Volver al inicio Set 4 ¡Gracias por seguir este partido y la retransmisión con nosotros! ¡Que pasen buena noche y hasta la próxima! Set 4 Rafa Nadal es el cuarto tenista (incluyendo la categoría femenina) con más triunfos en la historia de los Grand Slam (307) por detrás de Djokovic (329), Serena Williams (365) y Roger Federer (369). Set 4 Rafa Nadal ha ganado 16 partidos seguidos de Grand Slam por tercera vez en su carrera tras lograrlo entre Roland Garros 2010 y Open de Australia 2011 (25 triunfos) y entre Roland Garros 2008 y US Open 2008 (19 victorias). Set 4 Rafa Nadal se ha clasificado para la tercera ronda de Wimbledon tras vencer a un rival que fue más duro de lo que se pensaba Berankis ha dado mucha guerra y a punto estuvo de dar la sorpresa en el torneo. Set 4 ¡JUEGO, SET Y PARTIDO PARA RAFA NADAL! Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 4 3 - 5

15 - 0 Gran resto de derecha de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 ¡Juego Berankis! Estuvo Nadal intentándolo para dar espectáculo, pero el lituano mantuvo este saque y sirve Rafa para ganar el partido. Set 4 Ace de Ricardas Berankis con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 2 - 5

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 2 - 5

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Ricardas Berankis y consigue el punto Set 4 Saque plano de Ricardas Berankis, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 2 - 5

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 ¡Pues sí que está dando el 100%! ¡Qué punto acaban de protagonizar los dos tenistas! El mejor punto de todo el partido. Lo cerró Rafa en la red tras un globo que apenas salvó Berankis. Set 4 2 - 5

15 - 30 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Ricardas Berankis Set 4 Saque plano de Ricardas Berankis, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 2 - 5

0 - 15 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 4 ¡JUEGO PARA NADAL! ¡Sufrió algo más ante un Berankis que apretó, pero está a un servicio más de ganar el partido! Ahora lo intentará al resto, aunque es posible que ni ponga el 100% en este juego. Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 2 - 4

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 2 - 4

15 - 40 Remate desde el centro de la pista de Ricardas Berankis que no da opciones a Rafael Nadal Set 4 2 - 4

0 - 40 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 2 - 4

0 - 30 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 2 - 4

0 - 15 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 ¡Juego Berankis! Se le ponía complicado al tenista lituano, pero se sobrepuso al 30-0 de Nadal y consigue el segundo juego del set. Set 4 Saque plano de Ricardas Berankis, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Segundo servicio liftado de Ricardas Berankis, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 1 - 4

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 1 - 4

15 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 1 - 4

0 - 30 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 1 - 4

0 - 15 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 4 ¡JUEGO NADAL! ¡Tras el parón, el primer saque de Rafa ha sido casi impecable a pesar de la doble falta! Se nota bien y ha sido muy preciso con los saques. Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Ricardas Berankis no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 4 ¡Cierra el juego Berankins! 3-1 para Nadal, que saca para el 4-1. Tiene que mantener tres saques más para ganar el partido y alcanzar la tercera ronda. Set 4 Ace de Ricardas Berankis con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 ¡SE REANUDA EL PARTIDO! Set 4 ¡Ya regresan los dos tenistas a la pista y se preparan para continuar el partido! Ventaja de Berankis y saque para el lituano en el cuarto juego del cuarto set con 3-0 para Nadal y 2-1 en el marcador global. Set 4 Está lloviendo. Hay que esperar a que se teche la pista y se pueda reanudar el encuentro. Set 4 0 - 3

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 0 - 3

40 - 40 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 4 0 - 3

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 0 - 3

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 0 - 3

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Ricardas Berankis y consigue el punto Set 4 0 - 3

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 0 - 3

30 - 40 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 Ricardas Berankis falla su segundo servicio, doble falta Set 4 0 - 3

30 - 15 Ricardas Berankis con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 0 - 3

15 - 15 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 Saque plano de Ricardas Berankis, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 ¡JUEGO PARA NADAL! ¡Confirma break y se pone 3-0! ¡Todo encarrilado en este cuarto set para que Rafa gane el partido! Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 4 0 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 ¡ROMPE NADAL! ¡Se pone 2-0 en el cuarto set y saca para el 3-0! ¡Se vino abajo Berankis! Set 4 0 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 0 - 1

0 - 40 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 0 - 1

0 - 30 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Ricardas Berankis y le sirve para ganar el punto Set 4 0 - 1

0 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Ricardas Berankis y consigue el punto Set 4 ¡JUEGO NADAL! ¡Mantiene la iniciativa de saque en el cuarto set tras dos horas y media de partido! Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Ricardas Berankis Set 4 0 - 0

