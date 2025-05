Volver al inicio Set 3 Billy Jean King será la encargada de entregarle el título a Roland Garros. Se trata del 22º Grand Slam para Rafa Nadal igualando a Steffi Graf como tenista más laureado en este tipo de torneos, y tan solo por detrás de Serena Williams (23) y Margaret Court (24). Casi nada. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de este espectáculo. De esta cita anual con Roland Garros, con dos semanas increíbles de tenis y con la victoria habitual de Rafa Nadal. Reciban un fuerte abrazo. Set 3 Rafa Nadal ha conquistado su título número 63 en tierra batida, al menos 14 más que cualquier otro jugador en la historia (Guillermo Vilas con 49). Hoy, con 36 años y 2 días se ha convertido en el jugador masculino más veterano en levantar "la Copa de Mosqueteros" en toda la historia. Un título que ha ganado, no nos cansamos, de repetirlo: 14 veces. Set 3 Rafa Nadal ha ganado el Open de Australia y Roland Garros en el mismo año por primera vez en toda su carrera deportiva. Ha vencido dos Grand Slams consecutivos por tercera vez en su carrera (la primera en 2008 con Roland Garros y Wimbledon, y la segunda en 2010 con Roland Garros, Wimbledon y el Open USA). Set 3 En el día de hoy, Casper Ruud ha sido una "marioneta" en manos del Rey de la tierra batida. No ha salido favorecido del intercambio de breaks del inicio del encuentro; se ha repuesto en el segundo set que ha podido ponérsele de cara si hubiera confirmado el break (3-1). Pero no lo ha hecho y, a partir de ahí, ha desaparecido y parcial de 11-0. Set 3 ¡¡¡ SE TRATA DEL MEJOR DEPORTISTA ESPAÑOL DE TODOS LOS TIEMPOS Y, SIN DUDA, UNO DE LOS MEJORES DE LA HISTORIA A NIVEL UNIVERSAL !!! ¡¡¡ SOLO ESPEREMOS QUE ÉSTE NO SEA SU ÚLTIMO PARTIDO Y QUE SIGA TANTO EN ROLAND GARROS COMO EN EL RESTO DE TORNEOS !!! ¡¡¡ AÚN ASÍ, GRACIAS POR TODO RAFA !!!! Set 3 ¡¡¡¡ RAFA NADAL HA GANADO LA FINAL DE ROLAND GARROS AL DERROTAR EN DOS HORAS Y CUARTO A CASPER RUUD POR UN 6-3, 6-3 Y 6-0 !!!! ¡¡¡¡ HA CONQUISTADO SU 14º ROLAND GARROS !!! ¡¡¡ NO SOLO NADIE HA GANADO MÁS UN SOLO GRAND SLAM QUE EL BALEAR !!! ¡¡¡ SINO QUE ADEMÁS NADIE EN LA HISTORIA HA CONQUISTADO MÁS GRAND SLAMS (22) !!! Set 3 ¡¡¡ CON UN REVÉS PARALELO, EN APPROACH, A LA LÍNEA !!! ¡¡¡ SE HA QUEDADO QUIETO !!! ¡¡¡ SE HA LLEVADO LAS MANOS A LA BOCA, DE PIE !!! ¡¡¡ HA TENIDO UN CONATO DE LLORO, LO SIGUE TENIENDO !!! ¡¡¡ ES EL MÁS GRANDE !!! ¡¡¡ ES EL MEJOR !!! ¡¡¡ NUNCA HABRÁ OTRO COMO ÉL EN TIERRA BATIDA !!! Set 3 6 - 0

0 - 0 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud Set 3 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡¡¡ DOS PELOTAS DE PARTIDO PARA QUE RAFA NADAL VUELVA A HACER HISTORIA UNA VEZ MÁS !!! ¡¡¡ OTRO MOMENTO PARA EL RECUERDO !!! Set 3 5 - 0

