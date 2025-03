Volver al inicio Set 4 Rafa Nadal se ha clasificado por 18ª vez consecutiva a unos octavos de final de Grand Slam, y ya espera rival en esta ronda que saldrá del ganador del partido que se está disputando ahora entre Adrian Mannarino y Asian Karatsev. Esperamos que hayan disfrutado del resultado. Reciban un fuerte abrazo. Set 4 Con esta derrota, Karen Khachanov ha igualado a Pablo Carreño y a Jarkko Nieminen como el tercer rival con más partidos jugados contra Rafa Nadal sin poder ganarle (8, ganando tan solo dos sets), tan solo por detrás de Paul-Henri Mathieu (10) y de Richard Gasquet (17). Set 4 El 83% de primeros servicios ganados y el 61% de los restos conquistados con el segundo de su contrincante, acompañados de una derecha, sobre todo invertida, alucinante, y un 88% (23 de 26) de puntos ganados en la red, ya sea de volea, dejada y de un remate que hoy ha hecho las delicias, muestran un poco que podemos soñar con el futuro de Rafa Nadal en este Open de Australia. Set 4 Hoy, ante un rival de entidad, hemos visto la mejor versión de Rafa Nadal donde ha sido tremendamente superior, con un tenis muy completo a un jugador ruso, muy peligroso pero excesivamente agresivo con su derecha. Solo en el tercer set se tomó un respiro al ver que no aprovechó ni su bola de break ni su triple opción de contrabreak. Set 4 RAFA NADAL SE PLANTA EN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL OPEN DE AUSTRALIA TRAS DERROTAR, EN CASI TRES HORAS DE ENCUENTRO, AL RUSO KAREN KHACHANOV POR 6-3, 6-2, 3-6 Y 6-1. Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 4 ¡¡¡¡ DERECHA INVERTIDA DE UN RAFA NADAL QUE YA SE MUESTRA SUPERSTAR PARA DISFRUTAR DE TRES PUNTOS DE PARTIDO, DE OCTAVOS DE FINAL !!!! Set 4 1 - 5

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 4 Hoy, salvo un intervalo concreto del partido, no ha estado afortunado Karen Khachanov con el revés. Ahora se le ha escapado su golpe profundo.... Y RAFA NADAL AMENAZA CON EL MATCH POINT. 30-0. Set 4 1 - 5

0 - 30 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 4 RAFA NADAL SIRVE CON PRIMERO, PRESIONA EN LA RED Y FUERZA EL ERROR DE UN KAREN KHACHANOV DESESPERADO CON EL PASSING SHOT. 15-0. Set 4 1 - 5

0 - 15 El passing shot de Karen Khachanov se va fuera Set 4 ¡¡¡ PASSING EN ÁNGULO !!! ¡¡¡ PASSING EN ÁNGULO !!! ¡¡¡ PASSING EN ÁNGULO !!! ¡¡¡ CON LA DERECHA PARA SERVIR EN ESTOS INSTANTES CON EL FIN DE PLANTARSE EN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL OPEN DE AUSTRALIA !!! Set 4 1 - 5

0 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Karen Khachanov y le sirve para ganar el punto Set 4 ¡¡¡ DERECHA INVERTIDA MARAVILLOSA, Y QUE CORRE COMO USAIN BOLT, PARA FORZAR EL PUNTO DE BREAK, QUE SERÍA EL DEFINITIVO, EN ESTE CUARTO SET !!! Set 4 1 - 4

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 4 1 - 4

30 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 KAREN KHACHANOV ALTERNA SAQUE DIRECTO (EL 14º) CON DOBLE FALTA (LA TERCERA) Y RAFA NADAL QUE MERODEA LA PELOTA LETAL DE SEGUNDO BREAK. 15-30. Set 4 Karen Khachanov falla su segundo servicio, doble falta Set 4 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 1 - 4

