Volver al inicio Set 4 ¡Gracias por seguir el partido con nosotros! ¡Esperamos que hayan disfrutado del encuentro y de su retransmisión! ¡Que pasen buena tarde y hasta la próxima! Set 4 Ya son 21 Grand Slam los que suma Novak Djokovic y está a tan solo uno de Rafa Nadal. Veremos quién de los dos, si es que alguno lo gana, se hace con el trofeo en el US Open. Set 4 20 de los últimos 22 títulos de Grand Slam en la categoría masculina han sido para Novak Djokovic, Roger Federer o Rafa Nadal, siendo las únicas excepciones en el US Open (Dominic Thiem en 2020 y Daniil Medvedev en 2021). Set 4 El título de Wimbledon lo ha ganado un jugador dentro del Top 4 en cada una de las últimas 19 ediciones (Novak Djokovic, Roger Federer, Rafa Nadal y Andy Murray). El último jugador en hacerlo fuera de este top fue Lleyton Hewitt en 2002. Set 4 Novak Djokovic es el primer jugador de la Era Open en ganar el título de Wimbledon después de perder el primer set en los cuartos de final, la semifinal y la final y el primero en la historia tras Ted Schroeder en 1949. Set 4 Novak Djokovic es el cuarto jugador en la Era Open en ganar cuatro títulos seguidos de Wimbledon tras Björn Borg, Pete Sampras y Roger Feder, con el sueco y el suizo haciéndo en cinco ocasiones. Set 4 ¡JUEGO, SET, PARTIDO Y CAMPEONATO DE WIMBLEDON PARA NOVAK DJOKOVIC! Set 4 7 - 6

0 - 0 Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Set 4 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 4 6 - 6

6 - 2 Buen derechazo desde la red de Nick Kyrgios que supera a Novak Djokovic Set 4 6 - 6

6 - 1 El revés de Nick Kyrgios se va fuera Set 4 6 - 6

5 - 1 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 4 6 - 6

4 - 1 El revés de Nick Kyrgios se va fuera Set 4 6 - 6

3 - 1 El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Set 4 6 - 6

2 - 1 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 4 6 - 6

2 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 Nick Kyrgios falla su segundo servicio, doble falta Set 4 ¡NOS VAMOS AL TIE-BREAK! Set 4 6 - 6

0 - 0 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Nick Kyrgios no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 5 - 6

30 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 4 5 - 6

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Set 4 5 - 6

15 - 15 Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Set 4 5 - 6

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 4 ¡SE ASEGURA EL TIE-BREAK KYRGIOS! ¡Qué tensión en la pista! Ahora toda la presión es para Novak Djokovic, obligado a ganar su saque para ir al desempate. El australiano sigue quejándose al juez de silla. Set 4 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 4 5 - 5

30 - 40 El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Set 4 5 - 5

15 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 4 5 - 5

15 - 30 Remate desde la red de Nick Kyrgios que no opciones a Novak Djokovic Set 4 5 - 5

15 - 15 Nick Kyrgios no consigue superar la red con su volea Set 4 5 - 5

0 - 15 La contradejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 4 ¡JUEGO DJOKOVIC! ¡Se acercó Kyrgios, pero el serbio hizo un ace para cerrar el décimo juego del set y obligar a los dos tenistas a tener que recurrir a un séptimo juego particular para vencer! Saca el australiano para asegurar el tie-break... Set 4 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios Set 4 4 - 5

40 - 30 Fabuloso resto de revés de Nick Kyrgios que no consigue devolver Novak Djokovic Set 4 4 - 5

40 - 15 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 4 4 - 5

15 - 15 La volea de Nick Kyrgios se va fuera Set 4 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 4 ¡SIGUE KYRGIOS EN LA CABEZA! ¡Se pone 5-4 y con la posibilidad de poder ganar el set al resto! De seguir todo igual, nos iremos al tie-break en este cuarto parcial del partido. Set 4 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 4 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 4 4 - 4

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Set 4 4 - 4

15 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Novak Djokovic supera a Nick Kyrgios y gana el tanto Set 4 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 4 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 4 ¡JUEGO DJOKOVIC! ¡Intratable el serbio, que no cede nada al servicio y Kyrgios no es capaz de romper! Solo 12 errores no forzados de Nole en el partido. Set 4 4 - 4

0 - 0 Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Set 4 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios Set 4 3 - 4