40 - 15 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud Set 3 5 - 0

30 - 15 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 3 ¡¡¡ SE BUSCA TOURNAMENT POINT EN LA PISTA CENTRAL PHILIPPE CHATRIER DE ROLAND GARROS !!! 0-30. Set 3 5 - 0

30 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 3 5 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 3 ¡¡¡ RAFA NADAL RESTARÁ A CONTINUACIÓN PARA PROCLAMARSE CAMPEÓN POR 14ª VEZ EN ROLAND GARROS !!! ¡¡¡ NUNCA EN LA HISTORIA UN TENISTA HA CONTADO CON MÁS ENTORCHADOS EN UN GRAND SLAM QUE EL ESPAÑOL EN PARÍS !!! Set 3 5 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 3 4 - 0

40 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 4 - 0

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 3 4 - 0

15 - 0 Rafael Nadal gana el tanto con un revés desde la red Set 3 ¡¡¡ SEGUNDO BREAK EN BLANCO PARA RAFA NADAL !!! ¡¡¡ JAQUE MATE !!! ¡¡¡ PARCIAL DE 9-0 QUE SUPONE QUE SE CUENTEN LOS MINUTOS PARA QUE RAFA NADAL LEVANTE LOS BRAZOS !!! ¡¡¡ CASPER RUUD SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE ENTREGADO !!! Set 3 4 - 0

0 - 0 Casper Ruud no consigue superar la red con su volea Set 3 ¡¡¡ Y TRIPLE PELOTA DE PARTIDO PARA RAFA NADAL QUE HA BORRADO POR COMPLETO A CASPER RUUD !!! Set 3 3 - 0

40 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 3 3 - 0

30 - 0 Con un preciso passing shot desde el la red, Rafael Nadal supera a Casper Ruud y gana el tanto Set 3 3 - 0

15 - 0 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡¡¡ RAFA NADAL CONFIRMA !!! El tenista español sube la intensidad cuando el marcador no le sonríe en los compases iniciales del juego. Casper Ruud ofrece gotas de calidad, pero no es suficiente y además se equivoca como ha sucedido en la última contradejada dejando sus derechas cruzadas en nada. Set 3 3 - 0

0 - 0 La contradejada de Casper Ruud se estrella en la red Set 3 2 - 0

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 3 2 - 0

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 3 2 - 0

15 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Casper Ruud supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 3 2 - 0

15 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Casper Ruud y gana el tanto Set 3 2 - 0

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 ¡¡¡ BREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAK !!! ¡¡¡ BREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAK !!! ¡¡¡ BREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAK !!! ¡¡¡ BREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAK DE RAFA NADAL !!! ¡¡¡ EL SEXTO DEL ENCUENTRO FRENTE A UN GRAN JUGADOR AL SAQUE !!! ¡¡¡ PARCIAL DE 7-0 PARA ENFILAR EL CAMINO DEFINITIVO HACIA SU 14º TÍTULO EN ROLAND GARROS !!! Set 3 2 - 0

0 - 0 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud Set 3 ¡¡¡ PUNTO DE BREAK PARA RAFA NADAL, QUE SERÍA EL BILLETE DE ACCESO A EMPEZAR A TOCAR SU DÉCIMO CUARTA COPA DE MOSQUETERO !!! Set 3 1 - 0

40 - 30 Buen derechazo desde la red de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud Set 3 ¡¡¡ Y RAFA NADAL, EN ESTA TESITURA DE ENCUENTRO DE INTERCAMBIO ESPESO DESDE EL FONDO, VUELVE A ACECHAR LA BOLA DE BREAK !!! 30-30. Set 3 1 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 3 1 - 0

