En Directo: Pablo Carreño Busta - Emilio Gomez. Partido de Copa Davis 2021 | Tenis en Hoy

Volver al inicio Set 3 España ya tiene la victoria ante Ecuador. Y ahora buscará el 3-0 para facilitar los empates, si se produjeran, en este grupo y, sobre todo, para buscar ser el mejor segundo con el fin de clasificarse a los cuartos de final. Turno ahora del dobles. No se lo pierdan. Esperemos que hayan disfrutado del espectáculo. Reciban un fuerte abrazo. Set 3 Y en el definitivo Tie Break, cuando reinaba la igualdad, Emilio Gómez cometió una inoportuna doble falta que suponía la doble opción de encuentro para España. Al resto no pudo pero con el servicio arriesgó en el segundo saque para finiquitar el punto para su país con una gran volea de revés en la red. Set 3 Con 5-2 a su favor en el tercer set desperdició dos pelotas de partido al resto, para luego bloquearse en el servicio. El encuentro se igualaba y Emilio Gómez volvió a encontrar las sensaciones de inicio a base de gritos alentadores frente a un asturiano apocado que llegó como pudo al Tie Break, gracias a que al sudamericano le costaba combatir que su rival le presionara en la red. Set 3 En un punto bien elaborado Pablo Carreño se deshizo de su momento más peliagudo del encuentro, alzó el puño, sacó la garra y contagió la grada. El encuentro cambió por completo, y al asturiano empezó a correrles las derechas, a ser más sólido con el saque y a atacar a su rival desde el resto. Set 3 Pablo Carreño ha solventado un encuentro en cuya primera mitad del mismo permaneció atascado con un ecuatoriano avasallador y venido arriba haciendo el partido de su vida contra un Top 20. Pero el punto de inflexión llegó con 3-2 y bola de break a su favor. Set 3 ¡¡¡ PABLO CARREÑO LE ENTREGA EL SEGUNDO PUNTO Y LA VICTORIA DE LA ELIMINATORIA A ESPAÑA FRENTE A ECUADOR EN UN PARTIDO AGÓNICO CONTRA ECUADOR QUE SE HA RESUELTO EN DOS HORAS Y MEDIA (5-7, 6-3 Y 7-6) !!! Set 3 7 - 6

0 - 0 Gran volea desde media pista de Pablo Carreño Busta que supera a Emilio Gomez y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ MATCH POINT DE PABLO CARREÑO AL SERVICIO !!! Set 3 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 ¡¡¡ DOBLE FALTA DE ECUADOR !!! ¡¡¡ DOBLE FALTA DE ECUADOR !!! ¡¡¡ DOBLE FALTA DE ECUADOR !!! ¡¡¡ DOBLE FALTA DE ECUADOR !!! ¡¡¡ LA CUARTA !!! ¡¡¡ ESPAÑA CON OTRAS DOS PELOTAS DE PARTIDO !!! Sirve Emilio Gómez ahora. Set 3 Emilio Gomez falla su segundo servicio, doble falta Set 3 PUNTO GRATUITO DE SAQUE PROVIDENCIAL DE PABLO CARREÑO QUE SESTEA DE NUEVO EL PUNTO DE PARTIDO. Sirve Emilio Gómez. 5-4. Set 3 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 3 6 - 6

4 - 4 Emilio Gomez estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque abierto, approach y definición en la otra escuadra. Emilio Gómez cumple con su saque y ahora toda la presión es para nuestro tenista que es ahora cuando debe demostrar que es Top 20- 3-4 Set 3 6 - 6

3 - 4 Buen derechazo desde la red de Emilio Gomez que supera a Pablo Carreño Busta Set 3 ¡¡¡ EN EL CARA A CARA EN LA RED SE IMPONE EL DE GUAYAQUIL !!! ¡¡¡ LO CELEBRA POR TODO LO ALTO ANTES DEL CAMBIO DE CAMPO !!! 3-3. Mayor igualdad imposible. Set 3 6 - 6

3 - 3 Gran volea desde media pista de Emilio Gomez que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 3 EMILIO GÓMEZ SABE DEFENDERSE, APUNTA A LA LÍNEA DE FONDO Y ELLO SORPRENDE A PABLO CARREÑO. ECUADOR RECUPERA EL MINI BREAK. 3-2 Set 3 6 - 6

