Volver al inicio Set 4 ¡Gracias por seguir el partido con nosotros! ¡Que pasen buena tarde y hasta la próxima! Set 4 32ª final de Grand Slam que disputará Djokovic, la octava de Wimbledon y buscará su séptimo título en el torneo británico. Set 4 ¡JUEGO, SET Y PARTIDO PARA NOVAK DJOKOVIC! Set 4 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 4 5 - 4

40 - 30 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 4 5 - 4

30 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 4 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 4 5 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 4 5 - 4

15 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 4 5 - 3

15 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 4 5 - 3

15 - 30 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 4 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 4 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 4 ¡FIRMA DJOKOVIC EL 5-3! ¡Está a un set de plantarse en la final de Wimbledon y no parece que Norrie pueda evitarlo! Set 4 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 4 4 - 3

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 4 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 4 4 - 3

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 4 4 - 3

15 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 4 ¡JUEGO NORRIE! ¡Sigue peleando sin rendirse el británico! La grada sigue animando a su compatriota para que siga dando guerra, pero todo parece decidido en la pista central para el serbio. Set 4 4 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 4 4 - 2

15 - 40 Buen derechazo desde la red de Cameron Norrie que supera a Novak Djokovic Set 4 4 - 2

15 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 4 - 2

15 - 15 El remate de Cameron Norrie se va fuera Set 4 Ace de Cameron Norrie con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 4 ¡INCOMBUSTIBLE DJOKOVIC! ¡Otro juego en blanco para firmar el 4-2! Set 4 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 4 3 - 2

40 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 4 3 - 2

30 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 4 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 4 ¡JUEGO MUY LARGO QUE MANTIENE NORRIE! ¡Aplaude la grada a su compatriota por dar el espectáculo! ¡Salvó varias bolas de rotura y se mantiene con cierta vida en el partido, pero si Nole no baja el ritmo, el finalista ya tiene firma y es serbia! Set 4 3 - 2

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Cameron Norrie que no da opciones a Novak Djokovic Set 4 3 - 1

40 - ADV Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 Ace de Cameron Norrie con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 4 3 - 1

ADV - 40 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 4 3 - 1

40 - 40 Remate desde la red de Cameron Norrie que no opciones a Novak Djokovic Set 4 3 - 1

ADV - 40 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 4 3 - 1

40 - 40 Buen derechazo desde la red de Cameron Norrie que supera a Novak Djokovic Set 4 3 - 1

ADV - 40 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 4 3 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 3 - 1

40 - 30 La volea de Cameron Norrie se va fuera Set 4 3 - 1

30 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 4 3 - 1

30 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 4 3 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 4 3 - 1

0 - 15 Remate desde el centro de la pista de Cameron Norrie que no da opciones a Novak Djokovic Set 4 ¡JUEGO DJOKOVIC! ¡Sigue firme con 3-1 en el cuarto set y se mantiene con un gran nivel para ganar el partido y plantarse en la final! Set 4 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 4 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 4 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 4 2 - 1

15 - 15 Con un preciso passing shot desde el la red, Cameron Norrie supera a Novak Djokovic y gana el tanto Set 4 2 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 4 2 - 1

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 4 2 - 0

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 4 2 - 0

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 4 ¡CONFIRMA ROTURA EN BLANCO! ¡2-0 y encarrila la semifinal Djokovic sin oposición! Set 4 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 1 - 0

40 - 0 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 4 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 4 1 - 0

15 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 ¡COMIENZA GANANDO DJOKOVIC! ¡Rompe una vez más y se le pone aún más cuesta arriba a un Norrie que se va a despedir de Wimbledon en semifinales! Frustrado, golpeó su mochila. Set 4 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 4 0 - 0

ADV - 40 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 4 0 - 0

40 - 40 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 4 0 - 0

30 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 4 0 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 4 Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta Set 4 0 - 0

0 - 30 Cameron Norrie con una precisa dejada a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 4 0 - 0

