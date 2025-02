Volver al inicio Set 2 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta final. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Set 2 Nadal podrá contar ahora con algunos días de descanso después de renunciar a jugar en Miami para poder preparar mejor la temporada de tierra batida y en la que, confiamos, lleguen más éxitos del balear. Set 2 Con esta victoria de Taylor Frtiz sobre Nadal, Djokovic prevalece como el tenista con más torneos Masters 1000 de la historia en la Era Open (37), uno más que Rafa Nadal. Set 2 De hecho, esta racha de 20 victorias en un inicio de año de Rafa Nadal suponen la tercera mejor de cualquier jugador en la Era Open, una marca solo superada en dos ocasiones por Novak Djokovic (26 partidos en 2020 y 41 en 2011). Set 2 Rafa Nadal pierde su primer partido en este 2022 tras 20 victorias y tres torneos y disputar, además, la final en el cuarto. De hecho, este es el mejor arranque de año de su trayectoria y logra otra nueva gesta en su ingente historial de hitos y hazañas. Set 2 Sin restar ningún mérito a Taylor Harry Fritz, que ha completado un torneo soberbio, es justo reconocer que Rafa Nadal ha disputado muy mermado esta final, con dolor continuo en los músculos pectorales, de hecho apenas podía golpear con el revés, algo que le ha penalizado a lo largo de todo el partido. Set 2 Lo ha intentado Rafa Nadal hasta el último aliento. De hecho, ha tenido el segundo set en su mano en varias ocasiones, con un gran número de opciones de break y con capacidad incluso para haberse llevado el tie break final, pero no ha podido ser. Set 2 VICTORIA DE TAYLOR FRITZ !!! El norteamericano hace historia y consigue su primer triunfo en un Masters 1000, convirtiéndose además en el primer jugador estadounidense que logra el título en Indian Wells desde que lo hicrea André Agassi en 2001. Set 2 6 - 7

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 BOLA DE CAMPEONATO PARA FRITZ !!! Set 2 5-6. Ahora se ha desfondado Rafa y Fritz voltea el partido. Set 2 6 - 6

5 - 6 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5-5. La que ha fallado Rafa. Lo tenía en su mano después de haber trabajado el punto a la perfección. Hay que seguir peleando... Set 2 6 - 6

5 - 5 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5-4. Minibreak a favor de Nadal !!! Tiene ahora el set en su mano el balear... Set 2 6 - 6

5 - 4 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Taylor Harry Fritz Set 2 6 - 6

4 - 4 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4-3. Voltea el marcador Nadal en el tie break empujando con todo para forzar el tercer set en esta intensa y emocionante final. Set 2 6 - 6

4 - 3 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 2 6 - 6

3 - 3 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 2-3. Recupera Nadal el minibreak que tenía en contra... Set 2 6 - 6

2 - 3 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 6 - 6

1 - 3 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 6 - 6

1 - 2 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2-0. Minibreak a favor de Taylor Harry Fritz. Toma ventaja el californiano en este tramo inicial de la 'muerte súbita'. Set 2 6 - 6

0 - 2 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 6 - 6

0 - 1 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 NOS VAMOS AL TIE BREAK !!! Ha amarrado muy bien ahora Nadal el saque y aún mermado se le ve ahora algo más entero. Veremos... Set 2 6 - 6

0 - 0 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 6

15 - 15 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz Set 2 5 - 6

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Tremendo el juego que ha levantado ahora el tenista californiano tras salvar de nuevo dos bolas de break en contra. Se asegura al menos la disputa del tie break y máximo presión ahora de nuevo sobre el turno de servicio de Rafa Nadal. Set 2 5 - 6

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 5 - 5

40 - ADV Taylor Harry Fritz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Salva Fritz las dos bolas de break y consigue forzar el deuce. Set 2 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 5 - 5

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 DOS BOLAS DE BREAK AHORA PARA NADAL !!! Set 2 5 - 5

