Volver al inicio Set 5 ¡Gracias por seguir el partido con nosotros! ¡Esperamos que pasen buena noche y hasta la próxima! Set 5 ¡Habrá Nadal-Djokovic en cuartos de final! ¡Victoria más que sufrida de Rafa ante un Aliassime que también lo mereció! ¡Un error en el quinto set decidió el partido! Set 5 ¡JUEGO, SET Y PARTIDO PARA RAFA NADAL! Set 5 3 - 6

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 5 ¡DOS BOLAS DE PARTIDO PARA EL DE MANACOR! Set 5 3 - 5

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 5 3 - 5

15 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Felix Auger Aliassime no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 3 - 5

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 ¡BREAAAAAAAAAAAAK! ¡QUÉ PUNTO ACABA DE METER NADAL PARA PONER EL 5-3 Y SAQUE EN EL QUINTO SET! ¡QUÉ BÁRBARO! Set 5 3 - 5

0 - 0 Rafael Nadal gana el tanto con un revés desde la red Set 5 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 5 3 - 4

15 - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Felix Auger Aliassime y le sirve para ganar el punto Set 5 3 - 4

15 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 3 - 4

0 - 30 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 5 3 - 4

0 - 15 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Felix Auger Aliassime Set 5 3 - 4

0 - 0 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 5 3 - 3

0 - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Felix Auger Aliassime y le sirve para ganar el punto Set 5 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 5 3 - 3

0 - 15 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 5 ¡TRES IGUALES! ¡Se acerca siempre Nadal, pero no termina de romper al canadiense! Set 5 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 5 2 - 3

ADV - 40 Felix Auger Aliassime con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 2 - 3

40 - 40 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 5 2 - 3

40 - 30 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 5 2 - 3

40 - 15 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 5 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 5 2 - 3

30 - 0 Felix Auger Aliassime con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 2 - 3

15 - 0 Remate desde la red de Felix Auger Aliassime que no opciones a Rafael Nadal Set 5 ¡JUEGO NADAL! ¡SIGUE MANTENIENDO EL SAQUE TRAS YA CUATRO HORAS DE PARTIDO! ¡Qué nivel estamos viendo! Set 5 2 - 3

0 - 0 Buen derechazo desde la red de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime Set 5 2 - 2

30 - 40 Felix Auger Aliassime con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 2 - 2

15 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 5 2 - 2

0 - 40 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Felix Auger Aliassime Set 5 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 5 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 5 ¡JUEGO ALIASSIME! ¡2 iguales en el marcador! Set 5 2 - 2

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 5 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 5 1 - 2

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 5 1 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 ¡JUEGO NADAL! ¡Sigue aguantando el balear con el saque a su favor! ¡Momento culmen! ¡Un error te hace perder el partido! Set 5 1 - 2

0 - 0 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Felix Auger Aliassime se apunta el tanto Set 5 1 - 1

15 - 40 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 5 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 5 1 - 1

15 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 5 1 - 1

0 - 15 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 5 ¡JUEGO ALIASSIME! ¡Se mantiene la igualada! Set 5 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 5 0 - 1

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 5 0 - 1

40 - 40 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Felix Auger Aliassime se apunta el tanto Set 5 0 - 1

ADV - 40 Gran volea desde media pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 0 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 0 - 1

30 - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Felix Auger Aliassime y le sirve para ganar el punto Set 5 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 5 0 - 1

15 - 30 Felix Auger Aliassime no consigue superar la red con su volea Set 5 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 5 0 - 1

0 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 5 ¡PRIMER JUEGO PARA NADAL! ¡El balear golpea primero en el quinto set! Set 5 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 5 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 5 0 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 5 0 - 0

15 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 5 0 - 0

0 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 0 - 0

0 - 15 Felix Auger Aliassime estrella su golpe de revés en la red Set 4 ¡JUEGO Y SET PARA ALIASSIME! ¡NOS VAMOS AL QUINTO SET! Set 4 6 - 3

0 - 0 Gran volea desde media pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 5 - 3

40 - 0 Felix Auger Aliassime con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 4 5 - 3

30 - 0 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Ace de Felix Auger Aliassime con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 ¡JUEGO NADAL! ¡Se mantiene con vida el de Manacor, que solo necesita romper al canadiense para poder empatar el set! Set 4 5 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 5 - 2

