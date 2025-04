Volver al inicio Set 2 Les esperamos mañana para vivir en directo el debut de Rafa Nadal en la Caja Mágica de Madrid. Ha sido un placer. Esperando que hayan disfrutado, reciban un cordial saludo. Set 2 Alcaraz aún no tiene rival asignado en octavos de final y saldrá del duelo que mantendrán el miércoles Cameron Norrie y John Isner. Set 2 Aún así, por encima de algunos momentos de juego realmente brillante, el tenista murciano ha sabido sufrir en los dos sets, en los que ha tenido que levantar breaks en contra. Set 2 El tenista murciano ha tratado de imponer su juego, aunque es cierto que hay veces que no lo ha tenido fácil ante un rival que tampoco le ha dado demasiada continuidad, Set 2 El tenista murciano accede por primera vez a los octavos de final del Masters 1000 de Madrid tras derrotar a Nikoloz Basilashvili en un partido de altibajos, marcado por el buen nivel del español en el primer set, pero también por la irregularidad de su rival en el segundo. Set 2 VICTORIA DE CARLOS ALCARAZ !!! Set 2 5 - 7

0 - 0 Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Nikoloz Basilashvili Set 2 5 - 6

15 - 40 El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 TRES PUNTOS DE PARTIDO PARA CARLOS ALCARAZ !!! Set 2 5 - 6

0 - 40 Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de revés en la red Set 2 5 - 6

0 - 30 El revés de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 2 Nikoloz Basilashvili falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Consolida el break Alcaraz, le da la vuelta al marcador y se asegura al menos la disputa del tie break en este segundo parcial. Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Nikoloz Basilashvili Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Nikoloz Basilashvili Set 2 5 - 5

0 - 30 Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de derecha en la red Set 2 5 - 5

0 - 15 Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de derecha en la red Set 2 BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! Entrega su juego el georgiano con una doble falta y le da mucha vida a un Alcaraz que tenía el segundo set realmente complicado Set 2 Nikoloz Basilashvili falla su segundo servicio, doble falta Set 2 BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Set 2 5 - 4

30 - 40 El revés de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 2 5 - 4

40 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 5 - 4

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Nikoloz Basilashvili falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Cumple con su parte Carlos Alcaraz, se lleva el juego con su saque y deja que sea Nikoloz Basilashvili el que tenga que ganar el suyo para poder adjudicarse la segunda manga. Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Nikoloz Basilashvili Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 3

15 - 30 Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de revés en la red Set 2 5 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 3

0 - 15 Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de revés en la red Set 2 Aguanta Nikoloz Basilashvili y se sitúa a un solo juego de poder llevarse el segundo parcial del encuentro. Set 2 5 - 3

0 - 0 El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque liftado de Nikoloz Basilashvili, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nikoloz Basilashvili que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 4 - 3

15 - 30 Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Nikoloz Basilashvili falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Segundo servicio liftado de Nikoloz Basilashvili, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Reacciona ahora Carlos Alcaraz tras un par de juegos en los que ha rendido a un nivel algo más bajo al acostumbrado. Aún así, el español continúa en desventaja en esta segunda manga y eso le obliga a ser agresivo desde el resto. Set 2 4 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Nikoloz Basilashvili y consigue el punto Set 2 4 - 2

15 - 40 El revés de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 2

15 - 15 Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de revés en la red Set 2 4 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Consolida el break Nikoloz Basilashvili y vuelve a situarse con dos juegos de ventaja en este segundo parcial. Set 2 4 - 2

0 - 0 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque liftado de Nikoloz Basilashvili, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 2

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 2 CONTRABREAK DE BASILASHVILI !!! Da la sensación de que se ha precipitado ahora algo Carlos Alcaraz y ha cometido varios errores claros con la derecha. Set 2 3 - 2

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 SEGUNDA BOLA DE BREAK PARA BASILASHVILI !!! Quinto del partido para él... Set 2 2 - 2

ADV - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA BASILASHVILI !!! Set 2 2 - 2

40 - 30 Gran resto de derecha de Nikoloz Basilashvili que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 2 - 2

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! Rompe por primera vez el servicio del tenista georgiano en este segundo set y vuelve a poner las tablas en el marcador. Set 2 2 - 2