0 - 15 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 4 CUESTA ABAJO Y SIN FRENOS RAFA NADAL. Tras su paréntesis del tercer set, Rafa Nadal ha regresado a la Rod Laver Arena para ser más sólido que nunca al servicio (100% de primeros ganados), avasallar a su rival, volver a castigarle al revés y terminar como nadie lo hace cuando la bola viene llovida del cielo. A dos juegos de los octavos de final. Set 4 1 - 4

0 - 0 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Karen Khachanov Set 4 1 - 3

0 - 40 Karen Khachanov estrella su golpe de revés en la red Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 4 1 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 4 KAREN KHACHANOV SE ESTRENA EN ESTE SET. Si bien es cierto que Rafa Nadal ha estado también cerca de un punto de set que hubiera sido la puntilla para el moscovita, que se agarra gracias a su servicio. Set 4 1 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 0 - 3

40 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 0 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 4 0 - 3

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 4 0 - 3

15 - 15 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 4 0 - 3

0 - 15 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 4 ¡¡¡ RAFA NADAL CONFIRMA EL BREAK ANTERIOR A PESAR DE COMETER SU SEXTA DOBLE FALTA Y RECUPERA LAS SENSACIONES MOSTRADAS EN EL INICIO DEL ENCUENTRO !!! El español quiere finiquitar ya la contienda para estar en octavos de final. Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 4 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 4 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 0 - 2

0 - 30 El passing shot de Karen Khachanov se estrella en la red Set 4 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 ¡¡¡ ROMPE RAFA !!! ¡¡¡ ROMPE RAFA !!! ¡¡¡ ROMPE RAFA !!! ¡¡¡ ROMPEEEEEEEEE RAFAAAAAAAAA !!! ¡¡¡¡ Y LO HACE A LO GRANDE, CON UN PUNTAZO, UN PASSING SHOT DE LOS SUYOS QUE DEVOLVÍA UN WINNER INALCANZABLE DEL RUSO QUE HA LEVANTADO TODA LA ROD LAVER ARENA !!! Set 4 0 - 2

0 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Karen Khachanov y le sirve para ganar el punto Set 4 ¡¡¡¡ SEGUNDA OPCIÓN DE BREAK PARA ROMPER A KAREN KHACHANOV !!!! Vuelve a tirar como nunca el pupilo de Pato Clavet, en unas ocasiones sus derechas invertidas son inalcanzables, y en otras sus envolventes se desesperan ante la gran defensa del mejor Nadal. Set 4 0 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 4 0 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 ¡¡¡ PELOTA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! ¡¡¡ UN RESTAZO DE DRIVE Y UNA DERECHA INVERTIDA CRUZADA IMPOSIBLE Y FABULOSA NOS HACEN PENSAR OTRA VEZ QUE ESE BRAZO QUE TIENE ES UNA MARAVILLA !!! Set 4 0 - 1

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 4 0 - 1

30 - 30 Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 4 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 0 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 4 0 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 JUEGO PARA RAFA NADAL QUE INICIA MUY CENTRADO Y CON LAS COSAS MUY CLARAS ESTE CUARTO SET, QUE DEBERÍA SER EL DEFINITIVO PARA NO SUFRIR. Se ha anotado de paso su cuarto saque directo en este compromiso. Set 4 0 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 4 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 4 0 - 0

15 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Karen Khachanov Set 4 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 La contestación del moscovita fue fulminante rompiendo al mediterráneo que, aún así, en el juego siguiente no fue capaz de sacar tajada de tres puntos de contrabreak. El español, aún así, siguió resistiendo pero ya Karen Khachanov se centró en su saque para darle emoción a este partido. Set 3 El tercer set entró después de una rutina fría y sólida de saques donde los restadores se dieron un respiro tras el esfuerzo empleado en especial en los primeros compases del segundo acto. Rafa Nadal contó con una bola de break y la desaprovechó, eso le dio impulso a Karen Khachanov que subió su agresividad. Set 3 EN BLANCO PARA KAREN KHACHANOV, NOS VAMOS A LA CUARTA MANGA EN YA 2 HORAS Y 15 MINUTOS DE ENCUENTRO. Se trata del segundo set que le gana el ruso a Rafa Nadal en ocho enfrentamientos; el otro fue en el Open USA de 2018 cuando el partido se solucionó a cuatro mangas. Set 3 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡¡¡¡ TRIPLE SET BALL PARA KAREN KHACHANOV !!!! Set 3 5 - 3

