Volver al inicio Set 4 Rafa Nadal ha vencido sus cuatro partidos en hierba contra tenistas argentinos; y acaba de igualar a Martina Navratilova en victorias de Grand Slam a nivel individual. Segunda estación el próximo jueves frente al lituano Robert Berankis. Esperamos que hayan disfrutado con el espectáculo. Reciban un fuerte abrazo. Set 4 Superbreak en el tercer set y rotura en el segundo servicio de Rafa Nadal en el cuarto. La actitud tampoco ayudaba, que su reacción fulgurante quedase en nada tras un 15-40 tampoco, las líneas tardaron en llegar pero llegaron. Y lo hizo con rabia, con coraje y alentando al público de la Pista Central. Al español no le dio la gana llegar al quinto y, con 4-2 en contra, le dio la vuelta a la situación para poner fin a un partido que se tornaba en peligroso. Set 4 Con ese 2-0 y 2-1, Rafa Nadal siguió contemplativo y dependiendo de los primeros en momentos decisivos. No fue suficiente porque el tenista argentino subió en agresividad y no solo atacaba los segundos del español, sino que sus derechas se convirtieron en palos inalcanzables para el español, que no pudo hacer frente a sus derechas envolventes. Set 4 Rafa Nadal había machacado la psicología de su adversario asestando los breaks justo después de sufrir él mismo pelotas de ruptura. Eso no lo soportaba un Francisco Cerundolo que se desquiciaba a pesar de su buen nivel de juego. Set 4 Rafa Nadal tenía el partido controlado al paso por el tercer juego del tercer set. Para aquel entonces ya había roto a su rival y tan solo tenía que servir para clasificarse por la vía rápida hacia la segunda ronda de este Wimbledon. Set 4 ¡¡¡ EN 3 HORAS Y 35 MINUTOS RAFA NADAL SE HA CLASIFICADO PARA SEGUNDA RONDA DESPUÉS DE SUFRIR DE LO LINDO FRENTE A UN FRANCISCO CERUNDOLO QUE HA ESTADO A PUNTO DE LLEVARLE AL QUINTO SET !!! ¡¡¡ VAMOS RAFA !!! Set 4 4 - 6

0 - 0 El revés de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 ¡¡¡ LE AYUDÓ LA CINTA A RAFA...... PELOTA DE PARTIDO PARA EL MANACORENSE !!! Set 4 4 - 5

30 - 40 Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 4 RAFA NADAL SUBE EN AGRESIVIDAD.... ¡¡¡¡ SE BUSCA MATCH BALL EN LA PISTA CENTRAL DEL ALL ENGLAND CLUB DE TENIS DE LONDRES !!!! 30-30. Set 4 4 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 4 - 5

30 - 15 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 4 ¡¡¡ AHORA FRANCISCO CERUNDOLO NO ENCUENTRA LAS LÍNEAS !!! Rafa Nadal quiere cerrar ya y está a tres puntos de ello, con todo lo que está corriendo en el fondo de pista. 15-15. Set 4 4 - 5

15 - 15 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 ¡¡¡ SEGUNDO JUEGO EN BLANCO PARA RAFA NADAL !!! ¡¡¡ PARCIAL DE 10-0 PARA CAMBIAR LAS TORNAS EN ESTE CUARTO SET !!! Aparte, dos saques directos más en su cuenta particular (el primero gracias a la ayuda del Ojo de Halcón). RAFA NADAL RESTA PARA CLASIFICARSE A LA SEGUNDA RONDA DE ESTA EDICIÓN DE WIMBLEDON. Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Francisco Cerundolo Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Francisco Cerundolo Set 4 4 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Francisco Cerundolo y consigue el punto Set 4 ¡¡¡ RAFA NADAL ROMPE !!! ¡¡¡ RAFA NADAL ROMPE !!! ¡¡¡ RAFA NADAL ROMPE !!! ¡¡¡ RAFA NADAL ROMPE !!! ¡¡¡ LO HACE EN BLANCO Y SI AHORA CONFIRMA VOLVERÁ AL CUARTO SET Y POR TANTO AL PARTIDO !!! Set 4 4 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 ¡¡¡ TRIPLE PELOTA PARA RECUPERAR PARA RAFA NADAL !!! ¡¡¡ GRAN DEFENSA AHORA !!! Set 4 4 - 3

0 - 40 Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Dos derechas de Francisco Cerundolo yerran.... Uno más allá del fondo de pista, el otro en la red. La activación y la actitud de Rafa Nadal es otra. Sabe que el cuarto juego para sus rivales es muy difícil de superar. Set 4 4 - 3

0 - 30 Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 4 4 - 3

0 - 15 El revés de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 ¡¡¡ A REMOLQUE !!! ¡¡¡ RAFA NADAL ESPOLEA AL PÚBLICO DE LA PISTA CENTRAL !!! ¡¡¡ TIENE LA NECESIDAD DE REVERTIR LA SITUACIÓN FRENTE A UN FRANCISCO CERUNDOLO QUE ESTÁ A DOS JUEGOS DE LLEVARNOS AL QUINTO SET !!! El tenista español ha solventado este saque con la facilidad que se presupone y que, de un tiempo a esta parte, había desaparecido. Set 4 4 - 3