15 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 0

15 - 0 Rafael Nadal gana el tanto con un revés desde la red Set 3 RAFA NADAL COMIENZA EL TERCER SET CON LA MISMA TÓNICA DE ESTA FINAL. Solvente con su servicio, repartiendo con la derecha desde el fondo y obligando a Casper Ruud a arriesgar para fallar. Ha habido un momento del encuentro en el que el noruego encontraba la línea, ahora eso no pasa. Set 3 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 15 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 0

15 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Casper Ruud había logrado romper al tenista manacorense, que se ha ido al vestuario a cambiarse en estos momentos de espera. Era el 3-1 y el noruego tenía que confirmar para encarrilar el set que tenía que ser del empate. Pero a su rival le ha dado igual. Superior en el Rally, superior en sus dejadas, en los passings,.... Es un espectáculo. Set 2 Después de unos 100 minutos de encuentro, Rafa Nadal se encuentra a tan solo un set de proclamarse campeón de Roland Garros por 14ª vez en su carrera deportiva. A pesar de una derecha muy interesante de Casper Ruud, que en este set le ha jugado malas pasadas, la final del mejor deportista español de todos los tiempos está siendo colosal. Set 2 ¡¡¡ Y LA PRIMERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO POR PARTE DE CASPER RUUD LE ENTREGAN EN BANDEJA EL SEGUNDO SET A RAFA NADAL QUE LO ATA POR OTRO 6-3 Y CON 55 MINUTOS DE DURACIÓN !!! Set 2 Casper Ruud falla su segundo servicio, doble falta Set 2 ¡¡¡¡ CUARTA OPORTUNIDAD DE SET PARA RAFA NADAL, QUE AHORA HA ADIVINADO CON INTUICIÓN EL ATAQUE DE CASPER RUUD !!! Set 2 5 - 3

ADV - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Casper Ruud y le sirve para ganar el punto Set 2 ¡¡¡ GRAN DERECHA Y MEJORES ÁNGULOS DE CASPER RUUD LE DEVUELVEN AL DEUCE Y LE MANTIENEN VIVO EN ESTE SET !!! Rafa Nadal ha terminado sucumbiendo a pesar de sus devoluciones en forma de globo cortado con el revés. Set 2 5 - 3

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡¡¡ TERCERA BOLA DE SET PARA RAFA NADAL !!! Set 2 5 - 3

ADV - 40 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 2 ¡¡¡ DOS BUENOS SAQUES DE CASPER RUUD LE HACEN TOMAR UN POQUITO DE OXÍGENO !!! Uno a la línea con el segundo y el otro con el primero. Deuce. Set 2 5 - 3

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Casper Ruud, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 ¡¡¡ RAFA NADAL CUENTA EN ESTOS INSTANTES DE UNA DOBLE PELOTA DE SET !!! Set 2 5 - 3

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 ¡¡¡¡ SE BUSCA OTRO SET BALL EN LA PHILIPPE CHATRIER, LUGAR DONDE SE JUEGA LA GRAN FINAL DE ROLAND GARROS !!!! ¡¡¡ Y LOS HACE UN TENISTA DESCOMUNAL EN INTERCAMBIOS ETERNOS !!! 15-30 Set 2 5 - 3

30 - 15 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 2 5 - 3

15 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 5 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ PRIMER SAQUE DIRECTO DE LA FINAL !!!! ¡¡¡ EL PRIMERO PARA RAFA NADAL QUE LE SIRVE PARA CONFIRMAR Y PARA RESTAR EN ESTOS INSTANTES PARA COLOCARSE 2-0 EN SU 14ª FINAL DE ROLAND GARROS !!! Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Casper Ruud Set 2 4 - 3

40 - 0 El passing shot de Casper Ruud se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 2 4 - 3

15 - 0 El globo defensivo de Casper Ruud se va fuera Set 2 ¡¡¡ Y ROMPE !!! ¡¡¡ Y ROMPE !!! ¡¡¡ Y ROMPE !!! ¡¡¡ Y ROMPE !!! ¡¡¡ LA BESTIA DE MANACOR ENGANCHA UN PARCIAL DE 3-0, CON DOS BREAKS Y SE PONE EL SEGUNDO SET DE CARA !!! Acaba con la paciencia de Casper Ruud y de la de cualquiera. Ahora tiene que confirmar esta dinámica. Lo intentará con bolas nuevas. Set 2 4 - 3