40 - 0 Karen Khachanov gana el tanto con un revés desde la red Set 3 Una derecha larga de Rafa Nadal tras intercambio maratoniano y un punto gratuito de saque de Karen Khachanov hacen que se busque el Set Ball en la Rod Laver Arena. 30-0. Set 3 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 5 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 RAFA NADAL LE DICE A KAREN KHACHANOV QUE SEA ÉL EL QUE CIERRE EL SET. El tenista ruso, centrado en su saque desde hace tiempo, servirá en estos momentos para recortar la diferencia en el marcador y marcharnos a la cuarta manga. Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 5 - 2

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 5 - 2

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 3 5 - 2

0 - 15 Karen Khachanov estrella su golpe de derecha en la red Set 3 A pesar del esfuerzo de Rafa Nadal y de conquistar puntos espectaculares, el primero de Karen Khachanov sigue siendo muy poderoso y suficiente para rentabilizar el break a favor. EL NÚMERO 30 DEL MUNDO RESTARÁ PARA ANOTARSE SU SEGUNDO SET EN OCHO ENFRENTAMIENTOS CONTRA EL ESPAÑOL. Set 3 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 4 - 2

40 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 4 - 2

30 - 15 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 3 4 - 2

15 - 15 La dejada de Karen Khachanov se estrella en la red Set 3 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 RAFA NADAL SE REHACE DE ESTE INSTANTE COMPROMETIDO Y TODAVÍA NO HA DICHO ADIÓS A SUS OPCIONES EN EL SEGUNDO SET. Karen Khachanov obligado a solventar sus dos servicios para alargar el partidos a la cuarta manga. Set 3 4 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 3 RAFA NADAL SOLUCIONA EN EL LADO DE LA VENTAJA SU DEBILIDAD ACTUAL SACANDO DESDE LA ZONA DEL DEUCE. Karen Khachanov está en su mejor momento restando profundo y acelerando el ritmo a su antojo. TRIPLE PELOTA DE ROTURA PARA EL RUSO. Set 3 4 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 3 ¡¡¡ SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA ROMPER PARA KAREN KHACHANOV !!! A Rafa Nadal se le están empezando a ver las costuras con los restos a los pies. Set 3 4 - 1

ADV - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 4 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 3 ¡¡¡ OTRA DOBLE FALTA PARA RAFA NADAL EN ESTE MISMO JUEGO !!! ¡¡¡ PELOTA DE SEGUNDO BREAK LETAL EN ESTE SET PARA KAREN KHACHANOV !!! Set 3 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 3 4 - 1

30 - 30 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 3 4 - 1

15 - 30 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 3 4 - 1

15 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 TERCERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA RAFA NADAL. Está atascado el manacorense en este set. 0-15. Set 3 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 3 ¡¡¡ KAREN KHACHANOV LEVANTE TRES PELOTAS DE CONTRABREAK Y CONFIRMA LA ROTURA ANTERIOR !!! Con muchísima determinación, comiéndose a Rafa Nadal en la gestualidad, el ruso no ha arrojado la toalla en este partido ni muchísimo menos. Estamos hablando de un hombre que tiene cualidades de Top Ten y que tiene en su palmarés un Masters 1000. Set 3 4 - 1

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 3 - 1

40 - 40 Karen Khachanov con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 TERCERA OPORTUNIDAD DE CONTRABREAK EN ESTE JUEGO PARA RAFA NADAL, LA CUARTA OPCIÓN DE ROTURA EN ESTE SET DEL ESPAÑOL El ruso domina con su servicio, pero su derecha a veces se ceba, se llena de pelota y se precipita de ansiedad. Set 3 3 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 3 DOS DERECHAS INVERTIDAS ENTRANDO EN PISTA PARA MACHACAR DE ARRIBA A ABAJO POR PARTE DE KAREN KHACHANOV TIRAN POR LA BORDA OTRAS DOS PELOTAS DE BREAK DE RAFA NADAL. Set 3 3 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 3 - 1

