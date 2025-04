Volver al inicio Set 3 Y a expensas de ese tobillo, mañana nos espera un partido que puede volver a determinar el techo, si lo tiene, de nuestra joyita. Ni más ni menos que frente a Novak Djokovic, contra el número 1 del mundo, en las semifinales de un Masters 1000, el nuestro, el de Madrid, que está siendo todo un éxito. Esperemos que hayan disfrutado del espectáculo de nuestro tenis. Mañana más, ahí les citamos, reciban un fuerte abrazo. Set 3 Pero el encuento ha sido un monólogo de atrevimiento, de descaro, de dejadas, de tiros hacia la línea de fondo y de cortar el ritmo cansino con el que había amanecido Rafa Nadal. El manacorense ha sacado su mejor nivel ya tarde, ya cuando contaba un break en contra en el tercer acto; pero ya entonces Carlos Alcaraz, con una cabeza más amueblada que un establecimiento de Ikea, no ha tenido problemas en atar el encuentro. Set 3 Porque para eso ha tenido que resetear en una segunda manga un tanto caótica donde se ha torcido el tobillo en una acción que le ha sacado de su vendaval de juego. Rafa Nadal se ha aprovechado de la coyuntura y, con una interrupción mediante por una indisposición de un aficionado, ha asestado un 20-2 de parcial para empatar el partido. Set 3 Tenemos cambio generacional garantizado. No sabemos, porque es muy complicado, si llegara al monumental palmarés de Rafa Nadal, pero tenemos jugador para disfrutar para rato. Hoy el alumno se ha merendado al maestro, el fan al ídolo, el joven al veterano, y lo ha hecho en el primer y en el tercer set, con tablas y sin ponerse nervioso. Set 3 Con 19 años y 2 días, Carlitos Alcaraz será el semifinalista más joven de la historia del Masters 1000 de Madrid. El prometedor, ya realidad, jugador murciano ha sido el primer español en derrotar a Rafa Nadal en seis años, desde que lo hiciera Fernando Verdasco en primera ronda del Open de Australia, desde entonces han transcurrido ni más ni menos que 25 encuentros. Set 3 ¡¡¡ IMPRESIONANTE CARLITOS !!! ¡¡¡ IMPRESIONANTE CARLITOS !!! ¡¡¡ IMPRESIONANTE CARLITOS !!! ¡¡¡ COMO SE HA RECUPERADO DE LOS ATAQUES DE RAFA !!!! ¡¡¡ COMO HA CORRIDO DE LADO A LADO !!!! ¡¡¡ COMO TODA LA VIDA HA HECHO SU ÍDOLO !!!! ¡¡¡ PARA PASARLE !!! ¡¡¡ CÓMO SU ÍDOLO !!!! ¡¡¡ A SU ÍDOLO !!! ¡¡¡ PUNTO, SET, PARTIDO Y SEMIFINALES PARA CARLITOS ALCARAZ EN 2 HORAS Y MEDIA DE ENCUENTRO !!!! Set 3 3 - 6

0 - 0 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 3 ¡¡¡ QUÉ DEJADA DE CARLITOS !!! ¡¡¡ QUÉ DEJADA DE CARLITOS !!! ¡¡¡ DEJADA !!! ¡¡¡ CARLITOS !!! ¡¡¡ DEJADA !!! ¡¡¡ CARLITOS !!! ¡¡¡ QUE SANGRE FRÍA !!! ¡¡¡ PELOTA DE PARTIDO PARA EL MURCIANO !!! Set 3 3 - 5

30 - 40 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 3 3 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ BUSCA EN LA MANOLO SANTANA DE LA CAJA MÁGICA LA PELOTA DE PARTIDO !!! Vence en el duelo de cruzados cerrados y, con cinta de por medio, supera a Rafa Nadal para acercarse aún más a la orilla. 30-15. Set 3 3 - 5

15 - 30 Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal Set 3 3 - 5

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 SAQUE Y VOLEA BAJA PARA EMPEZAR. 15-0. Set 3 3 - 5

0 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Rafa Nadal le devuelve el guiño de la cinta a Carlos Alcaraz, y le invita a Carlos Alcaraz para que sea él el que SIRVA PARA CLASIFICARSE PARA LAS SEMIFINALES DEL MASTERS 1000 DE MADRID. La pista central Manolo Santana ovaciona la situación. Set 3 3 - 5

