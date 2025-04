Volver al inicio Set 3 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de este sensacional partido. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Set 3 De cualquier forma, Alcaraz ya se encuentra en la segunda ronda en este último Grand Slam de la temporada y aún espera a su rioval. Saldrá del duelo que mantienen en estos momentos el neerlandés Tallon Griekspoor contra otro argentino, Guillermo Coria. Set 3 Ha sido un partido de poder a poder y especialmente se ha visto un memorable segundo set con puntos antológicos para ambos jugadores. Set 3 Nunca es agradable terminar ganando debido a la lesión del rival, pero la verdad es que este desgraciado acontecimiento no debe empañar en modo alguna una victoria extraordinaria de Alcaraz, teniendo en cuenta que Baez le ha exigido jugar a su mejor nivel. Set 3 Carlos Alcaraz ha sentido un pinchazo y no puede continuar en pista y menos en un partido que estaba exigiendo el máximo por parte de los dos contendientes. Set 3 No puede seguir Sebastian Baez !!! VICTORIA DE CARLOS ALCARAZ !!! Set 3 De momento, Sebastian Baez solicita la asistencia del médico para que le evalúe en la pista, pero parece tremendamente afectado el bonaerense. Set 3 BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! Consiguió el punto, pero ojo porque Baez se ha quedado clavado y parece que ha sentido algún pinchazo o molestia muscular. Set 3 0 - 2

0 - 0 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Sebastian Baez y le sirve para ganar el punto Set 3 0 - 1

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 DOS BOLAS DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! Parece algo tocado el argentino en estos momentos y nodebería bajar la intensidad el español. Set 3 0 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Baez se va fuera Set 3 0 - 1

15 - 30 El revés de Sebastian Baez se va fuera Set 3 0 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Baez y consigue el punto Set 3 Saque liftado de Sebastian Baez, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Baez y consigue el punto Set 3 0 - 0

15 - 40 Sebastian Baez estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Baez y consigue el punto Set 3 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Se encendieron todas las alarmas para Alcaraz tras ceder su saque, pero de nuevo le dio la vuelta al marcador y terminó por calcar lo sucedido en la primera manga para ampliar su ventaja en este primer choque del español en el US Open 2022. Set 2 Comenzó dominando el número 4 de la ATP y parecía que Baez se iría diluyendo, pero lo cierto es que el argentino reaccionó, dando paso a una batalla enorme, con puntos tremendos y el público rendido ante el nivel que están mostrando ambos jugadores. Set 2 ALCARAZ SE ADJUDICA EL SEGUNDO SET !!! Enorme el partido que estamos presenciando y recordamos que esto es solo la primera ronda del torneo. Set 2 5 - 7

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Baez y consigue el punto Set 2 CUARTA BOLA DE SET PARA ALCARAZ !!! Set 2 5 - 6

40 - ADV Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Levanta las tres bolas de set en contra el argentino !!! Set 2 5 - 6

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 5 - 7

0 - 0 Sebastian Baez estrella su golpe de derecha en la red Set 2 5 - 6

15 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 TRES BOLAS DE SET PARA ALCARAZ !!! Y la Arthur Ashe se viene abajo en un partido espectacular. Set 2 5 - 6

0 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 5 - 6

0 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Sebastian Baez y gana el tanto Set 2 5 - 6

0 - 15 La volea de Sebastian Baez se va fuera Set 2 Solventa Alcaraz otro juego de enorme importancia y el español se asegura al menos la disputa del tie break en este agónico segundo set. Toda la presión ahora para el de Buenos Aires. Set 2 5 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Sebastian Baez se va fuera Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 5

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 5

15 - 15 El revés de Sebastian Baez se va fuera Set 2 5 - 5

15 - 0 Impresionante passing shot de Sebastian Baez desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 2 Lo ha intentado ahora Alcaraz al resto, pero terminó por solventar bien la papeleta el argentino. Set 2 5 - 5

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 5

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Sebastian Baez falla su segundo servicio, doble falta Set 2 4 - 5

30 - 15 El revés de Sebastian Baez se va fuera Set 2 4 - 5

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 5

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Le da la vuelta Alcaraz al marcador. Parecía que se complicaba mucho el segundo set, pero ahora consigue de nuevo llevar la iniciativa el tenista de El Palmar y se sitúa a un solo juego de poder llevarse ya el segundo parcial. Set 2 4 - 5

0 - 0 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Sebastian Baez se apunta el tanto Set 2 4 - 4

