Volver al inicio Set 3 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta fran final. Ha sido un placer. Les esperamos en futuras citas. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Set 3 Novak Djokovic se ha tomado una dulce venganza deportiva después del escándalo del año pasado en el que no pudo competir en el torneo después de que las autoridades australianas le expulsaran del país al no haber recibido la vacuna contra la Covid 19. Set 3 La otra cara de la moneda es para un Stefanos Tsitsipas que ha perdido su segunda final de Grand Slam, y las dos contra el mismo verdugo. Cayó ante Novak Djokovic en la primera, en Roland Garros en 2021 y hoy de nuevo en este Open de Australia 2023, en la que el serbio no le ha dado opción alguna. Set 3 Ya decíamos que Nole ha igualado a Rafa Nadal como el jugador con más títulos de Grand Slam en la Era Open (22) y lo cierto es que se avecina un duelo espectacular entre ambos en la próxima edición de Roland Garros. Esperamos que ambos jugadores puedan llegar a esa cita al máximo nivel. Set 3 El jugador serbio no solo se lleva el premio de este título, también escala de nuevo al número 1 de la ATP detronando a Carlos Alcaraz. Vuelve a lo más alto del ranking después de abandonarlo en junio de 2022 y podría continuar extendiendo su reinado tras acumular ya 373 semanas en el primer puesto del ranking, más que ningún otro jugador a lo largo de la historia. Set 3 DATO. Novak Djokovic ha levantado su 10º título en el Abierto de Australia y se ha convertido en el segundo tenista en conseguir al menos diez entorchados en un mismo Grand Slam después de un Rafa Nadal que acumula 14 victorias en Roland Garros a lo largo de su trayectoria. Set 3 Lo celebra a lo grande Nole con todo su equipo y lo cierto es que descarga una enorme presión en estos momentos después de jugar constantemente con la vitola de ser el máximo favorito para adjudicarse el torneo. Set 3 VICTORIA DE NOVAK DJOKOVIC !!! Alcanza su 10ª victoria en el Open de Australia y su 11º título de Grand Slam, igualando a Rafa Nadal como el tenista con más títulos en los cuatro grandes de la historia. Set 3 6 - 7

0 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Salva Stefanos Tsitsipas las dos bolas de partido en contra con su saque, pero Nole tiene ahora la opción de cerrar el torneo con su servicio. Set 3 6 - 6

5 - 6 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 Segundo servicio liftado de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 TRES BOLAS DE CAMPEONATO PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 3 6 - 6

3 - 6 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 3-5. Tres puntos seguidos ahora de Stefanos Tsitsipas y ha recuperado uno de los dos minibreaks que tenía en contra. Set 3 6 - 6

3 - 5 Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea Set 3 Saque liftado de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 6 - 6

1 - 5 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0-5. Aprovecha sus dos turnos de saque Novak Djokovic y acaricia ya una nueva victoria el tenista balcánico en la Rod Laver Arena. Set 3 6 - 6

0 - 5 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 3 6 - 6

0 - 4 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 0-3. Novak Djokovic se vuelve a mostrar más firme en los puntos decisivos y se sitúa con una clara ventaja en este tie break, con dos minibreaks por delante a las primeras de cambio. Set 3 6 - 6

0 - 3 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 6 - 6

0 - 2 Gran resto de derecha de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 EL TERCER SET SE DECIDE DE NUEVO EN EL TIE BREAK !!! Set 3 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 5 - 6

40 - 30 El passing shot de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 5 - 6

30 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 5 - 6

30 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 5 - 6

15 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Como una auténtica apisonadora Nole con los saques en estos momentos. Logra otro juego en blanco el serbio y se asegura al menos la disputa del tie break en este tercer set en el que Stefanos Tsitsipas sigue literalmente contra las cuerdas, sometido a una presión extrema. Set 3 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 3 5 - 5

0 - 15 Remate desde la red de Novak Djokovic que no opciones a Stefanos Tsitsipas Set 3 Sigue resistiendo Stefanos Tsitsipas y logra igualar su Set 3 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 Saque liftado de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 4 - 5

30 - 30 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 4 - 5

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 4 - 5

30 - 0 El globo defensivo de Novak Djokovic se va fuera Set 3 4 - 5

15 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Novak Djokovic suma ya su quinto juego en el tercer set y se sitúa, por tanto, al borde de la victoria y de poder alcanzar su 10ª victoria en Melbourne. Máxima presión ahora sobre el turno de saque del tenista heleno. Set 3 4 - 5

