Volver al inicio Set 5 Ha sido un auténtico privilegio narrar lo que ha ocurrido hoy en la pista central del Melbourne Park, la Rod Laver Arena. Con la sensación de estar viviendo momentos únicos e irrepetibles y por muchos años más de Rafa Nadal, nos despedimos agradeciéndoles el interés mostrado. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Set 5 Levanta Nadal el trofeo al cielo de Melbourne, el 21º de categoría de Grand Slam de su carrera !!! Momento inolvidable y que ya entra directamente en un destacadísimo lugar de la historia del deporte. Set 5 DATO. Esta ha sido la séptima vez que se ha remontado un 2-0 en contra en una final de Grand Slam, la primera de la historia en el Open de Australia y la primera desde el volteo de Novak Djokovic a Stefanos Tsitsipas en Roland Garros 2021. Set 5 A pesar de que yan unas horas ciertamente intempestivas en Melbourne, nadie se mueve de la Rod Laver Arena. Momento de discursos y homenaje. En unos minutos Rafa Nadal levantará su 21º trofeo de Grand Slam, algo que, recordemos, no ha hecho ningún jugador masculino a lo largo de la historia. Y con este triunfo el español deshace el empate que mantenía con los otros dos miembros del Big Three: Novak Djokovic y Roger Federer, Set 5 Este ha sido el 90º título ATP que ha conquistado Rafa Nadal a lo largo de su trayectoria y se ha convertido en el cuarto jugar que logra 90 o más títulos de esta categoría en la Era Open después de Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) e Ivan Lendl (94). Set 5 Rafa Nadal (2009 y 2022) ha sido el único jugador español que ha conquistado el Open de Australia tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Set 5 El tenista español ha ganado su segundo Open de Australia 13 años después del primero en 2009, siendo esta la segunda mayor diferencia de años entre dos victorias en este torneo por detrás de Ken Rosewall (16 años su segundo y tercer título, 1955 – 1971). Set 5 Rafael Nadal se ha convertido en el tercer jugador más veterano en ganar un título de Grand Slam en la Era Open (35 años, 7 meses y 27 días). Sólo superado por Ken Rosewall (37 años, 1 mes y 24 días en el Abierto de Australia de 1972) y Roger Federer (36 años 5 meses 7 días en el Abierto de Australia de 2018). Set 5 El tenista balear ha ganado un Grand Slam en 15 temporadas diferentes (2005-2014, 2017-2020 y 2022), más que ningún otro jugador en la Era Open. Set 5 DATO. Rafa Nadal ha ganado 21 de las 29 finales que ha disputado en torneos de Grand Slam (72.4% de victorias) y solo el estadounidense Pete Sampras presenta un mejor ratio de triunfos en finales en torneos de esta categoría en la Era Open (77.7%, 14 ganadas y cuatro perdidas) entre aquellos jugadores que han disputado al menos diez. Set 5 Rafael Nadal se ha convertido en el segundo jugador que gana al menos dos veces en cada uno de los cuatro Grand Slam en la Era Open tras Novak Djokovic, cuando lo logró en Roland Garros en 2021. Set 5 DATO. Teniendo en cuenta la categoría femenina y masculina, solo Margaret Court (24), Serena Williams (23) y Steffi Graf (22) han logrado más coronas que Rafa Nadal (21) en los cuatro ‘majors’ a lo largo de la historia del tenis. Set 5 DATO. Rafa Nadal se ha convertido en el primer jugador masculino que conquista 21º títulos de Grand Slam en la historia del tenis, deshaciendo el empate que mantenía con Roger Federer y Novak Djokovic (20 cada uno). Set 5 Y no solo es que haya ganado, si no cómo lo ha ganado. Ha remontado Rafa dos sets en contra, la primera vez que lo consigue en su carrera en una final de Grand Slam. Set 5 MOMENTO HISTÓRICO PARA EL DEPORTE ESPAÑOL !!! LOGRA SU SEGUNDO OPEN DE AUSTRALIA Y EL 21º GRAND SLAM DE SU CARRERA !!! Set 5 ENORME RAFA NADAL !!! 21º TORNEO DE GRAND SLAM !!! ES EL PRIMERO QUE LO CONSIGUE EN CATEGORÍA MASCULINA !!! VAMOS RAFA !!! Set 5 7 - 5

