Volver al inicio Set 3 No ha podido seguir y nos hemos quedado sin poder narrar un triunfo más del joven tenista español. Nosotros nos despedimos por hoy, gracias por habernos acompañado, hasta pronto. Set 3 Sigue adelante, por tanto, Sebastian Korda que salda la deuda que tenía pendiente con Alcaraz tras perder ante el español la final de las Next Gen de 2021. Set 3 Pintaba bien la primera manga para el español que se puso con 2-0 pero entonces comenzó la remontada de Korda que ganó los tres juegos siguientes para llegar al 3-2. Igualó Alcaraz (3-3) pero ese fue el último juego del tenista de El Palmar. Los tres últimos fueron para el norteamericano para el definitivo 6-3. Set 3 Los dos primeros sets se decidieron en el tie break, el primero lo ganó con solvencia Korda en el desempate y en el segundo se impuso Alcaraz para mantener la esperanza y llegar a un tercero. Set 3 Tuvo Alcaraz la oportunidad de cerrarlo y llevarse el pase a la siguiente ronda pero no fue capaz de aprovechar las opciones que tuvo para ello. Set 3 Un encuentro muy largo, ha superado las tres horas, y muy exigente para ambos tenistas, con alternativas, breaks constantes y con uno y otro tomando la iniciativa en diversos momentos del mismo. Set 3 JUEGO, SET Y PARTIDO PARA SEBASTIAN KORDA. No ha podido ser, la andadura de Carlos Alcaraz en Montecarlo ha durado poco y el de El Palmar se despide de este Masters 1000 tras perder su primer partido. Set 3 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Nueva ventaja para Korda. Set 3 5 - 3

ADV - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡Falla el estadounidense! Con todo a favor la manda fuera, deuce. Set 3 5 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 3 Bola de partido para Sebastian Korda. Set 3 5 - 3

40 - 30 Remate desde el centro de la pista de Sebastian Korda que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 3 Ventaja inicial en este juego para el español (0-30) que anula Korda para el 30 iguales. Set 3 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Se cumplen ahora las tres horas de este partido tan intenso que nos están brindando Carlos Alcaraz y Sebastian Korda en su estreno en Montecarlo, y aún no sabemos quién pasará a la siguiente ronda. Set 3 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 5 - 3

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 3 5 - 3

0 - 15 Sebastian Korda estrella su golpe de revés en la red Set 3 BREAK DE KORDA. Caña de Alcaraz, ya le pasó hace unos cuantos puntos, que le da el juego a su rival. Problemas para el español, sirve Sebastian Korda para cerrar el encuentro. Set 3 5 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Bola de break para Korda y ojo que llega en un momento delicado porque podría ponerse con 5-3 y servicio para cerrar el encuentro. Set 3 4 - 3

ADV - 40 Remate desde el centro de la pista de Sebastian Korda que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 3 4 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Primer ace que consigue Carlos Alcaraz en el partido, dos ha hecho en total Sebastian Korda. Set 3 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Sebastian Korda Set 3 4 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 3 Tres puntos consecutivos del estadounidense que gana el séptimo juego del tercer set. Más de media hora ya en esta manga decisiva, 4-3 para Korda. Set 3 4 - 3

0 - 0 Remate desde la red de Sebastian Korda que no opciones a Carlos Alcaraz Set 3 Vaya dos passing seguidos que ha metido ahora Sebastian Korda, le sirven para ponerse en ventaja en este juego que se le había complicado. Set 3 3 - 3

40 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Sebastian Korda supera a Carlos Alcaraz y gana el tanto Set 3 3 - 3

30 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Sebastian Korda supera a Carlos Alcaraz y gana el tanto Set 3 3 - 3

15 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 3 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 3 Juego en blanco para Carlos Alcaraz que coloca el 3-3, le hacía falta al español ganar con su saque de forma cómoda. Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 3 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 3 3 - 2

0 - 0 Remate desde la red de Sebastian Korda que no opciones a Carlos Alcaraz Set 3 Sebastian Korda anula la ventaja de su rival y es él quien se pone ahora con ventaja en este juego. Set 3 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 2

