Volver al inicio Set 3 Ha sido un placer. Les esperamos en futuras citas. Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Set 3 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de una final dramática. Hoy la suerte no le ha sonreido al tenista español, pero ha dejado constancia de un tremendo pundonor en pista, además de una calidad enorme y a buen seguro nos seguirá regalando partidos de enorme calibre. Set 3 Habrá que estar muy pendientes del parte médico de Carlos Alcaraz, aunque ahora mismo su presencia la próxima semana en el torneo de Acapulco parece francamente complicada, más teniendo en cuenta los grandes restos que hay pendientes en marzo, con la disputa de los Masters 1000 de Indian Wells y de Miami. Set 3 Norrie suma su primer título en este 2023, el quinto de su trayectoria profesional. Alcaraz, por su parte, registra su primera derrota en el presente curso después de haber arrancado con ocho victorias seguidas y el título conseguido la pasada semana en Buenos Aires. Set 3 Alcaraz se había convertido en la bestia negra de Cameon Norrie. Le había ganado en cuatro de sus cinco duelos previos, incluyendo la final del pasado domingo en Buenos Aires. Hoy parecía que el español iba a terminar engordando su estadística de victorias, pero no ha podido ser. Set 3 Cuesta mucho analizar un partido, una final que Alcaraz tenía muy encarrilada hasta que comenzó a sufrir problemas musculares en el muslo derecho. El murciano se llevó con suficiencia la primera manga y manejaba con autoridad la segunda, cuando comenzó a sufrir problemas que le impedían ser explosivo en la carrera. A partir de ahí, tenis directo, jugar pácticamente andando y aún así, le ha dado para seguir compitiendo y tener a Norrie en el alambre en muchos momentos del tercer set. Set 3 VICTORIA DE CAMEON NORRIE !!! El jugador británico se quita un enorme peso de encima y logra la victoria en el ATP 500 de Río de Janeiro después de doblegar a un mermado Carlos Alcaraz. Set 3 Ace de Cameron Norrie con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 3 Segunda bola de torneo para el jugador británico !!! Set 3 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 5 - 6

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 BOLA DE CAMPEONATO PARA CAMERON NORRIE !!! Set 3 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 5 - 6

30 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 3 5 - 6

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 5 - 6

15 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 3 BREAK DE CAMERON NORRIE !!! Lo ha perseguido y lo ha terminado por conseguir. El tenista británico se gana el derecho a intentar cerrar la final con su saque, pero el partido que se está marcando Alcaraz, lesionado, se va a quedar grabado a fuego en su carrera. Set 3 5 - 6

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Cuarta bola de break en este juego para Norrie !!! Set 3 5 - 5

40 - ADV El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 5 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 5 - 5

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 Levanta Alcaraz las tres bolas de break en contra !!! Se agarra con todo a pista el murciano... Set 3 5 - 5

40 - 40 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 3 No se rinde Alcaraz !!! Salva las dos primeras bolas de rotura, pero le queda una adicional a Norrie... Set 3 5 - 5

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 5 - 5

15 - 40 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 3 TRIPLE BOLA DE BREAK PARA NORRIE !!! Ahora sí, parece que Alcaraz comienza a ver esto muy negro. Set 3 5 - 5

0 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 5 - 5

0 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 5 - 5

0 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Bueno juego ahora de Cameron Norrie !!! Sube la apuesta el británico y nos acercamos ya a la resolución de esta dramática final. Set 3 5 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 5 - 4

15 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 5 - 4

15 - 30 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 3 5 - 4

0 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 5 - 4

0 - 15 Gran volea desde media pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 Resiste Alcaraz !!! Se lleva el juego y se sitúa a un solo game de poder llevarse el torneo. Norrie está desesperado porque ve como se van sucediendo las oportunidades, pero no termina de conseguir doblegar a un rival a medio gas. Set 3 5 - 4

0 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 3 4 - 4

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 4 - 4

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 4 - 4

ADV - 40 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 3 4 - 4

40 - 40 Remate desde la red de Cameron Norrie que no opciones a Carlos Alcaraz Set 3 4 - 4

ADV - 40 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Cameron Norrie se apunta el tanto Set 3 4 - 4

