Set 3 Rafa Nadal no ha podido ganar nngún Masters 1000 en este 2022. Si exceptuamos el año 2020 en el que muchos torneos de esta categoría no se disputaron debido a la pandemia, habría que remontarse a 2015 para ver otro año en el que el balear no lograra anotarse ninguno de estos torneos. Set 3 Nadal regresaba a la pista tras casi dos meses de parón y no ha mostrado llegar físicamente entero a esta penúltima cita de la temporada. Aún le queda por delante las ATP Finals de Turín y esperemos que llegue a ese torneo en mejores condiciones de las que se la han visto hoy. Set 3 VICTORIA DE TOMMY PAUL !!! Rafa Nadal cae en su primer partido en París y lo cierto es que no ha ofrecido buenas sensaciones en su regreso el tenista de Manacor, con muchas dudas en su juego y con algún problema físico que se ha evidenciado especialmente en el tramo final del partido. Set 3 6 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 BOLA DE PARTIDO PARA TOMMY PAUL !!! No se encuentra bien Nadal. No sabemos si tendrá algún problema físico, pero no está en pista. Set 3 5 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 5 - 1

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 5 - 1

30 - 40 El passing shot de Tommy Paul se estrella en la red Set 3 5 - 1

30 - 30 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 3 Saque liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 5 - 1

15 - 15 Gran resto de derecha de Tommy Paul que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 Saque liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Confirma otra vez el break Tommy Paul y acaricia ya la victoria en este partido el jugador estadounidense. Set 3 Saque liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 4 - 1

40 - 30 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 4 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 3 4 - 1

15 - 15 Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 3 Segundo servicio liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Con Rafa todo es posible, pero lo cierto es que el partido se le ha puesto ya muy cuesta arriba al jugador de Manacor. Set 3 BREAK DE TOMMY PAUL !!! Aprovecha al máximo y saca petróleo de las dudas de un Nadal que no se está encontrando nada cómodo en su regreso a la competición. Set 3 4 - 1

0 - 0 La volea de Rafael Nadal se va fuera Set 3 DOBLE BOLA DE BREAK AHORA PARA TOMMY PAUL !!! Set 3 3 - 1

40 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Tommy Paul supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 3 3 - 1

30 - 15 Gran resto de derecha de Tommy Paul que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 3 - 1

15 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 3 Enorme la oportunidad que ha dejado escapar Rafa en un juego en el que Tommy Paul se complicó mucho después de haber tenido un claro 40-0 a favor. Set 3 Segundo servicio liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Primera oportunidad para el español en este tercer parcial. Set 3 2 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 3 2 - 1

40 - 40 Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 3 Tommy Paul falla su segundo servicio, doble falta Set 3 2 - 1

40 - 15 Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 3 Ace de Tommy Paul con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 Saque liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Suma su primer juego Nadal en esta tercera manga aunque recordemos que marcha con un break en contra y está obligado a remontar. Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 3 2 - 0

30 - 40 Fabuloso resto de revés de Tommy Paul que no consigue devolver Rafael Nadal Set 3 2 - 0

15 - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Tommy Paul y le sirve para ganar el punto Set 3 2 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 3 2 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 3 Confirma Tommy Paul el break conseguido en el juego anterior y se sitúa con ventaja en esta tercera manga. Set 3 2 - 0

0 - 0 Tommy Paul con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 1 - 0

40 - 30 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 3 1 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 0

30 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 0

15 - 15 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 3 1 - 0

0 - 30 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 3 1 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 3 BREAK DE TOMMY PAUL !!! No está bien Nadal. Está cometiendo muchos errores y pasa ahora por un momento delicado después de haber perdido en el tie break el segundo set. Set 3 1 - 0

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 BOLA DE BREAK PARA TOMMY PAUL !!! Tiene a las primeras de cambio su primera opción de break en este tercer y definitivo set. Set 3 0 - 0