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 4 - 4

0 - 40 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 3 4 - 4

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 4 - 4

0 - 15 Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 3 Le devuelve el juego en blanco Tsitsipas a Nole y sigue la batalla en un tercer parcial que parece destinado también a una resolución en el tie break. Set 3 4 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 Saque liftado de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 3 - 4

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 3 - 4

15 - 0 Remate desde la red de Stefanos Tsitsipas que no opciones a Novak Djokovic Set 3 Juego en blanco para Novak Djokovic !!! Sigue sin encontrar Stefanos Tsitsipas la forma de poder atacar el saque del serbio. Y es que tras el break que consiguió en el primer juego de este tercer parcial, lo cierto es que al ateniense se le parece haber apagado de nuevo la luz y así es muy complicado que pueda al menos forzar un hipotético cuarto set. Set 3 3 - 4

0 - 0 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 3 - 3

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 3 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Se revuelve ahora Stefanos Tsitsipas con un gran juego, consiguiendo varios puntos ganadores, especialmente con su estético revés a una mano. Set 3 3 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 2 - 3

40 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 Stefanos Tsitsipas falla su segundo servicio, doble falta Set 3 2 - 3

30 - 0 El globo de Novak Djokovic se va fuera Set 3 2 - 3

15 - 0 Gran volea desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic Set 3 No da síntomas de debilidad Djokovic. Tremendamente incisivo el serbio y comienza a ver muy de cerca la posibilidad no solo de ganar su 10º título en el Open de Australia, también de igualar a rafa Nadal como el jugador con más Grand Slam de la historia (22). Set 3 2 - 3

0 - 0 Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 3 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 2

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 2 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 2 - 2

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 3 1 - 2

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque cortado que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 1 - 2

15 - 30 Stefanos Tsitsipas no consigue superar la red con su volea Set 3 1 - 2

15 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque liftado de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Novak Djokovic logra confirmar el break conseguido en el juego anterior y se sitúa por delante en el simultáneo por primera vez en la tercera manga. Comenzaron las cosas algo difíciles para el balcánico en el set, pero ha conseguido revertir la situación con una gran reacción. Set 3 1 - 2

0 - 0 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 1

30 - 40 Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea Set 3 1 - 1

15 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 1

0 - 30 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 3 1 - 1

0 - 15 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 CONTRABREAK DE NOVAK DJOKOVIC !!! Que poco le ha durado la alegría al tenista griego y es que Nole ha reaccionado como un resorte y consigue recuperar la igualdad en el tanteador en este tramo inicial de la tercera manga. Set 3 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Segunda bola de rotura para el serbio en este juego, el primer turno de saque de Stefanos Tsitsipas en el tercer parcial. Set 3 1 - 0

40 - ADV Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 Salva el jugador ateniense la bola de break !!! Set 3 1 - 0

40 - 40 Gran volea desde media pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 BOLA DE BREAK PARA DJOKOVIC !!! Tras un error tremendo ahora de Stefanos Tsitsipas con la derecha... Set 3 1 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 1 - 0

30 - 30 Fabuloso resto de revés de Novak Djokovic que no consigue devolver Stefanos Tsitsipas Set 3 1 - 0

30 - 15 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Saque liftado de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 0

15 - 0 Stefanos Tsitsipas con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 3 No le queda otra a Stefanos Tsitsipas que jugar a tumba abierta si quiere tener alguna opción en esta final, la segunda de su trayectoria en un torneo de Grand Slam. Set 3 BREAK DE STEFANOS TSITSIPAS !!! El tenista griego no se da por vencido y rompe por primera vez en el partido el servicio de Nole en esta final. Set 3 1 - 0

0 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0 - 0

40 - 30 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 DOS BOLAS DE BREAK PARA STEFANOS TSITSIPAS !!! Set 3 0 - 0

40 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 0

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 2 DATO. Novak Djokovic nunca ha perdido un partido en pista dura tras haber ganado los dos primeros sets. Set 2 La final se va decantando poco a poco a favor de un Novak Djokovic que persigue su 10ª victoria en Melbourne y solo una épica reacción por parte de Stefanos Tsitsipas le podrá apartar de esta senda. Set 2 Hizo lo más difícil Stefanos Tsitsipas en este segundo set. Capaz de subir el nivel tras verse claramente superado en el primer parcial y poco a poco fue ganando consistencia desde la zona de resto hasta el punto de llegar a disfrutar de una bola de set. Sin embargo, Nole ha ido superando todas las dificultades, planteando una seria resistencia y llevándose la inmensa mayoría de los puntos decisivos. Set 2 Ha sido un tie break marcado más por los errores que por los aciertos por parte de los dos jugadores, especialmente de un Stefanos Tsitsipas que ha sido devorado por la presión. Set 2 DJOKOVIC SE LLEVA EL SEGUNDO SET !!! Set 2 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4-6. DOBLE BOLA DE SET PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Y la primera será con su saque... Set 2 6 - 6

