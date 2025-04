Volver al inicio Set 3 Con 19 años y 3 días, Carlos Alcaraz se convierte en el jugador más joven en disputar la gran final del Masters 1000 de Madrid, un record prematuro que bate en este 2022 donde se situará a orillas del Top 5 del Ranking ATP. Ya espera a Alexander Zverev (vigente campeón) o Stefanos Tsitsipas (a quien ya ha derrotado dos veces en su carrera). Esperamos que hayan disfrutado de este partidazo para la historia. Reciben un fuerte abrazo. Set 3 Novak Djokovic, acechante, siempre suponía una amenaza y sacaba lo mejor de su repertorio en los momentos más comprometidos. Pero no pudo hacerlo en una muerte súbita donde fue a remolque frente a un muchacho, de El Palmar (Murcia), que no solo es la nueva sensación del tenis mundial sino que es la más firme esperanza del deporte español (el relevo natural de Rafa Nadal). Set 3 Pero el descaro, el atrevimiento o la soltura de Carlos Alcaraz le hacían superior sobre el número 1 del mundo en el tercer set; pero no pudo aprovechar ninguna de las seis bolas de break con las que contó (incluyendo una pelota de partido). Set 3 Y lo ha hecho después de sobreponerse a un primer set donde fue de menos a más. Lo hizo soltándose a través de solvencia con sus primeros servicios y coser a dejadas a un Novak Djokovic que sabía que su físico está mermado y que sus opciones pasaban por su gran servicio, y un resto que ha causado estragos. Set 3 Carlos Alcaraz viene de ganar Río de Janeiro, viene de ganar Miami, de ganar el Conde de Godó y, en su año, una temporada excepcional, aspirará a sentarse en el trono de Masters 1000 convirtiéndose en el primer tenista de la historia en derrotar a Rafa Nadal y Novak Djokovic en un mismo torneo de tierra batida. Set 3 ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ DISPUTARÁ LA GRAN FINAL DEL MASTERS 1000 DE MADRID DESPUÉS DE DERROTAR A NOVAK DJOKOVIC EN 3 HORAS Y 35 MINUTOS POR 6-7, 7-5 Y 7-6 !!! Set 3 6 - 7

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 ¡¡¡¡ PUNTO DE FINALÍSIMA PARA CARLOS ALCARAZ CON SU SAQUE !!!!! Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 ¡¡¡ DOS PELOTAS !!! ¡¡¡ DOS PELOTAS !!! ¡¡¡ DOS PELOTAS !!! ¡¡¡ DOS PELOTAS DE SET PARA CARLOS ALCARAZ !!! Primero al resto y, si no, después al servicio. Oportunidad de oro. Set 3 6 - 6

4 - 6 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡¡¡ Y RESTAZO DE NOLE PARA IGUALAR EL NÚMERO DE MINI BREAKS !!! ¡¡¡ ENTRAMOS EN LOS MOMENTOS CLAVES, AGÓNICOS, DECISIVOS !!! 4-5. Set 3 6 - 6

4 - 5 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡¡¡ PUNTO GRATUITO DE SAQUE !!! ¡¡¡ COMO LOS GRANDES !!! ¡¡¡ EL MATCH BALL SOBREVUELA DE NUEVO EL CIELO DE MADRID !!! 3-5. Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 ¡¡¡ QUÉ DERECHA PARALELA DE CARLOS ALCARAZ AL CONTRAPIE DE NOVAK DJOKOVIC !!! ¡¡¡ CAMBIO DE CAMPO RECUPERANDO LA VENTAJA. El español cada vez más cerca de la final. 2-4. Set 3 6 - 6

2 - 4 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡¡¡ MINI BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Después de un gran segundo y revés paralelo inalcanzable del murciano; el serbio le ha respondido con un resto a los pies que le ha dado la iniciativa en un punto terminado con ambos en la red y con volea del número 1 mundial. Set 3 6 - 6

2 - 3 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 6 - 6

1 - 3 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 6 - 6

1 - 2 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡¡¡ MINI BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ SE PRECIPITA NOLE QUE MANDA LA DERECHA ENVOLVENTE AL PASILLO DE DOBLES !!! 0-2 Set 3 6 - 6

0 - 2 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡¡¡ Y PUNTO ESPECTACULAR PARA EMPEZAR LA MUERTE SÚBITA !!! ¡¡¡ PRIMER PUNTO DECIDIDO A FAVOR DE CARLOS ALCARAZ DESPUÉS DE UN REVÉS PARALELO DESCOMUNAL Y UNA VOLEA LARGA GENIAL !!! 0-1 Set 3 6 - 6

0 - 1 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ Y CON DOS ACES EN SU HABER (OCHO), NOVAK DJOKOVIC FUERZA EL TIE BREAK QUE DECIDIRÁ QUIEN SERÁ EL PRIMER FINALISTA DEL MASTERS 1000 DE MADRID !!! Set 3 6 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque cortado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 3 5 - 6

