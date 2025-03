Volver al inicio Set 5 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta sensacional victoria de Rafa Nadal. Ha sido un placer. Les esperamos el próximo viernes para vivir en directo las dos semifinales masculinas de Wimbledon. Hasta entones, reciban un cordial saludo. Set 5 Nadal ya tiene rival asignado en semifinales. Se trata de Nick Kyrgios y el choque promete ser de alto voltaje. Esperamos que el jugador español logre recuperarse bien y pueda afrontar el partido con las máximas garantías. Set 5 DATO. Nadal disputará su 38º semifinal de Grand Slam y solo Roger Federer (46) y Novak Djokovic (44, incluyendo la del próximo viernes) lo han hecho en más ocasiones. De las 37 anteriores, ha pasado a la final en 30 ocasiones, por lo que la presencia del español en la penúltima ronda de torneos de esta categoría es practicamente garantía de éxito. Set 5 Rafa Nadal accede por octava vez a las semifinales de Wimbledon, por tercera ocasión consecutiva tras haberlo hecho también en 2018 y 2019, en sus dos últimas participaciones en el Grand Slam londinense. Set 5 Victoria épica del jugador español. Una más. Ha estado más fuera que dentro en muchos momentos del partido, especialmente en el segundo set cuando ha estado al filo de la retirada por fuertes dolores musculares en la zona abdominal. Incluso su padre le estaba diciendo en la grada que se retirara, pero él decidió resistir y se ha llevado un nuevo triunfo de esos esculpidos en piedra en una carrera de leyenda. Set 5 RAFA NADAL SE CLASIFICA PARA LAS SEMIFINALES DE WIMBLEDON !!! Set 5 6 - 7

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 5 Salva la primera bola de partido con saque Fritz, pero ahora es Nadal el que tiene dos saques y cinco match balls por delante. Set 5 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 SEIS BOLAS DE PARTIDO PARA NADAL !!! Set 5 6 - 6

3 - 9 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 5 3-8. Dos turnos de saque ahora para Fritz, pero Rafa se encuentra ya a solo dos puntos de las semifinales. Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 3-7. Rafa se lleva el punto en el intercambio más largo del partido: 25 golpes... Set 5 6 - 6

3 - 7 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 5 3-6. Vuelve a sacar petróleo al resto Rafa y tiene ahora dos saques para seguir ampliando la ventaja. Set 5 6 - 6

3 - 6 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 2-5. Recupera dos puntos al resto Fritz y tendrá ahora dos saques para acercarse en el marcador. Esto no está hecho... Set 5 6 - 6

2 - 5 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 5 1-5. Fritz consigue su primer punto y lo hace con saque de Nadal, aún así la ventaja del español sigue siendo considerable. Set 5 6 - 6

1 - 5 Gran volea desde media pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 0-5. Tremenda la determinación de Nadal. Ha salido a tratar de dominar cada uno de los puntos y está consiguiendo borrar a su rival. Set 5 6 - 6

0 - 5 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 5 6 - 6

0 - 4 La contradejada de Taylor Harry Fritz se estrella en la red Set 5 0-3. Aprovecha sus dos saques Nadal para abrir hueco en el marcador en la 'muerte súbita'. Comienza muy bien el dos veces ganador de Wimbledon. Set 5 6 - 6

0 - 3 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 5 0-2. Abre hueco el balear en el tanteador con una valiente subida a la red y provocando el error de Fritz. Set 5 6 - 6

0 - 2 El passing shot de Taylor Harry Fritz se estrella en la red Set 5 0-1. COMIENZA NADAL CON UN MINI BREAK !!! Set 5 6 - 6

0 - 1 La volea de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 JUEGO EN BLANCO DE NADAL !!! NOS VAMOS AL SUPER TIE BREAK !!! Recordemos, a diez puntos... Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 6 - 5

0 - 40 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 6 - 5

0 - 30 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 6 - 5

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 5 Taylor Harry Fritz se asegura la disputa del super tiebreak y máxima presión ahora sobre el turno de saque del tenista español. Set 5 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 5 - 5

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 5 - 5

30 - 15 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 5 - 5

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 5 - 5

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 5 Sube la apuesta Nadal hasta el final. Recupera el control con el saque tras perder su turno de servicio anterior y tendrá una última oportunidad al resto antes de afrontar el posible tie break. Set 5 5 - 5