40 - ADV El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 5 - 2

40 - 40 Gran volea desde media pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 5 - 2

30 - 40 Felix Auger Aliassime estrella su golpe de revés en la red Set 4 5 - 2

30 - 30 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Felix Auger Aliassime y le sirve para ganar el punto Set 4 5 - 2

30 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 5 - 2

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 4 5 - 2

0 - 15 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 5 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 4 - 2

ADV - 40 Felix Auger Aliassime con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 4 - 2

40 - 40 Felix Auger Aliassime estrella su golpe de revés en la red Set 4 4 - 2

40 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 4 4 - 2

40 - 15 La volea de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 4 - 2

30 - 0 Gran volea desde media pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 Segundo servicio liftado de Felix Auger Aliassime, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 ¡JUEGO NADAL! ¡Sigue un break por debajo! ¡Entramos en territorio peligroso para Aliassime, que si cede ahora, lo más probable es que Nadal vuelva a ponerse por delante! Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 4 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 4 - 1

15 - 30 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Felix Auger Aliassime y le sirve para ganar el punto Set 4 4 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 4 - 1

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 ¡Confirma el canadiense y se coloca 4-1 en el cuarto set! ¡Todo parece indicar que nos vamos a ir al quinto y definitivo! ¡Todo puede pasar en este encuentro! Set 4 Ace de Felix Auger Aliassime con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 3 - 1

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 3 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 4 3 - 1

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 3 - 1

30 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Felix Auger Aliassime y gana el tanto Set 4 3 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 3 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 ¡SE LA DEVUELVE EL CANADIENSE! ¡Tres juegos seguidos con rotura de saque! Le toca seguir remando a contracorriente al balear. Set 4 3 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 2 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 2 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 4 2 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Felix Auger Aliassime no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 ¡CONTRABREAAAAAK! ¡Se la devuelve el balear! ¡Se pone 2-1 y saque para empatar el cuarto set y no dar por perdido el parcial para buscar ganar el partido! Set 4 2 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 2 - 0

40 - ADV El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 2 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 2 - 0

40 - 30 Felix Auger Aliassime con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 2 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 2 - 0

30 - 15 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 2 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 2 - 0

15 - 0 Felix Auger Aliassime con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 4 ¡ROMPIÓ ALIASSIME! ¡Cometió errores Nadal y permite al canadiense adelantarse en el marcador y con la posibilidad de ponerse 3-0 en el cuarto set! Set 4 2 - 0

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 1 - 0

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 1 - 0

40 - 40 Felix Auger Aliassime estrella su golpe de revés en la red Set 4 1 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 4 1 - 0

40 - ADV El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 1 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 1 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 1 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 1 - 0

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 4 1 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Felix Auger Aliassime Set 4 ¡Primer juego para Aliassime! Comienza fuerte el canadiense, que alza el puño con ánimo de remontar el encuentro. Set 4 1 - 0

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 0 - 0

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 0 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 0 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 4 0 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 3 ¡JUEGO Y SET PARA RAFA NADAL! ¡Tremendo dominio del balear sobre Aliassime, que no se ve con capacidad de reacción! ¡Va a comenzar el cuarto set, que puede ser definitivo! Set 3 2 - 6

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Felix Auger Aliassime Set 3 2 - 5

0 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 3 ¡Y VUELVE A ROMPER! ¡SE PONE 5-2 CON SAQUE PARA GANAR EL SET! ¡Qué está haciendo Rafa! ¡Tremendo nivel del balear, que ahora es el claro favorito para ganar el partido y plantarse en cuartos de final! Set 3 2 - 5

0 - 0 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 3 2 - 4

15 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡TRES BOLAS DE BREAK PARA RAFA! Set 3 2 - 4

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 3 Felix Auger Aliassime falla su segundo servicio, doble falta Set 3 2 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 3 ¡JUEGO NADAL! ¡INCOMBUSTIBLE! ¡Qué manera de jugar otra vez del balear! Está imparable y quiere ganar este set a cualquier coste. Set 3 2 - 4

0 - 0 Felix Auger Aliassime estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 3 2 - 3

30 - 30 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Felix Auger Aliassime Set 3 2 - 3

30 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 2 - 3

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 2 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡No pudo poner el 4-1 Nadal! Salvó una bola de break en contra Aliassime para mantener su saque y no permitir que Rafa se alejase en el marcador. Nos vamos al segundo descanso del set con 3-2 y saque para el balear... Set 3 2 - 3