40 - 15 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 5 - 5

30 - 15 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 5 - 5

15 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 Sigue Rafa en el partido !!! Conuñas y dientes, con todo, al límite de la capacidad física. Ha levantado una bola de campeonato en contra, pero ha salvado el juego y se encuentra ahora con un esperanzador 5-5. Set 2 5 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 La salva Nadal !!! Sigue en el partido el de Manacor. Set 2 4 - 5

40 - 40 El globo defensivo de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 BOLA DE CAMPEONATO PARA TAYLOR FRITZ !!! Al resto, eso si... Set 2 4 - 5

30 - 40 Buen derechazo desde la red de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal Set 2 4 - 5

30 - 30 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Taylor Harry Fritz y le sirve para ganar el punto Set 2 4 - 5

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 4 - 5

15 - 15 El globo defensivo de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 4 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Nadal solicita la asistencia del fisioterapueta para que le ayude a descargar la zona muscular que tiene sobrecargada. Continúa el partido con Nadal al límite. Set 2 No ha podido ahora Rafa a pesar de disponer de una nueva bola de break. El norteamericano continúa con ventaja en el marcador y se sitúa a un juego de la victoria, de conquistar el que sería el primer torneo Masters 1000 de su trayectoria. Set 2 4 - 5

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 4

40 - ADV El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 4

40 - 40 El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Acaba de conseguir el punto del partido y podemos estar ante un momento clave en el partido. Veremos... Set 2 4 - 4

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 4

30 - 15 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 4 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 Está endureciendo el partido Nadal y ha solventado bien sus dos últimos turnos de saque, consiguiendo bastantes puntos ganadores. Buena señal. Set 2 4 - 4

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 2 3 - 4

ADV - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 2 3 - 4

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 3 - 4

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 4

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 4

40 - 0 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 3 - 4

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 2 3 - 3

0 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 3

0 - 15 Revés desde el centro de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal Set 2 Se vuelve a imponer con el saque Rafa !!! Sigue sufriendo en pista el tenista de Manacor y tiene a gran parte del público en el bolsillo a pesar de que compite con un jugador estadounidense. Set 2 3 - 3

0 - 0 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Taylor Harry Fritz Set 2 2 - 3

ADV - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Taylor Harry Fritz y le sirve para ganar el punto Set 2 2 - 3

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Taylor Harry Fritz Set 2 2 - 3

15 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 2 - 3

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Ha salvado una delicada situación ahora Fritz tras superar cuatro bolas de break en contra. Nadal sigue con muchas dificultades con el revés y es obvio que cada vez le cuesta más ejecutar ese golpeo. Set 2 2 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 2 - 2

40 - ADV El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 2

40 - 40 Taylor Harry Fritz con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 2 2 - 2

ADV - 40 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 2

40 - 40 Gran volea desde media pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Una tercera opción de break para Nadal en este juego !!! Set 2 2 - 2

ADV - 40 La volea de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 2 - 2

40 - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Taylor Harry Fritz y le sirve para ganar el punto Set 2 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 2

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 OTRAS DOS BOLAS DE BREAK PARA NADAL !!! Muy poco consistentes ahora ambos jugadores con el servicio. Set 2 2 - 2

40 - 15 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 2

30 - 15 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 15 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 2 - 2

0 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 CONTRABREAK DE TAYLOR FRITZ !!! Reacciona a las primeras de cambio el tenista estadounidense y recupera la igualdad en este segundo parcial. Set 2 2 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 DOS BOLAS DE BREAK AHORA PARA TAYLOR FRITZ !!! Set 2 2 - 1

15 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 0 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 BREAK DE NADAL !!! Segunda vez que consigue quebrar el saque del tenista californiano y primera vez que logra situarse con ventaja en el marcador. Estamos viendo la mejor versión de Rafa en esta final y esperemos que el tratamiento que le hayan aplicado en el tiempo médico que solicitó a la finalización del primer parcial de buenos resultados. Set 2 2 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 DOS BOLAS DE BREAK PARA NADAL !!! Primeras opciones para el de Manacor en este segundo parcial. Set 2 Taylor Harry Fritz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 1 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 0 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 0 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 Aún con todo, Nadal sigue peleando en pista y trata de meterse en el partido anulando el dominio mostrado por el norteamericano a lo largo del primer parcial. Set 2 1 - 1

