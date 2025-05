Volver al inicio Set 4 Y nos fuimos al Tie Break que, aunque le costó cerrar, fue dominado de cabo a rabo por un manacorense lanzado, y que el próximo viernes, bajo el sol de París, se enfrentará a Alexander Zverev en las semifinales de Roland Garros. Novak Djokovic de momento no podrá empatar a Rafa Nadal en Grand Slam. Cara y cruz para el tenis español. Esperamos que hayan disfrutado. Reciban un fuerte abrazo. Set 4 Pero Nole se centró, y con agresividad y determinación, y empezó como un rodillo el cuarto set. Pero Rafa Nadal, a partir del 3-0, se centró en su servicio y le dijo a Nole que se olvidara de más puntos al resto. Que si tenía que forzar el quinto tenía que ser con su servicio, ese que se resquebrajó en el 5-4 desperdiciando el serbio dos pelotas de set. Set 4 Y así lo aparentó hasta el final del encuentro. Pero romper a Novak Djokovic en el primer juego de la tercera manga resultó fundamental. Novak Djokovic quiso reaccionar pero no materializó sus opciones de break al inicio del set, y se marchó mentalmente. Rafa Nadal le asestaría un 6-2. Set 4 Ha comenzado como un ciclón, con mucha tenacidad por el tiempo empleado, pero con 6-2 y 3-0 a su favor. Al número 1 del mundo le faltaba una señal para empezar a carburar y mostrar todo su repertorio. Un contrabreak le ha servido para solventar la situación y llevarse el set frente a un español que parecía físicamente agotado. Set 4 No paramos de jubilarle pero cada vez se supera más. No paramos de quitarnos el sombrero pero no quedamos sin palabras. Qué bestia. Qué animal. Hoy decía que era su último partido. Pues no. Ha dado no solo una lección de tenis, sino también una lección de psicología. Set 4 RAFA NADAL LE HA VENCIDO EL HEAD TO HEAD EN TIE BREAKS (10-9) PARA DERROCAR A UN NOVAK DJOKOVIC QUE LE TENÍA EN ESTE SET CONTRA LAS CUERDAS POR 5-2. EN EL CARA A CARA GENERAL, EN SU 59 PARTIDO, NOVAK DJOKOVIC HA VENCIDO 30 VECES POR 29 DEL ESPAÑOL. UN CHOQUE DE TRENES, DE LEYENDAS. Set 4 ¡¡¡ DON RAFAEL NADAL PARERA !!! ¡¡¡ EL MEJOR DEPORTISTA ESPAÑOL DE TODOS LOS TIEMPOS ECHA AL NÚMERO 1 DEL MUNDO DE ROLAND GARROS EN OTRO PARTIDO INOLVIDABLE, EN 4 HORAS Y 15 MINUTOS, POR 6-2, 4-6, 6-2 Y 7-6 !!!! Set 4 6 - 7

0 - 0 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic Set 4 ¡¡¡ RESTO GANADOR CON DERECHA INVERTIDA DE NOLE, DE CAMPEÓN !!! ¡¡¡ DOS PELOTAS DE PARTIDO LE RESTAN TODAVÍA A RAFA NADAL !!! Una con el servicio. Ahora. 4-6. Set 4 6 - 6

4 - 6 Gran resto de derecha de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 ¡¡¡ NOVAK DJOKOVIC SALVA LAS DOS PRIMERAS PELOTAS DE PARTIDO !!! ¡¡¡ RAFA NADAL CUENTA CON DOS SERVICIOS PARA PLANTARSE EN SEMIFINALES !!! 3-6. Set 4 6 - 6

3 - 6 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 6 - 6

2 - 6 Revés desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal Set 4 ¡¡¡ CINCO PELOTAS DE SEMIFINALES PARA EL MEJOR DEPORTISTA ESPAÑOL DE TODOS LOS TIEMPOS !!! Sirve el número 1 del mundo. 1-6. Set 4 6 - 6

1 - 6 La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 4 ¡¡¡ SE LE MARCHA EL REVÉS CRUZADO UN METRO A NOVAK DJOKOVIC !!! CAMBIO DE CAMPO. SE BUSCA MATCH BALL EN LA PHILIPPE CHATRIER DE ROLAND GARROS. 1-5. Set 4 6 - 6

1 - 5 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 4 ¡¡¡ NOLE LA PEGA CON TODA SU ALMA..... PERO FAAAAALLAAAAAAAAAAAA !!!! ¡¡¡ MINI BREAK PARA RAFA NADAL CADA VEZ MÁS CERCA DE SU 15ª SEMIFINALES !!!! 1-4. Set 4 6 - 6

1 - 4 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 4 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 ¡¡¡ RAFA NADAL LE ADIVINA LA DIRECCIÓN DEL DRIVE DE NOLE Y SE LO METE EN LA OTRA ESCUADRA !!! ¡¡¡ DE ESTA FORMA CONFIRMA EL MINI BREAK Y SE PONE EN FRANQUÍA LA MUERTE SÚBITA !!! 0-3. Set 4 6 - 6

0 - 3 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 6 - 6

0 - 2 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 MINI BREAK PARA RAFA NADAL QUE SE IMPONE EN EL DUELO DE DERECHAS. EL ESPAÑOL HA LLEGADO A PRESIONAR EN LA RED Y LA PELOTA DEL SERBIO HA TERMINADO EN EL PASILLO DE DOBLES. 0-1. Set 4 6 - 6

0 - 1 El passing shot de Novak Djokovic se va fuera Set 4 ¡¡¡ EN BLANCO PARA RAFA NADAL QUE, A LAS 4 HORAS DE PARTIDO, NOS GUÍA HASTA EL TIE BREAK DEL CUARTO SET !!! El español ha vencido 10 de sus últimas 11 muertes súbitas. El último jugador que le ganó en tierra batida un Tie Break al manacorense fue Novak Djokovic en las semifinales de Roland Garros del año pasado. Set 4 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 6 - 5