4 - 6 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 6 - 6

4 - 5 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 6 - 6

4 - 4 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 3-4. Y como se ha complicado ahora Nole, cediendo los dos saques y este último, con una doble falta. Le ha dado una segunda vida al tenista ateniense en el tie break. Set 2 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 2 6 - 6

2 - 4 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 1-4. Se le complica mucho el tie break a Stefanos Tsitsipas y el griego se sitúa con dos minibreaks por debajo en el marcador. Set 2 6 - 6

1 - 4 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1-3. Otro minibreak a favor de Novak Djokovic. Vuelve a tomar ventaja el tenista balcánico en esta muerte súbita. Set 2 6 - 6

1 - 3 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 6 - 6

1 - 2 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 1-1. Reacciona Stefanos Tsitsipas a las primeras de cambio y recupera la senda de la igualdad. Set 2 6 - 6

1 - 1 Remate desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que no da opciones a Novak Djokovic Set 2 0-1. Minibreak a favor de Djokovic para comenzar... Set 2 6 - 6

0 - 1 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 NOS VAMOS AL TIE BREAK !!! Set 2 6 - 6

0 - 0 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 6 - 5

30 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 2 6 - 5

0 - 40 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 6 - 5

0 - 30 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 6 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Juego en blanco para Stefanos Tsitsipas y el griego se asegura al menos la disputa del tie break en un segundo parcial en el que ha subido considerablemente su nivel con respecto a lo visto en el primero. Set 2 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 Saque liftado de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 5

30 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 5 - 5

15 - 0 El globo defensivo de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Djokovic se lleva finalmente un juego muy tenso en el que ha tenido que afrontar su primer bola de break en contra del partido. Set 2 5 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 5 - 4

40 - ADV El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Sale del atolladero Nole con una sensacional derecha !!! Sigue resistiendo el serbio en su momento más complicado del partido. Set 2 5 - 4

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 BOLA DE SET PARA TSITSIPAS !!! Es la primera bola de rotura para el griego y además con el premio de poder llevarse el segundo set. La final está que arde !!! Set 2 5 - 4

40 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 5 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 5 - 4

30 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 5 - 4

15 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 5 - 4

0 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Stefanos Tsitsipas logra su 5º juego en este segundo parcial y se sitúa a las puertas de poder igualar el partido. De nuevo, máxima presión ahora sobre el saque del tenista de Belgrado. Set 2 5 - 4

0 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 4 - 4

40 - 30 El passing shot de Stefanos Tsitsipas se estrella en la red Set 2 4 - 4

40 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 4 - 4

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 Ha puesto toda la carne en el asador ahora Stefanos Tsitsipas desde la zona de resto, pero ha salido airoso Nole una vez más... Set 2 4 - 4

0 - 0 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 4 - 3

30 - 40 Stefanos Tsitsipas no consigue superar la red con su volea Set 2 4 - 3

30 - 30 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 4 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 2 4 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Sigue muy sólido con el saque Stefanos Tsitsipas, dando contuinuidad a una tendencia que comenzó ya al inicio de este segundo parcial. Ahora se le ha visto por primera vez algo incómodo al tenista serbio, intercambiando algunas opiniones con su equipo técnico. Set 2 4 - 3

0 - 0 La volea de Novak Djokovic se va fuera Set 2 3 - 3

ADV - 40 Stefanos Tsitsipas con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 4 - 3

0 - 0 Gran volea desde media pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 3 - 3

40 - 30 Remate desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que no da opciones a Novak Djokovic Set 2 3 - 3

30 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 15 Gran resto de derecha de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 3 - 3

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 No cede Novak Djokovic con su saque y el jugador ateniense sigue sin poder acercarse a la opción de break. Set 2 3 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 2

15 - 15 Remate desde el centro de la pista de Novak Djokovic que no da opciones a Stefanos Tsitsipas Set 2 3 - 2

15 - 0 Stefanos Tsitsipas con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 2 Sigue disfrutando de sus mejores momentos del partido Stefanos Tsitsipas !!! Y máxima presión ahora sobre el saque de Djokovic en un momento en el que su rival le está exigiendo bastante más que en el primer parcial. Set 2 3 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 Segundo servicio liftado de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Stefanos Tsitsipas falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 2 - 2

15 - 40 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 2 - 2

0 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 2 No ha llegado a disponer de bola de break, pero el ateniense ha conseguido al menos plantar cara en este turno de saque de Djokovic. Continúa la igualdad en esta segunda manga de la gran final. Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 2 2 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 2 - 1