30 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡¡¡ QUÉ SEGUNDO DE NOLE !!! ¡¡¡ VAYA EFECTO CORTADO A LA T !!! ¡¡¡ EL SÉPTIMO PARA EL SERBIO !!! 30-0. Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 3 5 - 6

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 ¡¡¡ EN BLANCO PARA CARLOS ALCARAZ QUE RESPIRA !!! ¡¡¡ TAMBIÉN LO HACE NOVAK DJOKOVIC QUE LLEVA SALVÁNDOSE DE LA DERROTA TODO EL SET !!! ¡¡¡ EL ESPAÑOL SE ASEGURA EL TIE BREAK Y, POR TERCERA VEZ, Y YA CON UN MATCH BALL EN SU CUENTA, SE DISPONE A RESTAR PARA PLANTARSE EN LA GRAN FINAL DEL MASTERS 1000 DE MADRID !!! Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 5 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 JUEGO PARA NOVAK DJOKOVIC QUE ES INDESTRUCTIBLE. Habrá que seguir remando ahora que las fuerzas flaquean, que las piernas pesan y que el derroche realizado afecta a la mente y a los brazos. Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 5

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 4 - 5

40 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Se le atragantan los intercambios a Novak Djokovic porque el golpeo de intercambio de Carlos Alcaraz, en especial, de su revés rezuma fiabilidad. Vivimos en un eterno deuce, en una eterna búsqueda de Match Ball. Set 3 4 - 5

40 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 5

40 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 3 4 - 5

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 ¡¡¡ Y EL NÚMERO 1 MÁS NÚMERO 1 QUE NUNCA !!! ¡¡¡ SEXTO ACE PARA SOLVENTAR LA PRIMERA BOLA DE PARTIDO, LA SEXTA BOLA DE BREAK EN CONTRA !!! El mejor cuando más se necesita a sí mismo. Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 3 ¡¡¡ EL RALLY MÁS ETERNO !!! ¡¡¡ EL RALLY MÁS ETERNO !!! ¡¡¡ PARA CARLOS ALCARAZ !!! EL JUGADOR DE EL PALMAR GOZA AL RESTO DE SU PRIMERA PELOTA DE FINAL DE MASTERS 1000 DE MADRID. Set 3 4 - 5

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ GRAN MOVIMIENTO DE PIERNAS EN EL INTERCAMBIO DE FONDO !!! ¡¡¡ QUÉ PEDAZO DE DERECHA INVERTIDA !!! ¡¡¡ SE BUSCA PUNTO DE PARTIDO EN LA PISTA CENTRAL MANOLO SANTANA DE LA CAJA MÁGICA DE MADRID !!! 30-30 Set 3 4 - 5

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 5

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 4 - 5

0 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 CARLOS ALCARAZ RESTA PARA PODER DISPUTAR LA GRAN FINAL DEL MASTERS 1000 DE MADRID. Sencillamente espectacular. La pista central Manolo Santana de la Caja Mágica de Madrid es un mar por la ola que está protagonizando en estos momentos. Set 3 ¡¡¡ SI NOVAK DJOKOVIC HA TIRADO DE NÚMERO 1 PARA SOLVENTAR SITUACIONES EN CONTRA !!! ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ NO LO ES MENOS !!! Con 0-30 en contra, Nole ha perdonado en un winner que se quedó en la red primero, después la contradejada del serbio no entró por muy poco (otra que caza), en tercer lugar el paralelo formidable del español a contrapié de su rival, y para finalizar un punto gratuito de saque. Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 4 - 4

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 4 - 4

30 - 30 La contradejada de Novak Djokovic se va fuera Set 3 4 - 4

30 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 4 - 4

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 VUELVE NOVAK DJOKOVIC A RESISTIR, A DARLE LA VUELTA A LA SITUACIÓN Y A SACAR SU MEJOR NIVEL PARA NO RENDIRSE. Arriesgando en segundos servicios y no dando pie a un Carlos Alcaraz que no ve la manera de darle la puntilla. Set 3 4 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 4

40 - 30 El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 3 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 ¡¡¡ DOS REGALOS DE NOVAK DJOKOVIC INVITAN A CARLOS ALCARAZ A PENSAR EN PELOTAS DE BREAK, QUE SERÍAN PRACTICAMENTE DE SUPERBREAK !!! 0-30. Set 3 3 - 4

0 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 3 - 4

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ COMO LOS GRANDES !!! ¡¡¡ CUANDO SE PONE SU JUEGO AL SAQUE CUESTA ARRIBA, PRIMEROS !!! Novak Djokovic está muy peligroso, no solo con los restos sino porque empieza a adivinarle las dejadas al murciano, que tampoco tiene problemas en solventar con primeros y derechas ganadoras. Set 3 3 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 3 - 3

