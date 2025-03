Volver al inicio Set 2 Nosotros nos despedimos tras haberles contado todo lo sucedido en esta final de Montecarlo 2022, gracias por habernos acompañado, hasta pronto. Set 2 Por su parte, Stefanos Tsitsipas se ha unido al selecto grupo de tenistas que han ganado más de un título en el Masters 1000 de Montecarlo, es el undécimo en conseguirlo. Un grupo liderado con claridad por Rafa Nadal con sus 11 títulos aquí. Set 2 Davidovich ha dejado muy buenas sensaciones en Montecarlo y mañana subira hasta el puesto número 27 del ranking ATP, la mejor posición en su carrera. Set 2 Segundo título en un Masters 1000 para Tsitsipas que ha estado más fresco que un Davidovich que ha tenido una semana muy intensa. Ha peleado hasta el final el español, aún cuando su rival tenía servicio para ganar con el 5-4 en el segundo set y ha conseguido llevarlo al tie break. Set 2 Lo ha intentado el malacitano en esta final pero no ha podido ser. Stefanos Tsitsipas llegaba como uno de los grandes favoritos, como ya comentábamos en la previa antes del encuentro, y ha cumplido los pronósticos. Set 2 Ayer el español se tuvo que emplear a fondo para derrotar a Dimitrov en un encuentro muy largo que se decidió en el tercer set, hoy no ha podido llegar a él porque Tsitsipas se ha impuesto en el primero y ha sentenciado en el tie break del segundo. Set 2 Gran torneo el que ha protagonizado Alejandro Davidovich que ha llegado a su primera final de un Masters 1000 eliminando a tenistas de la talla de Novak Djokovic, Taylor Fritz o Grigor Dimitroz. Set 2 VICTORIA DE STEFANOS TSITSIPAS. El griego se proclama campeón de Montecarlo por segundo año consecutivo. Set 2 6 - 7

0 - 0 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 La salva el español poniéndola en la línea, saca Tsitsipas para ganar. Set 2 6 - 6

3 - 6 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alejandro Davidovich Fokina que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 Falla Davidovich, lo había hecho antes Tsitsipas pero el griego tiene ahora cuatro bolas de partido. Set 2 6 - 6

2 - 6 Alejandro Davidovich Fokina estrella su golpe de derecha en la red Set 2 6 - 6

2 - 5 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Enorme Stefanos Tsitsipas en este desempate, 5-1 para el griego que está cada vez más cerca de proclamarse campeón. Set 2 6 - 6

1 - 5 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Alejandro Davidovich Fokina y consigue el punto Set 2 Problemas para Davidovich en el tie break, ventaja para su rival que se pone con 4-1. Set 2 6 - 6

1 - 4 Alejandro Davidovich Fokina estrella su golpe de revés en la red Set 2 6 - 6

1 - 3 Remate desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que no da opciones a Alejandro Davidovich Fokina Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 6 - 6

1 - 1 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Alejandro Davidovich Fokina y consigue el punto Set 2 Saque plano de Alejandro Davidovich Fokina, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Se pone las pilas Tsitsipas que se ha visto por debajo en el marcador en este juego y con dos buenos servicios a la línea lo gana. Nos vamos al tie break. Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 6 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 6 - 5

30 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 6 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Juego para Alejandro Davidovich que se asegura el tie break en este segundo set. Ahora el turno es de Stefanos Tsitsipas que ha tenido en su mano cerrar antes el encuentro pero no lo ha conseguido. Set 2 6 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alejandro Davidovich Fokina que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 5 - 5

ADV - 40 Alejandro Davidovich Fokina con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 2 5 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 Saque plano de Alejandro Davidovich Fokina, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 5 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 5 - 5

40 - 30 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 2 5 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 5 - 5

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Alejandro Davidovich Fokina y consigue el punto Set 2 5 - 5

30 - 0 Remate desde el centro de la pista de Alejandro Davidovich Fokina que no da opciones a Stefanos Tsitsipas Set 2 Saque plano de Alejandro Davidovich Fokina, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 BREAK DE DAVIDOVICH. Revive el malacitano que se mete de nuevo en esta gran final de Montecarlo, anula la ventaja de su rival en el segundo set. Set 2 5 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Alejandro Davidovich Fokina que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 4 - 5

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Alejandro Davidovich Fokina y consigue el punto Set 2 No se da por vencido Alejandro Davidovich que tiene ahora dos oportunidades de break para evitar el triunfo de su rival. Set 2 4 - 5

40 - 15 Gran resto de derecha de Alejandro Davidovich Fokina que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 4 - 5

30 - 15 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 4 - 5

15 - 15 Impresionante passing shot de Alejandro Davidovich Fokina desde el fondo de la pista supera a Stefanos Tsitsipas y le sirve para ganar el punto Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 Problemas para el tenista español, como ya sucedió en la primera manga, Stefanos Tsitsipas tiene la oportunidad de cerrar el set, y en el este caso el partido, con su servicio. Set 2 BREAK DE TSITSIPAS. Gran derecha del griego a la que llega muy forzado Davidovich pero la manda muy larga. Set 2 4 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 Nueva bola de break a favor de Stefanos Tsitsipas, el último golpe de Davidovich no pasa la red. Set 2 4 - 4

