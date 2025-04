Volver al inicio Set 5 Nos despedimos de esta retransmisión, en la que hemos asistido a nueva exhibición de un fenómeno en ciernes en el tenis mundial. Set 5 Roland Garros no da tregua, ya que en breve arranca el partido entre Nadal y el francés Moutet en la Philipe Chatrier... Set 5 Alcaraz se medirá en tercera ronda, presumiblemente el viernes, al vencedor del duelo entre Gasquet y Korda, que están compitiendo en estos momentos. Set 5 Dio la cara Ramos, que tuvo el partido de cara durante muchos minutos. Pero he aquí la gracia de los Grand Slam y sus múltiples cambios durante un mismo encuentro. Set 5 ¡¡FABULOSO!! Se lleva el partido Alcaraz tras un útlimo juego en el que metió tres aces a su rival. Avanza a tercera ronda el murciano, que ha venido a Roland Garros a llevarse el título. Set 5 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Albert Ramos Viñolas Set 5 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Albert Ramos Viñolas Set 5 4 - 5

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 5 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Albert Ramos Viñolas Set 5 Menudo puntazo se lleva ahora Alcaraz, rompiendo de nuevo el saque de Ramos, que se desespera por momentos. Sirve el murciano para ganar el partido. Set 5 4 - 5

0 - 0 Albert Ramos Viñolas no consigue superar la red con su volea Set 5 4 - 4

40 - ADV El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 5 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 4 - 4

15 - 40 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 5 4 - 4

15 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 4 - 4

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 5 4 - 4

0 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 5 Lo iguala ahora Ramos. Fabuloso quinto set, a la altura del partido. Set 5 4 - 4

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 5 3 - 4

40 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 3 - 4

30 - 15 El globo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 3 - 4

15 - 15 Gran resto de derecha de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 5 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Albert Ramos Viñolas Set 5 ¡Lo levanta Alcaraz! El del Palmar se pone 4-3 arriba en el quinto set con servicio para abrir brecha en el marcador. El partido está siendo emocionante a más no poder. Set 5 3 - 4

0 - 0 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 5 3 - 4

0 - 0 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 5 3 - 3

0 - 40 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 5 3 - 3

0 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 5 3 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 5 ¡¡Lo empata Alcaraz! Tremendo nivel ahora del murciano, que poco a poco se va metiendo en un partido ha tenido muy cuesta arriba en muchos momentos. Set 5 3 - 3

0 - 0 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 5 3 - 2

15 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 3 - 2

15 - 30 Fácil dejada de Carlos Alcaraz con la que gana el punto Set 5 3 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 5 3 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 5 ¡Menudo quinto set se nos viene encima! Ahora es Alcaraz el que repunta y rompe el saque. 3-2 abajo el murciano, que servirá para igualar. Set 5 3 - 2

0 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Albert Ramos Viñolas y gana el tanto Set 5 3 - 1

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 5 3 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 5 3 - 1

15 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 3 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 3 - 1

0 - 15 El golpe de Albert Ramos Viñolas se estrella en la red Set 5 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 5 3 - 0

15 - 40 Gran resto de Albert Ramos Viñolas que no consigue devolver Carlos Alcaraz Set 5 3 - 0

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 5 3 - 0

0 - 30 Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas Set 5 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 5 3-0 para Ramos en el quinto set, poniendo la directa para llevarse el triunfo y pasar a la siguiente ronda. Nadie esperaba este desenlace a la hora de comer. De todas formas, hasta el rabo todo es toro. Set 5 3 - 0

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 5 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 2 - 0

40 - 40 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 5 2 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 2 - 0

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 5 2 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 5 2 - 0

30 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 5 2 - 0

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 5 2 - 0

15 - 15 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 5 2 - 0

0 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 5 ¡Se pone 2-0 Ramos en el quinto set! Set 5 2 - 0

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 5 1 - 0

40 - 15 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 5 1 - 0

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 5 1 - 0

15 - 0 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 5 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 0 - 0

40 - 30 Buen derechazo desde la red de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz Set 5 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 5 0 - 0

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 5 0 - 0

0 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Tie break resuelto con maestría por Alcaraz, con mucho margen. Logra así el murciano forzar el quinto definitivo set. Partido de muchas emociones. Set 4 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 6 - 6