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 CARLOS ALCARAZ SOLICITA LA REVISIÓN DE UNA BOLA LARGA DE RAFA NADAL. Y la tecnología le da la razón para acechar la pelota de partido. 30-30. Set 3 2 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 5

30 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 2 - 5

15 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 5

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡¡¡ Y CARLOS ALCARAZ RESPONDE CON AUTORIDAD !!! Sobrio al servicio, imponente a la hora de atacar y con esa dosis de fortuna necesaria de los grandes jugadores como ha sucedido en el último punto donde la cinta le ha hecho un pequeño guiño. Atención: CARLOS ALCARAZ RESTA PARA DISPUTAR LAS SEMIFINALES DEL MASTERS 1000 DE MADRID Y DERROCAR A RAFA NADAL. Set 3 2 - 5

0 - 0 Revés afortunado desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que toca la red y consigue el punto Set 3 2 - 4

15 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 4

0 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 2 - 4

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 RAFA NADAL TIENE PRISA. No solo ha ganado su juego en blanco sino que lo ha hecho con una sensación extraordinaria con su saque y con su derecha, moviendo a su rival, apuntando a las escuadras y atacando ahora que está empezando a estar contra las cuerdas. Set 3 2 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 1 - 4

40 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 No obstante, si hay un tenista en el planeta que puede parar la velocidad de crucero que ha adquirido Carlos Alcaraz, ése es el pentacampeón en Madrid, Rafa Nadal. Set 3 ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ CONFIRMA !!! ¡¡¡ PEGA PRIMERO Y SE CONSOLIDA EN EL SET DEFINITIVO !!! Y lo hace pegando, pegando y pegando. No deja maniobrar a Rafa Nadal. Apunta a la línea de fondo y el manacorense acaba fallando. Qué atrevimiento, qué calidad y qué madurez al sobreponerse a ese dolor de tobillo y a ese varapalo en el segundo set. Set 3 1 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 3

30 - 30 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 3 CARLOS ALCARAZ SE PRECIPITA. Tanto con revés como con derecha invertida, sus latigazos se han marchado más allá de la línea de fondo y Rafa Nadal puede recuperar el terreno perdido buscando ahora su punto de break. 15-30. Set 3 1 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 1 - 3

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ ROMPE !!! ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ ROMPE !!! ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ ROMPE !!! VOLVEMOS A LA PRIMERA MANGA Y OJO QUE ESTE CHICO CON CONFIANZA RUEDA CUESTA ABAJO Y SIN FRENOS. Sol y sombra en la Manolo Santana. Set 3 1 - 3

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 ¡¡¡ TRIPLE PELOTA DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! Set 3 1 - 2

0 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ APRIETA !!! Rafa Nadal se equivoca en una volea de revés en la red, y después no se decide a presionar en la red y falla al intentar recular. Ojo que el murciano quiere también la pelota de rotura. Set 3 1 - 2

0 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 1 - 2

0 - 15 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 3 ¡¡¡ PERO CARLOS ALCARAZ ES UN JOYA EN CIERNES !!! Un passing shot monumental made in Rafa Nadal, un punto gratuito de saque y una derecha cortada formidable tras amago levantan la Manolo Santana antes del primer descanso de un tercer set que promete ser apasionante. Set 3 1 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 1

30 - 30 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 3 ERROR INESPERADO DE CARLOS ALCARAZ CON TODA LA PISTA PARA ÉL Y TENIENDO QUE PASAR SOLO A RAFA NADAL. Su revés se estampó en la red, no se lo explica y el campeonísimo mallorquín busca la pelota de break. 15-30 Set 3 1 - 1

30 - 15 El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 3 1 - 1

15 - 15 Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal Set 3 1 - 1

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 BUENOS PRIMEROS DE RAFA NADAL. Puntos gratuitos de saque tirando de solvencia y de tablas para el Rey de la tierra batida que le sirven para igualar el marcador en un tercer set sin ritmo y con poco intercambio. Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 1

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 1

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ES OTRO PARTIDO. Carlos Alcaraz ha vuelto. En el vestuario ha reseteado la menta y, en este primer juego al servicio, con cuarto ace incluido, ha vuelto a ser el del inicio del encuentro. Juego sin discusión. Set 3 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 0 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 0 - 0

