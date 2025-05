Volver al inicio Set 2 Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos instantes para vivir en directo la segunda semifinal entre Marin Cilic y Casper Ruud. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Set 2 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de un partido que estaba resultando apasionante hasta la lesión de Alexander Zverev. Set 2 Rafa Nadal estaría en disposición de conseguir dos títulos de Grand Slam en una misma temporada por sexta vez en su trayectoria tras conseguirlo en 2008, 2010, 2013 y 2019, algo que solo han logrado Roger Federer y Novak Djokovic en la Era Open (seis veces cada uno). Set 2 Rafa Nadal disputará el domingo su 30ª final de Grand Slam, solo una menos que Roger Federer y Novak Djokovic (31 cada uno). Set 2 Esta es la 10ª vez que Rafa Nadal supera una ronda en un torneo de Grand Slam después de la lesión de un rival, la segunda en Roland Garros y la segunda en unas semifinales después de que le sucediera a Novak Djokovic en 2007. Set 2 Rafa Nadal disputará la final de Roland Garros por 14º vez en su trayectoria y se mantiene invicto en la última ronda de la Philippe Chatrier al imponerse en las 13 anteriores. Set 2 VICTORIA DE RAFA NADAL !!! Set 2 Vuelve a pista Alexander Zverev con muletas !! No va a poder seguir. Simplemente es para comunicar que no puede seguir disputando el partido. Set 2 Nos encontramos a la espera de cualquier resolución e informamos de cualquier novedad al instante. Set 2 Los gritos de dolor de Alexander Zverev y las primeras repeticiones dejan patente que la lesión puede haber sido seria. Una pena porque el momento de forma del tenista de Hamburgo estaba siendo extraordinario. Set 2 Momentos ahora de incertidumbre hasta que Alexander Zverev sea atendido por los servicios médicos y estos decidan sobre si el alemán se encuentra en condiciones de poder continuar el partido. Set 2 Da la sensación de que no puede Alexander Zverev. Va a tener que salir de la pista en silla de ruedas... Set 2 SE HA ECHO DAÑO ZVEREV !!! Gestos de mucho dolor para el tenista germano y habrá que ver si puede seguir... Set 2 6 - 6

0 - 0 El passing shot de Alexander Zverev se va fuera Set 2 5 - 6

40 - 30 Impresionante passing shot de Alexander Zverev desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 2 5 - 6

40 - 15 El revés de Alexander Zverev se va fuera Set 2 TRES HORAS DE PARTIDO !!! Set 2 5 - 6

30 - 15 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 5 - 6

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Aguanta Alexander Zverev y no era fácil porque Rafa ha presionado mucho al resto. El alemán se asegura el menos la disputa del tie break y ahora máxima presión sobre el saque del jugador español. Set 2 5 - 6

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 5 - 5

40 - 30 El revés de Alexander Zverev se va fuera Set 2 5 - 5

30 - 30 Remate desde la red de Alexander Zverev que no opciones a Rafael Nadal Set 2 5 - 5

30 - 15 Alexander Zverev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 5 - 5

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Set 2 5 - 5

15 - 0 El passing shot de Alexander Zverev se va fuera Set 2 CONFIRMA EL BREAK NADAL !!! Sigue sobreviviendo el jugador de Manacor en un partido que va camino de las tres horas ya y aún no se ha resuelto el segundo parcial. Set 2 5 - 5

0 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 4 - 5

40 - 30 El remate de Alexander Zverev se va fuera Set 2 4 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 4 - 5

15 - 30 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Alexander Zverev Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 4 - 5

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 A poco que uno de los dos jugadores logre templar los nervios y bajar el índice de errores, tiene la semifinal en el bolsillo. Set 2 CONTABREAK DE NADAL !!! Los dos jugadores siguen entregando su servicio. El partido es de una igualdad extrema, pero lo cierto es que ha caído bastante en calidad debido a los fallos de los dos jugadores, errores motivados por la gran tensión que hay en pista en estos instantes. Set 2 Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta Set 2 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! De locos este segundo set... Set 2 3 - 5

40 - 30 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 3 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 Saque liftado de Alexander Zverev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 5

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 Rifirrafe ahora entre Zverev y el juez de silla. Hay mucha tensión en la pista. Set 2 3 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 Break de Zverev !!! Tremendo lo que ha fallado ahora Nadal, un smash con Alexander Zverev totalmente rendido. No ha podido ser. Tenía la opción de empatar a cuatro y el germano sirve ahora para tratar de cerrar el segundo parcial. Set 2 3 - 5