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ Y RAFA NADAL RESPONDE CON UNA DOBLE PELOTA DE CONTRABREAK PARA IGUALAR LAS TORNAS EN ESTE EXTRAÑO TERCER SET !!! Set 3 3 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 3 3 - 1

15 - 30 Karen Khachanov con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 3 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 3 3 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 3 ¡¡¡¡ BREAK PARA KAREN KHACHANOV !!!! Rafa Nadal se ha confiado, se ha dormido con un 40-0 a favor y con la pelota de break del juego anterior, y eso el medalla de plata lo ha visto y se ha aprovechado creciéndose con los restos. Se le complica el broche al número 5 del mundo. Set 3 3 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 ¡¡¡ PEDAZO DE CRUZADO DE KAREN KHACHANOV Y SEGUNDA OPCIÓN DE BREAK DEL TENISTA RUSO EN TODO EL PARTIDO !!! Set 3 2 - 1

ADV - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 RAFA NADAL SE DUERME EN LOS LAURELES Y DEJA ESCAPAR UN 40-0. Nos vamos al deuce en un encuentro donde la continuidad y el ritmo brillan por su ausencia en estos compases. Ello no le está favoreciendo al juego del mallorquín. Set 3 2 - 1

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 1

30 - 40 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 3 2 - 1

15 - 40 Gran resto de derecha de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 2 - 1

0 - 40 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 2 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 3 2 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 3 RESISTE KAREN KHACHANOV. Ha sido anotarse un punto precioso Rafa Nadal y colocarse con break point, y el ruso volver a su nivel habitual lleno de agresividad y decisión. Tanto que en la bola de break una derecha invertida suya ha tocado por un milímetro una línea exterior que ha hecho que la rotura no cayera del lado del manacorense. Set 3 Segundo servicio liftado de Karen Khachanov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Karen Khachanov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 1

40 - 40 Gran volea desde media pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 Y RAFA NADAL SE VIENE ARRIBA CON UN DEJADÓN ESPECTACULAR PARA ATRAER A SU RIVAL Y LUEGO REMATARLE CON UN REVÉS CORTADO LLENO DE ELEGANCIA..... PUNTO DE BREAK PARA EL MANACORENSE !!!! Set 3 1 - 1

40 - ADV Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Karen Khachanov y gana el tanto Set 3 Los fallos de Karen Khachanov, con el drive se le marchan más allá de la línea de fondo y con el revés se le queda en la red, nos despiertan de esta quietud y nos conducen a un deuce interesante para Rafa Nadal. Set 3 1 - 1

40 - 40 Karen Khachanov estrella su golpe de revés en la red Set 3 1 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 3 1 - 1

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 1 - 1

30 - 15 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 3 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 1 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 Con comodidad para Rafa Nadal en esta tesitura de partido tan recia. Se está pagando los esfuerzos del primer set y, sobre todo, del inicio del segundo acto. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 3 1 - 0

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 3 1 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 3 1 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 3 ¡¡¡ EN BLANCO PARA KAREN KHACHANOV, INCLUYENDO DOS ACES MÁS EN SU HABER !!! El encuentro ha entrado en una dinámica de servicios sólidos y puntos rápidos donde los restadores se han dado un respiro y en el que la vistosidad ha pasado a un segundo plano. Set 3 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 0 - 0