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 3 0 - 0

15 - 15 Tommy Paul estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 0

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 No ha estado demasiado fino Nadal tampoco en esta 'muerte súbita' y ahora tendrá que redoblar esfuerzos en el tercer parcial, en un partido que al final le puede exigir mucho desde el punto de vista físico después de varias semanas de inactividad. Set 2 SET PARA TOMMY PAUL !!! Nos vamos a la tercera manga. Tuvo Rafa una gran oportunidad para no haberse complicado más en este partido con un break a favor al comience del segundo set, pero no pudo aprovechar esa ventaja y permitió que su rival se fuera creciendo a medida que avanzaba el partido. Set 2 7 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 2 6-3. TRES BOLAS DE SET PARA TOMMY PAUL !!! Set 2 6 - 6

6 - 3 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 6 - 6

5 - 3 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4-3. Acorta la desventaha Nadal, pero camina con un minibreak en contra todavía. Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 2 4-1. No falla con sus dos servicios Tommy Paul y consigue una importante ventaja el tenista estadounidense. Set 2 6 - 6

4 - 1 Remate desde el centro de la pista de Tommy Paul que no da opciones a Rafael Nadal Set 2 6 - 6

3 - 1 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2-0. Doble falta de Rafa Nadal y minibreak a favor de Paul. Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 6 - 6

1 - 0 Tommy Paul con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Juego en blanco para Nadal !!! Nos vamos al tie break !!! Set 2 6 - 6

0 - 0 Tommy Paul estrella su golpe de derecha en la red Set 2 6 - 5

0 - 40 El passing shot de Tommy Paul se va fuera Set 2 6 - 5

0 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 6 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 2 Se asegura Tommy Paul al menos la disputa del tie break y máxima presión ahora sobre el turno de servicio de Rafa Nadal. Set 2 6 - 5

0 - 0 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 5 - 5

40 - 15 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 2 5 - 5

40 - 0 El juez de pista ordena repetir el tanto Set 2 Segundo servicio liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 5

15 - 0 Tommy Paul con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Salva otra situación comprometida el actual número 2 de la ATP y continúa con todas las opciones en este disputado segundo set. Set 2 5 - 5

0 - 0 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 2 5 - 4

40 - ADV Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 2 Salva la bola de set en contra Nadal con un gran segundo saque !!! Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BOLA DE SET PARA TOMMY PAUL !!! Set 2 5 - 4

40 - 30 Remate desde el centro de la pista de Tommy Paul que no da opciones a Rafael Nadal Set 2 5 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 4

15 - 30 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Tommy Paul Set 2 5 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 No ha estado ahora demasiado preciso Nadal con los restos y le sigue dando opciones a un Tommy Paul bastante más entero en este segundo parcial del partido. Set 2 Saque liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 4

30 - 15 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 2 Saque liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 4

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Ha completado Rafa uno de sus mejores juegos con saque del partido. Habrá que ver si puede encontrar ahora algo desde la zona de resto... Set 2 4 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 3

15 - 30 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 3

0 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Tommy Paul y le sirve para ganar el punto Set 2 4 - 3

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 2 Vaya juego ha salvado ahora Nadal !!! Ha tenido que afrontar, y superar, dos bolas de break en contra, pero ha resistido ante un Paul que lo ha dado todo desde la zona de resto, pero se queda sin premio finalmente. Set 2 3 - 3

0 - 0 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 2

40 - ADV Tommy Paul no consigue superar la red con su volea Set 2 3 - 2

40 - 40 Tommy Paul no consigue superar la red con su volea Set 2 Segunda bola de break en este juego para Tommy Paul !!! Sigue sufriendo con el saque Rafa... Set 2 3 - 2

ADV - 40 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA TOMMY PAUL !!! Acecha de nuevo al resto el tenista norteamericano. Set 2 3 - 2

40 - 30 Tommy Paul con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 3 - 2