0 - 0 Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Francisco Cerundolo se apunta el tanto Set 4 4 - 2

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Francisco Cerundolo y consigue el punto Set 4 4 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 4 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 4 - 2

0 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Francisco Cerundolo y consigue el punto Set 4 ¡¡¡ EN BLANCO PARA FRANCISCO CERUNDOLO QUE VUELA HACIA EL QUINTO SET !!! A Rafa Nadal no le salen ni los passings ni encuentra las líneas. Tendrá que seguir remando y sufriendo para sacar un compromiso que con 2-1 en el tercer set tenía en el bolsillo. Pelotas nuevas. Set 4 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 3 - 2

40 - 0 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 4 3 - 2

30 - 0 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 ¡¡¡¡ RAFA NADAL NO QUIERE QUINTO SET !!!! Ha salvado este servicio, algo que no ha podido hacer con el anterior. Lo ha hecho con mucho honor y corazón, también es verdad que Francisco Cerundolo le ha perdonado en el último punto de break. Pero en el juego las sensaciones son muy malas. Set 4 3 - 2

0 - 0 El revés de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 3 - 1

40 - 40 Francisco Cerundolo estrella su golpe de revés en la red Set 4 ¡¡¡ CUARTA OPORTUNIDAD DE ROTURA PARA FRANCISCO CERUNDOLO AL QUE LE SALE ABSOLUTAMENTE TODO Y AL QUE LAS LÍNEAS HAN EMPEZADO A SER AMIGAS SUYAS !!! Set 4 3 - 1

ADV - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Francisco Cerundolo que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 ¡¡¡ SAQUE Y RED PARA RAFA NADAL QUE ARRIESGA PARA SALVAR COMO SEA ESTA MANGA !!! Deuce. Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 ¡¡¡ TERCERA OPORTUNIDAD DE ROMPER PARA FRANCISCO CERUNDOLO !!! Set 4 3 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 ¡¡¡ VUELVE A SALVAR RAFA NADAL OTRAS DOS PELOTAS DE ROTURA EN CONTRA !!!! ¡¡¡ QUIERE MANTENERSE VIVO EN ESTE CUARTO SET A PESAR DE SU MALA PREDISPOSICIÓN !!!! Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 3 - 1

40 - 30 El globo defensivo de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE SEGUNDO BREAK PARA FRANCISCO CERUNDOLO !!! Set 4 3 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 3 - 1

30 - 15 Francisco Cerundolo estrella su golpe de revés en la red Set 4 3 - 1

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Francisco Cerundolo que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 3 - 1

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 4 Y un globazo descomunal que ha contado con la ayuda del Ojo de Halcón, y una malísima contradejada del español le faciltia a Francisco Cerundolo darle la vuelta a un 15-40 y confrimar el break. Pintan bastos para Rafa Nadal. Set 4 3 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 2 - 1

ADV - 40 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Francisco Cerundolo que Rafael Nadal no consigue devolver Set 4 ¡¡¡ NO PUEDE RAFA NADAL CON LA DERECHA PARALELA ENVOLVENTE DE FRANCISCO CERUNDOLO !!! Deuce. Set 4 2 - 1

40 - 40 Francisco Cerundolo con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 ¡¡¡ DOBLE BOLA DE CONTRABREAK PARA RAFA NADAL, QUE HA CAMBIADO LA ACTITUD !!! Set 4 2 - 1

15 - 40 Francisco Cerundolo estrella su golpe de revés en la red Set 4 2 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Con algo más de decisión, Rafa Nadal busca sobreponerse al mazazo recibido cuanto antes. Se coloca con 0-30, a un paso del punto del contrabreak y a esperar a que Francisco Cerundolo baje el nivel. Set 4 2 - 1

0 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 2 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 ¡¡¡ RESTAZO !!! ¡¡¡ RESTAZO !!! ¡¡¡ QUÉ RESTAZO CON SEGUNDO DE UN FRANCISCO CERUNDOLO QUE ESTÁ TRANSMITIENDO MUCHO MÁS TENIS Y CONFIANZA QUE RAFA NADAL !!! Ha salvado cuatro bolas de rotura, pero no ha podido con la quinta. El doble campeón en Wimbledon necesita el primero como el comer porque el porcentaje de ganados del mallorquín es de tan solo un 39%. Preocupante. Set 4 2 - 1

0 - 0 Gran resto de derecha de Francisco Cerundolo que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 ¡¡¡ MALA DEJADA DE RAFA NADAL.... QUINTA OPCIÓN DE QUEBRAR PARA FRANCISCO CERUNDOLO !!! Set 4 1 - 1

ADV - 40 La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 4 ¡¡¡ Y OTRO PUNTO GRATIS CON UN PRIMERO !!! Cortado que ha desplazado casi a la grada al número 41 del mundo. Deuce. Set 4 Saque cortado de Rafael Nadal, Francisco Cerundolo no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 ¡¡¡ Y CUARTA PELOTA DE RUPTURA PARA FRANCISCO CERUNDOLO QUE NO QUIERE MARCHARSE DE WIMBLEDON !!! Set 4 1 - 1