0 - 0 El passing shot de Daniil Medvedev se estrella en la red Set 5 TRIPLE BOLA DE CAMPEONATO PARA RAFA NADAL !!! Momento soñado, escribiendo la historia... Set 5 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Daniil Medvedev Set 5 Otra vez 30-0 para Rafa !!! A solo dos puntos de su 21º torneo de Grand Slam. Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 6 - 5

15 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 5 DATO. Este es ya el segundo partido más largo de Rafa Nadal en su carrera solo superado por las 5h 53' de la final del Open de Australia 2012 contra Novak Djokovic. Set 5 BREAK DE NADAL !!! OTRA VEZ EL DE MANACOR !!! Se gana la oportunidad de cerrar el partido con el saque por segunda vez Set 5 6 - 5

0 - 0 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 5 TERCERA BOLA DE BREAK PARA RAFA EN ESTE JUEGO !!! Set 5 5 - 5

ADV - 40 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 5 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 OTRA OPCIÓN DE BREAK PARA NADAL !!! Es la segunda en este juego, la 21ª primera del partido. Set 5 5 - 5

ADV - 40 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 5 5 - 5

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 5 BOLA DE BREAK AHORA PARA NADAL !!! Impresionante final. Impresionante final de partido... Set 5 5 - 5

40 - 30 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 5 5 - 5

30 - 30 Con un preciso passing shot desde el la red, Rafael Nadal supera a Daniil Medvedev y gana el tanto Set 5 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 5 - 5

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 5 5 - 5

15 - 0 La volea de Daniil Medvedev se va fuera Set 5 BREAK DE DANIIL MEDVEDEV !!! Tenía el partido prácticamente decantado rafa con un 30-0 a favor, pero no ha podido ser... Set 5 5 - 5

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 5 BOLA DE ROTURA PARA MEDVEDEV !!! Vuelve una vez más el jugador ruso... Set 5 5 - 4

30 - 40 Remate desde la red de Daniil Medvedev que no opciones a Rafael Nadal Set 5 Doble falta ahora de Nadal. Nadie dijo que fuera fácil y más drama en una final para la historia Set 5 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 5 Daniil Medvedev estrena su casillero de puntos en este juego que podría ser ya el definitivo de la final. Set 5 5 - 4

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 5 Y el segundo también !!! Rafa se lo lleva en la red, con una volea magistral de nuevo Set 5 5 - 4

30 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 Buen servicio de Rafa !!! No responde al resto Daniil Medvedev. El primer punto del juego, al bolsillo. Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Cumple con su parte Daniil Medvedev. Solicita de nuevo la asistencia del fisioterapeuta el jugador ruso. Nadal se encuentra a las puertas de convertirse en el único jugador masculino en lograr 21 títulos de Grand Slam si es que consigue hacer valer ahora su turno de saque. Set 5 5 - 4

0 - 0 Daniil Medvedev con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 5 5 - 3

30 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 5 Daniil Medvedev falla su segundo servicio, doble falta Set 5 5 - 3

15 - 30 Daniil Medvedev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 5 5 - 3

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 5 5 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 5 NADAL SE SITÚA A SOLO UN JUEGO DE LOGRAR SU 21º TÍTULO DE GRAND SLAM !!! Set 5 5 - 3

0 - 0 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 5 4 - 3

40 - 30 La volea de Daniil Medvedev se va fuera Set 5 4 - 3

30 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Daniil Medvedev supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 5 4 - 3

30 - 15 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 5 SE CUMPLEN YA CINCO HORAS DE PARTIDO !!! Sin duda una final para el recuerdo, como la protagonizada en el US Open de 2019 entre dos mismos protagonistas. Set 5 4 - 3

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 5 4 - 3

15 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 5 Juego en blanco ahora de Daniil Medvedev, juego de transición para un Nadal que se toma de nuevo un respiro después de haber conseguido lo más difícil: caminar con un tie break a favor en el quinto y definitivo parcial de la final. Set 5 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 4 - 2

0 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 5 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Ha tenido que levantar Nadal tres bolas de break en contra antes de situarse con una ventaja (4-2) que puede valer su peso en oro. Set 5 CONFIRMA NADAL EL BREAK !!! VAMOS !!! Set 5 4 - 2

