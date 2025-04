Volver al inicio Set 2 Nadal recupera sensaciones para las próximas rondas y sigue su camino en este Masters 1000 de Roma. Set 2 El segundo set ya fue a placer, solventado con un 6-1 y muy poca resistencia de Isner pese a algún golpe brillante del americano. Set 2 Partido dominado de cabo a rabo por el manacorí, solo con un poco de igualdad en sus primeros compases. Pero todo cambió con el break en el primer saque. Desde ahí, Isner ya nunca regresó. Set 2 ¡¡FINAL!! Nadal soluciona el partido por la vía rápida y jugará mañana contra Shapovalov en octavos. Set 2 6 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a John Isner y consigue el punto Set 2 Saque plano de John Isner, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 John Isner falla su segundo servicio Set 2 5 - 1

30 - 15 El remate de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 1

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a John Isner y consigue el punto Set 2 5 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de John Isner se va fuera Set 2 5 - 1

0 - 0 Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega John Isner se apunta el tanto Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Set 2 4 - 1

40 - 40 Impresionante globo desde el fondo de la pista de John Isner que Rafael Nadal no consigue devolver Set 2 4 - 1

40 - 30 Gran resto de derecha de John Isner que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 4 - 1

40 - 15 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a John Isner Set 2 4 - 1

30 - 15 La dejada de John Isner se va fuera Set 2 4 - 1

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Set 2 Nueva rotura de saque del español. El pase a octavos, cada vez más cerca... Set 2 4 - 1

0 - 0 John Isner estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de John Isner se va fuera Set 2 Saque plano de John Isner, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de John Isner se va fuera Set 2 3 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a John Isner y consigue el punto Set 2 Saque plano de John Isner, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Set 2 2 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 1

40 - 0 El remate de John Isner se estrella en la red Set 2 2 - 1

30 - 0 El golpe de John Isner se va fuera Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver John Isner Set 2 Saque plano de John Isner, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano, en su segundo servicio de John Isner, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 0

15 - 30 Gran volea desde media pista de John Isner que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Saque plano de John Isner, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de John Isner se va fuera Set 2 Saque plano, en su segundo servicio de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Set 2 Saque plano, en su segundo servicio de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Set 2 1 - 0

15 - 15 Gran resto de derecha de John Isner que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 1 - 0

15 - 0 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega John Isner se apunta el tanto Set 2 Vuelve a romper el saque del americano en el primer juego del segundo set. Nadal se pone 1-0 arriba encarando la segunda manga. Set 2 1 - 0

0 - 0 John Isner estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

40 - 15 John Isner estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano, en su segundo servicio de John Isner, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 0 Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver John Isner Set 2 0 - 0

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a John Isner y consigue el punto Set 1 ¡Primer set para Rafa Nadal! Tras hacer un break, todo fue cuesta abajo para nuestro tenista. 6-3 y el pase a octavos se pone de cara. Set 1 6 - 3

0 - 0 El revés de John Isner se va fuera Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Set 1 5 - 3

30 - 0 El golpe de derecha de John Isner se va fuera Set 1 5 - 3

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a John Isner y consigue el punto Set 1 5 - 3

0 - 0 La dejada de John Isner se estrella en la red Set 1 Saque plano de John Isner, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 3

40 - 15 El golpe de derecha de John Isner se va fuera Set 1 4 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de John Isner se va fuera Set 1 4 - 3

15 - 15 Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a John Isner y consigue el punto Set 1 4 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Nadal ha sufrido por salvar su saque, pero lo ha hecho tras salvar un par de bolas de break. 4-3 para el manacorí. Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Set 1 3 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de John Isner se va fuera Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio Set 1 3 - 4

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 3

30 - 40 El remate de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 3 - 3

30 - 30 El globo de John Isner se va fuera Set 1 3 - 3

15 - 30 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a John Isner Set 1 3 - 3

0 - 30 La contradejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 3 - 3

0 - 15 Impresionante passing shot de John Isner desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 1 Ambos siguen manteniendo su saque: 3-3. Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de John Isner, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 2

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de John Isner que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 3 - 2

15 - 30 El revés de John Isner se va fuera Set 1 Saque plano de John Isner, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de John Isner, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 2

0 - 0 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a John Isner y consigue el punto Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver John Isner Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Set 1 2 - 2

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a John Isner y consigue el punto Set 1 2 - 2

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de John Isner que no da opciones a Rafael Nadal Set 1 2 - 1

40 - ADV El remate de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 1

40 - 40 John Isner estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ace de John Isner con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Saque plano de John Isner, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 John Isner falla su segundo servicio Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de John Isner, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 0 El remate de John Isner se va fuera Set 1 Cada uno haciendo lo que le toca, ganando su servicio en estos tres primeros juegos. 2-1 para Nadal. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 30 Fabuloso resto de revés de John Isner que no consigue devolver Rafael Nadal Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 15 El remate de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 0 El revés de John Isner se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 0 John Isner con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 1 Saque plano de John Isner, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 0

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de John Isner que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 1 - 0

30 - 15 Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a John Isner y consigue el punto Set 1 1 - 0

15 - 15 Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver John Isner Set 1 Saque plano de John Isner, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de John Isner se va fuera Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 30 El remate de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Rafael Nadal, el resto de John Isner se va fuera Ya tenemos a Rafael Nadal y John Isner peloteando sobre la arcilla de la pista romana. ¡En breve comenzamos! El vencedor en esta ronda se medirá en octavos de final al canadiense Denis Shapovalov. El balance entre ambos es claramente favorable a Nadal, con siete victorias en ocho enfrentamientos en el circuito ATP. En Roma se midieron en 2015 con victoria para del español por un doble 6-4. Su rival en esta primera ronda para él, la de dieciseisavos de final, será el estadounidense John Isner, de 37 años y número 27 del ranking ATP. Un tenista, por tanto, más veterano que el español. Nadal debuta en este Masters 1000 con dos propósitos: el primero, preparar Roland Garros con el anhelo de ganarlo de nuevo. El segundo, revalidar el título conseguido en este mismo escenario en 2021. Tras el partido disputado entre Sebastian Baez y Alexander Zverev con victoria para el alemán, llega por fin el turno del debut de Rafa Nadal en Roma. Es la primera aparición del manacorí desde su derrota frente a Alcaraz del pasado jueves en Madrid.