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡NUEVO SET PARA NOVAK DJOKOVIC! ¡2-1 ARRIBA EL SERBIO! ¡Se encuentra a uno más de estar en la final de Wimbledon! ¡Cogió el control en el segundo set y no lo suelta! Norrie está completamente vencido mentalmente y sobre la pista, y no parece que pueda hacer nada para evitar la victoria de Nole. Set 3 6 - 2

0 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 3 5 - 2

30 - 15 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 5 - 2

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 5 - 1

30 - 40 Revés desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Novak Djokovic Set 3 5 - 1

30 - 30 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 3 5 - 1

15 - 30 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 3 5 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 5 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡JUEGO DJOKOVIC! ¡Control absoluto del tercer set del partido y pone el 5-1! No tiene rival el serbio con el británico. Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 3 4 - 1

40 - 15 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 3 4 - 1

15 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 3 4 - 1

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 ¡VUELVE A ROMPER DJOKOVIC! ¡El serbio va a tomar la delantera en este tercer set y firmar el 2-1 casi con total seguridad! Solo un milagro podría hacer que Norrie remontase. No está dando el británico el nivel del primer set y tampoco lo está haciendo el serbio, demostrando por qué es el número 1 del ranking. Set 3 4 - 1

0 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 3 3 - 1

40 - 30 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 3 - 1

30 - 15 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 3 - 1

15 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡IMPARABLE DJOKOVIC! ¡Al servicio no hay color con el del primer set! No está dando una sola oportunidad a un Norrie que ya no puede hacer más que seguir jugando y rezar que el serbio se venga abajo. Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 3 2 - 1

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 2 - 1

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 3 ¡BUEN SAQUE DE NORRIE! ¡Ahora sí reacciona bien el británico, que vuelve a recuperar sus mejores sensaciones con el saque y no ha dado opción a Djokovic al resto! Set 3 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 2 - 0

15 - 40 Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 2 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 2 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 2 - 0

15 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡CONFIRMA ROTURA DJOKOVIC! ¡Vuelve a dejar en blanco a Norrie y encarrila la semifinal! A este ritmo, Nole va a estar en la final y el británico no va a poder hacer nada para evitarlo. Set 3 2 - 0

0 - 0 El remate de Cameron Norrie se va fuera Set 3 1 - 0

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 1 - 0

30 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 3 1 - 0

15 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 3 ¡ROMPE DJOKOVIC! ¡Comienza el tercer set robándole el saque a un Norrie que sigue sufriendo con su servicio! Set 3 1 - 0

0 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 0

ADV - 40 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 0 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 3 0 - 0

40 - 40 Remate desde la red de Cameron Norrie que no opciones a Novak Djokovic Set 3 0 - 0

40 - 30 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 30 Remate desde la red de Cameron Norrie que no opciones a Novak Djokovic Set 3 0 - 0

30 - 15 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 15 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 0 - 0

0 - 15 Con un preciso passing shot desde el la red, Cameron Norrie supera a Novak Djokovic y gana el tanto Set 2 ¡JUEGO Y SET PARA NOVAK DJOKOVIC! ¡Uno iguales en el partido! Resopla Nole al ver que no se le va el partido como le pasó con Sinner. Es superior y, poco a poco, se va viendo el nivel del serbio. A este ritmo, disputará la final. Set 2 6 - 3

0 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 5 - 3

40 - 30 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 2 5 - 3

0 - 30 La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 2 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 2 ¡Y ROMPIÓ NOLEEEE! ¡Sufría mucho Norrie y se veía! ¡No iba a poder aguantar mucho más ante las acometidas de Djokovic y acaba ganando el serbio en el momento clave! ¡Sirve para ganar el segundo set del partido y firmar el 1-1! Set 2 5 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 4 - 3

40 - 15 Cameron Norrie no consigue superar la red con su volea Set 2 4 - 3

30 - 15 La volea de Cameron Norrie se va fuera Set 2 4 - 3

15 - 15 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 Ace de Cameron Norrie con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 ¡JUEGO DJOKOVIC! ¡Está el serbio por encima a nivel de juego! Norrie sufre y aguanta como puede. Su única opción, a este ritmo, es ganar el set al tie-break. Sufre con su saque y Nole no quiere más sustos en el partido. Set 2 4 - 3