0 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 4 6 - 5

0 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 4 6 - 5

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 SE REPONE NOVAK DJOKOVIC Y SE ASEGURA EL TIE BREAK. Ha dado un paso adelante el vigente campeón de Roland Garros después de encajar tres juegos seguidos y lo ha hecho con determinación dominando todos los puntos frente a un Rafa Nadal que, aún así, no ha parado de bregar. Set 4 6 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 5 - 5

40 - 15 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 5 - 5

30 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 4 5 - 5

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 5 - 5

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 ¡¡¡ Y CONFIRMA !!! ¡¡¡ Y CONFIRMA !!! ¡¡¡ PARA EMPATAR UN SET QUE PARECÍA ABOCADO A SER LA ANTESALA DEL QUINTO !!! ¡¡¡ LLEGA EN PLENITUD EL MANACORENSE PARA PODER ATAR LAS SEMIFINALES FRENTE A UN NOLE QUE VIENE Y QUE VA !!! Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 4 5 - 4

15 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 5 - 4

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 5 - 4

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 4 ¡¡¡ QUÉ DERECHA !!! ¡¡¡ QUÉ DERECHA !!! ¡¡¡ INVERTIDA !!! ¡¡¡ INVERTIDA !!! ¡¡¡ A LA ESQUINITA !!! ¡¡¡ A LA ESQUINITA !!! ¡¡¡ A LA ESQUINITAAAAAAA !!! ¡¡¡ RAFA NADAL ROMPE A NOVAK DJOKOVIC QUE TODAVÍA RESTA PARA LLEVAR ESTE PARTIDAZO AL QUINTO SET !!! ¡¡¡ DE MOMENTO EL MEJOR DEPORTISTA DE TODOS LOS TIEMPOS HA HECHO LO MÁS COMPLICADO PARA PODER EVITARLO !!! Set 4 5 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 RAFA NADAL AHORA SE VE SUPERIOR EN EL INTERCAMBIO, HA ACTIVADO SUS PIERNAS Y FUERZA EL ERROR DEL GRAN NOLE, QUE LA ENVÍA AL PASILLO DE DOBLE. ¡¡¡¡ SEGUNDA PELOTA DE ROMPER PARA RAFA !!!! Set 4 5 - 3

40 - ADV El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 4 ¡¡¡ Y EN UN PUNTO AGÓNICO..... GRAN DEJADA DE NOVAK DJOKOVIC, QUE REMATA EL PUNTO CON UNA VOLEA A DOS MANOS INCONMENSURABLE !!! Deuce. Set 4 5 - 3

40 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Novak Djokovic supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 4 ¡¡¡ PELOTA DE BREAK FUNDAMENTAL PARA RAFA NADAL !!! Set 4 5 - 3

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 ¡¡¡ Y RAFA SE SACA DE LA CHISTERA UN PASSING MARCA DE LA CASA !!! ¡¡¡ DESDE ATRÁS, CUANDO PARECÍA A MERCED, LE SUPERA EN EL PARALELO CON EL REVÉS !!! Deuce. Set 4 5 - 3

40 - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 4 ¡¡¡ SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA NOVAK DJOKOVIC PARA MARCHARNOS A LA QUINTA MANGA DEFINITIVA DE ESTE DUELO DE LEYENDAS !!! Set 4 5 - 3

ADV - 40 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Y CON SEGUNDO DEL SERBIO.... RAFA NADAL LE GANA A NOLE EL INTERCAMBIO DE REVESES. Deuce. Set 4 5 - 3

40 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 4 ¡¡¡ PELOTA DE SET PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 4 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 5 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 ¡¡¡ RAFA NADAL TOMA LA INICIATIVA AL RESTO Y FINIQUITA CON UN PARALELO DE REVÉS PARA ACECHAR ESA PELOTA DE BREAK QUE DESQUICIE AL JUGADOR DE BELGRADO !!! 15-30. Set 4 5 - 3

15 - 30 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic Set 4 ¡¡¡ UNA DEJADA EN EL QUE NOLE SE HA QUEDADO CLAVADO NOLE, SE ALTERNA CON EL QUINTO ACE DEL SERBIO !!! 15-15. Set 4 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 5 - 3

0 - 15 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 4 RAFA NADAL SE EXPRIME AL MÁXIMO PARA CEDERLE EL TURNO A NOVAK DJOKOVIC PARA QUE SEA EL SERBIO EL QUE CIERRE EL SET. El español está ahora llegando mejor y aún tiene una bala para evitar la quinta manga que se prevé apasionante. Set 4 5 - 3

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 4 5 - 2

15 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 5 - 2

0 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 4 5 - 2

0 - 30 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Novak Djokovic Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 4 ¡¡¡ NOVAK DJOKOVIC SUFRE PARA SACAR ADELANTE SUS SERVICIOS PERO LO HACE !!! Rafa Nadal resta, logra incluso ponerse de derecha para gobernar el punto pero le falta un poquito para finiquitar. El manacorense sigue luchando porque romper ahora a su eterno rival, sería desarmarlo del todo. Eso sí, ahora Novak Djokovic resta para llevar este cuarto de final al quinto set. Set 4 5 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 4 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 4 4 - 2