0 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 5 - 4

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 5 5 - 4

0 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 Con mucho sufrimiento, pero Taylor Fritz consigue confirmar el break conseguido en el juego anterior y se sitúa a un solo juego de la victoria, de poder clasificarse para su primera semifinal en un torneo de Grand Slam. Set 5 5 - 4

0 - 0 Revés desde el centro de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal Set 5 4 - 4

ADV - 40 Revés desde el centro de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal Set 5 4 - 4

40 - 40 Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Taylor Harry Fritz se apunta el tanto Set 5 4 - 4

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 4 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 4 - 4

30 - 15 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 5 Segundo servicio liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 4 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 5 CONTRABREAK DE TAYLOR FRITZ !!! Ninguno de los dos jugadores logra despegarse en el marcador en este set definitivo y muy de valorar ahora la reacción del californiano, cuando parecía que el partido entraba ya en 'territorio Nadal'. Set 5 4 - 4

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 5 BOLA DE BREAK PARA TAYLOR FRITZ !!! Es su primera oportunidad en este quinto parcial... Set 5 3 - 4

40 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 5 3 - 4

30 - 30 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 3 - 4

30 - 15 Taylor Harry Fritz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 5 3 - 4

15 - 15 La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 5 3 - 4

0 - 15 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 BREAK DE RAFA NADAL !!! Tremendo. Como ha gestionado este juego el tenista balear... Ha apretado al máximo, sabiendo que este set, con los dos jugadores sacando a buen nivel, se decide en un break y ha aprovechado el juego con más dudas del americano para asestarle un golpe tremendo, que podría ser ya el definitivo. Veremos... Set 5 3 - 4

0 - 0 Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Taylor Harry Fritz se apunta el tanto Set 5 CUARTA BOLA DE BREAK PARA NADAL EN ESTE SET !!! Set 5 3 - 3

40 - ADV Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 5 3 - 3

40 - 40 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 Segundo servicio liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 3 - 3

40 - 40 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 5 Segundo servicio liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 3 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 OTRA BOLA DE ROTURA PARA NADAL !!! Set 5 3 - 3

40 - ADV Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 Taylor Fritz logra levantar las dos bolas de break, la última con mucha suerte en una bola que se quedó bailando en la red. Set 5 3 - 3

40 - 40 Revés afortunado desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que toca la red y consigue el punto Set 5 Segundo servicio liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 DOS BOLAS DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 5 3 - 3

15 - 40 Taylor Harry Fritz no consigue superar la red con su volea Set 5 Segundo servicio liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 3 - 3

0 - 30 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 3 - 3

0 - 15 El globo defensivo de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 Ha buscado ahora algo más al resto Taylor Harry Fritz, pero el californiano no encuentra premio y Nadal sigue firme con sus saques en este quinto set. Set 5 3 - 3

0 - 0 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 5 3 - 2

40 - ADV El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 3 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 5 3 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 5 3 - 2

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 5 3 - 2

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 3 - 2

0 - 15 Revés afortunado desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que toca la red y consigue el punto Set 5 Entra Fritz en el cuerpo a cuerpo. Duelo de 'sacadores' en estos momentos, con los dos tenistas tratando de cerrar pronto los puntos y desgastarse lo mínimo posible en un partido que ya es de máxima exigencia para ambos. Set 5 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 2 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 Parece que está algo más cómodo con el saque Rafa Nadal y está aumentando claramente la velocidad de sus saques, lo que más le estaba costando debido a sus dolencias abdominales. Juego en blanco ahora para el de Manacor. Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 2 - 1

0 - 40 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz Set 5 2 - 1

0 - 30 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Dominio del saque en estos primeros compases del quinto parcial. Mucho en juego en estos momentos sobre la pista central del All England Club y, a medida que Rafa Nadal aguanta en el partido y acumula minutos, tiene más opciones de poder llevarse una victoria que podría ser épica, Set 5 2 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 5 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 1 - 1

30 - 30 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 5 1 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 1 - 1

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 5 Segundo servicio liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Mantiene el pulso Nadal con su primer turno de saque en este quinto parcial. Las espadas están en todo lo alto y, por cierto, el australiano Nick Kyrgios ya tiene plaza en semifinales y espera al ganador de este partido. Set 5 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 1 - 0

