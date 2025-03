Volver al inicio Set 2 ¡Gracias por seguir este partido histórico con nosotros! ¡Enhorabuena a Carlos Alcaraz, que seguro es el primero de muchos! ¡Que pasen buena noche y hasta la próxima! Set 2 Ha ganado las tres finales que ha disputado y el 1º que logra sobre superficie dura. Set 2 Y ya son 7 triunfos de Carlos Alcaraz frente a rivales en el Top 10. Set 2 Carlos Alcaraz es el tenista con el ránking más bajo en ganar el Masters 1000 de Miami desde que John Isner se hiciera con el título como 17º en la clasificación (16º el murciano). Set 2 ¡También es el tercer tenista más joven en lograr un título de CUALQUIER Masters1000 tras Michael Chang en Toronto 1990 y Rafael Nadal en Monte Carlo 2005! Set 2 ¡Carlos Alcaraz se ha convertido en el tenista MÁS JOVEN en ganar el Masters 1000 de Miami, superando a Novak Djokovic en 2007 (19a 10m)! Set 2 ¡CARLOS ALCARAZ ES EL PRIMER TENISTA ESPAÑOL QUE SE ALZA CON EL TRIUNFO EN MIAMI! Set 2 ¡JUEGO, SET, PARTIDO Y CAMPEONATO PARA CARLOS ALCARAZ! Set 2 6 - 4

0 - 0 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 ¡TRES BOLAS DE CAMPEONATO PARA ALCARAZ! Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 2 5 - 4

15 - 0 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡Juego para Ruud, que se mantiene en la pelea y no va a regalarle nada a un Carlos Alcaraz que "SOLO" tiene que ganar su próximo saque! ¡Está a cuatro puntos (sin contar deuce) de sumar su primer gran título en su carrera! Set 2 Ace de Casper Ruud con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 Casper Ruud falla su segundo servicio, doble falta Set 2 5 - 3

0 - 40 Casper Ruud con una precisa dejada a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto Set 2 Ace de Casper Ruud con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 5 - 3

0 - 15 Gran volea desde media pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 ¡5-3 PARA ALCARAZ! ¡Sufrió algo más ahora y Ruud tuvo la ocasión de ponerse por delante para tener una oportunidad de break, pero mandó el resto al pasillo de dobles rozando la línea! Set 2 5 - 3

0 - 0 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 3

30 - 30 Remate desde el centro de la pista de Casper Ruud que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 2 4 - 3

30 - 15 La contradejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Casper Ruud Set 2 ¡Juego para Ruud! Parece algo más conservador Alcaraz ahora, quizá reservándose para sus juegos al servicio y no arriesgarse demasiado. Set 2 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 2

15 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Casper Ruud falla su segundo servicio, doble falta Set 2 4 - 2

0 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡LE DEVUELVE EL JUEGO EN BLANCO! ¡Dos saques directos incluidos, Carlos Alcaraz mantiene otra vez su servicio para poner el 4-2 en el segundo set! Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Casper Ruud Set 2 3 - 2

40 - 0 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Casper Ruud Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 2 ¡Juego en blanco ahora para Casper Ruud! No se quiere despegar en el marcador. Ahora Alcaraz no debe perder la calma y mantener su nivel para asegurar el juego que tiene de ventaja. 3-2 y saque para el murciano. El noruego aprovecha para ser atendido por el fisio. Set 2 Segundo servicio liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Casper Ruud con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 Ace de Casper Ruud con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡Y fue a la sexta! ¡No quiere renunciar el noruego a pesar de la adversidad! Tuvo que pelear muchísimo para romperle un saque otra vez a Carlos Alcaraz, que sigue con un break de ventaja... Set 2 3 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Sexta oportunidad de break para el noruego... Set 2 3 - 0

40 - ADV Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡Y la salva con saque y subida a la red para finalizar con un remate! Set 2 3 - 0

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Casper Ruud Set 2 ¡Ahora falla Alcaraz y vuelve a dar una oportunidad a Ruud! La quinta... Set 2 3 - 0

40 - ADV Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡Y la manda a la red! Set 2 3 - 0

40 - 40 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 2 Nueva oportunidad para el noruego... Set 2 3 - 0

40 - ADV El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡Y SALVA ALCARAZ LAS TRES! ¡Deuce! Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 2 3 - 0

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 3 - 0

15 - 40 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡Reacciona Ruud! Tres bolas de break para intentar recuperar terreno... Set 2 3 - 0

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 3 - 0

0 - 30 Gran resto de derecha de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 3 - 0

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡Y ROTURA! ¡3-0 Y SAQUE PARA CARLOS ALCARAZ! ¡INCREÍBLE LO QUE ESTÁ HACIENDO AHORA EL ESPAÑOL! ¡Casper Ruud ya no sabe qué hacer para ganarle un juego a este chico que está llamado a hacer historia! Set 2 3 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 ¡OTRA OCASIÓN DE ROTURA! Set 2 2 - 0

