Volver al inicio Set 3 ¡Gracias por seguir el partido y la retransmisión con nosotros! Esperamos que hayan disfrutado del encuentro. ¡Que pasen buena noche y hasta la próxima! Set 3 Alcaraz ha ganado 19 de los últimos 20 partidos, siendo esa derrota ante su rival de hoy. Ahora, en octavos de final, su mejor participación en Roland Garros, le espera Khachanov. Set 3 ¡Qué partido ha hecho el murciano, que se planta en octavos de final tras un encuentro espectacular donde no dio una sola opción a un Korda que ya le ganó en Montecarlo! Set 3 ¡JUEGO, SET Y PARTIDO PARA CARLOS ALCARAZ! Set 3 2 - 6

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 3 2 - 5

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 3 2 - 5

0 - 30 Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda Set 3 2 - 5

0 - 15 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que Sebastian Korda no consigue devolver Set 3 ¡Y ROMPIÓ OTRA VEZ! ¡Qué exhibición de Carlos Alcaraz, lejos de los errores del miércoles, para ponerse con el servicio a favor y ganar el tercer set y el partido! Set 3 2 - 5

0 - 0 Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Sebastian Korda Set 3 2 - 4

30 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 3 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 4

15 - 30 Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda Set 3 2 - 4

15 - 15 Sebastian Korda con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 2 - 4

0 - 15 Revés afortunado desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que toca la red y consigue el punto Set 3 ¡CONFIRMA EL BREAK! ¡Se pone 4-2 en el tercer set y encarrila la victoria en esta tercera ronda del Roland Garros! ¡Alcaraz lo tiene todo de cara! Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 3

15 - 30 El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 3 2 - 3

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Sebastian Korda Set 3 ¡Y VUELVE A ROMPEEEEER! ¡Se pone 3-2 con saque Alcaraz! ¡Tiene a Korda totalmente dominado en este partido y al norteamericano se le empieza a notar en la cara! ¡Un paso más para los octavos de final! Set 3 2 - 3

0 - 0 Sebastian Korda no consigue superar la red con su volea Set 3 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 2

0 - 40 Sebastian Korda no consigue superar la red con su volea Set 3 2 - 2

0 - 30 Sebastian Korda estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 2

0 - 15 Sebastian Korda estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Deja en blanco a Korda y vuelve a mostrar su superioridad! No puede el norteamericano con el español. Set 3 2 - 2

0 - 0 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Sebastian Korda se apunta el tanto Set 3 2 - 1

0 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 3 2 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 3 2 - 1

0 - 15 Sebastian Korda estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Ace de Sebastian Korda con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 3 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Sebastian Korda falla su segundo servicio, doble falta Set 3 1 - 1

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Ahora supo sufrir el murciano para evitar tres bolas de rotura en contra! Se rehizo con mucha profesionalidad y veteranía para mantener su servicio en su primer saque del tercer set. Set 3 1 - 1

0 - 0 Sebastian Korda no consigue superar la red con su volea Set 3 1 - 0

40 - ADV El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 3 1 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 0

40 - 40 Sebastian Korda estrella su golpe de revés en la red Set 3 1 - 0

40 - 30 La dejada de Sebastian Korda se estrella en la red Set 3 1 - 0

40 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 0

30 - 15 El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 3 1 - 0

30 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 0

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 ¡Juego Korda! Se vino arriba el norteamericano tras tener una bola de break en contra, pero se rehizo en el primer juego del que puede ser último set para mantenerse con vida en el partido. Set 3 1 - 0

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 0

ADV - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Sebastian Korda falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 15 El golpe de Sebastian Korda se estrella en la red Set 3 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡JUEGO Y SET PARA CARLOS ALCARAZ! ¡Se pone 2-0 a favor en el partido y lo tiene todo de cara si mantiene este nivel! Es superior por completo el murciano ante un Korda que no se ve capaz de romper al español. Aprovecha el norteamericano para ir al baño y aclararse las ideas. Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 5

30 - 40 Impresionante passing shot de Sebastian Korda desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 2 4 - 5

15 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 4 - 5

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 5

0 - 30 Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 5

0 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 ¡Juego Korda! ¡Qué gran juego han protagonizado los dos, pero el punto es para el estadounidense, que levantó hasta cinco bolas de set para mantenerse vivo en el partido! Set 2 4 - 5