40 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 4 - 2

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 No olvidemos que estamos ante dos campeonísimos. Con un mínimo de 100 victoris, solo Bjorn Borj (89,2%) tiene un porcentaje de victorias superior a Rafa Nadal (88%) y Novak Djokovic (87,7%) en partidos de Grand Slam en la era Open. Set 4 4 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 4 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 4 RAFA NADAL SE PONE MUY SERIO AL SERVICIO Y SIGUE ACECHANTE POR SI PUEDE ROMPER AL SERBIO PARA IGUALAR AL SET. Novak Djokovic sabe que todo pasa por sus dos próximos servicios para dilucidar el semifinalista al quinto set. Set 4 4 - 2

0 - 0 Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 4 4 - 1

0 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 4 ¡¡¡ NOVAK DJOKOVIC SE ANOTA EL CUARTO JUEGO DE MILAGRO !!! Parecía que lo iba a amarrar fácil, en blanco y por la vía rápida; pero Rafa Nadal, que ha despertado al resto, se acercó hasta el 40-30 destacando un remate de espaldas espectacular. En el punto definitivo, el español había movido a su verdugo de Roland Garros de 2021, pero cuando tenía que colocar el paralelo se le marchó la pelota al pasillo de dobles por un milímetro. Set 4 4 - 1

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 3 - 1

40 - 30 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Novak Djokovic Set 4 3 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 4 3 - 1

40 - 0 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 4 3 - 1

30 - 0 Buen derechazo desde la red de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal Set 4 3 - 1

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 4 RAFA NADAL SOLVENTA CON FACILIDAD SU SERVICIO Y SE ESTRENA EN ESTE CUARTO SET. El español debería tener en mente que, en el segundo acto, era su rival el que iba 3-0 abajo y consiguió darle la vuelta a la situación hasta alzarse con el parcial. Set 4 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 3 - 0

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 4 3 - 0

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 4 3 - 0

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 ¡¡¡ CONFIRMA EN BLANCO NOVAK DJOKOVIC !!! Rafa Nadal debe dar un giro de 360 grados a este set para evitar que este partido se solucione en la quinta y definitiva manga. Novak Djokovic ha vuelto a ser el número 1 que es, tanto mental como tenísticamente, y está avasallando al manacorense. Set 4 3 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 2 - 0

40 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 2 - 0

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 2 - 0

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 ¡¡¡ ROMPE NOLE Y LO HACE CON POLÉMICA !!! En el duelo de intercambio de líneas, Rafa Nadal clavó una dejada con revés a una mano increíble, pero la ha protestado el número 1 del mundo y Damien Dumusois le ha dado la razón ante el desacuerdo del mallorquín. Set 4 2 - 0

0 - 0 La dejada de Rafael Nadal se va fuera Set 4 ¡¡¡ NOVAK DJOKOVIC HA VUELTO A CENTRARSE OTRA VEZ Y AHORA CUENTA CON LA PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL CUARTO SET !!! Set 4 1 - 0

40 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 1 - 0

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 1 - 0

15 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 1 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 ¡¡¡ SE CABREA NOVAK DJOKOVIC Y ESTAMPA LA RAQUETA EN LA RED !!! ¡¡¡ PERDONA CON TODO A FAVOR, RAFA NADAL LE TIRA AL CUERPO Y EL BALCÁNICO FALLA !!! 15-0. Set 4 1 - 0

0 - 15 Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea Set 4 ¡¡¡ Y AL CUARTO SET NOVAK DJOKOVIC VENCIÓ EL PRIMERO JUEGO DE LA MANGA !!! Parece que el serbio se ha centrado, ha estado más expeditivo con sus primeros y con la iniciativa no ha tenido problemas en empezar con buen pie. Eso sí, ha tirado dos veces de dejadas. Set 4 1 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 0 - 0

40 - 30 Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 4 ¡¡¡ CUARTA DOBLE FALTA DEL PARTIDO DE NOVAK DJOKOVIC !!! ¡¡¡ RAFA NADAL ACECHA LA PELOTA DE BREAK !!! 30-30. Set 4 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 4 0 - 0

30 - 15 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 4 0 - 0

15 - 15 La contradejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 4 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Por un lado viaja la apariencia física donde Novak Djokovic parece más entero que Rafa Nadal. Pero por otro lado nos encontramos la mente, y ahí el español se mantiene firme y rocosa frente a una actitud, la de Nole, que después de hacer lo más complicado, ha tirado por la borda el tercer set con continuos fallos repletos de agresividad y precipitación. Set 3 ¡¡¡ SEGUNDO SET PARA RAFA NADAL !!! ¡¡¡ SEGUNDO SET PARA RAFA NADAL !!! ¡¡¡ SEGUNDO SET PARA RAFA NADAL !!! ¡¡¡ RAFA NADAL, DESPUÉS DE TRES HORAS DE PARTIDO, ESTÁ A UN SOLO SET DE SER, OTRA VEZ MÁS, SEMIFINALISTA DE ROLAND GARROS !!! Set 3 2 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 2 - 5

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE SET PARA RAFA NADAL !!!! Set 3 2 - 5

15 - 40 El globo defensivo de Novak Djokovic se va fuera Set 3 RAFA NADAL OBLIGA A NOVAK DJOKOVIC A DEVOLVER CON PRECISIÓN, Y EL SERBIO NO LO HACE. ¡¡¡¡ SE BUSCA SET BALL EN LA PHILIPPE CHATRIER DE ROLAND GARROS !!!! 30-15. Set 3 2 - 5

15 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 5

15 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡¡¡ NOTICIA !!!! ¡¡¡ RAFA NADAL FALLA UN SMATCH !!! 0-15. Set 3 2 - 5