40 - 30 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 2 2 - 0

30 - 30 La contradejada de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 2 2 - 0

15 - 0 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 2 ¡JUEGO EN BLANCO Y CONFIRMA LA ROTURA! ¡2-0 para Carlos Alcaraz ante un Ruud que empieza a verse derrotado ante el español! Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 0 Casper Ruud no consigue superar la red con su volea Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 2 ¡Y LO CONSIGUIÓ A LA TERCERA! ¡BREAK PARA ALCARAZ! ¡Se adelanta en el primer juego del segundo set y puede encarrilar la final con un juego ESPECTACULAR! Set 2 1 - 0

0 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Casper Ruud y gana el tanto Set 2 ¡TERCERA OCASIÓN DE ROMPER! Set 2 0 - 0

ADV - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Casper Ruud y gana el tanto Set 2 0 - 0

40 - 40 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 2 ¡OTRA OPORTUNIDAD DE ROTURA! Set 2 0 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Casper Ruud y gana el tanto Set 2 0 - 0

40 - ADV El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 40 Fácil dejada de Casper Ruud con la que gana el punto Set 2 ¡BOLA DE BREAK! Set 2 0 - 0

ADV - 40 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 40 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 Ace de Casper Ruud con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 0 - 0

30 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 15 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 15 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 2 0 - 0

0 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡Y TUVO QUE SER A LA TERCERA! ¡JUEGO Y SET PARA CARLOS ALCARAZ! ¡Empezó cediendo el saque, yendo a ir 3-0 y 4-1 en contra, pero lo del tenista español es digno de los grandes de este deporte! ¡Se levantó, sacó fuerza y furia de todas partes, y remontó el parcial para hacerse con el primer set de esta final! Set 1 7 - 5

0 - 0 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 ¡NUEVA BOLA DE SET! Set 1 6 - 5

ADV - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 ¡GRAN SAQUE PARA SALVARLA! Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 1 ¡Cuidado! Bola de break para Ruud... Set 1 6 - 5

40 - ADV El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡Las salvó las dos Ruud! La segunda con un passing espectacular tras una dejada de Alcaraz. Set 1 6 - 5

40 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Casper Ruud supera a Carlos Alcaraz y gana el tanto Set 1 6 - 5

40 - 30 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡DOS BOLAS DE SET! Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 1 6 - 5

30 - 15 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Casper Ruud se apunta el tanto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 1 6 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡BREAAAAAAAK! ¡ROMPIÓ ALCARAZ! ¡Se pone 6-5 y saque en el primer set remontando un 4-1 en contra! Set 1 6 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 Primera bola, fuera al resto... Set 1 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡DOS BOLAS DE BREAK EN EL MEJOR MOMENTO! Set 1 5 - 5

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 1 5 - 5

30 - 15 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 ¡CINCO IGUALES! ¡Con sufrimiento con un Ruud que presiona mucho, Alcaraz mantiene su saque y fuerza tener que ganar siete juegos para hacerse con el set! Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Casper Ruud Set 1 4 - 5

40 - 30 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 1 4 - 5

30 - 30 Contradejada de Casper Ruud con la que supera a Carlos Alcaraz y gana el punto Set 1 4 - 5

30 - 15 Casper Ruud no consigue superar la red con su volea Set 1 4 - 5

15 - 15 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Casper Ruud Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 ¡Juego para Ruud! Cuarto descanso del set con el noruego mandando en el marcador por 5-4 con saque para Alcaraz. Ahora es otro momento clave. Es imperativo ganar y, al menos, llegar al tie-break. No hay lugar para el fallo... Set 1 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 4

15 - 30 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 4

0 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡Y 4 IGUALES! ¡Vuelve todo a como empezó gracias a la moral y al espíritu de superación de Alcaraz! ¡Ruud empieza a ver de lo que es capaz el murciano una vez entra en juego! ¡Toca volver a empezar! Set 1 4 - 4

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 3 - 4

40 - 15 Buen derechazo desde la red de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud Set 1 3 - 4

30 - 15 Revés desde el centro de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz Set 1 3 - 4

30 - 0 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 3 - 4

15 - 0 Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Casper Ruud Set 1 ¡BREAAAAAAAAAAK! ¡CONSIGUE ROMPER A RUUD! ¡Tercer descanso del set y Alcaraz tiene opción de volver a poner la igualada en el marcador! Set 1 3 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 ¡Manda la primera a la red! Queda una más... Set 1 2 - 4

40 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡DOS BOLAS DE BREAK PARA ALCARAZ! Set 1 2 - 4