0 - 0 Taylor Harry Fritz no consigue superar la red con su volea Set 2 0 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 0 - 1

30 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Taylor Harry Fritz y gana el tanto Set 2 0 - 1

15 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 0 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 0 - 1

15 - 0 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Parece que a Nadal le está costando golpear con el revés y se nota que no le puede imprimir toda la potencia necesaria a la bola. Sigue en pista el de Manacor, pero parece que está bastante tocado. Una pena... Set 2 0 - 1

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

40 - ADV Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 Taylor Harry Fritz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 2 Taylor Harry Fritz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Regresa a pisra Rafa Nadal !!! Buena noticia... Se reanuda ya el partido. Al saque Fritz en el comienzo de este segundo set. Set 1 Nadal de momento se ha retirado a los vestuarios. No sabemos si tendrá algún problema físico. Recordemos que se dolió ayer en la zona de los músculos pectorales. Esperemos que el de Manacor se encuentre en buenas condiciones para competir con garantías en esta final. Set 1 No se encuentra nada cómodo Nadal en pista, quizás acusando el enorme desgaste acumulado a lo largo de toda la semana con partidos complicados y de enorme intensidad. Aún así, el balear ya ha ido encontrando el modo de hacer daño al estadounidense y esperemos que pueda ahora sobreponerse a este complicado inicio de partido. Set 1 TAYLOR FRITZ SE LLEVA EL PRIMER SET !!! No pudo cerrarlo con el turno de saque, pero si al resto porque Nadal sigue cometiendo bastantes errores no forzados. Set 1 3 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 DOS BOLAS DE SET PARA TAYLOR FRITZ !!! Eso sí, al resto. Veremos... Set 1 3 - 5

15 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 5

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 3 - 5

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 1 BREAK DE RAFA NADAL !!! Ahora sí. Se ha observado cierta tensión en el golpeo de un Fritz al que le estaba entrando todo hasta el momento. Por más complicado que esté este primer set, llueve menos ya para Rafa Nadal en este partido. Set 1 3 - 5

0 - 0 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 DOBLE BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Llegan las primeras oportunidades del tenista de Manacor... Set 1 2 - 5

40 - 15 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 1 2 - 5

30 - 15 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 5

15 - 0 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 1 Mejora poco a poco sus prestaciones Nadal con su servicio. Es el primer paso para ir pensando en una posible remontada, pero aún queda mucho para encontrarnos en ese escenario y es que Fritz tiene ahora la opción de cerrar el primer set de la final con su servicio. Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Taylor Harry Fritz Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ahora se ha mostrado más incisivo Nadal desde la zona de resto, pero no ha podido ser y Taylor Harry Fritz se sitúa ya con una clara ventaja de 5-1, a las puertas de poder llevarse el primer parcial de la final. Set 1 Segundo servicio liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 4

40 - 40 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 4

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 1 1 - 4

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 4

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 4

30 - 0 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 4

15 - 0 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Inaugura su casillero de juegos Rafa Nadal. Lo hace con un juego en blanco y le puede venir bien para ir cogiendo confianza en un inicio de partido muy desfavorable para sus intereses. Set 1 1 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 1 0 - 4

40 - 0 El passing shot de Taylor Harry Fritz se estrella en la red Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Confirma de nuevo el break con un juego en blanco Taylor Harry Fritz y malas sensaciones las que está transmitiendo Rafa en este inicio de partido, incapaz de llevar la iniciativa y siendo sometido en pista por el tenista californiano. Set 1 0 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 3

0 - 40 Taylor Harry Fritz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 0 - 3