15 - 40 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 5 1 - 0

15 - 30 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 5 1 - 0

15 - 15 La contradejada de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 5 1 - 0

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 5 Comienza Taylor Harry Fritz marcando el terreno en el quinto y definitivo set. Juego en blanco para el tenista estadounidense. Set 5 Segundo servicio liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 0 - 0

40 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 5 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 De locos... Ver para creer. Estaba más fuera que dentro, muy cerca de la retirada por sus problemas en los músculos abdominales. Su padre en la grada incluso pidiéndole que abandonara, pero ha seguido en el partido, limitado físicamente, por respeto al público, al rival y al deporte y sigue remando, hasta el punto de conseguir forzar la quinta manga y con opciones de poder acceder a su octava semifinal en Wimbledon, la tercera consecutiva. Set 4 5 - 7

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 4 TRES BOLAS DE SET PARA RAFA NADAL !!! Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Taylor Harry Fritz Set 4 5 - 6

0 - 30 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 4 5 - 6

0 - 15 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 4 BREAK DE RAFA NADAL !!! Da un golpe el español que puede ser definitivo en el devenir de este cuarto set, pero todavía hay que rematar la faena y confirmarlo ahora con el saque. Set 4 5 - 6

0 - 0 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 4 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Una más para el tenista balear... Set 4 5 - 5

30 - 40 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 4 5 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 5 - 5

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 5 - 5

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 4 5 - 5

0 - 15 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 4 Tremendo Nadal !!! Cierra este juego con un saque directo y le hace saber a su rival, que no se rinde, que tendrá que ganarle él. De momento, vuelve a poner toda la presión del mundo sobre el saque del californiano. Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Taylor Harry Fritz Set 4 5 - 4

15 - 40 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 5 - 4

15 - 30 El passing shot de Taylor Harry Fritz se estrella en la red Set 4 5 - 4

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 4 5 - 4

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 Sirve ahora Rafa Nadal para tratar de mantenerse en el partido. Seguramente ha llegado mucho más lejos de lo esperado teniendo en cuenta los problemas físicos que ha sufrido en este partido y que le han impedido jugar a su máximo nivel. Set 4 Aguanta Fritz y se lleva el juego. Confirma el break conseguido en el juego anterior y se sitúa a un solo juego de poder clasificarse para si primera semifinal en un Grand Slam. Set 4 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 4 - 4

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 4 - 4

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Set 4 4 - 4

40 - ADV Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 4 4 - 4

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 4 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 Taylor Harry Fritz falla su segundo servicio, doble falta Set 4 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 4 - 4

0 - 15 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 4 BREAK DE TAYLOR FRITZ !!! Equilibra el partido el tenista estadounidense y máxima presión ahora para el tenista español. Set 4 4 - 4

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 4 BOLA DE BREAK PARA TAYLOR FRITZ !! Set 4 3 - 4

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 3 - 4

30 - 15 Remate desde el centro de la pista de Taylor Harry Fritz que no da opciones a Rafael Nadal Set 4 3 - 4

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 3 - 4

0 - 15 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 4 Sigue en el set Fritz tras conseguir anotarse con bastante comodidad sus dos últimos turnos de servicio. Ahora los dos jugadores se muestran bastante solventes con el saque, pero la tendencia en este cuarto parcial favorece claramente al tenista balear. Set 4 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 2 - 4

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Taylor Harry Fritz falla su segundo servicio, doble falta Set 4 2 - 4

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 Mantiene la ventaja Nadal en este cuarto parcial de este emocionante duelo de cuartos de final en Wimbledon, marcado por los problemas físicos del español. Set 4 2 - 4

0 - 0 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Taylor Harry Fritz Set 4 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 2 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 4 2 - 3

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Juego en blanco ahora para Taylor Harry Fritz !!! Se ha tomado un pequeño respiro ahora Nadal y es que debe concentrar todos sus esfuerzos en solventar sus turnos de saque para poder forzar el quinto set. Set 4 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 1 - 3

40 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 1 - 3

15 - 0 Taylor Harry Fritz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 Confirma Nadal el break !!! Emerge de nuevo el tenista de Manacor, firmando uno de los mejores juegos del partido con saque y si consigue mantener el nivel, esto se resuelve en la quinta manga. Set 4 1 - 3