30 - 0 Remate desde el centro de la pista de Karen Khachanov que no da opciones a Rafael Nadal Set 3 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Magnífico en las bolas altas, 84% de primeros ganados, 86% de puntos ganados en la red y 22 winners hablan a las claras que todavía tenemos campeón español para rato. Qué partidazo !!! Set 2 Pudo igualar las tornas Karen Khachanov en el quinto juego al contar con un punto de break, pero Rafa Nadal lo solventó muy fácil y, a continuación, le rompió por segunda vez hundiéndole la moral y decayendo por completo la intensidad del encuentro. Set 2 RAFA NADAL VENCE POR 2-0 EN HORA Y 20 MINUTOS A KAREN KHACHANOV. Todo ello en una manga definida por el primer juego del encuentro cuando el español tras siete deuces y un cuarto de hora rompió a su rival, que había salido a tope, a las primeras cambio. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 2 ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE SEGUNDO SET PARA RAFA NADAL !!! Set 2 2 - 5

15 - 40 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 2 ¡¡¡ SE BUSCA SET POINT EN LA PISTA CENTRAL ROD LAVER ARENA !!! Set 2 2 - 5

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 2 2 - 5

15 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 5

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 2 LA PATADA DEL AHOGADO CON PELOTAS NUEVAS. Cuatro puntos, cuatro aces y juego en blanco para un Karen Khachanov que se ríe. Más que nada porque RAFA NADAL SIRVE EN ESTOS MOMENTOS PARA VENCER ESTE SEGUNDO ACTO. Set 2 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Con el freno de mano puesto, Rafa Nadal resta para conquistar el segundo set y colocarse con 2-0 a su favor en esta tercera ronda del Open de Australia. Ha decaído la intensidad que había imprimido el ruso al inicio de esta manga. Set 2 1 - 5

0 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Karen Khachanov y le sirve para ganar el punto Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 2 1 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Karen Khachanov Set 2 TERCERA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO PARA RAFA NADAL. Karen Khachanov se acerca en el marcador a su primera pelota de break que le daría algo de oxígeno en el encuentro. 15-30. Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ DOBLE ROTURA YA EN ESTE SEGUNDO SET PARA RAFA NADAL QUE EMPIEZA A ENCARAMARSE PARA OCTAVOS DE FINAL !!! Vuelve a hacer mella en el aspecto mental tras levantar una bola de break anteriormente, y ahora aprovecharse del bajón de intensidad del ruso. Set 2 1 - 4

0 - 0 Karen Khachanov estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ TRIPLE PELOTA DE BREAK EN BLANCO PARA RAFA NADAL CON EL FIN DE DAR EL JAQUE A KAREN KHACHANOV !!! Set 2 1 - 3

0 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 2 1 - 3

0 - 30 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 2 1 - 3

0 - 15 El globo de Karen Khachanov se va fuera Set 2 Pero ahí está Rafa Nadal, con la naturalidad y solvencia que le caracteriza, le cuesta nada y poco deshacerse de esa bola de break en contra para, con un buen primer servicio, abrir a su rival y finiquitar. Continua llevando el mando en el set y en el partido. Set 2 1 - 3

0 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 2

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 2 ¡¡¡¡ PELOTA DE BREAK PARA KAREN KHACHANOV QUE SE VIENE ARRIBA DESPUÉS DE LLEVARSE EL RALLY MÁS LARGO DEL ENCUENTRO !!!! A contracorriente el ruso. Set 2 1 - 2

ADV - 40 La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 RAFA NADAL NO EJECUTA A KAREN KHACHANOV QUE SE DEFIENDE DESDE EL SUELO Y SE VE SORPRENDIDO POR UN PARALELO DE REVÉS EN FORMA DE PASSING SHOT MADE IN MANACOR. 40-40. Set 2 1 - 2

40 - 40 Impresionante passing shot de Karen Khachanov desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 2 ¡¡¡ NUEVA DOBLE FALTA DE RAFA NADAL, LA SEGUNDA DEL ENCUENTRO Y DE ESTE JUEGO !!! La comete con 40-15 y se complica un juego que tenía casi en el bolsillo. Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque cortado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 2

