Volver al inicio Set 2 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión del regreso de Rafa Nadal a las pistas y a la tierra batida, su superficie predilecta. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Set 2 El tenista balear todavía no conoce a su rival en octavos de final. Saldrá del duelo que tienen que mantener David Goffin y el neerlandés Botic Van De Zandschulp. Set 2 Nadal ha alcanzado los octavos de final del Masters 1000 de Madrid por 17ª ocasión consecutiva. No falla a su cita con la tercera ronda de este torneo desde 2004, cuando se jugaba en el Madrid Arena de la Casa de Campo en superficie dura. Set 2 Ha sido una vuelta al circuito muy exigente para Nadal y lo cierto es que el español lo ha solventado con nota, con un primer set en el que ha terminado por arrollar a Miomir Kecmanovic. El segundo ha sido muy disputado, pero ha sido una buena piedra de toque para que adquiera la forma lo antes posible. Set 2 Ha sido un regreso exigente para un Rafa Nadal que había protagonizado un excepcional inicio de temporada y que le llevó a conquistar los tres primeros torneos en los que participó y alcanzó la final en el cuarto, el Masters 1000 de Indian Wells, sufriendo allí su única derrota de la temporada y en la que se evidenciaba los problemas físicos que le han tenido apartado de las pistas unas seis semanas. Set 2 Enorme victoria de Nadal en su regreso a Madrid, imponiéndose con solvencia en el partido de su début ante un combativo Miomir Kecmanovic tras casi dos meses parado debido a una lesión. Set 2 VICTORIA DE RAFA NADAL !!! Cierra el partido como lo hacen los grandes campeones, con un saque directo. Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Miomir Kecmanovic Set 2 DOS BOLAS DE PARTIDO PARA RAFA NADAL !!! Set 2 6 - 6

6 - 4 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Miomir Kecmanovic Set 2 5-4. Otro minibreak ahora para Nadal tras un claro error de Miomir Kecmanovic con el drive de derecha. Set 2 6 - 6

5 - 4 Miomir Kecmanovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 6 - 6

4 - 4 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 6 - 6

4 - 3 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 2 3-3. Iguala de nuevo el tenista serbio Set 2 6 - 6

3 - 3 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3-2. Minibreak a favor de Rafa Nadal !!! Set 2 6 - 6

3 - 2 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 2 6 - 6

2 - 2 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 2-1. Ambos jugadores mantienen su saque de momento en esta 'muerte súbita'. Ventaja de momento para el de Manacor... Set 2 6 - 6

2 - 1 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Miomir Kecmanovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Miomir Kecmanovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 CONTRABREAK DE KECMANOVIC !!! Mo ha podido Rafa cerrar el partido. Nos vamos al tie break !!! Set 2 6 - 6

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA KECMANOVIC !!! Como cuesta cerrar los partidos... Set 2 6 - 5

30 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Miomir Kecmanovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 6 - 5

15 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Miomir Kecmanovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 6 - 5

15 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 El tenista de Manacor solo ha cedido un juego con servicio a lo largo de este partido. Set 2 BREAK DE RAFA NADAL !!! Le ha temblado ahora el pulso al tenista balcánico y decanta el partido claramente a su favor porque tiene la victoria en el bolsillo si logra ahora convertir su turno de saque. Set 2 6 - 5

0 - 0 El revés de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 2 DOS BOLAS DE BREAK PARA NADAL !!! Set 2 5 - 5

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Miomir Kecmanovic y consigue el punto Set 2 5 - 5

30 - 15 El revés de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 2 5 - 5

15 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 2 No había logrado ningún ace hasta el momento Rafa, pero ha conseguido los dos primeros en este juego. Le han venido bien para no enredarse demasiado en un juego ya de la máxima exigencia con un marcador muy ajustado. Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Miomir Kecmanovic Set 2 4 - 5

40 - 15 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 2 4 - 5

40 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Miomir Kecmanovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Miomir Kecmanovic Set 2 Juego en blanco ahora para Miomir Kecmanovic. No ha tenido opción alguna el tenista español y debe ganar ahora su saque para mantenerse en el set. Set 2 4 - 5

0 - 0 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Miomir Kecmanovic que Rafael Nadal no consigue devolver Set 2 4 - 4

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Miomir Kecmanovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 4 - 4

0 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque liftado de Miomir Kecmanovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 No flojea Rafa con su servicio y tratará ahora de volver a apretar desde el resto para desequilibrar un segundo set mucho más igualado que el primero. Set 2 4 - 4

0 - 0 El revés de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 2 3 - 4

40 - 30 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Miomir Kecmanovic Set 2 3 - 4