0 - 0 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 4 1 - 2

40 - ADV Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Taylor Harry Fritz se apunta el tanto Set 4 Está enocntrando ahora Rafa en las dejadas su mejor arma. Solventa la bola de break en contra... Set 4 1 - 2

40 - 40 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Taylor Harry Fritz se apunta el tanto Set 4 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 4 1 - 2

30 - 30 La contradejada de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 4 1 - 2

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 1 - 2

15 - 15 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Taylor Harry Fritz se apunta el tanto Set 4 1 - 2

15 - 0 Impresionante passing shot de Taylor Harry Fritz desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 4 BREAK DE NADAL !!! Ha conseguido romper el servicio de su rival en los dos saques al resto de este cuarto set y habrá que ver si el jugador de Manacor logra confirmarlo ahora para poder abrir brecha en el marcador. Set 4 1 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 4 1 - 1

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 TRIPLE OPCIÓN DE BREAK PARA NADAL !!! Set 4 1 - 1

0 - 40 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 1 - 1

0 - 30 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 1 - 1

0 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 4 CONTRABREAK DE TAYLOR FRITZ !!! Reacciona a las primeras de cambio el tenista estadounidense. Set 4 1 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 4 BOLA DE BREAK PARA FRITZ !!! Set 4 0 - 1

ADV - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 0 - 1

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 4 0 - 1

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 0 - 1

15 - 40 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 4 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 0 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 4 0 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 BREAK DE NADAL !!! Vuelve el tenista español a romper el servicio del estadounidense, algo que no conseguía desde el segundo set. Set 4 0 - 1

0 - 0 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Set 4 0 - 0

40 - ADV Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 4 0 - 0

40 - 40 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 4 0 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 0 - 0

40 - 40 La contradejada de Taylor Harry Fritz se estrella en la red Set 4 0 - 0

40 - 30 El juez de pista ordena repetir el tanto Set 4 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 0 - 0

15 - 30 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 4 0 - 0

15 - 15 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 4 0 - 0

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 El jugador de Manacor aguanta de momento en pista. No quiere retirarse en medio del partido, pero está claro que no está jugando al nivel acostumbrado y su continuidad en Wimbledon parece francamente complicada. Set 3 Es obvio que Rafa no está nada cómodo. Recordemos que el 22 veces campeón de torneos de Grand Slam se encuentra con dificultades tras sufrir una dolencia en los músculos abdominales. Eso le impide sacar con normalidad y afrontar con garantías golpes de gran exigencia en carrera. Set 3 TAYLOR FRITZ SE ADJUDICA EL TERCER SET !!! Set 3 6 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 DOS BOLAS DE SET PARA FRITZ !!! Eso sí, al resto... El público trata de tirar de Nadal... Set 3 5 - 3

40 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 5 - 3

30 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 5 - 3

15 - 15 La contradejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 3 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Está jugando muy ordenado Fritz con su saque y no está dejando prácticamente resquicios a los que se pueda agarrar el número 4 de la ATP. Set 3 5 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 4 - 3

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 4 - 3

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 4 - 3

15 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 4 - 3

0 - 15 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 3 Sigue Nadal en el set, pero es cierto que parece que ahora Taylor Fritz está dejándose ir algo más en los restos y emplea toda su fortaleza en los turnos de servicio, gestionando el marcador y administrando los esfuerzos. Set 3 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 4 - 2

15 - 40 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 3 4 - 2

15 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 4 - 2

15 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Camina ahora con paso firme con su saque Taylor Fritz. El jugador californiano continúa mandando en este tercer parcial con un break de ventaja. Set 3 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 3 - 2

40 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 3 - 2

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 3 - 2

0 - 15 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 3 Muy sencillo ahora el juego de Nadal, pero realmente efectivo. Está moviendo bien a su rival por momentos y colocando muy bien las bolas. Es consciente de que no puede responder a bolas de gran exigencia por su limitación física, pero sigue consiguiendo puntos con fluidez cuando consigue llevar la iniciativa. Set 3 3 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 3 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 3 - 1

15 - 30 Impresionante passing shot de Taylor Harry Fritz desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 3 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 3 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 3 Confirma el break Taylor Fritz y parece que ha recuperado el pulso del partido el tenista californiano tras verse claramente sorprendido por la irrupción de Nadal de nuevo en el partido tras recibir la atención médica. Set 3 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 2 - 1