15 - 30 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 4 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Ricardas Berankis no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 0 - 0

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡Y GANA BERANKIS EL TERCER SET! ¡El lituano gana la tercera manga con superioridad y Nadal no pudo hacer nada para evitarlo! Muy seguro y preciso. Nos vamos al cuarto set. Set 3 Saque plano de Ricardas Berankis, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 5 - 4

40 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 5 - 4

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 5 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡ESTIRA RAFA EL SET! ¡Se pone 4-5 y está obligado a romper a Berankis, que sirve para ganar el tercer set y firmar su primer punto del choque y poner el 2-1 en el marcador! Veremos si Nadal está a la altura de lo que se espera con su calidad y consigue volver a igualar el resultado. Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Ricardas Berankis no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 5 - 3

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 3 5 - 3

30 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 5 - 3

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 5 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡Juego Berankis! ¡Lo intentó Rafa Nadal, pero el lituano se sobrepuso y consiguió endosar varios derechazos seguidos para finiquitar el octavo juego del set! Set 3 5 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 4 - 3

40 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 4 - 3

30 - 30 Gran volea desde media pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 4 - 3

15 - 30 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 3 4 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 4 - 3

0 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Ricardas Berankis y le sirve para ganar el punto Set 3 ¡JUEGO EN BLANCO! ¡Le debe dar confianza a Nadal para tratar de remontar la situación adversa y volver a poner el empate en el marcador! Vuelve a sacar Berankis, ahora para el 5-3... Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Ricardas Berankis no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 4 - 2

0 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 3 ¡Juego Berankis! No sucumbe ahora el lituano y está con tranquilidad, jugando con confianza y seguridad y dando golpes muy certeros. Set 3 4 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 3 - 2

40 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 3 - 2

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Ace de Ricardas Berankis con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 ¡JUEGO NADAL! Segundo descanso del tercer set con Rafa a contracorriente, sufriendo ante el golpeo de Berankis, pero manteniéndose en la pelea por ganar el partido. Set 3 3 - 2

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Ricardas Berankis y consigue el punto Set 3 3 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 3 3 - 1

40 - 40 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 3 3 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 3 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Ricardas Berankis no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 3 - 1

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 ¡Juego para Berankis! Sigue intratable el lituano en este tercer set. Claramente mejor que Nadal, que sufre y comete muchos fallos. Set 3 3 - 1

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 2 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 3 2 - 1

40 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 1

30 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 1

0 - 15 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 3 ¡PRIMER JUEGO PARA RAFA EN EL TERCER SET! ¡Se mantiene pegado al lituano para no dejarle demasiado camino por delante! Cerca de las dos horas de partido, Berankis parece ahora más certero que el balear... Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 3 2 - 0

30 - 40 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 0

30 - 30 El globo defensivo de Ricardas Berankis se va fuera Set 3 2 - 0

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 3 2 - 0

0 - 15 Ricardas Berankis estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡Confirma Berankis y se pone 2-0! No hay color ahora. No se encuentra nada cómodo Nadal sobre la hierba ahora mismo. Set 3 Saque plano de Ricardas Berankis, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 0

40 - 15 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Ricardas Berankis Set 3 1 - 0

40 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 0

30 - 0 Gran volea desde media pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 1 - 0

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡ROMPE BERANKIS! ¡Se adelanta una vez más el lituano en el marcador! Otra vez le toca a Nadal estar por detrás en el marcador. Sigue cometiendo errores que le condenan. Set 3 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 0

40 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Ricardas Berankis no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 15 Gran volea desde media pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 0 - 0

15 - 15 Ricardas Berankis no consigue superar la red con su volea Set 3 0 - 0

15 - 0 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 2 ¡Y VUELVE A ROMPER PARA GANAR EL SEGUNDO SET! ¡Doble 6-4 y 2-0 para Nadal! ¡Fue algo más dura esta segunda manga para el español, donde no se le vio muy cómodo y Berankis tuvo opciones de empatar! Se sobrepuso la calidad de Rafa y nos vamos al tercer set. Set 2 4 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 4 - 5

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Ricardas Berankis y consigue el punto Set 2 Saque plano de Ricardas Berankis, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 5

40 - ADV Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Ricardas Berankis y consigue el punto Set 2 4 - 5

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 5

30 - 40 Ricardas Berankis con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 4 - 5

15 - 40 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 5

15 - 30 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 4 - 5

15 - 15 Remate desde el centro de la pista de Ricardas Berankis que no da opciones a Rafael Nadal Set 2 4 - 5

0 - 15 Ricardas Berankis estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡JUEGO NADAL! ¡Se pone el mismo guion que en el primer set! ¡Saca Berankis y resta Rafa para ganar el segundo set tras casi una hora y media de partido! Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Ricardas Berankis no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 4

