Volver al inicio Set 3 ¡Gracias por seguir el partido con nosotros! ¡Esperamos que hayan disfrutado del encuentro y de su retransmisión! ¡Que pasen buena noche y hasta la próxima! Set 3 El balear venció al murciano por un contundente 6-2 y 6-1 en este mismo torneo el año pasado. No parece que Nadal tenga ese mismo paseo este mismo año. Set 3 Será el primer duelo entre Nadal y Alcaraz con ambos estando en el Top 10. Set 3 ¡Tras dos horas y 38 minutos, el español vence a Cameron Norrie para meterse en los cuartos de final ante Rafa Nadal! Set 3 ¡JUEGO, SET Y PARTIDO PARA CARLOS ALCARAZ! Set 3 Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta Set 3 ¡MATCH POINT PARA ALCARAZ! Set 3 3 - 5

30 - 40 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 3 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 5

15 - 30 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 3 Ace de Cameron Norrie con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 3 3 - 5

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Ahora, el murciano juega ya para ganar el partido! ¡Veremos si es al resto o a su servicio! Lo tiene de cara y no puede relajarse en este momento un solo ápice. Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 3 3 - 4

30 - 40 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Cameron Norrie se apunta el tanto Set 3 3 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 4

15 - 30 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 3 3 - 4

15 - 15 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 3 ¡Juego Norrie! Sigue estando visiblemente mejor ahora sobre la pista el británico ante un Alcaraz que comienza a sufrir. Solo tiene que aguantar dos servicios más. Set 3 3 - 4

0 - 0 El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 4

40 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 3 2 - 4

40 - 0 Remate desde la red de Cameron Norrie que no opciones a Carlos Alcaraz Set 3 2 - 4

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 4

15 - 0 El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 ¡INCREÍBLE ALCARAZ! ¡Tremenda reacción para levantar un 40-0 en contra y mantener el break! ¡Poderío mental y ahora que no le afecte a Norrie! Set 3 2 - 4

0 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 3 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 3 ¡Y SALVA LA TERCERA! ¡PONE LA IGUALADA CON EL PÚBLICO ANIMANDO A ALCARAZ! Set 3 2 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 ¡TAMBIÉN LA SEGUNDA! Set 3 2 - 3

40 - 30 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡SALVA LA PRIMERA! Set 3 2 - 3

40 - 15 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 ¡Tres bolas de break para Norrie! Set 3 2 - 3

40 - 0 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 3 2 - 3

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 2 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 ¡Juego Norrie! Mantiene su servicio de nuevo el británico, que sigue yendo por detrás en el marcador. Veremos si Alcaraz no cede al cansancio, puesto que se le ve algo vencido al murciano. Set 3 2 - 3

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 3

40 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 3

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 3

0 - 15 La dejada de Cameron Norrie se estrella en la red Set 3 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡ALZA EL PUÑO! ¡Necesitaba otro chute de moral tras tener una bola de break en contra y cometer varios fallos! Set 3 1 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 2

40 - 40 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 3 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 3 1 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 2

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 2

15 - 40 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Cameron Norrie se apunta el tanto Set 3 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 3 1 - 2

15 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 ¡Dos grandes saques de Cameron Norrie para poner su primer punto en este tercer set! Veremos si al británico le da para aguantar las arremetidas de un Alcaraz que vuelve a enchufarse en el partido. Set 3 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 2

30 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 3 0 - 2

30 - 0 Remate desde la red de Cameron Norrie que no opciones a Carlos Alcaraz Set 3 0 - 2

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 ¡CONFIRMA EL BREAK! ¡Qué inicio del tercer set para Carlos Alcaraz! ¡Se pone 2-0 con amplia superioridad y ahora es Norrie quien tiene que ir a contracorriente! Set 3 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 3 0 - 1

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 0 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 3 0 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 3 ¡ROMPE ALCARAZ! ¡No fue a la primera, sino a la segunda donde certificó la rotura con un gran remate! ¡Ahora le toca mantenerse firme para tener la ventaja en su favor y ganar el partido! Set 3 0 - 1

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Cameron Norrie Set 3 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 ¡QUÉ PUNTO DE ALCARAZ! ¡TRES BOLAS DE BREAK! Set 3 0 - 0

0 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 0 - 0

0 - 30 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Cameron Norrie se apunta el tanto Set 3 0 - 0

0 - 15 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 ¡Pues nos vamos al tercer set! ¡Cameron Norrie se hace con el tie-break del segundo parcial tras una hora y tres minutos para marcharse al desempate final en esta pista central Manolo Santana! Tendrá que sudar más Alcaraz para ganar este choque y alcanzar los cuartos de final. Set 2 Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 6 - 6

