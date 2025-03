Alcaraz revalida el Conde de Godó

Enric Gardiner Madrid Domingo, 23 de abril 2023, 15:46 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

Era el final soñado por el Conde de Godó y las más de 6.000 personas reunidas en el Real Club de Tenis de Barcelona y Carlos Alcaraz no falló. El español, con 26 golpes ganadores, doblegó a un Stefanos Tsitsipas (6-3 y 6-4) cohibido y, por segundo año consecutivo, hizo las delicias del público barcelonés con un título que empieza a ser rutina en él.

Tras el dominio de Rafael Nadal en estas pistas, como queda ejemplificado con sus doce títulos y el hecho de que la cancha central lleva su nombre, llega la hegemonía Alcaraz al Godó. Dos títulos y diez victorias seguidas aseguran el cambio de mando en el torneo por excelencia del tenis español, ese en el que triunfaron los Manolo Santana, Manuel Orantes, Emilio Sánchez Vicario, Juan Carlos Ferrero y compañía, y ahora domina Alcaraz con puño de hierro.

Porque la semana del de El Palmar ha sido perfecta. Cinco encuentros, diez sets disputados y diez sets ganados. Nadie ha puesto en entredicho su segundo título aquí y el noveno de su carrera deportiva. Ni siquiera un Tsitsipas que ha perdido ya tres finales en Barcelona, como Guillermo Vilas y David Ferrer, que se quedaron sin ganar nunca en uno de los torneos más prestigiosos sobre arcilla.

El griego, que ya cayó en cuartos el año pasado contra Alcaraz, esta vez sorprendió con un buen arranque, aprovechando las lagunas al servicio que el murciano ha concedido toda la semana. Empezó dubitativo al saque Alcaraz y permitió que el heleno se adelantara con su segunda bola de rotura. Funcionaba la derecha a media pista del griego, una de sus mejores armas, y el español necesitaba un paso adelante, que consiguió a base de explotar una de las mayores debilidades de Tsitsipas. Con dejada tras dejada, Alcaraz obligó al griego a moverse hacia adelante, lo que le desestabilizaba y ralentizaba en su juego.

No estaba cómodo en ese escenario, porque era además incapaz de leer las bien escondidas dejadas del español, que no tardó en recuperar el 'break' y comenzar a mandar en el juego. A Tsitsipas, temperamental como él solo, no le sacó nadie de la encrucijada; ni siquiera su padre, dando constantes consejos desde la grada.

A raíz de la primera rotura a favor de Alcaraz, con 2-2, el partido se desequilibró muy rápido y se rompió cuando el murciano puso el 5-3. El puño se mostró al aire y retumbó la central de Barcelona, que tenía al campeón muy cerquita de retener la corona.

El español, además, desde su victoria en el US Open en 2021, le tiene comida la moral al griego, que es incapaz de levantarse de sus mazazos. Con nueve dejadas maniató y desactivó el juego de Tsitsipas, que dejó varias 'cañas' feas con las que entregó su servicio y el partido. Esto, unido a una mejoría sensacional al servicio -solo perdió cuatro puntos al saque en la segunda manga-, llevó el título directo a las vitrinas del pupilo de Ferrero.

El trofeo viene acompañado de 500 puntos golosos para el murciano, porque, de defender con éxito el Masters 1.000 de Madrid en dos semanas, se quedará a cinco puntos en el ránking ATP de Novak Djokovic, que perdió en cuartos de final de Banja Luka y tiene problemas en el codo. El serbio no participará en Madrid y cederá los 360 puntos de las semifinales del año pasado. Antes de Roland Garros, tendrá que jugar en Roma, donde defiende título, es decir; 1.000 puntos, mientras que Alcaraz no jugó en la capital italiana el año pasado. La posibilidad de que el murciano sea número uno antes de Roland Garros es real.