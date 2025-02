Volver al inicio Set 2 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de este sensacional encuentro. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Set 2 Nadal ya tiene rival asignado en los cuartos de final del torneo californiano. Será el australiano Nick Kyrgios y aquí estaremos para contarlo e invitarles a que lo vivan en nuestra compañía. Set 2 DATO. Rafa Nadal suma 18 victorias en este inicio de 2022 y firma el tercer mejor arranque de cualquier jugador en la Era Open, una marca solo superada en dos ocasiones por Novak Djokovic (26 partidos en 2020 y 41 en 2011). Set 2 DATO. Rafa Nadal ha alcanzado los cuartos de final en Indian Wells en 12 de sus 15 participaciones. Recordemos que ha levantado el trofeo en este torneo en tres oportunidades (2007, 2009 y 2013). Set 2 El tenista de Manacor se ha sobrepuesto a un rival tremendamente incómodo, de esos que no dan nada de continuidad al juego. El español se ha centrado en mostrarse lo más sólido posible con el saque y ser agresivo al resto en cuanto pudiera responder a los saques de su rival y ha sido suficiente para asegurarse una victoria más, la 18ª consecutiva en el mejor arranque de año de su dilatada carrera. Set 2 Nadal ha sabido sujetar con firmeza el volante en un segundo set en el que han llegado curvas. En un pequeño momento de dudas del español, Reilly Opelka se situó con un break de ventaja y parecía que lo tenía todo a su favor para forzar un tercer parcial, sin embargo el español siguió el guión de siempre: el de la constancia, no rendirse, buscar un golpe más, así hasta resquebrajar la confianza de su rival. Set 2 VICTORIA DE RAFA NADAL !!! Ha terminado por doblegar en sendos tie breaks a un Reilly Opelka imperial, que ha firmado uno de los mejores partidos de su trayectoria. Set 2 7 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 2 Cumple con su parte Reilly Opelka, pero Rafa tiene el partido en sus manos con el servicio. Veremos... Set 2 Ace de Reilly Opelka con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 6-3. DOS BOLAS DE SET PARA NADAL !!! Eso si, al resto, porque Reilly Opelka tiene ahora dos turnos de saque. Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 6 - 6

4 - 3 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 4-2. Rafa Nadal mantiene una sólida ventaja en el cambio de lado en la pista, aunque esto no esta hecho ni mucho menos... Set 2 6 - 6

4 - 2 Reilly Opelka con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 2 6 - 6

4 - 1 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Reilly Opelka y consigue el punto Set 2 3-1. Confirma el español el minibreak y amplía su renta en un tie break que está siendo de infarto. Set 2 6 - 6

3 - 1 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 2 2-1. Minibreak a favor de Rafa Nadal !!! Set 2 6 - 6

2 - 1 El passing shot de Reilly Opelka se estrella en la red Set 2 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 No ha podido Rafa ahora al resto !!! Nos vamos de nuevo al tie break !!! Set 2 6 - 6

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 6 - 5

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 6 - 5

40 - 40 Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Reilly Opelka se apunta el tanto Set 2 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 6 - 5

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Reilly Opelka y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 6 - 5

40 - 40 Reilly Opelka estrella su golpe de revés en la red Set 2 Ace de Reilly Opelka con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 6 - 5

30 - 15 Gran volea desde media pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Va con todo Nadal en este juego camino de la victoria. 0-30 de momento... Set 2 6 - 5

30 - 0 El revés de Reilly Opelka se va fuera Set 2 Reilly Opelka falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Se asegura Rafa Nadal la disputa del tie break en este segundo parcial que podría ser ya el definitivo. De nuevo máxima exigencia sobre el saque de un Reilly Opelka que no tiene ya red de seguridad alguna. Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 5

40 - 30 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Reilly Opelka Set 2 5 - 5

30 - 30 El revés de Reilly Opelka se va fuera Set 2 5 - 5

15 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 5 - 5

15 - 15 Reilly Opelka estrella su golpe de revés en la red Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Se agarra al partido Reilly Opelka ante un Nadal que está volviendo a ejecer una presión descomunal a poco que consigue meter los restos en la pista. Set 2 5 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 4

15 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Reilly Opelka y le sirve para ganar el punto Set 2 5 - 4