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 1

30 - 30 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 1

0 - 15 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 3 BREAK DE FRITZ !!! Se vuelven a evidenciar los problemas físicos de Nadal. A poco que el americano le fuerza, se ve que el español no tiene la capacidad suficiente como para correr y golpear con la fortaleza necesaria. Muy limitado físicamente hoy el dos veces campeón de Wimbledon. Set 3 2 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 BOLA DE BREAK PARA TAYLOR FRITZ !!! Primera opción para el californiano en este tercer set. Set 3 1 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 3 1 - 1

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 1 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 3 1 - 1

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 Juego en blanco para Taylor Fritz. El tenista californiano intenta basar ahora su juego en el saque y el menor peloteo posible para sobreponerse a este momento álgido de Nadal. Set 3 1 - 1

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 0 - 1

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 Arranca por delante Nadal el tercer parcial y Taylor Fritz debe cambiar algo en su juego porque se está viendo ahora claramente superado por el español. Set 3 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 3 0 - 0

15 - 40 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 0

0 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 0 - 0

0 - 15 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 Ha apostado el tenista español por seguir a pesar del dolor. Es obvio que no está sacando con la fortaleza acostumbrada, pero aún así le ha dado para superar a Taylor Fritz en este segundo set e igualar el partido. Set 2 RAFA NADAL SE LLEVA EL SET !!! Pone en pie al público que abarrota la pista central del All England Club de Londres. Set 2 5 - 7

0 - 0 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 2 BOLA DE SET PARA RAFA NADAL !!! Set 2 5 - 6

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 6

30 - 30 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 2 5 - 6

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 5 - 6

15 - 15 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que Rafael Nadal no consigue devolver Set 2 5 - 6

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 2 Rafa Nadal sigue resistiendo y se asegura al menos la disputa del tie break Set 2 5 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 5 - 5

30 - 40 Gran resto de derecha de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 5 - 5

15 - 40 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 5 - 5

15 - 30 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 2 5 - 5

15 - 15 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que Taylor Harry Fritz no consigue devolver Set 2 5 - 5

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 Extraño el desarrollo de este segundo set. Parece que la lesión de Nadal ha sacado algo del partido a Fritz, aún así cada uno mantiene su saque en estos momentos y se mantiene la igualdad. Set 2 5 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 4 - 5

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Taylor Harry Fritz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Nadal se lleva el saque y se sitúa a las puertas de poder adjudicarse la segunda manga e igualar el marcador. Sigue en pista de momento el tenista de Manacor, ejemplo de nuevo de pundonor y resistencia en la pista. Set 2 4 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 2 4 - 4

15 - 40 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 4 - 4

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 2 4 - 4

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Juego en blanco para Taylor Harry Fritz. No está en condiciones Nadal y apenas puede correr. Se probará ahora al saque... Set 2 4 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 4

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Segundo servicio liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Rafa Nadal continúa en el partido !!! Habrá que ver en qué condiciones... Set 2 Nadal se retira a los vestuarios. Su padre le indica en la grada que no siga y es que seguir compitiendo a este nivel supondría arriesgarse a que la lesión empeore porque es algo muscular. Set 2 Pide Nadal la asistencia del fisioterapeuta, pero mala solución tiene la dolencia que está padeciendo el actual número 4 de la ATP. Set 2 Aguanta Nadal !!! Consigue levantar una bola de break en contra antes de aferrarse de nuevo a su saque. Set 2 3 - 4

0 - 0 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 3

40 - ADV El globo defensivo de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 3 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 3

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 2 3 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 2 BOLA DE BREAK PARA TAYLOR FRITZ !!! Set 2 3 - 3

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Sigue de momento Nadal, pero parece que le duele bastante, especialmente al ejecutar el saque. Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Nadal se encuentra con problemas físicos !! Parece algo abdominal... Set 2 3 - 3

30 - 15 Taylor Harry Fritz con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 2 3 - 3

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Iguala de nuevo el tanteador Taylor Harry Fritz y se parece repetir la historia que vimos en el primer parcial. Máxima presión ahora sobre el turno de saque del manacorense. Set 2 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 2 - 3