40 - 40 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Cameron Norrie se apunta el tanto Set 3 Otra bola de break para Norrie !!! Set 3 4 - 4

40 - ADV Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 Levanta la bola de break Alcaraz !!! Está jugando andando, pero aún así le da para plantar cara, y de que manera, en este partido realmente agónico en el que Norrie tampoco va muy sobrado físicamente. Set 3 4 - 4

40 - 40 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 3 BOLA DE BREAK PARA CAMERON NORRIE !!! Set 3 4 - 4

40 - ADV Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 4 - 4

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 4 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 4

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 4 - 4

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Cameron Norrie se lleva este último juego y frena la sangría en un momento muy delicado para él porque el vigente campeón de Río de Janeiro estaba inspiradísimo en los últimos puntos. Set 3 4 - 4

0 - 0 Revés afortunado desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que toca la red y consigue el punto Set 3 4 - 3

15 - 40 Revés desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz Set 3 Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Confirma Alcaraz el break conseguido en el juego anterior y lo hace con un juego en blanco. Recital de golpes ganadores del tenista español que está levantando al público con su capacidad de sufrimiento y lo cierto es que la cara de Norrie es un poema en estos momentos, dando la sensación de no entender nada de lo que está sucediendo en la pista. Set 3 4 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 3 - 3

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 3 - 3

30 - 0 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 BREAK DE ALCARAZ !!! Tremendo el tenista español. Sin apenas poder correr ha enlazado varios puntos tremendamente eficaces, incluyendo dos restos directos con los que se vuelve a meter en la final. Set 3 3 - 3

0 - 0 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 DOBLE BOLA DE BREAK AHORA DE ALCARAZ !!! El partido ha enloquecido... Set 3 2 - 3

40 - 15 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 2 - 3

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 2 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 BREAK DE CAMERON NORRIE !!! Tercer juego consecutivo del británico. Fue un espejismo el inicio de Alcaraz en el tercer set, pero es que realmente no está pudiendo competir en una final que, recordemos, tenía en el bolsillo después de hacerse con el primer set y caminar con 3-0 a favor en el segundo. Set 3 2 - 3

0 - 0 Impresionante passing shot de Cameron Norrie desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 3 OTRA BOLA DE BREAK PARA NORRIE !!! El partido está siendo un suplicio en estos momentos para el tenista español. Set 3 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 3 2 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 2

ADV - 40 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Cameron Norrie se apunta el tanto Set 3 BOLA DE BREAK PARA NORRIE !!! Después de una doble falta de Alcaraz... Set 3 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Juego en blanco para empezar !!! Tenis directo por parte del tenista español, ahorrando cada esfuerzo de más, pero ha sido muy efectivo al menos para poder comenzar con iniciativa en el marcador en este tercer y definitivo set de la final. Set 3 1 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 0 - 0

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Cameron Norrie Set 2 De momento parece que Alcaraz sigue en psta y habrá que ver si es capaz de rendir a buen nivel en este tercer parcial. Veremos... Set 2 Carlos Alcaraz no ha podido prácticamente competir en los últimos juegos y una final que parecía claramente decantada a su favor se ha ido complicando merced a los problemas musculares que ha comenzado a sentir a mediados del segundo parcial. Set 2 NORRIE IGUALA LA FINAL !!! NOS VAMOS AL TERCER SET !!! Set 2 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 TRIPLE BOLA DE SET PARA CAMERON NORRIE !! Set 2 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Habrá que ver como gestiona Alcaraz ahora una final que tenía muy de cara, pero que se ha ido complicando a raiz de estos problemas musculares. Set 2 BREAK DE CAMERON NORRIE !!! Tercero consecutivo para el británico. Dispone de saque para llevarse el segundo set y forzar la tercera manga, mientras que se confirma que Alcaraz sufre problemas en su muslo derecho y solicita ahora la asistencia del fisioterapeuta. Set 2 4 - 5

0 - 0 El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 OTRA BOLA DE BREAK !!! AHORA PARA NORRIE !!! El partido ha entrado en una fase de continuos errores y nervios al saque por parte de los dos contendientes. Set 2 4 - 4