15 - 0 El remate de Rafael Nadal se va fuera Set 3 JUEGO EN BLANCO PARA NOVAK DJOKOVIC CON DOS SAQUES DIRECTOS Y DOS PUNTOS GRATUITOS DE SAQUE. Rafa Nadal se toma un respiro porque lo tiene claro. Sirve ahora para volver al ponerse al frente de este encuentro. Vamossss!!!! Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡¡¡ CONFIRMA RAFA !!! ¡¡¡ CONFIRMA RAFA !!! Le captura los restos a los pies que le sigue lanzando el número 1 del mundo, que se ha descentrado y que no para de precipitarse. EL 13 VECES CAMPEÓN DE ROLAND GARROS RESTA PARA COLOCARSE 2-1 EN ESTOS CUARTOS DE FINAL TAN APASIONANTES. Set 3 1 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 1 - 4

15 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 1 - 4

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 1 - 4

15 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 SEGUNDA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO PARA RAFA NADAL. La tensión en la central parisina se corta con un cuchillo, y eso que es el encuentro más disputado en la historia de los Grand Slams (18). Set 3 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 3 ¡¡¡ ROMPE OTRA VEZ !!! ¡¡¡ ROMPE OTRA VEZ !!! ¡¡¡ ROMPE OTRA VEZ !!! ¡¡¡ NOVAK DJOKOVIC SE DESPISTA LO MÁS MÍNIMO (CON 30-0 A FAVOR) Y EL ESPAÑOL HURGA EN LA HERIDA !!! ¡¡¡ AHORA TIENE QUE CONFIRMARLO, YA LO SABE POR LO QUE LE PASÓ EN EL SEGUNDO SET !!! Set 3 1 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 SEGUNDA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO PARA NOVAK DJOKOVIC Y PELOTA DE BREAK PARA RAFA NADAL. Set 3 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 3 ¡¡¡ RESTAZO !!! ¡¡¡ RESTAZO !!! ¡¡¡ RESTAZO !!! ¡¡¡ RESTAZO CON EL SEGUNDO DE NOVAK DJOKOVIC !!! El serbio no logra mantener con regularidad su propia intensidad de juego y, al acecho, el balerar no quiere desaprovechar la ocasión y se aproxima a la pelota de rotura. 30-30. Set 3 1 - 3

30 - 30 Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 1 - 3

30 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 3

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 1 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ CONTINUA AL FRENTE RAFA NADAL !!! Pese al constante agobio de Novak Djokovic que sigue exhibiendo mayor poderío físico, el manacorense agonizando en cada carrera, en cada defensa y en cada golpe sigue agarrado a la esperanza que le ofrece esa rotura lograda en el primer juego de este set. Set 3 1 - 3

0 - 0 La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 3 1 - 2

40 - ADV Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 ¡¡¡ RESISTE RAFA AGARRÁNDOSE A ESE BREAK QUE LE OTORGA VENTAJA EN ESTOS CUARTOS DE FINAL !!! Ahora Nole dobló el brazo en el intercambio con la derecha. Set 3 1 - 2

40 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 ¡¡¡ PELOTA DE BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 3 1 - 2

ADV - 40 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 3 SEGUNDA DOBLE FALTA PARA RAFA NADAL AL QUE LE SIGUE COSTANDO UN MUNDO CERRAR SUS SERVICIOS. Mal asunto si no se apoya en él para evitar tanto la duración del encuentro como los peligrosísmos restos del plavi. Set 3 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 RAFA NADAL DESPERDICIA UN 40-15 Y NO PUEDE HACER FRENTE A LOS "PALAZOS" DE NOVAK DJOKOVIC QUE NO RENUNCIA A RECOBRAR EL TERRENO PERDIDO. Deuce. Set 3 1 - 2

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡¡¡ FALLO GARRAFAL EN EL REMATE DE NOVAK DJOKOVIC QUE LE OTORGA AIRE A RAFA NADAL !!! Del 15-30 al 30-15 después de un rally de fondo muy sufrido. Set 3 1 - 2

15 - 30 El remate de Novak Djokovic se estrella en la red Set 3 1 - 2

15 - 15 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Novak Djokovic Set 3 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 3 ¡¡¡ SE ESTRENA NOVAK DJOKOVIC EN EL TERCER SET !!! Se asienta en su servicio y ahora el español debe solidificar el suyo para que no le suceda lo del segundo acto. Tiene que ser férreo, ser práctico y subir ese porcentaje de 59% de ganados con el primero. Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 2

40 - 15 Remate desde la red de Novak Djokovic que no opciones a Rafael Nadal Set 3 0 - 2

30 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0 - 2

30 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 0 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ CONFIRMA RAFA NADAL !!! ¡¡¡ CON REFLEJOS DESPUÉS DEL RESTO A LOS PIES DE NOVAK DJOKOVIC !!! Artículó la raqueta para cambiar la dirección y ponerla en el otro lado de la pista. Se le complicó un juego después de un parcial de 7-0 sobre el de Belgrado, pero logró atarlo. Set 3 0 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 0 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 1

0 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0 - 1

0 - 30 La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡¡¡ Y RAFA NADAL, COMO HA SUCEDIDO EN LOS DOS SETS ANTERIORES, COMIENZA GOLPEANDO PRIMERO !!! Empieza rompiendo en blanco y, de nuevo, el serbio tendrá que jugar a remolque si es que el tenista isleño confirma a continuación. Set 3 0 - 1

0 - 0 El remate de Novak Djokovic se va fuera Set 3 PUES EL TERCER SET COMIENZA CON UNA TRIPLE PELOTA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! INCREÍBLE DESPUÉS DEL VARAPALO SUFRIDO EN EL SET ANTERIOR. Set 3 0 - 0

0 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 0

0 - 30 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Novak Djokovic Set 3 0 - 0