30 - 0 Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Set 4 3 - 4

15 - 0 El revés de Nick Kyrgios se va fuera Set 4 ¡Nuevo descanso en el cuarto set y Kyrgios se viene arriba! Se pone muy tenso el encuentro con el australiano volviendo a protestar, pero con Djokovic teniendo que mantener la compostura ante la posibilidad de ganar Wimbledon en esta manga... Set 4 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 4 3 - 3

15 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Nick Kyrgios supera a Novak Djokovic y gana el tanto Set 4 Segundo servicio liftado de Nick Kyrgios, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 Nick Kyrgios falla su segundo servicio, doble falta Set 4 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 4 ¡JUEGO EN BLANCO PARA NOLE! ¡Sigue metiendo presión a Kyrgios en la persecución! ¡Entramos en el momento crítico del partido! Set 4 3 - 3

0 - 0 La fortuna ha sonreído a Novak Djokovic, su volea toca la red y gana el punto Set 4 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios Set 4 2 - 3

30 - 0 Novak Djokovic gana el tanto con un revés desde la red Set 4 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 4 ¡JUEGO KYRGIOS! ¡Nueva disputa del australiano con su palco tras casi perder otra ventaja de 40-0 con saque, pero se mantuvo firme y consiguió mantener el servicio y la iniciativa del saque! 2-3 y segundo descanso del cuarto set. Set 4 2 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 2 - 2

30 - 40 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 4 2 - 2

15 - 40 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 4 Segundo servicio liftado de Nick Kyrgios, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 4 2 - 2

0 - 0 El revés de Nick Kyrgios se va fuera Set 4 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios Set 4 1 - 2

30 - 15 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 4 1 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Set 4 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 4 ¡2-1 en el primer descanso de este set! Serios los dos jugadores. Kyrgios parece ahora más calmado, más parecido al del primer set, pero con Nole no se puede confiar. Djokovic está por detrás y buscará romper al australiano para volver a sacarle de quicio. Set 4 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 4 1 - 1

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nick Kyrgios que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 1 - 1

15 - 30 Nick Kyrgios con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 4 1 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Set 4 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Set 4 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios Set 4 0 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Set 4 0 - 1

15 - 0 Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Nick Kyrgios se apunta el tanto Set 4 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 0 - 0

15 - 40 Buen derechazo desde la red de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios Set 4 0 - 0

0 - 40 Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea Set 4 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 4 0 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 ¡JUEGO Y SET PARA NOVAK DJOKOVIC! ¡Se pone 2-1 remontando el set inicial de Kyrgios! ¡Está a uno más de ganar Wimbledon! El australiano está fuera de quicio con su palco y se ha ido del partido en el peor momento. Le tocará remontar un encuentro muy complicado para buscar el milagro. Set 3 6 - 4

0 - 0 El revés de Nick Kyrgios se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Nick Kyrgios no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 5 - 4

30 - 30 Gran resto de derecha de Nick Kyrgios que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 5 - 4

30 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 5 - 4

30 - 0 El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios Set 3 ¡ROMPIÓ DJOKOVIC! ¡Se lo ha regalado Kyrgios! ¡Remontó un 40-0 en contra el serbio! ¡Se encara el australiano con su palco! El juez de silla le pide que se calme. Set 3 5 - 4

0 - 0 Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Set 3 Nick Kyrgios falla su segundo servicio, doble falta Set 3 4 - 4

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Set 3 4 - 4

30 - 40 Nick Kyrgios no consigue superar la red con su volea Set 3 4 - 4

15 - 40 Impresionante passing shot de Novak Djokovic desde el fondo de la pista supera a Nick Kyrgios y le sirve para ganar el punto Set 3 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 ¡JUEGO EN BLANCO! ¡Se mantiene Djokovic en la lucha con el australiano por ver quién coge la delantera en la final! Set 3 4 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 3 3 - 4

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios Set 3 ¡JUEGO PARA KYRGIOS! ¡A pesar de las quejas, sigue manteniendo la iniciativa del saque y haciendo los deberes para no despegarse del partido! 4-3 y nuevo descanso en el parcial... Set 3 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 3 - 3

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Set 3 Nick Kyrgios falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 ¡SAQUE Y DEJADA! ¡Se pone serio el serbio! ¡Interesante parcial con 3 iguales en el que no quieren fallar! El aparente control es de Novak Djokovic, pero si se fia un solo instante podría ganar ventaja el australiano. ¡PARTIDAZO! Set 3 3 - 3