15 - 30 El passing shot de Karen Khachanov se va fuera Set 2 1 - 2

15 - 15 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Karen Khachanov Set 2 ¡¡¡ NOTICIA !!! ¡¡¡ PRIMERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA RAFA NADAL !!! 0-15 Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 KAREN KHACHANOV SE ESTRENA EN ESTE SEGUNDO SET. Al ruso le vendrá bien anímicamente porque Rafa Nadal está demostrando que ha vuelto a un nivel para volver a ser número 1 del mundo. Ha empezado como un tiro los dos primeros set y, ahora con rotura a favor, sabe que todo pasa por su servicio. Set 2 1 - 2

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 0 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 0 - 2

0 - 15 La volea de Karen Khachanov se va fuera Set 2 RAFA NADAL ENCARRILA EL BREAK Y SIGUE JUGANDO COMO LOS ÁNGELES. Aunque ha cedido el doble de puntos en este juego con su saque que en el set anterior, la derecha está funcionando a las mil maravillas, en especial, machacando el revés del pupilo de Pato Clavet. Set 2 0 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 2 0 - 1

30 - 40 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 2 0 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 2 0 - 1

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 2 ¡¡¡ ROMPE RAFA NADAL A LAS PRIMERAS DE CAMBIO DE ESTE SEGUNDO SET TRAS CUARTO DE HORA (LA MITAD DE TIEMPO QUE EL SET ANTERIOR) Y SIETE DEUCES !!! Ahora todo pasa por la raqueta del balear ya que este juego ha tenido que dejar tocado anímicamente al ganador del Masters 1000 de París en 2018. Set 2 0 - 1

0 - 0 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 2 ¡¡¡¡ RAFA NADAL CUENTA CON SU CUARTO BREAK POINT EN ESTE JUEGO QUE SE ALARGA HASTA EL CUARTO DE HORA !!!! ¡¡¡ MOMENTOS DECISIVOS DE UN ENCUENTRO DONDE EL RUSO ESTÁ JUGANDO AL LÍMITE !!!! Set 2 0 - 0

40 - ADV El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 40 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ RESTAZO !!! ¡¡¡ RESTAZO !!! ¡¡¡ RESTAZO !!! ¡¡¡ RESTO CRUZADO DE REVÉS A LOS PIES DE KAREN KHACHANOV PARA FORZAR SU TERCERA OCASIÓN DE ROMPER A SU RIVAL !!! Set 2 0 - 0

40 - ADV Karen Khachanov no consigue superar la red con su volea Set 2 0 - 0

40 - 40 Karen Khachanov estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 ¡¡¡ NUEVA DOBLE FALTA PARA MARCHARNOS AL QUINTO DEUCE EN ESTE PRIMER JUEGO DEL SEGUNDO SET !!! El protagonista es el 30 del mundo tanto para bien como para mal y da la sensación que, como pierde algún servicio como es el caso, el partido se le puede escapar definitivamente. Set 2 Karen Khachanov falla su segundo servicio, doble falta Set 2 0 - 0

ADV - 40 Revés desde el centro de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal Set 2 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 2 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 40 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 2 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 ¡¡¡ PRIMERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA KAREN KHACHANOV !!! El medalla de plata pletórico de agresividad, determinación y también precipitación. Deuce. Set 2 Karen Khachanov falla su segundo servicio, doble falta Set 2 0 - 0

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 0

40 - 40 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡¡ DOBLE OPCIÓN DE ROTURA PARA RAFA NADAL PARA ABRIR BOCA !!!! Set 2 0 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 2 Y EL SEGUNDO SET EMPIEZA CON DOS FALLOS CLAMOROSOS DE KAREN KHACHANOV. Una volea que se le marchó larga y un pasillo que, de forma precipitada, apuntó al pasillo de dobles con su paralelo. 15-30 para amenazar el punto de break. Set 2 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 2 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 0 - 0

0 - 15 La volea de Karen Khachanov se va fuera Set 1 Empezó como un ciclón con un parcial demoledor de 13-1 en puntos. Tan solo ha cedido un punto al servicio en el que se ha centrado después de contar con el break a favor. Los tres aces y la solidez adquirida con los primeros le llegaron demasiado tarde al ruso. Set 1 EN MENOS DE MEDIA HORA RAFA NADAL SE APUNTA EL PRIMER SET DEL PARTIDO ANTE KAREN KHACHANOV POR 6-3. Sin duda, el de Manacor nos ha ofrecido su mejor versión de esta aventura por el 2022, Open de Australia incluído. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 1 ¡¡¡ DOBLE PELOTA DE SET PARA RAFA NADAL !!! Set 1 3 - 5