30 - 30 Remate desde el centro de la pista de Novak Djokovic que no da opciones a Stefanos Tsitsipas Set 2 2 - 1

30 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Juego en blanco para Stefanos Tsitsipas !!! Definitivamente ha subido enormemente el nivel el tenista heeno con su saque, aunque aún le queda la asignatura pendiente de poder mostrarse más incisivo también desde la zona de resto. Set 2 2 - 1

0 - 0 La contradejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 2 1 - 1

40 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Saque liftado de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Pero Djokovic sigue muy cómodo con el saque y se continúa llevando sus turnos de servicio sin sufrir demasiado. Set 2 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 2 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Stefanos Tsitsipas se saca un conejo de la chistera y logra su mejor juego del partido, dominando y colocando varios puntos ganadores. Estaba obligado a sufrir el nivel el tenista griego y parece que se ha puesto a ello desde el comienzo del set. Set 2 1 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 0 - 0

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 0 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 0 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Saque liftado de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Nole está consiguiendo llevar la iniciativa en la inmensa mayoría de los puntos y en aquellos en los que no, merced esencialmente a los buenos saques de Tsitsipas, presenta una resistencia considerable ante un rival sin demasiada capacidad de momento para golpearle. Set 1 Muy cómodo y con enorme superioridad. El tenista serbio, nueve veces campeón en este Open de Australia, persigue su 10º entorchado en Melbourne y de momento está siendo considerablemente superior sobre la Rod Laver Arena. Set 1 DJOKOVIC SE LLEVA EL PRIMER SET DE LA FINAL !!! Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 DOS BOLAS DE SET PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 5

15 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 5

0 - 30 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 5

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 Stefanos Tsitsipas consigue disfrutar de su primer juego relativamente cómodo con el servicio y ha conseguido ahora enlazar tres aces consecutivos. Sigue el griego tratando de endurecer la final, pero es ahora Nole el que tiene la opción de poder cerrar el primer parcial con su saque. Set 1 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 2 - 5

15 - 15 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 2 - 5

15 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 No baja el nivel Djokovic y continúa con paso firme hacia la posible consecución del primer set de la final. No encuentra la forma el tenista heleno de poder hacer daño con los restos y de momento el jugador balcánico ha ido anotándose con bastante facilidad sus turnos de saque. Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 4

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 2 - 4

15 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 2 - 4

0 - 30 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Logra frenar momentáneamente la sangría Stefanos Tsitsipas y trata de animarse a si mismo tras un inicio de partido en el que claramente está marchando a remolque de su rival. Set 1 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 1 - 4

40 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 4

30 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 4

15 - 30 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 4

15 - 15 Revés desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic Set 1 1 - 4

0 - 15 Impresionante passing shot de Novak Djokovic desde el fondo de la pista supera a Stefanos Tsitsipas y le sirve para ganar el punto Set 1 Necesita Stefanos Tsitsipas cambiar algo en su juego porque apenas está consiguiendo hacer daño a su rival y Nole, además de defenderse bien, consigue pasar rápidamente al contragolpe para poder hacerse con la iniciativa del juego. Set 1 Confirma Novak Djokovic el break conseguido en el juego anterior y logra abrir hueco en una final que va, de momento, rodada para sus intereses. Set 1 1 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 1 - 3

30 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 3

15 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 3

0 - 30 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 3

0 - 15 Remate desde la red de Novak Djokovic que no opciones a Stefanos Tsitsipas Set 1 BREAK DE NOVAK DJOKOVIC !!! Estaba muy presionado el tenista griego y se jugó el saque. Entrega su primer servicio con una doble falta y sigue siendo el serbio el que transmite mejores sensaciones en este tramo inicial del partido. Set 1 Stefanos Tsitsipas falla su segundo servicio, doble falta Set 1 BOLA DE BREAK PARA DJOKOVIC !!! Es su tercera oportunidad de rotura en lo que llevamos de final. Set 1 1 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Saque liftado de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 15 Gran volea desde media pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 1 - 2

0 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 1 Juego en blanco con saque para Djokovic. Ha comenzado muy concentrado el jugador balcánico y de momento está dominando sus turnos de servicio con enorme solvencia. Set 1 1 - 2

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 15 El globo defensivo de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Gran reacción de Stefanos Tsitsipas. Ha levantado dos bolas de break en contra antes de poder adjudicarse su primer juego del partido. Set 1 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 0 - 1

ADV - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 Salva las dos bolas de break en contra el tenista griego !!! Set 1 0 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque liftado de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 DOBLE BOLA DE BREAK PARA DJOKOVIC !!! Primeras oportunidades del partido para el tenista serbio. Set 1 0 - 1

