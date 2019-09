TENIS DE MESA ADAPTADO Juan Bautista Pérez sube al podio en el Europeo Juan Bautista Pérez. / @PARALIMPICOS «Es un bronce que sabe casi a oro porque me acerca a Tokio 2020», apunta el leonés afincado en Almendralejo REDACCIÓN Jueves, 19 septiembre 2019, 09:44

BADAJOZ. Otra medalla internacional para Juan Bautista Pérez y su sueño de repetir en unos Juegos Paralímpicos está cada vez más cerca. El leonés afincado en Almendralejo se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Tenis de Mesa para Personas con Discapcidad que se disputa en Helsinborg (Suecia). Juan Bautista Pérez competía en clase 9 y cayó en semifinales ante el belga Laurens Devos, que volvió a ser su verdugo como en 2017 y renovó su título continental.

Pérez fue segundo de su grupo con dos triunfos por 3-0 ante el polaco Pawel Konstantyn y 3-1 con el checo David Pulpan, y una derrota (0-3) con el británico Ashley Facey Thompson. En cuartos de final tumbó por 3-0 al inglés Joshua Stacey, un rival directo en la pelea por ir a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. En semifinales, el extremeño no pudo con el vigente campeón mundial y de Europa, el belga Laurens Devos. Perdió el primer set por 3-11, el segundo por 4-11 y en el tercero, cuando el marcador iba 4-8, se tuvo que retirar por problemas físicos en el hombro. «Es un bronce que sabe casi a oro porque me acerca a Tokio 2020. El Open de Chequia y este Europeo eran importantes por lo que nos jugábamos de cara a los Juegos Paralímpicos. He perdido en semifinales con el intratable Devos, que está muy por encima del resto. La única mala suerte es la lesión que he tenido, es una microrrotura, pero estaré recuperado con unos días de descanso. Ha sido un torneo duro, ha habido sorpresas y salgo vivo en lo que respecta a la clasificación para Tokio, estoy muy contento», explicó Juan Bautista Pérez.

En clase 4, Francisco Javier López Sayago se impuso en octavos por 3-1 al croata Tomislav Spalj, pero el fontanés dijo adiós a la competición después de ceder en cuartos de final con el turco Abdullah Ozturk (0-3).

Juan Bautista Pérez confía en recuperarse para poder formar parte de la competición por equipos que comienza este jueves hasta el 21 de septiembre y aspirar a otro podio.