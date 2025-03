Volver al inicio ¡Sin más, nos despedimos! ¡Esperamos que pasen buena tarde y les esperamos en el próximo partido! Es la primera semifinal de un Masters 1000 para Rune, además de sumar su séptima victoria frente a rivales del top 10. Todas las consiguió en 2022. ¡Victoria para Holger Rune! ¡El danés pasa a las semifinales y se medirá ante Augier-Aliassime! Set 2 ¡NO PUEDE MÁS ALCARAZ! ¡Se rinde el murciano y se retira por las molestias que sufre en el costado! Set 2 6 - 6

1 - 3 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Ace de Holger Rune con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 6 - 6

1 - 1 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 2 ¡NOS VAMOS AL TIE-BREAK! Set 2 6 - 6

0 - 0 Holger Rune con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto Set 2 Ace de Holger Rune con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 Segundo servicio liftado de Holger Rune, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 6 - 5

15 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 6 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡Se reanuda el partido! Set 2 Carlos Alcaraz pidió la atención médica y le van a dar un masaje en el costado izquierdo. Siente molestias el murciano. Set 2 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Se asegura ir al tie-break! Muy superior el español en este parcial. Apenas pudo hacer nada el danés más que aguantar con todo en sus servicios. Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 2 5 - 5

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Holger Rune y consigue el punto Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Holger Rune, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque plano de Holger Rune, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 4

15 - 30 Buen derechazo desde la red de Holger Rune que supera a Carlos Alcaraz Set 2 5 - 4

15 - 15 Remate desde la red de Holger Rune que no opciones a Carlos Alcaraz Set 2 5 - 4

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Holger Rune y consigue el punto Set 2 ¡JUEGO EN BLANCO PARA ALCARAZ! ¡Está intratable ahora! Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Holger Rune Set 2 4 - 4

40 - 0 El revés de Holger Rune se va fuera Set 2 4 - 4

30 - 0 El passing shot de Holger Rune se va fuera Set 2 4 - 4

15 - 0 Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡JUEGO RUNE! ¡LA TUVO ALCARAZ! ¡Aguantó el danés el empuje del español hasta lo imposible y resiste hasta ganar su servicio una vez más! 4 iguales. Set 2 Saque plano de Holger Rune, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 3

40 - ADV El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Holger Rune falla su segundo servicio, doble falta Set 2 4 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera Set 2 4 - 3

40 - ADV El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Holger Rune, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 3

ADV - 40 El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera Set 2 4 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera Set 2 4 - 3

30 - 40 El revés de Holger Rune se va fuera Set 2 4 - 3

15 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Holger Rune, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Holger Rune y consigue el punto Set 2 4 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Ahora sí muestra el nivel que se espera del número 1 del ránking! ¡Mucho mejor el español que el danés ahora! Set 2 4 - 3

0 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Holger Rune y gana el tanto Set 2 3 - 3

40 - 0 Holger Rune no consigue superar la red con su volea Set 2 3 - 3

30 - 0 El revés de Holger Rune se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 2 ¡Juego Rune! Rozó Alcaraz el punto de break, pero el danés lo impidió y pone el 3 iguales. Set 2 3 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 2

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 3 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera Set 2 3 - 2

40 - ADV Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 3 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera Set 2 Holger Rune falla su segundo servicio, doble falta Set 2 3 - 2

15 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Holger Rune, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 2

15 - 0 El remate de Holger Rune se estrella en la red Set 2 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Puño en alto del murciano! ¡Se ve mejor en pista! ¡Lo nota y va a por el partido! Set 2 3 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Holger Rune y consigue el punto Set 2 2 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera Set 2 2 - 2

30 - 30 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Holger Rune se apunta el tanto Set 2 2 - 2

15 - 30 Gran resto de derecha de Holger Rune que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 2 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera Set 2 2 - 2

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Holger Rune, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Holger Rune, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 1

30 - 30 Holger Rune con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 2 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 15 El revés de Holger Rune se va fuera Set 2 2 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Ahora sí mostró su mejor versión! Veremos si es capaz de mantenerlo para remontar el encuentro. Set 2 2 - 1

0 - 0 El revés de Holger Rune se va fuera Set 2 1 - 1

40 - 15 Fabuloso resto de revés de Holger Rune que no consigue devolver Carlos Alcaraz Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Holger Rune Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 0 Holger Rune estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡Juego Rune! ¡Muy superior el danés! No hay color. Está mucho más seguro en pista y le sale todo. Set 2 1 - 1

0 - 0 Fácil dejada de Holger Rune con la que gana el punto Set 2 Saque plano de Holger Rune, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 30 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 15 Impresionante passing shot de Holger Rune desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 2 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Está muy fuerte Rune! El danés le puso las cosas muy complicadas al murciano, pero consiguió el primer punto del set. Set 2 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Holger Rune no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 40 Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Holger Rune Set 2 0 - 0

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 0

30 - 30 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Holger Rune se apunta el tanto Set 2 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 15 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 1 ¡JUEGO Y SET PARA HOLGER RUNE! ¡Se adelanta el danés en el partido con un juego espectacular, rápido y preciso ante un Alcaraz que está siendo sorprendido por completo! Set 1 Ace de Holger Rune con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 3 - 5

