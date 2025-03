Volver al inicio Set 3 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de este partido. Ha sido un placer. Les esperamos el domingo para vivir en directo la final. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Set 3 Djokovic tendrá una dura prueba de fuego el próximo domingo contra un Stefanos Tsitsipas que llega también en un sensacional momento de forma, aunque lo cierto es que Nole parte como claro favorito para continuar extendiendo el idilio que mantiene con este torneo, el primer Grand Slam de la temporada. Set 3 Así llas cosas, Djokovic sigue cuumpliendo con el guión y avanza con paso firme hacia la opción de poder igualar a Rafa Nadal (22) como el jugador con más títulos de Grand Slams conseguidos a lo largo de la historia. Set 3 Gran partido de Novak Djokovic, especialmente los dos últimos sets en los que ha sido muy superior. También es cierto que el marcador quizás refleje demasiada holgura, puesto que Tommy Paul ha sabido ponerle las cosas difíciles por momentos, aunque la inmensa mayoría de los puntos decisivos han ido cayendo sistemáticamente del lado del serbio. Set 3 VICTORIA DE NOVAK DJOKOVIC !!! El jugador serbio disputará su décima final en el Open de Australia el próximo domingo contra Stefanos Tsitsipas. Set 3 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 TRES BOLAS DE PARTIDO PARA DJOKOVIC !!! Set 3 5 - 2

40 - 0 La contradejada de Tommy Paul se va fuera Set 3 5 - 2

30 - 0 El passing shot de Tommy Paul se estrella en la red Set 3 5 - 2

15 - 0 Tommy Paul estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Resiste Tommy Paul en el partido y se lleva un sufrido juego con su turno de servicio, aunque ahora es precisamente Djokovic el que tiene la opción de cerrar el partido con el saque. Set 3 5 - 2

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 5 - 1

30 - 40 Gran resto de derecha de Novak Djokovic que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 3 5 - 1

15 - 40 El globo defensivo de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Ace de Tommy Paul con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 5 - 1

15 - 15 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 3 5 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Tremendo el nivel de Djokovic en este juego. Se lo lleva en blanco y se sitúa ya a un solo juego de la victoria, de la que sería su décima final en el Open de Australia. Set 3 5 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 3 4 - 1

40 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Tommy Paul Set 3 4 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 3 Tommy Paul logra su primer juego en el tercer set y vuelve a frenar una racha de cinco juegos seguidos por parte de un Djokovic que tiene totalmente controlado el partido. Set 3 Saque liftado de Tommy Paul, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 4 - 0

30 - 40 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque liftado de Tommy Paul, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 4 - 0

15 - 30 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 4 - 0

0 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque liftado de Tommy Paul, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 No hay forma. Tommy Paul ha tenido una oportunidad de oro para poder reengancharse al set, pero no pudo concretar la bola de break y ha sido finalmente Nole elq ue se ha vuelto a llevar el juego, poniendo ya una diferencia prácticamente insalvable en el marcador. Set 3 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 3 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 3 3 - 0

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 3 BOLA DE BREAK PARA PAUL !!! No se rinde el tenista estadounidense. Set 3 3 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 3 - 0

30 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 3 3 - 0

15 - 0 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 3 OTRO BREAK DE DJOKOVIC !!! El serbio parece haber dado un golpe de autoridad prácticamente definitivo al romper por segunda vez consecutiva el servicio del estadounidense. Set 3 3 - 0

0 - 0 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 3 DOBLE BOLA DE BREAK PARA DJOKOVIC !!! Set 3 2 - 0

40 - 15 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 3 2 - 0

30 - 15 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 3 Segundo servicio liftado de Tommy Paul, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 0

15 - 0 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 3 Confirma Nole el break conseguido en el juego anteror y se repite la historia de los dos anteriores, puesto que el serbio vuelve a caminar con ventaja de inicio. Set 3 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 1 - 0

40 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Novak Djokovic supera a Tommy Paul y gana el tanto Set 3 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 0

15 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Novak Djokovic supera a Tommy Paul y gana el tanto Set 3 BREAK DE NOVAK DJOKOVIC !!! Una vez más, gran juego de Tommy Paul, pero se lo termina por llevar un Nole aguerrido y prácticamente imbatible en esta pista. Set 3 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 3 0 - 0