40 - 40 Sebastian Korda con una precisa dejada a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto Set 3 Nueva bola de break para Alcaraz que no pudo aprovechar las dos anteriores. Set 3 2 - 2

40 - ADV El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 3 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 2

30 - 40 El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Bola larga de Korda y dos oportunidades de break para Carlos Alcaraz. Set 3 2 - 2

15 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 3 2 - 2

15 - 30 Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 3 Parece que el encuentro entra de nuevo en la dinámica de breaks de uno y otro jugador que marcó el guión de los dos primeros sets. Set 3 BREAK DE KORDA. La cruza el exceso Alcaraz y el estadounidense suma el punto que le permite llevarse este juego. Set 3 2 - 2

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Bola de break para Sebastian Korda con el 2-1 en el marcador del tercer set a favor de su rival. Set 3 1 - 2

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 2

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 3 1 - 2

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 3 1 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 3 1 - 2

30 - 15 Contradejada de Carlos Alcaraz con la que supera a Sebastian Korda y gana el punto Set 3 1 - 2

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Muchos errores ahora por parte de Sebastian Korda pero, a pesar de ello, el estadounidense consigue sacar adelante este juego, el primero que gana en el tercer set. Set 3 1 - 2

0 - 0 Sebastian Korda con una precisa dejada a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto Set 3 0 - 2

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 0 - 2

30 - 30 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 3 Sebastian Korda falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Segundo servicio liftado de Sebastian Korda, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Juego para Carlos Alcaraz que se lo lleva fácil con su servicio y pone el 2-0 en el marcador de la tercera manga, mejor en este inicio el español. Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 3 0 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 3 0 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 3 BREAK DE ALCARAZ. El español da el primer gol en el tercer y definitivo set y rompe el servicio de su rival en el juego inicial. Set 3 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 3 Empieza bien el tercer set para Carlos Alcaraz que tiene bola de break. Set 3 0 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 30 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 3 0 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 3 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Patrón muy similar en ambos sets, con alternativas, roturas y la diferencia de quién se lo ha llevado, veremos cómo se desarrolla el tercero. Set 2 SET PARA ALCARAZ. El español la pone a la línea y gana el segundo set en el tie break ¡hay partido! Set 2 6 - 7

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 Se le complica el desempate a Korda, dos bolas de set para Alcaraz. Set 2 6 - 6

4 - 6 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 6 - 6

4 - 5 Fácil dejada de Carlos Alcaraz con la que gana el punto Set 2 Mucha igualdad en este tie break, se puso 4-2 arriba Alcaraz pero Korda consigue igualarlo. Set 2 6 - 6

4 - 4 Gran resto de derecha de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 6 - 6

5 - 2 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 6 - 6

4 - 2 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 2 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 6

2 - 1 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 2 Sebastian Korda cumple con su parte y gana el juego para llevar esta segunda manga al tie break. Set 2 6 - 6

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 6 - 6

0 - 0 El globo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 6

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 5 - 6

40 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Sebastian Korda falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Segundo servicio liftado de Sebastian Korda, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 6

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Juego para Alcaraz que lo saca adelante con mucho esfuerzo, 6-5 para el español en el marcador del segundo set, sirve ahora Korda para tratar de llegar al tie break como ya pasó en el set inicial. Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 2 No ha aprovechado Korda su primera bola de break y tampoco lo ha hecho con la segunda, gran resto del estadounidense pero que se ha ido fuera por poco. Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 5

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 5 - 5

40 - 40 Sebastian Korda estrella su golpe de revés en la red Set 2 Doble falta de Carlos Alcaraz que otorga bola de break a su rival. Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 5 - 5

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 5 - 5

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 2 Sebastian Korda vuelve a salvarse y gana el juego para el 5-5. Set 2 5 - 5

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 5 - 5

0 - 0 Buen derechazo desde la red de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz Set 2 Ace de Sebastian Korda con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 El español se precipita y la estrella en la red. Deuce. Set 2 4 - 5