ADV - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 ¡¡¡ VAYA PASSING FÁCIL HA FALLADO RAFA NADAL CUANDO IBA A CERRAR EL JUEGO !!! No le dio la parábola correcta y se marchó su derecha al pasillo de dobles. Le está costando horrores. Set 4 1 - 1

40 - 40 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 4 1 - 1

40 - ADV Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 4 ¡¡¡ RAFA NADAL HA LEVANTADO LAS TRES BOLAS DE BREAK EN CONTRA PERO SIGUE BREGANDO PORQUE, SI NO CONSIGUE BUENOS PRIMEROS, SE ESTÁ ENCONTRANDO CON UN FRANCISCO CERUNDOLO DESCOMUNAL !!! Set 4 1 - 1

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Francisco Cerundolo que no da opciones a Rafael Nadal Set 4 1 - 1

40 - ADV Francisco Cerundolo estrella su golpe de revés en la red Set 4 1 - 1

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 ¡¡¡ TRIPLE PELOTA DE ROTURA PARA FRANCISCO CERUNDOLO !!! RAFA NADAL EN HORAS BAJAS. Set 4 1 - 1

40 - 0 La volea de Rafael Nadal se va fuera Set 4 ¡¡¡ ESTÁ A TOPE FRANCISCO CERUNDOLO !!! ¡¡¡ LLEGA A TODAS !!! ¡¡¡ CAZA TODAS !!! Y RAFA NADAL ESTÁ DESCONOCIDO. Está divisando como el jugador sudamericano le está remontando el encuentro. Set 4 1 - 1

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 ¡¡¡ PUNTAZO QUE HA RESUELTO FRANCISCO CERUNDOLO CON UNA VOLEA DE ESPALDAS !!! Le adivinó el remate al argentino un Rafa Nadal que la puso en campo contrario pero la definición ha sido estratosférica. Sigue exponiendo el mayor de los Cerundolo y está encontrando premio. Set 4 1 - 1

15 - 0 Gran volea desde el fondo de la pista de Francisco Cerundolo que supera a Rafael Nadal Set 4 EMPATA FRANCISCO CERUNDOLO. Rafa Nadal se ha activado de piernas, ha defendido mejor los latigazos del jugador albiceleste; sin embargo, no es suficiente porque ahora su rival se encuentra cómodo y al resto compromete poco el manacorense. Set 4 1 - 1

0 - 0 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 4 0 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 0 - 1

40 - 15 Francisco Cerundolo no consigue superar la red con su globo defensivo Set 4 Saque liftado de Francisco Cerundolo, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 0 - 1

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Francisco Cerundolo que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 0 - 1

15 - 0 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 4 ACE DE SEGUNDO SERVICIO PARA RAFA NADAL. El cuarto del partido que le ha servido para cerrar el primer juego de un cuarto acto que nunca tenía que haberse producido si el balear no se hubiera dormido en los laureles. Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Francisco Cerundolo Set 4 0 - 0

15 - 40 El revés de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 4 0 - 0

15 - 15 Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 4 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Así hasta que ha llegado al 4-4 y Francisco Cerundolo, más presente en la red, presionando a un jugador mediterráneo algo más agarrotado con la derecha, le rompió. Después confirmó tras tres pelotas de set y dos bolas de contrarrotura. Es decir, hay partido todavía. Esto no está ganado. Set 3 Rafa Nadal logró quebrar el servicio de un Francisco Cerundolo tocado por el 2-0 en contra. Y a partir de ahí el jugador balear se ha dedicado a sestear, su actitud contemplativa ha metido en el encuentro a un corajudo Francisco Cerundolo, cuya derecha ha adquirido confianza poco a poco. Set 3 ¡¡¡ HAY PARTIDO EN LA PISTA CENTRAL DE ALL ENGLAND CLUB DE TENIS DE LONDRES !!! ¡¡¡ FRANCISCO CERUNDOLO GANA EL TERCER SET Y RECORTA DIFERENCIAS EN EL ENCUENTRO !!! 2 horas y 35 minutos en el haber de este encuentro de primera ronda. Set 3 6 - 3

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 La invertida de Rafa al pasillo de dobles.... TERCERA OPORTUNIDAD DE ROTURA PARA FRANCISCO CERUNDOLO. Set 3 5 - 3

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 5 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Francisco Cerundolo que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ SEGUNDA OPCIÓN DE ROTURA PARA RAFA NADAL !!! En la primera, el argentino tiró de drive envolvente para sorprender a su poderoso rival, en la segunda su palo se marchó más allá de la línea de fondo. Set 3 5 - 3

40 - ADV El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 3 5 - 3

40 - 40 Rafael Nadal no consigue superar la red con su globo defensivo Set 3 ¡¡¡ Y PELOTA DE CONTRABREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 3 5 - 3

40 - ADV La contradejada de Francisco Cerundolo se estrella en la red Set 3 ¡¡¡ RAFA NADAL LEVANTA ESAS DOS PRIMERAS PELOTAS DE SET !!!! Se crece ahora en el intercambio. Set 3 5 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 3 5 - 3