2 - 6 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 4 6 - 6

2 - 5 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 4 6 - 6

2 - 4 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 4 6 - 6

2 - 3 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 6 - 6

1 - 3 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 6 - 6

1 - 2 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 4 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 6 - 6

0 - 1 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 ¡De nuevo tie break! Juego larguísimo que finalmente gana Ramos. Alcaraz no termina de encontrarse... Set 4 Saque plano, en su segundo servicio de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 5 - 6

ADV - 40 El globo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 5 - 6

40 - 40 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 4 5 - 6

ADV - 40 El globo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 Saque plano, en su segundo servicio de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 5 - 6

40 - ADV Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 4 5 - 6

40 - 40 Golpe de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas Set 4 5 - 6

ADV - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 5 - 6

40 - 40 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 4 5 - 6

ADV - 40 Buen derechazo desde la red de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz Set 4 5 - 6

40 - 40 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 5 - 6

ADV - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 4 5 - 6

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 5 - 6

40 - ADV Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 4 5 - 6

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 4 5 - 6

30 - 40 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 5 - 6

15 - 30 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 5 - 6

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 4 5 - 6

0 - 15 Gran remate desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que provoca un error de Albert Ramos Viñolas Set 4 ¡Se pone ahora por delante Alcaraz! Menudo partido estamos viviendo... Set 4 5 - 6

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 4 5 - 5

15 - 40 Gran resto de Albert Ramos Viñolas que no consigue devolver Carlos Alcaraz Set 4 5 - 5

0 - 30 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 5 - 5

0 - 15 Fácil dejada de Carlos Alcaraz con la que gana el punto Set 4 Se repone de una situación súper crítica Alcaraz. Ramos llegó a tener bola de partido, pero el murciano lo salvó. 5-5. Set 4 5 - 5

0 - 0 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 4 5 - 4

40 - ADV Gran volea desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas Set 4 5 - 4

40 - 40 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 4 5 - 4

ADV - 40 Revés desde el centro de la pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz Set 4 5 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 5 - 4

30 - 40 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 5 - 4

15 - 40 Albert Ramos Viñolas no consigue superar la red con su volea Set 4 5 - 4

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 4 5 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 5 - 4

0 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 4 ¡Nueva rotura de servicio de Ramos! El barcelonés se pone 5-4 y sirve para ganar el partido. Nadie esperaba este contexto hace solo unas horas... Set 4 5 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 4 - 4

40 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 4 4 - 4

30 - 30 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 4 4 - 4

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 4 4 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 4 - 4

15 - 0 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 4 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 3 - 4

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 3 - 4

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 4 3 - 4

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 4 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 3 - 3

15 - 40 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 3 - 3

15 - 30 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Albert Ramos Viñolas se apunta el tanto Set 4 3 - 3

15 - 15 El globo de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 3 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 Tampoco cede Ramos en este cuarto set. 3-3 y la cosa sigue igualada en la cuarta manga. Set 4 3 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 4 2 - 3

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 4 2 - 3

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 4 2 - 3

15 - 15 El remate de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 4 2 - 3

0 - 15 La dejada de Albert Ramos Viñolas se estrella en la red Set 4 Ventaja de nuevo para Alcaraz, que gana su saque y se pone 3-2. Un partido del que aprenderá mucho el murciano tanto si gana como si pierde. Nivelazo de Ramos... Set 4 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Albert Ramos Viñolas Set 4 2 - 2

30 - 40 Gran volea desde media pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 4 2 - 2

15 - 40 El globo de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 2 - 2

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 2 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 4 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 1 - 2

40 - 30 Albert Ramos Viñolas no consigue superar la red con su volea Set 4 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 1 - 2

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 1 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 1 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 Doble break, uno de cada contendiente, en este inicio de cuarto set. Espectacular globo de Ramos para cerrar el suyo y ponerse 1-2 abao. Ahora sirve para empatar. El partido está siendo tremendo, con numerosos errores no forzados por parte de ambos. Set 4 1 - 2

0 - 0 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Albert Ramos Viñolas que Carlos Alcaraz no consigue devolver Set 4 0 - 2