40 - ADV Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 3 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 3 - 3

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 3 - 3

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡¡¡ PELOTA A LOS PIES A CARLOS ALCARAZ TRAS UN GRAN PRMERO !!! Novak Djokovic mete la quinta al resto.... y cuenta con su primera pelota de break de este tercer acto. Set 3 3 - 3

ADV - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 3

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 3 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 VIENE NOVAK DJOKOVIC. Los restos a los pies de Carlos Alcaraz empiezan a multiplicarse, y a éste le cuesta reaccionar. El campeonísimo serbio quiere esa oportunidad de ruptura para deshacer esta paridad de set y partido. Set 3 3 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 3

15 - 15 Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea Set 3 3 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 NOVAK DJOKOVIC ENLAZA CUATRO PUNTOS CONSECUTIVOS PARA TENER LAS OPCIONES INTACTAS EN ESTA SEMIFINAL. Carlos Alcaraz no puede derribarle y esperemos que el jugador balcánico no aproveche la primera oportunidad que tenga, si es que la tiene, para sorprenderle. Set 3 3 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 3

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ CINCO BOLAS DE BREAK YA HA SALVADO NOVAK DJOKOVIC EN ESTE SET !!! ¡¡¡ Y CON SOLVENCIA !!! Deuce. Set 3 2 - 3

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 ¡¡¡ NO VA LA DEJADA DE NOLE...... DOBLE PUNTO DE RUPTURA PARA CARLOS ALCARAZ !!!! Set 3 2 - 3

15 - 40 La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 3 ¡¡¡ SUFRE NOVAK DJOKOVIC CUANDO CARLOS ALCARAZ LE CONTRAGOLPEA A SU DERECHA !!! El tenista murciano quiere la pelota de break otra vez. 15-30. Set 3 2 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 2 - 3

15 - 15 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 2 - 3

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 NOVAK DJOKOVIC HA SOLICITADO LOS SERVICIOS MÉDICOS. Un auxiliar está atendiendo al triple campeón de Grand Slam en 2021 de uno de sus nudillos de la mano derecha, que la había apoyado en el suelo presionando el nudillo con la raqueta cuando se ha resbalado en este juego. Gajes del oficio. Set 3 ¿¿ Y CÓMO SOLUCIONA LA TESITURA CARLOS ALCARAZ ?? Pues con una dejada no.... CON UN DEJADÓN. No se pone nervioso lo más mínimo para dejar clavado a un Novak Djokovic que venía de resbalar en el punto anterior. Set 3 2 - 3

0 - 0 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 3 2 - 2

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 CARLOS ALCARAZ SIGUE PORFIANDO EN SU SUERTE CON FALLOS INNECESARIOS. Tres errores con su derecha, los tres por imprimirle demasiada fuerza al golpeo llevan al deuce con su servicio. Set 3 2 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 2

15 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 2

0 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 NOVAK DJOKOVIC CONTINUA VIVO Y COLEANDO. Carlos Alcaraz se ha empeñado en perdonarle la vida tirando por tierra tres pelotas de break, y lanzando fuera segundos servicios aparentemente fáciles del número 1 del mundo. Esperemos que no lo pague. Set 3 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 2

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Novak Djokovic que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 3 ¡¡¡ TERCERA OPORTUNIDAD DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! SERÁ LA VENCIDA ??? Set 3 1 - 2

40 - ADV El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 MOMENTOS DE TENSIÓN Y DE FALLOS CON NOVAK DJOKOVIC AL SAQUE. Carlos Alcaraz se ha precipitado en dos puntos consecutivos para que luego el serbio comenta su segunda doble falta de la semifinal. Deuce. Set 3 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 2

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 SEGUNDA OPORTUNIDAD DE ROTURA PARA CARLOS ALCARAZ, DESPUÉS DE QUE NOVAK DJOKOVIC ASESTASE SU QUINTO ACE DE LA CONTIENDA PARA SALVAR LA ANTERIOR. Set 3 1 - 2

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 3 Bola de break para Carlos Alcaraz que celebra el punto, el golpe de Djokovic se fue muy largo. Set 3 1 - 2

30 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 1 - 2

30 - 30 Contradejada de Carlos Alcaraz con la que supera a Novak Djokovic y gana el punto Set 3 1 - 2

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 2

15 - 15 La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 3 1 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ EN BLANCO PARA CARLOS ALCARAZ QUE DESPRENDE SEGURIDAD A RAUDALES !!! Primer servicio casi impoluto en estos primeros compases de set (90% de primeros, y 78% de primeros ganados). Primer descanso largo del parcial definitivo. Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 1 - 1