30 - 30 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 2 3 - 2

30 - 15 Fabuloso resto de revés de Tommy Paul que no consigue devolver Rafael Nadal Set 2 3 - 2

15 - 15 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Tommy Paul Set 2 3 - 2

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Confirma Tommy Paul el break conseguido en el juego anterior y recupera el estadounidense la iniciativa en el tanteador en un segundo set en el que parecía que el camino se le empezaba a despejar a Rafa. Set 2 Ace de Tommy Paul con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Ace de Tommy Paul con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 2 - 2

40 - 40 Tommy Paul estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Ace de Tommy Paul con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 2 - 2

30 - 30 El globo defensivo de Tommy Paul se va fuera Set 2 2 - 2

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 2 Saque liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 CONTRABREAK DE TOMMY PAUL !!! Estaba cometiendo pocos errores Rafa, pero ahora se le ha atragantado este juego con saque, permitiendo que el norteamericano recupere rápidamente el break en contra. Set 2 2 - 2

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 TRES BOLAS DE BREAK AHORA PARA TOMMY PAUL !!! Set 2 1 - 2

40 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 2

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 2

15 - 0 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 2 BREAK DE NADAL !!! Está aprovechando casi al máximo los segundos servicios de Tommy Paul para conseguir un enorme número de puntos al resto. Rompe por tercera vez en el partido el saque del norteamericano y se sitúa con ventaja en este segundo parcial de la contienda. Set 2 1 - 2

0 - 0 Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 2 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Segunda en este juego... Set 2 1 - 1

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 2 1 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Tercera del partido y primera opción en esta segunda manga para el balear. Set 2 Tommy Paul falla su segundo servicio, doble falta Set 2 1 - 1

30 - 30 Tommy Paul con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 1

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 1

0 - 30 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 2 1 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 40 Tommy Paul con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 0

15 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 40 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 30 Tommy Paul estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 0

0 - 15 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 2 Arranca bien en el segundo set Tommy Paul. El norteamericano ha jugado la mayoría de los puntos con primeros saques y eso le ha permitido llevar la iniciativa. Set 2 Saque liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 15 Tommy Paul estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Segundo servicio liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 0 Remate desde el centro de la pista de Tommy Paul que no da opciones a Rafael Nadal Set 2 0 - 0

15 - 0 Tommy Paul con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Le ha costado conseguir ganadores a Nadal en este primer parcial y ha decidido apostar por un juego algo más conservador de lo habitual, amarrando los puntos y cometiendo el menor número de errores posibles. Set 1 Comenzó Nadal algo impreciso, acusando sin duda la falta de competición en las últimas semanas, pero a medida que ha ido avanzando el partido ha podido ir imponiendo su consistencia, obligando a Tommy Paul a arriesgar para tratar de sumar puntos, lo que ha provocado que se dispare la nómina de errores no forzados. Set 1 RAFA NADAL SE LLEVA EL PRIMER SET !!! De menos a más el actual número 2 de la ATP. Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Levanta las dos primeras bolas de set Tommy Paul, pero le queda una tercera a Nadal. Siempre cuesta cerrar los sets... Set 1 3 - 5

30 - 40 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 1 3 - 5

15 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 TRES BOLAS DE SET PARA RAFA NADAL !!! Set 1 3 - 5

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 1 3 - 5

0 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 3 - 5

0 - 15 El passing shot de Tommy Paul se estrella en la red Set 1 BREAK DE RAFA NADAL !!! Convierte su segunda bola de break y se hace con una importante ventaja y ahora tendrá la opción de tratar de cerrar el set con su servicio. Set 1 3 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Segunda del partido para el tenista español Set 1 3 - 4

40 - ADV El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 3 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 4

15 - 15 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 3

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 1 3 - 3

15 - 15 El globo defensivo de Tommy Paul se va fuera Set 1 3 - 3

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Le devuelve ahora Tommy Paul a Nadal el juego en blanco y el primer parcial transita ya por la senda de la igualdad. Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Tommy Paul con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 2 - 3