0 - 0 El globo defensivo de Casper Ruud se va fuera Set 2 ¡¡¡ QUINTA PELOTA DE BREAK EN ESTE SET PARA RAFA NADAL, LA PRIMERA PARA UNA SEGUNDA ROTURA QUE, COMO DECIMOS, SERÍA LETAL !!! Muy metido en pista en el resto el balear. Set 2 3 - 3

ADV - 40 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud Set 2 Esta vez no ha sido la derecha, ha sido el revés y la cinta que le ha jugado una mala pasada al ganador en Buenos Aires y Ginebra. Nos vamos al deuce. Set 2 3 - 3

40 - 40 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 2 3 - 3

30 - 40 Remate desde la red de Casper Ruud que no opciones a Rafael Nadal Set 2 El drive de Casper Ruud sigue tomando riesgos y, en ocasiones, continua precipitándose. Rafa Nadal al acecho de un nuevo punto de break que sería la estocada a su rival, a la final y al torneo. 30-30. Set 2 3 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 2 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 2 3 - 3

0 - 15 Casper Ruud gana el tanto con un revés desde la red Set 2 ¡¡¡ Y CONFIRMA EN BLANCO RAFA NADAL PARA IGUALAR EL SET EN TODO SU ECUADOR !!! Y lo ha hecho obteniendo con tres puntos primorosos por parte de nuestro campeonísimo: un passing cruzado practicamente imposible, una dejada de maestro y una contradejada mastodóntica engañando por completo a Casper Ruud. Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 3

40 - 0 Contradejada de Rafael Nadal con la que supera a Casper Ruud y gana el punto Set 2 2 - 3

30 - 0 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Casper Ruud se apunta el tanto Set 2 2 - 3

15 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Casper Ruud y le sirve para ganar el punto Set 2 ¡¡¡ Y RAFA NADAL REACCIONA DE INMEDIATO !!! ¡¡¡ CONTRABREAK EXPRESS PARA EVITAR MALES MAYORES !!! Y lo ha hecho después de un punto muy táctico, con intercambio continuo de pelotas altas, tirando de paciencia para atacar de forma certera y dejar en nada una derecha de un Casper Ruud que se estaba volviendo muy peligrosa. Set 2 2 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 2 ¡¡¡ PELOTA DE CONTRABREAK PARA RAFA NADAL !!! Casper Ruud está pegándola muy fuerte con su derecha; pero de igual manera que deja a Rafa Nadal sin capacidad de reacción desde el fondo de pista, a veces se sobrepasa en agresividad y se equivoca. Set 2 1 - 3

40 - 30 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 2 1 - 3

30 - 30 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 3

30 - 15 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 2 1 - 3

15 - 15 Remate desde la red de Casper Ruud que no opciones a Rafael Nadal Set 2 1 - 3

15 - 0 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 2 TERCERA DOBLE FALTA DE LA FINAL DE RAFA NADAL. Break en blanco para Casper Ruud que ya tiene la mitad del camino recorrido para recuperar la desventaja e igualar el encuentro más importante de su carrera deportiva. Muy bien el noruego variando, elevando la pelota y cortándola para mover al número 5 del mundo. Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 ¡¡¡ SENSACIONAL CASPER RUUD QUE DISFRUTA EN ESTOS MOMENTOS DE UNA TRIPLE PELOTA DE ROTURA !!! Set 2 1 - 2

0 - 40 La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 ¡¡¡ VAYA RESTAZO A LOS PIES DE RAFA NADAL EN LA RED !!! ¡¡¡ SE LE COMPLICA EL SERVICIO AL MANACORENSE Y OJO QUE ESTE NORUEGA ESTÁ MUY VIVO PARA ACECHAR LA BOLA DE BREAK !!! 0-30. Set 2 1 - 2

