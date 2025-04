Volver al inicio Set 2 Nosotros ponemos punto y final a este torneo con la espectacular exhibición de Carlos Alcaraz en Madrid donde se ha proclamado campeón. Gracias por habernos acompañado, hasta pronto. Set 2 De hecho, el tenista español ya conoce su rival para comenzar su andadura en Roma, será el chileno Cristian Garín, número 39 del ranking ATP. Set 2 Con poco tiempo de descanso, el murciano buscará hacer también un buen papel en el próximo Masters 1000, el último antes de Roland Garros, que se disputará la próxima semana, Roma. Set 2 El tenista murciano es el principal representante de la nueva generación de tenistas en el circuito y con solo 19 años ha dado un salto importante en el ranking ATP para colarse en el Top 10. Set 2 Además el de El Palmar lleva pleno de finales en este 2022, ganando las cuatro que ha disputado: Río de Janeiro, Miami, Barcelona y hoy en Madrid. Set 2 Con este triunfo Carlos Alcaraz va a subir al número 6 del ranking ATP. Recordemos que ha eliminado en este torneo al número 1, al 3 y al 4. Set 2 Nuevo campeón, por tanto, de este Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz. Solo en una ocasión un tenista ha conseguido ganar aquí dos títulos de forma consecutiva, Rafa Nadal en 2013 y 2014. Set 2 Segundo título en un Masters 1000 para Carlos Alcaraz tras proclamarse este mismo año campeón en Miami. Set 2 Poco más de una hora ha necesitado el murciano en vencer a Alexander Zverev y convertirse en el tercer tenista español que gana este torneo tras Juan Carlos Ferrero y Rafael Nadal. Set 2 JUEGO, SET, PARTIDO Y TÍTULO PARA CARLOS ALCARAZ. Set 2 Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Doble falta de Alexander Zverev que otorga otra bola de partido al español. Set 2 Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Salva las tres bolas el tenista alemán, 40 iguales. Set 2 5 - 1

40 - 40 La contradejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 5 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 PUNTO DE PARTIDO PARA ALCARAZ. Set 2 5 - 1

40 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 Siguen los errores del alemán y ojo porque Carlos Alcaraz vence 5-1 en este segundo set y se ha puesto con 0-30. Set 2 5 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 5 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 Juego fácil para Carlos Alcaraz que domina con claridad sobre la pista, ya lo hizo en el primer set pero ahora su superioridad es aplastante. Set 2 5 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Zverev se va fuera Set 2 4 - 1

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Zverev se va fuera Set 2 BREAK DE CARLOS ALCARAZ. El murciano hace una dejada que consigue devolver Zverev pero aprovecha su posición adelantada para ganar el punto con un globo. Set 2 4 - 1

0 - 0 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que Alexander Zverev no consigue devolver Set 2 No le sale nada al alemán y ahora Alcaraz dispone de otra bola de break. Set 2 3 - 1

ADV - 40 Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Doble falta de Alexander Zverev, nuevos problemas para el alemán con su servicio. Set 2 Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta Set 2 3 - 1

30 - 40 El remate de Alexander Zverev se va fuera Set 2 3 - 1

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Alexander Zverev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 3 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Alexander Zverev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Zverev se va fuera Set 2 2 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Zverev se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Set 2 El español manda ya en el marcador del segundo set con el 2-1 y un break a favor. Set 2 BREAK DE ALCARAZ. Impresionante punto el que ha ganado el murciano, con un gran resto y una dejada a la red, marca de la casa, a la que no ha llegado Alexander Zverez. Set 2 2 - 1

0 - 0 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Alexander Zverev se apunta el tanto Set 2 Superado de nuevo el alemán sobre la pista, Carlos Alcaraz dispone de tres bolas de rotura en esta segunda manga. Set 2 1 - 1

40 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Alexander Zverev y gana el tanto Set 2 1 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 Juego cómodo para Carlos Alcaraz, 1-1 en el segundo set con el tenista alemán tratando de recuperar sensaciones tras perder la primera manga. Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Zverev se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Zverev se va fuera Set 2 0 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 0 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 2 0 - 1

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 Se le había complicado a Alexander Zverev este primer juego del segundo set con su saque pero ha conseguido sacarlo adelante. Set 2 0 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta Set 2 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 Ha impuesto su calidad, y su gran estado de forma, sobre la pista Carlos Alcaraz que ha eliminado en este torneo al número 4 del ranking ATP, Rafa Nadal, al número 1, Novak Djokovic, y ahora busca ser campeón ante el número 3. Set 1 SET PARA CARLOS ALCARAZ. En poco más de media hora el de El Palmar cierra la primera manga a su favor. Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Zverev no puede con el servicio de Carlos Alcaraz que tiene ahora mismo el encuentro bajo control y tres bolas de set. Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 3

