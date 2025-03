Djokovic y el juicio que define una carrera

Enric Gardiner Sábado, 15 de enero 2022 | Actualizado 16/01/2022 00:42h. Comenta Compartir

Novak Djokovic ha vuelto a la casilla de salida. A primera hora de este sábado, la policía australiana le escoltó hasta el Park Hotel de Melbourne, donde permanecerá detenido hasta el juicio de este domingo en el que se definirá su futuro en el país. El serbio vuelve al hotel donde pasó cinco días encerrado, aunque ahora contará con la ventaja de poder asistir a las reuniones con sus abogados para preparar el proceso y porque podrá estar también en el juzgado mientras se dicta sentencia.

Es uno de los días más importantes de la carrera de Djokovic, que se atiene a una deportación del país y a una sanción de tres años sin poder entrar, lo que dilapidaría sus opciones de sumar algún Grand Slam más precisamente en el torneo en el que más galardones ha cosechado.

Esta vez el número uno del mundo no se enfrenta a un problema de papeleo ni a una documentación mal rellenada. El Gobierno australiano, y más concretamente el ministro de inmigración Alex Hawke, reprocha a Djokovic que, de permitirle la entrada, cabe la posibilidad de que el movimiento antivacunas sufra un impulso en el país. Australia teme que, dejando entrar a una persona sin vacunar y que se ha opuesto firmemente a su uso desde el principio de la pandemia, la gente se muestre más reticente a recibir la tercera dosis.

La defensa preliminar de Djokovic ha sido clara y además de tachar como «irracionales» los motivos de las autoridades para retirarle el visado por segunda vez, ha asegurado que el torneo quedaría dañado y «no volvería a ser el mismo» si no se permite participar a Djokovic. En este revuelo, respondió Rafa Nadal en rueda de prensa: «Está claro que Djokovic es uno de los mejores tenistas de la historia. Sin duda. Pero no hay ningún jugador en la historia que sea más importante que un torneo. Los jugadores vienen y van. Ni siquiera Roger, Novak, Borg o yo. El tenis sigue. El Abierto de Australia es mucho más importante que un solo jugador. Si acaba participando, perfecto. Si no, será un gran torneo. Con o sin él. Esa es mi opinión», dijo el manacorense.

El juicio comenzará rozando la medianoche en España y esta vez no será dirigido por el juez Anthony Kelly, que otorgó el triunfo a Djokovic el lunes pasado. Un grupo de tres jueces dictará sentencia, lo que es una buena noticia para el tenista, ya que esto limita las opciones de las autoridades australianas a la hora de apelar. Además, el juicio tendrá lugar apenas 24 horas antes de que comience el torneo y, lo más importante para sus intereses, del debut de Djokovic ante su compatriota Miomir Kecmanovic.

Impacto

La decisión, deportación o no, tendrá un impacto importante en el propio torneo. También la hora a la que se tome. Si Djokovic es expulsado antes de que salga el orden de juego, el sistema de cabezas de serie se recolocará y Andrey Rublev, quinto, ocupará su lugar. Si Djokovic es deportado después de que se conozca el orden de juego, un jugador que perdió en la fase previa ocupará su lugar. Esto alteraría en gran medida el cuadro y beneficiaría a los jugadores en la parte alta, como Nadal, Alexander Zverev o Carlos Alcaraz, ya que tendrían un cabeza de serie menos en su camino.

Además de jugarse su futuro en la edición de este año, Djokovic pone sobre la mesa la posibilidad de no volver nunca más a Melbourne, ya que una deportación implicaría una sanción de tres años, aunque esta es recurrible. El serbio se juega en los tribunales ser el mejor en la pista y el récord de los Grand Slams, el más prestigioso en la historia del tenis, depende más de lo que diga un juez, o en este caso tres, que de lo que ocurra con su raqueta. Djokovic juega uno de los partidos más importantes de su vida este domingo y lo hace vestido de traje y no de corto.