0 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 2 3 - 3

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 3 - 3

15 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 ¡3 IGUALES! ¡Salvó Norrie mucho en este juego después de que Djokovic tuviera varias oportunidades de romper y lograr la ventaja! Empieza a ver sangre el serbio y Norrie comienza a sufrir. Set 2 3 - 3

0 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 3 - 2

40 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 2

ADV - 40 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 3 - 2

40 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 3 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 3 - 2

30 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 2

30 - 15 El remate de Cameron Norrie se estrella en la red Set 2 3 - 2

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 3 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 2 - 2

40 - 15 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 2 - 2

30 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 2 - 2

15 - 15 Con un preciso passing shot desde el la red, Novak Djokovic supera a Cameron Norrie y gana el tanto Set 2 2 - 2

0 - 15 Remate desde el centro de la pista de Cameron Norrie que no da opciones a Novak Djokovic Set 2 2 - 2

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Ace de Cameron Norrie con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 2 - 1

40 - 40 Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 2 - 1

40 - 30 La dejada de Cameron Norrie se estrella en la red Set 2 2 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 30 Impresionante passing shot de Novak Djokovic desde el fondo de la pista supera a Cameron Norrie y le sirve para ganar el punto Set 2 Ace de Cameron Norrie con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 ¡OTRO JUEGO EN BLANCO! ¡Empieza a recuperar confianza Nole! ¡No ha dado opción a Norrie al resto en este segundo set! Le costará más al británico mantener la ventaja del primer set en estos momentos. Set 2 2 - 1

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Novak Djokovic que no da opciones a Cameron Norrie Set 2 1 - 1

40 - 0 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 2 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 40 Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 0

30 - 30 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 0

15 - 30 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡JUEGO EN BLANCO PARA DJOKOVIC! ¡Buen nivel ahora del serbio con el saque, que ha comenzado este segundo set con gorra para taparse del sol! Set 2 1 - 0

0 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 0 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 ¡JUEGO Y SET PARA CAMERON NORRIE! ¡Tremendo parcial está marcándose el británico ante un Djokovic visiblemente tenso y con dudas sobre sus golpeos! Reaccionó bien el serbio en el inicio del encuentro, pero Norrie se vino arriba y gestionó mejor la situación del encuentro para firmar el 6-2 a su favor en el primer set. Set 1 Ace de Cameron Norrie con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Ace de Cameron Norrie con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 5

0 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 5

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡Y ROMPIÓ! ¡SE PONE 5-2 CON SAQUE NORRIE! ¡Le hace mucho daño con el revés y provoca errores y dudas a un Djokovic que lo está pasando mal! Set 1 2 - 5

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡OTRAS DOS BOLAS DE BREAK PARA NORRIE! Set 1 2 - 4

15 - 40 Con un preciso passing shot desde el la red, Cameron Norrie supera a Novak Djokovic y gana el tanto Set 1 2 - 4

15 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 2 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 1 ¡AHORA SÍ, CONFIRMA NORRIE! ¡Se pone por delante el británico con buenas sensaciones para ganar el primer set bajo el calor! Set 1 2 - 4

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 2 - 3

15 - 0 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 ¡VUELVE A ROMPER NORRIE! ¡Parecía que Djokovic estaba en mejor forma, pero el británico consiguió forzar con juegos largos que el serbio tuviera que apurar y mandara sus golpes fuera! ¡Se pone 3-2 con saque para intentar coger ventaja por segunda vez en el set! Set 1 2 - 3

0 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 15 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 1 2 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 1 ¡AGUANTA NORRIE! ¡Le hizo sudar Djokovic, pero el británico logra mantener su saque ante un serbio que empieza a mostrar sus cartas ofensivas! Set 1 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 2 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 2 - 1

