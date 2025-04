Volver al inicio Set 3 Nosotros nos despedimos por hoy. Roma se queda sin españoles en el cuadro masculino, aunque todavía queda Paula Badosa en el femenino, que juega a continuación. Set 3 En ningún caso puede servir de excusa ante un rival que hizo un fabuloso despliegue de potencia y tenis de alta escuela, pero ahora preocupa verle en plenas facultades de cara a Roland Garros, que empieza en menos de dos semanas... Set 3 Lo realmente preocupante no es la derrota del español, que siempre duele, Lo que más inquieta es que no ha dejado de cojear durante todo el tercer set. Set 3 Final del partido... derrota para Nadal ante Shapovalov, que se mete en cuartos de final tras jugar un partidazo. Set 3 2 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 5

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 3 2 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 2 - 5

30 - 40 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 2 - 5

15 - 40 Revés desde el centro de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 2 - 5

0 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 5-2 para Denis Shapovalov, que lo tiene muy cerca. Nadal se ha venido abajo en el tercer set, al parecer por problemas físicos. Set 3 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 Saque plano, en su segundo servicio de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 2 - 4

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Se le escapa el set y el partido a Nadal... Denis Shapovalov le acaba de romper el saque y se pone 4-2. Además, vemos cojeando al tenista de Manacor. Set 3 2 - 4

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Rafael Nadal falla su segundo servicio Set 3 2 - 3

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 2 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 2 - 2

0 - 40 El globo de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 2

0 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 2

0 - 0 El globo de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 1 - 2

40 - 15 Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 2

30 - 15 Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 3 1 - 2

15 - 15 Impresionante passing shot de Denis Shapovalov desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 3 Saque plano, en su segundo servicio de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 Se pone por delante Shapovalov con su saque. Rafa Nadal está sufriendo mucho ahora... Set 3 Saque plano, en su segundo servicio de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 1

30 - 15 Denis Shapovalov con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 1 - 1

30 - 0 Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 Empieza igualado este tercer set. Ambos se han roto el saque el uno al otro. 1-1. Set 3 1 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 1 - 0

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 1 - 0

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 1 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 0 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 15 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 3 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Nos vamos al tercer set tras un mal juego de Nadal que permite a Shapovalov romper de nuevo el servicio. 5-7 para el canadiense y habrá que esperar para conocer al último cuartofinalista del Masters 1000 de Roma. Set 2 5 - 7

0 - 0 El globo de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio Set 2 5 - 6

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio Set 2 5 - 6

30 - 0 El globo de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 5 - 6

15 - 0 Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 2 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano, en su segundo servicio de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 4 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 4 - 5

40 - 40 Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 2 4 - 5

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 4 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 5

30 - 15 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 4 - 5

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 5

15 - 0 El globo de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 4 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 4

15 - 30 Revés desde el centro de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal Set 2 4 - 4

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 4 - 4

15 - 0 La volea de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 4 - 4

0 - 0 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 3 - 4

ADV - 40 El globo de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 3 - 4

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 Saque plano, en su segundo servicio de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 3 - 4

40 - ADV Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 2 3 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 3 - 4

40 - 40 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 2 3 - 4

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 4

30 - 30 Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 4

15 - 30 Gran volea desde media pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 4

15 - 15 El globo de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 ¡Break de Rafa! Recorta distancias el español, que puede empatar el set en el siguiente servicio... Set 2 3 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 2 - 4

40 - 0 Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 4

30 - 0 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 2 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Denis Shapovalov Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Denis Shapovalov Set 2 Saque plano, en su segundo servicio de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 1 - 4

15 - 0 Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 2 Mantiene su saque el canadiense y se pone 4-1 en el segundo set... Set 2 1 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Ace con el segundo servicio de Denis Shapovalov, un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 1 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 3

40 - 30 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 1 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 1 - 3

15 - 30 Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver Denis Shapovalov Set 2 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 3

0 - 15 Denis Shapovalov con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Toma un poco de aire Rafa llevándose ahora su servicio con un buen tenis. Set 2 1 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 2 0 - 3

40 - 30 La dejada de Denis Shapovalov se estrella en la red Set 2 0 - 3

30 - 30 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio Set 2 0 - 3

0 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 3

0 - 15 Revés desde el centro de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal Set 2 Pues empieza el segundo set con sorpresa. Denis Shapovalov rompió uno de los saques de Rafa y se pone 3-0 arriba. El primer set hizo parecer que esto sería tarea fácil, pero nada más lejos de la realidad... Set 2 0 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 0 - 2

30 - 40 El globo de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Denis Shapovalov falla su segundo servicio Set 2 Denis Shapovalov falla su segundo servicio Set 2 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 2

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 1

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 2 0 - 1

0 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 1

0 - 0 Gran volea desde media pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 0 - 0

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 0 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 0 - 0

40 - ADV El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

ADV - 40 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov Set 2 0 - 0

40 - 40 La volea de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 30 Denis Shapovalov con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 0 El globo de Denis Shapovalov se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 0 Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡Primer set para Nadal! Lo hizo fácil el de Manacor, que se impuso por 6-1 rompiendo dos veces el servicio del canadiense. Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 5 - 1

40 - 15 Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Set 1 5 - 1

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 1 5 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 1

15 - 0 Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡Nuevo break! 5-1 ya para Nadal. Set 1 5 - 1

0 - 0 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 4 - 1

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 1 4 - 1

40 - 40 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 4 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 1

15 - 30 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Podríamos decir que el tenis de Denis Shapovalov es vigoroso, pero poco sostenido. Combina aces con fallos groseros, y eso es un caramelo para Rafael Nadal. Set 1 En el buen camino. Tras romper el saque de su rival, Rafa ha ganado su servicio y encarrila ya el primer set. Se pone 4-1 restando al saque del canadiense. Set 1 4 - 1

0 - 0 El globo de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 3 - 1

ADV - 40 El golpe de Denis Shapovalov se estrella en la red Set 1 3 - 1

40 - 40 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 3 - 1

30 - 40 Remate desde el centro de la pista de Denis Shapovalov que no da opciones a Rafael Nadal Set 1 3 - 1

30 - 30 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 3 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 3 - 1

0 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 1

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 1 2 - 1

40 - 15 El golpe de Denis Shapovalov se estrella en la red Set 1 2 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 2 - 1

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Set 1 Bien Nadal en este inicio. Seguro, como acostumbra. Le costó poco ganar sus dos saques y llevó al límite a Shapovalov cuando le tocó restarle. Set 1 2 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Denis Shapovalov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 1 - 0

40 - 40 Fácil dejada de Denis Shapovalov con la que gana el punto Set 1 1 - 0

ADV - 40 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 1 - 0

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 0

ADV - 40 Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red Set 1 Denis Shapovalov falla su segundo servicio Set 1 1 - 0

40 - ADV Fácil dejada de Denis Shapovalov con la que gana el punto Set 1 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 1 - 0

40 - 30 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 1 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 30 El remate de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Denis Shapovalov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 1 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 0 El remate de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 15 El revés de Denis Shapovalov se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Los tenistas ya están sobre la arcilla romana. ¡En breve dará comienzo el partido! El balance para el español ante su rival de hoy es positivo ya que le ha vencido en sus últimos tres enfrentamientos, incluido el último en el Open de Australia, donde Nadal se llevó un título que ya es histórico. Nadal llega tras deshacerse ayer en dos sets del americano John Isner, buscando ahora unos cuartos de final en los que se mediría al noruego Casper Ruud. En breve comenzamos este último partido de la serie de octavos de final del Masters 1000 de Roma entre Rafa Nadal y Denis Shapovalov.