40 - 40 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 3

40 - 30 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 3

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 3

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Taylor Fritz sirve ahora para tratar de igualar el marcador en esta segunda manga de la contienda. Set 2 BREAK DE TAYLOR FRITZ !!! Rafa se vuelve a enredar con el servicio. Estaba sirviendo bien en este inicio del segundo parcial, pero lo cierto es que se ve obligado a arriesgar para no perder la iniciativa del punto y está cometiendo algunas dobles faltas, ciertamente inoportunas. Set 2 2 - 3

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 3

40 - 30 El passing shot de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 DOS BOLAS D EBREAK PARA FRITZ !!! Rafa se ve obligado a arriesgar con el saque y está cometiendo muchas dobles faltas. Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 1 - 3

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Taylor Harry Fritz Set 2 Inaugura su casillero de juegos el tenista californiano en este segundo set, pero no se encuentra ahora demasiado cómodo contra un Nadal que le está poniendo de nuevo las cosas difíciles. Set 2 1 - 3

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 3

40 - 15 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 0 - 3

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Confirma el break Nadal !!! Muy importante que pueda aprovechar esta ventaja el tenista de Manacor y reordenar el partido después de haber cedido el primer parcial. Set 2 0 - 3

0 - 0 La dejada de Taylor Harry Fritz se estrella en la red Set 2 0 - 2

30 - 40 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 2 0 - 2

15 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 2

0 - 40 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 0 - 2

0 - 30 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 0 - 2

0 - 15 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 BREAK DE NADAL !!! El tenista balear rompe por segunda vez en el partido el saque de Fritz y vuelve a comenzar con ventaja en este set, tal y como ocurriera en el primero. Set 2 0 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 DOBLE BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Primeras oportunidades para el de Manacor en este segundo parcial. Set 2 0 - 1

15 - 40 La dejada de Taylor Harry Fritz se estrella en la red Set 2 0 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 2 0 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Intenta Nadal ahora recuperar sensaciones en este inicio de la segunda manga y consigue volver a imponerse con su turno de servicio tras ceder los dos saques anteriores. Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 30 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 0 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 1 Sirve Nadal en el primer juego del segundo parcial y toca remontada... Set 1 Nadal ha ido claramente de más a menos en este primer parcial tras un gran inicio de partido. Sin embargo, a poco que Fritz se ha hecho fuerte en el fondo de la pista y ha comenzado a incrementar su porcentaje de primeros servicios, han ido llegando los problemas para el jugador español, cediendo claramente la iniciativa y obligado a jugar a remolque. Set 1 TAYLOR FRITZ SE LLEVA EL PRIMER SET !!! Y lo cierra con un ace el jugador estadounidense, sintiendo que tiene en estos momentos el partido en sus manos. Set 1 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 TRES BOLAS DE SET PARA FRITZ !!! Set 1 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 BREAK DE TAYLOR FRITZ !!! Se le ha complicado mucho este primer set a Nadal y no transmite ahora buenas sensaciones el de Manacor. Sirve el californiano para llevarse esta primera manga del partido. Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 DOS BOLAS DE BREAK PARA FRITZ !!! Momento muy delicado ahora para un Rafa que no está sintiendo la bola como en el tramo inicial del partido. Set 1 4 - 3

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 3

30 - 15 Taylor Harry Fritz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 3

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Confirma el break ahora Taylor Fritz y consigue llevar por primera vez en el partido la iniciativa en el marcador. Set 1 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 BREAK DE NADAL !!! Segunda oportunidad de rotura del partido para el español. Set 1 3 - 3

30 - 40 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 3

15 - 30 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Taylor Harry Fritz y le sirve para ganar el punto Set 1 3 - 3

15 - 15 Fácil dejada de Rafael Nadal con la que gana el punto Set 1 3 - 3

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 BREAK DE TAYLOR FRITZ !!! Ha conseguido igualar el marcador el estadounidense al conseguir deshacer el break inicial de Rafa Nadal. Set 1 3 - 3

0 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Taylor Harry Fritz supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 1 Tendrá Taylor Fritz una cuarta opción de rotura... Set 1 2 - 3

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ha levantado Rafa las tres bolas de break en contra y consigue forzar el deuce... Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 3

40 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 1 2 - 3

40 - 15 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 1 TRIPLE BOLA DE BREAK PARA TAYLOR FRITZ !!! Set 1 2 - 3