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 SE REINICIA EL PARTIDO TRAS UN DESCANSO LARGO FORZADO POR CARLOS ALCARAZ. Se ha cambiado de ropa. El tiempo de espera quizás ha sido un poco excesivo, ojo que así desquició a Stefanos Tsitsipas en Barcelona. Y el partido comienza cuando sumamos más de dos horas de encuentro. Set 2 Con Carlos Alcaraz lanzado a por el partido, pero con alguna dificultad en el inicio de este set, ha querido llegar a una pelota larga del campeón de Acapulco y, al intentar devolverla, no ha apoyado bien y se ha doblado todo el tobillo. Ha sido atendido y, a partir de ahí, 20-2 de parcial para el balear. Set 2 ¡¡¡ RAFA NADAL CONDUCE ESTE CUARTO DE FINAL ESPAÑOL AL TERCER SET !!! Un segundo acto condicionado por el esguince de tobillo de Carlos Alcaraz cuando el marcador marchaba 2-1 para el manacorense, y por el parón posterior producido por la indisposición de un aficionado. Set 2 Saque cortado de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 TRIPLE PELOTA DE SET PARA RAFA NADAL QUE NAVEGA A PLACER PARA CERRAR ESTE SEGUNDO SET. Set 2 5 - 1

40 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡¡¡ SE BUSCA SET BALL DE EMPATE EN LA PISTA CENTRAL MANOLO SANTANA DE MADRID !!! Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡¡¡ SEGUNDA ROTURA PARA RAFA NADAL QUE SIRVE PARA EMPATAR EL PARTIDO A SETS !!! Mal en el saque y volea el murciano. No ha sabido afrontar las devoluciones del campeón del Open de Australia. El jugador murciano sigue sin estar mentalmente en pista, pero a nivel físico apenas se nota. Set 2 5 - 1

0 - 0 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 2 ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE BREAK PARA RAFA NADAL QUE SIGUE INCREMENTANDO SU PARCIAL DE PUNTOS A 15-2 !!! Carlos Alcaraz sigue con problemas. Set 2 4 - 1

40 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 4 - 1

30 - 15 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 1

15 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 4 - 1

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 SE REANUDA EL CUARTO DE FINAL. Punto gratuito de saque para Rafa Nadal que le sirve para confirmar el break y volver de nuevo a la silla para el cambio de campo. Veremos ahora como transcurre el encuentro porque es toda una incógnita. Seguimos pendientes del tobillo y del carácter anímico de Carlos Alcaraz. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 El partido se disputaba tranquilo para Carlos Alcaraz, con una confianza tremenda y ahora Rafa Nadal, que ya le ha buscado el contrapié en más de un punto, se está aprovechando de ese primer parón. Ha conectado un parcial de 11-1 para virar por completo un encuentro que se encamina hacia el tercer set. Veremos ahora como afecta este parón al tobillo y a la psicología del joven jugador murciano. Set 2 Segundo set accidentado porque, al susto sufrido de Carlos Alcaraz en su tobillo, se le suma este percance en la grada. La persona afectada tardará unos minutos en ser atendido y evacuada de la grada. Set 2 PARTIDO INTERRUMPIDO. Un espectador se ha mareado en una de las gradas laterales del estadio, en la que más pega el sol y Nacho Forcadell ha ordenado a los jugadores a las sillas porque hay un pequeño revuelo en estos momentos. Set 2 3 - 1

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 3 - 1

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 ¡¡¡ ROTURA EN BLANCO PARA RAFA NADAL !!! Se suceden los errores de un Carlos Alcaraz que, si su tobillo se lo permite, tiene que reconducir la situación a nivel mental y asimilar que el decorado ha cambiado por completo de repente. Set 2 3 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡¡¡ TRIPLE OPCIÓN DE ROTURA PARA RAFA NADAL !!! Set 2 2 - 1

40 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 CARLOS ALCARAZ BUSCÁNDOSE A NIVEL ANÍMICO. Gran resto de Rafa Nadal y una doble falta, le pone al manacorense a las puertas de una nueva opción de break. Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 2 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 CARLOS ALCARAZ RECIBIENDO TRATAMIENTO MÉDICO. Su tobillo derecho está siendo tratado. En las imágenes se ha visto como se ha doblado. Ahora se lo están vendando muy fuerte. Inmovilizado. Puede tener un pequeño esguince y su gravedad dependerá de los próximos minutos. Lo mismo puede aguantar hoy en caliente, y será clave su evolución en las próximas horas. Set 2 RAFA NADAL SE APUNTA EL JUEGO, SOLIDIFICA SU SAQUE, SU SEGURIDAD EN LA DERECHA. Y lo hace a costa de un Carlos Alcaraz que se ha llevado un buen susto en el último punto al caerse por un mal apoyo de su tobillo. Set 2 2 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 1