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Set 1 5 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Set 1 Juego en blanco para Alexander Zverev que cumple con la parte que le toca aunque ahora Carlos Alcaraz puede cerrar el set con su servicio. Set 1 Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 5 - 2

0 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Alexander Zverev, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Juego para Carlos Alcaraz con el que certifica el break anterior. Ya manda 5-2 el murciano en esta primera manga, primera oportunidad de cerrar el set al resto. Set 1 5 - 2

0 - 0 El revés de Alexander Zverev se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Zverev se va fuera Set 1 4 - 2

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 2

30 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Zverev se va fuera Set 1 BREAL DE ALCARAZ. Trata de levantar la bola Alexander Zverev en la red pero se queda en ella y el punto es para el murciano que coloca el 4-2 en el marcador. Set 1 4 - 2

0 - 0 Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red Set 1 Impresionante ahora Carlos Alcaraz que dispone de tres bolas de break. Set 1 3 - 2

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Set 1 3 - 2

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Set 1 3 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 3 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Juego en blanco para Carlos Alcaraz que lo cierra con saque y volea en la red, 3-2 para el murciano. Set 1 3 - 2

0 - 0 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Zverev se va fuera Set 1 2 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Set 1 Juego para Alexander Zverev, de momento los dos ganan con su servicio aunque el murciano ha tenido ahora una oportunidad para hacer el break. Set 1 2 - 2

0 - 0 Remate desde la red de Alexander Zverev que no opciones a Carlos Alcaraz Set 1 Zverev se aferra al juego con su servicio, dos buenos saques le ponen ahora con ventaja. Set 1 Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Primera bola de break de la que dispone Carlos Alcaraz en esta final. Set 1 2 - 1

40 - 30 Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Reacciona el alemán con dos buenos servicios que no consigue restar su rival para el 30 iguales. Set 1 Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Dos errores consecutivos de Alexander Zverev ponen el 0-30 a favor de Alcaraz en este juego. Set 1 2 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 Juego en blanco para Carlos Alcaraz con su servicio, mucho más acertado que con su primer turno de saque del encuentro. Set 1 2 - 1

0 - 0 El revés de Alexander Zverev se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 0 El remate de Alexander Zverev se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 0 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Muy sólido el alemán en su primer juego con el servicio, 1-1 en el set inicial. Set 1 1 - 1

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Alexander Zverev que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 1 1 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 30 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Alexander Zverev y le sirve para ganar el punto Set 1 1 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 Bola de Zverev que se marcha muy larga y el primer juego se lo lleva el tenista murciano. Set 1 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 30 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Alexander Zverev se apunta el tanto Set 1 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Alexander Zverev se va fuera Set 1 Alcaraz le pega con la caña y el primer punto es para Zverev. Set 1 0 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Empieza la final del Masters de Madrid 2022. Set 1 Alexander Zverev va a comenzar el encuentro sacando. Set 1 Ambos tenistas saltan ya a la pista y se disponen a calentar. Set 1 Zverev y Alcaraz se han enfrentado en dos ocasiones anteriormente, ambas con triunfo del alemán que se impuso en Acapulco y Viena en 2021 sin ceder un set en esos dos encuentros. Set 1 Esta es la tercera final en Madrid para el tenista alemán que ganó las dos anteriores, en 2018 ante Dominic Thiem y en 2021 frente a Matteo Berrettini. Set 1 El alemán busca, por tanto, reeditar su título en la capital de España siempre con perniso de Carlos Alcaraz que es uno de los tenistas del circuito que está en mejor estado de forma en este momento. Set 1 Para el número 2 del mundo, Alexander Zverev, es su segunda final del año tras perder la de Montpellier. En 2021 tuvo un espectacular rendimiento ganando seis torneos, incluidos dos Master 1000, Madrid y Cincinnati, los Juegos Olímpicos y las ATP Finals. Set 1 Es la cuarta final que disputa este año Carlos Alcaraz, ya se ha proclamado campeón en Río de Janeiro, el Masters de Miami y el Conde de Godó. Set 1 Por su parte Alexander Zverev se impuso en segunda ronda a Marin Cilic, en octavos a Lorenzo Musetti, en cuartos a Felix Auger Aliassime y en semifinales a Stefanos Tsitsipas. Set 1 Gran torneo, e inicio de año, el que está realizando el tenista de El Palmar. Se impuso en segunda ronda a Nikoloz Basilahsvili en dos sets, a Cameron Norri en octavos, a Rafa Nadal en cuartos y al número 1 del mundo, Novak Djokovic en un agónico encuentro de senifinales en el día de ayer. Set 1 Buenas tardes y bienvenidos a esta final del Masters 1000 de Madrid en la que Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se disputarán el título.