0 - 30 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 2 1 - 2

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 CASPER RUUD CONTINUA MANTENIENDO SU SERVICIO. Ya lo hemos dicho en la previa es un tenista de tierra batida, muy polivante con respecto a otras superficies, y eso es porque goza de un tenis muy sólido, que le sirven para adormilar los partidos a su favor y sufrir menos desde el punto de vista mental y físico. Set 2 1 - 2

0 - 0 Casper Ruud con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 1

15 - 40 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 1 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 1 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 RAFA NADAL SE APUNTA EL PRIMER JUEGO DEL SEGUNDO SET CON EXTRAORDINARIA FACILIDAD. A pesar de una contradejada monumental de Casper Ruud, el buen porcentaje de primeros del 13 veces campeón en Roland Garros acompañado por una gran definición con el revés a dos manos han convertido este juego en un mero trámite. Set 2 1 - 1

0 - 0 Rafael Nadal gana el tanto con un revés desde la red Set 2 0 - 1

40 - 15 Contradejada de Casper Ruud con la que supera a Rafael Nadal y gana el punto Set 2 0 - 1

40 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 0 - 1

30 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Casper Ruud y gana el tanto Set 2 0 - 1

15 - 0 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡¡¡ JUEGO PARA CASPER RUUD QUE HA TENIDO QUE COGER CONFIANZA EN SU BRAZO DERECHO PARA EVITAR UNA ROTURA QUE YA LE HUBIERA PUESTO MUY CUESTA ARRIBA LA FINAL !!! El español no ha podido hacer nada ante los tiros del jugador del Mar del Norte. Set 2 0 - 0

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

ADV - 40 La contradejada de Casper Ruud se estrella en la red Set 2 0 - 0

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡¡¡ TERCERA PELOTA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 2 0 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 2 ¡¡¡ CASPER RUUD SE AGARRA A UN CLAVO ARDIENDO !!! Una gran volea por su parte que ha dejado muerta en el campo de Rafa Nadal en un punto; y una derecha que se le ha marchado al pasillo de dobles al español le hacen concebir esperanzas en este juego. Deuce. Set 2 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 30 El remate de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 Y el rally de bolas altas cae del lado mediterráneo.... ¡¡¡ PRIMEROS DOS PUNTOS DE RUPTURA PARA RAFA NADAL EN ESTE SEGUNDO ACTO !!! Set 2 0 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ Y RAFA NADAL VUELVE A PISAR EL ACELERADOR EN LOS ALBORES DEL SET !!! ¡¡¡ BUSCA LA PELOTA DE BREAK PARA AFRONTAR LA MANGA, COMO LA ANTERIOR, DE LA FORMA MÁS TRANQUILA POSIBLE !!! 0-30. Set 2 0 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 El balear ha reaccionado, ha vuelto a romper y con un 88% de primeros ganados no ha vuelto a perder la ventaja frente a un Casper Ruud también sólido al saque y con una derecha tan peligrosa como profunda. Set 1 Porque a Casper Ruud se le ha notado en el comienzo que estaba ante la cita más importante de su carrera deportiva. Y porque, de forma extraña, Rafa Nadal ha enlazado dos dobles faltas seguidas que le han sacado del encuentro. Set 1 ¡¡¡ RAFA NADAL CONQUISTA EL PRIMER SET DE LA GRAN FINAL DE ROLAND GARROS !!! ¡¡¡ LO HACE CON 49 MINUTOS Y CON LA MAYOR SOLVENCIA POSIBLE DESPUÉS DE QUE EL PARTIDO HAYA COMENZADO CON TRES BREAKS DE CUATRO POSIBLES !!! Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 1 ¡¡¡ PELOTA DE SET PARA RAFA NADAL !!! Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 1 Un punto gratuito de saque solventa un 15-30 en contra para Rafa Nadal después de una semicaña con el drive, y una gran derecha paralela de Casper Ruud.... ¡¡¡ SE BUSCA SET BALL EN LA FINAL QUE SE JUEGA EN LA PHILIPPE CHATRIER DE ROLAND GARROS !!! Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 1 5 - 3