3 - 2 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 6 - 6

3 - 1 Emilio Gomez estrella su golpe de derecha en la red Set 3 ¡¡¡ RESTAZO DE PABLO CON SEGUNDO DE EMLIO GÓMEZ !!! ¡¡¡ MINI BREAK !!! ¡¡¡ VAMOS ESPAÑA !!! 2-1 Set 3 6 - 6

2 - 1 Gran resto de derecha de Pablo Carreño Busta que supera a Emilio Gomez y consigue el punto Set 3 6 - 6

1 - 1 Buen derechazo desde la red de Emilio Gomez que supera a Pablo Carreño Busta Set 3 PABLO CARREÑO COMIENZA CON BUEN PIE EN EL TIE BREAK. Los últimos puntos ganados por el asturiano han sido en la red, algo que debería aprovechar ahora que su tenis no es fluido. 1-0 Set 3 6 - 6

1 - 0 El passing shot de Emilio Gomez se estrella en la red Set 3 PABLO CARREÑO SE JUGARÁ SU PUNTO EN ESTA DAVIS CUP FINALS EN EL TIE BREAK DEL TERCER SET TRAS DESPERDICIAR DOS PUNTOS DE PARTIDO. Set 3 6 - 6

0 - 0 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 6 - 5

30 - 40 Remate desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que no da opciones a Emilio Gomez Set 3 6 - 5

15 - 40 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 6 - 5

15 - 30 Emilio Gomez no consigue superar la red con su volea Set 3 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 6 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 CON MÁS CORAZÓN QUE CABEZA PABLO CARREÑO SE ASEGURA EL TIE BREAK. Muy peligroso y muy cerca del break un reanimado Emilio Gómez, el español ha abusado de tirarse a la red para presionar al ecuatoriano, aparte de conectar su quinto ace del encuentro. Set 3 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 3 5 - 5

40 - 30 El globo de Emilio Gomez se va fuera Set 3 5 - 5

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Emilio Gomez que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 3 Ace de Pablo Carreño Busta con un saque plano que no puede devolver Emilio Gomez Set 3 5 - 5

15 - 15 El passing shot de Emilio Gomez se estrella en la red Set 3 5 - 5

0 - 15 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 3 REGRESA LA MEJOR VERSIÓN DE EMILIO GÓMEZ CUANDO PABLO CARREÑO TENÍA EL PARTIDO EN LA MANO. Tras el doble punto de encuentro dilapidado, el tenista de Guayaquil ha visto la luz sin tener nada que perder para morder en la frágil moral de nuestro tenista. Set 3 5 - 5

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Emilio Gomez que no da opciones a Pablo Carreño Busta Set 3 5 - 4

30 - 40 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 3 5 - 4

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Emilio Gomez que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 3 5 - 4

30 - 15 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 3 GENIAL PABLO CARREÑO AL RESTO. Emilio Gómez se equivoca y otra vez regresa el fantasma del Match Point al Madrid Arena. 0-30. Set 3 5 - 4

30 - 0 El revés de Emilio Gomez se va fuera Set 3 5 - 4

15 - 0 Emilio Gomez estrella su golpe de derecha en la red Set 3 ¡¡¡ ROMPE EMILIO GÓMEZ !!! ¡¡¡ BREAK PARA ECUADOR !!! ESPAÑA SIGUE RESTANDO PARA ATAR LA VICTORIA. Pero Pablo Carreño, tras contar con dos match points, ha fallado en el momento de la verdad. Le ha pasado como en la primera mitad de la contienda. Atenazado, le ha costado tener la iniciativa y el ecuatoriano se ha dado cuenta para sacar provecho de ello. Set 3 5 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 ¡¡¡ PELOTA DE ROTURA PARA EMILIO GÓMEZ !!! Set 3 5 - 3

30 - 40 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 ¡¡¡ SE PASÓ DE FRENADA EMILIO GÓMEZ CON EL PARALELO !!! ¡¡¡ SOBREVUELA EL MATCH POINT SOBRE EL MADRID ARENA !!! 30-30. Set 3 5 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 3 RESTAZO DE EMILIO GÓMEZ CON SEGUNDO DE PABLO CARREÑO PARA ACERCARSE AL BREAK POINT. 15-30. Set 3 5 - 3