0 - 15 Gran remate desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que provoca un error de Novak Djokovic Set 2 Acto donde se puede situar el punto de inflexión de unos cuartos de final dominados por Rafa Nadal hasta el 3-0. Pero, en cuanto ha perdido su servicio en favor del serbio, el número 1 del mundo y vigente campeón en Roma se ha crecido sobre sí mismo para pegar, pegar y pegar. Al servicio inapelable, al resto a los pies del español; y en el intercambio ha exhibido un mayor poderío físico. Set 2 ¡¡¡ NOVAK DJOKOVIC EMPATA EL PARTIDO EN LA PHILIPPE CHATRIER DE ROLAND GARROS DESPUÉS DE 2 HORAS Y 15 MINUTOS DE PARTIDO !!! ¡¡¡ HA DURADO UNA HORA Y 26 MINUTOS ESTE SEGUNDO SET !!! Set 2 6 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 A LOS PIES DE RAFA, EL RESTO DE NOLE..... SEGUNDA PELOTA DE SET PARA EL SERBIO !!!! Set 2 5 - 4

ADV - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 RAFA NADAL RESISTIÓ EL INTERCAMBIO EN LA PELOTA DE SET DE NOVAK DJOKOVIC. Pero esto no ha terminado, a un punto gratuito de saque, Nole sigue insistiendo con avasallar los pies de Rafa al resto y consigue con eso tener la iniciativa. Deuce. Set 2 5 - 4

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 ¡¡¡ SET POINT PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 2 5 - 4

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡¡¡ NOVAK DJOKOVIC ACRIBILLA LOS PIES DE RAFA NADAL EN SU PRIMER SERVICIO Y AHORA AMENAZA CON LA PELOTA DE SET EN LA PHILIPPE CHATRIER DE ROLAND GARROS !!! 30-30. Set 2 5 - 4

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 5 - 4

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 ¡¡¡ RAFA NADAL NO ESTÁ FRESCO EN EL RESTO NI EN EL INTERCAMBIO Y AHORA TIENE QUE EVITAR QUE, AL RESTO, NOVAK DJOKOVIC LE IGUALE EL PARTIDO !!! Cómo han cambiado las tornas en la Philippe Chatrier. Set 2 5 - 4

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 4

40 - 15 Revés desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 4

15 - 15 La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 2 4 - 4

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡¡¡ RAFA NADAL SE LEVANTE DE SUS CENIZAS Y DEVUELVE LA IGUALDAD A UN SET QUE TENÍA ENCARRILADO, QUE HABÍA SIDO REMONTADO Y QUE TIENE A UN NOVAK DJOKOVIC CUESTA ABAJO Y SIN FRENOS !!! Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 4 - 3

40 - ADV El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 4 - 3

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 ¡¡¡ PUNTAZO PARA RAFA !!! ¡¡¡ PUNTAZO PARA RAFA !!! ¡¡¡ PUNTAZO PARA RAFA !!! ¡¡¡ DEJADÓN DEL ESPAÑOL !!! ¡¡¡ CONTRADEJADA DESCOMUNAL DE NOLE !!! ¡¡¡ RAFA LA DEJA EN PISTA IMPOSIBLE, PERO EL SERBIO SE ESTIRA Y DEVUELVE NO SABE COMO PARA QUE EL DE MANACOR VUELVA A FUSILAR EN LA RED !!! 40-30. Set 2 4 - 3

30 - 40 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Novak Djokovic Set 2 RAFA NADAL SE RESISTE A QUE NOVAK DJOKOVIC CUENTE CON MÁS BOLAS DE BREAK. Con 15-30 en contra se ha inventado un globazo descomunal para después matar la pelota con fiereza en la red. 30-30. Set 2 4 - 3

30 - 30 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Novak Djokovic Set 2 4 - 3

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 4 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 4 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ CONFIRMA EL SEGUNDO BREAK NOVAK DJOKOVIC !!! Cosa que no ha hecho Rafa Nadal cuando le tocaba. El alarmante desgaste de Rafa Nadal ha tenido su reciprocidad con la recuperación de juego y confianza de Novak Djokovic. Tiene que parar esta sangría de 4-0 en contra si no quiere perder el set y, sobre todo, para no dar la sensación que va de más a menos. Set 2 4 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 3

ADV - 40 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 3 - 3

40 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 3 - 3

ADV - 40 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 3 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 3 - 3

ADV - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 SOLVENTA LA SITUACIÓN NOLE CON UN PRIMERO ABIERTO GRANDIOSO Y UN REMATE INCONTESTABLE. Volvemos al deuce. Set 2 3 - 3

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Novak Djokovic que no da opciones a Rafael Nadal Set 2 ¡¡¡ PELOTA DE BREAK FUNDAMENTAL PARA RAFA NADAL !!! Set 2 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 2 La batalla de dejadas ha caído del lado de Rafa Nadal y ello aparte de un revés que se ha quedado en la red por parte del serbio nos lleva a un deuce que puede ser interesante para el campeón del Open de Australia a la hora de retomar el pulso perdido. Set 2 3 - 3

40 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 3

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 3

30 - 30 La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 2 3 - 3

30 - 15 La contradejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 2 3 - 3

30 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 ¡¡¡ SEÑORAS Y SEÑORES, EL NÚMERO 1 YA ESTÁ AQUÍ !!! Novak Djokovic se ha llenado de confianza tras romper por primera vez a Rafa Nadal y ha doblegado su determinación para remontar la situación. En el resto ha presionado mucho, está sumando muchos planos y está demostrando mayor poder físico en los intercambios que el rey de la tierra batida. Set 2 3 - 3

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ QUINTA PELOTA DE BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Rafa Nadal cometiendo más errores abusando en ocasiones de agresividad y juego de fondo. Set 2 2 - 3