40 - 30 El revés de Francisco Cerundolo se va fuera Set 3 Vuelven los primeros al brazo de Francisco Cerundolo..... ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE SET PARA EL ARGENTINO !!! Set 3 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 5 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 3 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 5 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡¡¡ ROMPE FRANCISCO CERUNDOLO !!! Le ha dejado meterse en el partido y el tenista argentino, luchador hasta el final, no ha desaprovechado el regalo. Está peloteando mejo y más profundo el bonaerense frente a un jugador español al que le cuesta horrores ahora superar la red. Set 3 5 - 3

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 4 - 3

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Francisco Cerundolo y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ FALLA CON LA VOLEA RAFA NADAL Y FRANCISCO CERUNDOLO QUE CUENTA CON DOBLE PUNTO DE ROTURA !!! Set 3 4 - 3

40 - 15 La volea de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡¡¡ SE DUERME RAFA NADAL CON EL DRIVE ENVOLVENTE Y FRANCISCO CERUNDOLO QUE QUIERE LA PELOTA DE BREAK PARA RECORTAR DIFERENCIAS !!! 15-30. Set 3 4 - 3

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 4 - 3

15 - 15 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 3 4 - 3

0 - 15 Francisco Cerundolo estrella su golpe de revés en la red Set 3 Se equivocó Francisco Cerundolo en una dejada que desembocaba a un 30-15 al que podía engancharse Rafa Nadal al juego. Pero en el duelo de aceleraciones resultó ganador el semifinalista en Miami. Set 3 4 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 3 - 3

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Francisco Cerundolo que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 3 - 3

30 - 15 La dejada de Francisco Cerundolo se estrella en la red Set 3 3 - 3

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Segundo servicio liftado de Francisco Cerundolo, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 ASIENTA SU SERVICIO RAFA NADAL QUE NO ES POCO. El jugador manacorense vuelve a solidificar el juego con la iniciativa de su parte al paso por el ecuador de una tercera manga que, de momento, es la más fría de todas. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 3 3 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Francisco Cerundolo no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 3 - 2

0 - 15 Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 3 RAFA NADAL ESTÁ CONTEMPLATIVO Y LE DAN LA VUELTA AL MARCADOR EN ESTE TERCER SET. El jugador español se está limitando a ver como evoluciona el tenis del pupilo de Kevin Konfederak que, con sus altos y bajos, está siendo positivo tras un inicio irregular de acto. Set 3 3 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Francisco Cerundolo que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 2 - 2

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 SIGUE PASANDO EL PARTIDO EN ESTOS INSTANTES POR EL BRAZO DE FRANCISCO CERUNDOLO. La de cal y la de arena. Segunda doble falta del encuentro para llevarnos a otro deuce. Set 3 Francisco Cerundolo falla su segundo servicio, doble falta Set 3 2 - 2

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 2

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 2

15 - 30 Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 2

15 - 15 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Francisco Cerundolo se apunta el tanto Set 3 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡¡¡ REACCIÓN FULGURANTE DEL ARGENTINO QUE SE ANOTA LA ROTURA CON UN GRAN WINNER DE RESTO CON EL REVÉS CRUZADO !!! Lo que le cuesta confirmar a Rafa y ganar los sets y los partidos por la vía rápida. Set 3 2 - 2

0 - 0 Fabuloso resto de revés de Francisco Cerundolo que no consigue devolver Rafael Nadal Set 3 ¡¡¡ REACCIONA FRANCISCO CERUNDOLO CON UNA TRIPLE PELOTA DE CONTRABREAK !!! ¡¡¡ Y LO ESTÁ HACIENDO LANZÁNDOSE A LA RED EN CUANTO PUEDE !!! Set 3 1 - 2

40 - 0 El globo de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 2

30 - 0 Francisco Cerundolo con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 1 - 2

15 - 0 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 3 ¡¡¡ Y ROMPE RAFA NADAL EN EL QUE DEBERÍA SER EL SET DEFINITIVO !!! Los palos de Francisco Cerundolo ya no son tan demoledores y se convierten más en fallos que en aciertos, frente a un español que se limita en devolver profundo para que sea su contrincante el que se derrita solo. Set 3 1 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 3 NUEVO SERVICIO DE FRANCISCO CERUNDOLO, Y NUEVA OPORTUNIDAD DE BREAK PARA RAFA NADAL. Ahora los intercambios se le hacen eternos al argentino al que el partido se le empieza a poner cuesta arriba. Set 3 1 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 3 1 - 1

30 - 30 Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 1

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 3 1 - 1

15 - 0 La contradejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 3 RAFA NADAL TAMBIÉN SE ESTRENA EN ESTE SET. Ha cerrado este juego con su tercer saque directo del encuentro. Ha ganado su saque con relativa facilidad y, como suele suceder al inicio de cada set, el ritmo se ha desplomado. Se cumplen las 2 horas de encuentro. Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Francisco Cerundolo Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 3 1 - 0

15 - 30 Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 0

15 - 15 El revés de Francisco Cerundolo se va fuera Set 3 1 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 JUEGO PARA FRANCISCO CERUNDOLO PARA EMPEZAR. Después de solventar el intercambio en la bola de break en contra, los otros dos puntos siguientes han sido regalados por Rafa Nadal al fallar en el resto con segundo servicio. Set 3 Segundo servicio liftado de Francisco Cerundolo, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Francisco Cerundolo, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 0