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Daniil Medvedev Set 5 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Tendrá una tercera opción el tenista de Moscú !!! Set 5 3 - 2

40 - ADV El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 5 Y la salva otra vez el de Manacor !!! Deuce de nuevo... Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Segunda bola de rotura de Medveded en este agónico juego con saque de Nadal... Set 5 3 - 2

40 - ADV El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 5 La salva Rafa !!! Logra forzar de nuevo el deuce el jugador de Manacor... Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 BOLA DE BREAK PARA DANIIL MEDVEDEV !!! Set 5 3 - 2

40 - ADV Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 3 - 2

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 3 - 2

40 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Daniil Medvedev supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 3 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 5 3 - 2

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 3 - 2

40 - 15 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 5 3 - 2

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 3 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 5 BREAK DE RAFA NADAL !!! Tremendo el tenista español. Quiebra por primera vez el saque del tenista moscovita en este quinto set y el sexto en el global del partido. Set 5 3 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 5 Segunda bola de rotura para Rafa en este juego !!! Set 5 2 - 2

ADV - 40 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 5 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Segunda oportunidad que tiene en este quinto parcial... Set 5 2 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 5 2 - 2

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 5 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 2 - 2

15 - 0 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 5 Juego en blanco para Nadal !!! Que importante no desgastarse más de lo necesario a estas alturas de partido. Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 1 - 2

15 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 1 - 2

15 - 0 El passing shot de Daniil Medvedev se va fuera Set 5 Daniil Medvedev solicita la asistencia del fisioterapeuta. No parece que tenga nada serio, salvo el desgaste propio de las cuatro horas y media que lleva de batalla en pista. Set 5 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 Segundo servicio liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 1 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 1 - 1

0 - 15 Gran volea desde media pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 Aguanta bien Nadal en su primer turno de saque del quinto parcial y da la sensación de que el español está encontrando, por fin, mayor fluidez con sus primeros servicios. Set 5 1 - 1

0 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 5 0 - 1

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 5 0 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 0 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 5 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 5 Ha vuelto a presionar al resto Rafa. De hecho, ha disfrutado de una bola de break, pero el tenista de Moscú no se ha dejado embaucar y termina por anotárselo. Set 5 0 - 1

0 - 0 Revés desde el centro de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal Set 5 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 5 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 5 0 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 5 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Primera oportunidad del quinto parcial para el español... Set 5 0 - 0

40 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Daniil Medvedev y le sirve para ganar el punto Set 5 0 - 0

30 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Daniil Medvedev y le sirve para ganar el punto Set 5 0 - 0

15 - 15 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 5 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 4 Recordemos que Nadal solo ha remontado en cuatro de las 25 veces en las que ha cedido los dos primeros sets en un partido a cinco, la última contra Tomas Berdych en los cuartos de final precisamente en el Open de Australia de 2015 y sería la primera vez que lo consiquiera en una final de Grand Slam. Set 4 DATO. Solo en seis ocasiones se ha remontado un 2-0 en contra en una final de Grand Slam y nunca en el Open de Australia. La última vez fue Novak Djokovic a Stefanos Tsiptipas el año pasado, en la final de Roland Garros. Set 4 RAFA NADAL SE LLEVA EL CUARTO SET !!! NOS VAMOS AL QUINTO !!! Algo que parecía impensable se hace ahora real y el 21º título de Grand Slam es de nuevo posible. Set 4 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 TRES BOLAS DE SET PARA RAFA NADAL !!! Set 4 5 - 4

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 4 5 - 4

30 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 4 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 Cumple con su parte Daniil Medvedev y eso que ha tenido que levantar una bola de set en contra, pero Nadal tiene ahora la opción de poder forzar la quinta manga con su servicio. Set 4 Segundo servicio liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 5 - 3

40 - ADV Revés desde el centro de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal Set 4 5 - 3

40 - 40 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 4 5 - 3

40 - ADV Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 La salva Daniil Medvedev y logra forzar el deuce el tenista ruso Set 4 5 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 BOLA DE SET PARA NADAL !!! Set 4 5 - 3

40 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 4 5 - 3

30 - 30 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Daniil Medvedev y le sirve para ganar el punto Set 4 5 - 3

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 5 - 3

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 5 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 4 Logra Rafa el juego con un saque directo, solo es el segundo que logra en el partido. Se sitúa a las puertas de embolsarse también el cuarto set y forzar el quinto. Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Daniil Medvedev Set 4 4 - 3