0 - 30 El globo defensivo de Novak Djokovic se va fuera Set 3 1 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 JUEGO PARA NOVAK DJOKOVIC. Con el mínimo esfuerzo posible y rentabilizando los fallos de Carlos Alcaraz que ha estado cerca de sorprenderle a las primeras de cambio, pero sus últimos envíos sobrepasaron la línea de fondo. Set 3 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 ¡¡¡ DOS ERRORES CONSECUTIVOS DE NOVAK DJOKOVIC CON LA DERECHA INVITA A CARLOS ALCARAZ A ACERCARSE A LA BOLA DE BREAK !!! Ahora la confianza está por las nubes en los brazos del chaval de El Palmar. Set 3 0 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0 - 1

30 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0 - 1

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 0 - 1

15 - 0 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su globo defensivo Set 3 ¡¡¡ Y CARLOS ALCARAZ EMPIEZA CON BUEN PIE EL SET DEFINITIVO !!! Y lo hace con set incluído. Novak Djokovic tiene tablas para aburrir y sabe que no va a gastar más de lo necesario cuando el resultado del resto no le sonría. Set 3 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 0 - 0

30 - 30 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 3 0 - 0

15 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0 - 0

0 - 15 Buen derechazo desde la red de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic Set 2 Y que siga Carlos Alcaraz así de suelto, porque lo necesita ante la mejor versión del año de Novak Djokovic, que debería acusar su falta de ritmo en un 2022 surrealista para él. Set 2 ¡¡¡ QUÉ ESPECTÁCULO DE PARTIDO !!! Este torneo puede suponer un punto inflexión no solo en el tenis español sino también en la sucesión en el Ranking Mundial. No se ha ido nadie al vestuario por lo que la tercera manga comenzará en estos momentos. Set 2 ¡¡¡ GENIO !!! ¡¡¡ GENIO !!! ¡¡¡ GENIO !!! ¡¡¡ TENEMOS UN NUEVO GENIO EN EL TENIS ESPAÑOL !!! ¡¡¡ PÓNGANSE EN PIE !!! ¡¡¡ NOS VAMOS AL TERCER SET TRAS MÁS DE DOS HORAS DE PARTIDO !!! ¡¡¡ DEJADÓN DEL MURCIANO !!! ¡¡¡ SE LA CAZÓ Y SE LA DEVOLVIÓ NOLE !!! ¡¡¡ Y AHÍ LLEGÓ NUESTRO CHICO PARA DESDE LA ALTURA DEL JUEZ DE SILLA PONERLA EN PISTA Y LEVANTAR TODA LA MANOLO SANTANA !!! Set 2 5 - 7

0 - 0 Buen derechazo desde la red de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic Set 2 5 - 6

15 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡¡¡ TRIPLE PUNTO DE SET PARA CARLOS ALCARAZ !!! Set 2 5 - 6

0 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 DEJADA DE NOVAK DJOKOVIC??? CONTRADEJADA DE CARLOS ALCARAZ !!!! CON AMAGO INCLUIDO !!! Finiquitando el punto con la volea para que EL SET BALL SOBREVUELE EL CIELO DE MADRID. Set 2 5 - 6

0 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 ¡¡¡ OTRA DEJADA !!! Llegó Novak Djokovic que cada vez adivina más pero que no logra devolver con corrección. Ahora su contradejada se quedó en la red para dar un paso al frente a por el set. 0-15. Set 2 5 - 6

0 - 15 La contradejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 2 ¡¡¡¡ CARLOS ALCARAZ, A TRAVÉS DE AGALLAS, SANGRE FRÍA Y DEJADAS, SE ASEGURA LA MUERTE SÚBITA !!!! La pista central Manolo Santana de la Caja Mágica de Madrid entona el "SÍ SE PUEDE, SI SE PUEDE". Ahora restará para llevar la semifinal al tercer set ante todo un número 1 del mundo. Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 5 - 5

40 - ADV Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 ¡¡¡ Y LO HA VUELTO A HACER !!! Con pelota de superbreak en contra, tras haber fallado una dejada en el punto anterior; pues bien, ha vuelto a conectar otro dejadón que Nole ha respondido forzado y enviando la pelota fuera. Deuce. Set 2 5 - 5

40 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 ¡¡¡ NO SALIÓ LA DEJADA..... PELOTA DE SUPERBREAK PARA NOVAK DJOKOVIC !!! No van a salir siempre. Set 2 5 - 5

ADV - 40 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 ¡¡¡ DOBLE FALTA INOPORTUNA, LA TERCERA DE LA SEMIFINAL, PARA CARLOS ALCARAZ !!! Nos vamos al deuce después de un 40-15 y que el murciano haya calculado mal un resto del serbio, que ahora se ve beneficiado del fallo del español. Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 5 - 5

30 - 40 Fabuloso resto de revés de Novak Djokovic que no consigue devolver Carlos Alcaraz Set 2 5 - 5