ADV - 40 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que Tommy Paul no consigue devolver Set 3 0 - 0

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Tommy Paul que no da opciones a Novak Djokovic Set 3 Segunda opción de break en este juego para Nole !!! Set 3 0 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 3 0 - 0

40 - 40 Tommy Paul con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 BOLA DE BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 3 0 - 0

40 - 30 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 0

30 - 30 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 0

15 - 15 El globo defensivo de Tommy Paul se va fuera Set 3 0 - 0

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 Paul ha jugado a gran nivel, lo está luchando todo y le ha puesto las cosas tremendamente complicadas a un Novak Djokovic al que se le ve ahora respirar aliviado después de tener ya un pie y medio en la que sería su décima final en este Open de Australia. Set 2 En esta ocasión, el jugador balcánico no ha dado margen de maniobra a Tommy Paul y no ha querido alargar más un parcial en el que el marcador no ha reflejado exactamente lo visto en pista. Set 2 EL SEGUNDO SET TAMBIÉN ES PARA DJOKOVIC !!! Set 2 6 - 1

0 - 0 El globo defensivo de Tommy Paul se va fuera Set 2 BOLA DE SET PARA DJOKOVIC !!! Set 2 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 1

30 - 30 La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 2 5 - 1

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 2 5 - 1

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 5 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 2 Inaugura Tommy Paul su casillero de juegos en este segundo set, aunque es Djokovic el que tiene la oportunidad ahora de dejar sentenciado el segundo parcial con su saque. Set 2 5 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 5 - 0

30 - 40 Gran resto de derecha de Novak Djokovic que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 2 5 - 0

15 - 40 Impresionante passing shot de Tommy Paul desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 2 Saque liftado de Tommy Paul, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 0

15 - 15 Fabuloso resto de revés de Novak Djokovic que no consigue devolver Tommy Paul Set 2 5 - 0

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Tremendo ahora Djokovic !!! Logra confirmar el break con un juego en blanco y se sitúa con una ventaja inmensa en este segundo set. El serbio comienza a disparar también el número de saques directos y ya supera la decena, once acumula en concreto. Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 2 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BREAK DE NOVAK DJOKOVIC !!! No se está viendo una gran superioridad del serbio en la pista, pero es cierto que se va anotado la mayoría de los juegos y ya lleva seis seguidos, contando con los dos últimos del primer set. Un parcial realmente duro para un Tommy Paul al que se le va complicando sobremanera el partido. Set 2 4 - 0

0 - 0 Tommy Paul estrella su golpe de derecha en la red Set 2 BOLA DE BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 2 3 - 0

40 - 30 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 2 3 - 0

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 3 - 0

30 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 3 - 0

30 - 0 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 0

15 - 0 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 2 Le ha costado un mundo. De hecho, ha tenido que levantar hasta tres bolas de rotura en contra, pero Nole consigue sacar adelante un juego importantísimo, con lo que continúa decantando la semifinal a su favor. Set 2 3 - 0

0 - 0 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 0

ADV - 40 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 2 Tercera bola de break en este juego para Tommy Paul !!! La presión ahora del tenista de New Jersey está siendo brutal. Set 2 2 - 0

40 - ADV El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 2 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 2 2 - 0

40 - ADV Revés desde el centro de la pista de Tommy Paul que supera a Novak Djokovic Set 2 2 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA TOMMY PAUL !!! Es su primera oportunidad en este segundo set. Set 2 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 2 2 - 0

15 - 30 Tommy Paul con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 2 - 0

30 - 0 Tommy Paul estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 0

15 - 0 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 2 BREAK DE NOVAK DJOKOVIC !!! El actual número 5 de la ATP rompe por segunda vez consecutiva el saque de Paul y vuelve a situarse con una importante ventaja en el tramo inicial del segundo parcial, tal y como ocurriera en el primero. Set 2 2 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 2 1 - 0

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Tommy Paul que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 DOBLE BOLA DE BREAK PARA DJOKOVIC !!! Vuelve a subir el nivel el tenista balcánico. Set 2 1 - 0

40 - 15 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 15 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 2 1 - 0

15 - 15 Tommy Paul estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Novak Djokovic se lleva el primer juego del segundo set y eso le permitirá continuar llevando la iniciativa en el marcador. Set 2 1 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 2 0 - 0