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 De nuevo la bola de Korda no pasa la red y Alcaraz dispone de otra ventaja para cerrar el set. Set 2 4 - 5

40 - ADV Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 5

40 - 40 La contradejada de Sebastian Korda se estrella en la red Set 2 Primer ace de Sebastian Korda en el partido que le permite tomar ventaja ahora en este juego que puede ser decisivo para la segunda manga. Set 2 Ace de Sebastian Korda con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 Alcaraz no consigue aprovechar las dos bolas de rotura. Iguales. Set 2 4 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Korda salva la primera pero el español aún dispone de ventaja para ganar el set. Set 2 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Doble falta de Sebastian Korda que llega en mal momento para el estadounidense, dos bolas de break para Alcaraz. Set 2 Sebastian Korda falla su segundo servicio, doble falta Set 2 4 - 5

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 4 - 5

15 - 15 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Le ha tocado de nuevo sufrir a Carlos Alcaraz para ganar este juego con el servicio, pone el 5-4. Set 2 4 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 4 - 4

30 - 40 Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 4

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 4 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 Korda consigue sacar adelante el juego, más de una hora se alargó la primera manga y esta segunda ya ha pasado de la media hora, Set 2 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 4

ADV - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 4

40 - 40 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Varios fallos de Korda que se lamenta de ellos y ahora es Alcaraz quien tiene oportunidad de break. Set 2 3 - 4

30 - 40 El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 2 3 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 4

0 - 30 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 2 3 - 4

0 - 15 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 2 BREAK EN BLANCO DE KORDA. Este set tampoco termina de decantarse hacia uno u otro lado y el estadounidense consigue un break en blanco como ya logró en la primera manga. Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 2 - 4

40 - 0 Gran resto de derecha de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 2 - 4

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 2 - 4

15 - 0 Gran resto de derecha de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 BREAK DE ALCARAZ. Sebastian Korda falla con el remate y la bola se queda en la red. Set 2 2 - 4

0 - 0 Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Dos bolas de break a favor de Carlos Alcaraz que puede volver a abrir brecha. Set 2 2 - 3

15 - 40 El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 2 2 - 3

15 - 30 El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 2 2 - 3

15 - 15 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 2 2 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 BREAK DE KORDA. El estadounidense coloca el 2-3 en el marcador del segundo set, de nuevo parece que esta manga se presenta con alternativas y arreones de uno y otro jugador como la primera. Set 2 2 - 3

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Dos bolas de break para Sebastián Korda que busca meterse en el segundo set tras un mal inicio en los primeros juegos. Set 2 1 - 3

40 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 3

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 1 - 3

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 3

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 Primer juego que gana Sebastian Korda en este segundo set, sigue mandando 3-1 Alcaraz. Set 2 1 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 0 - 3

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 0 - 3

40 - 30 Gran volea desde media pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 0 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Sebastian Korda falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 3

0 - 15 El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 2 Juego en blanco de Alcaraz para confirmar el break anterior y 3-0 ya para el español en el segundo set. Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 2

0 - 40 El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 2 0 - 2

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 0 - 2

0 - 15 Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 2 BREAK DE CARLOS ALCARAZ. El español pone el 2-0 en el marcador del segundo set, bastante impreciso Korda en estos primeros juegos de la segunda manga. Set 2 0 - 2

0 - 0 El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 2 0 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 2 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Sebastian Korda, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Sebastian Korda falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 1

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 1

0 - 15 Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Gesto serio de Carlos Alcaraz tras perder el primer set pero ha comenzado bien el segundo, gana fácil con su servicio. Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 Con el 6-5 a favor y servicio, el español no fue capaz de poner la puntilla y Korda le rompió el saque en blanco. En el tie break, superioridad de Korda que no ha perdonado. Set 1 Intercambio de golpes en un primer set muy intenso, con breaks por parte de uno y otro. Se le puso muy bien a Korda con el 4-2 pero Alcaraz se empleó a fondo para remontar y estuvo muy cerca de cerrarlo. Set 1 SET PARA SEBASTIAN KORDA. El estadounidense se lleva un agónico primer set en el tie break. Set 1 7 - 6