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 ¡¡¡ PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL TERCER SET PARA RAFA NADAL !!! Set 3 0 - 0

40 - ADV El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 3 ¡¡¡ SE HA RESBALADO RAFA NADAL PERO SE HA RECUPERADO SIN PROBLEMAS !!! Nos vamos al deuce a las primeras de cambio en un juego donde el español se limita a devolver porque, tanto lo bueno como lo malo, tiene el sello del argentino. Set 3 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 3 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 30 El revés de Francisco Cerundolo se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Francisco Cerundolo que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 0 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 3 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Y ello gracias a un primero que, si bien es endeble por momentos, a la hora de la verdad le regala puntos gratis. Enfrente tiene a un Francisco Cerundolo respondón desde el fondo de pista y empeñado en apuntar la línea de fondo, pero ahora al manacorense le está corriendo la pelota, lo que le hace más fácil los intercambios. Set 2 Este segundo acto ha seguido el mismo patrón que el primero. Si en la primera manga a tres pelotas de break a favor, Francisco Cerundolo se cayó en el juego siguiente cediendo el servicio. En este acto, a Rafa Nadal solo le ha bastado una para rehacerse en el juego siguiente. Set 2 UNA HORA Y TRES CUARTOS DESPUÉS RAFA NADAL SE ANOTA EL SEGUNDO SET DEL ENCUENTRO. 6-4 y 6-2, un marcador acorde al rendimiento de Francisco Cerundolo con los primeros, había empezado con un 94% y ahora está en un 67%. Y eso al mejor deportista de todos los tiempos no se le escapa. Set 2 3 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 2 ¡¡¡ TRIPLE PELOTA DE SET PARA RAFA NADAL !!! Set 2 3 - 5

0 - 40 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 ¡¡¡ SE VUELVE A RECLAMAR EL SET BALL EN EL ALL ENGLAND CLUB DE TENIS DE LONDRES !!! 30-0. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 2 3 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 2 TIRÓ FRANCISCO CERUNDOLO CON TODO CON LA DERECHA. Rafa Nadal no ha podido responder bien estos palos, ha tirado por la borda sus dos primeros puntos de segundo set. Esperemos que no le pase factura anímica porque sirve ahora para anotarse esta segunda manga del encuentro. Set 2 3 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 5

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 5

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ SEGUNDO PUNTO DE SET PARA RAFA NADAL !!! Set 2 2 - 5

40 - ADV El passing shot de Francisco Cerundolo se estrella en la red Set 2 ¡¡¡ VAYA PALO PARALELO CON LA DERECHA DE FRANCISCO CERUNDOLO PARA SALVAR LOS MUEBLES !!! Arriesgó y dejó sin respuesta al tenista manacorense. Set 2 2 - 5

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ SET BALL PARA RAFA NADAL !!! ¡¡¡ PASSING CRUZADO MARCA DE LA CASA !!! Set 2 2 - 5

30 - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Francisco Cerundolo y le sirve para ganar el punto Set 2 2 - 5

30 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ TRAS UNA CONTRADEJADA DONDE HA ENGAÑADO A SU RIVAL EN LA RED..... SE BUSCA SET BALL EN LA PISTA CENTRAL DEL ALL ENGLAND CLUB DE TENIS DE LONDRES !!! 15-30. Set 2 2 - 5

15 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Francisco Cerundolo y gana el tanto Set 2 2 - 5

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 2 ¡¡¡ CONFIRMA RAFA NADAL Y RESTARÁ EN EL PRÓXIMO JUEGO PARA COLOCAR EL 2-0 EN ESTE SU DEBUT EN WIMBLEDON FRENTE A FRANCISCO CERUNDOLO !!! Ya va soltando esa derecha que le corre en los intercambios donde el argentino se estaba manejando mejor. De más a menos el español, enfrente sigue teniendo a un enemigo muy correoso. Set 2 2 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 2 2 - 4

40 - ADV El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 2 FRANCISCO CERUNDOLO FUERZA EL DEUCE CON DOS PASSING MAGISTRALES AL REVÉS BAJO DE RAFA NADAL QUE PRESIONABA EN LA RED. Cuidado con el argentino que todavía no está muerto. Set 2 2 - 4

40 - 40 La contradejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 2 - 4

30 - 40 El golpe de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 2 2 - 4

15 - 30 Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 2 TERCERA DOBLE FALTA DE RAFA NADAL. Suma más que saques directos (2). Tiene que confirmar para encarrilar el 2-0. 15-15. Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Francisco Cerundolo no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 ¡¡¡ SE LE MARCHA !!! ¡¡¡ SE LE MARCHA !!! ¡¡¡ SE LE MARCHAAAAA !!! RAFA NADAL ROMPE A FRANCISCO CERUNDOLO EN EL SEGUNDO ACTO. Cómo se viene abajo el tenista bonaerense cuando no es capaz de aprovechar sus ocasiones de break. Pelotas nuevas. Set 2 2 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 2 ¡¡¡ LO QUE HA SACADO RAFA NADAL A UNA MANO TRAS REACCIONAR A UN CONTRAPIÉ DEL ARGENTINO, DESPUÉS DE UN RALLY ETERNO !!! La invertida del 41 del mundo se marchó al pasillo de dobles en approach..... Y AHORA EL ESPAÑOL CUENTA CON UN INMEJORABLE PUNTO DE BREAK. Set 2 2 - 3