15 - 30 Fabuloso resto de revés de Emilio Gomez que no consigue devolver Pablo Carreño Busta Set 3 CAÑA EN EL MOMENTO MÁS INOPORTUNO. Pablo Carreño se había repuesto a un gran resto de Emilio Gómez, logró dominar el punto aplicando el parabrisas, Emilio Gómez corría y corría en el fondo de la pista y, a la hora de finiquitar, a la grada con el drive. Set 3 5 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 PALO CON LA DERECHA DE PABLO CARREÑO. Paralelo a la misma línea para comenzar con un 15-0 que tranquilice el camino de la victoria. Set 3 5 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Emilio Gomez y consigue el punto Set 3 ¡¡¡ RESISTE EMILIO GÓMEZ !!! El de Guayaquil le cede la presión a un Pablo Carreño.... QUE SIRVE PARA GANAR EL ENCUENTRO Y COLOCAR EL 2-0 EN LA ELIMINATORIA PARA ESPAÑA. Set 3 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 5 - 2

40 - ADV El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 5 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 3 5 - 2

40 - ADV El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 ¡¡¡ PUNTAZO EN EL MADRID ARENA DONDE PABLO CARREÑO SE HABÍA REPUESTO AL DOMINIO INICIAL DEL SUDAMERICANO, HABÍA PROTAGONIZADO UN APPROACH PARA ACORRALAR A SU RIVAL QUE SALIÓ DEL ATOLLADERO CON UN CRUZADO ESPECTACULAR AYUDADO POR LA RED !!! Deuce. Set 3 5 - 2

40 - 40 Derechazo afortunado desde el fondo de la pista de Emilio Gomez que toca la red y consigue el punto Set 3 SEGUNDA OPCIÓN DE PARTIDO PARA PABLO CARREÑO TRAS ABALANZARSE SOBRE LA PELOTA EN EL RESTO DEL SEGUNDO DE SU RIVAL. Set 3 5 - 2

ADV - 40 El passing shot de Emilio Gomez se estrella en la red Set 3 5 - 2

40 - 40 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 ¡¡¡ MATCH BALL PARA PABLO CARREÑO !!! Set 3 5 - 2

40 - 30 El revés de Emilio Gomez se va fuera Set 3 ¡¡¡ SEGUNDA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO PARA EMILIO GÓMEZ Y SE ACERCA LA PELOTA DE PARTIDO EN EL MADRID ARENA !!! 30-30 Set 3 Emilio Gomez falla su segundo servicio, doble falta Set 3 5 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 5 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 3 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 PABLO CARREÑO SUMA SU CUARTO ACE, PRESIONA A SU RIVAL CON SU JUEGO PROFUNDO, SE CUMPLEN LAS DOS HORAS DE ENCUENTRA Y ESPAÑA SE DISPONE A RESTAR PARA COLOCAR EL 2-0 EN EL MARCADOR EN ESTA ELIMINATORIA ANTE ECUADOR. Set 3 5 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 3 4 - 2

40 - 15 Remate desde la red de Pablo Carreño Busta que no opciones a Emilio Gomez Set 3 Ace de Pablo Carreño Busta con un saque plano que no puede devolver Emilio Gomez Set 3 4 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 3 JUEGO EN BLANCO PARA EMILIO GÓMEZ QUE NO QUIERE RENDIRSE. Pablo Carreño, con break arriba, sabe perfectamente que el triunfo pasa por su servicio y se toma un respiro al resto para centrarse en su saque. Set 3 4 - 2

0 - 0 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 3 Ace de Emilio Gomez con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 3 Segundo servicio liftado de Emilio Gomez, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Emilio Gomez, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 HA HABIDO DUDAS PARA CONFIRMAR EL BREAK PERO EL TERCER ACE DEL ESPAÑOL CON 30-30 SELLÓ LA ROTURA ANTERIOR. Pablo Carreño, que transmite confianza y que está lanzado a por la victoria, está a tan solo dos juegos del 2-0 para España frente a Ecuador. Set 3 4 - 1

0 - 0 Pablo Carreño Busta con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Ace de Pablo Carreño Busta con un saque plano que no puede devolver Emilio Gomez Set 3 3 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 3 - 1

30 - 15 Emilio Gomez con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 3 3 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 3 ¡¡¡¡ BREAK PARA PABLO CARREÑO QUE ENCARRILA SU CAMINO HACIA LA VICTORIA !!!! ¡¡¡ VAMOOOOOOOS AL VIENTO DEL GIJONÉS !!!! Parcial de 8-2 en puntos que desestabiliza la confiada ya minada de un guayaquileño que se ve cada vez con menos opciones. Set 3 3 - 1