6 - 4 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 6

5 - 4 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 2 6 - 6

4 - 3 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 6 - 6

3 - 3 Remate desde la red de Cameron Norrie que no opciones a Carlos Alcaraz Set 2 6 - 6

2 - 3 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 6 - 6

2 - 2 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Cameron Norrie se apunta el tanto Set 2 6 - 6

2 - 1 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 6 - 6

1 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡NOS VAMOS AL TIE-BREAK! ¡Dejó en cero de nuevo a Alcaraz, que se encontró con la red cuando pudo meter un punto! Set 2 6 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 6

40 - 0 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 6

30 - 0 Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 5 - 6

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Se garantiza el tie-break! Cameron Norrie tiene, de nuevo, toda la presión del mundo. No puede fallar y Alcaraz debe gestionar esto con calma y, a la vez, con dureza para romper y ganar. Set 2 5 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 5 - 5

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Cameron Norrie Set 2 5 - 5

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 5

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 5 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡Juego Norrie! Movió de lado a lado a Alcaraz hasta que ya no pudo llegar. Fuerza el tener que conseguir un séptimo juego en un set que está siendo mucho más igualado. Set 2 5 - 5

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 5

40 - 30 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta Set 2 4 - 5

30 - 0 Remate desde la red de Cameron Norrie que no opciones a Carlos Alcaraz Set 2 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡A pesar de cometer otra doble falta, el murciano no pierde la confianza y sigue apretando para meter presión a Norrie, que está obligado a mantener su servicio o perderá el partido! ¡Veremos si el tenista español vuelve a romper para decidir la eliminatoria! Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 2 4 - 4

15 - 40 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 4 - 4

0 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 4 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 ¡Juego Norrie! No perdona otra vez a pesar de haber perdido el anterior servicio con 40-0 a favor. Ha reaccionado bien y apunta a que este set se va al tie-break. Set 2 4 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 3 - 4

40 - 15 Cameron Norrie con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto Set 2 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 4

15 - 15 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Cameron Norrie Set 2 3 - 4

15 - 0 Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Otro revés desde el fondo de la pista para volver a meter la presión necesaria a un Norrie que vuelve a estar a contracorriente! Set 2 3 - 4

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 2 3 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 3 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 3

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 ¡Y HACE EL CONTRABREAK! ¡Qué bien ha interpretado este juego y se ha re-hecho tras un 40-0 en contra al resto para ganar este juego y poner de nuevo la igualada en el marcador! Set 2 3 - 3

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 3 - 2

40 - ADV El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 3 - 2

40 - 40 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 3 - 2

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 3 - 2

40 - 0 La contradejada de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 2

30 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 2 ¡Rompió Norrie! ¡Se estaba viniendo arriba y ejecuta todo! Rompe a Alcaraz siendo ahora mejor que el español y acaba por ponerse por delante en el marcador. Le tocará remontar. Set 2 3 - 2

0 - 0 Remate desde la red de Cameron Norrie que no opciones a Carlos Alcaraz Set 2 2 - 2

40 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 2

30 - 30 La contradejada de Cameron Norrie se estrella en la red Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 2

30 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡Juego Norrie! Igual que hizo Alcaraz en el juego anterior, Norrie se vino arriba ante la adversidad y encajó dos derechas cruzadas que finiquitaron el servicio a su favor. Set 2 2 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 1 - 2

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 2

15 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 1 - 2

15 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Se acercó Norrie para meter presión, pero el murciano sacó sus mejores galas para meter dos derechas que le han dejado ko! Set 2 1 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 1 - 1

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 1 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 1 - 1

30 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 1

15 - 15 Fácil dejada de Cameron Norrie con la que gana el punto Set 2 1 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 2 ¡Juego Norrie! Vuelve a dejar a Alcaraz en blanco y pone el 1-1 en el segundo set con mucha solvencia. Set 2 1 - 1

0 - 0 Remate desde la red de Cameron Norrie que no opciones a Carlos Alcaraz Set 2 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 ¡JUEGO ALCARAZ! Comienza fuerte el segundo set para adelantarse una vez más. Mete presión con el juego desde atrás y el británico no puede reaccionar. Set 2 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 2 0 - 0

30 - 40 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

15 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

0 - 30 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 2 0 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 ¡PUES LO CONSIGUIÓ AL RESTO! ¡JUEGO Y SET PARA CARLOS ALCARAZ! ¡55 minutos de parcial para que el murciano se haga con la primera manga! Se le complicó al final, pero siempre ha mostrado tranquilidad y superioridad, a pesar cometer ciertos fallos que le perjudicaron. Sin embargo, supo rehacerse como un veterano para mantenerse en pie y recuperar la ventaja perdida para rematar el set. Set 1 4 - 6