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 5 - 3

15 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 Un Casper Ruud, ya más asentado con su saque, le dice a Rafa Nadal que sea él el que cierre el primer set con su servicio. ASÍ QUE POR TANTO EL MEJOR DEPORTISTA ESPAÑOL DE TODOS LOS TIEMPOS SACA PARA PONERSE 1-0 EN EL MARCADOR DE LA GRAN FINAL DE ROLAND GARROS. Set 1 5 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 2

15 - 40 Casper Ruud con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 5 - 2

15 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 5 - 2

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 5 - 2

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡¡¡ PUNTO ESPECTACULAR DE RAFA NADAL PARA CERRAR SU QUINTO JUEGO DE LA CONTIENDA Y RESTAR PARA ASEGURARSE EL PRIMER SET !!! Tras varios puntos con intercambios, el español ha decidido usar la dejada para traer a su contrincante en la red. El noruego, con su derecha engrasada ya tocando las líneas, le ha respondido con una contradejada y, agonizando, el insular toca lo suficiente para superar al nórdico en la red. Pelotas nuevas. Set 1 5 - 2

0 - 0 Con un preciso passing shot desde el la red, Rafael Nadal supera a Casper Ruud y gana el tanto Set 1 4 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 2

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 2

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 1 4 - 2

30 - 0 El globo de Casper Ruud se va fuera Set 1 4 - 2

15 - 0 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 1 SEGUNDO JUEGO DEL PARTIDO PARA CASPER RUUD. Con 30-30, Rafa Nadal, con el gran resto profundo que está exhibiendo en el día de hoy, ha pasado al ataque, ha entrado en pista, ha tirado pero se ha excedido ligeramente en agresividad. Set 1 4 - 2

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 1

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 1 4 - 1

15 - 30 Casper Ruud con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 1 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 1 ¡¡¡ AHORA SÍ !!! ¡¡¡ CONFIRMA RAFA NADAL !!! ¡¡¡ Y LO HACE CON UNA GRAN FACILIDAD !!! Con primeros servicios, con su derecha y sin tener apenas oposición desde el otro de la red. El tenista balear encarrila el primer set de la gran final y ahora solo le falta finiquitarla. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 1 3 - 1

40 - 15 Casper Ruud con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 3 - 1

40 - 0 Buen derechazo desde la red de Rafael Nadal que supera a Casper Ruud Set 1 3 - 1

30 - 0 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 1

15 - 0 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 1 ¡¡¡ RAFA NADAL SE REPONE DEL TRASPIÉS DEL JUEGO ANTERIOR Y VUELVE A ROMPER A SU RIVAL !!! A pesar de esta metiendo bolas en pista y profundas, demérito más del número 8 del mundo al cometer fallos propios del debut en una final de Grand Slam. Set 1 3 - 1

0 - 0 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡¡¡ TERCERA PELOTA DE BREAK EN ESTE SET DE RAFA NADAL, LA PRIMERA EN ESTE JUEGO PARA EL MANACORENSE, QUE TAMBIÉN SERÍA DE CONTRABREAK !!! Set 1 2 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 La imprecisión y la cadena de errores, de uno y otro, en este juego donde quiere mandar la derecha de Casper Ruud sobre los restos profundos de Rafa Nadal nos llevan al primer deuce de la contienda. Set 1 2 - 1

40 - 40 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 1 2 - 1

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 1

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Casper Ruud que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 1