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 4 - 4

15 - 40 El revés de Sebastian Baez se va fuera Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 4 - 4

0 - 30 Sebastian Baez estrella su golpe de revés en la red Set 2 4 - 4

0 - 15 El golpe de derecha de Sebastian Baez se va fuera Set 2 CONTRABREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! Sigue la batalla en este segundo set y que importante ha sido este juego para el español porque ahora si que venían mal dadas para él Set 2 4 - 4

0 - 0 La volea de Sebastian Baez se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Set 2 Sebastian Baez falla su segundo servicio, doble falta Set 2 4 - 3

40 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 4 - 3

40 - 30 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 3

30 - 30 El revés de Sebastian Baez se va fuera Set 2 4 - 3

30 - 15 Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Sebastian Baez Set 2 4 - 3

30 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque liftado de Sebastian Baez, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BREAK PARA SEBASTIAN BAEZ !!! El tenista argentino logra romper por primera vez el saque de Alcaraz y consolida el cambio de tendencia en el partido a base de pundonor y resistencia. Se está agarrando con todo a la pista el jugador de Buenos Aires y está haciendo que el murciano pierda la confianza por momentos. Set 2 4 - 3

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Nueva bola de break para Baez y la entrega Alcaraz con una doble falta. Lo está pasando mal ahora el español... Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 3 - 3

40 - 40 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 3

40 - 40 El remate de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 3

40 - ADV Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 3 - 3

40 - 40 Sebastian Baez estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 3

ADV - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 3

40 - 30 El revés de Sebastian Baez se va fuera Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 TRIPLE BOLA DE BREAK PARA SEBASTIAN BAEZ !!! Set 2 3 - 3

30 - 15 El remate de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 15 Sebastian Baez estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Intercambio ahora de juegos rápidos con el servicio para ambos contendientes, pero las espadas siguen en todo lo alto en uno de los encuentros más atractivos en esta primera ronda del US Open. Set 2 Saque liftado de Sebastian Baez, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 3

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Baez y consigue el punto Set 2 2 - 3

40 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque liftado de Sebastian Baez, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Vuelve a disfrutar Alcaraz de un juego relativamente cómodo con saque. Le vendrá bien para frenar la expansión de su rival y recuperar algo de oxígeno en un partido muy exigente desde el punto de vista físico. Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 2

30 - 40 Impresionante passing shot de Sebastian Baez desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 2 2 - 2

15 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 2

0 - 30 El golpe de derecha de Sebastian Baez se va fuera Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Consolida la remontada Sebastian Baez y el argentino se aferra al partido con uñas y dientes, reaccionando cuando más complicado lo tenía. Set 2 2 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 2

ADV - 40 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Pide Alcaraz tiempo porque tiene un problema en la zapatilla, pero le viene bien un poco de pausa porque estamos viendo un segundo set antológico y esto es solo primera ronda de un Grand Slam. Tremendo el nivel en la Arthur Ashe. Set 2 1 - 2

40 - 40 El remate de Sebastian Baez se va fuera Set 2 1 - 2

ADV - 40 El remate de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 2

40 - 40 El passing shot de Sebastian Baez se estrella en la red Set 2 Saque liftado de Sebastian Baez, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 2

30 - 30 El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 2

15 - 30 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Sebastian Baez Set 2 1 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 2

0 - 15 Sebastian Baez estrella su golpe de revés en la red Set 2 CONTRABREAK DE SEBASTIAN BAEZ !!! Ha jugado a tumba abierta en este juego el argentino consciente de que no podía ceder más terreno ante un Alcaraz claramentre al alza en los últimos juegos. Set 2 1 - 2

0 - 0 El remate de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 2

ADV - 40 Impresionante passing shot de Sebastian Baez desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 2 0 - 2

40 - 40 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 2

40 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Cuarta bola de rotura para Baez !!! Sigue presionando el bonaerense. Set 2 0 - 2

ADV - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 2

40 - 40 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Sebastian Baez que Carlos Alcaraz no consigue devolver Set 2 0 - 2

40 - ADV Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 0 - 2

40 - 40 El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 0 - 2

40 - ADV Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 0 - 2

40 - 40 Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Sebastian Baez Set 2 Tercera bola de break para Baez !!! Set 2 0 - 2

ADV - 40 Remate desde el centro de la pista de Sebastian Baez que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 2