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 1 - 1

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 1

0 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 CARLOS ALCARAZ LE DA LA VUELTA A LA SITUACIÓN PARA ESTRENAR SU CASILLERO DE JUEGOS EN ESTE SET. Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ QUÉ TRES PUNTOS CONSECUTIVOS DE CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ QUÉ DOS DEJADONES !!! ¡¡¡ NO HA DADO OPCIÓN A RAFA NADAL Y NOS VAMOS AL DEUCE !!! Set 2 1 - 0

40 - 40 Fácil dejada de Carlos Alcaraz con la que gana el punto Set 2 1 - 0

40 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 1 - 0

40 - 15 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 ¡¡¡ TRIPLE PELOTA DE ROTURA PARA RAFA NADAL !!! Set 2 1 - 0

40 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Dos fallos consecutivos de Carlos Alcaraz con el revés pone en un brete el inicio de manga para el murciano y Rafa Nadal está en las orillas de una pelota de break que le anime a revertir la situación. 0-30. Set 2 1 - 0

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 0

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 RAFA NADAL ATA EL PRIMER JUEGO DE ESTE SEGUNDO SET. Le vendrá muy bien para su confianza. Ha asentado su servicioi y se ha apoyado en él para que Carlos Alcaraz no le sorprenda al menos desde el resto. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡¡¡ OTRO FALLO DE RAFA NADAL QUE NO TERMINA DE ENCONTRARSE A GUSTO !!! DEUCE. La derecha en la red después de un gran saque abierto; y después de que, en un punto anterior, haya cazado por fin una dejada al número 9 del mundo. Set 2 0 - 0

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 30 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡¡¡ FALLO GARRAFAL DE RAFA NADAL EN EL REMATE EN LA RED !!! Se quedó en la cinta la pelota y Carlos Alcaraz ya está listo para acometer una nueva pelota de break. 15-30. Set 2 0 - 0

15 - 30 El remate de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 0 - 0

15 - 15 Contradejada de Carlos Alcaraz con la que supera a Rafael Nadal y gana el punto Set 2 0 - 0

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Y resignado porque se le ve apagado, intentando mover al jugador murciano con un ritmo lento y a través de un peloteo alto que le conduce a pocas cosas. Tampoco es expeditivo al servicio y, a buen seguro, en este descanso intentará reiniciar para reactivarse y darle mayor emoción a un cuarto de final de momento monocolor. Set 1 Después de unos tres primeros juegos del encuentro muy igualados, con mucho ritmo, precisión y precipitación, Carlos Alcaraz ha conseguido soltarse. Ha ganado el 86% de sus primeros servicios, ha restado profundo, ha decidido intercambiar poco para meter atrás a su todopoderoso oponente y se ha lucido a base de dejadas frente a un Rafa Nadal resignado. Set 1 ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ, EN 47 MINUTOS, AVASALLA A RAFA NADAL Y CIERRA EN BLANCO UN PRIMER SET DE CUARTO DE FINAL DONDE HA SIDO MUY SUPERIOR AL MANACORENSE !!! Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 TERCER ACE DEL PARTIDO PARA CARLOS ALCARAZ. TRES PUNTOS DE PRIMER SET PARA EL MURCIANO. Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque cortado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 ¡¡¡ SE BUSCA SET BALL EN EL BARRIO DE SAN FERMÍN !!! Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡¡¡ ROMPE A RAFA NADAL !!! ¡¡¡ ROMPE A RAFA NADAL !!! ¡¡¡ ROMPE A RAFA NADAL !!! ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ, CON DOS BREAKS A SU FAVOR (TRES EN TOTAL), SERVIRÁ, CON PELOTAS NUEVAS, PARA CERRAR EL PRIMER SET DE ESTOS CUARTOS DE FINAL !!! Cara y cruz en la Pista Central Manolo Santana de la Caja Mágica de Madrid. Set 1 2 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! Sigue con winners, con descaro y, sobre todo, con dejadas. Rafa Nadal no sabe como meterle mano tácticamente. Set 1 2 - 4

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 4

15 - 30 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 4

0 - 15 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 CARLOS ALCARAZ SIGUE AL FRENTE. Ahora se ha apoyado en su saque después de un duelo cara a cara en la red donde el balear ha fallado en el passing. En el punto definitivo ha finiquitado con una gran volea de revés para seguir poniendo tierra de por medio. Set 1 2 - 4

