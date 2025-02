Volver al inicio Set 3 A dos aces de los 500 en Wimbledon, Rafa Nadal disputará por octava vez los cuartos de final donde se enfrentará a su verdugo en la final de Indian Wells, el estadounidense Taylor Fritz, un rival muy peligroso. El español siempre ha ganado en esa ronda en el césped de Londres. Esperamos que hayan disfrutado del espectáculo. Reciban un fuerte abrazo. Set 3 Botic van de Zandschulp ha dado buena muestra de su estilo de tierra batida al ser todo un especialista en passings, pero ello ni el servicio (11 aces) han evitado que Rafa Nadal, que ha roto providencialmente en el primer set y ha restado de forma impresionante en los dos siguientes sufriese en unos octavos de final que, hasta ese tramo final, ha dominado con mano de hierro con un servicio siempre muy sólido. Set 3 Encuentro que se ha alargado más de lo que debería y que Rafa Nadal ha podido complicárselo llevando el tercer set de forma innecesaria al Tie Break. Servia con 5-4 para ganar y ha encajado un break en blanco que le ha dado emoción a un encuentro que apenas ha habido en toda la tarde. Set 3 ¡¡¡ RAFA NADAL ESTARÁ EN CUARTOS DE FINAL DE WIMBLEDON TRAS DERROTAR EN DOS HORAS Y 20 MINUTOS A BOTIC VAN DE ZANDSCHULP POR 6-4, 6-2 Y 7-6 !!! Set 3 6 - 7

0 - 0 El remate de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 3 ¡¡¡ CUARTA PELOTA DE PARTIDO Y DE CUARTOS DE FINAL PARA RAFA NADAL QUE AHORA ESTÁ AL RESTO !!! 6-7. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 3 ¡¡¡ SE EQUIVOCA, TRAS INTERCAMBIO, CON EL REVÉS CRUZADO RAFA NADAL !!! ¡¡¡ BOTIC VAN DE ZANDSCHULP IGUALA EL TIE BREAK Y NOS VAMOS DE NUEVO AL CAMBIO DE CAMPO !!! 6-6. Set 3 6 - 6

6 - 6 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡¡¡ MUY BUENO BOTIC VAN DE ZANDSCHULP CON EL PASSING QUE NO SE RINDE Y QUE OBLIGA A RAFA NADAL A SERVIR PARA SELLAR SU BILLETE DE UNA VEZ POR TODAS A LA SIGUIENTE RONDA !!! 5-6. Set 3 6 - 6

5 - 6 Impresionante passing shot de Botic van de Zandschulp desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 3 6 - 6

4 - 6 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 ¡¡¡ TRIPLE PELOTA DE CUARTOS DE FINAL PARA RAFA NADAL !!! Sirve los dos primeros Botic van de Zandschulp. 3-6. Set 3 6 - 6

3 - 6 El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 3 6 - 6

3 - 5 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 3 ¡¡¡ DOBLE MINI BREAK PARA EL TENISTA BALEAR QUE VUELVE A BUSCAR EL MATCH BALL EN LA PISTA CENTRAL DEL ALL ENGLAND TENNIS CLUB DE LONDRES !!! 2-5. Set 3 6 - 6

2 - 5 El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 3 ¡¡¡¡ Y NUEVO MINI BREAK PARA RAFA NADAL ANTES DEL CAMBIO DE CAMPO EN EL PUNTO MÁS LARGO DEL PARTIDO !!! Lo intentó Botic van de Zandschulp con una dejada muy bien intencionada de revés a una mano y se quedó en la red. 2-4. Set 3 6 - 6

2 - 4 La dejada de Botic van de Zandschulp se estrella en la red Set 3 RAFA NADAL PIERDE LA PEQUEÑA VENTAJA. Sin embargo, reacciona y sirve un gran primero para seguir por delante en el marcador de esta muerte súbita. 2-3. Set 3 6 - 6

2 - 3 El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 3 6 - 6

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Botic van de Zandschulp que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ MINIBREAK DE RAFA NADAL PARA COMENZAR !!! ¡¡¡ REVÉS ANTOLÓGICO A DOS MANOS PARALELO DEJANDO CLAVADO AL NEERLANDÉS !!! 0-2. Set 3 6 - 6