30 - 15 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 1

15 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 ¡Ahora sí, juego de Djokovic al saque! Va recuperando su juego el serbio tras un inicio escarpado. Buenos golpeos de derecha y dos grandes saques para firmar el 2-1 al primer descanso del set. Set 1 2 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 1 1 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 1 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡SE ENCUENTRA DE REGALO EL CONTRABREAK! ¡Mal nivel de ambos tenistas al servicio en estos primeros dos juegos del partido! Veremos cómo continúan... Set 1 1 - 1

0 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡DOS BOLAS DE BREAK AHORA PARA NOLE! ¡Demasiados errores al saque! Set 1 0 - 1

40 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 1

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡ROMPE NORRIE! ¡Juego en la red por parte de los dos tenistas para acabar el primer juego con Norrie pasando a Djokovic de volea para firmar la primera rotura del encuentro! Set 1 0 - 1

0 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Cameron Norrie supera a Novak Djokovic y gana el tanto Set 1 0 - 0

30 - 40 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 1 ¡DOS BOLAS DE BREAK PARA NORRIE! ¡Empieza mal Djokovic con tres errores! Set 1 0 - 0

15 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

15 - 30 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya están los tenistas en la pista de juego! ¡En unos instantes, tras el calentamiento, comenzará el encuentro! ¡Vamos con ello! ¡Así que no se vayan muy lejos! ¡La semifinal de Wimbledon se espera que empiece a partir de las 14:30! ¡Les esperamos! ¡El espectáculo está servido en el All England Club! Cameron Norrie tiene por delante una misión muy complicada ante un Novak Djokovic que no quiere que Rafa Nadal se aleje en la carrera por ser el tenista con más Grand Slam en el circuito masculino. El serbio busca su 21º major y Norrie primero y Kyrgios después, si no lo supera el británico, serán los últimos escollos del serbio. En torneos de hierba, Cameron Norrie alcanzó la final en Queens en la edición del año pasado, siendo su mejor participación sobre esta superficie, pero acabó cayendo ante Matteo Berrettini en la pugna por el título. El nacido en Johannesburgo ya se encuentra en su mejor participación en un Grand Slam después de no haber superado nunca antes la tercera ronda en ningún major, habiendo disputado solo una semifinal en un Masters 1000 antes entre los grandes torneos: Indian Wells en 2021, torneo que acabó ganando. Norrie ha tenido un camino mucho más arduo que el serbio y por eso hoy no parte como favorito. Djokovic parece que va directo a ganar Wimbledon y solo le quedan dos escalones más para lograrlo. El británico ya ha disputado dos partidos en cinco sets: Jaume Munar en segunda ronda y David Goffin en los cuartos de final. Para disputar la final ante Kyrgios, Novak Djokovic tiene enfrente a un Cameron Norrie que ya conoce, puesto que no hace ni un año que se enfrentó al británico en las ATP Finals de 2021 con un contundente triunfo por 6-2 y 6-1. De lograr la séptima corona, será el segundo tenista con más títulos de Wimbledon en la historia del campeonato junto a William Renshaw y Pete Sampras y solo estaría por detrás de Roger Federer (8). El tenista serbio ha ganado las últimas tres ediciones de Wimbledon (2018, 2019 y 2021 - 2020 no se disputó por la pandemia de la Covid-19) y busca hacerlo por cuarta vez consecutiva para sumar su séptimo major británico. Hasta los cuartos de final, Novak Djokovic ha tenido casi un Wimbledon plácido, perdiendo como mucho un set, pero en la ronda anterior tuvo que demostrar quién es para remontar un 2-0 en contra ante Jannik Sinner y ganar en el quinto set. ¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la primera y única semifinal de Wimbledon que se va a disputar en esta edición! Por desgracia, Rafa Nadal tuvo que anunciar ayer su retirada del campeonato por su lesión fibrilar. Kyrgios pasa directamente a la final y espera rival en el vencedor de este duelo: Novak Djokovic vs Cameron Norrie.