40 - ADV El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 2 2 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 2 2 - 3

ADV - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Francisco Cerundolo que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Tras el punto de break que no ha aprovechado Francisco Cerundolo anteriormente...... NOS VAMOS AL DEUCE CON SERVICIO DEL ARGENTINO. El intercambio predomina en este juego donde el duelo reside en ver quien de los dos profundiza mejor a la línea de fondo. Set 2 2 - 3

40 - 40 Francisco Cerundolo estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 3

40 - 30 Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 3

40 - 15 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 2 - 3

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Francisco Cerundolo que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 2 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 3

0 - 15 Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 2 PERO RAFA NADAL SACA LO MEJOR DE SI CUANDO MÁS LO NECESITA. Si sus servicios habían invitado a Francisco Cerundolo de gozar de una bola de break peligrosa; ha sido el primero el que ha despejado dudas. Luego, aparte, el europeo se ha sacado una volea baja y larga descomunal a la línea, antes de que el argentino estampara su derechazo a la red. Set 2 2 - 3

0 - 0 Francisco Cerundolo estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 2

40 - ADV Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 2 ¡¡¡ PRIMERA PELOTA DE ROTURA DEL SEGUNDO SET, ES PARA UN FRANCISCO CERUNDOLO QUE SIGUE APRETANDO LOS ENDEBLES PRIMEROS DE RAFA NADAL !!! Set 2 2 - 2

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 2

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Francisco Cerundolo que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 2 - 2

30 - 40 Buen derechazo desde la red de Rafael Nadal que supera a Francisco Cerundolo Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Francisco Cerundolo no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 2

30 - 15 Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡¡¡ GRAN DERECHA INVERTIDA DEL BONAERENSE A LA LÍNEA TRAS INTERCAMBIO !!! Ahora es el finalista de Buenos Aires en 2021 el que acecha la primera pelota de break de esta manga. Set 2 2 - 2

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Francisco Cerundolo que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 2 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 FRANCISCO CERUNDOLO SE REHACE DESDE EL PRIMER SERVICIO. Había bajado sus prestaciones pero ahora le ha servido, con algo de ayuda del manacorense, para solventar su primera tesitura comprometida en este acto. Set 2 Segundo servicio liftado de Francisco Cerundolo, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Francisco Cerundolo, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 2

30 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ DOS FALLOS DE FRANCISCO CERUNDOLO, TRAS GLOBOS ENVENENADOS DE RAFA NADAL, ACERCAN AL BALEAR A SU PRIMERA PELOTA DE ROTURA EN ESTE BREAK !!! El primer erro ha sido una derecha desde el fondo, y el segundo un remate franco después de ganar en la red. Set 2 1 - 2

15 - 30 El remate de Francisco Cerundolo se estrella en la red Set 2 1 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 2 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ TERCER JUEGO DEL SEGUNDO SET !!! ¡¡¡ EL TERCERO EN BLANCO !!! Gran seguridad en el servicio de Rafa Nadal que reporta fiabilidad tremenda tanto con su derecha, como con la dejada como en su recorrido de piernas por todo el césped de esta pista central. Set 2 1 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Francisco Cerundolo y consigue el punto Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 2 1 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Francisco Cerundolo y consigue el punto Set 2 1 - 1

0 - 15 Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Francisco Cerundolo se apunta el tanto Set 2 LE DEVUELVE FRANCISCO CERUNDOLO EL JUEGO EN BLANCO A RAFA NADAL. No hay puntos al resto en este inicio de segundo set, donde ya acumulamos dos aces, uno por barba. Set 2 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Ace de Francisco Cerundolo con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 0 - 1

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ EN BLANCO PARA RAFA NADAL QUE EL SET LE HA SERVIDO PARA COGER CARRERILLA !!! Veremos este próximo juego la actitud de Francisco Cerundolo porque el manacorese querrá aprovechar su buen momento anímico para hurgar más en la herida. Set 2 0 - 1

0 - 0 El globo defensivo de Francisco Cerundolo se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Francisco Cerundolo Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Francisco Cerundolo Set 1 Primer acto muy atascado el de Rafa Nadal que se ha encontrado con un rival tan de tierra batida como él. Buen restador, buen gestor en la elaboración de los puntos, buenas dejadas y buena definición; pero Rafa es Rafa, que se ha apoyado en puntos gratis de saque, para no complicarse el partido de inicio. Set 1 ¡¡¡ 54 MINUTOS LE HA COSTADO A RAFA NADAL ROMPER BATIR EN EL PRIMER SET A FRANCISCO CERUNDOLO !!! Levantó tres pelotas de rotura en contra el manacorense para, en el juego siguiente, reponerse a un 30-0 en contra y, a la segunda, poner ya tierra de por medio en su partido debut en Wimbledon. Set 1 4 - 6

0 - 0 Francisco Cerundolo estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡¡¡ SEGUNDA OPCIÓN DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 1 4 - 5