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 BOLA DE BREAK PARA ZVEREV !!! Set 2 3 - 4

30 - 40 El remate de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 4

30 - 30 Impresionante passing shot de Alexander Zverev desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 2 3 - 4

30 - 15 El revés de Alexander Zverev se va fuera Set 2 3 - 4

15 - 15 Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 4

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 BREAK DE NADAL !!! Muy extraño este segundo set. Los dos jugadores se encuentran muy inconsistentes con el saque y eso ha provocado que ha hayamos visto hasta seis roturas de servicio, tres por parte de cada jugador. Set 2 Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta Set 2 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Set 2 2 - 4

30 - 40 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 2 2 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 2 - 4

15 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 4

15 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Saque liftado de Alexander Zverev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BREAK DE ZVEREV !!! Ha roto el servicio a Nadal en los tres turnos de saque que ha tenido el español en este segundo parcial. Set 2 2 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Segunda opción de rotura en este juego para el jugador de Hamburgo. Set 2 2 - 3

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 2 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Set 2 BOLA DE BREAK PARA ZVEREV !!! Rafa vuelve a tener problemas con su turno de saque... Set 2 2 - 3

40 - ADV Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 2 - 3

40 - 40 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 2 2 - 3

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 3

40 - 15 Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Alexander Zverev se apunta el tanto Set 2 2 - 3

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 3

30 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 2 - 3

15 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Alexander Zverev se mantiene ahora firme con el saque y da la sensación, sin restarle méritos al sensacional partido del tenista alemán, que Rafa ha dejado pasar una gran oportunidad de tener este segundo parcial de la contienda bastante encarrilado. Set 2 2 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Ace de Alexander Zverev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 2 - 2

40 - 40 Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 2

40 - ADV Revés desde el centro de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal Set 2 2 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 Saque liftado de Alexander Zverev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 2

40 - 40 Revés desde el centro de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal Set 2 OTRA BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Los dos jugadores han tenido opciones de rotura en los cinco juegos disputados hasta ahora en el segundo set. Set 2 2 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 2 - 2

30 - 30 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 30 El revés de Alexander Zverev se va fuera Set 2 2 - 2

0 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Ace de Alexander Zverev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 CONTRABREAK DE ZVEREV !!! Segunda oportunidad que pierde Nadal de poder abrir hueco en el marcador en esta segunda manga. Esperemos que no se tenga que acordar de esto. Set 2 2 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 DOS BOLAS DE BREAK PARA ZVEREV !!! Ha perdido fiabilidad el servicio por parte de los dos jugadores en este segundo set. Set 2 2 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Set 2 BREAK DE RAFA NADAL !!! Tras un rally tremendo de golpes de los dos desde el fondo de la pista. Set 2 2 - 1

0 - 0 El revés de Alexander Zverev se va fuera Set 2 1 - 1

ADV - 40 Alexander Zverev no consigue superar la red con su volea Set 2 1 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 BOLA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 2 1 - 1

40 - 30 El revés de Alexander Zverev se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 1 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 0 La volea de Alexander Zverev se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 0 Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red Set 2 CONTRABREAK DE ZVEREV !!! Tenía el juego bastante amarrado Rafa, pero lo ha terminado por voltear el tenista de Hamburgo y el partido regresa de nuevo a la senda de la igualdad. Set 2 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 BOLA DE BREAK PARA ZVEREV !!! Primera en este segundo set para el alemán. Set 2 1 - 0

40 - ADV El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 0

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 0

40 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 0

40 - 15 La contradejada de Alexander Zverev se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 15 La contradejada de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Set 2 1 - 0

15 - 0 El revés de Alexander Zverev se va fuera Set 2 BREAK EN BLANCO PARA RAFA NADAL !!! Vaya forma de comenzar el segundo parcial... Set 2 1 - 0

0 - 0 El revés de Alexander Zverev se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 40 El revés de Alexander Zverev se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 TRIPLE BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Set 2 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 0

15 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Alexander Zverev y gana el tanto Set 1 Nadal se ha llevado el primer asalto tras casi una hora y medio de partido, pero esto no está hecho y hay que seguir trabajando para poder asegurarse la final del domingo. Set 1 Ha ido creciendo poco a poco en el partido Nadal ante un Alexander Zverev a un nivel excepcional, apabullante incluso en algunos momentos. El español solo pudo oponer consistencia, capacidad de sacrificio y esperar a que la tormenta se fuera despejando. Y a fe que lo ha conseguido, porque el 13 veces campeón en Roland Garros ha ido subiendo sus prestaciones y entrado en el cuerpo a cuerpo en una batalla colosal. Set 1 RAFA NADAL SE LLEVA EL PRIMER SET !!! Después de haber levantado cuatro bolas de set en uno de los tie breaks más agónicos que se le recuerdan, pero con su capacidad de resistencia intacta. Set 1 7 - 6