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 3

40 - 40 El passing shot de Novak Djokovic se estrella en la red Set 2 ¡¡¡ SE QUEDA SIN FUELLE RAFA NADAL EN LOS RALLIES Y CUARTA OPCIÓN DE RUPTURA PARA NOLE !!! Set 2 2 - 3

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 ¡¡¡ NO SOLO RESISTE NOLE, SINO QUE SE ESTÁ CRECIENDO AL RESTO PARA OBTENER SU TERCERA PELOTA DE SEGUNDO BREAK DE ESTE SET !!! Set 2 2 - 3

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 3

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 PRIMERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA RAFA NADAL QUE NOS CONDUCE AL CUARTO DEUCE DE ESTE JUEGO. Otro interminable en el que Rafa Nadal nos está deleitando con golpes geniales, pero en el que Novak Djokovic está muy peligroso ya que ha subido enteros su nivel de agresividad a través de sus planos. Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 2 - 3

40 - ADV Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 2 2 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 3

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡¡¡¡ AAAAACEEEE DE RAFA NADAL QUE APLACA LAS DOS PELOTAS DE ROTURA DE NOVAK DJOKOVIC Y QUE LLEVA EL JUEGO AL DEUCE !!!! El tercero del encuentro para el manacorense que necesita frenar de alguna manera a su eterno rival. Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 2 - 3

40 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE ROTURA PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 2 2 - 3

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 3

30 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 ¡¡¡ EL CHACAL HA DESPERTADO !!! Un break inesperado que le ha dado pie para animarse y recuperar el nivel que conocemos todos. Amenaza con forzar la pelota de segundo break y recuperar la desventaja de 0-3. 0-30. Set 2 2 - 3

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 2 - 3

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡¡¡ NOVAK DJOKOVIC CONFIRMA !!! ¡¡¡ AÚN LE FALTA UN BREAK !!! Más seguro el de Belgrado en su golpeo tras recuperarle un saque a Rafa Nadal. Atento y solvente en las contradejadas, y mandando con su derecha. Veremos si ese juego que ha perdido el español no suponga un punto de inflexión en este cuarto de final que ha empezado tan favorable para el 13 veces campeón de Roland Garros. Set 2 2 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 1 - 3

40 - 15 Contradejada de Novak Djokovic con la que supera a Rafael Nadal y gana el punto Set 2 1 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 1 - 3

15 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 3

0 - 0 La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 ¡¡¡ PELOTA DE CONTRABREAK PARA UN NOVAK DJOKOVIC QUE HA RECLAMADO UNA PELOTA COMO MALA A DAMIEN DUMUSOIS !!! El francés ha bajado y ha dado la razón al serbio. Pero la acción es controvertida porque el número 1 del mundo había seguido golpeando fallando con su derecha. Set 2 0 - 3

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 3

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 0 - 3

15 - 15 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 0 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ Y ROMPE OTRA VEZ !!! ¡¡¡ Y ROMPE OTRA VEZ !!! ¡¡¡ Y ROMPE OTRA VEZ !!! ¡¡¡ CON UNA CONTRADEJADA FA-BU-LO-SA !!! No para de dejar clavado a un Nole que no le pilla el golpe a un tenista manacorense que parece que juega lento pero que, en realidad, esconde su golpeo hasta el final. Set 2 0 - 3

0 - 0 Contradejada de Rafael Nadal con la que supera a Novak Djokovic y gana el punto Set 2 ¡¡¡ Y PELOTA DE SEGUNDO BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 2 0 - 2

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 Parecía que Novak Djokovic iba a encarrilar su juego de la manera más sencilla posible, pero nada más lejos de la realidad, Rafa Nadal sigue restando profundo y o bien mete presión para que un inestable balcánico falle o bien se mete en pista para terminar. Set 2 0 - 2

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 0 - 2

40 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 0 - 2

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 2

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 2

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 2

15 - 0 Revés desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal Set 2 ¡¡¡ EN BLANCO PARA RAFA NADAL QUE ESTÁ JUGANDO AL TENIS DE FORMA MARAVILLOSA !!! ¡¡¡ NO SOLO HA CONFIRMADO EL SET SINO QUE ESTÁ BORRANDO DE LA PISTA A UN NOVAK DJOKOVIC CABIZBAJO !!! Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 1

0 - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 0 - 1

0 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 2 ¡¡¡ POR FIN ROTURA PARA RAFA !!!! ¡¡¡ POR FIN ROTURA PARA RAFA !!!! ¡¡¡ POR FIN ROTURA PARA RAFA !!!! ¡¡¡ POR FIN ROTURA PARA RAFA !!!! ¡¡¡ HA COSTADO MUCHÍSIMO PERO HA VUELTO A PONERSE DE CARA ESTE SET !!! No le basta a Nole con su buen servicio porque el español está restando a las mil maravillas para ganar iniciativa y repartir con la derecha. Encomiable tamibén en el remate en la red. Set 2 0 - 1

0 - 0 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Novak Djokovic Set 2 ¡¡¡ SÉPTIMA BOLA DE ROTURA PARA RAFA NADAL !!! Set 2 0 - 0

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

40 - 40 Remate desde la red de Novak Djokovic que no opciones a Rafael Nadal Set 2 A LA SEXTA IRÁ LA VENCIDA ???? Set 2 0 - 0

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 0 - 0

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ RAFA NADAL EN ESTADO PURO, APLICANDO LA TÉCNICA DEL PÉNDULO HASTA QUE DESTROZA A SU MASTODÓNTICO RIVAL CON UNA DEJADA INVERTIDA QUE SIRVE PARA LEVANTAR LA CENTRAL PARISINA Y OPTAR A SU QUINTO PUNTO DE BREAK !!!! Set 2 0 - 0