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 5 - 5

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 NOVAK DJOKOVIC SE SOBREPONE E IGUALA EL SET. Y lo hace gracias a puntos gratuitos de saque en instantes decisivos, y a las malas elecciones de Carlos Alcaraz a la hora de definir los puntos (en especial la paralela franca que tenía con 0-30 y que ha enviado cruzada). Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 5

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 5

15 - 30 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 ¡¡¡ FALLA NOLE !!! ¡¡¡ FALLA NOLE !!! ¡¡¡ FALLA NOLE !!! Falla Novak Djokovic con el remate a bocajarro. Falla Novak Djokovic con la derecha que se estampa en la red. La Pista Central Manolo Santana de la Caja Mágica de Madrid es un hervidero que quiere el Set Ball. 0-30. Set 2 4 - 5

0 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 5

0 - 15 El remate de Novak Djokovic se estrella en la red Set 2 ¡¡¡ SALVA LA SITUACIÓN COMPROMETIDA CARLOS ALCARAZ QUE ESPOLEA AL PÚBLICO MADRILEÑO DE LA CAJA MÁGICA !!! Novak Djokovic ha estado peligrosísimo al resto, ha contado con bola de ruptura que ha solventado con punto gratuito de saque; para después sorprender al plavi con una volea larga espectacular tras un juego infantil de pelotas altísimas. Set 2 4 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 4 - 4

40 - ADV Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 4 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 4

40 - ADV Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Los restos de Novak Djokovic tienen potencia y veneno a los pies de Carlos Alcaraz..... PELOTA DE BREAK PARA EL SERBIO CON AROMA A MATCH BALL. Set 2 4 - 4

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 4

15 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 4 - 4

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 NOVAK DJOKOVIC SOLVENTA SU JUEGO AL SERVICIO MÁS CÓMODO DEL CUARTO SET. Otra vez con 4-4, nos adentramos en la fase decisiva del set con Nole recuperado de sus problemas de estos juegos anteriores donde ha llegado a encararse con Goran Ivanisevic por no saber que hacer con tanta dejada. Set 2 4 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 4

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 3 - 4

30 - 15 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡¡¡ NO LE LLAMEN CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ LLÁMENLE DEJADAS !!! ¡¡¡ DEJADAS !!! ¡¡¡ DEJADAS !!! ¡¡¡ DEJADAS !!! ¡¡¡ Y MÁS DEJADAS !!! Es increíble. Parecía Carlos Alcaraz atenazado después de desperdiciar la bola de break del juego anterior. Navegaba el juego con 30-30 hasta que nuestro tenista, que no estaba metiendo primeros, ha enseñado otra vez más su mejor recurso. Set 2 3 - 4

0 - 0 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 2 3 - 3

30 - 40 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 2 3 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 NO HA ESTADO FINAL AL RESTO CARLOS ALCARAZ Y JUEGO PARA NOVAK DJOKOVIC. Se ha escapado vivo el genial tenista de Belgrado, y al número 1 del mundo no se le puede perdonar de esta manera. Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 3

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡¡¡ ESTA VEZ EL 30-30 CAE DEL LADO DE CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ Y LO HACE A LO GRANDE CON UNA MARAVILLA DE DEJADA !!!! A Novak Djokovic se le ve fatigado y tirando de segundos. Bien es cierto que solo puede ser apariencia. PELOTA DE BREAK. Set 2 2 - 3

30 - 40 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 2 2 - 3

30 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 2 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 SEGUNDO JUEGO EN BLANCO PARA CARLOS ALCARAZ. Imponente cuando sirve con el primero (90%) e imponente con esa derecha envolvente que hace imposible la defensa de Novak Djokovic. Hay partido. Hay semifinal. Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 2 - 2

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 2 - 2

15 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 TERCERA DOBLE FALTA DE CARLOS ALCARAZ. Otra vez al inicio de su saque. 0-15. Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 CARLOS ALCARAZ PECA DE PRECIPITACIÓN. Con 30-30 y segundo servicio de Novak Djokovic se ha llenado de bola para mandarla fuera. Algo parecido le ha pasado con la derecha en el intercambio posterior. El serbio está moviendo bien al murciano pero éste ahora muestra buenas sensaciones y se encuentra vivo al resto. Set 2 2 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 2

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 1 - 2

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 2

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 2

15 - 0 Buen derechazo desde la red de Novak Djokovic que supera a Carlos Alcaraz Set 2 ¡¡¡ SE VIENE CARLOS ALCARAZ ARRIBA CON SU SERVICIO PARA GANARLO EN BLANCO !!! Buenas noticias porque no solo se ha repuesto de perder el Tie Break sino que además ha estado amenazando con la bola de break al resto con saque del semifinalista en Dubai. Set 2 1 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 1 - 1

