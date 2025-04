Volver al inicio Set 3 ¡Gracias por seguir este partido con nosotros! Esperamos que hayan disfrutado del encuentro y de su retransmisión. ¡Que pasen buena noche y hasta la próxima! Set 3 46 victorias de Carlos Alcaraz en 2022, igualando el registro máximo del año que, hasta hoy, tenía Stefanos Tsitsipas, eliminado ya del Grand Slam. Set 3 Pone el 1-1 en su duelo personal frente a Federico Coria y avanza a la tercera ronda del US Open, donde ya espera Brooksby, que se ha encargado de eliminar a Coric. Set 3 ¡Qué gran victoria de Carlos Alcaraz! Tras cas una hora de set, sacó adelante una manga que se le complicó en exceso. Salvó cinco bolas de break con 4-4 y se impuso al argentino cuando mejor se encontraba sobre la pista. Set 3 ¡JUEGO, SET Y PARTIDO PARA CARLOS ALCARAZ! Set 3 5 - 7

0 - 0 El golpe de derecha de Federico Coria se va fuera Set 3 5 - 6

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 3 Saque plano de Federico Coria, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 5 - 6

15 - 30 Impresionante passing shot de Federico Coria desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 3 5 - 6

0 - 30 Federico Coria estrella su golpe de derecha en la red Set 3 5 - 6

0 - 15 Federico Coria estrella su golpe de derecha en la red Set 3 5 - 6

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 3 5 - 5

15 - 40 El revés de Federico Coria se va fuera Set 3 5 - 5

15 - 30 El remate de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Federico Coria Set 3 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Federico Coria Set 3 Segundo servicio liftado de Federico Coria, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 4 - 5

40 - 15 Federico Coria con una precisa dejada a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto Set 3 4 - 5

30 - 15 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 5

15 - 15 Contradejada de Federico Coria con la que supera a Carlos Alcaraz y gana el punto Set 3 4 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Federico Coria se va fuera Set 3 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Cómo está jugando Coria ahora! Le entra todo con un juego muy agresivo. Hasta cinco bolas de break tuvo el argentino, pero el murciano consiguió, con algo de fortuna, mantener su saque una vez más para continuar con la iniciativa en este set. Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 3 4 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Federico Coria se va fuera Set 3 4 - 4

ADV - 40 Gran resto de derecha de Federico Coria que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 4 - 4

40 - 40 El passing shot de Federico Coria se va fuera Set 3 4 - 4

ADV - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 4 - 4

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 4

40 - ADV Federico Coria estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 3 4 - 4

ADV - 40 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 3 4 - 4

40 - 40 Federico Coria estrella su golpe de derecha en la red Set 3 4 - 4

40 - 30 El revés de Federico Coria se va fuera Set 3 4 - 4

40 - 15 El remate de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 4

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 4 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 4

0 - 15 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Federico Coria y le sirve para ganar el punto Set 3 FIRMA LA IGUALADA EL ARGENTINO. La emoción se torna protagonista en este tercer set. Set 3 Saque plano de Federico Coria, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 4

ADV - 40 El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Federico Coria, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 3 - 4

30 - 40 Federico Coria no consigue superar la red con su volea Set 3 3 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Federico Coria se va fuera Set 3 3 - 4

30 - 15 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 3 Saque plano de Federico Coria, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 4

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Federico Coria que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 ROMPE CORIA. Salta la sorpresa en esta pista central. El argentino rompe por primera vez al español y puede empatar este tercer set. Set 3 3 - 4

0 - 0 Gran volea desde media pista de Federico Coria que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 2 - 4

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Federico Coria que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 2 - 4

30 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 4

15 - 30 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 3 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Federico Coria no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 4

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 4

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 4

40 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 4

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Segundo servicio liftado de Federico Coria, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 ¡CONFIRMA Y SE PONE 4-1! ¡Tiene el partido encarrilado para pasar a la siguiente ronda del torneo! Set 3 1 - 4

0 - 0 Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Federico Coria Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 3 1 - 3

15 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 3 1 - 3

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 3 ¡DOBLE FALTA Y ROTURA PARA ALCARAZ! ¡Vuelve a caer Coria, ahora en su saque con dos faltas, y le da ventaja a Carlos, que saca para el 4-1! Set 3 Federico Coria falla su segundo servicio, doble falta Set 3 1 - 2

30 - 40 Federico Coria estrella su golpe de revés en la red Set 3 1 - 2

30 - 30 El golpe de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Federico Coria se va fuera Set 3 Saque plano de Federico Coria, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 2

0 - 15 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 3 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Ahora sí parece que volvemos a la igualdad del inicio! Primer descanso del tercer set con Coria atacando para brindar a la grada de espectáculo. Si Carlos se confía, podríamos ir al cuarto set. Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 3 1 - 1

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 3 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Federico Coria no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 1

30 - 15 Gran resto de derecha de Federico Coria que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 1 - 1

15 - 15 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Federico Coria Set 3 1 - 1