30 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Confirma Nadal el break conseguido en el juego anterior y lo hace en blanco. Consigue recuperar la iniciativa en el marcador y sale momentáneamente del lío en el que se había metido hace unos instantes. Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 40 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 CONTRABREAK DE RAFA NADAL !!! Reacciona rápidamente el tenista español, aunque es cierto que continúa siendo el estadounidense el que lleva la iniciativa en este tramo inicial del partido. Set 1 2 - 2

0 - 0 El passing shot de Tommy Paul se va fuera Set 1 2 - 1

40 - 40 Impresionante passing shot de Tommy Paul desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 1 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Le llega ya la primera opción al de Manacor... Set 1 2 - 1

30 - 40 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 1

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Tommy Paul que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 15 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 BREAK DE TOMMY PAUL !!! No está siendo determinante con sus golpes Nadal y el tenista norteamericano lo aprovecha para conseguir romper por primera vez el saque del balear. Set 1 2 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 BOLA DE BREAK PARA TOMMY PAUL !!! La primera del partido es para el estadounidense... Set 1 1 - 1

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

40 - 40 Impresionante passing shot de Tommy Paul desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 1 1 - 1

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 1 1 - 1

30 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 30 La volea de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Más cómodo Tommy Paul con su primer turn de servicio. Algo impreciso el tenista balear en su regreso a la competición tras casi dos meses de parón. Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 15 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Se lleva Nadal el primer juego del partido y eso que se le fue complicando porque Tommy Paul remontó un 40-0 en contra para terminar forzando el deuce. Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

40 - ADV El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 40 Impresionante passing shot de Tommy Paul desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 1 0 - 0

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

15 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

0 - 40 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 15 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Este será el segundo duelo que disputen Rafa Nadal y Tommy Paul. En el primero disputado precisamente este año, en el ATP 500 de Acapulco, se impuso el tenista español en dos mangas (6-0, 7-6). En la presente temporada ha estado lejos de las últimas rondas en todos los torneos que ha disputado y su resultado más destacable lo alcanzó al disputar los cuartos de final del Masters 1000 de Canadá. Tommy Paul afronta este encuentro como número 31 del ranking ATP. El tenista estadounidense logró en Estocolmo el 2021 el único título que ha conseguido hasta el momento. DATO. Solo Novak Djokovic (38) ha levantado más títulos de categoría Masters 1000 a lo largo de su trayectoria que Rafa Nadal (36). El de París-Bercy, es junto al de Miami, el único de los torneos Masters 1000 que Rafa Nadal no ha logrado conquistar hasta el momento a lo largo de su trayectoria. Esta es su novena participación en un torneo en el que llegó a disputar la final en 2007. En las dos últimas ediciones que disputó (2019 y 2020) llegó hasta semifinales. DATO. Rafa Nadal podría finalizar la temporada sin lograr ningún título de Masters 1000 por segunda vez en los tres últimos años (también en 2020, en un año en el que solo se disputaron tres de estos torneos debido a la pandemia). Rafa Nadal ha conquistado cuatro títulos en este 2022. Además de Roland Garros y el US Open, logró además la victoria en los torneos de Acapulco y Melbourne. Sin embargo, en la presente campaña no ha logrado ningún torneo Masters 1000 y esta será la última oportunidad que tenga para conseguirlo. El jugador manacorense utilizará este último Masters 1000 del curso para tratar de ponerse a punto con la vista puesta en las ATP Finals de Turín, la última gran cita que le queda por delante en la presente temporada. Rafa Nadal regresa de nuevo al circuito tras una prolongada ausencia por lesión. Y es que el jugador español no disputa un partido desde principios del pasado mes de septiembre, concretamente desde su derrota contra Frances Tiafoe en los octavos de final del US Open. Buenas noches !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre Rafa Nadal y Tommy Paul, correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de París-Bercy. ¿Preparados? Comenzamos…