15 - 0 El passing shot de Casper Ruud se estrella en la red Set 1 CASPER RUUD RECUPERA EL TERRENO PERDIDO. El tenista noruego se aprovecha del pequeño bajón que ha tenido nuestro campeón español, motivada fundamentalmente por dos dobles faltas seguidas tan sorprendentes como inesperadas. Veremos si el jugador de Oslo confirma. Set 1 2 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 ¡¡¡ SEGUNDA DOBLE FALTA CONSECUTIVA DE RAFA NADAL !!! ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE CONTRABREAK PARA CASPER RUUD !!! Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 ¡¡¡ DOBLE FALTA DE RAFA NADAL, LA PRIMERA DEL ENCUENTRO !!! Un fallo que le puede dar pie al tenista noruego para buscar su primera pelota de break, que sería de contrabreak con el fin de encontrar de nuevo el equilibrio de la final. Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 0

15 - 0 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡¡¡ RAFA NADAL NO SE HACE ESPERAR !!! ¡¡¡ RAFA NADAL ROMPER A CASPER RUUD A LA PRIMERA EN LA GRAN FINAL DE ROLAND GARROS !!! Y lo hace con un golpe marca de la casa, una derecha envolvente que sirve para sobrepasar al noruego que estaba presionando en la red ;) Set 1 2 - 0

0 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Casper Ruud y le sirve para ganar el punto Set 1 1 - 0

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 ¡¡¡ DOBLE PELOTA DE BREAK PARA RAFA NADAL PARA EMPEZAR !!! Le da igual volear, le da igual hacer dejadas, le da igual restar para dominar, le da igual rematar, le da igual. Set 1 1 - 0

40 - 15 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Casper Ruud Set 1 1 - 0

30 - 15 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 ¡¡¡ PRIMER JUEGO DE LA FINAL PARA RAFA NADAL !!! El campeón manacorense ha gobernado con facilidad con su derecha moviendo a Casper Ruud al que ha atacado más el revés. En el último punto, sin embargo, ha probado el español con su revés a dos manos anulando igualmente al noruego corriendo en el fondo de pista. Set 1 1 - 0

0 - 0 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 0 Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Casper Ruud se apunta el tanto Set 1 0 - 0

