España se queda a las puertas de las semifinales

Todo parecía predestinado para que España estuviera en semifinales de la Billie Jean King Cup (antigua Copa Federación). Victoria ante Eslovaquia para abrir el torneo y derrota de Estados Unidos en la segunda jornada. A las chicas de Anabel Medina les valía incluso perder, en función de los sets que les arrancaran este miércoles a las estadounidenses, pero no hubo manera. No dieron opción. Estados Unidos, que ha ganado en 18 ocasiones esta competición, pasó por encima de España y no necesitó ni el dobles para meterse en semifinales y dejar a la selección fuera.

Venían de caer por sorpresa contra Eslovaquia y ante España se dejaron de experimentos. Las americanas fueron a por todas desde el principio, con una Sloane Stephens, campeona del US Open en 2017, que, aunque no pase el mejor momento de su carrera fue demasiado para Nuria Parrizas, con mucha menos experiencia a este nivel. «He competido lo mejor que he podido. Seguramente la próxima vez que juegue irá mucho mejor», dijo Parrizas.

Un doble 6-4 en hora y media puso a temblar a España, que desde ese momento empezó a depender de una buena actuación de Sara Sorribes para no irse a la calle. La castellonense había sido la estrella ante Eslovaquia, con victoria en individuales y en dobles. El esfuerzo el lunes había sido titánico, pero tocaba encomendarse a ella para tener opciones de avanzar.

El repaso de Danielle Collins fue impecable. Sin objeciones. Pasó por encima de Sorribes. 6-1 y 6-0 en una hora y cuatro minutos. No concedió ninguna oportunidad de rotura con su servicio y solo perdió once puntos al saque. Estuvo incontestable la americana, que venía fina tras vencer en su duelo individual ante Eslovaquia, y tener la confianza de todo el equipo.

Ese resultado dejaba fuera completamente a España, que ya no podría rascar nada con el dobles. Aun así, lo jugaron Aliona Bolsova y Rebeka Masarova, que se estrenaba en la competición, y cosecharon una victoria simbólica ante Caroline Dolehide y CoCo Vandeweghe por 6-3 y 6-4.

Ahora España tendrá que pelear por estar en esta competición el año que viene. Su rival lo conocerán este sábado en el sorteo que se realizará en Praga. De haber accedido a semifinales, habría tenido asegurada la clasificación para el torneo.

Las semifinales las disputará Rusia, que lideró un grupo con Canadá y Francia, contra Estados Unidos, mientras que Australia, que quedó primera en el grupo con Bélgica y Bielorrusia, se enfrentará a Suiza, que pasó por delante de la República Checa y Alemania.