0 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Botic van de Zandschulp y consigue el punto Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 3 ¡¡¡ Y EN BLANCO PARA BOTIC VAN DE ZANDSCHULP NOS VAMOS AL TIE BREAK !!! Rafa Nadal ha perdido cinco de los últimos ocho que ha disputado. Set 3 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 5 - 6

30 - 0 Buen derechazo desde la red de Botic van de Zandschulp que supera a Rafael Nadal Set 3 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 EN BLANCO PARA RAFA NADAL QUE VUELVE A COGER EL "TIMING" DEL ENCUENTRO. Entre tanta caída, el juego de fondo que dirige la derecha del manacorense se transforma en golpes duros hacia la línea de fondo que provoca el error del rival. RESTA PARA LLEGAR A CUARTOS DE FINAL DE WIMBLEDON. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 3 5 - 5

0 - 40 El revés de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 3 5 - 5

0 - 30 El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 3 5 - 5

0 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 ¡¡¡ CONFIRMA EL BREAK BOTIC VAN DE ZANDSCHULP !!! ¡¡¡ Y LO HACE CON PUNTAZOS !!! Ha llegado la emoción a la Pista Central y ambos tenistas suben su nivel en el tramo decisivo de un encuentro en el que Rafa Nadal se ha olvidado de su broche... de momento. Set 3 5 - 5

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Botic van de Zandschulp que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 4 - 5

40 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Botic van de Zandschulp y gana el tanto Set 3 Segundo servicio liftado de Botic van de Zandschulp, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 4 - 5

30 - 0 Revés desde el centro de la pista de Botic van de Zandschulp que supera a Rafael Nadal Set 3 4 - 5

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡¡¡ ES UNA AGONÍA LOS FINALES DE PARTIDO DE RAFA NADAL !!! Ha querido reaccionar pero era demasiado tarde. Aún tiene otra oportunidad para llevarse el encuentro antes de complicárselo o jugárselo al Tie Break. De hecho, resta para clasificarse para cuartos de final. Set 3 4 - 5

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Botic van de Zandschulp Set 3 ¡¡¡ TRIPLE PELOTA DE BREAK PARA BOTIC VAN DE ZANDSCHULP !!! Rafa Nadal durmiéndose en los laureles y sin meter primeros. Mientras hay vida, hay esperanza "pelirrojo". Set 3 3 - 5

40 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 3 - 5

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 SEGUNDA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO PARA RAFA NADAL QUE NO COMIENZA BIEN EL JUEGO QUE LE TIENE QUE SERVIR PARA DAR EL PASE. Recordemos que siempre le cuesta mucho cerrar por muy fácil que vaya el compromiso. 0-15. Set 3 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 3 SERÁ RAFA NADAL EL QUE SIRVA PARA CERRAR EL PARTIDO DE HOY. La Pista Central se llena de aplausos para dar el último aliento a Botic van de Zandschulp. Set 3 3 - 5

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 5

ADV - 40 Remate desde la red de Botic van de Zandschulp que no opciones a Rafael Nadal Set 3 2 - 5

40 - 40 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 A pesar del punto gratis y de otro saque directo del neerlandés.... ¡¡¡ SE BUSCA MATCH BALL EN LA PISTA CENTRAL DEL ALL ENGLAND CLUB DE TENIS DE LONDRES !!!30-30. Set 3 2 - 5

30 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Ace de Botic van de Zandschulp con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 2 - 5

0 - 15 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 3 JUEGO EN BLANCO PARA RAFA NADAL QUE CONFIRMA CON SOLVENCIA Y QUE RESTA EN ESTOS MOMENTOS PARA CLASIFICARSE PARA LOS CUARTOS DE FINAL DE WIMBLEDON POR SÉPTIMA VEZ EN SU CARRERA DEPORTIVA. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 3 2 - 4

0 - 40 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 4

0 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 2 - 4

0 - 15 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Botic van de Zandschulp y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ QUÉ REVÉS CRUZADO BAJO !!! ¡¡¡ INCREÍBLE RAFA NADAL PARA ROMPER A BOTIC VAN DE ZANDSCHULP PARA TENER YA EL BILLETE CASI EN LA MANO PARA CUARTOS DE FINAL !!! Toca confirmar en este juego. Set 3 2 - 4

0 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Botic van de Zandschulp y gana el tanto Set 3 2 - 3

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Botic van de Zandschulp que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE BREAK, QUE SERÍA CASI DE PARTIDO, PARA RAFA NADAL !!! Set 3 2 - 3