0 - 0 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 3

30 - 30 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 Dos buenos restos de Rafa Nadal han provocado sendos errores de Carlos Alcaraz que, desde el lado del deuce, tanto con el revés como con la derecha, se ha visto sorprendido en esa posición. RAFA NADAL QUIERE LA PELOTA DE BREAK. 15-30 Set 1 2 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 15 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 1 2 - 3

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Tanto es así que, en estos momentos, se está disputando los cuartos de final de Masters 1000 en formato ATP con la mayor diferencia de edad entre uno y otro tenista. En total, son 16 años y 11 meses entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Set 1 JUEGO PARA RAFA NADAL. Se rehace gracias al servicio, cierra el puño y recorta diferencias a sabiendas que enfrente tiene a un rival muy peligroso, y dispuesto a encontrar ese partido que sirva de punto de inflexión de cambio generacional. Set 1 2 - 3

0 - 0 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 NO SE IMPONE EL RITMO CANSINO, LENTO Y DE BOLAS ALTAS DE RAFA NADAL. En cuanto puede, Carlos Alcaraz resta profundo, se mete en pista y tira para ganar los puntos. Le está saliendo bien la jugada porque ha contado con tres juegos al resto, y en los tres ha podido llegar al deuce. Set 1 1 - 3

40 - 40 Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal Set 1 1 - 3

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 1 - 3

30 - 30 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 3

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 CARLOS ALCARAZ CONFIRMA. Soiluciona el juego más fácil del encuentro. Mal en el resto Rafa Nadal que solo ha puntuado gracias a la segunda doble falta del campeón del Conde de Godó. Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 1 - 2

0 - 30 Contradejada de Carlos Alcaraz con la que supera a Rafael Nadal y gana el punto Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque cortado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 ¡¡¡¡ TERCERA ROTURA DEL ENCUENTRO !!! ¡¡¡ BREAK ARRIBA PARA CARLOS ALCARAZ !!!! Aquí en Madrid no mandan los saques, mandan los restos, pegar primero y el breve intercambio duro para solucionar los puntos. Un ritmo que no conviene al manacorense y que le viene a las mil maravillas a un número 9 del mundo, más vivo, más alegre, más decidido para ganar a su ídolo. Set 1 1 - 2

0 - 0 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 ¡¡¡ PRIMERA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO PARA RAFA NADAL !!! ¡¡¡ SEGUNDA PELOTA DE BREAK EN ESTE JUEGO PARA CARLOS ALCARAZ !!! Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 1 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ VUELVE A EMPUJAR, A INVITAR A RAFA NADAL A JUGAR DESDE EL FONDO Y A FORZARLE EL ERROR !!! ¡¡¡ PELOTA DE BREAK PARA EL MURCIANO !!! ¡¡¡ TRES JUEGOS DE PARTIDO, Y EN LOS TRES HA HABIDO OPCIÓN DE ROTURA !!! Set 1 1 - 1

40 - ADV Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

40 - 40 Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal Set 1 1 - 1

ADV - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 TERCER JUEGO. LOS TRES CON DEUCES. Calma tensa en los inicios de este cuartos de final. Set 1 1 - 1

40 - 40 Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Rafael Nadal Set 1 1 - 1

40 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 1

30 - 30 La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 1 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 15 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡¡¡ PRIMERA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO !!! ¡¡¡ PARA CARLOS ALCARAZ !!! Más protagonista, para bien y para mal, en estos albores de un encuentro que tras 13 minutos se haya empatado a uno. Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ PICA TRAS UNA MALA DEJADA DE RAFA NADAL, Y EL MANACORENSE LE PASA PARA FORZA SU CUARTO PUNTO DE BREAK !!! Set 1 0 - 1

ADV - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 1 0 - 1

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 1

40 - ADV Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Rafael Nadal Set 1 ¡¡¡ Y DESDE LA LÍNEA DE SAQUE, CONECTANDO EL PRIMER ACE DEL ENCUENTRO, CARLOS ALCARAZ SOLVENTA MOMENTÁNEAMENTE LA PELOTA LLEVANDO EL JUEGO AL DEUCE !!! Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 RAFA NADAL RESPONDE CON TRES PELOTAS DE CONTRABREAK. Desde el resto se mueve mejor el manacorense para envenenar sus devoluciones y entorpecer las derechas agresivas de su compatriota. Set 1 0 - 1