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Holger Rune falla su segundo servicio, doble falta Set 1 3 - 5

15 - 30 El revés de Holger Rune se va fuera Set 1 Ace de Holger Rune con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 3 - 5

0 - 15 Remate desde el centro de la pista de Holger Rune que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 1 ¡JUEGO EN BLANCO PARA ALCARAZ! ¡No se quiere rendir el murciano! ¡Veremos si Rune culmina el set con su primer servicio para ganarlo! Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 1 2 - 5

40 - 0 El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera Set 1 2 - 5

30 - 0 Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Holger Rune Set 1 ¡CONFIRMA RUNE! ¡Se pone 5-2 y encarrila el primer set del partido! Intratable en los últimos juegos el danés. Set 1 2 - 5

0 - 0 Derechazo afortunado desde el fondo de la pista de Holger Rune que toca la red y consigue el punto Set 1 2 - 4

15 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 4

15 - 30 Holger Rune con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 4

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 2 - 4

15 - 0 Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡ROMPE RUNE! ¡Malas noticias para Alcaraz! ¡Se pone por detrás después de que el danés realizara un juego espectacular al resto! ¡Saca para el 5-2! Set 1 2 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 2 - 3

40 - ADV El remate de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 3

40 - 40 Contradejada de Holger Rune con la que supera a Carlos Alcaraz y gana el punto Set 1 2 - 3

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Holger Rune no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 1 2 - 3

0 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Holger Rune supera a Carlos Alcaraz y gana el tanto Set 1 ¡Juego Rune! Le cuesta a Alcaraz ponerse a tono al resto. Mantienen sus servicios tras los cinco primeros juegos. Set 1 Saque plano de Holger Rune, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 2

15 - 40 Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 2

0 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Holger Rune, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 15 Derechazo afortunado desde el fondo de la pista de Holger Rune que toca la red y consigue el punto Set 1 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Ha sido donde mejor se le ha visto al murciano! Seguro desde atrás de la pista y certero con los golpeos. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 1 1 - 2

30 - 15 Buen derechazo desde la red de Carlos Alcaraz que supera a Holger Rune Set 1 1 - 2

15 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Holger Rune no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡Juego Rune! Se van al priemr descanso del set con Alcaraz y Rune mostrando mucha igualdad. No se ve a ninguno por encima del rival. Set 1 1 - 2

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ace de Holger Rune con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Sufrió el español con el resto de Rune, pero se rehizo para encontrarse en la pista y poder afrontar sus propios errores y poner el 1-1! Set 1 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Holger Rune y consigue el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Holger Rune Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Holger Rune se va fuera Set 1 0 - 1

0 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

0 - 15 Fabuloso resto de revés de Holger Rune que no consigue devolver Carlos Alcaraz Set 1 ¡Juego Rune! Gran inicio del danés para dejar en blanco al español. Set 1 0 - 1

0 - 0 Holger Rune con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 0 - 0

0 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Holger Rune, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 15 El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya saltan los dos tenistas a la pista de juego! ¡En unos instantes, tras el sorteo de saque y el calentamiento, comenzará el partido! ¡Vamos con ello! Finalizado el partido entre Aliassime y Tiafoe con victoria del canadiense, que ya espera rival del choque entre Alcaraz y Rune. ¡En unos minutos saltarán a la pista! El partido comenzará una vez finalice el choque entre Auger-Aliassime y Tiafoe, con victoria del canadiense en el primer set y con break a favor en el segundo. ¡Así que no quieran perderse este gran duelo! Alcaraz parte como favorito, pero no hay que dejarse confiar por el danés. Rune viene para quedarse... El danés viene de ganar el ATP 250 de Múnich, su único título ATP hasta la fecha, y de alcanzar los cuartos de final en Roland Garros en la presente temporada. Sin duda, viene con ganas de plasmar su nombre en el mundo del tenis. Por otra parte, Holger Rune ha tenido un camino algo más arduo que Alcaraz para alcanzar estos cuartos de final. Tuvo que remontar ante Wawrinka en primera ronda, ganando ek tercer set en el tie-break. Tuvo algo más de facilidad ante Hurkacz (7-5/6-1) y Rublev a punto estuvo de llevarle al tercer set (6-4/7-5). Solo un español ha sido capaz de ganar este Masters 1000 en su categoría individual masculina, y fue David Ferrer en 2012. ¿Podrá lograrlo Carlos Alcaraz? El de El Palmar busca ganar su sexto título de la temporada de ocho finales disputadas. El murciano alcanzó los cuartos de final tras dos encuentros con relativa facilidad, ganando con un doble 6-4 al japonés Nishioka y por 6-1/6.3 a Grigor Dimitrov. Es la segunda vez que se enfrentan Carlos Alcaraz y Holger Rune en el circuito ATP, con el español llevándose el triunfo en las Nitto ATP Finals del año pasado. ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a los cuartos de final del Masters 1000 de París! Carlos Alcaraz continúa su andadura como top 1 del mundo y lo hace teniendo que defender la posición ante el danés Holger Rune.