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Confirma el break Nadal y vuelve a jugar a su mejor versión después de perder la concentración durante un par de juegos. Vuelve a situarse con ventaja en el marcador y mete ahora una presión enorme sobre el turno de saque del norteamericano. Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Reilly Opelka Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Reilly Opelka Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 4

15 - 0 Reilly Opelka no consigue superar la red con su volea Set 2 BREAK DE RAFA NADAL !!! Rompe por primera vez el saque del tenist estadounidense y lo ha conseguido a base de fe y constancia, cuando las cosas no le estaban marchando precisamente bien tras su gran primer set. Set 2 4 - 4

0 - 0 El revés de Reilly Opelka se va fuera Set 2 OTRA BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Sigue batallando el español desde la zona de resto. Set 2 3 - 4

ADV - 40 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 4

40 - 40 Revés desde el centro de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal Set 2 BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! La cuarta del partido para el de Manacor. Set 2 3 - 4

ADV - 40 Reilly Opelka estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 4

40 - 40 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 4

30 - 40 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 4

30 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Ace de Reilly Opelka con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 3 - 4

30 - 0 Reilly Opelka estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 4

15 - 0 El revés de Reilly Opelka se va fuera Set 2 Salva un juego muy delicado Nadal tras levantar dos bolas de break en contra y al menos sigue con opciones en este segundo set, aunque hay que recordar que el jugador de Míchigan camina con un break de ventaja. Set 2 3 - 4

0 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Tercera opción de rotura para Reilly Opelka en este juego !!! Set 2 2 - 4

40 - ADV El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 LEVANTA RAFA LAS DOS BOLAS DE BREAK CON DOS SENSACIONALES SAQUES !!! Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 DOS BOLAS DE BREAK PARA NADAL !!! Está con muchas dudas en estos momentos el español, bastante afectado por haber cedido el saque anteriormente. Set 2 2 - 4

15 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 4

15 - 30 La volea de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 4

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Confirma Reilly Opelka el break conseguido en el juego anterior y se sitúa con ventaja en un segundo parcial en el que está teniendo que arriesgar para no irse del partido. Set 2 Segundo servicio liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 3

40 - ADV El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Ace de Reilly Opelka con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 BOLA DE BREAK AHORA PARA NADAL !!! Tercera del encuentro para el número 4 de la ATP Set 2 2 - 3

ADV - 40 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Reilly Opelka falla su segundo servicio, doble falta Set 2 2 - 3

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 2 2 - 3

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 2 - 3

15 - 15 Reilly Opelka estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BREAK DE REILLY OPELKA !!! Ha encadenado varios errores Rafa y lo paga caro, puesto que este es el primer break del encuentro y se lo termina llevando el estadounidense. Set 2 2 - 3

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 BOLA DE BREAK PARA OPELKA !!! Dos dobles faltas en este juego para Nadal. Primeros apuros para el español con el saque. Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 2 - 2

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Reilly Opelka y consigue el punto Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 2 - 2

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 2

15 - 0 El revés de Reilly Opelka se va fuera Set 2 Solventa Opelka un nuevo juego con su saque tremendamente complicado y lo hace con dos saques directos, pero lo cierto es que Nadal le está llevando al límite, desgastándole continuamente y no se le ve nada cómodo al estadounidense. Set 2 Ace de Reilly Opelka con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 Ace de Reilly Opelka con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 2 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 BOLA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Segunda oportunidad del partido para el tenista balear. Set 2 2 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 2 2 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Reilly Opelka y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Reilly Opelka falla su segundo servicio, doble falta Set 2 2 - 1

15 - 15 Reilly Opelka estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Otro juego en blanco para Nadal !!! Está desarbolando el español completamente con el saque a un Reilly Opelka que continúa muy lejos de la opción de poder romper el saque de su rival. Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Reilly Opelka Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 0 El revés de Reilly Opelka se va fuera Set 2 Se agarra al partido Reilly Opelka y lo cierto es que continúa el estadounidense mostrando una enorme regularidad en su juego, cometiendo escasos errores. Set 2 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 15 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 0

15 - 15 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 No se relaja Rafa en el primer juego del segundo set, consciente de la importancia de empezar dominando en el marcador. Ha conseguido, además, dos saques directos y ya suma tres en el global del partido, los mismos que su rival. Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Reilly Opelka Set 2 0 - 0