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 4 4 - 3

40 - 40 La dejada de Daniil Medvedev se estrella en la red Set 4 Resuelve Rafa la primera break ball en contra, pero tiene otra el moscovita... Set 4 4 - 3

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 4 DOBLE BOLA DE BREAK AHORA PARA MEDVEDEV !!! Peligro ahora para Nadal... Set 4 4 - 3

15 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 SE CUMPLEN EN ESTOS MOMENTOS LAS CUATRO HORAS DE PARTIDO !!! Set 4 4 - 3

15 - 30 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Daniil Medvedev Set 4 4 - 3

0 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 4 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Juego en blanco ahora para Daniil Medvedev. Nadal se ha tomado un respiro porque llevaba muchos minutos jugando a un altísimo ritmo de juego y en un partido que comienza a ser maratoniano hay que empezar a medir ya cada esfuerzo. Set 4 4 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 CONFIRMA NADAL EL BREAK !!! Cada vez más cerca de poder forzar el quinto set. Sigue vivo el sueño de una remontada que sería memorable, sencillamente increíble. Set 4 4 - 2

0 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 3 - 2

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 4 3 - 2

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 4 3 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 4 3 - 2

0 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 BREAK DE NADAL !!! QUE LOCURA !!! Ha necesitado hasta siete bolas de break para quebrar de nuevo el servicio del jugador de Moscú. Inasequible al desaiento el español. Suma y sigue, con un break de nuevo de ventaja y con opciones de poder forzar la quinta manga. Set 4 3 - 2

0 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Daniil Medvedev y le sirve para ganar el punto Set 4 2 - 2

ADV - 40 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 4 Y Daniil Medvedev salva su sexta bola de break en este juego... Set 4 2 - 2

40 - 40 Impresionante passing shot de Daniil Medvedev desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 4 SEXTA BOLA DE BREAK PARA RAFA !!! Set 4 2 - 2

ADV - 40 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 4 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 QUINTA BOLA DE BREAK PARA RAFA !!! Sigue picando piedra el español !!! Set 4 2 - 2

ADV - 40 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev Set 4 2 - 2

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 OTRA BOLA DE BREAK PARA RAFA !!! La cuarta en este juego !!! Set 4 2 - 2

ADV - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Daniil Medvedev y le sirve para ganar el punto Set 4 2 - 2

40 - 40 El remate de Daniil Medvedev se va fuera Set 4 2 - 2

40 - ADV Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 4 2 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Salva las dos primeras bolas de break Daniil Medvedev, pero le queda una adicional al de Manacor... Set 4 2 - 2

40 - 30 Daniil Medvedev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 2 - 2

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 TRES BOLAS DE BREAK PARA RAFA !!! EL PARTIDO ESTÁ ROTO !!! VAMOS !!! Set 4 2 - 2

40 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 4 2 - 2

30 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Daniil Medvedev y gana el tanto Set 4 2 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 4 CONTRABREAK DE DANIIL MEDVEDEV !!! Resurge el tenista moscovita en un momento al alza de Nadal y hay que resaltar también el enorme pundonor que está kostrando en pista el actual número 2 de la ATP. Set 4 2 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 BOLA DE BREAK PARA MEDVEDEV !!! No deja respirar a Rafa en ningún momento con su servicio... Set 4 2 - 1

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 2 - 1

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 4 2 - 1

15 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 2 - 1

15 - 15 Gran volea desde media pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 2 - 1

15 - 0 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 4 En cualquier caso, Nadal que estaba prácticamente deshauciado tras perder los dos primeros parciales de la final se ve ahora con un break de ventaja en el cuarto set y con la posibilidad, más que remota hace una media hora, de poder igualar la contienda. Set 4 BREAK DE NADAL !!! Doble falta de Daniil Medvedev, en que momento y el público lo celebra a lo grande. Mosqueo tremendo del jugador ruso, que tampoco debería interactuar de esta forma con el respetable. Set 4 Daniil Medvedev falla su segundo servicio, doble falta Set 4 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 DOS BOLAS DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 4 1 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 4 1 - 1

30 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 1 - 1

30 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Daniil Medvedev y le sirve para ganar el punto Set 4 1 - 1

