Djokovic finiquita la discusión

Desde este lunes, Novak Djokovic ya no compite con nadie más, solo consigo mismo. El serbio ya ha derribado la barrera histórica de los Grand Slams, esa que vio en catorce cuando era un adolescente, que Roger Federer colocó en 20 en 2018, que Rafael Nadal elevó a 22 en 2022 y que él mismo ha puesto en 23, una marca a priori inalcanzable y que seguramente amplíe.

«No quiero entrar en las discusiones sobre quién es el más grande de todos los tiempos. Yo estoy escribiendo mi propia historia», replicó el serbio tras ganar en París.

Djokovic ha estado toda su carrera a la zaga de Federer y Nadal, siempre por detrás de ellos y por fin se ha quitado esa espina, por eso el encuentro ante Casper Ruud tenía tintes de US Open 2021, cuando se quedó a las puertas de igualar el Grand Slam de Rod Laver en 1962 y 1969, es decir; conquistar los cuatro títulos en un mismo año. Con estos 23 Grandes, ya nadie puede rebatirle al de Belgrado que es el mejor, al menos no con las estadísticas en la mano.

«No quiero decir que soy el mejor porque siento que es una falta de respeto hacia todos los grandes campeones en diferentes épocas de nuestro deporte. Siento que cada gran campeón de su propia generación ha dejado una gran huella y un legado y que allanó el camino para que podamos jugar este deporte en un escenario tan grande a nivel mundial. Dejo ese tipo de discusiones sobre quién es el más grande para otra persona».

Pero no es solo que Djokovic domine en los títulos más importantes, es que las garras de su tenis abarcan mucho más. Desde este lunes, el serbio contabiliza su semana 388 en lo más alto. Nadie en la historia, ni hombre ni mujer, ha estado más semanas como número uno. Atrás queda Federer, con 310 semanas, y Steffi Grafi, con 377. El próximo reto del serbio, al que solo una victoria de Carlos Alcaraz en Queen's separaría del número hasta después de Wimbledon, es alcanzar las 400 semanas. Por simple diversión.

En los Masters 1.000, Djokovic tiene poco más que demostrar. Es el que más títulos tiene (38), con dos de ventaja respecto a Nadal y diez respecto a Federer, el que más finales ha disputado (56) y el único en la historia en ganar los nueve Masters al menos en dos ocasiones. Si vuelve a triunfar en Montecarlo y en Cincinnati, los habrá ganado todos en tres ocasiones.

Sí puede motivarse por el hecho de ser el que más títulos tiene en toda la historia, aunque, con 36 años, debería acelerar. Tiene 94, empatado con Ivan Lendl, y por delante solo están Federer, con 103, y Jimmy Connors, con 109. El estadounidense y el suizo también le dominan en una carrera inalcanzable, la de más victorias en la historia. Djokovic acumula 1.058, menos que Federer (1.251) y Connors (1.274).

Favorito en Wimbledon

Pero seguramente la mayor ilusión sea la de consagrarse con la marca de Laver. Djokovic se quedó a un solo partido, aquella final en Nueva York contra Daniil Medvedev, de ser el primer hombre en 50 años en conseguir los cuatro Grandes en el mismo año y este curso tiene ya el 50 % del trabajo hecho. En Wimbledon será el favorito -no pierde allí desde 2017- y sabiendo que podrá volver al US Open, tras perdérselo el año pasado por no estar vacunado, igualar a Laver es posible.

«Este año tiene la oportunidad», aseguró en París Goran Ivanisevic, su entrenador. «Pero aún queda mucho. Creo que aún le queda. Ahora tiene 23, pero encontrará motivación para ganar más. Quién sabe dónde está el fin».

El último apunte son los Juegos Olímpicos, el gran lunar de su carrera. En cuatro Juegos disputados, Pekín, Londres, Río de Janeiro y Tokio, Djokovic solo ha conseguido un bronce y dos cuartos puestos, un resultado que tendrá que enmendar el año que viene en París.

«El viaje aún no ha terminado. Siento que, si estoy ganando Slams, ¿por qué iba a pensar en terminar mi carrera? Todavía me siento motivado para jugar en estos torneos. Ya Espero con ansias Wimbledon», manifestó Djokovic, que inaugurará el All England Club, como vigente campeón del torneo, el próximo 3 de julio.