0 - 0 Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red Set 1 6 - 6

9 - 8 Alexander Zverev no consigue superar la red con su volea Set 1 6 - 6

8 - 8 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 8-7. BOLA DE SET Y DOS SAQUES PARA NADAL !!! Set 1 6 - 6

8 - 7 Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red Set 1 7-7. Frena la sangría Alexander Zverev Set 1 6 - 6

7 - 7 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 1 7-6. BOLA DE SET PARA NADAL !!! Le ha dado la vuelta al marcador en este tie break descomunal que estamos viviendo. Set 1 6 - 6

7 - 6 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Set 1 6-6. TREMENDO NADAL !!! Tiene al público en el bolsillo después de haber levantado cuatro bolas de set en este tie break. Set 1 6 - 6

6 - 6 La volea de Alexander Zverev se va fuera Set 1 Y levanta la tercera también !! Vamos Rafa !! Set 1 6 - 6

5 - 6 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Alexander Zverev y le sirve para ganar el punto Set 1 4-6. Ha levantado Nadal las dos primeras bolas de set en contra, pero le quedan otras dos Zverev. Set 1 6 - 6

4 - 6 La volea de Alexander Zverev se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Alexander Zverev Set 1 CUATRO BOLAS DE SET PARA ZVEREV !!! Set 1 6 - 6

3 - 5 Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red Set 1 2-5. Rafa camino sobre el precipicio en esta 'muerte súbita' Set 1 6 - 6

2 - 5 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 2-4. Abre hueco en el marcador el tenista germano. Set 1 6 - 6

2 - 4 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2-3. Le ha dado Zverev la vuelta al marcador y ahora tiene dos saques. Set 1 6 - 6

2 - 3 La volea de Rafael Nadal se va fuera Set 1 6 - 6

2 - 2 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2-1. Minibreak a favor de Rafa después de que la derecha del alemán se haya marchado larga. Set 1 6 - 6

2 - 1 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 Saque liftado de Alexander Zverev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 6 - 6

1 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 Aguanta Alexander Zverev con su saque !! Nos vamos al tie break !!! Set 1 6 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta Set 1 6 - 5

15 - 40 Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ace de Alexander Zverev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 6 - 5

0 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 6 - 5

0 - 15 Remate desde la red de Alexander Zverev que no opciones a Rafael Nadal Set 1 Ahora el que lo pasado realmente mal ha sido Nadal. Dos bolas de rotura ha tenido que superar el balear, pero consigue amarrar su saque finalmente y se asegura al menos la disputa del tie break. Set 1 6 - 5

0 - 0 Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 5

40 - 40 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Segunda opción de break en este juego para el jugador de Hamburgo. Set 1 5 - 5

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 5 - 5

40 - 40 El revés de Alexander Zverev se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA ZVEREV !!! Hacía bastante que el alemán no se encontraba con ninguna, pero acecha ahora de nuevo desde la zona de resto. Set 1 5 - 5

30 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 5 - 5

30 - 30 La contradejada de Alexander Zverev se va fuera Set 1 5 - 5

15 - 30 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Alexander Zverev se apunta el tanto Set 1 5 - 5

0 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 5

0 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Alexander Zverev supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 1 Vaya juego ha resuelto Zverev. Ha sufrido lo indecible el alemán para sacarlo adelante después de levantar hasta tres bolas de set en contra. Set 1 5 - 5

0 - 0 Alexander Zverev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 5 - 4

40 - ADV El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 4

40 - 40 Alexander Zverev no consigue superar la red con su volea Set 1 Saque liftado de Alexander Zverev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 4

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Y no hay dos sin tres... Tercera bola de set para Nadal en ese agónico juego, el más extenso de momento del partido. Set 1 5 - 4

ADV - 40 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 5 - 4

40 - 40 Alexander Zverev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 SEGUNDA BOLA DE SET PARA NADAL !!! Sigue apretando el español... Set 1 5 - 4

ADV - 40 La volea de Alexander Zverev se va fuera Set 1 Tercera doble falta para Alexander Zverev, la segunda en este juego de máxima presión con su saque... Set 1 Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta Set 1 5 - 4