15 - 0 Impresionante passing shot de Federico Coria desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 3 ¡Juego Coria! Alcaraz buscó la rotura, pero el argentino, ahora sí, pudo asegurarse el saque. Set 3 Saque plano de Federico Coria, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Saque plano de Federico Coria, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 1

40 - 40 Fácil dejada de Carlos Alcaraz con la que gana el punto Set 3 0 - 1

40 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 3 0 - 1

40 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 1

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 1

0 - 15 Federico Coria estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡JUEGO PARA ALCARAZ! ¡Deja en blanco a Coria para comenzar con fiereza este tercer set! Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 3 0 - 0

0 - 30 El passing shot de Federico Coria se va fuera Set 3 0 - 0

0 - 15 El revés de Federico Coria se va fuera Set 2 ¡JUEGO Y SET PARA CARLOS ALCARAZ! ¡No hay color entre el español y el argentino! Alcaraz es dominador claro y ahora, tras volver a romper, sacará para tener la iniciativa del tercer y, posiblemente, último set del encuentro! Set 2 1 - 6

0 - 0 Federico Coria estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Federico Coria falla su segundo servicio, doble falta Set 2 1 - 5

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 5

0 - 30 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Federico Coria Set 2 1 - 5

0 - 15 Federico Coria estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡JUEGO PARA ALCARAZ! ¡Sigue aumentando la ventaja y de camino a ganar la segunda manga del partido después de que Coria estuviera a punto de romper! Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 2 1 - 4

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 4

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Federico Coria no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 2 1 - 4

40 - 15 El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 4

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 4

15 - 15 El revés de Federico Coria se va fuera Set 2 1 - 4

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡Juego Coria! No se va a quedar en blanco el tenista argentino, que pone su primer punto en esta segunda manga. Set 2 Segundo servicio liftado de Federico Coria, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque plano de Federico Coria, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 4

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 2 0 - 4

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Federico Coria, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡CONFIRMA! ¡Se pone 4-0 y domina por completo el segundo set! Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 2 0 - 3

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 3

15 - 30 Federico Coria con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Federico Coria Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 2 ¡QUÉ NIVEL DE ALCARAZ! ¡Vuelve a romper el de El Palmar para ponerse 3-0 en este segundo set! Coria parece despertar, pero ahora no es capaz de superar el nivel que está mostrando Alcaraz, de auténtico campeón. Set 2 0 - 3

0 - 0 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 2 Federico Coria falla su segundo servicio, doble falta Set 2 0 - 2

15 - 30 Impresionante globo desde media pista de Carlos Alcaraz con el que supera a Federico Coria y consigue el tanto Set 2 0 - 2

15 - 15 El revés de Federico Coria se va fuera Set 2 Saque plano de Federico Coria, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡CONFIRMA LA ROTURA! ¡Volvió Coria a poner en apuros a Alcaraz, pero el tenista español lo vuelve a sacar adelante para ponerse con ventaja en el inicio de este segundo set! Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Federico Coria no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Federico Coria Set 2 0 - 1

40 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 0 - 1

ADV - 40 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Federico Coria que Carlos Alcaraz no consigue devolver Set 2 0 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 2 0 - 1

ADV - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 0 - 1

15 - 40 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Federico Coria Set 2 0 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 2 0 - 1

0 - 15 Federico Coria estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡BREAAAAK! ¡VUELVE A ROMPER! ¡Está Coria fuera del encuentro! ¡No acierta y no se muestra seguro en el drive! Alcaraz aprovecha su momento y está certero. Set 2 0 - 1

0 - 0 Federico Coria estrella su golpe de revés en la red Set 2 Federico Coria falla su segundo servicio, doble falta Set 2 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Federico Coria se va fuera Set 2 Saque plano de Federico Coria, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

0 - 15 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Federico Coria Set 1 ¡JUEGO Y SET PARA CARLOS ALCARAZ! ¡Superioridad total del murciano en los últimos tres juegos tras unos cinco iniciales de pura igualdad! De hecho, Coria tuvo ocasiones de adelantarse y pegar un susto al de El Palmar, que se pone con 1-0 de ventaja tras casi 40 minutos de partido. Set 1 2 - 6

0 - 0 El revés de Federico Coria se va fuera Set 1 2 - 5

0 - 40 El revés de Federico Coria se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 1 2 - 5

0 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 ¡VUELVE A ROMPEEEEER! ¡Alcaraz domina ahora por completo la situación del encuentro! ¡Coria está por detrás moralmente y prácticamente da por perdido el set! Superioridad total del murciano que, salvo sorpresa, se va a llevar el primer set. Set 1 2 - 5

0 - 0 Federico Coria estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡QUÉ PUNTO ACABA DE SALVAR ALCARAZ CUANDO LO TENÍA PRÁCTICAMENTE PERDIDO! ¡Peleó y consigue tener tres bolas de rotura! Set 1 2 - 4