30 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Miomir Kecmanovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 4

30 - 15 Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Miomir Kecmanovic se apunta el tanto Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 3 - 4

15 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Ha aguantado ahora bien Miomir Kecmanovic la presión que ha ejercido Rafa Nadal desde la zona de resto. El tenista balcánico ha conseguido superar incluso una bola de rotura en contra antes de sumar su cuarto game en este segundo parcial. Set 2 3 - 4

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 3

40 - ADV Remate desde el centro de la pista de Miomir Kecmanovic que no da opciones a Rafael Nadal Set 2 3 - 3

40 - 40 El passing shot de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 2 3 - 3

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Miomir Kecmanovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 3

40 - 40 El revés de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 2 3 - 3

40 - ADV Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Miomir Kecmanovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Set 2 3 - 3

ADV - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Miomir Kecmanovic y consigue el punto Set 2 3 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 2 Saque liftado de Miomir Kecmanovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 3

30 - 30 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Miomir Kecmanovic Set 2 3 - 3

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 3

15 - 15 Gran volea desde media pista de Miomir Kecmanovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 3

15 - 0 Miomir Kecmanovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 CONTRABREAK DE MIOMIR KECMANOVIC !!! No se deja ir el tenista serbio en un momento realmente delicado del partido. Sigue resistiendo. Set 2 3 - 3

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Salva la primera Nadal, pero tiene otra break ball el balcánico... Set 2 3 - 2

30 - 40 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 DOS BOLAS DE ROTURA AHORA PARA KECMANOVIC !!! Set 2 3 - 2

15 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 2

15 - 30 La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 3 - 2

15 - 15 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 2

15 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 BREAK DE NADAL !!! A la primera opción que ha tenido en este segundo set, ha vuelto a quebrar el saque de su rival y toma la delantera en el marcador, dando un paso de gigante de cara a superar este primer partido en el Masters 1000 de Madrid. Set 2 3 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Miomir Kecmanovic y consigue el punto Set 2 DOBLE BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Se trata de las primeras opciones para el español en esta segunda manga Set 2 Miomir Kecmanovic falla su segundo servicio, doble falta Set 2 2 - 2

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Miomir Kecmanovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 2 - 2

30 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Miomir Kecmanovic y consigue el punto Set 2 2 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 2 2 - 2

0 - 0 Fácil dejada de Rafael Nadal con la que gana el punto Set 2 1 - 2

40 - 15 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Miomir Kecmanovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Miomir Kecmanovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Intenta subir el nivel Miomir Kecmanovic para plantar más batalla en este segundo parcial y ahora se ha anotado su primer juego en blanco del partido. Set 2 Segundo servicio liftado de Miomir Kecmanovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 1

0 - 40 Miomir Kecmanovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 2 Saque liftado de Miomir Kecmanovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Miomir Kecmanovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Importante este juego que se acaba de adjudicar Rafa. Ha sido el primero después del parón provocado por la lluvia y ha tenido que levantar una bola de break en contra, la primera del partido. Set 2 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Miomir Kecmanovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Miomir Kecmanovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA KECMANOVIC !!! Primera del partido para el tenista serbio. Set 2 0 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 1

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Miomir Kecmanovic y consigue el punto Set 2 0 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 2 Se va a reanudar el partido en breves instantes!!! A pesar de que ha sido una tormenta pasajera, la pista se ha cubierto por completo y este segundo set se disputará en condiciones indoor. Set 2 Se para momentáneamente el partido por la lluvia. Debe ser una tormenta pasajera, pero lo cierto es que va a obligar a que los jugadores se retiren durante algunos minutos a los vestuarios. Set 2 0 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Se lleva Miomir Kecmanovic el primer juego del segundo set. Algo más fallón ahora el tenista de Manacor, cometiendo más errores de los acostumbrados, aún así, ha sido un juego de transición y ahora debe volver a subir el nivel con su servicio. Set 2 0 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Miomir Kecmanovic y consigue el punto Set 2 0 - 0

15 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 El actual número 4 de la ATP está consiguiendo llevar la iniciativa desde el fondo de la pista y, aunque el tenista serbio le ha devuelto los peloteos en el tramo inicial del partido, poco a poco se ha ido imponiendo la consistencia del tenista de Manacor, hasta el punto de convertirse en una auténtica apisonadora en la pista Manolo Santana, la central de la Caja Mágica. Set 1 Vaya exhibición ha ofrecido Nadal en su debut en el Masters 1000 de Madrid 2022. Set 1 RAFA NADAL SE LLEVA EL PRIMER SET !!! Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Miomir Kecmanovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 TRES BOLAS DE SET PARA EL TENISTA ESPAÑOL !!! Set 1 5 - 1