40 - ADV Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque liftado de Alexander Zverev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Bola de set para Nadal !!! Set 1 5 - 4

40 - ADV Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 5 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 5 - 4

40 - ADV Remate desde el centro de la pista de Alexander Zverev que no da opciones a Rafael Nadal Set 1 Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta Set 1 5 - 4

30 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 5 - 4

30 - 30 El revés de Alexander Zverev se va fuera Set 1 5 - 4

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 5 - 4

15 - 15 Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 4

0 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Le da la vuelta al partido el jugador de Manacor y se sitúa por primera vez por delante en el simultáneo, a las puertas ya de poder adjudicarse la primera manga del encuentro. Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Alexander Zverev Set 1 4 - 4

30 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 4

30 - 15 Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 4 - 4

0 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 BREAK DE NADAL !!! Pone las tablas en el marcador el tenista balear y ve ahora el partido con mas optimismo después del impetuoso inicio que ha protagonizado Sascha Zverev. Set 1 4 - 4

0 - 0 El revés de Alexander Zverev se va fuera Set 1 Segunda bola de rotura para Rafa !!! Set 1 3 - 4

ADV - 40 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 3 - 4

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Primera del partido para el español... Set 1 Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta Set 1 3 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 Saque liftado de Alexander Zverev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 4

30 - 30 Gran volea desde media pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 3 - 4

30 - 15 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 3 - 4

15 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Alexander Zverev y gana el tanto Set 1 3 - 4

0 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Juego en blanco para Rafa. El primero en el que ha podido respirar medianamente tranquilo. Aún así, hay que tratar de desactivar el servicio del germano. Set 1 3 - 4

0 - 0 El passing shot de Alexander Zverev se va fuera Set 1 2 - 4

40 - 0 Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Alexander Zverev se apunta el tanto Set 1 2 - 4

30 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Alexander Zverev y le sirve para ganar el punto Set 1 2 - 4

15 - 0 Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Tremendo el nivel que está mostrando Zverev en este tramo inicial del partido. Muy superior de momento Sascha, colocando además un gran número de golpes ganadores. Set 1 2 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 3

0 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 3

0 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Ace de Alexander Zverev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Parece que Nadal va cogiendo tono con el saque, aunque recordemos que Zverev camina ya con un break de ventaja en este primer set de la contienda. Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 3

40 - 15 El revés de Alexander Zverev se va fuera Set 1 1 - 3

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Alexander Zverev Set 1 1 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 Ha tratado ahora Nadal de forzar algo más desde el resto, aunque lo cierto es que el espigado tenista alemán sigue sacando con gran acierto y muy sólido desde el fondo de la pista. Set 1 Saque liftado de Alexander Zverev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 40 Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 2

0 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 2

0 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 2

0 - 15 Alexander Zverev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Inaugura su casillero de juegos Nadal en un partido en el que ha sido Alexander Zverev el que ha salido a pista con mejor tono, dominando la mayoría de los peloteos desde el fondo de la pista. Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 2

30 - 30 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 0 - 2

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 2

15 - 15 Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Confirma Zverev el break conseguido en el juego anterior y el tenista de Hamburgo abre hueco en el marcador en este tramo inicial del partido. Set 1 0 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 1

15 - 15 Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque liftado de Alexander Zverev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 BREAK DE ZVEREV !!! Golpea primero el tenista alemán y toma ventaja tras romper el saque de Rafa a las primeras de cambio. Set 1 0 - 1

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA ZVEREV !!! Primera del partido para el jugador germano. Set 1 0 - 0

