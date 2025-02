En Directo: Rafael Nadal - Daniel Evans. Partido de Indian Wells Master 1000 2022 | Tenis en Hoy

Volver al inicio Set 2 Nosotros nos despedimos tras haberles contado todo lo sucedido en este encuentro, gracias por habernos acompañado un día más, hasta pronto. Set 2 Rafa Nadal ya está en octavos y pronto conocerá a su su próximo rival, como decíamos, saldrá del encuentro que enfrentará en unos minutos a Opelka y Shapovalov. Set 2 La misma seguridad con la que disputó los últimos juegos de la primera manga saltó Rafa Nadal en la segunda en la que no tuvo rival. Dominio del balear que logró pronto el break y supo administrar su ventaja hasta el final. Set 2 Daniel Evans aprovechó los primeros compases del partido para romper el servicio del tenista español pero Rafa fue capaz de rehacerse para darle la vuelta al marcador y conseguir ganar el primer set sin tener que llegar al tie break. Set 2 El balear se ha conseguido resarcir de todos los problemas que tuvo en el anterior encuentro ante Korda que ganó in extremis y hoy se ha impuesto a Evans en dos mangas. No fue fácil en un comienzo de Nadal que generó algunas dudas pero poco a poco se fue haciendo dominador. Set 2 JUEGO, SET Y PARTIDO PARA NADAL. El balear vence a Daniel Evans en dos sets. Set 2 6 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Set 2 Tres bolas de partido para Rafa Nadal. Set 2 5 - 3

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Set 2 Muy efectivo ahora Daniel Evans en este juego, el tercero que gana en el segundo set. Nueva oportunidad de Rafa de ganar el partido, ahora con su servicio. Set 2 5 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Daniel Evans, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 2

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Juego en blanco para Rafa Nadal que dispone ahora de la primera oportunidad de cerrar el partido al resto. Set 2 5 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniel Evans Set 2 4 - 2

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Set 2 4 - 2

15 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Daniel Evans y le sirve para ganar el punto Set 2 Juego para Daniel Evans aunque Nadal sigue mandando en la segunda manga (4-2). Set 2 4 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 1

30 - 30 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 2 4 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Set 2 Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Set 2 El próximo rival de Rafa Nadal, si consigue cerrar con éxito este duelo ante Daniel Evans, saldrá del encuentro que se disputa a continuación y que enfrenta a Opelka y Shapovalov. Set 2 Juego para Rafa Nadal que respira tras haber remontando después de verse con el marcador en contra. 4-1 para el balear que suma y sigue en su camino por cerrar el encuentro en esta segunda manga. Set 2 4 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Set 2 El británico no aprovecha la oportunidad de break y ahora es Nadal quien tiene ventaja en este juego. Set 2 3 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Set 2 3 - 1

40 - 40 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Bola de break para Daniel Evans que tiene la oportunidad de recuperar el break perdido. Set 2 3 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Set 2 3 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Set 2 3 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Set 2 3 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Daniel Evans gana su primer juego del segundo set, se ha tenido emplear a fondo para ello, 3-1 en el marcador para el británico. Set 2 3 - 1

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 0

40 - ADV El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 0

40 - 40 El revés de Daniel Evans se va fuera Set 2 3 - 0

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Set 2 3 - 0

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Set 2 El balear amplia su ventaja en el segundo set y está un pasito más cerca de lograr el pase para octavos de final. Set 2 3 - 0

0 - 0 El revés de Daniel Evans se va fuera Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Set 2 2 - 0

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 0

30 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 2 2 - 0

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Set 2 BREAK DE NADAL. El tenista español pone el 2-0 en el segundo set tras el fallo de Daniel Evans que la manda muy lejos. Set 2 2 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Set 2 Bola de break para Nadal. El de Manacor dispone de la oportunidad de romper el servicio en el primer juego al resto del segundo set. Set 2 1 - 0

40 - 30 Daniel Evans estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 0

30 - 30 Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Set 2 1 - 0

15 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 0

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 0

15 - 0 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Daniel Evans y le sirve para ganar el punto Set 2 Juego en blanco para Rafa Nadal que ha salido lanzado en esta segunda manga. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Set 2 0 - 0

30 - 0 Daniel Evans estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 0

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Set 1 Cara de circunstancias la de Daniel Evans que se ha visto muy cerca de ganar el primer set pero ha visto como su rival iba de menos a más. Set 1 SET PARA RAFA NADAL. El balear se lleva la victoria en esta primera manga, sufrido triunfo en un set que le puso cuesta arriba con el break de Evans pero que ha conseguido remontar sin llegar al tie break. Set 1 Daniel Evans falla su segundo servicio, doble falta Set 1 6 - 5

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Tres bolas de set para Rafa Nadal con un juego que se le ha complicado muchísimo a Evans con el 0-40. Set 1 6 - 5

40 - 0 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Set 1 6 - 5

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Set 1 6 - 5

15 - 0 Daniel Evans estrella su golpe de derecha en la red Set 1 No sin esfuerzo Nadal saca adelante este juego con su saque para el 6-5, ventaja para el balear y ahora Daniel Evans servirá para tratar de llegar al tie break. Set 1 6 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Set 1 5 - 5

ADV - 40 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 5 - 5

ADV - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Daniel Evans y gana el tanto Set 1 5 - 5

40 - 40 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Set 1 Ventaja de Daniel Evans que busca su segundo break en el partido. Set 1 5 - 5