0 - 0 Emilio Gomez estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 1

40 - 30 El globo defensivo de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 ¡¡¡ DOBLE PELOTA DE BREAK PARA PABLO CARREÑO !!! Set 3 2 - 1

40 - 15 Emilio Gomez no consigue superar la red con su globo defensivo Set 3 2 - 1

30 - 15 Emilio Gomez estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 2 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 3 SIGUE SÓLIDO PABLO CARREÑO. Tras un fallo garrafa en un remate aparatoso que le costó el 0-15, el pupilo de Samu López no le ha dado pie a su rival y ha seguido tirando con la derecha, sumando un saque directo más (el segundo en este partido) y finiquitando con un punto gratuito de saque. Set 3 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 3 Ace de Pablo Carreño Busta con un saque plano que no puede devolver Emilio Gomez Set 3 1 - 1

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Emilio Gomez y consigue el punto Set 3 1 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Emilio Gomez y consigue el punto Set 3 1 - 1

0 - 15 El remate de Pablo Carreño Busta se estrella en la red Set 3 QUINTO ACE PARA EMILIO GÓMEZ QUE LE SIRVE PARA CONQUISTAR EL PRIMER JUEGO DEL TERCER SET. Con este juego, el ecuatoriano corta la sangría de 0-5 en juegos en contra. Set 3 Ace de Emilio Gomez con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 3 1 - 0

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Emilio Gomez que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 3 1 - 0

30 - 30 Emilio Gomez estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 0

15 - 30 El passing shot de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 1 - 0

15 - 15 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 3 1 - 0

15 - 0 Impresionante passing shot de Pablo Carreño Busta desde el fondo de la pista supera a Emilio Gomez y le sirve para ganar el punto Set 3 PARCIAL DE 5-0 EN JUEGOS PARA PABLO CARREÑO QUE VUELVE A SELLAR CON COMODIDAD SU SERVICIO. Mejora en los primeros, sus derechas son profundas, le permiten dominar y finiquita con total tranquilidad. Es otro el tenista español. Set 3 1 - 0

0 - 0 Buen derechazo desde la red de Pablo Carreño Busta que supera a Emilio Gomez Set 3 0 - 0

40 - 15 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 0

40 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Emilio Gomez y consigue el punto Set 3 0 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 3 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 2 El segundo set y, posiblemente, el encuentro se pueda resumir en ese 3-2 y pelota de break en contra para Pablo Carreño, que ha solventado con un punto elaborado excepcional el que ha cambiado completamente la dinámica. Ha sido ganar ese punto venirse arriba, la grada con él y esfumarse un Emilio Gómez que hasta entonces se mostraba intratable. Set 2 ¡¡¡ SET PARA PABLO CARREÑO QUE EMPATA EL ENCUENTRO EN 38 MINUTOS !!! ¡¡¡ LLEVAMOS HORA Y MEDIA DE UN ENCUENTRO QUE SE DECIDIRÁ EN EL TERCER SET !!! Set 2 6 - 3

0 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Pablo Carreño Busta supera a Emilio Gomez y gana el tanto Set 2 ¡¡¡ CAMBIAN LAS TORNAS !!! ¡¡¡ AHORA SÍ HAY PASO ADELANTE CON EL 30-30 !!! ¡¡¡ DOBLE FALTA DE EMILIO GÓMEZ Y SET POINT PARA PABLO CARREÑO !!! Set 2 Emilio Gomez falla su segundo servicio, doble falta Set 2 5 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 2 Saque liftado de Emilio Gomez, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Emilio Gomez falla su segundo servicio, doble falta Set 2 PARCIAL DE 11-1 PARA PABLO CARREÑO, QUE CIERRA EN BLANCO Y SE DISPONE A RESTA PARA EMPATAR EL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA ELIMINATORIA ENTRE ESPAÑA Y ECUADOR. Set 2 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 2 4 - 3

40 - 0 Emilio Gomez estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 2 4 - 3

15 - 0 Buen derechazo desde la red de Pablo Carreño Busta que supera a Emilio Gomez Set 2 ¡¡¡ ROMPE PABLO CARREÑO !!! ¡¡¡ ROMPE PABLO CARREÑO !!! ¡¡¡ ROMPE PABLO CARREÑO !!! ¡¡¡ ROMPE PABLO CARREÑO !!! ¡¡¡ HA PODIDO LLEGAR POR FIN EL PUNTO DE INFLEXIÓN !!! Con 3-2 y bola de break en contra en un gran punto elaborado, Emilio Gómez no acertó con su globo defensivo, el asturiano levantó el puño, contagió a la grada. Levantó el servicio, el español siguió levantando el puño, la grada animando y el ecuatoriano se ha venido abajo. Este cambio de dinámica no la puede desaprovechar nuestro medalla de bronce. Set 2 4 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Emilio Gomez y consigue el punto Set 2 3 - 3