40 - ADV Alejandro Davidovich Fokina estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 4 - 4

ADV - 40 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 4 - 4

40 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Stefanos Tsitsipas supera a Alejandro Davidovich Fokina y gana el tanto Set 2 El malacitano salva las dos bolas de break y se pone con ventaja para ganar el juego. Set 2 4 - 4

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Alejandro Davidovich Fokina que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 4 - 4

40 - 40 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Alejandro Davidovich Fokina, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Problemas para Davidovich, con dos bolas de break de Tsitsipas. Set 2 4 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 Saque plano de Alejandro Davidovich Fokina, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Saque plano de Alejandro Davidovich Fokina, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 4 - 4

0 - 15 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 4 - 4

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que no da opciones a Alejandro Davidovich Fokina Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 4 - 3

30 - 30 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 3

15 - 30 Revés desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Alejandro Davidovich Fokina Set 2 4 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Alejandro Davidovich Fokina y consigue el punto Set 2 4 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Alejandro Davidovich Fokina que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 Se mantiene la dinámica y Davidovich gana con su saque cuando está a punto de cumplirse la primera hora de partido, recordemos que ayer tuvo que disputar un larguísimo encuentro de semifinales ante Grigor Dimitrov. Set 2 Saque plano de Alejandro Davidovich Fokina, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 3 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alejandro Davidovich Fokina que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 Saque plano de Alejandro Davidovich Fokina, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Alejandro Davidovich Fokina y consigue el punto Set 2 3 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 15 Alejandro Davidovich Fokina con una precisa dejada a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 2 3 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Alejandro Davidovich Fokina y consigue el punto Set 2 Stefanos Tsitsipas también gana en blanco con su servicio, ambos se muestran ahora más firmes cuando tienen el servicio, cualquier error le puede costar el set al que lo cometa. Set 2 3 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Alejandro Davidovich Fokina y consigue el punto Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 3 - 2

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Alejandro Davidovich Fokina y consigue el punto Set 2 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Alejandro Davidovich Fokina Set 2 Juego en blanco de Alejandro Davidovich con el que certifica el break anterior y se pone por delante en el marcador por primera vez en este segundo set con el 3-2. Set 2 Saque plano de Alejandro Davidovich Fokina, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 2 - 2

40 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Ace de Alejandro Davidovich Fokina con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 2 Saque plano de Alejandro Davidovich Fokina, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 BREAK DE DAVIDOVICH. El español se vuelve a meter en el partido, 2-2 en el segundo set. Set 2 2 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Dos bolas de break para Alejandro Davidovich que puede igualar un set que se le había puesto cuesta arriba, ahora las sensaciones del español son otras. Set 2 1 - 2

40 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 1 - 2

30 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 1 - 2

15 - 15 El remate de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 1 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 Alejandro Davidovich celebra el punto que le permite ganar su primer juego en la segunda manga. Set 2 1 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 0 - 2

40 - 30 Alejandro Davidovich Fokina con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 0 - 2

30 - 30 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 0 - 2

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Alejandro Davidovich Fokina y consigue el punto Set 2 0 - 2

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Alejandro Davidovich Fokina que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 Saque plano de Alejandro Davidovich Fokina, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 0 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 0 - 1

0 - 40 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 Saque liftado de Stefanos Tsitsipas, Alejandro Davidovich Fokina no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 BREAK DE TSITSIPAS. Se ha ido del partido Alejandro Davidovich que tiene que reaccionar antes de que sea tarde, ya manda el griego en el marcador en esta segunda manga. Set 2 0 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 Davidovich la vuelve a cruzar demasiado y la bola se marcha fuera, dos oportunidades de break para Tsitsipas en el inicio del segundo set. Set 2 0 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alejandro Davidovich Fokina que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 0 - 0

0 - 30 Alejandro Davidovich Fokina estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 1 Ha ido a más Tsitsipas según avanzaba el encuentro y Davidovich ha empezado a fallar más. Ahora le toca remar con el marcador en contra y está obligado a ganar esta segunda manga para forzar la tercera. Set 1 Comenzó bien el encuentro para el malacitano que se vio con 2-1 tras el break en el segundo turno de servicio de Tsitsipas pero la ventaja le duró muy poco porque el griego logró el contrabreak a continuación. Set 1 SET PARA STEFANOS TSITSIPAS. En apenas media hora de juego el griego ha solventado la primera manga, más fácil de lo que parecía en un inicio cuando Davidovich fue el primero en golpear al romper el servicio de su rival. Set 1 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 1 40-0 a favor del griego que tiene tres bolas de set. Set 1 3 - 5

0 - 40 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 1 3 - 5

0 - 30 Alejandro Davidovich Fokina estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 1 Y ahora el tenista griego manda 5-3 y puede cerrar el primer set con su servicio. Set 1 BREAK DE TSITSIPAS. Se precipita ahora Davidovich tratando de cerrar el punto y su revés cruzado se marcha fuera de pista. Set 1 3 - 5