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 5 - 5

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Set 1 5 - 5

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 5

15 - 15 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Set 1 5 - 5

0 - 15 Revés desde el centro de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal Set 1 Juego en blanco para Daniel Evans, no consigue Nadal buscar el break que le hubiera dado la victoria en el primer set. Set 1 5 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 4

0 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque liftado de Daniel Evans, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Rafa Nadal le da la vuelta al marcador y las sensaciones en la pista ya son diferentes, ahora el de Manacor domina los puntos y ha ganado enteros con respecto a los primeros juegos. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniel Evans Set 1 4 - 4

30 - 15 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Daniel Evans Set 1 4 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Set 1 4 - 4

0 - 15 Revés desde el centro de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal Set 1 BREAK DE NADAL. El último golpeo de Daniel Evans se queda en la red y el balear iguala el primer set. Set 1 4 - 4

0 - 0 Daniel Evans estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Primera bola de break de la que dispone Nadal en el partido. Set 1 3 - 4

40 - 30 Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Set 1 Ace de Daniel Evans con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Problemas para Daniel Evans que comete doble falta, 15-30 para Nadal en este juego. Set 1 Daniel Evans falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Segundo servicio liftado de Daniel Evans, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 4

15 - 0 La volea de Daniel Evans se va fuera Set 1 Juego en blanco para Rafa Nadal y el primer ser entra ya en una fase decisiva, el balear está obligado a romper el servicio de Evans para tener opciones en esta primera manga. Set 1 3 - 4

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Daniel Evans Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniel Evans Set 1 Nadal apura a la línea pero se le marcha al pasillo de dobles, juego para Daniel Evans para el 4-2. Set 1 2 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 3

30 - 40 El revés de Daniel Evans se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Daniel Evans, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 30 Daniel Evans con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Set 1 2 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Juego para el balear que pone el 2-3 en el marcador en el que sigue mandando Evans tras el break conseguido. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Set 1 Y otra nueva falta de Rafal Nadal, aún no ha cometido ninguna Evans en este encuentro. Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 1 - 3

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 3

40 - 0 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Set 1 1 - 3

30 - 0 Daniel Evans no consigue superar la red con su volea Set 1 1 - 3

15 - 0 El revés de Daniel Evans se va fuera Set 1 Daniel Evans certifica el break anterior ganando con su servicio este juego en el que no ha notado la presión. De momento Nadal no consigue inquietar al resto. Set 1 Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Daniel Evans, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 2

0 - 15 Gran volea desde media pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 BREAK DE EVANS. El británico no pudo aprovechar su primera bola de rotura pero sí lo ha hecho con la segunda, el último golpe de Rafa se queda en la red y su rival se pone con ventaja. Set 1 1 - 2

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Daniel Evans no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Daniel Evans celebra el punto que le permite disponer de la primera bola de break del partido. Set 1 1 - 1

30 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Daniel Evans supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 1 1 - 1

30 - 30 Daniel Evans no consigue superar la red con su volea Set 1 Otra doble falta de Nadal que ha cometido dos, una en cada uno de sus turnos de servicio. Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 1 - 1

15 - 15 El revés de Daniel Evans se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Juego para Daniel Evans que gana también sin problemas con su primer turno de saque del partido. Set 1 Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 40 Daniel Evans estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 0

0 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Daniel Evans gana su primer punto al servicio con un saque directo. Set 1 Ace de Daniel Evans con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Primer juego para Nadal que lo gana con comodidad con su servicio. Set 1 1 - 0

0 - 0 El revés de Daniel Evans se va fuera Set 1 Primera doble falta de Nadal en el partido cuando iba camino de ganar el juego en blanco. Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

40 - 0 Daniel Evans estrella su golpe de revés en la red Set 1 El balear imponiendo su derecha en la pista en estos primeros puntos. Set 1 0 - 0

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Ambos tenistas ya están en pista calentando y el partido comenzará en unos minutos. Se ha retrasado un poco porque el encuentro anterior, en el que Monfils ha eliminado a Medvedev, se ha alargado. Un Master de Indian Wells que Rafa Nadal ha ganado en tres ocasiones pero de la última hacen ya nueve años, fue campeón en 2007, 2009 y 2013. Esa fue la última final en este torneo para el tenista de Manacor. Para Daniel Evans, su mayor logro en este 2022 ha sido llegar a octavos de final de Sydney donde cayó ante el también español Pedro Martínez. Rafa Nadal buscar dar continuidad a su buen comienzo de año, ya ha ganado tres torneos, más de los que ganó el año pasado (2) y en 2020 (otros dos). Se ha proclamado campeón en el Open de Australia, en Melbourne y Acapulco. Rafa Nadal y Daniel Evans se han enfrentado en dos ocasiones previamente y en ambas ganó el balear en dos sets: en 2019 en el Masters 1000 de Canadá y en semifinales de la Copa Davis también en 2019. Punto de motivación para el balear que consiguió levantar un partido muy difícil. Más fácil lo tuvo en su partido anterior Daniel Evans que se impuso 2-0 al argentino Federico Coria. Rafa Nadal tuvo que sufrir de lo lindo para ganar su anterior encuentro ante Sebastian Korda, ganó 6-2 el primer set pero cedió 1-6 el segundo y se le complicó mucho el tercero con un 2-5 en contra pero lo acabó ganando en el tie break. Buenas noches y bienvenidos a disfrutar de este encuentro de la tercera ronda de Indian Wells que enfrenta a Rafa Nadal y Daniel Evans.