40 - 40 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 4

30 - 40 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 4 - 4

30 - 30 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 4 - 4

30 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 4

15 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 4

0 - 15 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡Juego Berankis! Tuvo Nadal dos bolas de break, pero el lituano consiguió solventar la situación tan peliaguda con gran habilidad y pone el 4 iguales. Set 2 Saque plano de Ricardas Berankis, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 4

ADV - 40 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 4

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 4

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 4

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Ricardas Berankis y consigue el punto Set 2 3 - 4

15 - 30 La volea de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 3 - 4

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 4

0 - 15 Ricardas Berankis estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡JUEGO PARA NADAL! ¡Recupera la iniciativa del saque en el segundo set y ahora Berankis puede sucumbir a la presión de verse por detrás ante el balear! Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 3 - 3

40 - ADV Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Ricardas Berankis y consigue el punto Set 2 3 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 3

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 3

15 - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Ricardas Berankis y le sirve para ganar el punto Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Ricardas Berankis no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 15 Fabuloso resto de revés de Ricardas Berankis que no consigue devolver Rafael Nadal Set 2 3 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 ¡BREAAAAAAK! ¡Se lo regala Berankis ahora para volver a la igualada en el marcador! ¡Tiene que ganar Nadal para ponerse por delante una vez más! Set 2 3 - 3

0 - 0 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 3 - 2

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 2

15 - 40 Ricardas Berankis estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 2

15 - 30 Ricardas Berankis estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Ricardas Berankis y consigue el punto Set 2 ¡JUEGO RAFA! Vuelve a la senda del triunfo con su servicio, pero está obligado a romper el saque a un Berankis que se muestra muy fuerte en este segundo set. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 3 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 3 - 1

30 - 30 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 3 - 1

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 1

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 ¡NO PUDO SER PARA RAFA! ¡Confirma Berankis el break y se coloca 3-1 salvando dos bolas de rotura! Set 2 3 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 1

ADV - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 1

40 - 40 Ricardas Berankis no consigue superar la red con su volea Set 2 2 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 1

40 - 40 Ricardas Berankis con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 2 - 1

30 - 40 Gran volea desde media pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 ¡DOS BOLAS DE BREAK PARA NADAL AHORA! Set 2 2 - 1

15 - 40 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 1

0 - 30 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 2 - 1

0 - 15 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 ¡ROMPE BERANKIS! ¡Lo aprovechó el lituano ante un Nadal que volvió a cometer muchos más fallos de los que se puede permitir! Ahora le toca remar a contracorriente y Ricardas saca para el 3-1... Set 2 2 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 1

40 - 15 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡Tres bolas de break para Berankis! Set 2 1 - 1

40 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡Le devuelve el juego en blanco Berankis! También cómodo, ahora para el lituano. Set 2 Saque plano de Ricardas Berankis, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Ricardas Berankis, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 1

30 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Ricardas Berankis, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡JUEGO NADAL! ¡Primero en blanco del partido! El más cómodo para el balear, pero no debe confiarse lo más mínimo. Parece que el viento está teniendo un factor determinante en los golpeos. Turno de saque para Berankis... Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 2 0 - 0

0 - 30 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Ricardas Berankis no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡ROMPE, JUEGO Y SET PARA RAFA NADAL! ¡Lo hace en el mejor momento! ¡Berankis no pudo con la presión de verse por detrás en este parcial y el balear se pone por delante en el partido tras vencer en el primer set! Set 1 4 - 6

0 - 0 Ricardas Berankis estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 5

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡DOS BOLAS DE SET PARA RAFA NADAL! Set 1 Ricardas Berankis falla su segundo servicio, doble falta Set 1 4 - 5

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 5

0 - 30 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 4 - 5

0 - 15 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡Se mantiene Nadal! ¡5-4 y resta para poder ganar el set! Veremos si el balear es capaz de romper al lituano. Momento clave de este primer parcial... Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Ricardas Berankis no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 4 - 4

0 - 30 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Ricardas Berankis no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡Y empate a cuatro! Los errores de Rafa le lastran en este primer parcial. Tuvo ocasión de break y Berankis se sobrepuso con gran acierto. Set 1 4 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 4

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡La salva el lituano con una gran derecha en la red! Set 1 3 - 4

40 - 40 Buen derechazo desde la red de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal Set 1 ¡BOLA DE BREAK PARA RAFA! Set 1 3 - 4

30 - 40 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 3 - 4

30 - 30 Ricardas Berankis estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 4

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 3 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 3 - 4