15 - 40 El revés de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 3 2 - 3

15 - 30 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 3

15 - 15 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 3

0 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Botic van de Zandschulp y le sirve para ganar el punto Set 3 RAFA NADAL CONTINUA SÓLIDO AL SERVICIO. Botic van de Zandschulp ha brillado con una dejada invertida que ha alegrado la tarde al público asistente, pero el español ha respondido, en el siguiente punto, con otra cortita en la red. Set 3 2 - 3

0 - 0 Contradejada de Rafael Nadal con la que supera a Botic van de Zandschulp y gana el punto Set 3 2 - 2

15 - 40 Botic van de Zandschulp con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Botic van de Zandschulp Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Botic van de Zandschulp Set 3 2 - 2

0 - 15 El revés de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 3 EN BLANCO TAMBIÉN PARA BOTIC VAN DE ZANDSCHULP. Dominan los sacadores. Respeto mutuo. El partido prosigue y el público bosteza. Set 3 2 - 2

0 - 0 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 2

40 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 2

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Ace de Botic van de Zandschulp con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 Y RAFA NADAL LE DA LA VUELTA A SU DESLIZ CON UN SERVICIO EN BLANCO. El tenista manacorense camina tranquilo y serio hacia cuartos de final en un partido que ha perdido el ritmo y la emoción. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Botic van de Zandschulp no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Botic van de Zandschulp no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 NO LO CONFIRMA BOTIC VAN DE ZANDSCHULP Y RAFA NADAL, CON DOS GANADORES DESCOMUNALES, DE DERECHA Y DE REVÉS, LE ASESTA EL CONTRABREAK. 1-1, volvemos a comenzar la tercera manga. Set 3 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Botic van de Zandschulp y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE CONTRABREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 3 1 - 0

15 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Botic van de Zandschulp y consigue el punto Set 3 1 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Botic van de Zandschulp que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 LE TIEMBLA EL BRAZO AL TENISTA NEERLANDÉS PARA CONFIRMAR. Tanto es así que Rafa Nadal ya está buscando la pelota de contrabreak después de dos fallos de Botic van de Zandschulp, uno de ellos en forma de séptima doble falta. Set 3 1 - 0

0 - 30 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Botic van de Zandschulp falla su segundo servicio, doble falta Set 3 UN CLÁSICO EN RAFA NADAL. En partidos de cinco sets cuando se coloca 2-0 al frente, en el tercero baja el pistó e invita a su rival a meterse en el partido. Ahora lo ha hecho dejando escapar un 40-0 que habría ahondado un poco más en la moral de su enemigo. Set 3 1 - 0

0 - 0 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 3 ¡¡¡¡ PELOTA DE BREAK PARA BOTIC VAN DE ZANDSCHULP, LA SEGUNDA DEL ENCUENTRO PARA EL NEERLANDÉS !!! Set 3 0 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 0

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 3 BOTIC VAN DE ZANDSCHULP SE REHACE DE UN 40-0 EN EL PRIMER JUEGO DEL TERCER SET. Y lo hace con buen juego sorprendiendo el primero de Rafa Nadal. De alguna manera tiene que revertir la situación. Set 3 0 - 0

40 - 40 Impresionante passing shot de Botic van de Zandschulp desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 3 0 - 0

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 3 0 - 0

0 - 40 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 0 - 0

0 - 30 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de revés en la red Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Botic van de Zandschulp no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Rafa Nadal ha restado de maravilla en este segundo set, ha roto a su rival a las primeras de cambio y, a partir de ahí, a remolque el tenista tulipán no ha dado señales de reacción en ningún momento. El manacorense cuenta además con un 78% de ganados con el segundo servicio con respecto al 74% de primeros. En la única pelota de break en contra, nuestro campeón lo ha resuelto con un punto gratis sin despeinarse. Set 2 SEXTA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA BOTIC VAN DE ZANDSCHULP Y SEGUNDO SET PARA RAFA NADAL EN POCO MÁS DE HORA Y 20 MINUTOS DE ENCUENTRO. Set 2 Botic van de Zandschulp falla su segundo servicio, doble falta Set 2 A pesar de salvar esas dos pelotas de set, incluyendo el noveno ace para el neerlandés..... RAFA NADAL CONTARÁ CON UNA TERCERA OPORTUNIDAD PARA COLOCARSE CON 2-0 EN EL MARCADOR. Set 2 2 - 5