40 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ROTURA PARA CARLOS ALCARAZ, QUE NO LE TIENE MIEDO A NADA. Prácticamente en todos los juegos el que ha atacado y ha pegado ha sido el murciano. A veces no ha encontrado el cuadro contrario, pero en este punto no ha tenido ningún problema para asestar una derecha paralela ganadora. Set 1 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 ¡¡¡ PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL PARTIDO !!! ¡¡¡ PARA CARLOS ALCARAZ !!! Todo ello merced a dos errores de Rafa Nadal, el primero de vista (30-30), y el segundo en el approach con su derecha que se ha estampado en la red (30-40). Set 1 0 - 0

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

30 - 30 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que Rafael Nadal no consigue devolver Set 1 0 - 0

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Todo preparado en la pista central Manolo Santana de la Caja Mágica que se encuentra a reventar con un tiempo madrileño primaveral espectacular y con la jornada semanal laboral extinguiéndose. El juez de silla será Natxo Forcadell. Ovación para ambos, que han evitado en estas horas previas ser favoritos. Más que nada porque lo tienen que demostrar a partir de ahora, ya que espera en semifinales un tal Novak Djokovic. Un espectáculo para la pista en aquella madrugada de marzo cuando el insular derrotó al peninsular por 6-4, 4-6 y 6-3 en más de tres horas de juego que fueron un constante ida y venida. En aquella ocasión, Rafa Nadal estaba en plena forma de juego pero ya se resintió de su fisura en las costillas y resistió las embestidas de un Carlos Alcaraz, atrevido, descarado y pujante, dispuesto a relevarle en el trono. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se ha enfrentado en dos ocasiones anteriormente. La primera fue testimonial, precisamente en la segunda ronda de este Masters 1000 el año pasado cuando el balear pasó por encima del murciano por 6-1 y 6-2. Nada que ver con el partidazo que vivimos en las semifinales del último Indian Wells. Por su lado, Carlos Alcaraz ayer no lo pasó mejor que su compatriota contra Cameron Norrie. Poco más de dos horas y media necesitó para solventar su compromiso de octavos de final por 6-4, 6-7 y 6-3. Antes, en segunda ronda, se deshizo el martes de Nikoloz Basilashvili por 6-3 y 7-5. De momento, el manacorense ha disputado dos partidos en este Masters 1000 de Madrid. Empezó como un ciclón frente a Miomir Kecmanovic en el primer set (6-1) para acabar sacando el partido en el Tie Break (7-6) en segunda ronda. Y ayer en octavos de final, empleó más de tres horas para deshacerse de David Goffin, salvando Match Balls y agonizando otra vez en el Tie Break (6-3, 5-7 y 7-6). Partido que se presenta tremendamente igualado por un hecho de importancia. Rafa Nadal ha estado casi dos meses de la pista y se ha tomado Madrid como un campeonato para coger ritmo. Ese ritmo de crucero que, en 2022, le ha llevado a conquistar Melbourne, el Open de Australia, Acapulco y la final de Indian Wells. Y al otro lado de la red, Carlos Alcaraz, con 18 años y 1 día en su DNI, oriundo de El Palmar (Murcia). Campeón vigente de la última edición de la ATP #NextGen. Sensación del año. Un meteorito que, hasta hace un año, no estaba ni en el Top 100; y que, en este 2022, se ha apoderado de Río de Janeiro, del Conde de Godó y del Masters 1000 de Miami; ése torneo que no ha podido lograr Rafa Nadal en 13 participaciones. Por un lado, Rafa Nadal, 35 años de edad, originario de Manacor (Islas Baleares) y acreedor de 91 títulos, entre los que se incluyen 21 Grand Slams, 36 Masters 1000, cinco de ellos en Madrid, dos medallas de oro (una en singles y otro en dobles) o cuatro Copa Davis, entre otros muchos otros, que le hacen acreedor como el mejor deportista español de todos los tiempos Se miden frente a frente pasado contra futuro. Trayectoria contra esperanza. Palmarés frente a ilusión. Dos presentes. Dos Top Ten del mundo que simbolizan la buena salud de la que disfruta el tenis de nuestro país. Hoy todos en la Manolo Santana de la Caja Mágica. Todos frente al televisor. En la radio. O leyendo este directo como plato fuerte deportivo del día. Hola muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis, muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del deporte español, porque, a continuación, ofreceremos en directo los cuartos de final del ATP Masters 1000 de Madrid. O lo que es lo mismo, el enfrentamiento entre Rafa Nadal, número 4 del mundo, y Carlos Alcaraz, noveno en el Ranking ATP.