15 - 0 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 4 Sigue derrochando energía Rafa !!! Es solo el segundo juego en esta cuarta manga, pero parecía ya el definitivo porque Rafa no quiere volver a entregar su servicio. Le va la vida en ello... Set 4 1 - 1

0 - 0 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 4 0 - 1

ADV - 40 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 4 0 - 1

40 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Daniil Medvedev supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 4 0 - 1

ADV - 40 Daniil Medvedev no consigue superar la red con su volea Set 4 0 - 1

40 - 40 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 4 Segunda oportunidad de break para Daniil Medvedev !!! Sigue sufriendo Rafa con su saque... Set 4 0 - 1

40 - ADV La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 4 0 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 4 BOLA DE BREAK PARA MEDVEDEV !!! Primera oportunidad para el jugador ruso en este cuarto set. Set 4 0 - 1

30 - 40 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 4 0 - 1

30 - 30 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Daniil Medvedev y le sirve para ganar el punto Set 4 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 4 0 - 1

15 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 0 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 4 Comienza por delante en la cuarta manga Daniil Medvedev. A pesar de que Nadal llegó a situarse con un amenazador 30-30, lo cierto es que el jugador de Moscú ha sellado bien los dos últimos puntos de este juego. Set 4 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 0 - 0

30 - 40 Daniil Medvedev con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 4 0 - 0

30 - 30 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 4 0 - 0

15 - 30 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 4 0 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 0 - 0

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 El tenista español se ha ganado el derecho de seguir en pista, de seguir soñando y, lo que es más, importante, tratar de generar dudas y encontrar resquicios en el juego de Daniil Medvedev. Set 3 Y eso que Nadal ha estado contra las cuerdas en este tercer parcial de la final, levantando tres bolas de break en contra con un marcador de 3-3 y con un Daniil Medvedev jugando a un nivel excelso en esos momentos. Set 3 RAFA NADAL SE ADJUDICA EL TERCER SET !!! Alarga el partido el jugador español y mantiene vivo el sueño de ser el único jugador que conquiste 21 torneos de Grand Slam. Set 3 6 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 3 TRES BOLAS DE SET !!! Set 3 5 - 4

40 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 3 5 - 4

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 3 5 - 4

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 3 Rafa Nadal se encuentra a las puertas de poder adjudicarse el tercer set y poder forzar un cuarto, pero para esto tiene que llevarse ahora su turno de saque. Hay que seguir trabajando !!! Set 3 BREAK DE NADAL !!! Tremendo el jugador español. Tiene el público en el bolsillo y la grada del Rod Laver Arena le está llevando en volandas en este dramático momento. Set 3 5 - 4

0 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Daniil Medvedev y le sirve para ganar el punto Set 3 4 - 4

40 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 DOS BOLAS DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 3 4 - 4

40 - 15 La contradejada de Daniil Medvedev se estrella en la red Set 3 4 - 4

30 - 15 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 4 - 4

15 - 15 Daniil Medvedev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 4 - 4

15 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Daniil Medvedev y le sirve para ganar el punto Set 3 Sigue Nadal endureciendo el partido. Quizás no logre resquebrajar la resistencia de Medvedev, pero hay que intentarlo... Set 3 4 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 3 - 4

30 - 15 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 3 - 4

15 - 15 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 3 3 - 4

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 Le sigue entrando todo al tenista de Moscú !!! El nivel que está mostrando Daniil Medvedev es tremendo, el más firme candidato de esos jugadores que están llamando a la puerta y esperan romper la hegemonia de casi dos décadas del Big Three. Set 3 3 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 3 - 3

30 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 3 - 3

30 - 30 El passing shot de Daniil Medvedev se estrella en la red Set 3 3 - 3

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 3 - 3

15 - 0 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 SE AGARRA AL PARTIDO NADAL !!! Lo tenía imposible con tres bolas de break en contra, pero sigue en el partido, sigue con opciones, con una predisposición tremenda, con la ilusión de un juvenil y como si fuera su primera final de Grand Slam. Set 3 3 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 2 - 3

ADV - 40 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 2 - 3

40 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Daniil Medvedev supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 3 2 - 3

ADV - 40 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 Y salva la tercera el español !!! Sigue luchando y no se rinde Rafa Nadal !!! Set 3 2 - 3