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 3

ADV - 40 Remate desde la red de Felix Auger Aliassime que no opciones a Rafael Nadal Set 3 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 3

30 - 40 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 3 1 - 3

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 3

0 - 30 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 3 1 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 3 ¡Y CONFIRMA! ¡Cómo ha evolucionado Nadal! ¡De un primer set en el que no estuvo nada fino, a ponerse por delante en el tercer set y sin que haya atisbo de que Aliassime pueda levantar cabeza! Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Felix Auger Aliassime no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 3 1 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 3 1 - 2

15 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 1 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡AHORA SÍ! ¡SE RINDE LA PISTA! ¡Se defendió con todo y más ante Aliassime, que terminó fallando un remate en la red cuando lo tenía de cara para levantar el 40-0 en contra! ¡Se pone Rafa por delante y saque con 2-1 en este tercer set! Set 3 1 - 2

0 - 0 El remate de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 3 1 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡Y OTRA VEZ, TRES BOLAS DE BREAK PARA NADAL! Set 3 1 - 1

0 - 40 Felix Auger Aliassime estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 1

0 - 30 Felix Auger Aliassime no consigue superar la red con su volea Set 3 1 - 1

0 - 15 La dejada de Felix Auger Aliassime se estrella en la red Set 3 ¡JUEGO RAFA! ¡Quien no cede ahora es Nadal! Qué nivel tiene ahora el de Manacor, ampliamente superior. Sufre Aliassime, quien no solo debe ganar una batalla sobre la pista, sino también en su cabeza. Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Felix Auger Aliassime no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 0

0 - 40 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 3 1 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 3 1 - 0

0 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 ¡Juego para Aliassime! A punto estuvo Rafa de dar la campanada en el inicio del tercer set, pero el canadiense se repuso a dos bolas de break en contra y pone el 1-0 en esta tercera manga. Set 3 1 - 0

0 - 0 Felix Auger Aliassime con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 0 - 0

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 ¡DOS BOLAS DE BREAK PARA NADAL! Set 3 0 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 30 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 3 0 - 0

15 - 15 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 0 Felix Auger Aliassime con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 ¡JUEGO Y SET PARA RAFAEL NADAL! ¡Lo celebra con el puño en alto el balear! ¡Iguala el partido tras un set espectacular! ¡Recuperó sensaciones y nivel para poder evitar que Aliassime se pusiera con 2-0 en el marcador! ¡Todo vuelve a empezar! ¡Tres sets por delante y necesitan dos para ganar! Set 2 3 - 6

0 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 3 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 3 - 5

30 - 15 Impresionante passing shot de Felix Auger Aliassime desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 2 3 - 5

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 2 3 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡Y ROMPEEEEE! ¡Por fin consigue Nadal romper el saque de un Aliassime que parece que va a perder el segundo set! ¡Ahora está Rafa por encima! ¡Saca para ganar la segunda manga! Set 2 3 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 3 - 4

40 - ADV El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 3 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 3 - 4

ADV - 40 Felix Auger Aliassime con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 4

30 - 40 La contradejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 ¡DOS BOLAS DE BREAK PARA NADAL! Set 2 3 - 4

15 - 40 Felix Auger Aliassime no consigue superar la red con su volea Set 2 3 - 4

15 - 30 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 3 - 4

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 2 ¡OTRO JUEGO EN BLANCO! ¡Se mueve Nadal con más fuerza e intención, sobre todo con su saque! Se le ve mejor en pista ahora, pero sigue sin mostrarlo al resto. Set 2 3 - 4

0 - 0 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 3 - 3

0 - 40 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 3 - 3

0 - 30 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Felix Auger Aliassime se apunta el tanto Set 2 3 - 3

0 - 15 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Felix Auger Aliassime Set 2 ¡QUÉ JUGADOR ALIASSIME! ¡Con los primeros saques apenas tiene rival! Está muy fuerte y dificulta cualquier opción al resto de Nadal! Set 2 Ace de Felix Auger Aliassime con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Ace de Felix Auger Aliassime con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 2 - 3

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 2 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 2 - 3