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Reilly Opelka Set 1 Ha sido un primer set en el que el intercambio de golpes ha sido constante, pero la firma de Nadal con el saque ha sido determinante. Consciente el español de que tendría muy pocas oportunidades al resto, ha sabido tener paciencia y jugar sus bazas para terminar por imponer su superioridad ante el cañonero estadounidense. Set 1 SET DE RAFA NADAL !!! Se ha hecho gigante el tenista español en el tramo decisivo del tie break y le ha temblado el pulso a un Reilly Opelka que lo ha hecho todo bien en este primer parcial, pero que ve como la mayor consistencia de Rafa Nadal termina por imponerse una vez más. Set 1 7 - 6

0 - 0 El revés de Reilly Opelka se va fuera Set 1 6-3. TRES BOLAS DE SET PARA NADAL !!! Y cuenta ahora con dos saques para tratar de amarrarlo. Set 1 6 - 6

6 - 3 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 1 5-3. Minibreak a favor de Nadal !!! Puede ser decisivo. Set 1 6 - 6

5 - 3 Reilly Opelka estrella su golpe de revés en la red Set 1 6 - 6

4 - 3 La volea de Reilly Opelka se va fuera Set 1 3-3. Máxima igualdad también en la 'muerte súbita'. Cambio de lado en pista con empate en el marcador a tres y ningún fallo por parte de los jugadores en el saque. Set 1 6 - 6

3 - 3 Reilly Opelka estrella su golpe de revés en la red Set 1 6 - 6

2 - 3 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Ace de Reilly Opelka con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 6 - 6

1 - 1 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 6 - 6

0 - 1 Reilly Opelka con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Juego en blanco de Rafa!!! No falla con su saque. Nos vamos al tie break!!! Set 1 6 - 6

0 - 0 El revés de Reilly Opelka se va fuera Set 1 5 - 6

40 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 5 - 6

30 - 0 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 1 5 - 6

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Reilly Opelka y consigue el punto Set 1 Se asegura Reilly Opelka la disputa del tie break en un primer set en el que solo Nadal dispuso de una única oportunidad de rotura. Dominio absoluto del saque en la pista principal del Indian Wells Tennis Garden. Set 1 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Reilly Opelka con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 5 - 5

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Reilly Opelka y consigue el punto Set 1 5 - 5

0 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 5

0 - 15 Reilly Opelka con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Iguala Nadal el marcador y, o mucho cambia la cosa, o este set se encamina hacia el tie break. Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 5

15 - 0 El revés de Reilly Opelka se va fuera Set 1 Ha sufrido ahora menos Opelka con el saque y se sitúa ya a las puertas de tener opción de adjudicarse el primer parcial de la contienda. Al español no le debe temblar el pulso ahora en su turno de servicio. Set 1 4 - 5

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 4

15 - 15 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 1 4 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Continúa con paso firme el jugador balear con el saque y eso que ahora Reilly Opelka se situó con un amenazador 40-30 en su mejor actuación al resto hasta el momento. Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 4

40 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 3 - 4

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 4

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Reilly Opelka y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ha sabido salir biend el atolladero Reilly Opelka tras encarar la primera bola de break en contra del partido. Máxima presión ahora sobre el turno de saque de Rafa Nadal. Set 1 3 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 3 - 3

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 3 - 3

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Reilly Opelka que no da opciones a Rafael Nadal Set 1 BOLA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Primera del partido para el tenista de Manacor Set 1 3 - 3

40 - 30 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Reilly Opelka con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Dos dobles faltas consecutivas de Reilly Opelka !!! Set 1 Reilly Opelka falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Reilly Opelka falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Continúa sacando Rafa a un gran nivel. De momento solo un punto al resto por parte del jugador norteamericano. Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 3

40 - 15 Reilly Opelka estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Reilly Opelka Set 1 Lo está intentando Nadal al resto, pero no hay forma de momento. El norteamericano hace valer la ventaja que adquiere con buenos primeros saques para cerrar el punto luego con ganador. Debe tirar de paciencia Nadal ante este tipo de jugadores que apenas dan continuidad al juego. Set 1 2 - 3