40 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 5 - 1

30 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Miomir Kecmanovic y consigue el punto Set 1 5 - 1

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 BREAK DE NADAL !!! Tremendo el nivel que está ofreciendo el tenista de Manacor. Cualquiera diría que ha estado casi dos meses en el dique seco debido a una lesión. Set 1 5 - 1

0 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Miomir Kecmanovic y le sirve para ganar el punto Set 1 4 - 1

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Miomir Kecmanovic y consigue el punto Set 1 4 - 1

40 - 40 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 BOLA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 1 4 - 1

40 - 30 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Miomir Kecmanovic Set 1 4 - 1

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 4 - 1

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 4 - 1

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Miomir Kecmanovic y consigue el punto Set 1 4 - 1

15 - 0 Miomir Kecmanovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 Confirma Nadal el break conseguido en el juego anterior y el tenista balear va dando pasos firmes hacia la posible consecución del primer parcial de la contienda. Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Miomir Kecmanovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 1

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Miomir Kecmanovic y consigue el punto Set 1 3 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 1

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 1 3 - 1

30 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Miomir Kecmanovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Miomir Kecmanovic y consigue el punto Set 1 BREAK DE NADAL !!! Rompe el tenista de Manacor por primera vez el servicio de su rival y consigue abrir brecha en el tanteador. Set 1 3 - 1

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Miomir Kecmanovic Set 1 BOLA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! La primera del partido... Set 1 2 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 1 2 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 1 Ace de Miomir Kecmanovic con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 2 - 1

15 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Miomir Kecmanovic y consigue el punto Set 1 2 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Miomir Kecmanovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Está aguantando bien los peloteos Rafa en este inicio de partido y lo cierto es que no es fácil porque Miomir Kecmanovic es un rival durísimo y encara este partido mucho más rodado. Set 1 2 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 30 Miomir Kecmanovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

30 - 30 El revés de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 1

15 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 0 Miomir Kecmanovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 Miomir Kecmanovic suma su primer juego. El serbio ha leído muy bien el juego en la red y ha solucionado la papeleta con dos buenas voleas. Set 1 1 - 1

0 - 0 Miomir Kecmanovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Saque liftado de Miomir Kecmanovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 0

30 - 30 Miomir Kecmanovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 0

30 - 15 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 15 Miomir Kecmanovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Nadal se lleva el primer juego del partido, con su turno de saque. Set 1 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 15 El globo defensivo de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

30 - 0 El revés de Miomir Kecmanovic se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Miomir Kecmanovic se va fuera Este será el segundo enfrentamiento entre Rafa Nadal y Miomir Kecmanovic. En el primero se impuso el jugador español en el torneo de Acapulco en 2020 y con victoria en dos sets (6-2, 7-5). El jugador serbio viene de alcanzar las semifinales hace unos días en el torneo de Münich. Además, disputó también los cuartos de final en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Se trata, por tanto, de un jugador tremendamente consistente y que le pondrá las cosas difíciles sin duda al actual número 4 de la ATP. Miomir Kecmanovic ocupa actualmente el puesto número 32 del ranking ATP. El jugador serbio logró en Kitzbuhel en 2020 el único torneo que ha conquistado a lo largo de su trayectoria. Esta será la 13ª participación de Rafa Nadal en el Masters 1000 de Madrid, un torneo que ha ganado en cinco oportunidades a lo largo de su trayectoria y que le convierten en el tenista más laureado en la capital de España. No obstante, la victoria se le resiste desde 2017. DATO. Rafa Nadal ha conquistado tres títulos en este 2022, más que los logrados en la temporada anterior al completo (dos: Masters 1000 de Roma y Conde de Godó). Nadal ha forzado la máquina para poder reaparecer en Madrid, con la intención de poder coger rápidamente la forma antes del inicio de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Alcanzó, además, la final del Masters 1000 de Indian Wells, pero en ese partido contra Taylor Fritz ya evidenció los problemas físicos que le han impedido jugar desde principios de marzo. Lo cierto es que esa dolencia provocada por una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo frenó en seco lo que se había convertido en un meteórico inicio de año del jugador balear, con victorias consecutivas en el ATP 250 de Melbourne, el Open de Australia y el ATP 500 de Acapulco. Rafa Nadal regresa al circuito después de superar la lesión que le ha apartado de torneos muy importantes como el Masters 1000 de Montecarlo o el Conde de Godó de Barcelona. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión del debut de Rafa Nadal en el Masters 1000 de Madrid contra Miomir Kecmanovic. ¿Preparados? Comenzamos…