0 - 15 La volea de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 ¡JUEGO EN BLANCO PARA NADAL! ¡Se mantiene con vida el balear! A este ritmo, si logra un break, podrá empatar el partido sin problema, pero Aliassime sigue sin ceder. Set 2 2 - 3

0 - 0 El globo defensivo de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Felix Auger Aliassime Set 2 2 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 ¡Juego para Aliassime! No da oportunidades el canadiense. Será difícil que pueda remontar el español. Set 2 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 2

40 - 15 La volea de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 2

30 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 1 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 ¡JUEGO NADAL! ¡Se salva de dos bolas de rotura en contra y mantiene su saque en un set donde se ve el partido algo más equilibrado! Set 2 1 - 2

0 - 0 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 1 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 1 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 1 - 1

ADV - 40 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 1

40 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Felix Auger Aliassime supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 2 1 - 1

40 - ADV La dejada de Felix Auger Aliassime se estrella en la red Set 2 1 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 1 - 1

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 1

30 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 1

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 1

15 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Felix Auger Aliassime y le sirve para ganar el punto Set 2 1 - 1

15 - 0 El golpe de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 ¡Juego para Aliassime! Se muestra muy fuerte el canadiense al saque. Solo en un par de juegos del set anterior le puso en apuros Nadal. Set 2 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 0 - 1

40 - 15 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 Ace de Felix Auger Aliassime con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 1

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡JUEGO NADAL! ¡Empieza dominando Rafa en el segundo set! Importante de cara a poder remontar el encuentro. Set 2 0 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 40 Felix Auger Aliassime estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

15 - 30 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Felix Auger Aliassime Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 0 Impresionante passing shot de Felix Auger Aliassime desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 1 ¡JUEGO Y SET PARA ALIASSIME! ¡No cedió un solo ápice el tenista canadiense en este servicio, con grandes primeros, que hicieron imposible el resto de Rafa! ¡1-0 para el norteamericano! Le toca al de Manacor remar a contracorriente... Lo bueno es que parece que ha vuelto a meterse en el encuentro mentalmente. Set 1 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 3

40 - 15 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡SE AGARRA NADAL A UN CLAVO ARDIENDO! ¡Aguanta con toda su entereza tratando de derribar mentalmente al rival! ¡Está obligado a romper de nuevo! Saca Aliassime, una vez más, para ganar el set... Set 1 5 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 5 - 2

15 - 40 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 5 - 2

15 - 30 El passing shot de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 5 - 2

15 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 ¡CONTRABREAK DE RAFA! ¡Le regala un punto el canadiense con dos dobles faltas en este juego y le da cierta esperanza a Nadal! Si alguien puede remontar esto, es el balear. ¿Podrá? Set 1 Felix Auger Aliassime falla su segundo servicio, doble falta Set 1 5 - 1

30 - 40 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Felix Auger Aliassime falla su segundo servicio, doble falta Set 1 5 - 1

0 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Felix Auger Aliassime y le sirve para ganar el punto Set 1 ¡Rompe Aliassime de nuevo! No está fino Nadal. Desde que perdió el saque en el tercer juego, ha desaparecido del set. Tras comenzar muy fino, ahora es el canadiense quien domina el juego. Saca, de hecho, para ganar el parcial. Set 1 5 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 1

ADV - 40 Felix Auger Aliassime con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 4 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 4 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 1

15 - 30 Felix Auger Aliassime estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 1 4 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡Confirma la rotura Aliassime! ¡Se pone 4-1 tras aguantar el tirón de Nadal, que llegó a tener tres bolas de break con 40-0 y no pudo aprovechar ninguna! Pinta mal para el balear en este primer set. Set 1 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 1

ADV - 40 Felix Auger Aliassime con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 3 - 1

40 - 40 La dejada de Felix Auger Aliassime se estrella en la red Set 1 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡Salvó las tres el canadiense! Qué nivel de Aliassime ahora. Set 1 3 - 1

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Felix Auger Aliassime con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Ace de Felix Auger Aliassime con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 ¡TRES BOLAS DE BREAK PARA NADAL! ¡Qué punto ha sacado el balear! Set 1 3 - 1

0 - 40 El passing shot de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 3 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 3 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 ¡ROMPE ALIASSIME! ¡Salta la sorpresa en la pista central! Mal servicio de Rafa ahora que le ha condenado a cometer muchos errores en favor del canadiense, que saca para buscar el 4-1. Set 1 3 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 2 - 1