0 - 0 Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Nick Kyrgios se apunta el tanto Set 3 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 3 2 - 3

40 - 0 El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Set 3 2 - 3

30 - 0 El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Set 3 2 - 3

15 - 0 Novak Djokovic gana el tanto con un revés desde la red Set 3 ¡JUEGO KYRGIOS! ¡Dos aces para cerrar el juego! El australiano protesta al juez de silla en el momento del segundo descanso del tercer set. Set 3 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 Nick Kyrgios falla su segundo servicio, doble falta Set 3 2 - 2

30 - 40 Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 2

15 - 40 Derechazo afortunado desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que toca la red y consigue el punto Set 3 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 2 - 2

15 - 15 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 2

0 - 15 Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea Set 3 ¡JUEGO DJOKOVIC! ¡2-2 EN EL TERCER SET! ¡El dominador, sin ser con diferencia amplia, es Nole! ¡Por ahora, muy empatados, es quien más dificultad ha supuesto al resto! Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 3 1 - 2

40 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios Set 3 1 - 2

0 - 15 Nick Kyrgios con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 ¡JUEGO PARA KYRGIOS! ¡Se pone 2-1 con la iniciativa del saque en el primer descanso de este tercer set! Mucho más desesperado Nick, que empieza el show habitual, ante un Djokovic que ya sabe cómo jugar y está mucho más cómodo en la hierba. El favorito al título no parece que vaya a dejar escapar la oportunidad. Set 3 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 Segundo servicio liftado de Nick Kyrgios, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Set 3 Nick Kyrgios falla su segundo servicio, doble falta Set 3 1 - 1

15 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 1

15 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 1 - 1

15 - 15 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡JUEGO PARA DJOKOVIC! ¡Sabe cómo hacer daño a Kyrgios y le mueve al límite de la pista! Le cuesta al australiano volver a la senda de la rotura... Set 3 1 - 1

0 - 0 Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 1

40 - 30 La contradejada de Nick Kyrgios se va fuera Set 3 0 - 1

30 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios Set 3 0 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Set 3 0 - 1

0 - 15 Nick Kyrgios con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 ¡JUEGO KYRGIOS! ¡Se le complicó el servicio de este tercer set! A punto estuvo Djokovic de romperle el saque y comenzar con ventaja, pero aguantó. Sin embargo, continuando el guion del segundo set en este, parece que el serbio está siendo superior al australiano. Set 3 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 0 - 0

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 0

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 0 - 0

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Set 3 0 - 0

40 - 40 Nick Kyrgios con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 0 - 0

40 - 30 El passing shot de Nick Kyrgios se va fuera Set 3 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 15 El revés de Nick Kyrgios se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 15 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 ¡JUEGO Y SET PARA NOVAK DJOKOVIC! ¡Levantó cuatro bolas de rotura el serbio! ¡Se desespera Kyrgios gritando! ¡Tuvo ventaja en el deuce el serbio y no lo desperdició! ¡Empata la final y esto se pone más emocionante si cabe! Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 2 5 - 3

ADV - 40 El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Set 2 5 - 3

40 - 40 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 2 5 - 3

40 - ADV El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 5 - 3

40 - 40 Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 2 ¡TRES BOLAS DE BREAK PARA KYRGIOS! Set 2 5 - 3

0 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 5 - 3

0 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Nick Kyrgios supera a Novak Djokovic y gana el tanto Set 2 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 2 ¡Apura Kyrgios! ¡Se pone 5-3 al resto para tratar de levantar el set! Por lo menos ha obligado a Djokovic tener que ganar a su saque y comenzar sacando en el tercer set. Set 2 Segundo servicio liftado de Nick Kyrgios, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 5 - 2

30 - 30 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 5 - 2

15 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 5 - 2

15 - 0 Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡Controla el serbio la ventaja en este segundo set y no parece que vaya a ceder nada! ¡Ya está plenamente metido en el partido y Kyrgios, aunque cerca, no termina de volver a tener la oportunidad de romper para tratar de empatar! Set 2 5 - 2

0 - 0 El revés de Nick Kyrgios se va fuera Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 2 4 - 2

15 - 30 Gran resto de derecha de Nick Kyrgios que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Nick Kyrgios no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 2

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡CIERRA CON OTRO ACE! ¡Lleva 11 el australiano en esta final! Se mantiene a un break de distancia aunque todo apunta que, viendo el nivel de ambos, parece difícil que se pierdan las ventajas obtenidas. ¿Podrá hacerlo Kyrgios o Djokovic se llevará el segundo set? Set 2 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 4 - 1