40 - ADV Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡¡¡ VAYA PRIMERO A LA LÍNEA DEL ARGENTINO !!! Ni el Ojo de Halcón le ha podido contradecir. Deuce. Set 1 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ PUNTO DE SET PARA RAFA NADAL !!! Set 1 4 - 5

30 - 40 El globo de Francisco Cerundolo se va fuera Set 1 ¡¡¡ RAFA NADAL BUSCA EL SET BALL EN LA PISTA CENTRAL DEL ALL ENGLAND CLUB DE TENIS DE LONDRES !!! Un gran resto y una ayuda de la cinta ha provocado que Francisco Cerundolo se haya complicado el servicio. Set 1 4 - 5

30 - 30 El revés de Francisco Cerundolo se va fuera Set 1 4 - 5

30 - 15 Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 1 4 - 5

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 5

15 - 0 Francisco Cerundolo con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 1 ¡¡¡ HA TENIDO QUE SUFRIR Y HA SUFRIDO !!! ¡¡¡ JUEGO PSICOLÓGICO PARA RAFA NADAL QUE SE HA RECUPERADO, GRACIAS A PUNTOS GRATUITOS DE SAQUE, DE TRES PELOTAS DE BREAK !!! Ojo que el argentino está mejor en los intercambios frente a un Rafa Nadal al que no le corre la pelota como desearía. Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Francisco Cerundolo no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 1 ¡¡¡ SEGUNDA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO PARA RAFA NADAL !!! Había solventado las dos opciones de rotura con tres puntos gratis, pero ahora acaba de regalarle otra a un Francisco Cerundolo que está bien en el remate tras elaborar adecuadamente los puntos. Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 4 - 4

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Francisco Cerundolo que no da opciones a Rafael Nadal Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Francisco Cerundolo no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 1 ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE BREAK PARA FRANCISCO CERUNDOLO !!! Set 1 4 - 4

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡¡¡ A RAFA NADAL LE CUESTA DEFINIR !!! Le ha salvado antes el Ojo de Halcón pero ahora no ha sabido maniobrar retrocediendo cuando tenía el punto ganado en la red. Ojo que Francisco Cerundolo está buscando una posible pelota de superbreak. Set 1 4 - 4

30 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 4

30 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 4

0 - 15 Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 1 CONTINUA IGUALADO ESTOS PRIMEROS COMPASES DEL ENCUENTRO. La derecha no le corre a Rafa Nadal que está encontrando un buen rival al otro lado de la pista en el intercambio, como jugadores de tierra batida que son. Set 1 4 - 4

0 - 0 La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 3 - 4

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Francisco Cerundolo falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Segundo servicio liftado de Francisco Cerundolo, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 4

15 - 0 Impresionante passing shot de Francisco Cerundolo desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 1 RAFA NADAL ROMPE EL PARCIAL EN CONTRA DE 2-0 Y SE APUNTA SU SERVICIO. Ahora se ha empleado en el saque y Francisco Cerundolo, que sigue profundizando, ha tenido más problemas al resto. Pelotas nuevas. Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Francisco Cerundolo no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 3

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Francisco Cerundolo que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 3 - 3

15 - 40 La contradejada de Francisco Cerundolo se estrella en la red Set 1 3 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 1 ¡¡¡ CONFIRMA FRANCISCO CERUNDOLO QUE CUENTA CON UN 94% DE PRIMEROS SERVICIOS !!! Así ha sido más fácil recuperarse del break en contra que arrastraba contra el bicampeón de Wimbledon y vigente ganador de Roland Garros. Set 1 3 - 3

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 3

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 NOS VAMOS AL DEUCE EN EL JUEGO DE CONFIRMACIÓN DE FRANCISCO CERUNDOLO. Un gran revés respondiendo a una buena envolvente de Rafa Nadal, una presión en la red y una bonita dejada le habían dado la vuelta al 0-30 del español. Set 1 2 - 3

40 - 40 Francisco Cerundolo estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 3

40 - 30 Francisco Cerundolo con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 1 2 - 3

30 - 30 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 2 - 3

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 3

0 - 30 Francisco Cerundolo estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 3

0 - 15 La dejada de Francisco Cerundolo se estrella en la red Set 1 ¡¡¡¡ CONTRABREAK PARA FRANCISCO CERUNDOLO !!! Rafa Nadal debe esmerarse en el servicio que está resultando muy sencillo restar para el argentino, que ha necesitado el Ojo de Halcón en el último punto, tras un remate franco, para poder recuperar la rotura perdida. Set 1 2 - 3

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Francisco Cerundolo que no da opciones a Rafael Nadal Set 1 1 - 3

40 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 ¡¡¡ TRIPLE OPCIÓN DE CONTRABREAK PARA RAFA NADAL !!! No olvidemos que se encuentra ante un restador nato, por lo que sus servicios deberían ser más decisivos de lo que están siendo. Set 1 1 - 3

40 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 3

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Francisco Cerundolo que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 ¡¡¡ BREAK PARA RAFA NADAL !!! El balear ha metido presión, aprovechando el viento a favor y una vez que ha conseguido restar, y en el intercambio el bonaerense ha sucumbido con varios errores con su drive. Set 1 1 - 3