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 0

30 - 0 Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Sale a pista Rafa Nadal !!! Tremenda la ovación que recibe por parte del respetable !!! El partido se disputará en condiciones indoor. Está lloviendo con fuerza en París y ya se decidió hace algunos minutos techar por completo la imponente pista Philippe Chatrier, la central del complejo Stade Roland Garros. SEGUNDO ENFRENTAMIENTO EN GRAND SLAM. Esta será el segundo partido entre ambos jugadores en lo que a torneos de Grand Slam se refiere y el tenista español se llevó el triunfo en el primero, en un durísimo duelo a cinco sets en el Open de Australia de 2017 (46, 63, 67, 63 y 62). DOMINIO DE RAFA EN TIERRA BATIDA. En lo que a partidos sobre polvo de ladrillo se refiere, Nadal ha derrotado a Zverev en cuatro de sus cinco encuentros previos sobre esta superficie. Tras cinco victorias del tenista de Manacor en los cinco primeros partidos, el jugador germano ha conseguido ganar en tres de los cuatro últimos. 10º DUELO ENTRE NADAL Y SASCHA. Este será el 10º duelo en partido oficial entre Nadal y Zverev, con el español dominando el cara a cara (seis victorias y tres derrotas), incluyendo la última disputada en el Masters 1000 de Roma de 2021. ‘Sascha’ Zverev ha logrado 19 títulos ATP, seis de ellos conseguidos en la pasada campaña, la mejor de su trayectoria. No obstante, este año aún no ha conseguido levantar ningún trofeo, aunque se ha mostrado realmente competitivo en esta gira sobre arcilla. Cayó en la final del Masters 1000 de Madrid contra Carlos Alcaraz y alcanzó las semifinales en Montecarlo y Roma. Zverev, que busca en París su primer entorchado en torneos de Grand Slam, ha perdido en tres de sus cuatro semifinales previas en uno de los ‘Cuatro Grandes’ del calendario. Alexander Zverev, actual número 3 de la ATP, afronta su quinta semifinal en torneos de Grand Slam, la segunda en Roland Garros. Disputó la primera el año pasado y cayó a manos de Stefanos Tsipsipas. Lo cierto es que estos últimos meses en las que ha ido encadenando varios problemas físicos han detenido parcialmente un arranque de temporada espectacular, el mejor en la carrera del jugador manacorense y que le llevó a ganar el Open de Australia, además de los torneos de Melbourne y Acapulco. Alcanzó, además, la final del Masters 1000 de Indian Wells, aunque perdió en ese partido aquejado ya de la fisura en una de sus costillas. RAFA LLEGA A LOS 36 AÑOS. Nadal cumple precisamente hoy 36 años y si gana en la presente edición de Roland Garros se convertirá, con 36 años y dos días, en el jugador más veterano en conquistar la Copa de los Mosqueteros. 37 SEMIFINALES EN GRAND SLAM. Rafa Nadal encara hoy su 37ª semifinal en torneos de Grand Slam y solo Roger Federer (46) y Novak Djokovic (42) han disputado más en la Era Open. De las 36 anteriores, ha ganado 29, con una tasa de victorias en esta ronda del 78.3% En realidad, Rafa Nadal solo ha fallado en su cita con las semifinales en Roland Garros en tres de sus 18 participaciones en el torneo (en 2009, cayendo en octavos de final; en 2015, en octavos y en 2016, en tercera ronda). MEJOR RACHA HISTÓRICA DE SEMIFINALES SEGUIDAS EN EL TORNEO DE LOS MOSQUETEROS. Con su victoria el pasado martes ante Novak Djokovic, Nadal selló su sexta presencia consecutivas en las semifinales de Roland Garros, su mejor racha histórica en este torneo. PRÁCTICAMENTE INFALIBLE EN LA PENÚLTIMA RONDA EN ROLAND GARROS. De las 14 semifinales anteriores en Roland Garros, Rafa Nadal ha ganado 13, fallando solo en la edición del año pasado (Vs. Novak Djokovic). 15 SEMIFINALES EN PARIS. Sin embargo, sobreponiéndose a todas las dificultades, con crecientes rumores sobre una posible retirada y revistiendo todos sus partidos de una épica que le hacen ser leyenda viva del deporte, Rafa Nadal afronta su 15ª semifinal en la pista Philippe Chatrier. El tenista de Manacor llegaba a París después de no haber podido competir con garantías en ninguno de los torneos de tierra batida del calendario. De hecho, hace apenas tres semanas cayó en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma cojeando ostensiblemente y disparando todas las alarmas con respecto a su presencia este año en el segundo Grand Slam del curso. NADAL, COLECCIONISTA DE GRAND SLAMS. El tenista balear tiene en su poder 21 títulos de Grand Slam, 14 de ellos conseguidos en Roland Garros, más que ningún otro jugador en la Era Open, por lo que podría distanciarse de sus dos inmediatos perseguidores en este ranking: Novak Djokovic y Roger Federer, 20 cada uno. A pesar de los problemas físicos que le han asolado en las últimas semanas, Nadal sigue reinando en la capital francesa y aspira este año a conseguir su 14ª corona en Roland Garros, el que sería su 22º torneo de Grand Slam. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la primera semifinal de Roland Garros entre Rafa Nadal y Alexander Zverev. ¿Preparados? Comenzamos…