15 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Nick Kyrgios falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 ¡CONFIRMA BREAK DJOKOVIC! ¡Tuvo dudas y estuvo Kyrgios cerca de hacer contrabreak, pero el serbio demostró su nivel y se mantiene por delante poniendo el 4-1 en este segundo set! Set 2 4 - 1

0 - 0 Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 1

ADV - 40 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 1

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Nick Kyrgios que no da opciones a Novak Djokovic Set 2 3 - 1

40 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 2 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios Set 2 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Nick Kyrgios no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 ¡ROMPIÓ NOLE! ¡Qué momento ahora del partido! ¡Kyrgios sufre el primer break y lo hace quedándose en blanco! Gran nivel de Djokovic ahora leyendo a la perfección el saque del australiano. Set 2 3 - 1

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Set 2 ¡TRES BOLAS DE BREAK PARA DJOKOVIC! Set 2 2 - 1

40 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Set 2 2 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 0 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡JUEGO NOLE! ¡Puntazo final de Djokovic con una dejada con el revés espectacular para poner el 2-1 con iniciativa de saque en este segundo set! ¡Se van a las sillas y a ver qué nos depara el resto del parcial con un Kyrgios que presiona y no cede al saque! Set 2 2 - 1

0 - 0 Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Nick Kyrgios se apunta el tanto Set 2 1 - 1

40 - 30 El revés de Nick Kyrgios se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Nick Kyrgios no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 15 Impresionante passing shot de Nick Kyrgios desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 2 1 - 1

15 - 0 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡UNO IGUALES! ¡Tres saques directos y otro potente que no pudo restar Djokovic para poner el empate! El saque de Kyrgios es estratosférico. Set 2 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 40 Fabuloso resto de revés de Novak Djokovic que no consigue devolver Nick Kyrgios Set 2 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 1 - 0

15 - 0 Nick Kyrgios no consigue superar la red con su volea Set 2 ¡JUEGO DJOKOVIC! ¡Gran solución al saque de Nole, que tras perder el del set anterior no ha cedido apenas una sola oportunidad al resto de Kyrgios! Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Set 1 ¡JUEGO Y SET PARA NICK KYRGIOS! ¡Se va concentrado a la silla sabiendo que esto es solo el comienzo! ¡Coge ventaja en el marcador después de que Djokovic haya estado cerca de poder romperle el saque, pero Kyrgios se mantuvo firme y consigue cerrar el primer parcial del partido con una ligera superioridad y, sobre todo, gracias a su potente saque! Set 1 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 4 - 5

40 - 40 El revés de Nick Kyrgios se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Nick Kyrgios, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 5

30 - 30 La volea de Nick Kyrgios se va fuera Set 1 4 - 5

15 - 30 Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 5

0 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 ¡JUEGO EN BLANCO PARA DJOKOVIC! ¡Se mantiene en su tarea de permanecer pegado, pero también se muestra fuerte en el saque y no ha vuelto a fallar desde la doble falta! Veremos si es suficiente para remontar, pero con el saque de Kyrgios, no parece que el australiano vaya a dejar pasar la ocasión de poner la final 1-0... Set 1 4 - 5

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 1 ¡PERO KYRGIOS! ¡Qué saque del australiano! ¡Otro juego en blanco que se ha ventilado gracias al servicio y lo ha hecho en menos de un minuto! Ni una mínima opción para Djokovic. Set 1 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡JUEGO PARA NOLE! ¡Momento para bolas nuevas! El serbio se mantiene pegado a Kyrgios en el marcador para solo tener que romperle en una ocasión y empatar de nuevo el set. El australiano está muy cómodo, hasta se atrevió a un golpeo entre las piernas, pero no le salió bien. Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios Set 1 2 - 4

40 - 0 Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 4

30 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 4

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Set 1 ¡CONFIRMA CON OTRO JUEGO EN BLANCO! ¡Gran nivel de Kyrgios, que saca y sube a la red para rematar a un Djokovic que no ha tenido una sola opción de restar ante el australiano! Set 1 2 - 4

0 - 0 Nick Kyrgios con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 3

0 - 40 Nick Kyrgios con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 2 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 ¡BREAAAAAAK! ¡ROMPIÓ KYRGIOS! ¡Ejerció presión al resto y Djokovic acabó sucumbiendo, hasta tal punto que terminó por cometer una doble falta que pudo ser criminal en este primer set! ¡El australiano coge ventaja y saca para ponerse con 4-2! ¡Segundo descanso de esta manga! Set 1 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 2