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 1 Karen Khachanov se recrimina una derecha que yerra cuando, a pesar de estar forzado, tenía toda la pista a su favor y, acto seguido, Rafa Nadal se anota un punto gratuito de saque. SE BUSCA SET POINT EN LA ROD LAVER ARENA. 30-15. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 1 3 - 5

15 - 15 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 1 3 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 EN BLANCO PARA KAREN KHACHANOV QUE SE ANOTA SU TERCER JUEGO CON SU TERCER ACE DEL ENCUENTRO. Rafa Nadal no quiere desgaste, está centrado en su de momento solvente servicio porque con ello le sirve para anotarse este primer set. Set 1 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 2 - 5

40 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Karen Khachanov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 TRES SERVICIOS EN ESTE PARTIDO, TRES JUEGOS EN BLANCO. No hay quien le tosa con un 75% de priimeros y se dispone, con pelotas nuevas, a restar para amarrar el primer set de esta tercera ronda del Open de Australia. Set 1 2 - 5

0 - 0 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Karen Khachanov Set 1 2 - 4

0 - 40 Karen Khachanov estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 4

0 - 30 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 1 KAREN KHACHANOV DEPENDE DE LOS PRIMEROS PARA NO PASAR APUROS CON SU SERVICIO. Ya suma dos saques directos el moscovita, mientras que Rafa Nadal, en cuanto ve una oportunidad al resto, no perdona a la hora de conectar winners. Set 1 2 - 4

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 4

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 1 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 1 - 4

30 - 15 Karen Khachanov con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 4

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 1 1 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ CONTINUA EL TORBELLINO MANACORENSE EN PISTA !!! Karen Khachanov no puede hacer absolutamente nada ante los primeros dominadores del ganador en Melbourne y de su movimiento de piernas que le permite finiquitar con sencillez los juegos. Volea perfecta y picada tras el approach en el último punto, formidable. Set 1 1 - 4

0 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 3

0 - 40 Buen derechazo desde la red de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Karen Khachanov Set 1 REACCIONA KAREN KHACHANOV QUE POR FIN ESTRENA CASILLERO. El ruso saca lo mejor de su servicio para conectar primeros, embolsarse su primer ace de la noche australiana y dominar los puntos para decirle a Rafa Nadal que esto no será un paseo. Set 1 1 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 3

40 - 15 Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver Karen Khachanov Set 1 Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 0 - 3

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ RAFA NADAL NO SOLO CONFIRMA EL BREAK, NO SOLO ENCARRILA EL PRIMER SET SINO QUE ADEMÁS LO HACE AVASALLANDO !!! Buenos primeros, buenos restos, buen intercambio en el peloteo, muy atento y con agilidad de piernas, buena precisión en el fondo de pista y buen remate para asestar un 13-1 inicial bastante ilustrativo. Set 1 0 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 1 0 - 2

0 - 40 Gran remate desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que provoca un error de Karen Khachanov Set 1 0 - 2

0 - 30 El passing shot de Karen Khachanov se va fuera Set 1 0 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 1 ¡¡¡ QUÉ MISIL CRUZADO !!! ¡¡¡ UN COHETE RAFA NADAL EN ESTE INICIO PROMETEDOR !!! Ha dejado en nada el potente saque de su rival y ya cuenta con una rotura a su favor, ahora le tocará confirmarlo para consolidar el mejor comienzo posible. Set 1 0 - 2

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Set 1 0 - 1

15 - 40 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ TRIPLE BOLA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 1 0 - 1

0 - 40 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Karen Khachanov Set 1 RAFA NADAL COMIENZA EL PARTIDO CON UN PARCIAL DE 6-0 Y MERODEA LA PRIMERA PELOTA DE ROTURA DEL ENCUENTRO. Set 1 0 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 1 0 - 1