15 - 0 Ricardas Berankis con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 ¡JUEGO RAFA! ¡Ahora se acumulan los errores no forzados de Nadal! Se mantiene por delante con la ventaja de sacar primero. Tercer descanso y bolas nuevas. Set 1 3 - 4

0 - 0 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 3 - 3

30 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 1 3 - 3

15 - 15 Impresionante passing shot de Ricardas Berankis desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 1 3 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 ¡TRES IGUALES! ¡25 minutos de primer set y el lituano está aguantando como un jabato! Ahora con una subida magnífica a la red para evitar el susto. Primera vez que Nadal tantea la posibilidad de break. Set 1 3 - 3

0 - 0 Gran volea desde media pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 3

ADV - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 3

40 - 40 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Ricardas Berankis Set 1 2 - 3

40 - 30 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 2 - 3

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Ricardas Berankis, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 15 El revés de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡LO SOLVENTA RAFA! ¡Se mantiene con el saque a favor y se pone 3-2 al segundo descanso del set! Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 ¡Ojo! ¡Primera bola de break del partido, para Berankis! Set 1 2 - 2

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 2 - 2

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 ¡Dos iguales! Falló en el saque Berankis, pero lo solventó con otros buenos servicios para empatar a dos el primer set y mantener la igualdad en el marcador. Set 1 Saque plano de Ricardas Berankis, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 2

40 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 1 - 2

30 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 15 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Ricardas Berankis con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 ¡JUEGO NADAL! ¡Primer descanso del set con un Rafa inconmensurable! Dos aces con un gran servicio para poner el 2-1. Sin oportunidad para Berankis, que solo sumó por una doble falta del balear. Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 ¡Juego Berankis! Se nota inferior al lituano, que sufrió ante el resto de Nadal. Sin embargo, consiguió mantener su primer saque del partido. Turno para Rafa... Set 1 1 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 1

40 - 30 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Ricardas Berankis, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ricardas Berankis falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 1

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡JUEGO NADAL! ¡Cómodo turno de saque para empezar el partido del balear! Sencillo y con el saque a favor, Berankis solo tuvo un golpe certero. Set 1 0 - 1

0 - 0 Ricardas Berankis estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

15 - 40 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 1 0 - 0

15 - 15 Gran resto de derecha de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Ricardas Berankis no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya salen los dos tenistas a la pista de juego! En unos instantes, tras el sorteo inicial y el calentamiento, comenzará el partido de segunda ronda entre Ricardas Berankis y Rafa Nadal. ¡Vamos con ello! ¡No se vayan muy lejos! En unos minutos tendrá lugar el inicio del choque entre Rafa Nadal y Ricardas Berankis por un puesto en tercera ronda. ¡Les esperamos! En Wimbledon en particular, Berankis no ha superado nunca la segunda ronda y ya sabe lo que es caer ante un tenista español en esta ronda del torneo: Feliciano López venció al lituano en segunda ronda en 2010 en cuatro sets. El lituano ha vencido en 13 torneos Challenger y ha perdido en dos finales del circuito ATP: Los Ángeles en 2012 (ante su rival de primera ronda en este Wimbledon) y en Moscú en 2017 (frente a Damir Dzumhur). En la otra parte tenemos a Ricardas Berankis, de 32 años, que ha pasado por el circuito ATP sin destacar en exceso. Venció en primera ronda a Sam Querrey con cierta facilidad. Nunca llegó a estar en el top 50 del ranking ATP (estuvo exactamente en el puesto 50º en mayo de 2016). Rafa Nadal ha ganado en 54 partidos de Wimbledon frente a las 12 derrotas en el torneo británico. En su carrera tiene un índice de victorias del 78% en partidos en hierba. Wimbledon es, sin embargo, el major que menos veces ha ganado el balear (2, las mismas que el Open de Australia). Ha alcanzado las semifinales en las dos últimas ediciones en las que ha participado (2018 y 2019), aunque no llega a la final desde 2011. Rafa llega a Wimbledon este año tras vencer los dos primeros Grand Slam de 2022 y busca ganar tres en un mismo año por segunda vez en su carrera tras el año 2010, donde solo falló en el Open de Australia. Rafa Nadal alcanza la segunda ronda tras verse cómodo tras los nuevos remedios frente a su lesión en el pie. El balear se ve en forma y así lo hizo ver tras vencer a Cerundolo en la primera ronda por 3-1. Este es el segundo enfrentamiento entre el tenista balear y el lituano en el circuito ATP, siendo el anterior precedente este mismo año en el torneo de Melbourne con victoria fácil de Rafa por 6-2 y 7-5. ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración de otro encuentro más del campeonato de Wimbledon! Correspondiente a la segunda ronda del torneo, Rafa Nadal se medirá ante el lituano Ricardas Berankis.