30 - 40 Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡PRIMERAS BOLAS DE BREAK, PARA NICK KYRGIOS! Set 1 2 - 2

15 - 40 Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea Set 1 2 - 2

15 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 2 - 2

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 1 ¡JUEGO EN BLANCO PARA NICK! ¡Qué saque del australiano para imponerse en este servicio y ponerse 2 iguales! Set 1 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 2 - 1

0 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 1

0 - 15 Nick Kyrgios con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 ¡JUEGO NOLE! ¡Cómo ha empezado la final! ¡Mantienen su saque los dos tenistas con Djokovic teniendo la iniciativa, defendiéndose bien y atacando, pero Kyrgios empieza a mostrar al serbio que no está ahí de casualidad! Va a estar muy reñido salvo que uno de los dos alcance un nivel perfecto. Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios Set 1 1 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 1 - 1

15 - 0 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡JUEGO KYRGIOS! ¡Muy preciso el australiano en su saque también en el tanteo inicial del encuentro! Se han devuelvo varios golpes y veremos quién pega más fuerte en primer lugar... Set 1 1 - 1

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 0

30 - 40 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 0

15 - 40 Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Nick Kyrgios con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 1 - 0

0 - 30 Nick Kyrgios con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡JUEGO DJOKOVIC! ¡Centrado y metido el serbio en el primer saque del partido! Kyrgios ha testeado a Nole con un juego largo y veremos cómo se desenvuelve con su servicio. Set 1 1 - 0

0 - 0 El revés de Nick Kyrgios se va fuera Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Set 1 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 ¡COMIENZA LA FINAL! ¡YA SALTAN LOS DOS TENISTAS A LA PISTA DE JUEGO! ¡La final está a punto de comenzar! ¡En unos instantes, tras el sorte de servicio y el calentamiento, comenzará el partidazo! ¡Vamos con ello! ¡Así que nos espera un duelo de altura y explosivo en la pista central! Se espera que comience a partir de las 15:00 así que no se vayan muy lejos. ¡Les esperamos! Djokovic es claramente el favorito para ganar Wimbledon, el cual sería su Grand Slam número 21, el séptimo en el major británico y habría ganado cuatro de manera consecutiva, algo que solo consiguieron Roger Federer (cinco enrte 2003 y 2007), Björn Borg (cinco entre 1976 y 1980) y Pete Sampras (cuatro entre 1997 y 2000) en la Era Open. Djokovic se ha presentado en la final tras vencer a Kwon, Kokkinakis, Kecmanovic, Van Rijthoven, Jannik Sinner y Cameron Norrie en un camino complicado, sobre todo frente al italiano. Por la contraparte al australiano, Djokovic ha ganado un 85% de sus partidos en hierba. Veremos cómo reacciona Kyrgios ante la dureza del serbio. La hierba es la superficie en la que el australiano tiene un porcentaje mayor de triunfos (64.6%), pero enfrente tiene a todo un titán de esta superficie y del tenis en general. Es la segunda final de un gran torneo para Kyrgios después de disputar la del Masters 1000 de Cincinnati en 2017, pero la perdió ante Grigor Dimitrov. Nick Kyrgios se encuentra en un momento dulce de su carrera, a pesar de las polémicas que le rodean, llegando a la final de un Grand Slam. Lo ha hecho tras vencer a Jubb, Krajinovic, Tsitsipas, Bakashima y Christian Garín, pudiendo haberse enfrentado a Rafa Nadal en semifinales, pero el balear se retiró por lesión el día anterior. Como parte positiva para el tenista australiano, Kyrgios ha ganado cada uno de los dos enfrentamientos previos ante Novak Djokovic, aunque ambos fueron sobre superficie dura en 2017 (Indian Wells y Acapulco). Se enfrentan en esta final el jugador que más finales de Grand Slam ha disputado (Novak Djokovic, con 32, la 8ª en Wimbledon y que ha ganado seis de las siete anterios, incluyendo las últimas tres) con un aspirante (Nick Kyrgios, que disputa su primera final en un major). ¡Buenas tardes a todos y bienvenidos al último día de Wimbledon! ¡Hoy cerramos el Grand Slam británico con la final masculina! ¡Tremendo partidazo tenemos por delante entre Novak Djokovic y Nick Kyrgios! ¡Solo puede quedar uno!