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 4

30 - 30 La dejada de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 4

30 - 15 La dejada de Cameron Norrie se estrella en la red Set 2 4 - 4

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Cameron Norrie Set 2 CONTRABREAK DE ALCARAZ !!! Resuelve en parte el lío en el que se había emtido el tenista urciano y da la sensación de que a ninguno de los dos jugadores les sobra una gora de fuerza. Set 2 4 - 4

0 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 2 DOS BOLAS DE ROTURA AHORA PARA ALCARAZ !!! Set 2 3 - 4

40 - 15 El passing shot de Cameron Norrie se estrella en la red Set 2 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 4

30 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 4

15 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 BREAK DE CAMERON NORRIE !!! Segundo consecutivo para el tenista británico. Parece que Alcaraz trata en estos momentos de acortar los puntos, rehuye el peloteo y no sabemos si puede estar sufriendo algún tipo de dificultad física, pero no se le ve ahora al murciano nada cómodo. Set 2 3 - 4

0 - 0 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 2 BOLA DE BREAK PARA CAMERON NORRIE !!! Algo precipitado en estos momentos Carlos Alcaraz. Set 2 3 - 3

30 - 40 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 30 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Cameron Norrie Set 2 3 - 3

0 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 3

0 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Tercer juego consecutivo para Cameron Norrie. El británico consigue igualar el marcador y respira en estos momentos tras estar hace solo unos minutos con el partido tremendamente cuesta arriba. Set 2 Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 2

30 - 40 Remate desde el centro de la pista de Cameron Norrie que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 2 3 - 2

30 - 30 El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 2

30 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 2

15 - 15 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 3 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 BREAK DE CAMERON NORRIE !!! Estaba literalmente contra las cuerdas, pero el británico ha aprovechado este momento de cierto despiste del jugador español para quebrar por primera vez su servicio. Set 2 3 - 2

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 1

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 DOBLE BOLA DE ROTURA PARA NORRIE !!! Se ha despistado en los últimos puntos el tenista de El Palmar. Set 2 3 - 1

15 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 1

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Logra Norrie inaugurar su casillero de juegos en este segundo parcial y trata de animarse tras ver como Alcaraz ha conseguido importantes réditos en esta final. Set 2 3 - 1

0 - 0 Impresionante passing shot de Cameron Norrie desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 2 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 0

30 - 30 Revés desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz Set 2 3 - 0

30 - 15 Gran remate desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que provoca un error de Carlos Alcaraz Set 2 Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta Set 2 3 - 0

15 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 Confirma el break Carlos Alcaraz con un juego en blanco y da la sensación de que Norrie comienza a ver al español, un día más, como un muro prácticamente infranqueable. Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 0

40 - 0 La contradejada de Cameron Norrie se estrella en la red Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 0

15 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 2 BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! Sigue en modo rodillo el actual núemro 2 de la ATP y logra abrir hueco en el marcador en este segundo parcial. Set 2 2 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Primera opción en este segundo set, pero es que lleva cuatro turnos de resto consecutivos con al menos una bola de rotura el jugador español. Set 2 1 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 1 - 0

40 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Cameron Norrie y gana el tanto Set 2 1 - 0

30 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Cameron Norrie y gana el tanto Set 2 1 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta Set 2 1 - 0

0 - 30 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Ha dejado espacapar Norrie una gran oportunidad de comenzar mandando en este segundo set. Ha desaprovechado dos bolas de break y continúa siendo el murciano el que lleva la iniciativa en el tanteador. Set 2 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 0 - 0

ADV - 40 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 DOS BOLAS DE BREAK PARA CAMERON NORRIE !!! Trata de reaccionar rápido el testa británico. Set 2 0 - 0

15 - 40 Remate desde el centro de la pista de Cameron Norrie que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 0 - 0

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 0

15 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 1 El tenista murciano ha manejado mejor el partido. Más agresivo y llevando la initicativa, ha ido imponiendo su mayor consistencia una vez que ha podido afinar un poco la puntería e ir reduciendo el número de errores no forzados. Set 1 Llevaba varios juegos al resto amenazando el español ya ha tenido que ser a la quinta bola de rotura cuando ha conseguido romper por primera vez en el partido el saque del británico. Eso si, cuando ha llegado ha sido definitivo, porque supone certificar el primer set del partido. Set 1 CARLOS ALCARAZ SE LLEVA EL PRIMER SET DE LA FINAL !!! Set 1 7 - 5