40 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 1

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 1

15 - 30 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 1 2 - 1

15 - 0 La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 ¡Juego para Aliassime! Levantó hasta tres bolas de break en contra para mantener su servicio. Se le vio algo más superado al norteamericano ante un Nadal que empieza a verse con opciones de adelantarse. Set 1 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 1

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 ¡Y falla Nadal! Set 1 1 - 1

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡TERCERA OPORTUNIDAD DE ROTURA! Set 1 1 - 1

40 - ADV Felix Auger Aliassime estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡Salvó las dos el canadiense! Set 1 1 - 1

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 1 - 1

30 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡DOS BOLAS DE BREAK PARA NADAL! Set 1 1 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 30 Rafael Nadal gana el tanto con un revés desde la red Set 1 1 - 1

0 - 15 Felix Auger Aliassime estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡JUEGO NADAL! ¡Efectivo con su saque el balear con su primera toma de contacto con el servicio el día de hoy! Potente y preciso. No pudo restar como quisiera el canadiense. Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Felix Auger Aliassime no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 0

0 - 40 El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto Set 1 1 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 ¡Juego para Auger-Aliassime! Mantiene el primer saque el canadiense ante un Nadal que presionó y forzó el deuce. Aún probándose las costuras. Sirve Rafa. Set 1 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Felix Auger Aliassime y le sirve para ganar el punto Set 1 0 - 0

40 - 30 El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera Set 1 Saque plano de Felix Auger Aliassime, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Felix Auger Aliassime falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya saltan los dos tenistas a la pista! ¡En unos instantes, cuando tenga lugar el sorteo de saque y el calentamiento, comenzará el choque en esta pista Philippe-Chatrier! ¡Vamos con ello! ¡Así que no se vayan muy lejos! Cerca está de terminar el choque femenino entre Mertens y Gauff y, acto seguido, tendrá lugar el encuentro entre Rafa Nadal y Felix Auger-Aliassime. Se espera que el partido empiece alrededor de las 16:10 o 16:15. ¡Les esperamos! Solo Novak Djokovic en 2021, otra vez el serbio en 2015 y Robin Soderling en 2009 han sido capaces de derrotar a Nadal en su torneo favorito. ¿Se unirá el canadiense a este elenco de tenistas? La mejor baza del canadiense es su juventud, estando en uno de sus mejores estados de forma en su corta carrera, para poder sobrepasar a Rafa Nadal, rey de la tierra batida, en un torneo en el que solo ha perdido tres veces. Sin embargo, Auger-Aliassime ha presentado una notable mejoría desde que su entrenador es el tío de Rafa Nadal: Toni Nadal. Sin embargo, en tierra batida no suele destacar el canadiense en torneos grandes. De hecho, la tercera ronda es su mejor posición, conseguida en esta edición del Roland Garros y en Roma en 2021. El canadiense ha disputado al menos los cuartos de final en sus últimas tres participaciones en Grand Slam, alcanzando esta ronda en Wimbledon 2021 (derrota), US Open (cayó en semifinales) y en el Open de Australia de este año, donde también cayó en cuartos de final. Ante Felix Auger-Aliassime, el español ya sabe lo que es ganar. Hubo un enfrentamiento previo entre ambos, también en tierra batida, en el Masters 1000 de Madrid de 2019 con victoria balear por un doble 6-3. Hasta en seis ocasiones se ha enfrentado Rafa Nadal en Roland Garros a jugadores del Top 20 del ránking ATP en los octavos de final, y solo ha perdido un set en esos seis enfrentamientos: fue en 2006 ante Lleyton Hewitt. De hecho, el tenista español, que está a un grandísimo nivel en este momento a pesar de sus dolencias, solo ha cecido 23 juegos en lo que llevamos de torneo. El tenista español, cuestionado por su lesión antes de comenzar el torneo, está completando un Roland Garros de sobresaliente hasta este momento. No ha cedido un solo set en estos primeros encuentros tras vencer a Jordan Thompson, Corentin Moutet y a Botic van de Zandschulp. ¡Buenas tardes y bienvenidos a los octavos de final de Roland Garros! ¡Un nuevo encuentro más en el Grand Slam de la arcilla con Rafael Nadal queriendo seguir haciendo historia en este torneo! ¡Hoy, su rival, es el canadiense Felix Auger-Aliassime!