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 2

40 - 40 La contradejada de Sebastian Baez se estrella en la red Set 2 BOLA DE BREAK AHORA PARA SEBASTIAN BAEZ !!! Set 2 0 - 2

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 2

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 2

30 - 40 Sebastian Baez estrella su golpe de revés en la red Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 0 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Sebastian Baez se va fuera Set 2 0 - 2

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! Ha necesitado hasta cuatro bolas de rotura para quebrar por segunda vez el servicio de Baez, pero sigue mostrando ahora superioridad en pista el murciano y podría abrir una importante brecha en el marcador en este segundo set. Set 2 0 - 2

0 - 0 Sebastian Baez estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 1

40 - ADV Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Sebastian Baez se apunta el tanto Set 2 Saque liftado de Sebastian Baez, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 1

30 - 40 Remate desde el centro de la pista de Sebastian Baez que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 2 0 - 1

15 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 TRES BOLAS DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! Son sus primeras oportunidades en el segundo parcial. Set 2 0 - 1

0 - 40 El revés de Sebastian Baez se va fuera Set 2 0 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Baez y consigue el punto Set 2 0 - 1

0 - 15 El revés de Sebastian Baez se va fuera Set 2 Sigue viviendo Alcaraz sus mejores momentos del partido y ahora logra estrenar su casillero en el segundo set con un contundente juego en blanco con su turno de servicio. Set 2 0 - 1

0 - 0 El revés de Sebastian Baez se va fuera Set 2 0 - 0

0 - 40 Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Sebastian Baez Set 2 0 - 0

0 - 30 Sebastian Baez estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

0 - 15 Sebastian Baez estrella su golpe de revés en la red Set 1 A pesar de que Sebastian Baez ha mostrado su mejor versión, lo cierto es que Alcaraz ha terminado por dominar el peloteo desde el fondo de la pista. Eso, unido a que ha mantenido un nivel bastante solvente con el servicio, han terminado por decantar la balanza a favor del murciano en este inicio de partido en su debut en el US Open 2022. Set 1 ALCARAZ SE ANOTA EL PRIMER SET !!! Ha encontrado el camino en el último tramo de un primer parcial tremendo, con gran nivel por parte de los dos jugadores y un altísimo ritmo de juego. Set 1 5 - 7

0 - 0 Sebastian Baez estrella su golpe de derecha en la red Set 1 DOBLE BOLA DE SET PARA ALCARAZ !! Eso sí, al resto... Set 1 5 - 6

15 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Baez se va fuera Set 1 Saque liftado de Sebastian Baez, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 6

0 - 30 El golpe de derecha de Sebastian Baez se va fuera Set 1 5 - 6

0 - 15 El golpe de derecha de Sebastian Baez se va fuera Set 1 Sólido Alcaraz ahora con el servicio. El español se asegura al menos la disputa del tie break en un primer parcial de poder a poder. Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 5

15 - 40 Gran resto de derecha de Sebastian Baez que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 5 - 5

0 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 5 - 5

0 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 5 - 5

0 - 15 El passing shot de Sebastian Baez se va fuera Set 1 No ha podido Carlos Alcaraz y tenía una oportunidad pintiparada para haberse anotado el primer set al situarse con un 0-30 a favor. Set 1 5 - 5

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Sebastian Baez, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Sebastian Baez, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Sebastian Baez, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 5

0 - 30 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Sebastian Baez se apunta el tanto Set 1 4 - 5

0 - 15 La volea de Sebastian Baez se va fuera Set 1 El tenista de El Palmar ha remontado ahora un preocupante 0-30 en contra. Estaban apareciendo ciertas dudas en el juego de Alcaraz, viendo que no podía doblegar fácilmente a su rival, aunque ha terminado cerrando este juego con cuatro puntos consecutivos y recuperando buen nivel. Set 1 4 - 5

0 - 0 Sebastian Baez estrella su golpe de derecha en la red Set 1 4 - 4

30 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Baez se va fuera Set 1 4 - 4

30 - 30 Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Baez Set 1 4 - 4

30 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 4 - 4

30 - 0 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 1 4 - 4

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Baez que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Juego en blanco para Baez. Cada vez más cómodo con su servicio el argentino y salvo la bola de break que tuvo en el segundo juego del partido, Alcaraz no ha podido arañar nada de momento desde la zona de resto. Set 1 Segundo servicio liftado de Sebastian Baez, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 4

40 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 4

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque liftado de Sebastian Baez, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Alcaraz se aferra al saque, aunque lo cierto es que ahora ha tenido bastantes dificultades para sacarlo adelante. Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 3