0 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 EMPATA NOLE. Dos puntos gratuitos de saque a partir del 30-30 ha sido suficiente para sacar el servicio hacia adelante. Todo ello después de un fallo garrafal de Novak Djokovic en la red y a un gran tiro con la derecha que ha sorprendido a su adversario. Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 1

30 - 30 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 0 - 1

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 1

15 - 15 El remate de Novak Djokovic se estrella en la red Set 2 0 - 1

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 CARLOS ALCARAZ, ARTISTA DE LAS DEJADAS. Vaya olé le ha sacado al público para cerrar un juego que empezó con doble falta (la segunda del encuentro). Con 30-30 se ha sacado de la manga un paralelo formidable, señal que a Novak Djokovic le va a costar mucho llegar a la final. Set 2 0 - 1

0 - 0 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 2 0 - 0

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 0 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 30 El globo defensivo de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Al Tie Break llegó mejor el tricampeón de Madrid que leyó mejor los intercambios que el español, el cual fallaba con sus winners. Y cuando parecía que iba a solventar fácil con 6-2 a favor, Carlos Alcaraz, ayudado por el público, tiró de heróica quedándose en la orilla con ese revés a dos manos que se estampó en la red. Set 1 Pero el número 1 del mundo se sobrepuso, se asentó, solidificó su saque para conseguir cuatro juegos en blanco con su servicio, y empezó a estudiar a un Carlos Alcaraz que fue de más a menos. El partido perdió ritmo y el murciano perdió su servicio con el 4-4. Set 1 Empezó como un tiro Carlos Alcaraz con su estilo arriesgado, descarado y atrevido sorprendiendo a un Novak Djokovic que empezó algo dormido y que lo primero que hizo fue encajar un break en contra. Set 1 ¡¡¡ EL REVÉS DE CARLOS ALCARAZ, QUE SE HABÍA CAÍDO Y LEVANTADO, A LA RED !!! ¡¡¡ NOVAK DJOKOVIC CELEBRA COMO SI FUERA UN GOL UN SET QUE HA DURADO MÁS DE 1 HORA CON UN TIE BREAK DE POR MEDIO. Set 1 7 - 6

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡¡¡ EL SEGUNDO ACE DEL PARTIDO DE CARLOS ALCARAZ Y UN DEJADÓN DESDE EL FONDO DE PISTA ACERCA A CARLOS ALCARAZ A INTENTAR LO IMPOSIBLE !!! Sirve Nole para cerrar el partido por cuarta vez. 6-5. Set 1 6 - 6

6 - 5 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 ¡¡¡ GRAN RESTO GANADOR DE CARLOS ALCARAZ !!! Quizás un poco más tarde porque, aunque le recorta un mini break, todavía tiene que remar con tres puntos de set en contra (incluyendo un mini break más). 6-3 Set 1 6 - 6

6 - 3 Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Novak Djokovic Set 1 ¡¡¡ CUATRO PELOTAS DE SET PARA NOVAK DJOKOVIC, AL QUE TIENE MANIATADO !!! Set 1 6 - 6

6 - 2 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 SEGUNDO MINI BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC. Grita sabiendo que tiene el primer set en la mano cuando los jugadores cambian de campo. Set 1 6 - 6

4 - 2 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡¡¡ CRUZADO INAPELABLE E IMPRESIONANTE DE REVÉS DE NOLE !!! Sube el puño con fuerza porque sabe de la importancia de haber sacado estos dos servicios que le dan la tranquilidad para afrontar este Tie Break. 4-1. Set 1 6 - 6

4 - 1 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 MINI BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC. Carlos Alcaraz está cayendo en la trampa del serbio en los intercambios de fondo de pista hasta tal punto que es el español el que manda su derecha más allá de la línea de fondo. Set 1 6 - 6

2 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 6 - 6

1 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡¡¡ Y CON DOS DEJADONES MARCA DE LA CASA DE CARLOS ALCARAZ NOS VAMOS AL TIE BREAK !!! MOMENTO CULMEN DEL PRIMER SET. Set 1 6 - 6

0 - 0 La contradejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 1 6 - 5

15 - 40 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 1 6 - 5

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 6 - 5

0 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 6 - 5

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 NO CAMBIA EL GUIÓN CON NOVAK DJOKOVIC AL SERVICIO. El pupilo de Goran Ivanisevic se asegura el Tie Break y lo hace consiguiendo cuatro juegos en blanco al saque y un parcial demoledor de 20-1 a su favor. Y ojo que ahora sirve el murciano para tratar que la remontada no sea, de momento, completa. Set 1 6 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 5 - 5

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 5 - 5

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 CARLOS ALCARAZ PONE FIN AL 3-0 DE PARCIAL EN JUEGOS Y MANTIENE EL SET IGUALADO CUANDO NOS APROXIMAMOS A LA HORA DE LA VERDAD. Ha mejorado su porcentaje de primeros, en especial el de ganados (70%) donde ahora se ha hecho poderoso. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 5 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 5 - 4

