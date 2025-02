Muguruza alarga su ausencia hasta verano

Enric Gardiner Madrid Lunes, 3 de abril 2023, 19:01 Comenta Compartir

La ausencia de Garbiñe Muguruza en el circuito se alargará varios meses más. La española anunció este lunes que estará fuera hasta verano y que no disputará ni la gira de tierra batida ni la de hierba, por lo que se perderá Roland Garros y Wimbledon.

Muguruza, actual número 130 del mundo, no compite desde que perdió en primera ronda del torneo de Lyon a finales de enero y su última victoria en el circuito data de septiembre del año pasado, cuando ganó en la primera ronda de Tokio. La dos veces ganadora de Grand Slam decidió en enero tomarse un descanso para recargar las pilas y replantearse los próximos meses de competición y ahora ha comunicado su intención de alargar sus vacaciones.

«Pasar tiempo con la familia y los amigos ha sido realmente saludable y sorprendente, así que voy a alargar este período hasta el verano... Me perderé la temporada de tierra batida y hierba», anunció la jugadora nacida en Caracas, que, como mínimo, no reaparecerá hasta la gira de cemento estadounidense.

Garbiñe Muguruza tiene actualmente 512 puntos en su casillero y no participar en la gira de arcilla ni en la de hierba le supondrá perder 172 puntos adicionales, por lo que, al término de Wimbledon (que no repartió puntos el año pasado), tendrá 340. Esto amenaza con dejarle fuera de las 200 mejores del mundo, una posición que no ocupa desde marzo de 2012, cuando apenas tenía 18 años.

La caída de Muguruza en los Grand Slams comenzó tras la final del Abierto de Australia en 2020. Desde aquel título perdido con Sofia Kenin, que hubiera supuesto su tercer grande, la hispano-venezolana no ha vuelto a los cuartos de final de un Grand Slam y solo alcanzó los octavos en una ocasión, en el Abierto de los Estados Unidos 2021. En tres de los últimos cuatro Grand Slams que ha jugado ha perdido en su debut y en 2022 apenas jugó 29 encuentros, con un balance negativo de 12 victorias y 17 derrotas. Su última victoria ante una tenista dentro de las 100 mejores del mundo fue en agosto del año pasado, en la primera ronda del US Open, mientras que no gana a una 'top ten' desde noviembre de 2021, cuando se llevó la Copa de Maestras en Guadalajara, un conato de resurrección al que ha sido incapaz de dar continuación.

La buena noticia para Muguruza es que en la recta final de la temporada apenas defiende nada, puesto que en los meses finales de 2022 sus mejores resultados fueron la tercera ronda alcanzada en Nueva York y la segunda en Tokio y Canadá. El problema es que su desfallecimiento en el ranking le obligará a recibir invitaciones y pasar rondas previas para poder estar en los mejores torneos. Ahí Muguruza tendrá que demostrar si, a sus casi 30 años, tiene motivación suficiente para labrarse de nuevo un hueco entre la élite del tenis mundial, esa que una vez dominó y que ahora queda tan lejos.