30 - 15 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 3

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Se mantiene ahora firme con el saque Taylor Harry Fritz, aunque Rafa volvió a inquietar desde el resto al situarse con un amenazador 15-30 en el tanteador. Set 1 2 - 3

0 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Taylor Harry Fritz supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 1 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 3

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 1 1 - 3

0 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Con el break ya en el bolsillo, Nadal es consciente de que no debe apretar ahora al máximo en sus turnos de saque y de momento se aplica a ello con gran efectividad. Set 1 1 - 3

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Taylor Harry Fritz Set 1 1 - 2

15 - 40 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz Set 1 1 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 2

0 - 15 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 1 Trata de reaccionar ya Taylor Fritz. El norteamericano se anota su primer juego del partido y lo ha hecho ahora haciendo valer su saque, una de las grandes fortalezas de su juego. Set 1 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 0 - 2

40 - 15 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 1 0 - 2

40 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 CONFIRMA NADAL EL BREAK !!! Sigue dominando todos los aspectos del juego el tenista balear, también el saque, en su primer turno de servicio, sin dar opción alguna a su rival. Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

0 - 30 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Taylor Harry Fritz Set 1 BREAK DE NADAL !!! Sensacional inicio de partido del actual número 4 de la ATP. Ha salido muy agresivo y ha conseguido llevar la iniciativa de los puntos, incluso restando. Asesta el primer golpe de autoridad para el tanista español. Set 1 0 - 1

0 - 0 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Taylor Harry Fritz Set 1 BOLA D EBREAK PARA NADAL !!! Primera del partido para el tenista de Manacor!! Set 1 0 - 0

30 - 40 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 30 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 0 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Esta será la tercera vez que se enfrenten ambos jugadores, con una victoria para cada uno. La última fue precisamente en la presente temporada, en la final de Indian Wells cuando Nadal fue derrotado ya con evidentes problemas físicos tras sufrir una fisura en las costillas. El estadounidense es un gran especialista sobre hierba y ha conseguido dos de sus tres títulos hasta el momento sobre esta superficie. De hecho, este año esta cosechando su mejor actuación histórica en Wimbledon y en cualquiera de los cuatro Grand Slams al alcanzar por primera vez los cuartos de final. Taylor Fritz ocupa en estos momentos el puesto número 14 del ranking ATP. Esta temporada ha levantado dos títulos y es ya la mejor de su trayectoria tras imponerse en el Masters 1000 de Indian Wells y en Eastbourne. En cuanto a su trayectoria en la presente edición de Wimbledon, parece que el balear ya ha completado su adaptación a la hierba tras llegar apenas sin rodaje sobre esta superficie a Wimbledon y ha logrado sus dos últimas victorias, contra Lorenzo Sonego en tercera ronda y Botic Van De Zandschulp en octavos, sin ceder un solo set. De hecho, Nadal ha conseguido tantos títulos en este 2022 (cuatro), como en sus dos temporadas anteriores conjuntas. Hay que remontarse a 2018 para ver un año más prolífico del jugador de Manacor en cuanto a número de torneos se refiere (cinco) y tiene la opción de conseguir tres títulos de Grand Slam por segunda vez en su trayectoria tras conseguirlo en 2010. A pesar de sus problemas físicos, el tenista balear está completando una temporada de ensueño consiguiendo cuatro títulos, incluyendo los dos Grand Slam disputados hasta el momento: el Open de Australia y Roland Garros. Rafa Nadal aspira hoy a alcanzar las semifinales de Wimbledon por octava ocasión en su trayectoria, la tercera de forma consecutiva tras haber llegado también a la penúltima ronda en 2018 y 2019, sus dos últimas participaciones en el torneo. Tras levantar el título en Roland Garros y tras disipar fuertes rumores con respecto a su permanencia en el circuito, el tenista español se ha mostrado tremendamente competitivo en su regreso a la hierba tras dos años de ausencia en el tercer Grand Slam de la temporada. Tras las últimas eliminaciones de Carlos Alcaraz y de Paula Badosa, Nadal se erige como el último de los representantes de la Armada en el All England Club londinense. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de cuartos de final de Wimbledon entre Taylor Fritz y Rafa Nadal. ¿Preparados? Comenzamos…