40 - ADV Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 2 0 - 0

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ CUARTO PUNTO DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! ¡¡¡ ESTE JUEGO PUEDE RESULTAR CLAVE PARA EL DEVENIR DE LOS CUARTOS DE FINAL !!!! Set 2 0 - 0

40 - ADV El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Si el primer juego del encuentro ha durado 10 minutos, el segundo no le va a la zaga. Genial Novak Djokovic atacando cuando está contra las cuerdas. Deuce. Set 2 0 - 0

40 - 40 Revés desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal Set 2 ¡¡¡ SIGUE REPARTIENDO RAFA NADAL, MACHACANDO EL REVÉS DE NOLE !!! ¡¡¡ TERCERA OPCIÓN DE ROTURA !!! ¿¿Lo conseguirá?? Set 2 0 - 0

40 - ADV Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ SEGUNDA OPORTUNIDAD DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! En la primera, el resto no botó en la línea de fondo de milagro. Set 2 0 - 0

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ PUNTO DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 2 0 - 0

30 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 LA PRIMERA DOBLE FALTA DE PARTIDO DE NOVAK DJOKOVIC EN UN PUNTO Y UNA DERECHA ABIERTA DEMOLEDORA CON UN REMATE POSTERIOR EN OTRO LE ABREN LA PUERTA A RAFA NADAL PARA COMENZAR CON BOLA DE BREAK. 30-30. Set 2 0 - 0

30 - 30 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Novak Djokovic Set 2 0 - 0

30 - 15 Buen derechazo desde la red de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal Set 2 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 2 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Rafa Nadal levantó dos pelotas de rotura y, a posteriori, asestó su segundo golpe. A partir de ahí, el jugador serbio se dejó llevar mientras que el español, con una derecha dictatorial y con un revés a dos manos muy seguro, decidió seguir fino apuntando a las líneas para dar el primer pasito hacia las semifinales. Set 1 ¡¡¡ PRIMER SET PARA RAFA NADAL EN 49 MINUTOS !!! Todo ello después de que el primer juego haya durado 10 minutos, y los cuatro primeros media hora. Novak Djokovic pudo devolver el break encajado en ese primer juego en el cuarto pero no pudo. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡¡¡ PELOTA DE PRIMER SET PARA RAFA NADAL !!! Set 1 2 - 5

30 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡¡¡ SE BUSCA EL SET BALL EN LA PISTA CENTRAL DE LA PHILIPPE CHATRIER EN EL SEGUNDO CUARTO DE FINAL DE LA EDICIÓN MASCULINA DE ESTA TEMPORADA !!! Set 1 2 - 5

30 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 5

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 5

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 2 - 5

15 - 0 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 1 Novak Djokovic, al que se le ha visto en este juego más por la red ya con poco que perder, recorta en el marcador.... PERO AHORA RAFA NADAL, Y CON BOLAS NUEVAS, SIRVE PARA ANOTARSE EL 1-0 EN EL MARCADOR. Set 1 2 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 5

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 5

30 - 15 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 5

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 1 - 5

15 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 ¡¡¡ EN BLANCO PARA RAFA NADAL QUE SE DISPONE A RESTAR PARA CERRAR EL PRIMER SET !!! Tras desperdiciar sus dos opciones de break en el cuarto juego y sufrir una posterior rotura, Nole ha bajado el pistón y veremos si no está ya centrado en la segunda manga. Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡¡¡ ROMPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE RAFAAAAAAAAAAAAAAAAEL NADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL !!! ¡¡¡ VAYA DERECHA A LA LÍNEA !!! ¡¡¡ QUÉ FINO HA EMPEZADO EL MANACORENSE EN SU GOLPEO !!! El inicio no ha podido ser mejor, pero este partido promete la eternidad. Set 1 1 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 ¡¡¡ ERROR CON LA DERECHA INVERTIDA DE NOVAK DJOKOVIC...... PELOTA DE SEGUNDO BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 1 1 - 3

30 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 3

30 - 30 Revés desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal Set 1 1 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 1 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ RAFA NADAL POR DELANTE !!! El tenista español está ganando la partida en este encuentro que se ha planteado de forma larga, quizás interesada por parte de un Novak Djokovic mucho más fresco de físico y consciente de la limitación, sobre todo en el pie, que tiene el manacorense. Set 1 1 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 1 - 2

40 - ADV El globo defensivo de Novak Djokovic se va fuera Set 1 1 - 2

40 - 40 La contradejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 1 - 2

40 - ADV El remate de Novak Djokovic se va fuera Set 1 PERO RAFA NADAL EN ROLAND GARROS ES MUCHO RAFA. Repartiendo con la derecha y rematando de forma espectacular en la red conduce el juego al deuce, levantando sus dos primeras pelotas de break. Set 1 1 - 2

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Novak Djokovic Set 1 1 - 2

40 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE ROTURA PARA NOVAK DJOKOVIC !!! El revés a dos manos del serbio está empezando a funcionar y le está contragolpeando cada derecha, aunque sea en forma de saque, de Rafa Nadal. Set 1 1 - 2

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 2

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 2

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 2

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 JUEGO EN BLANCO PARA NOVAK DJOKOVIC. De esta forma se estrena en el partido el número 1 del mundo que ha amarrado el juego con su primer ace del encuentro. A Rafa Nadal se le escapó por un milímetro su derecha en el primer punto, y Nole se ha puesto las pilas para empezar a enlazar puntos. Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 0 - 2

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 2

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ CONFIRMA RAFA !!! Y lo hace mostrando muy buenas sensaciones, con golpes ganadores, dirigiendo con la derecha, conectando su primer ace, muy bien con el revés paralelo a dos manos y llegando a las dejadas de un Nole que no está planteando el partido con tus tenis directo. Set 1 0 - 2