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 OTRO BREAK DE TAYLOR FRITZ !!! Está dominando a su antojo el partido el tenista norteamericano.Quizás se podría pensar que podría acusar la presión al encarar su primera final en un torneo de Masters 1000, pero de momento no. Set 1 0 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK DE NUEVO PARA TAYLOR FRITZ !!! La quinta que tiene en el partido el tenista local. Set 1 0 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 2

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Set 1 0 - 2

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Taylor Harry Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 2

0 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Confirma Taylor Harry Fritz el break conseguido en el juego anterior. Apenas ha podido poner restos en juego Rafa y complicado este inicio de partido para el tenista de Manacor que vuelve a disponer ahora de turno de servicio. Set 1 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Taylor Harry Fritz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

0 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 BREAK DE TAYLOR FRITZ !!! A la cuarta fue la vencida y el norteamericano logra romper el saque de Nadal a las primeras de cambio. Set 1 0 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Sigue presionando el jugador californiano sobre el saque de Nadal. Cuarta bola de break para él. Set 1 0 - 0

40 - ADV El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 40 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Tercera opción de rotura para Fritz !!! Set 1 0 - 0

40 - ADV Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Ha salvado Nadal las dos bolas de break en contra y consigue forzar el deuce. Set 1 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 40 El revés de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 1 DOS BOLAS DE BREAK PARA FRITZ !!! Ha empezado muy fuerte el estadounidense... Set 1 0 - 0

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 0 Taylor Harry Fritz no consigue superar la red con su volea Este será el segundo duelo entre ambos jugadores. El primero fue también en una final, en Acapulco 2020 y Rafa Nadal se impuso con relativa comodidad con un contundente 6-3, 6-2. Fritz ocupa en estos momentos el 20º puesto en el ranking ATP y ha logrado solo un título ATP a lo largo de su trayectoria. Fue en Eastbourne en 2019. Pero no lo tendrá nada fácil Nadal ante un Taylor Fritz que llega a esta final con un extra de motivación ante la perspectiva de conquistar el título en casa. Y es que el jugador californiano podría ser el primer estadounidense que logra el título en Indian Wells desde André Agassi en 2001. En cuanto a número total de títulos, Rafa Nadal podría conquistar el 92º título de su trayectoria y situarse a solo dos de los 94 conseguidos por Ivan Lendl y situarse en el podio de tenistas con más torneos en la Era Open. Y es que por encima del checo, solo Jimmy Connors (109) y Roger Federer (103) han conseguido más. El tenista español busca su cuarto título en Indian Wells, un torneo que se le resiste en 2013. Anteriormente, logró la victoria en las ediciones de 2007 y 2009. Solo Novak Djokovic y Roger Federer (cinco cada uno) han levantado más veces el trofeo en el torneo californiano que Nadal. DATO. Rafa Nadal podría sumar hoy su cuarto título en la actual temporada, los mismos que logró en los dos años anteriores en conjunto (dos en 2020 y otros dos en 2021). DATO. Rafa Nadal acumula 20 victorias en este inicio de 2022 y firma su mejor arranque histórico de año y el tercero de cualquier jugador en la Era Open, una marca solo superada en dos ocasiones por Novak Djokovic (26 partidos en 2020 y 41 en 2011). Rafa Nadal está viviendo un inicio de año espectacular, con 20 victorias en los 20 partidos que ha disputado y conquistando el título en los tres torneos que ha completado hasta el momento: Open de Australia y los torneos ATP de Melbourne y Acapulco. Hoy podría conseguir su 4º trofeo del año. Rafa Nadal tiene la opción de igualar esta noche a Novak Djokovic como el jugador con más torneos Masters 1000 en la Era Open y continuar alimentando el duelo de ambos tenistas por convertirse en el mejor jugador de la historia. De momento el jugador de Belgrado cuenta con 37 títulos en este tipo de torneos, mientras que el de Manacor cuenta con 36. Buenas noches! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final de Indian Wells entre Rafa Nadal y el jugador estadounidense Taylor Fritz. ¿Preparados? Comenzamos…