0 - 0 Sebastian Korda con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 3 - 5

ADV - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 5

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 5

40 - ADV Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Ace de Sebastian Korda con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 3 - 5

40 - ADV Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 5

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 5

40 - ADV El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 2 3 - 5

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 3 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 2 3 - 5

30 - 40 La dejada de Sebastian Korda se estrella en la red Set 2 Ace de Sebastian Korda con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 3 - 5

15 - 30 La volea de Sebastian Korda se va fuera Set 2 3 - 5

15 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Sebastian Korda y gana el tanto Set 2 3 - 5

15 - 0 Sebastian Korda con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Se mantiene firme con su servicio! ¡Se pone 5-3 y solo cedió una doble falta! Lo tiene todo de cara. Set 2 3 - 5

0 - 0 Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 2 3 - 4

0 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 3 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 ¡Juego en blanco para el norteamericano! Se pone 4-3 por detrás con saque de Alcaraz, que, por ahora, sigue siendo el dominador del choque. Set 2 3 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 4

30 - 0 Sebastian Korda con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 2 - 4

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 ¡CONFIRMA BREAK! ¡Se pone 4-2 el murciano y se adelanta con ventaja en el segundo set! ¡Tiene todo de cara para ganar la segunda manga! Set 2 2 - 4

0 - 0 El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 2 2 - 3

15 - 40 El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 2 2 - 3

15 - 30 El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 2 2 - 3

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 3

0 - 15 Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡JUEGO PARA ALCARAZ! ¡ROMPIÓ EL MURCIANO! ¡Se vuelve a poner por delante con opción de ganar ventaja con el saque! Set 2 2 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 2 - 2

40 - ADV Contradejada de Carlos Alcaraz con la que supera a Sebastian Korda y gana el punto Set 2 2 - 2

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 2 - 2

ADV - 40 Sebastian Korda con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Ace de Sebastian Korda con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 2 - 2

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡DOS BOLAS DE ROTURA PARA ALCARAZ! Set 2 2 - 2

15 - 40 El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 2

0 - 30 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que Sebastian Korda no consigue devolver Set 2 2 - 2

0 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Sebastian Korda y gana el tanto Set 2 ¡JUEGO ALCARAZ! Sin duda, el que más ha sufrido el murciano. Tuvo que levantar dos bolas de rotura y lo consiguió. Veremos qué tal lo hace ahora al resto. Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 2 2 - 1

40 - 40 Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 2 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 1

30 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Sebastian Korda y gana el tanto Set 2 2 - 1

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 2 ¡Juego Korda! Ahora se encuentra algo más sólido en el saque y, en este segundo set, Alcaraz no ha tenido opción al resto por ahora. Set 2 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 1

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Sebastian Korda falla su segundo servicio, doble falta Set 2 1 - 1

30 - 0 Remate desde la red de Sebastian Korda que no opciones a Carlos Alcaraz Set 2 1 - 1

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡UNO IGUALES! ¡Sigue fuerte Alcaraz ante Korda cuando saca y no da una sola opción a Korda, que sufre al saque y al resto! Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 0

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 0

0 - 30 El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 ¡Juego para Korda! Empieza fuerte el norteamericano en este segundo set para comenzar venciendo en este segundo set. ¿Cómo reaccionará el murciano? Set 2 Segundo servicio liftado de Sebastian Korda, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Sebastian Korda con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 0 - 0

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 2 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡JUEGO Y SET PARA CARLOS ALCARAZ! ¡Tras casi 40 minutos de set, el murciano se hace con la ventaja del encuentro tras ganar la primera manga! Con un solo break fue suficiente con Carlos jugando casi a la perfección sin apenas errores. Korda sufre al resto. Set 1 4 - 6

0 - 0 Sebastian Korda estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 5

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 4 - 5

15 - 30 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 4 - 5

15 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 4 - 5

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡Juego Korda! El norteamericano no se rinde y quiere meter presión a un Alcaraz que, por ahora, se ha mostrado fuerte en el saque. De mantenerlo, ganará esta primera manga. Set 1 4 - 5

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 5

40 - 0 Buen derechazo desde la red de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz Set 1 3 - 5

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 5

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡JUEGO PARA ALCARAZ! ¡Sigue mostrando superioridad total al servicio el murciano! No da a Korda ningún tipo de opción y es el norteamericano quien sufre con su saque. Resta Carlos para ganar el set... Set 1 3 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 3 - 4