30 - 40 El globo defensivo de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Una gran derecha que ha metido al fondo de pista a Carlos Alcaraz; y un restazo a los pies, con segundo del español que se había ido de manera impulsiva a la red, acercan al vigente campeón de Roland Garros al Set Ball. 30-30. Set 1 5 - 4

30 - 30 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 5 - 4

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡¡¡ NOVAK DJOKOVIC CONFIRMA Y SE DISPONE A RESTAR PARA CERRAR EL PRIMER PARCIAL DE ESTA PRIMERA SEMIFINAL DEL MASTERS 1000 DE MADRID !!! Carlos Alcaraz está muy cabreado consigo mismo porque no es capaz de restarle ni un solo servicio al jugador serbio. Tanto es así que el parcial con el murciano al resto es de un 16-1 a favor del tenista de Belgrado. Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 4

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡¡¡ BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC QUE EMPATA EL PARTIDO !!! El español de más a menos, y el serbio de menos a más, afrontamos el tramo decisivo de este primer set que ha perdido ritmo y lucidez. Set 1 4 - 4

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡¡¡ TERCER PUNTO DE RUPTURA PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 1 3 - 4

40 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Drive al centro y los pies de Carlos Alcaraz que no reacciona bien y manda su invertida al pasillo de dobles....Novak Djokovic otra vez cerca de una nueva oportunidad de break. 15-30. Set 1 3 - 4

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 3 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 JUEGO PARA NOVAK DJOKOVIC. Si hay un aspecto negativo en esta primera media hora de juego que controla Carlos Alcaraz en el marcador es que, en el resto, no está ofreciendo oposición al número 1 del mundo que ha asestado un 12-1 con su servicio.Un Nole que, en cada saque del jugador de El Palmar, ya está al acecho. Set 1 3 - 4

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 4

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 2 - 4

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡¡¡ EL JUGADOR MURCIANO SIGUE PISANDO FUERTE Y CON CONFIANZA !!! ¡¡¡ Y LO MÁS IMPORTANTE, EN LOS MOMENTOS MÁS DECISIVOS !!! Ni atisbo de nervios, de presión ni de altura. A golpear. Juego directo en estado puro. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 2 - 3

40 - ADV El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡¡¡ PODERÍO DE DERECHA CON ESE PARALELO INALCANZABLE !!! ¡¡¡ BRAVO POR CARLOS ALCARAZ !!! DEUCE. Set 1 2 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 ¡¡¡ PELOTA DE ROTURA PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Ya le recuperó una en el segundo juego del encuentro. Ahora Carlos Alcaraz quiso contragolpear después de un intercambio en el que el balcánico le ha obligado a desplazarse. Set 1 2 - 3

40 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 3

30 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 3

30 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 3

30 - 0 Contradejada de Novak Djokovic con la que supera a Carlos Alcaraz y gana el punto Set 1 ¡¡¡ PRIMERA DOBLE FALTA DE CARLOS ALCARAZ DEL PARTIDO !!! La buena noticia es que ha sido el inicio del juego en el que está sirviendo en estos momentos. 0-15. Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 ¡¡¡ EN BLANCO PARA NOVAK DJOKOVIC APUNTÁNDOSE INCLUSO SU SEGUNDO ACE DE LA SEMIFINAL !!! Tras un mal inicio, el de Belgrado se ha recompuesto y ahora, al menos con su saque, viaja tranquilo sin que Carlos Alcaraz pueda poner un resto al otro lado de la red. Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 3

15 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 SIN PROBLEMAS PARA CARLOS ALCARAZ CON SU SERVICIO. No solo ha cerrado con saque y volea como si estuviera en Wimbledon, si no que con 15-15 nos ha presentado su repertorio de dejadas de hoy recordándonos que ayer machacó a Rafa Nadal. Set 1 1 - 3

0 - 0 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 1 - 2

15 - 30 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 1 1 - 2

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡¡¡ PRIMER SAQUE DIRECTO DEL PARTIDO PARA CARLOS ALCARAZ !!! Desde el lado del deuce a la escuadra contraria. Ya se anotó uno Novak Djokovic en el primer juego del encuentro. Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 NOVAK DJOKOVIC SE ESTRENA EN ESTAS SEMIFINALES. Se apunta el primer juego del encuentro después de que el tenista español haya bajado el pistón en sus restos. Los puntos gratuitos de saque nos sirven para marcharnos al primer descanso de este apasionante choque del circuito ATP. Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 2

40 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 2

40 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡¡¡ CONFIRMA CARLOS ALCARAZ !!! Se rehace de la pelota de break, se planta fácil en el centro de la pista después de que la bola haya tocado en la red y se recupera de un gran resto de Nole para ganar el punto que le sirve para poner tierra de por medio. Set 1 0 - 2