0 - 0 Francisco Cerundolo estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡¡¡ PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL ENCUENTRO !!! ¡¡¡ COMO NO, PARA RAFA NADAL !!! Set 1 1 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 1 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 30 El revés de Francisco Cerundolo se va fuera Set 1 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 2

0 - 15 Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Francisco Cerundolo y consigue el punto Set 1 RAFA NADAL YA ADVIERTE LA PELIGROSIDAD AL RESTO DE FRANCISCO CERUNDOLO. El argentino se ha colocado con un inquietante 15-30 con buenos restos y golpes profunidos. Al inicio del juego ha encontrado las líneas (ejecutando incluso una gran dejada) pero al final su puntería no ha sido tan exacta. Set 1 1 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 40 Francisco Cerundolo estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Francisco Cerundolo se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 15 Francisco Cerundolo con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 1 1 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Francisco Cerundolo se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 JUEGO EN BLANCO PARA FRANCISCO CERUNDOLO PARA EMPEZAR. Tres puntos gratis de saque y un ace para solventárselo sin despeinarse. Rafa Nadal todavía entrando en contacto con la pista, con el bote, con su golpeo y con el rival. Esto no ha hecho más que comenzar. Set 1 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Francisco Cerundolo con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ PRIMER JUEGO DEL ENCUENTRO PARA RAFA NADAL !!! Saques cortados para sacar de pista a Francisco Cerundolo, primer ace para su cuenta particular, bien en el rally probando a su rival y mejor en la volea para dejar muerta la bola en el último punto. Set 1 0 - 1

0 - 0 El passing shot de Francisco Cerundolo se estrella en la red Set 1 0 - 0

30 - 40 Francisco Cerundolo estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Francisco Cerundolo Set 1 0 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 15 El revés de Francisco Cerundolo se va fuera Todo preparado en la Pista Central en el All England Club de tenis de Londres que se encuentra a reventar. A diferencia de ayer, hoy se jugará al aire libre porque hay nubes y claros, 20 grados y muy poca probabilidad de lluvia. Todo lista para volver a disfrutar del tenis de Rafa Nadal. El bonaerense, que solo ha jugado dos partidos de Grand Slam, los dos en Roland Garros y los dos perdiendo por la vía rápida, será el 319º rival distinto al que se haya medido Rafa Nadal. El manacorense ha ganado 11 de sus últimos 12 partidos ante argentinos, y los tres que ha disputado en hierba frente a ellos, los tres frente a Juan Martín del Potro. Ha tenido varias actuaciones destacadas este año. Llegó a cuartos del ATP 250 de Buenos Aires donde cayó ante otra vez ante Diego Schwartzman, quien también fue su verdugo en semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro. Se coló en semifinales del Masters 1000 de Miami. Ahí no estaba su compatriota, ahí fue Casper Ruud el que se cruzó en su camino. Aparte, se mide a un rival al que todavía no ha estudiado en pista. Por lo que le costará. Francisco Cerundolo, perteneciente a la NextGen, natural de Buenos Aires y entrenado por Kevin Konfederak, es como buen argentino un experto en tierra batida. Su máximo éxito fue la final que perdió en Buenos Aires en 2021 contra Diego Schwartzman. Eso sí, se presenta en Londres aparentemente recuperado de ese pie derecho que le ha martirizado en su temporada de tierra batida, y sin haber realizado más toma de contacto con la hierba que en la exhibición de la semana pasada Hurlingham Tennis Classics 2022. Venció a Stanislas Wawrinka pero cayó derrotado contra Félix Auger-Aliassime. Ahora, Rafa Nadal busca convertirse en el sexto jugador capaz de ganar los tres primeros grandes del calendario, tras Jack Crawford, Don Budge, Lew Hoad, Road Laver y Novak Djokovic. Sólo dos de ellos, Don Budge (1938) y Rod Laver (1962 y 1969), completaron el Grand Slam en un mismo año. El tenista balear ya ha ganado cuatro torneos en este 2022, entre ellos dos Grand Slam, el Open de Australia y Roland Garros, además de Melbourne y Acapulco. Solo en una ocasión el de Manacor ha logrado ser campeón en tres Grand Slam en una misma temporada, en 2010 cuando ganó Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Perdió las de 2006 y 2007, ambas ante Roger Federer, y la última que disputó, en 2011 frente a Novak Djokovic. No obstante, también son recordados sus tropezones. Hasta en cinco ediciones no ha podido superar la tercera ronda, que se lo digan a Srichaphan, Gilles Mulles, Lukas Rosol, Steve Darcis o Dustin Brown. Un Grand Slam cuya superficie es la menos propicia para el balear, a pesar de ello ha llegado a la final en cinco ocasiones y se ha proclamado campeón en dos de ellas (2008 y 2020). Consiguió reinar en la hierba londinense en 2008 cuando derrotó en la final a Roger Federer y en 2010 cuando se impuso a Tomas Berdych Hola muy buenas tardes y sean bienvenidos al debut de Rafa Nadal, cuarto en el Ranking ATP, en esta edición de Wimbledon. Tras proclamarse campeón en Roland Garros, hoy reaparece en la majestuosa Pista Central del All England Club de tenis de Londres frente al argentino Francisco Cerundolo, número 41 del mundo.