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 2

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Segundo juego en blanco para Nadal. De momento Reilly Opelka no ha conseguido un solo punto desde la zona de resto. Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 2

40 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Reilly Opelka y le sirve para ganar el punto Set 1 1 - 2

30 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Reilly Opelka y le sirve para ganar el punto Set 1 1 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Reilly Opelka se va fuera Set 1 Dominio del saque en este tramo inicial del partido. Reilly Opelka trata de no complicarse lo más mínimo y rehuye completamente del peloteo. Set 1 Segundo servicio liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 1 - 1

15 - 0 El revés de Reilly Opelka se va fuera Set 1 Responde Rafa con un juego en blanco. Buenas sensaciones las que ha mostrado el español en sus golpeos desde el fondo de la pista. Set 1 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Reilly Opelka y consigue el punto Set 1 0 - 1

40 - 0 El revés de Reilly Opelka se va fuera Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Reilly Opelka no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 0 La contradejada de Reilly Opelka se estrella en la red Set 1 Juego sin dificultades al saque para Reilly Opelka y eso que comenzó con un 0-30 en contra. A pocos que le han entrado los primeros, ha dominado a su antojo este primer game del choque. Set 1 Segundo servicio liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Reilly Opelka que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Reilly Opelka, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 0 Reilly Opelka estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

15 - 0 Reilly Opelka estrella su golpe de revés en la red Este será el segundo enfrentamiento entre ambos jugadores. En el primero, disputado en el Masters 1000 de Roma de 2021, se impuso Rafa Nadal con un doble 6-4 sobre la arcilla del Foro Itálico. Esta es la 5ª participación de Reilly Opelka en Indian Wells y su mejor resultado lo obtuvo en 2021 al alcanzar la tercera ronda, por lo que esta es la ya su mejor participación histórica en el torneo californiano. Además del torneo de Dallas, disputó el pasado mes de febrero la final en Delray Beach, aunque se quedó lejos de la posibilidad de pelear por el título en el Open de Australia tras perder contra Denis Shapovalov en la tercera ronda. Reilly Opelka ocupa actualmente la 17ª posición del ranking ATP. El tenista norteamericano ha conquistado este año el torneo de Dallas, el tercero de su trayectoria y los tres en su país natal tras levantar también los títulos en Delray Beach en 2020 y de Nueva York en 2019. DATO. Con su victoria en la tercera ronda de este torneo ante Daniel Evans, Nadal sumó llegó a 400 partidos ganados en torneos de Masters 1000, una cifra a la que no ha llegado ningún otro jugador en la Era Open. Roger Federer ocupa la segunda plaza con 381 victorias, mientras que Novak Djokovic tiene 374. El tenista español tratará de igualar a Novak Djokovic como el jugador con más entorchados en lo que torneos de Masters 1000 se refiere. Nadal ostenta 36, mientras que el serbio ha logrado 37. Muy atrás se queda ya en la tercera posición Roger Federer (28). Rafa Nadal aspira a conseguir su cuarto entorchado en Indian Wells, un torneo que se le resiste desde 2013. Desde entonces, su mejor resultado lo logró en 2016 y 2019, alcanzando las semifinales. De ganar hoy, sería la 12ª ocasión en la que consigue acceder a los cuartos de final del Masters 1000 estadounidense. DATO. Con su victoria en tercera ronda ante Daniel Evans consiguió su 17ª victoria consecutiva del año y le sirve para igualar la marca de inicio de temporada de otras tres leyendas: Pete Sampras, en 1997, Novak Djokovic, en 2013, y Roger Federer, en 2018. Esta es el tercer mejor arranque histórico de cualquier jugador en la Era Open solo superado en ambas ocasiones por el propio Djokovic (26 partidos en 2020 y 41 en 2011). El jugador de Manacor tiene ante sí el reto de continuar con su impresionante racha de partidos ganados de forma consecutiva y es que, desde que comenzara este 2022, ha contado todos sus partidos por victorias. Ya son 17, conquistado en el camino el Open de Australia y los torneos de Melbourne y Acapulco. Buenas noches !! Bienvenidos a la retransmisión del partido de octavos de final del Masters 1000 Indian Wells entre Rafa Nadal y Reilly Opelka. ¿Preparados? Comenzamos…