España, ante la Billie Jean King Cup más difícil

La nueva Copa Federación, denominada Billie Jean King Cup en honor a leyenda estadounidense, no permite ningún fallo. Son solo doce equipos los que han acudido a Praga a disputar un torneo que no pudo celebrarse este año y que estrena formato. España no puede permitirse tropiezos. Solo los campeones de grupo acceden a semifinales, por lo que las chicas de Anabel Medina tendrán prácticamente una bola de partido hoy, a partir de las 17:00, cuando se enfrenten a Eslovaquia en su debut en el certamen.

Lo hacen sin la presión del favoritismo, ese que se fue cuando Garbiñe Muguruza y Paula Badosa renunciaron al torneo para centrarse en la preparación de las Finales WTA que se disputan cuatro días después de la BJK Cup a más de 11.000 kilómetros, en Guadalajara (México). La Federación española intentó a la desesperada que pudieran estar al menos para los encuentros de la fase de grupos, con el objetivo de asegurar el pase a semifinales, pero las reglas no lo permitieron. Anabel Medina tuvo que convocar de urgencia a Rebeka Masarova (168 del mundo) y Aliona Bolsova (175), para completar un equipo en el que ya estaban Sara Sorribes (37), Nuria Parrizas (66) y Carla Suárez, que disputará el dobles y se despedirá de esta manera de la competición oficial.

En principio, Sorribes y Parrizas serán las encargadas de los encuentros individuales, mientras que el dobles lo pueden jugar Carla y Sorribes. Enfrente hoy estará una Eslovaquia más aclimatada a las condiciones de pista cubierta y rápida que presenta Praga, sede de urgencia tras la renuncia de Budapest por la covid. Las eslovacas, vencedoras del título en 2002, cuentan en sus filas con Anna Schmiedlova (82), Kristina Kucova (108), Rebecca Sramkova (176), Viktoria Kuzmova (177) y Tereza Mihalikova (608). El formato del torneo será como el de la Copa Davis, tres partidos por eliminatoria, dos individuales y el dobles como colofón.

«La buena noticia es que el equipo tiene experiencia y jugadoras jóvenes preparadas para luchar. Es un desafío, pero para todos. Es la primera vez que competimos en este formato», dijo Medina en rueda de prensa. «Ganar una competición así sería muy especial. Sería una despedida, un broche de oro a tantos años de carrera», apuntó también ante los medios Carla.

Tras el duelo con Eslovaquia, España se medirá a Estados Unidos, 18 veces ganadora del torneo, el martes. El combinado estadounidense no es tan potente como en otras ocasiones, pero presenta un equipo competente con Danielle Collins (31), Shelby Rogers (40), Sloane Stephens (63), CoCo Vandeweghe (145) y Caroline Doleheide (190).

España sueña con ganar un título que no logra desde 1998, en la época dorada de Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez, que dejaron cinco entorchados (1991, 1993, 1994, 1995 y 1998) en las vitrinas. Desde aquello, España ha llegado a tres finales (2000, 2002 y 2008), todas ellas con derrota.