40 - ADV El revés de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 2 2 - 5

40 - 40 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Ace de Botic van de Zandschulp con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 ¡¡¡ DOBLE PELOTA DE SET AL RESTO PARA RAFA NADAL !!! Set 2 2 - 5

15 - 40 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 5

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Con grandes restos del tenista balear..... SE BUSCA SET BALL EN LA PISTA CENTRAL DEL ALL ENGLAND CLUB DE TENIS DE LONDRES. 0-30. Set 2 2 - 5

0 - 30 El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 2 2 - 5

0 - 15 Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Botic van de Zandschulp y consigue el punto Set 2 EN BLANCO PARA RAFA NADAL QUE RESTARÁ EN EL PRÓXIMO JUEGO PARA COLOCAR EL 2-0 EN EL MARCADOR. Impresionante Rafa Nadal con segundo servicio que tiene más porcentaje de ganados (78%) que en los primeros (74%). Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Botic van de Zandschulp no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Botic van de Zandschulp no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Botic van de Zandschulp no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BOTIC VAN DE ZANDSCHULP SIGUE VIVO EN EL SET. Ha logrado rehacerse, algo que hace muy bien, de un 15-30, y una doble falta consecutiva, que suponía mucho peligro para su futuro en este Grand Slam. Después un servicio directo, y dos saques y red han anulado al número 4 del mundo. Set 2 2 - 4

0 - 0 Botic van de Zandschulp con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 4

40 - 30 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Ace de Botic van de Zandschulp con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 ¡¡¡ QUINTA DOBLE FALTA DE BOTIC VAN DE ZANDSCHULP, LA SEGUNDA EN ESTE JUEGO QUE ACERCA A RAFA NADAL A UNA SEGUNDA ROTURA QUE SERÍA DEFINITIVA PARA ESTE SET !!!! 15-30. Set 2 Botic van de Zandschulp falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Botic van de Zandschulp falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ RAFA NADAL MANTIENE SU AMPLIA VENTAJA EN EL SEGUNDO SET !!! Un juego que se le ha complicado debido a un fallo garrafal en la red cuando ha voleado la pelota fuera con toda la pista para él. Un punto que suponía un 30-30, cuyo peligro se acrecentaba cuando el primero no le entró posteriormente. Antes, el mediterráneo había roto la monotonía con una dejada impresionante. Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Botic van de Zandschulp no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 3

30 - 40 El revés de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 2 1 - 3

30 - 30 La volea de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 3

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 3

0 - 30 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Botic van de Zandschulp se apunta el tanto Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 2 ¡¡¡ EN BLANCO PARA BOTIC VAN DE ZANDSCHULP A BASE DE PUNTOS GRATIS Y DE SU SÉPTIMO ACE DEL ENCUENTRO !!! ¡¡¡ SE ESTRENA EN EL SET EL NEERLANDÉS !!! Set 2 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Ace de Botic van de Zandschulp con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ RAFA NADAL CONFIRMA Y LO HACE CON SUMA FACILIDAD FRENTE A UN RIVAL QUE TIENE QUE VOLVER A CONCENTRARSE EN SU SERVICIO PARA ENGANCHARSE AL ENCUENTRO !!! Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Botic van de Zandschulp no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Botic van de Zandschulp no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 2

15 - 30 El globo defensivo de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 2 0 - 2

15 - 15 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 2

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ RAFA NADAL ROMPE EN EL SEGUNDO SET !!! ¡¡¡ EL TENISTA MANACORENSE ENCADENA DOS ROTURAS CONSECUTIVAS EN EL INSTANTE PRECISO PORQUE NO SOLO GANA EL PRIMER SET SINO QUE ENCARRILA EL SEGUNDO !!! Set 2 0 - 2

0 - 0 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡¡¡ PELOTA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 2 0 - 1

40 - ADV Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡¡¡¡ BUENOS MOMENTOS DE TENIS EN LA PISTA CENTRAL EN EL MOMENTO QUE RAFA NADAL ACECHA LA BOLA DE BREAK !!! Se nota que Botic van de Zandschulp es un jugador de tierra batida, que sorprende con passings increíbles a pesar de su envergadura. Pero enfrente está Rafa Nadal con su derechas invertidas o dejadas. Deuce. Set 2 0 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Botic van de Zandschulp y consigue el punto Set 2 0 - 1

40 - 30 Impresionante passing shot de Botic van de Zandschulp desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 2 0 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 1