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 1 2 - 4

0 - 30 El golpe de derecha de Federico Coria se va fuera Set 1 2 - 4

0 - 15 Federico Coria estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡CONFIRMA ROTURA! ¡Se pone 4-2 tras un juego muy complicado donde Coria tuvo oportunidad de empatar, pero el murciano se volvió a imponer! Set 1 2 - 4

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Federico Coria Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 1 2 - 3

ADV - 40 El golpe de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 3

40 - 40 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Federico Coria se apunta el tanto Set 1 2 - 3

40 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 3

30 - 30 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 3

0 - 30 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Federico Coria y le sirve para ganar el punto Set 1 2 - 3

0 - 15 El revés de Federico Coria se va fuera Set 1 ¡ROMPE ALCARAAAAAAZ! ¡Lo hace con uno de sus globos característicos superando a Coria y metiendo la bola rozando la línea por el pasillo de dobles! ¡Segundo descanso y el murciano puede ponerse con ventaja en el marcador! Set 1 2 - 3

0 - 0 Eficaz globo defensivo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y le sirve para apuntarse el tanto Set 1 2 - 2

40 - ADV Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Saque plano de Federico Coria, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 2

40 - ADV El golpe de derecha de Federico Coria se va fuera Set 1 2 - 2

40 - 40 El passing shot de Federico Coria se va fuera Set 1 2 - 2

40 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 2

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 2

15 - 30 La contradejada de Federico Coria se va fuera Set 1 2 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 1 2 - 2

15 - 0 Revés afortunado desde el fondo de la pista de Federico Coria que toca la red y consigue el punto Set 1 ¡JUEGO PARA CARLOS ALCARAZ! ¡Sufrió el murciano en este servicio, pero consiguió sacarlo adelante! Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 1 2 - 1

40 - ADV El revés de Federico Coria se va fuera Set 1 2 - 1

40 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 1

ADV - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Federico Coria se va fuera Set 1 2 - 1

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Federico Coria que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Federico Coria no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡Juego para Coria! Buen nivel del argentino en este punto para mantenerse con la iniciativa en el marcador. No tuvo posibilidad ahora Alcaraz. Set 1 Segundo servicio liftado de Federico Coria, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 15 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Federico Coria y le sirve para ganar el punto Set 1 1 - 1

40 - 0 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Federico Coria, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Tras un gran juego desde el saque, un par de fallos le dieron algo de alas a Coria, pero el murciano se rehizo para volver a ganarlo desde el servicio! Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Federico Coria se va fuera Set 1 1 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 0

0 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Federico Coria se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 15 El revés de Federico Coria se va fuera Set 1 ¡Juego para Federico Coria! Primer saque del encuentro y lo mantiene el argentino. Juego agresivo de Alcaraz al resto. Tuvo bola de break que no pudo aprovechar. Dos errores no forzados le impidieron comenzar con rotura. Set 1 Segundo servicio liftado de Federico Coria, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

ADV - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Federico Coria que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Federico Coria falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Federico Coria y consigue el punto Set 1 0 - 0

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

15 - 15 El revés de Federico Coria se va fuera Set 1 Saque plano de Federico Coria, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya saltan los dos jugadores a la pista de juego! ¡En unos instantes, tras el sorteo de saque, comenzará el calentamiento previo al inicio del partido! ¡Vamos con ello! ¡Ya ha finalizado el choque entre Swiatek y Stephens! Victoria de la tenista polaca. ¡No se vayan muy lejos! Se espera que en unos 15 minutos salgan a pista los contendientes del duelo masculino. Se espera que el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Federico Coria tenga lugar una vez finalice el choque entre Iga Swiatek y Sloane Stephens, que va ganando la tenista polaca tras vencer el primer set y tener ventaja en el segundo. Tras alcanzar tres semifinales, ganando dos de esos torneos en 2022 (Miami y Madrid) entre los grandes campeonatos del año, buscará su mejor participación en un Grand Slam tras solo alcanzar los cuartos de final en el US Open de 2021 y Roland Garros de esta edición. Tras superar la primera ronda ante Sebastian Báez por retirada en el tercer set, otro argentino se cruza en el camino del tenista murciano. Por su parte, Carlos Alcaraz, que quiere seguir haciendo historia, tiene por delante la capacidad para ganar el US Open. Federico Coria nunca ha superado la segunda ronda del US Open, cayendo en esta fase en 2020 y 2022. Solo en una ocasión superó esta tonda en un Grand Slam, cayendo en la tercera ronda en Roland Garros 2020. Federico Coria superó a Tallon Griekspoor en la primera ronda a tres sets en un partido que fue algo tosco para el de Rosario. Segundo duelo entre el tenista español y el argentino en el circuito ATP. La primera vez tuvo lugar en el torneo de Río de Janeiro en 2020 con victoria de Federico Coria jugando tres sets: 6-4, 4-6, 6-4. ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a otro encuentro más de este US Open! ¡Nuevo turno de Carlos Alcaraz, que en esta segunda ronda se medirá ante el argentino Federico Coria!