0 - 0 Revés desde el centro de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz Set 1 6-2 para Sebastian Korda que dispone de cuatro bolas de set. Set 1 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Dos servicios ahora para Korda, ahora mismo más cerca que su rival de llevarse el primer set. Set 1 6 - 6

5 - 2 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 6 - 6

4 - 2 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 Toma ventaja Korda en el tie break, 4-1 para él. Set 1 6 - 6

4 - 1 Gran volea desde media pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 6 - 6

2 - 1 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 6 - 6

1 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 BREAK EN BLANCO DE KORDA. Impresionante como se ha puesto el partido, todo a favor ahora para Alcaraz con su servicio para cerrar el set pero el estadounidense se ha llevado el juego al resto en blanco. La primera manga se va irremediablemente al tie break. Set 1 6 - 6

0 - 0 Gran volea desde media pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Tres bolas de break para Korda cuando se cumple la primera hora de juego en este encuentro. Set 1 5 - 6

40 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 5 - 6

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 5 - 6

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 BREAK DE ALCARAZ, tercero que consigue el español en el partido y que le pone ahora con 6-5 arriba y oportunidad de cerrar el set con su servicio. Set 1 5 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 Gran golpe de derechas de Alcaraz para conseguir una nueva ventaja en este juego, emocionante este final del primer set. Set 1 5 - 5

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 1 5 - 5

40 - 40 Gran volea desde media pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Bola larga de Korda y nueva ventaja para Carlos Alcaraz. Set 1 5 - 5

40 - ADV El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 1 5 - 5

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ. Gran resto ganador del español y de nuevo cara de circunstancias de Korda. Set 1 5 - 5

30 - 40 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 1 5 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 5 - 5

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 5 - 5

15 - 15 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 5 - 5

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 BREAK DE KORDA. Reacciona el estadounidense y alarga el primer set, 5-5 y ahora es él quien tiene el servicio. Set 1 5 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Bola de break para Sebastian Korda que no ha dicho su última palabra y se aferra a este primer set. Set 1 4 - 5

40 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 Bola larga de Carlos Alcaraz, 15-30 a favor de Korda que apura sus últimos cartuchos en este primer set. Set 1 4 - 5

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 5

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 1 4 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Cara de preocupación la de Sebastian Korda que ha visto como se le ha escapado la ventaja y ahora la primera manga está en un punto nada favorable para él. Set 1 BREAK DE CARLOS ALCARAZ. El partido se le pone de cara al español que ha hecho un trabajo impresionante para darle la vuelta a un marcador de 4-2 en contra. Lejos de dar el set por perdido, ha peleado para poder sacarlo adelante y ahora tiene servicio para cerrarlo. Set 1 4 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 1 Nueva ventaja para Carlos Alcaraz en este juego, no fue capaz de aprovechar la primera. Set 1 4 - 4

40 - ADV El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 4 - 4

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Bola de break para Carlos Alcaraz, ahora el español pasa por su mejor momento en este encuentro y puede dar un paso de gigante para ganar el set inicial. Set 1 4 - 4

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 1 4 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 4

15 - 15 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 1 4 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Juego para Carlos Alcaraz y todo por decidir en el primer set con el 4-4. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 4 - 3

15 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 4 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 BREAK DE ALCARAZ. Gran juego del español que ha conseguido remontar el marcador adverso y aprovechar la segunda ventaja de la que ha dispuesto. Todo vuelve a estar como al principio, Korda pierde su ventaja. Set 1 4 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 1 Nueva ventaja para Carlos Alcaraz que roza el break que tanto necesita en este primer set. Set 1 4 - 2

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 1 4 - 2

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Oportunidad de break ahora para Carlos Alcaraz que celebra el punto. Set 1 4 - 2

40 - ADV El revés de Sebastian Korda se va fuera Set 1 4 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 Bola muy larga de Carlos Alcaraz que pone con ventaja a Korda, el estadonidense busca certificar su break anterior. Set 1 4 - 2