40 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 0 - 2

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 0 - 2

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 0 - 2

0 - 15 La volea de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 0 - 2

0 - 0 El remate de Albert Ramos Viñolas se estrella en la red Set 4 0 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 0 - 1

15 - 40 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 4 0 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 0 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 0 - 1

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Albert Ramos Viñolas Set 4 0 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 4 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio Set 4 0 - 0

0 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 0 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 3 ¡¡Se lleva el tercer set Ramos!! Solventa su servicio por la vía rápida el tenista de Barcelona!! Estamos presenciando una de las grandes sopresas de la primera semana de Roland Garros. Set 3 7 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 6 - 5

40 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 6 - 5

30 - 0 Buen derechazo desde la red de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz Set 3 6 - 5

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡Rotura de saque de Ramos! Se pone por delante el catalán, que restará para llevarse el tercer set. Set 3 6 - 5

0 - 0 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 3 5 - 5

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 5 - 5

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 5 - 5

30 - 40 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 3 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio Set 3 5 - 5

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 3 5 - 5

0 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 3 5 - 5

0 - 0 El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 5

40 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 4 - 5

30 - 0 El golpe de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 5

0 - 0 Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas Set 3 4 - 4

15 - 40 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 3 4 - 4

15 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 4 - 4

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 3 Saque plano, en su segundo servicio de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 4

40 - 0 Gran volea desde media pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 Saque plano, en su segundo servicio de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Por primera vez en bastante rato, Alcaraz encuentra buenas sensaciones en el partido. Se pone por delante con el juego en blanco y domina en el tercer set por 4-3. El nivel de Ramos está siendo altísimo. Y quizá también inesperado... Set 3 3 - 4

0 - 0 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 3 3 - 3

0 - 40 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Albert Ramos Viñolas se apunta el tanto Set 3 3 - 3

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 3 Break ahora de Alcaraz y se empata el tercer set. 3-3 con saque para el murciano. Set 3 Albert Ramos Viñolas falla su segundo servicio Set 3 3 - 2

40 - ADV El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 3 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 2

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 2

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 3 - 2

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 3 - 2

15 - 40 Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas Set 3 3 - 2

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 3 3 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 3 - 2

0 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 3 Ace con el segundo servicio de Carlos Alcaraz, un saque plano que no puede devolver Albert Ramos Viñolas Set 3 3 - 1

0 - 30 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 3 3 - 1

0 - 15 Fácil dejada de Carlos Alcaraz con la que gana el punto Set 3 3 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 2 - 1

40 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Primer break del partido para Albert Ramos, que se pone 1-2 en el tercer set. El catalán le gana poco a poco terreno al murciano. Set 3 2 - 1

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 1

40 - 30 Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas Set 3 1 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 1

30 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Albert Ramos Viñolas supera a Carlos Alcaraz y gana el tanto Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 3 1 - 1

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 1

0 - 0 El globo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 1

30 - 30 La dejada de Albert Ramos Viñolas se estrella en la red Set 3 0 - 1

30 - 15 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 3 0 - 1

15 - 15 Contradejada de Albert Ramos Viñolas con la que supera a Carlos Alcaraz y gana el punto Set 3 0 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 3 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 3 0 - 0

15 - 40 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Albert Ramos Viñolas se apunta el tanto Set 3 0 - 0

15 - 30 La dejada de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 3 0 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 Se las prometía muy felices Alcaraz, pero su experimentado rival está vendiendo cara su piel. Set 2 ¡Se lleva el segundo set Albert Ramos! Gran juego el desplegado por el barcelonés, que lo resolvió en el tie break. Set 2 7 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 6

8 - 7 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 6 - 6

7 - 7 La contradejada de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 6

6 - 6 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 6 - 6

6 - 5 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 6 - 6

5 - 5 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 6 - 6

5 - 4 Fácil dejada de Albert Ramos Viñolas con la que gana el punto Set 2 Saque plano, en su segundo servicio de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 6

3 - 4 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 6

2 - 4 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 2 6 - 6

2 - 3 Con un preciso passing shot desde el la red, Carlos Alcaraz supera a Albert Ramos Viñolas y gana el tanto Set 2 6 - 6

2 - 2 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 6

1 - 2 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 6

0 - 0 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 6 - 5

40 - ADV Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Albert Ramos Viñolas y le sirve para ganar el punto Set 2 6 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 5