0 - 0 Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Cameron Norrie Set 1 SEGUNDA BOLA DE SET PARA ALCARAZ !!! Set 1 6 - 5

ADV - 40 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Cameron Norrie se apunta el tanto Set 1 6 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 6 - 5

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 6 - 5

30 - 0 La dejada de Cameron Norrie se va fuera Set 1 Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Alcaraz se asegura el menos la disputa del tie break en esta igualada primera manga de la final del ATP 500 de Río de Janeiro. Set 1 6 - 5

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Cameron Norrie Set 1 5 - 5

30 - 30 Cameron Norrie con una precisa dejada a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto Set 1 5 - 5

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 5 - 5

30 - 0 La contradejada de Cameron Norrie se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Salva otra vez la bola de break en contra Cameron Norrie y sigue aguantando el tenista británico ahora que la presión de Alcaraz comienza a ser enorme. Set 1 5 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 5 - 4

40 - ADV Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 5 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 BOLA DE SET PARA ALCARAZ !!! Eso sí, al resto... Set 1 5 - 4

ADV - 40 La contradejada de Cameron Norrie se estrella en la red Set 1 5 - 4

40 - 40 El globo defensivo de Cameron Norrie se va fuera Set 1 5 - 4

30 - 40 Impresionante globo desde media pista de Carlos Alcaraz con el que supera a Cameron Norrie y consigue el tanto Set 1 5 - 4

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 5 - 4

15 - 30 Impresionante passing shot de Cameron Norrie desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 1 Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Resiste Alcaraz con el saque y se sitúa ya a las puertas de poder llevarse este primer parcial. Se está poniendo muy tenso el partido, una vez que nos vamos acercando a la resolución del set, con grandes intercambios en estos momento entre los dos jugadores. Set 1 5 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 4 - 4

40 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 4 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 4 - 4

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Hasta tres bolas de break ha tenido Carlos Alcaraz en este juego, pero Norrie aguantó el tipo y el español no pudo aprovechar ninguna de ellas para romper por primera vez el servicio de su rival. Set 1 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 3

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 3

ADV - 40 Cameron Norrie no consigue superar la red con su volea Set 1 4 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 DOBLE BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Llegan las primeras oportunidades para el vigente campeón de este torneo. Set 1 4 - 3

40 - 15 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 1 4 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 4 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 4 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Juego en blanco ahora para un Alcaraz que vuelve a recuperar el control con su servicio. Le está faltando al español conseguir más réditos desde la zona de resto, aunque ahora puede llegar una buena oportunidad. Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 3

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 3 - 3

30 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Algo impreciso ahora el tenista español desde la zona de resto, enlazando varios errores no fozados. Set 1 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 2

15 - 40 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 3 - 2

0 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Alcaraz salva su primer momento realmente delicado del partido tras levantar una bola de break en contra. El tenista de El Palmar ha terminado por asegurar los últimos puntos del juego y eso le permite continuar llevando la iniciativa en el marcador. Set 1 3 - 2

0 - 0 El remate de Cameron Norrie se va fuera Set 1 2 - 2

ADV - 40 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 1 2 - 2

40 - 40 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 1 BOLA DE BREAK PARA CAMERON NORRIE !!! Primera del partido para el tenista británico. Set 1 2 - 2

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 2

15 - 15 Contradejada de Cameron Norrie con la que supera a Carlos Alcaraz y gana el punto Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Cameron Norrie sigue de momento el ritmo en el marcador, aunque parece que es Alcaraz el que lleva la iniciativa en la inmesa mayoría de los puntos. Set 1 2 - 2

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 1

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 1

30 - 15 Revés afortunado desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que toca la red y consigue el punto Set 1 2 - 1

15 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 1

0 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Maneja con suficiencia Alcaraz sus puntos con saque. El español está consiguiendo llevar la iniciativa en todo momento y dominar los puntos. Set 1 2 - 1

0 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 Sólido también el tenista británico con sus primeros saques. Igualdad en este tramo inicial de la final del ATP 500 de Río de Janeiro. Set 1 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 40 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 0

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 1 - 0

0 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 15 El globo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Alcaraz se embolsa el primer juego de la final. Sin excesivas dificultades el español en su turno de servicio. Set 1 1 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 0 - 0