0 - 15 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 1 ¡¡¡ NO PUEDEN COMENZAR MEJOR LAS COSAS PARA RAFA NADAL !!! JUEGO EN BLANCO PARA EL ESPAÑOL. Tres grandes primeros avisan de sus intenciones, incluyendo el primer saque directo de la contienda que cierra esta quinta jornada de competición en el Open de Australia. Set 1 Saque cortado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 40 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Karen Khachanov Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Todo preparado en la Rod Laver Arena de Melbourne donde ahora mismo son las 21:00 horas y que registra un 50% de entrada debido a las medidas COVID. El juez de silla será el dicharachero, sueco de origen marroquí Mohamed Layhani. Con todos ustedes, la primera piedra de toque de este año para Rafa Nadal. Karen Khachanov jamás ha superado la tercera ronda del Open de Australia en sus cinco participaciones, las tres últimas veces cayendo precisamente en esta fase. En esta edición, ya se ha dejado un set por el camino, fue en el primer partido ante Denis Kudla (3-6, 6-3, 6-2 y 7-6) antes de no pasar apuros contra Benjamin Bonzi (6-4, 6-0 y 7-5). Enfrente se medirá ni más ni menos que a la vigente medalla de plata olímpica. Vencedor también del Masters 1000 de París en 2008, aparte de tres torneos más. Diestro de 25 años de edad, miembro de la #NextGen y con cualidades para ser Top Ten de sobra, ha sido superado, por su irregularidad, en su país por los citados Daniil Medvedev y Andrey Rublev. No han sido rivales de entidad por lo que hoy será la primera prueba de nivel de la temporada. Hay que recordar que Rafa Nadal fue campeón en el año 2009 en un Open de Australia donde ha llegado a la final en cinco ocasiones, el manacorense aspira a estar en los octavos de final por 18ª edición consecutiva. El mejor deportista español de los tiempos ha empezado con buen pie esta andadura por 2022. Venció sus cuatro encuentros en Melbourne para alzarse con el ATP 250, y no ha pasado mayor problema para deshacerse en tres sets al estadounidense Marcos Girón y al alemán Yannick Hanfmann. En caso de perder, Rafa Nadal enlazaría su peor racha de derrotas consecutivas ante tenistas rusos (las tres que encadenó frente a Nikolai Davydenko entre 2009 y 2010) tras caer ante Daniil Medvedev en las semifinales de la ATP Finals de 2020 y contra Andrey Rublev en los cuartos de final del ATP Masters 1000 de Montecarlo. Tanto es así que si hoy vuelve a ganar el manacorense, Karen Khachanov igualará a Pablo Carreño y Jarkko Nieminen como el tercer tenista que más partidos ha disputado contra el mallorquín sin ganar (serían 8-0). Y un detalle: los siete Tie Breaks que han jugado ambos han caído del lado del tenista mediterráneo. De hecho, este jugador ruso entrenado por Pato Clavet ha perdido todas las veces que se ha enfrentado a Rafa Nadal, al que solo le ha robado un set. Fue en una de las dos veces en el que chocaron en Grand Slam: en esta misma ronda del Open USA cuando resolvió por 5-7, 7-5, 7-6 y 7-6; el otro encuentro fue en tercera ronda de Wimbledon 2017 (6-1, 6-4 y 7-6). Dos tenistas que se han enfrentado en siete ocasiones (dos veces en Grand Slam), la última de ellas hace más de dos años cuando en el Round Robin de la Davis Cup Finals España derrotó a Rusia por 2-1 gracias, en parte, al 7-6 y 6-3 asestado por el balear sobre el moscovita. Hola muy buenos días en España, buenas noches en Australia. Con todos ustedes ofreceremos en directo el partido de tercera ronda del Open de Australia que medirán al número 30 del mundo, el ruso Karen Khachanov, frente a la actual quinta raqueta del planeta, el español Rafa Nadal.