15 - 0 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Todo preparado en una Philippe Chatrier que se encuentra abarrotada y llena hasta la bandera. El cielo amenaza tormenta. Hace viento. Alguno habrá venido creyendo que ésta puede ser la última vez que vea a Rafa Nadal en Roland Garros. Esperemos que no. Trompetas del Imperio Romano. Esperemos que hoy celebremos la décimo cuarta. A su maestro, a Rafa Nadal con el que entrena y al que conoce, ya que gran parte de la formación de Casper Ruud ha pasado precisamente por la Rafael Nadal Academy en Manacor. Habrán jugado muchos amistosos entre sí, hoy, en la final de Roland Garros, será la primera vez que se enfrenten entre sí. Casi nada. Perteneciente a la #NextGen, es un jugador de tierra batida que ha sabido acoplarse al resto de superficies. Diestro con revés a dos manos. Defensivo pero muy completo, pero sobre todo muy sólido. Le gusta mandar desde el fondo de la pista, pero enfrente tiene al maestro. A la horma de su zapato. Ocho títulos en su palmarés, siete de ellos sobre arcilla, dos de ellos esta temporada en Ginebra y Buenos Aires. Un año 2022 donde, aparte de sucumbir sin oposición ante Carlos Alcaraz en Miami, logró llegar a los cuartos de final del Conde de Godó y a las semifinales del Masters 1000 de Roma donde Novak Djokovic se cruzó en su camino. Casper Ruud, natural de Oslo de 23 años de edad y pupilo de su padre, el ex tenista Christian Ruud, no había superado los octavos de final en Grand Slam pero en su haber ya cuenta una final de Masters 1000 (la que perdió este año frente a Carlos Alcaraz) aparte de otras cuatro semifinales, más las semifinales del ATP Nitto Finals de la temporada pasada. Despidió a Jo Wilfried Tsonga en primera ronda (6-7, 7-6, 6-2 y 7-6), remontó un 2-1 a Lorenzo Sonego en tercera (6-2, 6-7, 1-6, 6-4 y 6-3) y fue muy superior, aún dejándose un set frente a Hubert Hurkacz en octavos (6-2, 6-3, 3-6 y 6-3), Holger Rune en cuartos (6-1, 4-6, 7-6 y 6-3) y el viernes contra Marin Cilic levantándose del varapalo inicial (3-6, 6-4, 6-2 y 6-2). Enfrente se topará con Casper Ruud que para disputar la primera final de Grand Slam de su carrera deportiva ha necesitado de al menos cuatro sets en cinco de sus seis encuentros de Roland Garros. Tan solo en su segundo encuentro contra Emil Ruusuvuori tuvo una tarde plácida (6-3, 6-4 y 6-2). Solo William Tilden en 1930 disputó una final con más edad en Roland Garros que Rafa Nadal hoy (36 años y 2 días). Tercer jugador de la era Open que alcanza las 30 finales de Grand Slam, tan solo por detrás de Roger Federer y Novak Djokovic (con 31 cada uno). Hoy el manacorense puede ampliar su gigantesca figura consolidándose como el que más Grand Slams ha logrado siempre: hoy podría ganar su 22º Grand Slam (por los 20 de Nole). Es el camino que ha seguido un Rafa Nadal, que disputará su 130ª final en la ATP (solo Jimmy Connors 164, Roger Federer 157 e Ivan Lendl 146 han alcanzado más). Su 14ª final en Roland Garros ganando las 13 anteriores (solo Roger Federer en Basilea fue el jugador que ha disputado más finales en un torneo en la historia, 15). Hasta que llegaron esos problemas Rafa Nadal, que solo había jugado dos partidos en los últimos siete meses de 2021, volvió implacable venciendo en Melbourne, en el Open de Australia y en Acapulco, sin olvidarnos tampoco de su final en Indian Wells tras acabar destrozado de semifinales en su triunfo contra Carlos Alcaraz. Por culpa de una fisura en las costillas estuvo parado dos meses después de un inicio de temporada espectacular, y los dolores crónicos en el pie le están lastrando en su regreso, en plena temporada de tierra batida al alcanza solamente los cuartos de final contra Carlos Alcaraz en Madrid y perder en octavos de final de Roma frente a Denis Shapovalov. Por los demás, Rafa Nadal, aparte de ganar con facilidad a Corentin Moutet (6-3, 6-1 y 6-4) y Botic Van der Zandschulp (6-3, 6-2 y 6-4), también lo hizo frente a Jordan Thompson (triple 6-2), para sufrir a cinco sets contra un Felix Auger Aliassime que le llevó más allá de las cuatro horas y media en octavos de final (3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3). Y después de unas semifinales que iba para partido del año con tres horas disputadas sin haber terminado el segundo set frente a un Alexander Zverev que, en cada punto y juego igualado, le llevó al límite. Con la Philippe Chatrier tapada, con una humedad tremenda y con el juego más lento que nunca, una inoportuna y dramática luxación en el tobillo derecho del alemán nos privó de una semifinal de antología Un Grand Slam, si cabe, especial para un Rafa Nadal, número 5 del mundo que, con su crónica lesión de pie, está rozando la épica. Con la amenaza latente de que puede ser su último Roland Garros, ha superado la noche en un partido de leyenda, otro más, contra Novak Djokovic solucionado en cuatro horas y 12 minutos (6-2, 4-6, 6-2 y 7-6). Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis en particular y a todos los aficionados del deporte y a todos los amantes de Rafa Nadal que, a continuación, vivirán con nosotros otra hombrada más del mejor deportista español de todos los tiempos que hoy, ante Casper Ruud, acecha el 14º título de Mosquetero del jugador balear.