0 - 0 El revés de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 1 Punto largo que falla Davidovich en el último golpe, bola larga y oportunidad de rotura para Stefanos Tsitsipas. Set 1 3 - 4

30 - 40 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 1 3 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 1 Saque plano de Alejandro Davidovich Fokina, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 3 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 3 - 4

0 - 15 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 1 La respuesta del tenista griego también es contundente y gana en blanco con su saque. Tras la inestabilidad de los primeros juegos se ha pasado ahora a una fase de mayor control por parte de uno y otro. Set 1 Segundo servicio liftado de Stefanos Tsitsipas, Alejandro Davidovich Fokina no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 3

0 - 40 Remate desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que no da opciones a Alejandro Davidovich Fokina Set 1 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Alejandro Davidovich Fokina Set 1 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Alejandro Davidovich Fokina Set 1 Juego en blanco para Alejandro Davidovich que ha estado muy firme con su servicio, todo igual tras su break y el contrabreak de Tsitsipas, 3-3 en el marcador. Set 1 Segundo servicio liftado de Alejandro Davidovich Fokina, Stefanos Tsitsipas no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 3

40 - 0 La dejada de Stefanos Tsitsipas se estrella en la red Set 1 2 - 3

30 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Ha llegado la reacción de Tsitsipas que ahora gana con solvencia con su servicio para poner el 3-2. Set 1 2 - 3

0 - 0 Remate desde la red de Stefanos Tsitsipas que no opciones a Alejandro Davidovich Fokina Set 1 2 - 2

15 - 40 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Alejandro Davidovich Fokina y consigue el punto Set 1 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 1 BREAK DE TSITSIPAS. Le ha durado poco la ventaja al malacitano ya que su rival ha logrado el contrabreak justo después. 2-2 en el marcador. Set 1 2 - 2

0 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Stefanos Tsitsipas supera a Alejandro Davidovich Fokina y gana el tanto Set 1 Ahora los problemas son para Davidovich, con una doble falta que permite a Tsitsipas disponer de tres bolas de break. Set 1 Alejandro Davidovich Fokina falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 1 2 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Alejandro Davidovich Fokina y consigue el punto Set 1 BREAK DE DAVIDOVICH. El español aprovecha la primera oportunidad y rompe el servicio de su rival con una dejada a la que no llega el griego. Set 1 2 - 1

0 - 0 Alejandro Davidovich Fokina con una precisa dejada a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 1 Dos bolas de break para Davidovich que puede coger ventaja ya en el inicio del encuentro. Set 1 1 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alejandro Davidovich Fokina que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 Juego para Alejandro Davidovich, iba camino de ganarlo en blanco pero un par de errores lo han alargado algo más. Set 1 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alejandro Davidovich Fokina que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 0 - 1

40 - 30 El revés de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 15 Alejandro Davidovich Fokina estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 1

40 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Alejandro Davidovich Fokina que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 0 - 1

15 - 0 Alejandro Davidovich Fokina con una precisa dejada a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 1 Tras el susto inicial por perder los dos primeros puntos, el tenista griego gana el primer juego del encuentro con su servicio. Set 1 0 - 1

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que no da opciones a Alejandro Davidovich Fokina Set 1 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 1 Comienzo dubitativo de Tsitsipas que falló una bola con todo a favor para cometer después una doble falta pero se ha repuesto de inmediato. Set 1 Saque liftado de Stefanos Tsitsipas, Alejandro Davidovich Fokina no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 15 El revés de Alejandro Davidovich Fokina se va fuera Set 1 Stefanos Tsitsipas falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Los dos tenistas calientan en la pista y el encuentro dará comienzo en unos minutos. Stefanos Tsitsipas y Alejandro Davidovich se han enfrentado en dos ocasiones, ambas con triunfo del griego que se impuso precisamente en los cuartos de final de Montecarlo el año pasado y que le ha ganado en Rotterdam este año. No solo Rafa Nadal, muchos otros tenistas españoles han disputado la final de Montecarlo en su historia y la han ganado, como Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, Sergi Bruguera o Manuel Orantes. Otros la han jugado y no pudieron ser campeones, como Albert Costa, Álex Corretja, Fernando Verdasco, David Ferrer y el último Albert Ramos que la perdió en 2017 ante Nadal. Número 5 del mundo contra el número 46 en esta final de Montecarlo a la que vuelve un tenista español, el anterior había sido Rafa Nadal que ganó su último título en este torneo en 2018 ante Kei Nishikori. Stefanos Tsitsipas en busca de la defensa del título y de conseguir el primero para su cuenta en este año 2022. Y día muy especial para Davidovich que ayer ganó un agónico encuentro ante Dimitrov y que, ya que ha llegado a esta final, va a pelear por ser campeón. Enfrente va a tener a uno de los grandes favoritos para alzarse con el título, Stefanos Tsitsipas. El griego quiere volver a ser campeón en Mónaco como ya lo fue el año pasado cuando venció en la final por un doble 6-3 a Andrey Rublev. Buenas tardes y bienvenidos a vivir con nosotros la emoción de esta final del Masters 1000 de Montecarlo, la primera que va a disputar el español Alejandro Davidovich.