40 - 40 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Y también supera la segunda bola de break Rafa !!! Le queda otra bola de rotura al ruso... Set 3 2 - 3

30 - 40 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 Salva la primera Rafa con una gran dejada !!! Set 3 2 - 3

15 - 40 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Daniil Medvedev se apunta el tanto Set 3 TRES BOLAS DE BREAK PARA DANIIL MEDVEDEV !!! Set 3 2 - 3

0 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 2 - 3

0 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Juego en blanco para Daniil Medvedev. No ha bajado el nivel el tenista de Moscú con el saque y sigue en modo rodillo sobre la Rod Laver Arena. Set 3 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 2

0 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 2 - 2

0 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 2

0 - 15 Impresionante passing shot de Daniil Medvedev desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 3 Sigue resistiendo Rafa !!! Se impone de nuevo por su servicio y hay que tratar de volver a amenazar desde la zona de resto. Set 3 3 - 1

0 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 1

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 1

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 1

40 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 1

30 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 1

15 - 15 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 3 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 Se sobrepone Nadal de nuevo a un momento complicado y no le pierde de momento la cara al partido, por más complicado que esté el panorama con un Daniil Medvedev que ya ha puesto el piloto automático camino de su segundo torneo de Grand Slam. Set 3 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 1

ADV - 40 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 0 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 1

40 - 30 El globo defensivo de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 0 - 1

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 3 0 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 3 0 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 0 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 Daniil Medvedev vuelve a salir airoso de una situación tremendamente complicada. Ha tenido que levantar una bola de break en contra, pero aún así, sale del atolladero. Está minando la capacidad de resistencia de Nadal y eso no es nada fácil. Set 3 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 0 - 0

40 - 40 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 0

40 - ADV Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 0

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 BOLA D BREAK PARA NADAL !!! Primera oportunidad que tiene el de Manacor en el tercer set. Set 3 0 - 0

ADV - 40 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Daniil Medvedev falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 3 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 0

40 - ADV El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 0

40 - 40 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 0

30 - 40 Gran volea desde media pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 0 - 0

30 - 30 Impresionante passing shot de Daniil Medvedev desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 3 0 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 3 0 - 0

15 - 15 Gran volea desde media pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 0 - 0

15 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 2 DATO. Rafa Nadal ha remontado dos sets en contra en cuatro de los 25 partidos a lo largo de su trayectoria en las que esto le ha ocurrido, la última precisamente en el Open de Australia en 2015 contra Tomas Berdych, en cuartos de final en aquella ocasión. Set 2 DATO. No ha podido ser. Toca hacer lo que Nadal nunca ha hecho hasta el momento: remontar dos sets en contra en una final de Grand Slam. Le ha ocurrido esto en cinco de sus 28 finales previas y dos de ellas en este Open de Australia, la primera en 2014 contra Stanislas Wawrinka y en 2019 ante Novak Djokovic. Set 2 Jarro de agua fría y golpe tremendo en la línea de flotación de Rafa Nadal. Ha tenido opciones el de Manacor de llevarse este segundo set. Ha obligado al ruso a ir a remolque en todo momento, pero no ha podido ser. No pudo aprovechar el español una bola de set con 5-3 y posteriormente tampoco ha podido aprovechar dos minibreaks que ha teniedo en la muerte súbita. Set 2 DANIIL MEDVEDEV SE LLEVA EL SEGUNDO SET !!! Set 2 6 - 7

0 - 0 Impresionante passing shot de Daniil Medvedev desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 2 5-6. BOLA DE SET PARA DANIIL MEDVEDEV !!! Set 2 6 - 6

5 - 6 Impresionante passing shot de Daniil Medvedev desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 2 6 - 6

5 - 5 La volea de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5-4. Recupera terreno Daniil Medvedev en esta agónica 'muerte súbita' Set 2 6 - 6

5 - 4 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 6 - 6

5 - 3 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4-3. Otro minibreak para Nadal !!! Al límite el tenista español y es que se lo juega todo en este set. Set 2 6 - 6

4 - 3 El globo defensivo de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 6 - 6

3 - 3 Daniil Medvedev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 6 - 6

3 - 2 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 2 2-2. Recupera Daniil Medvedev el minibreak en contra tras un fallo con el drive de Nadal Set 2 6 - 6

2 - 2 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 6 - 6

2 - 1 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2