15 - 30 La dejada de Botic van de Zandschulp se estrella en la red Set 2 0 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 1

0 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 PERO RAFA NADAL SACA ADELANTE EL JUEGO GRACIAS A DOS PUNTOS GRATIS Y A UNA DEJADA MALA DEL TENISTA ENTRENADO POR PETER LUCASSEN. El tenista balear ha tenido un pequeño susto pero lo ha solventado con la mayor facilidad posible para arrancar bien este segundo set. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 2 ¡¡¡¡ PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL PARTIDO PARA BOTIC VAN DE ZANDSCHULP !!!! Set 2 0 - 0

30 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 2 BOTIC VAN DE ZANDSCHULP QUIERE REACCIONAR CUANTO ANTES. Y lo hace con dos restos ganadores de revés a dos manos paralelos al segundo servicio de Rafa Nadal en el lado del deuce. 15-30. Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Botic van de Zandschulp no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 15 El passing shot de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 0 Fabuloso resto de revés de Botic van de Zandschulp que no consigue devolver Rafael Nadal Set 1 No ha sido fácil este parcial que ha sido protagonizado por la sobriedad de ambos tenistas al servicio (por ejemplo, seis aces para Botic van de Zandschulp y cinco para Rafa Nadal). Sí es verdad que el campeón de Roland Garros gozó de dos bolas de rotura al inicio del choque, pero también es cierto que el neerlandés se ha mostrado recio en puntos complicados. Ha sido la hora de la verdad donde nuestro mejor deportista de todos los tiempos ha dado el paso adelante. Set 1 ¡¡¡ PRIMER SET DEL ENCUENTRO PARA RAFA NADAL EN TAN SOLO 41 MINUTOS !!! ¡¡¡ SUPERBREAK DEL MANACORENSE PARA PONERSE POR DELANTE EN EL MARCADOR !!! ¡¡¡ UN POQUITO MÁS CERCA DE LOS CUARTOS DE FINAL !!! Set 1 4 - 6

0 - 0 El passing shot de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ TRES DOBLE FALTAS PARA BOTIC VAN DE ZANDSCHULP Y DOBLE PUNTO DE SET PARA RAFA NADAL !!! Set 1 Botic van de Zandschulp falla su segundo servicio, doble falta Set 1 ¡¡¡¡ SE BUSCA SET BALL EN LA PISTA CENTRAL DEL ALL ENGLAND CLUB DE TENIS DE LONDRES !!! 15-30. Set 1 4 - 5

15 - 30 El globo de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 Ace de Botic van de Zandschulp con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Botic van de Zandschulp tan solo ha sacado adelante el 46% de sus segundos. Rafa Nadal sabe que hay que restar esos saques para dar un paso adelante y meter presión como ahora donde la derecha invertida del neerlandés se ha marchado fuera. 0-15. Set 1 4 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 RAFA NADAL RESTARÁ EN EL PRÓXIMO JUEGO PARA ANOTARSE EL PRIMER SET DE ESTE PARTIDOS DE OCTAVOS DE FINAL. No lo tendrá fácil porque su enemigo sabe emplearse a fondo en un momento crítico. De momento, la nota positiva es que el mallorquín ha hecho lo propio cuando ha sacado dejándose tan solo seis puntos, con un 80% de primeros ganados (16 de 20). Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 4 - 4

15 - 40 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 4 - 4

0 - 40 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Botic van de Zandschulp Set 1 4 - 4

0 - 30 Botic van de Zandschulp no consigue superar la red con su volea Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 CON PELOTAS NUEVAS NO HA PERDONADO EL TENISTA TULIPÁN. Dos aces (seis en total) y otros dos puntos gratis que han dejado en nada el buen resto de Rafa Nadal para conseguir el 15-15. Set 1 Ace de Botic van de Zandschulp con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Ace de Botic van de Zandschulp con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Saque cortado de Botic van de Zandschulp, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 RAFA NADAL REACCIONA A UN INQUIETANTE 30-30. El bicampeón en Wimbledon había perdonado en un punto donde Botic van de Zandschulp le había sorprendido con un gran passing paralelo en carrera. Y lo ha hecho con un gran punto gratis y una derecha ganadora después de un buen movimiento de piernas y un mejor saque cortado. Pelotas nuevas. Set 1 3 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Botic van de Zandschulp y consigue el punto Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 3 - 3