15 - 40 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Saque liftado de Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 0 - 1

0 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Se lleva Nole el primer juego del partido sin especiales dificultades, con turno de saque. Buen comienzo de partido para el nueve veces campeón en este torneo. Set 1 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 1 0 - 0

0 - 30 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Este será el tercer duelo entre ambos jugadores en torneos de Grand Slam, aunque la primera en superficie dura. Las dos veces anteriores se midieron sobre la tierra batida de Roland Garros, en las semifinales de 2020 y la final de 2021, con victorias para Djokovic en los dos casos. DJOKOVIC DOMINA EL CARA A CARA. Este será el 13º enfrentamiento entre ambos jugadores. El tenista serbio ha vencido en 10 de los 12 duelos previos, incluyendo los nueve últimos de forma consecutiva. El año pasado se encontraron hasta el cuatro oportunidades, la última en el round robin de las ATP Finals de Turín. Stefanos Tsitsipas, por su parte, ocupa el 4º puesto del ranking ATP. El jugador heleno ha conquistado nueve títulos ATP a lo largo de su trayectoria y en la presente temporada disputó la United Cup como preparación para este torneo. Grecia llegó hasta las semifinales de este torneo, aunque el ateniense venció en los cuatro duelos disputados. Djokovic milita actualmente en el 5º puesto del ranking ATP. El tenista balcánico logró el título en el único torneo que ha disputado hasta el momento tras llevarse la victoria en el ATP 250 de Adelaida. DATO. La diferencia de edad de 11 años entre Djokovic (35) y Tsitsipas (24) es la más amplia en una final del Open de Australia en la Era Open y la sexta más grande en cualquier final dentro de los cuatro Grand Slams. Stefanos Tsitsipas sería el primer jugador griego en conquistar el número 1 de la ATP, mientras que Novak Djokovic ya ha sido el líder del ranking ATP durante 373 semanas, más que ningún jugador a lo largo de la historia, y esta sería la séptima vez que conseguiría situarse al frente de la clasificación, recuperando una posición que perdió en junio de 2022. LA LUCHA POR EL NÚMERO 1. Stefanos Tsitsipas y Novak Djokovic no solo luchan por conquistar el título en el primer Grand Slam de la temporada, puesto que el ganador se coronará como nuevo número 1 de la ATP, destronando de este modo el reinado de 20 semanas de Carlos Alcaraz. En cuanto a títulos, como hemos comentado, Novak Djokovic ha ganado 21 de las 32 finales disputadas en campeonatos Grand Slams, aunque en este Open de Australia su expediente es inmaculado, con nueve triunfos en las nueve finales disputadas anteriores. DJOKOVIC, JUGADOR CON MÁS FINALES EN GRAND SLAMS. El jugador de Belgrado disputa hoy su 33ª final en el marco de los cuatro grandes torneos del calendario y ningún jugador ha disputado más en la Era Open, superando las 31 jugadas por Roger Federer y las 30 de Rafa Nadal. El de este año ha sido el mejor resultado histórico de Stefanos Tsitsipas en Melbourne tras tres ediciones en las que cayó en semifinales, las dos últimas de forma consecutiva en 2021 y 2022. TSITSIPAS, A ROMPER EL MURO DE LA HISTORIA. El tenista de Atenas disputa hoy su segunda final de Grand Slam después de haber jugado la de Roland Garros en 2021 y podría ser el primer jugador griego en levantar un título de Grand Slam. A medida que ha ido avanzando la competición, Nole ha ido haciendo gala de su condición de máximo favorito para adjudicarse el torneo en su regreso a Melbourne después de no haber podido participar el año pasado al no haber recibido la vacuna contra la Covid-19. A POR LA DECENA DE TÍTULOS EN EL OPEN DE AUSTRALIA. Novak Djokovic podría conseguir su 10º título en el Abierto de Australia y se podría convertir en el segundo tenista en conseguir diez entorchados en un mismo Grand Slam después de un Rafa Nadal que acumula 14 victorias en Roland Garros a lo largo de su trayectoria. NOLE PERSIGUE SU 22º TÍTULO DE GRAN SLAM. Novak Djokovic se encuentra ante la opción de igualar a Rafa Nadal como el jugador con más títulos de Grand Slam a lo largo de la historia. El serbio cuenta con 21 títulos, mientras que Nadal cuenta con 22 en sus vitrinas. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la gran final del Open de Australia 2023 entre Stefanos Tsitsipas y Novak Djokovic. ¿Preparados? Comenzamos…