40 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 2 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 No obstante, después de culminar la remontada, Tommy Paul ha vuelto a cometer errores y finalmente todo el esfuerzo acometido en este primer set, quedó momentáneamente sin recompensa. Set 1 El nueve veces campeón del Open de Australia termina por imponer su ley, aunque con mucho más esfuerzo de lo previsto inicialmente. El serbio llegó a situare con un tanteador de 5-1 y dispuso de una primera bola de set, pero posteriormente se ha complicado en exceso propiciando una épica remontada por parte de un Tommy Paul que llegó a igualar el marcador (5-5). Set 1 SET PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 1 7 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 BOLA DE SET PARA DJOKOVIC !!! Segunda para el tenista de Belgrado, aunque ahora desde la zona de resto. Set 1 6 - 5

40 - 30 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 6 - 5

30 - 30 Tommy Paul estrella su golpe de derecha en la red Set 1 6 - 5

15 - 30 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ace de Tommy Paul con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 6 - 5

0 - 15 Remate desde el centro de la pista de Tommy Paul que no da opciones a Novak Djokovic Set 1 Detiene Nole la sangría y vuelve a ganar un juego bastante tiempo después. El serbio se asegura al menos la disputa del tie break en este primer parcial y vuelve a meter bastante presión ahora sobre el turno de saque de Paul. Set 1 6 - 5

0 - 0 Remate desde la red de Novak Djokovic que no opciones a Tommy Paul Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 1 Confirma el break Tommy Paul y confirma la remontada !!! Llega hasta el 5-5 después de ir perdiendo 5-1 y con bola de set para su rival. Set 1 5 - 5

0 - 0 Tommy Paul con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 5 - 4

15 - 40 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 1 Ace de Tommy Paul con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 5 - 4

0 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 5 - 4

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 BREAK DE TOMMY PAUL !!! Le rompe por segunda vez el saque a Nole y se encuentra ahora con opciones de igualar el marcador, algo impensable hasta hace apenas unos minutos. Set 1 5 - 4

0 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 1 DOS BOLAS DE BREAK PARA TOMMY PAUL !!! Sigue apretando ahora el norteamericano. Set 1 5 - 3

15 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 3

0 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 3

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 Juego en blanco para Tommy Paul. Está consiguiendo reaccionar el estadounidense, aunque lo cierto es que este primer parcial de la semifinal sigue estando en manos de Djokovic. Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 2

0 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 2

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 CONTRABREAK DE TOMMY PAUL !!! Parecía que Djokovic lo tenía todo a favor para certificar el set, llegó incluso a disponer de una bola para cerrarlo, aunque finalmente se ha sobrepuesto el tenista americano y le hace saber a su rival que está dispuesto a seguir batallando. Set 1 5 - 2

0 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA TOMMY PAUL !!! Tercera del partido para el tenista de Nueva Jersey. Set 1 5 - 1

40 - ADV Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 5 - 1

40 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 BOLA DE SET PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 1 5 - 1

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 5 - 1

30 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 BREAK DE NOVAK DJOKOVIC !!! Segunda vez que el tenista balcánico rompe el servicio de Paul y tiene ahora la oportunidad de cerrar el primer parcial de la semifinal con su servicio. Set 1 5 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA DJOKOVIC !!! Set 1 4 - 1

40 - 30 Tommy Paul estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 4 - 1

15 - 15 Contradejada de Tommy Paul con la que supera a Novak Djokovic y gana el punto Set 1 4 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 Sigue Nole sin encontrar demasiada continuidad en su juego, aunque lo cierto es que se ha llevado los últimos juegos con servicio sin sufrir en exceso, además jugando con la tranquilidad que le otorga haber conseguido ya el primer break del partido. Set 1 4 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 1

15 - 15 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 1 3 - 1

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 Tommy Paul toma algo de oxígeno y logra inaugurar su casillero de juegos en esta semifinal. Importante que no se desenganche del partido. Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 0

30 - 30 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ace de Tommy Paul con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 3 - 0

15 - 15 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Confirma Djokovic el break conseguido en el juego anterior y amplía la renta en el marcador. Comenzó algo atenazado el serbio, pero lo cierto es que en estos momentos domina claramente a su rival sobre la Rod Laver Arena. Set 1 3 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 2 - 0