30 - 30 Impresionante passing shot de Botic van de Zandschulp desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 1 3 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Botic van de Zandschulp Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Botic van de Zandschulp no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡¡¡ CINCO ACES EN MEDIA HORA DE ENCUENTRO PARA RAFA NADAL !!! 15-0. Set 1 Botic van de Zandschulp no se despeina en los puntos claves de su servicio. Tanto es así que ha llevado la igualdad en el marcador con su tercer ace del encuentro. Atravesamos el ecuador del primer set. Set 1 Ace de Botic van de Zandschulp con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ PARALELO DE REVÉS DEMOLEDOR DE RAFA NADAL A LA MISMÍSIMA LÍNEA QUE HA DESATADO LOS APLAUSOS DE LA PISTA CENTRAL !!! Nos vamos al deuce. Set 1 2 - 3

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Botic van de Zandschulp y consigue el punto Set 1 2 - 3

40 - 30 La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Botic van de Zandschulp, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 SEGUNDA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO QUE ACERCA A RAFA NADAL A OTRA PELOTA DE BREAK. Botic van de Zandschulp se queja de un ruido en la ejecución de su segundo. 15-30. Set 1 Botic van de Zandschulp falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 3

15 - 15 Botic van de Zandschulp con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 3

0 - 15 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de revés en la red Set 1 EN BLANCO PARA RAFA NADAL QUE YA SUMA CUATRO ACES EN SU CUENTA PARTICUILAR, DOS EN ESTE MISMO JUEGO. Reporta seguridad el manacorense con el servicio, y eso es importante para poder aprovechar cualquier resquicio el finalista este año en Munich. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Botic van de Zandschulp Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Botic van de Zandschulp Set 1 2 - 2

0 - 15 El revés de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 Una lástima ese segundo servicio en forma de ace a la línea, y el intercambio posterior, cuya derecha de Rafa Nadal en pleno intercambio se conectó más alta de la cuenta. Por lo demás, el neerlandés ha asestado su segundo ace del encuentro para empatar este inicio de contienda. Set 1 Ace de Botic van de Zandschulp con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 2

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 PRIMER ACE DEL ENCUENTRO DE BOTIC VAN DE ZANDSCHULP. ¡¡¡ Y ha sido sobre segundo servicio evitando el 0-30 peligroso de Rafa Nadal !!! 15-15. Set 1 Ace de Botic van de Zandschulp con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 1 - 2

0 - 15 Botic van de Zandschulp no consigue superar la red con su volea Set 1 RAFA NADAL HA TENIDO QUE ARRIESGAR CON EL SEGUNDO SERVICIO CON 15-30 EN CONTRA. Después ha tenido que exprimirse para ponerse de derecha invertida y cruzar la pelota por toda la pista para el 40-30, y finalmente se ha sacado un voleón a los pies de forma magistral para no complicarse el juego. No hay que fiarse de este pelirrojo. Set 1 1 - 2

0 - 0 La contradejada de Botic van de Zandschulp se estrella en la red Set 1 1 - 1

30 - 40 El passing shot de Botic van de Zandschulp se estrella en la red Set 1 1 - 1

30 - 30 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Botic van de Zandschulp que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Botic van de Zandschulp Set 1 1 - 1

15 - 0 Botic van de Zandschulp con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 CON SUFRIMIENTO, CON UNA DOBLE FALTA Y LEVANTANDO DOS PELOTAS DE ROTURA, BOTIC VAN DE ZANDSCHULP IGUALA ESTE INICIO DE ENCUENTROS DE OCTAVOS DE FINAL. Tocará ser solvente al servicio y paciente al resto. Set 1 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Botic van de Zandschulp, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Botic van de Zandschulp que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 SEGUNDA OPCIÓN DE ROTURA PARA UN RAFA NADAL, CUYA BUENA PRIMERA NOTICIA ES QUE ESTÁ SABIENDO RESTAR GRAN PARTE DE LOS PALOS DEL NEERLANDÉS. Set 1 0 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 0 - 1

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 40 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡¡¡ PUNTAZO PARA RAFA NADAL QUE HA LLEGADO A BOLAS IMPOSIBOLES, TANTO EN LA RED COMO RETROCEDIENDO !!! Ha logrado superar a un Botic van de Zandschulp gigante en la red y al que le ha costado más afrontar el globo del manacorense. Set 1 0 - 1