0 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 1 4 - 5

30 - 40 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 4 - 5

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 5

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 5

0 - 30 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 4 - 5

0 - 15 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Cameron Norrie se apunta el tanto Set 1 ¡ROMPIÓ NORRIE! ¡De tanto intentarlo, apretó, atacó y Alcaraz cometió fallos que le condenan a poder perder la ventaja! Ahora restará el murciano para ganar el set o verá el marcador de nuevo empatado. Set 1 4 - 5

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 5

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 5

40 - 40 Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 3 - 5

40 - ADV Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 5

40 - 40 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 5

ADV - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 1 3 - 5

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 3 - 5

30 - 15 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 1 3 - 5

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 1 ¡Juego Norrie! Se aferra a sus escasas posibilidades el británico para intentar una remontada milagrosa ante el murciano en este primer set, que saca para ganarlo. Set 1 3 - 5

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 5

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 2 - 5

40 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 5

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 2 - 5

15 - 15 Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 5

0 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Tiene el set en su mano! Tercer descanso del parcial y bolas nuevas para cerrar la primera manga en la que el murciano ha sido superior. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 1 2 - 4

15 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 1 2 - 4

15 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Set 1 ¡Juego Norrie! Deja en blanco a Alcaraz y quiere un soplo de aire para intentar remontar el set. Al final, el británico solo necesita un break. Veremos la reacción del murciano. Set 1 2 - 4

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 4

40 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 4

30 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Cameron Norrie con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Confirma la rotura y se pone 4-1 a favor en este primer set! Norrie aprieta, pero no termina de encontrar la forma de vencer al español, inspirado y con mejor nivel que el británico. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Cameron Norrie se va fuera Set 1 1 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 1 - 3

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 1 - 3

15 - 15 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡BREAAAAAK! ¡Lo intentó Norrie con desventaja a una volea dejada que acaba con Alcaraz llegando para meter un passing y adelantarse en el marcador! Set 1 1 - 3

0 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Cameron Norrie y gana el tanto Set 1 1 - 2

40 - ADV El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 1 - 2

40 - 40 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 2

40 - 30 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 2

40 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 2

30 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 2

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Vuelve Norrie a presentar algo de resistencia, pero el murciano termina por hacerse con otro de sus juegos a pesar de cometer una doble falta! Set 1 1 - 2

0 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 1 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 1 - 1

15 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡Juego Norrie! Tuvo Alcaraz una bola de rotura, pero no la pudo aprovechar y el británico se mantiene en el partido en este inicio del choque. Set 1 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 1

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 1

40 - ADV Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Cameron Norrie se apunta el tanto Set 1 0 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 Ace de Cameron Norrie con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 0 - 1

15 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 1

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Gana el primer juego del partido! Lo hace con superioridad ante un Norrie que también ha enseñado un poco los dientes. Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! Cameron Norrie ha ganado el sorteo y ha elegido recibir, por lo que Carlos Alcaraz sacará en primer lugar. ¡Ya saltan los dos tenistas a la pista de juego! ¡En breves instantes, tras el sorteo inicial y el calentamiento, comenzará el partido entre Alcaraz y Norrie! ¡No se vayan muy lejos! En breve tendrá lugar el inicio del partido en la pista central Manolo Santana de este Masters 1000 de Madrid entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie. Carlos Alcaraz además buscará jugar los cuartos de final ante Rafa Nadal, que venció con épica a Goffin en el tie-break del tercer set. El murciano quiere seguir con su espléndido año y, tras caer en Montecarlo en segunda ronda, quiere hacer una temporada en tierra batida memorable. Solo llegó a segunda ronda en el año anterior, su única participación en Madrid hasta ahora. Carlos Alcaraz, por su parte, solo ha disputado un partido en este Masters 1000, algo más fácil ante Nikoloz Basilashvili para vencerle por 6-3 y 7-5. Esta es, además, la primera participación de Cameron Norrie en el Masters 1000 de Madrid. Cameron Norrie ha llegado a los octavos de final con un poco de dificultad tras tener que ganar siete juegos en dos sets ante el coreano Kwon en primera ronda y en tres sets ante John Isner en segunda ronda. Un rival al que Carlos Alcaraz ya conoce a pesar de tener 19 años, edad que cumple en el día de hoy. 2 veces se ha enfrentado el murciano al británico y las dos veces ha ganado: Masters 1000 de Indian Wells este mismo año y en el US Open de 2021. ¡Buenas tardes y bienvenidos a otro encuentro más de este Masters 1000 de Madrid! ¡Otro choque más de octavos de final! Y otro partido más de Carlos Alcaraz, esta vez para enfrentarse al británico Cameron Norrie.