40 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 0

30 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto DATO. Cameron Norrie es el jugador al que más veces ha derrotado Carlos Alcaraz (cuatro) a lo largo de su trayectoria en el circuito ATP. Este será el quinto duelo entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie y el español domina el cara a cara con cuatro victorias y una derrota. La única victoria del británico llegó el año pasado, en el Masters 1000 de Cincinatti (7-6, 6-7 y 6-4), mientras que el español se llevó la victoria en el último (6-3, 7-5), en la mencionada final del ATP 250 de Buenos Aires. Cameron Norrie ocupa actualmente el puesto número 13 en el ranking ATP. El jugador británico de origen sudafricano ha conseguido cuatro títulos a lo largo de su trayectoria y en la presente temporada disputó la final del torneo de Auckland. Con esta final en Río de Janeiro, el tenista murciano ha alcanzado la final en sus cuatro últimos torneos disputados sobre arcilla: Hamburgo y Umag, ambas en 2022, y Buenos Aires, la semana pasada. Con esta final en Río de Janeiro, el tenista murciano ha alcanzado la final en sus cuatro últimos torneos disputados sobre arcilla: Hamburgo y Umag, ambas en 2022, y Buenos Aires, la semana pasada. DATO. Carlos Alcaraz ha ganado ocho de las diez finales ATP que ha disputado a lo largo de su trayectoria, aunque cayó en las dos últimas disputadas sobre sobre tierra batida: Vs. Lorenzo Musetti en Hamburgo y Vs. Jannik Sinner en Umag, ambas en 2022. Carlos Alcaraz ha iniciado su andadura en la presente temporada como número 2 del ranking ATP después de que Novak Djokovic le arrebatara el cetro con su victoria en el Open de Australia, en el primer Grand Slam del curso, aunque el jugador español lo podría recuperar en función de los resultados que obtenga en una gira americana que le llevará a participar, además de en los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro, en el de Acapulco y los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Carlos Alcaraz ya se convirtió el año pasado en el tercer tenista español en alzarse con la victoria en este torneo tras Rafa Nadal (2014) y David Ferrer (2015). DATO. Carlos Alcaraz podría lograr su segundo título en este ATP 500 de Río de Janeiro, convirtiéndose en el primer tenista que logra revalidar el título desde la irrupción de este torneo en el circuito ATP en 2014. DATO. Carlos Alcaraz podría lograr su segundo título en este ATP 500 de Río de Janeiro, convirtiéndose en el primer tenista que logra revalidar el título desde su irrupción en el circuito ATP en 2014. Carlos Alcaraz se mantiene invicto en este 2023, con ocho triunfos hasta el momento en su casillero. En este ATP 500 de Río de Janeiro ha eliminado antes de llegar a la final a Mateus Alves, Fabio Fognini, Dusan Lajovic y Nicolas Jarry. Como decíamos, el tenista de El Palmar persigue hoy el octavo título ATP de su trayectoria después de que en 2021 lograra su primer título en Umag, el noveno si incluimos también las Next Gen ATP Final que conquistó también en 2021. Alcaraz ya venía de firmar un 2022 de ensueño y terminó el año como número 1 de la ATP tras levantar cinco torneos, incluyendo el US Open, los Masters 1000 de Madrid y Miami, además de los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona. El jugador murciano ha regresado de forma inmejorable a las pistas tras más de 100 días alejado del circuito por lesión y tiene la oportunidad de conseguir alzarse con su segundo título en el segundo torneo en el que participa en este 2023. Y es que Alcaraz pasó literalmente por encima de Norrie en la mencionada final del torneo de Buenos Aires, logrando el octavo título de su trayectoria, el primero en esta temporada 2023 recién estrenada para él. Apenas una semana después de enfrentarse también en la ronda final en el ATP 250 de Buenos Aires, ambos jugadores se vuelven a ver las caras en un partido en el que el español tratará de adjudicarse su segundo título de la temporada, mientras que el británico intentará tomarse la venganza deportiva de lo ocurrido el domingo pasado en la capital argentina. Buenas noches !!! Bienvenidos a la retransmisión de la final del torneo de Río de Janeiro entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie. ¿Preparados? Comenzamos…