40 - 15 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 2 - 4

30 - 15 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 1 2 - 4

15 - 15 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Lo que está claro es que Carlos no va a rendirse y lo va a intentar hasta el final! No es más que un break en contra, al fin y al cabo. Una rotura y estará ahí... Saca Ruud. Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 1 1 - 4

30 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 4

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 1 ¡Juego Ruud! Tuvo una bola de break Alcaraz levantando un 40-0 en contra, pero una mala decisión en una dejada le dio alas al noruego para no confiarse y enganchar dos derechas imposibles de alcanzar. 4-1 y se pone complicado el set para el español. Set 1 1 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 1 - 3

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 1 - 3

40 - 40 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 1 1 - 3

ADV - 40 Eficaz globo defensivo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y le sirve para apuntarse el tanto Set 1 1 - 3

40 - 40 El remate de Casper Ruud se estrella en la red Set 1 1 - 3

30 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Casper Ruud y gana el tanto Set 1 1 - 3

15 - 40 Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Casper Ruud Set 1 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 3

0 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 3

0 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Increíble dejada del tenista murciano para poner el primer juego a su favor en el partido! Que sirva de confianza y de ánimo para encarar el resto del encuentro. Set 1 1 - 3

0 - 0 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Casper Ruud se apunta el tanto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Casper Ruud Set 1 0 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 3

15 - 0 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡No puede Alcaraz asentarse en este inicio del set! 3-0 para el noruego con un solo break a favor. Le tocará al murciano remontar como hiciera con Kecmanovic en los cuartos de final. Importante no irse mentalmente del partido. Set 1 0 - 3

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 2

30 - 40 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 1 0 - 2

15 - 40 Remate desde el centro de la pista de Casper Ruud que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 1 0 - 2

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 1 0 - 2

0 - 30 El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡No empieza bien para Alcaraz! ¡Rompió el noruego! Ahora los fallos condenaron al murciano, que fue poco preciso enviando bolas a la red y fallando en primeros saques... Set 1 0 - 2

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Casper Ruud se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 1

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Casper Ruud Set 1 ¡Juego para Ruud! Fallos del noruego, sobre todo en primeros saques. Alcaraz empieza a mostrar un poco sus armas con grandes movimientos desde atrás, por ahora poco precisos pero acercándose al break. Set 1 0 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 30 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Casper Ruud falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

0 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya se encuentran los dos tenistas en la pista! Carlos Alcaraz ha ganado el sorteo de saque y ha elegido RESTAR en primer lugar. Comienza el calentamiento... ¡Qué poco queda para que esto empiece! ¡Qué partido vamos a tener por delante! ¡No quieran perdérselo! ¡Les esperamos en unos instantes para vivir esta gran final en el Masters 1000 de Miami! Carlos Alcaraz es el jugador que más % de juegos ha ganado al resto en 2022 sobre superficie dura con un 41.58% (sin contar los de este torneo). De los finalistas más jóvenes, solo dos lograron levantar el trofeo en la final: Michael Chang en Toronto 1990 (18a 157d) y Rafa Nadal en Monte Carlo 2005 (18a 318d). Carlos Alcaraz tiene un balance de 6 victorias y 6 derrotas ante rivales en el Top 10 del ránking ATP, incluyendo los triunfos ante Tsitsipas y el actual campeón, Hurkacz. Por segundo año consecutivo ha habido finalistas nuevos en Masters 1000 en Miami después de que Hurkacz (vigente campeón) y Jannik Sinner se estrenaran el año pasado. Carlos Alcaraz, además, puede convertirse en el primer tenista español en levantar el trofeo. Alcanzaron la final Rafa Nadal (2005, 2008, 2011, 2014 y 2017), Sergi Brugera (1997), Carlos Moya (2003) y David Ferrer (2013), pero ninguno de ellos ganó. Tanto Carlos Alcaraz como Casper Ruud competirán en unos minutos por su primer título en un Masters 1000. No solo eso, sino que el tenista murciano es el cuarto tenista masculino más joven en alcanzar una final de cualquier Masters 1000 en la historia de este deporte tras Chang (18a 157d en Toronto 1990), Nadal (18a 304d en Miami y 18a 318d en Monte Carlo en 2005) y Gasquet (18a 331d en Hamburgo en 2005). Carlos Alcaraz es el segundo finalista más joven en la historia del Masters 1000 de Miami (18 años y 11 meses) tras Rafa Nadal en 2005 (18 años y 10 meses). Carlos Alcaraz ya sabe lo que es ganar al tenista noruego en la carrera ATP. El murciano venció a Ruud por 6-2/6-4 en Marbella el año pasado en un choque correspondiente a los cuartos de final. ¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la que puede ser una final histórica! ¡El Masters 1000 de Miami se viste de gala para atender el choque entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud por levantar el título al cielo de la ciudad floridana!