30 - 40 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 6 - 5

30 - 30 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Albert Ramos Viñolas se apunta el tanto Set 2 6 - 5

30 - 15 La contradejada de Albert Ramos Viñolas se estrella en la red Set 2 6 - 5

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 6 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 5

0 - 0 El globo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 5

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 5

15 - 15 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Albert Ramos Viñolas Set 2 Ace de Albert Ramos Viñolas con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 5 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 5 - 4

30 - 40 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 5 - 4

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 2 5 - 4

15 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 4

0 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 5-4 para Ramos, con ambos tenistas sin ceder su saque en esta segunda manga. Mucho más complicado para Alcaraz ahora... Set 2 Ace de Albert Ramos Viñolas con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 4 - 4

40 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 5

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 2 3 - 4

15 - 40 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 3 - 4

0 - 40 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Albert Ramos Viñolas Set 2 4 - 3

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 3

40 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 3

30 - 30 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 3 - 3

30 - 15 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 3 - 3

30 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Albert Ramos Viñolas Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 3 - 2

15 - 30 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 3 - 2

15 - 15 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Albert Ramos Viñolas se apunta el tanto Set 2 3 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano, en su segundo servicio de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 2

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 2 - 2

40 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Albert Ramos Viñolas y gana el tanto Set 2 Saque plano, en su segundo servicio de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 2

40 - ADV Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 2 2 - 2

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 2

30 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 2 2 - 2

15 - 30 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Albert Ramos Viñolas se apunta el tanto Set 2 2 - 2

15 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 2 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 1

30 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 2 - 1

30 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 30 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Albert Ramos Viñolas se apunta el tanto Set 2 2 - 1

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 1

0 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 2 Más firme Ramos en este segundo set, manteniendo al menos su saque. 2-1 para el barcelonés, que ahora restará ante Alcaraz. Set 2 2 - 1

0 - 0 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 1 - 1

40 - 30 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 1

40 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 1

0 - 0 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 0

0 - 40 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 30 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 0 El remate de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 30 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 15 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 0

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 0

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡Le pone el lazo! Primer set para Alcaraz, que apenas cedió ante su compatriota. Ramos lo ha pasado realmente mal en este primer set. Set 1 1 - 6

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 1 - 5

15 - 40 Impresionante passing shot de Albert Ramos Viñolas desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 1 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 Segunda rotura. 5-1 ya. El primer set está muy cerca para Carlitos... Set 1 1 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 4

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 1 - 4

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 4

30 - 40 Gran volea desde media pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 1 - 4

15 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 4

0 - 40 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 1 - 4

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 1 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 Se pone 4-1 Alcaraz tras romper el servicio a Ramos y luego ganar su servicio. Pone la directa el murciano hacia el primer set. Set 1 1 - 4

0 - 0 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 3

15 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 1 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 1 - 3

0 - 0 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 2

15 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 2

0 - 40 La contradejada de Albert Ramos Viñolas se estrella en la red Set 1 1 - 2

0 - 30 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 1 - 2

0 - 15 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 2-1 para Alcaraz en este primer parcial, con cada uno ganando su servicio con facilidad. Ahora sirve Ramos para empatar a dos... Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Albert Ramos Viñolas Set 1 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

0 - 0 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Hasta la fecha, dos enfrentamientos entre ambos, los dos resueltos a favor de Alcaraz, uno en Brasil y otro en Croacia. Será, por tanto, su primer cara a cara a cinco sets. ¡Esto está a punto de empezar! Albert Ramos tuvo su mejor resultado en el torneo en 2016, cuando llegó a cuartos de final. Alcaraz llegó el año pasado a la tercera ronda del torneo parisino, pero su ascensión ha sido violenta desde entonces. Tras ganar el Masters 1000 de Madrid y descansar en Roma, el murciano ha puesto el foco en el Grand Slam. El murciano, gran aparición del tenis mundial en 2022, se mide a su compatriota con todo el favoritismo y los focos de su parte. Un adolescente de 19 años ante un veterano de 34. ¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la retransmisión del partido de segunda ronda de Roland Garros que medirá a Carlos Alcaraz con Albert Ramos.