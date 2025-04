Djokovic sacrificaría ser el mejor por no vacunarse

Enric GArdiner Martes, 15 de febrero 2022, 09:17 | Actualizado 16:43h. Comenta Compartir

«¿Está dispuesto a no jugar Roland Garros si es obligatorio vacunarse?», preguntó el entrevistador. «Sí», respondió Novak Djokovic. «¿Y Wimbledon?». «Lo mismo», aseguró el serbio. Novak Djokovic dejó claro en una entrevista con la cadena británica BBC que su prioridad no son los títulos, la gloria o ser el mejor de la historia. Por encima de todo están sus principios. No se vacunará y si eso le supone algún problema para disputar los torneos más grandes del mundo, lo aceptará.

«Es un precio que estoy dispuesto a pagar», sostuvo en su primera aparición pública desde que fuera deportado de Australia antes del comienzo del primer Grand Slam de la temporada. «Mis principios de decisión sobre mi propio cuerpo son mucho más importantes que cualquier título. Intento estar en sintonía con mi cuerpo todo lo que puedo», añadió Djokovic, que ya va por detrás de Rafa Nadal en la carrera de más Grand Slam en la historia, con 20 entorchados, por los 21 del balear.

«Nunca he estado en contra de la vacunación. Entiendo que, a nivel global, todo el mundo está tratando de hacer un esfuerzo para manejar esta situación del virus. Y espero que pronto veamos un fin para todo esto. La vacunación seguramente haya sido el mayor esfuerzo que se ha hecho. La mitad del planeta está vacunada», comentó. «Respecto eso, pero siempre he defendido y apoyado la libertad de cada uno de qué metes en tu cuerpo. Para mí es esencial el principio de decidir qué es bueno y qué es malo para ti. Yo soy un deportista de élite y siempre reviso cuidadosamente todo lo que tiene que ver con comida, suplementos, bebidas...», añadió el serbio, que agregó que, basándose en la información que tiene a día de hoy, ha decidido no vacunarse.

Problema

Su oposición a la vacuna, en principio, no le causará problemas para jugar en Roland Garros y Wimbledon, ya que tanto Francia como Reino Unido permiten la entrada de no vacunados, siempre y cuando se realicen los protocolarios tests. Así, Djokovic podría defender ambos títulos y separarse definitivamente de Roger Federer y dar caza a Nadal. Su principal problema es en Estados Unidos y los torneos que se disputan allí. Si el país americano no cambia sus criterios fronterizos, Djokovic no podría jugar ni el US Open en septiembre, ni los Masters 1.000 de Miami e Indian Wells en marzo, así como el de Cincinnati en agosto.

Los Masters 1.000 no deberían ser un verdadero impedimento para Djokovic, que, aunque podría perder el dominio del conteo de títulos (posee 37, por los 36 de Nadal), tiene el foco puesto únicamente en los Grand Slams. Tampoco perder el número uno es algo que parezca importarle demasiado y ya pudo hacerlo la semana pasada. Solo la decisión de Daniil Medvedev de saltarse el torneo de Rotterdam impidió que la racha de semanas de Djokovic se rompiera. Ahora mismo suma 360 semanas en lo más alto, 50 más que Federer y 151 más que Nadal. Nadie podría darle caza en los próximos años.

En la entrevista con la BBC, Djokovic también fue cuestionado por el positivo en covid del pasado 16 de diciembre, el que, en principio, le daba luz verde para entrar a Australia. Este contagio se puso en duda semanas después por las actividades que realizó el tenista los días posteriores, asistiendo a actos y a una entrevista pese a ser positivo. «Entiendo que haya habido muchas críticas y entiendo que la gente haya hablado de teorías de la suerte que tuve y lo conveniente que fue el positivo. Pero nadie tiene suerte de coger covid. Mucha gente está sufriendo con el virus y me lo tomo muy en serio. No me gusta que la gente piense que utilicé esto a mi favor para dar positivo y poder ir a Australia», afirmó.