0 - 0 Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 1

30 - 40 Revés afortunado desde el fondo de la pista de Nikoloz Basilashvili que toca la red y consigue el punto Set 2 DOBLE BOLA DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! Set 2 2 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 1

0 - 30 El revés de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 2 Nikoloz Basilashvili falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Inaugura su casillero de puntos en este segundo set el tenista murciano y tendrá que mostrarse ahora agresivo desde el resto para tratar de anular el break de ventaja con el que camina el jugador de Tbilisi. Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 2 2 - 0

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 0

15 - 30 El revés de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 2 2 - 0

15 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Nikoloz Basilashvili que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ahora si, Nikoloz Basilashvili consigue consolidar el break conseguido en el juego anterior y abre brecha en el marcador en este segundo parcial. Set 2 2 - 0

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 0

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 0

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 0

0 - 30 El revés de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 2 Nikoloz Basilashvili falla su segundo servicio, doble falta Set 2 El tenista de Tbisili ha sorprendido ahora a un Carlos Alcaraz que había hecho un sobreesduerzo tremendo en el último juego del primer set. Comienza ahora con ventaja en la segunda manga, pero habrá que ver si puede consolidar este break. Set 2 BREAK DE NIKOLOZ BASILASHVILI !!! Set 2 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 30 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Nikoloz Basilashvili se apunta el tanto Set 2 DOS BOLAS DE BREAK PARA BASILASHVILI !!! Set 2 0 - 0

40 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

30 - 15 Impresionante passing shot de Nikoloz Basilashvili desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 2 0 - 0

15 - 15 El revés de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Ha terminado Alcaraz de desarbolar y desquiciar a un Nikoloz Basilashvili que comenzó pegándole muy duro, pero la resistencia del español desde el fondo de la pista ha terminado por imponerse. Set 1 ENORME CARLOS ALCARAZ !!! Le ha endosado cinco juegos seguidos a Nikoloz Basilashvili y consigue adjudicarse el primer set de la contienda. Set 1 3 - 6

0 - 0 El revés de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 1 TRES BOLAS DE SET PARA ALCARAZ !!! Set 1 3 - 5

0 - 40 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Nikoloz Basilashvili y le sirve para ganar el punto Set 1 Nikoloz Basilashvili falla su segundo servicio, doble falta Set 1 3 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 1 Confirma el break el joven tenista español y logra abrir brecha en el tanteador, a solo un juego ya de poder adjudicarse la primera manga. Set 1 3 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Nikoloz Basilashvili y consigue el punto Set 1 3 - 4

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Nikoloz Basilashvili y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Nikoloz Basilashvili y consigue el punto Set 1 Tras un inicio de partido marcado por la igualdad, comienza a despegar ahora Alcaraz en la pista central de la Caja Mágica con claro dominio desde el fondo de la pista. Set 1 3 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Nikoloz Basilashvili y consigue el punto Set 1 BREAK DE ALCARAZ !!! Vaya derecha del jugador español !!! Set 1 3 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Nikoloz Basilashvili y consigue el punto Set 1 BOLA DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! Set 1 3 - 3

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Nikoloz Basilashvili con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 3 - 3

15 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Nikoloz Basilashvili y consigue el punto Set 1 3 - 3

15 - 15 El revés de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 1 Saque liftado de Nikoloz Basilashvili, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Carlos Alcaraz consolida el break y retoma la igualdad en el marcador en este primer parcial del encuentro. Set 1 3 - 3

0 - 0 El revés de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 1 3 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Nikoloz Basilashvili Set 1 3 - 2

15 - 30 Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 2

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 2

0 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Nikoloz Basilashvili y gana el tanto Set 1 CONTRABREAK DE ALCARAZ !!! Tremenda la reacción del jugador español. Se vio sorprendido anteriormente con su saque, pero se ha mostrado ahora agresivo desde la zona de resto, consiguiendo llevar la iniciativa por primera vez ante los saques del georgiano. Set 1 3 - 2

0 - 0 Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque liftado de Nikoloz Basilashvili, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 TRES BOLAS DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! Set 1 3 - 1

0 - 40 Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Nikoloz Basilashvili Set 1 Segundo servicio liftado de Nikoloz Basilashvili, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 1