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Este juego también se le había puesto cuesta arriba a Alcaraz pero consigue igualarlo. Set 1 4 - 2

40 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Sebastian Korda y gana el tanto Set 1 4 - 2

40 - 30 La volea de Sebastian Korda se va fuera Set 1 4 - 2

40 - 15 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 4 - 2

40 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 2

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 BREAK DE KORDA. El estadounidense aprovecha su primera oportunidad de rotura en el partido para lograrlo y ponerse con ventaja en el primer set. Ahora Alcaraz tendrá que buscar la remontada con el 4-2 en contra en el marcador. Set 1 4 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Primeros problemas en este partido para Carlos Alcaraz, bola de break a favor de Korda. El de El Palmar no ha conseguido aprovechar las que ha tenido para romper el servicio de su rival, veremos si lo logra el estadounidense. Set 1 3 - 2

40 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 3 - 2

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 1 3 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 El estadounidense vuelve a salir airoso de una bola de rotura en contra y gana el juego, se mantiene la dinámica y ambos tenistas ganan con su servicio hasta el momento. Set 1 3 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 2 - 2

ADV - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 El golpe de Carlos Alcaraz se queda en la red, iguales. Set 1 2 - 2

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Bola de break a favor de Carlos Alcaraz que busca romper el servicio de Korda para encarrilar esta primera manga, tiene ahora una buena oportunidad. Set 1 2 - 2

30 - 40 Sebastian Korda estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 2

30 - 30 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 15 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 1 2 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 2 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 1 Dos buenos servicios de Carlos Alcaraz le permiten cerrar el juego sin sobresaltos para el 2-2. Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 Korda presiona ahora el servicio de Alcaraz y lleva el juego hasta el 40 iguales, buscando la bola de rotura. Set 1 2 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 2 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 2 - 1

0 - 15 Sebastian Korda estrella su golpe de revés en la red Set 1 Juego para Sebastian Korda, lo gana con más facilidad que el primero en el que tuvo el servicio, 2-1 para el estadounidense en este primer set. Set 1 2 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 15 La dejada de Sebastian Korda se estrella en la red Set 1 1 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Juego en blanco para Carlos Alcaraz en su primer turno con el servicio, con varios fallos de Korda que no ha acertado a meter la bola en pista. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 40 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Sebastian Korda se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastian Korda se va fuera Set 1 Salva el juego Sebastian Korda aunque se le puso cuesta arriba con esa bola de break en contra y se pone por delante en el marcador. Set 1 Saque plano de Sebastian Korda, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 0

ADV - 40 Gran volea desde media pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Doble falta de Korda y primera oportunidad de break para Alcaraz. Set 1 Sebastian Korda falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sebastian Korda que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastian Korda y consigue el punto Set 1 Arranca el partido con Sebastian Korda al servicio y el estadounidense gana el primer punto. Set 1 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Debut en Montecarlo para ambos tenistas que acaban de salir a la pista y se disponen a calentar. Para Sebastian Korda este será su quinto enfrentamiento con un tenista español en el año 2022: Fue eliminado por Pablo Carreño en el Open de Australia y por Rafa Nadal en Indian Wells, y superó a Alejandro Davidovich y Albert Ramos en Miami. Está siendo un inicio de año brillante para el tenista de El Palmar que ha escalado hasta el número 11 del ranking ATP. Ganó el título en Río de Janeiro a mediados de febrero, cayó ante Rafa Nadal en semifinales de Indian Wells y a finales de marzo conquistó su primer Masters 1000 derrotando en la final en solo dos sets a Casper Ruud, en Miami. El reciente campeón del Masters de Miami arranca la gira en tierra con el que será su segundo enfrentamiento con el tenista estadounidense tras ganarle el año pasado en la final de la Next Gen ATP Finals. Buenos días, Carlos Alcaraz arranca su andadura en el Masters 1000 de Montecarlo 2022 en el encuentro que arrancará dentro de unos minutos ante Sebastian Korda.