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 1

40 - ADV Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Tres fallos consecutivos de Carlos Alcaraz le complican el servicio después de haber empezado con 30-0 y sembrando muchas dudas sobre el jugador serbio. PELOTA DE ROTURA PARA NOVAK DJOKOVIC. Set 1 0 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡¡¡ Y LE PASA !!! ¡¡¡ Y LE PASA !!! ¡¡¡ LE PASA CON UN CRUZADO DE REVÉS A DOS MANOS !!! ¡¡¡ NUESTRO CHAVAL ROMPE AL NÚMERO 1 DEL MUNDO !!! Y no solo eso sino que avisa de sus intenciones atacando el saque del tricampeón en Madrid. Set 1 0 - 1

0 - 0 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 1 ¡¡¡ PRIMERA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO !!! ¡¡¡ LA COMETE NOVAK DJOKOVIC QUE LE SIRVE EN BANDEJA LA PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL ENCUENTRO A CARLOS ALCARAZ !!! Set 1 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 0 - 0

0 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red A reventar la pista central Manolo Santana de la Caja Mágica de Madrid. Hay una expectación impresionante con respecto a un chico que nos está volviendo locos. Ovación de época en su entrada a cancha y tras terminar de calentar. Nunca ha jugado contra el número 1 del mundo. Nunca ha volado tan alto. ¡¡¡ Vamos Carlitos !!! Tras un 2021 prácticamente pulcro al conseguir Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon, y llegar a la final del Open USA, aparte también del Masters 1000 de París. Su polémica en Australia le ha obligado a un parón donde solo ha competido en Dubai (semifinales), Montecarlo (segunda ronda) y Belgrado (finalista). Novak Djokovic, de Belgrado y con 35 años de edad, ha vencido Madrid en tres ocasiones (2011, 2016 y 2019). Es el Rey de los Masters 1000 con 37, uno más que Rafa Nadal (36) y busca ese gran torneo que le devuelva a ser favorito máximo, sobre todo de cara a Roland Garros y poder sumar su 21º Grand Slam e igualar al manacorense como el tenista que ha vencido más grandes. Enfrente, Novak Djokovic que, en su cuarto torneo del año, está mostrando el nivel que atesora y que todos conocemos. Está siendo su mejor semana de un año controvertido para el plavi, gracias a sus victorias por la vía rápida frente a Gael Monfils y Hubert Hurkacz, tras verse beneficiado del abandono de Andy Murray en octavos de final. Por lo que hoy todos los ojos puestos en ese tobillo derecho por si se resiente ante Nole. Aparte del encuentro ante el balear, el de El Palmar lo pasó peor ante Cameron Norrie. Poco más de dos horas y media necesitó para solventar su compromiso de octavos de final por 6-4, 6-7 y 6-3. Antes, en segunda ronda, se deshizo el martes de Nikoloz Basilashvili por 6-3 y 7-5. En el día de ayer, avasalló a Rafa Nadal tanto en el primer set, donde desarboló el tenis contemplativo del manacorese, y en el tercer acto, donde tuvo la personalidad suficiente con break a favor para aguantar el mejor juego de la tarde del pentacampeón en Madrid. Entremedias, un segundo set protagonizado por las interrupciones, dos, una de ellas por doblarse el tobillo. Con 19 años y 2 días, hoy el murciano se convertirá en el semifinalista más joven de la historia de este Masters 1000 y, por tanto, aspira a serlo, con un día más, en el finalista que ha pronto habrá llegado entre Caja Mágica y Madrid Arena. Aparte, podría ser el segundo en cargarse a Rafa Nadal y Novak Djokovic en la capital de España tras David Nalbandián en 2007. Estamos hablando de Carlos Alcaraz, oriundo de El Palmar (Murcia). Campeón vigente de la última edición de la ATP #NextGen. Sensación del año. Un meteorito que, hasta hace un año, no estaba ni en el Top 100; y que, en este 2022, se ha apoderado de Río de Janeiro, del Conde de Godó y del Masters 1000 de Miami. No es que estemos hablando de futuro. Es esperanza. Es ilusión. Es palmares. Es presente. Hoy todos en la Manolo Santana de la Caja Mágica. Todos frente al televisor. Todos escuchando la radio. O leyendo este directo como plato fuerte deportivo del día. Si ayer contemplamos un relevo generacional. Hoy podemos ver directamente una sucesión. Hola muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis, muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del deporte español, porque, a continuación, ofreceremos en directo las semifinales del ATP Masters 1000 de Madrid donde el número 9 del mundo, Carlos Alcaraz, se enfrentará por primera vez en su carrera a Novak Djokovic, líder en el Ranking ATP.