30 - 30 El passing shot de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 PRIMERA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO PARA BOTIC VAN DE ZANDSCHULP. 15-15. Set 1 Botic van de Zandschulp falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 PRIMER JUEGO DEL PARTIDO PARA RAFA NADAL QUE SE HA ANOTADO EL PRIMER ACE DEL ENCUENTRO. Le quedan 9 para llegar a los 500 en Wimbledon. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 40 El revés de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Botic van de Zandschulp Set 1 0 - 0

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Todo preparado en la Pista Central del All England Club de tenis de Londres que, a pesar de ser lunes, se encuentra hasta la bandera. No hay riesgo de lluvia aunque hace mucho tiempo. Se jugará al aire libre. El juez de silla será el brasileño Carlos Bernardes. Ovación para ambos tenistas, especialmente para el manacorense que aspira a disputar unos cuartos de final por octava vez en toda su trayectoria en Wimbledon. Este pelirrojo que, hasta este año, solo había jugado dos encuentros en Wimbledon, hoy aspira a igualar su máxima cota en Grand Slam, los cuartos de final alcanzados en 2021 en el US Open donde fue eliminado por el a la postre campeón Daniil Medvedev. Solo se ha medido una vez a Rafa Nadal. Lo hizo en este último Roland Garros y ahí el español no le dio pie a nada: 6-3, 6-2 y 6-4 en tercera ronda. Con 26 años de edad y dirigido por Peter Lucassen, está disfrutando del mejor momento de su carrera. Jugador constante de buen saque, luce más en tierra batida donde este año ha llegado a la única final de su vida, la de Munich en la que tuvo que retirarse frente a Holger Rune. Fue la guinda a un 2022 donde también luce sus semifinales en el césped de Queens hace dos semanas. Su rival Botic Van der Zandschulp, neerlandés y número 25 del mundo, tiene más recorrido en sus piernas. Si es verdad que derrotó por la vía fácil a Feliciano López (6-2, 6-3 y 6-3), pero tuvo que rehacerse tanto frente a Emil Ruusuvuori (3-6, 6-1, 6-4 y 6-4) como contra Richard Gasquet (7-5, 2-6, 7-6 y 6-1). De momento, empezó con alguna duda esta edición. En primera ronda se durmió en los laureles en el tercer set frente a Francisco Cerundolo sacando su mejor versión cuando el argentino casi le lleva al quinto set (6-4, 6-3, 4-6 y 6-4); en segunda brilló su parte más sobria contra Ricardas Berankis aunque también se dejó otro set (6-4, 6-4, 4-6 y 6-3). Contra Lorenzo Sonego, Rafa Nadal fue Rafa Nadal (6-1, 6-2 y 6-4). Ahora, Rafa Nadal busca convertirse en el sexto jugador capaz de ganar los tres primeros grandes del calendario, tras Jack Crawford, Don Budge, Lew Hoad, Road Laver y Novak Djokovic. Sólo dos de ellos, Don Budge (1938) y Rod Laver (1962 y 1969), completaron el Grand Slam en un mismo año. El tenista balear ya ha ganado cuatro torneos en este 2022, entre ellos dos Grand Slam, el Open de Australia y Roland Garros, además de Melbourne y Acapulco. Solo en una ocasión el de Manacor ha logrado ser campeón en tres Grand Slam en una misma temporada, en 2010 cuando ganó Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Perdió las de 2006 y 2007, ambas ante Roger Federer, y la última que disputó, en 2011 frente a Novak Djokovic. No obstante, también son recordados sus tropezones. Hasta en cinco ediciones no ha podido superar la tercera ronda, que se lo digan a Srichaphan, Gilles Muller, Lukas Rosol, Steve Darcis o Dustin Brown. Un Grand Slam cuya superficie es la menos propicia para el número 4 del mundo, a pesar de ello ha llegado a la final en cinco ocasiones y se ha proclamado campeón en dos de ellas (2008 y 2020). Consiguió reinar en la hierba londinense en 2008 cuando derrotó en la final a Roger Federer y en 2010 cuando se impuso a Tomas Berdych. Hola muy buenas tardes y sean bienvenidos al partido de octavos de final de Rafa Nadal en esta edición de Wimbledon. Tras proclamarse campeón en Roland Garros, hoy continua con pie firme en la majestuosa Pista Central del All England Club de tenis de Londres frente al neerlandés Botic Van der Zandschulp.