40 - 15 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 0

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 BREAK DE NOLE !!! Golpea primero el serbio. Es consciente de que estas oportunidades de ir decantando el partido a su favor, no se pueden desaprovechar. Set 1 2 - 0

0 - 0 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 0

40 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 TRIPLE BOLA DE BREAK AHORA PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 1 1 - 0

40 - 0 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 1 1 - 0

30 - 0 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 0 Tommy Paul estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Complicado primer juego del partido para Djokovic. El jugador de Belgrado ha comenzado bastante impreciso y ha tenido que levantar dos bolas de break en contra, aunque posteriormente ha salido del atolladero con dos saques directos. Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Segunda bola de rotura para el tenista estadounidense... Set 1 0 - 0

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

40 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 1 BOLA DE BREAK PARA TOMMY PAUL !!! A las primeras de cambio. Ha comenzado algo dubitativo el serbio... Set 1 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Los dos jugadores ultiman los ejercicios de calentamiento. Todo preparado ya en una abarrotada Rod Laver Arena para que comience el partido en unos instantes !!! Stefanos Tsitsipas ya espera al ganador de esta segunda semifinal clasificado para la final. El tenista griego ha derrotado en cuatro sets a Karen Khachanov en un partido a cuatro sets (7-6, 6-4, 6-7 y 6-3). No tenemos referencias previas de cara a este duelo y es que esta será la primera vez en la que ambos jugadores se vean las caras en un partido oficial. Tommy Paul ocupa actualmente el número 35 del ranking ATP. El jugador norteamericano ha logrado un título ATP hasta el momento tras imponerse en 2021 en el torneo de Estocolmo. En la presente temporada disputó el ATP 250 de Adelaida 2 antes de este primer Grand Slam del año, aunque no pudo pasar de la segunda ronda. TOMMY PAUL SE CITA CON LA HISTORIA. El tenista de New Jersey se podría convertir en el primer estadounidense que logre acceder a una final en el Abierto de Australia desde que lo consiguiera André Agassi en 2003. El último jugador de Estados Unidos que logró levantar un título de Grand Slam fue Andy Roddick en el Open USA de 2003. BAUTISMO DE FUEGO PARA TOMMY PAUL. Tommy Paul disputa su primera semifinal en un torneo de Grand Slam y lo hace en su cuarta participación en el Open de Australia. Su mejor actuación hasta ahora en el torneo oceánico la registró en 2020 al alcanzar la tercera ronda. Djokovic milita actualmente en el 5º puesto del ranking ATP y en función de los resultados, podría volver a lo más alto de la lista. El tenista balcánico logró el título en el único torneo que ha disputado hasta el momento tras llevarse la victoria en el ATP 250 de Adelaida. En lo que respecta a las 44 semifinales anteriores en Grand Slam, Novak Djokovic se impuso en 32 de ellas y en el Open de Australia su expediente es inmaculado, imponiéndose en las nueve semifinales que hay disputado en la Rod Laver Arena. 45 SEMIFINALES EN GRAND SLAM. El jugador de Belgrado disputa hoy su 45ª semifinal en torneos de Grand Slam y se sitúa a solo una de Roger Federer (46), el jugador que más veces ha llegado hasta la penúltima ronda en los cuatro grandes torneos del calendario en la Era Open. A POR LA DECENA DE TÍTULOS EN EL OPEN DE AUSTRALIA. Novak Djokovic podría conseguir su 10º título en el Abierto de Australia y se podría convertir en el segundo tenista en conseguir diez entorchados en un mismo Grand Slam después de un Rafa Nadal que acumula 14 victorias en Roland Garros a lo largo de su trayectoria. A medida que ha ido avanzando la competición, Nole ha ido haciendo gala de su condición de máximo favorito para adjudicarse el torneo en su regreso a Melbourne después de no haber podido participar el año pasado al no haber recibido la vacuna contra la Covid-19. NOLE PERSIGUE SU 22º TÍTULO DE GRAN SLAM. Novak Djokovic se encuentra ante la opción de igualar a Rafa Nadal como el jugador con más títulos de Grand Slam a lo largo de la historia. El serbio cuenta con 21 títulos, mientras que Nadal cuenta con 22 en sus vitrinas. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la segunda semifinal del Open de Australia 2023 entre Novak Djokovic y Tommy Paul. ¿Preparados? Comenzamos…