0 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Nikoloz Basilashvili y consigue el punto Set 1 3 - 1

0 - 15 El revés de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 1 BREAK DE BASILASHVILI !!! Le está pegando muy duro el georgiano desde el fondo de la pista y ha sorprendido ahora a Alcaraz desde la zona de resto. Set 1 3 - 1

0 - 0 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 DOS BOLAS DE BREAK PARA BASILASHVILI !!! Las primeras del partido... Set 1 2 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 1

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 15 Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nikoloz Basilashvili que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Dominio del saque en este tramo inicial del partido. Comentar que Nikoloz Basilashvili ya debutó en primera ronda en este torneo y se impuso con solvencia ante el italiano Fabio Fognini. Set 1 Saque liftado de Nikoloz Basilashvili, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 15 Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque liftado de Nikoloz Basilashvili, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Tampoco ha tenido problemas Alcaraz en anotarse su primer turno de saque. Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Nikoloz Basilashvili no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 40 El revés de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Nikoloz Basilashvili se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Nikoloz Basilashvili y consigue el punto Set 1 Ata bien Nikoloz Basilashvili su primer turno de servicio. Ha sacado con mucha potencia el georgiano y ha encontrado bastante acierto en sus primeros saques. Set 1 Saque liftado de Nikoloz Basilashvili, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Nikoloz Basilashvili y consigue el punto Set 1 0 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 15 Nikoloz Basilashvili estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Nikoloz Basilashvili con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Este será el segundo partido entre Carlos Alcaraz y Nikoloz Basilashvili y el español ya venció al georgiano en su primer enfrentamiento. Fue además sobre arcilla, en la edición de 2021 de Roland Garros, con un cómodo triunfo en tres mangas (6-4, 6-2 y 6-4). En la presente campaña, el tenista de Georgia ha caído en las rondas previas de la mayoría de los torneos que ha disputado y su mejor resultado lo alcanzó al llegar a la final en el ATP 250 de Doha, cayendo a manos de Roberto Bautista. Nikoloz Basilashvili afronta este torneo como número 27 del ranking ATP. El tenista de Tbilisi ha conquistado cinco títulos a lo largo de su trayectoria, tres de ellos sobre tierra batida. El último, en 2021, en Münich. DATO. Esta será la segunda participación de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Madrid. En la primera, en la edición de 2021, cayó en segunda ronda contra Rafa Nadal, por lo que de ganar en este partido, accederá a los octavos de final y será ya su mejor registro en este torneo. Alcaraz se presenta en este Masters 1000 de Madrid con un balance de 11 victorias y una derrota en partidos en tierra batida, perdiendo solo en Montecarlo, en ese mencionado duelo contra Sebastian Korda en segunda ronda. DATO. Carlos Alcaraz ha vencido en 23 de los 26 partidos que ha disputado en este 2022 y cinco de esos triunfos han sido contra tenistas que estaban en el Top Ten de la ATP (Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz, Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas). El único punto negro del murciano llegó en Montecarlo, al ser eliminado en la segunda ronda del torneo contra el estadounidense Sebastian Korda. En realidad, la progresión de Carlos Alcaraz está siendo meteórica. En la presente temporada ha conseguido levantar tres títulos, el Masters 1000 de Miami en superficie dura y los ATP 500 de Barcelona y Río de Janeiro, sobre tierra batida. Alcanzó, además, las semifinales en el Masters 1000 de Indian Wells y la tercera ronda en el Open de Australia. De hecho, solo hace unos días ingresó en el Top 10 del ranking de la ATP (número 9) con 18 años, 11 meses y 20 días, convirtiéndose en el noveno tenista más joven en conseguirlo en la Era Open. Y es que Carlos Alcaraz está dando pasos de gigante en este 2022 para consolidarse entre los mejores jugadores del ranking, no solo por el calibre de los torneos que está ganando, si no la forma en la que lo está haciendo. Hay una enorme expectación para ver la evolución del joven jugador murciano en este cuarto Masters 1000 de la temporada después de su épica victoria de hace unos días en el Conde de Godó de Barcelona. Buenas noches !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Madrid contra Nikoloz Basilashvili. ¿Preparados? Comenzamos…