15 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 ¡Juego para Korda! Llegó a forzar Alcaraz el deuce, pero no tuvo ninguna oportunidad en los dos últimos puntos del juego. Sigue con ventaja el murciano, que si no se despista conseguirá ganar el primer set. Set 1 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 4

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 2 - 4

40 - 30 Sebastian Korda no consigue superar la red con su volea Set 1 2 - 4

40 - 15 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Sebastian Korda, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 4

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 1 2 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡JUEGO EN BLANCO! ¡Buena respuesta de Alcaraz tras las dos bolas de rotura anteriores, que certifica al murciano como claro favorito para ganar el partido! Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 ¡Tres saques directos en este juego para que Korda no deje a Alcaraz que se aleje en el marcador! Tuvo dos bolas de rotura, pero no pudo aprovechar ninguna para el 4-1 y el 3-2 se coloca en el luminoso. Set 1 Ace de Sebastian Korda con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Sebastian Korda con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 1 - 3

40 - ADV El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 1 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 3

30 - 40 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Sebastian Korda se apunta el tanto Set 1 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 3

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 1 Ace de Sebastian Korda con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 1 - 3

0 - 15 Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡CONFIRMA BREAK! ¡Muy bien Carlos Alcaraz, no dejando que las dudas ni los ataques de Korda le hagan venirse abajo en este inicio del partido! Por ahora, superior Alcaraz. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 1 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 1 - 2

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 30 Sebastian Korda estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 2

15 - 15 El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡ROTURA! ¡Rompe Alcaraz! El murciano consigue sacar la primera ventaja del partido y lo hace antes del primer descanso del encuentro. Se coloca 2-1 con saque a favor y puede encarrilar la primera manga del choque. Set 1 1 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 1 ¡BOLA DE ROTURA PARA ALCARAZ! Set 1 1 - 1

30 - 40 Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

30 - 30 El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 15 Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡No se amedrenta el murciano y coloca el empate en el marcador con gran superioridad! Set 1 1 - 1

0 - 0 Sebastian Korda estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 0

0 - 30 Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 ¡Juego Korda! Deja en blanco el primer juego del choque con superioridad ante un Alcaraz que no tuvo opciones de romper. Set 1 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Sebastian Korda con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 0 - 0

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya salen los dos tenistas a la pista Philippe-Chatrier! En unos instantes, tras el saludo, sorteo de saque y el calentamiento, comenzará el partido. ¡Vamos con ello! ¡No se vayan muy lejos! ¡A partir de las 20:45 tendrá lugar el inicio del choque entre Korda y Alcaraz... ¿Quién ganará? Habrá que esperar para verlo. ¡Les esperamos! Con 21 años, Korda quiere eliminar a uno de los favoritos en el que es un duelo generacional a todas luces. ¿Podrá vencer de nuevo el estadounidense a Alcaraz? Carlos Alcaraz se presenta para disipar las dudas que plasmó ante Albert Ramos, donde además de anotar puntos increíbles, tuvo muchos fallos y se le vio algo incómodo. Solo una vez superó esta ronda en un Grand Slam, alcanzando los cuartos de final en el US Open de 2021. Con cuatro títulos ganados este año, incluyendo dos Masters 1000, Alcaraz busca alcanzar una ronda avanzada de Roland Garros. En su participación previa, en 2021, se quedó en tercera ronda. Carlos Alcaraz solo ha perdido tres partidos este año, con un índice de victorias de más del 90% frente a las 10 derrotas del norteamericano con casi un 60% de victorias. Carlos Alcaraz, que tras el año que está realizando es uno de los grandes favoritos a ganar el campeonato, ha llegado a esta ronda tras un durísimo partido el pasado miércoles ante Albert Ramos Viñolas que se fue hasta las casi cinco horas y remontando el último set un 0-3 en contra. Este es el tercer encuentro entre Alcaraz y Korda en el circuito ATP, con una victoria para cada uno. Sin embargo, el estadounidense venció el más reciente y sobre arcilla en el Masters 1000 de Montecarlo de hace unas semanas. ¡Buenas tardes, casi noches, a otro encuentro más de la tercera ronda de Roland Garros! ¡Tras la victoria de Rafa Nadal hoy, le toca a Carlos Alcaraz seguir representando a la Armada en el torneo francés! Su rival, el norteamericano Sebastian Korda.