0 - 0 Rafael Nadal gana el tanto con un revés desde la red Set 1 0 - 1

30 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 0 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 0 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 0 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ Y ROMPE RAFA NADAL A LAS PRIMERAS DE CAMBIO EN UN PRIMER JUEGO QUE HA DURADO 10 MINUTOS DE PARTIDO !!! ¡¡¡ VAYA BATALLA NOS ESPERA !!! Set 1 0 - 1

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 RAFA NADAL REPARTIENDO..... TERCERA PELOTA DE BREAK. ¿Será la vencida? Set 1 0 - 0

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

40 - 40 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ SEGUNDA OPORTUNIDAD DE ROTURA PARA RAFA NADAL !!! En la primera tentativa, Nole le cazó la dejada, se la levantó por encima y, a la remanguillé, quiso rematar el balear estampándose contra la red. Set 1 0 - 0

40 - ADV El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 40 El remate de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 ¡¡¡ PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL PARTIDO PARA RAFA NADAL EN UNOS ALBORES DE ENCUENTRO LENTOS, CON MUCHAS BOLAS ALTAS Y EXCESIVAMENTE TÁCTICO !!! Set 1 0 - 0

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 0 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 0 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Todo preparado en una abarrotada Philippe Chatrier que se encuentra al descubierto. Todavía hay luz en París pero el partido se disputará prácticamente de noche. El público está enfervorizado, el juez de silla será el francés Damien Dumusois. Frente a frente, Rafa Nadal - Novak Djokovic, el duelo más repetido en un Grand Slam en la era Open (18 partidos). Un duelo de leyenda entre dos de los mejores tenistas de todos los tiempos. Hasta que llegaron esos problemas Rafa Nadal, que solo había jugado dos partidos en los últimos siete meses de 2021, volvió implacable venciendo en Melbourne, en el Open de Australia y en Acapulco, sin olvidarnos tampoco de su final en Indian Wells tras acabar destrozado de semifinales en su triunfo contra Carlos Alcaraz. Por culpa de una fisura en las costillas estuvo parado dos meses después de un inicio de temporada espectacular, y los dolores crónicos en el pie le están lastrando en su regreso, en plena temporada de tierra batida al alcanza solamente los cuartos de final contra Carlos Alcaraz en Madrid y perder en octavos de final de Roma frente a Denis Shapovalov. Por su parte Rafa Nadal, aparte de ganar con facilidad a Corentin Moutet (6-3, 6-1 y 6-4) y Botic Van der Zandschulp (6-3, 6-2 y 6-4), también lo hizo frente a Jordan Thompson (triple 6-2), para sufrir a cinco sets contra un Felix Auger Aliassime que le llevó más allá de las cuatro horas y media en octavos de final (3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3). “Djoko” busca el tercer Roland Garros de su carrera deportiva, pero sobre todo lo que quiere es alcanzar a Rafa Nadal como el tenista con más Grand Slams de la era Open (actualmente cuenta con 30 por 31 del mallorquín). Para ello ha finiquitado por la vía rápida en esta edición a Yoshinito Nishioka, Alex Molcan, Aljaz Bedene y Diego Schwartzman, a una media de 2,5 juegos encajados por encuentro. Tras un 2021 prácticamente pulcro al conseguir Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon, y llegar a la final del Open USA, aparte también del Masters 1000 de París. Su polémica en Australia le ha obligado a Novak Djokovic, de Belgrado y con 35 años, a un parón donde, hasta llegar a Madrid, solo compitió en Dubai (semifinales), Montecarlo (segunda ronda) y Belgrado (finalista). Enfrente, Novak Djokovic que, en su sexto torneo del año, está mostrando el nivel que atesora y que todos conocemos. Ya lo confirmó en el Masters 1000 de Roma donde se impuso y que empezamos a vislumbrar en el Masters 1000 de Madrid cuando cayó en semifinales frente a Carlos Alcaraz. Un hándicap que tendrá que lidiar frente al vigente campeón del torneo y actual verdugo suyo en aquellas titánicas semifinales de 2021, que fue precisamente el último choque entre ellos (3-6, 6-3, 7-6 y 6-2). Un cara a cara que se instala en el 30-28 a favor del balcánico (19-9 en tierra batida a favor del español). A su vez, Carlos Alcaraz también se quejó de ello en la noche del domingo, ya que el murciano también había disputado algunos encuentros de esta edición a partir de las 20:45 (hora a la que va a dar inicio este choque). En definitiva, la organización le ha hecho caso omiso, y Rafa Nadal vuelve a jugar por la noche. Y todo ello ha venido después de que nuestro mejor deportista de todos los tiempos se haya quejado de jugar de noche en esta edición: lo hizo ante Corentin Moutet y Botic Van der Zanschulp, encuentros que ganó con relativa facilidad. Primero porque a Rafa Nadal le gusta el sol y el calor; y segundo porque a Nole le encanta jugar de noche. Que no solo es el torneo que el balear ha ganado en más ocasiones, sino que además no hay ningún tenista ni masculino ni femenino en la historia del tenis que haya vencido en más ocasiones un Grand Slam que Rafa Nadal en Roland Garros (13 títulos), lo que le ha valido el honor de ser el Rey indiscutible de la tierra batida. A pesar de medirse frente a frente dos de los grandes dominadores del tenis universal en los últimos 15 años, junto a Roger Federer, este partido ha tomado un cariz especial tras el anuncio del manacorense de que, en caso de perder, hoy puede ser su último encuentro en Roland Garros. Hola muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis, muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del deporte español, porque, a continuación, ofreceremos en directo el Clásico del tenis mundial. El 59º enfrentamiento entre el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, y el español Rafa Nadal, quinta raqueta del planeta.