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Baez y consigue el punto Set 1 3 - 3

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 3

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 3

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 3

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ya sabíamos que Alcaraz tenía un debut de la máxima exigencia en este US Open, pero se está demostrando ya en pista con un Sebastian Baez siendo capaz de jugarle de tú a tú al español. Set 1 3 - 3

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 3

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sebastian Baez que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 2 - 3

30 - 15 Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Sebastian Baez Set 1 Saque liftado de Sebastian Baez, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Muy sólido Alcaraz con su servicio. El murciano no está ofreciendo fisuras, a pesar de que ha cometido dos dobles faltas en este juego. Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 40 Sebastian Baez estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Sebastian Baez se va fuera Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 2

0 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Menos apuros ahora para Sebastian Baez con su saque !!! Continúa la igualdad en este primer tramo del partido. Set 1 Ace de Sebastian Baez con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 1 - 2

40 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 2

30 - 15 Sebastian Baez estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 2

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Amarra de momento los turnos de servicio Alcaraz con relativa facilidad. Apenas está consiguiendo el argentino puntos de resto en juego y cuando lo hace, el murciano ya cuenta con la iniciativa. Set 1 1 - 2

0 - 0 El revés de Sebastian Baez se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 40 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Baez y consigue el punto Set 1 1 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Sebastian Baez se va fuera Set 1 Neutraliza Baez el primer intento de break de Alcaraz y el argentino solventa su primer momento de dificultad con el servicio del partido. Set 1 1 - 1

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 1

ADV - 40 Impresionante passing shot de Sebastian Baez desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 1 Saque liftado de Sebastian Baez, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! La primera del partido para el tenista de El Palmar. Set 1 0 - 1

30 - 40 El globo de Sebastian Baez se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 30 El revés de Sebastian Baez se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 15 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 15 El revés de Sebastian Baez se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Gran inicio de partido de Alcaraz !!! Ha manejado bien los puntos el español, con una derecha demoledora. Set 1 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Baez y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Baez y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Baez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Esta será la segunda ocasión en la que se enfrenten ambos jugadores. Alcaraz se impuso en la primera, en las semifinales del Next Gen ATP Finals, en superficie dura, un torneo que a la postre se terminó por llevar el tenista español. Baez se ha clasificado por primera vez en este cuadro final del US Open y en los otros tres Grand Slam de la temporada ha cosechado el mismo resultado, siendo eliminado en segunda ronda en el Open de Australia, en Roland Garros y Wimbledon. Sebastian Baez ocupa actualmente el 37º puesto en el ranking ATP. El tenista bonaerense ha conquistado este año en Estoril el primer título de su trayectoria, disputando además las finales en Bastad t Santiago de Chile, todos ellos sobre tierra batida. Carlos Alcaraz intentará recuperar en Nueva York su mejor versión después de que su desempeño en las últimas semanas haya sido algo irregular. Perdió las citadas finales consecutivas contra Lorenzo Musetti y Jannik Sinner y posteriormente cayó en segunda ronda en el Masters 1000 de Montreal y posteriormente perdió a manos de Cameron Norrie en los cuartos de final en el Masters 1000 de Cincinnati. Además de los cuatro títulos relatados, Alcaraz disputó también las finales de Umag y Hamburgo y quizás su asignatura pendiente resida en su desempeño en los Grand Slams, puesto que su mejor resultado lo consiguió en Roland Garros, alcanzando los cuartos de final, su techo hasta el momento en el marco de los ‘cuatro grandes’ torneos del calendario. El tenista español ha sido el único capaz de conseguir dos títulos Masters 1000 en la presente campaña (Miami y Madrid) y logró levantar, además, los trofeos en el Conde de Godó de Barcelona y en Río de Janeiro. Este año, Carlos Alcaraz ya llega como un tenista plenamente consolidado, cuarto en el ranking ATP, y con cuatro títulos en un 2022 en el que ha confirmado todas las expectativas que se habían depositado en él. Alcaraz afronta su último Grand Slam de la temporada después de ser una de las grandes sensaciones el año pasado en el torneo neoyorkino cuando, con apenas 18 años y cuatro meses, se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los cuartos de final del US Open en la Era Open. Buenas tardes !!! Bienvenidos al debut de Carlos Alcaraz en el US Open 2022. El tenista murciano se mide al argentino Sebastian Baez. ¿Preparados? Comenzamos…