40 - 15 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡¡¡ TRIPLE PELOTA DE ROTURA PARA PABLO CARREÑO !!! 6-0 de parcial para el ganador de Hamburgo y Marbella. Set 2 3 - 3

40 - 0 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 2 3 - 3

30 - 0 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Emilio Gomez y consigue el punto Set 2 ¡¡¡ PABLO CARRERA LUCE LA MEJOR VERSIÓN EN SU MOMENTO MÁS PELIAGUDO !!! Un punto muy bien elaborado donde ha presionado en la red, un punto gratuito de saque y una victoria de rallie deshace el fantasma del break, saca el puño y por primera vez en toda la tarde contagia a la grada. Set 2 3 - 3

0 - 0 El revés de Emilio Gomez se va fuera Set 2 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 2 2 - 3

40 - 40 El globo defensivo de Emilio Gomez se va fuera Set 2 ¡¡¡ PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL SEGUNDO SET, PARA ECUADOR !!! Set 2 2 - 3

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Emilio Gomez que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 UNA DE CALY OTRA DE ARENA PARA EL TOP 20 DEL MUNDO. Tras un punto gratuito de saque y una gran volea en approach parecía que Pablo Carreño se recuperaba del 15-30 pero otro fallo le devuelve a la realidad. Deuce muy peligroso y segundo saque. Set 2 2 - 3

40 - 40 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 3

40 - 30 Pablo Carreño Busta con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 2 2 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 2 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 2 2 - 3

0 - 15 Impresionante passing shot de Emilio Gomez desde el fondo de la pista supera a Pablo Carreño Busta y le sirve para ganar el punto Set 2 EMILIO GÓMEZ CON PASO FIRME E IMPASIBLE CERRANDO SERVICIOS EN BLANCO Y CON ACES INCLUÍDOS. Está en una nube, lanzado a por la victoria y el empate de la eliminatoria, con un Pablo Carreño, al resto, completamente cabizbajo y alicaído, esperando también a que su rival baje el nivel. Set 2 Ace de Emilio Gomez con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 2 Segundo servicio liftado de Emilio Gomez, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 LA TENSIÓN SE PALPA EN EL AMBIENTE. Siguen dominando los servicios en estos compases iniciales del segundo set que mantienen a Pablo Carreño a la expectativa, gracias a que también Emilio Gómez demuestra a veces el ranking que tiene. Set 2 Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Emilio Gomez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 2

40 - 15 Emilio Gomez estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 2 1 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Emilio Gomez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 NO HAY QUIEN PARE A EMILIO GÓMEZ QUE TAMBIÉN QUIERE GANAR LA GUERRA PSICOLÓGICA A BASE DE PUNTAZOS Y GRITOS. Sin señales de Pablo Carreño al resto. Set 2 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Ace de Emilio Gomez con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 2 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 0 El revés de Emilio Gomez se va fuera Set 2 EN BLANCO PARA PABLO CARREÑO QUE AL MENOS AFIANZA EL SAQUE. Para salir del bloqueo donde se haya inmiscuido, todo empieza por solidificar el servicio para ir, poco a poco, logrando más cosas. Set 2 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Emilio Gomez y consigue el punto Set 2 0 - 1

40 - 0 Emilio Gomez estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 1

30 - 0 Emilio Gomez estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 1

15 - 0 El revés de Emilio Gomez se va fuera Set 2 EMILIO GÓMEZ CORROBORA QUE TIENE LA CONFIANZA POR LAS NUBES, Y PABLO CARREÑO TODO LO CONTRARIO. Deja mucho que desear por parte del gijonés que no reaccione jugando contra el 150 del mundo, y en casa. Set 2 0 - 1

0 - 0 El globo defensivo de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Emilio Gomez, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 15 Emilio Gomez estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 Parecía que anímicamente el tenista gijonés parecía recomponerse tras el contrabreak ganado por un punto que ponía las gradas boca abajo, pero nada más lejos de la realidad los fallos no abandonaron al brazo del Top 20, en el intercambio fue mejor el ecuatoriano que está muy peligroso con sus restos a los pies quitándole una iniciativa que no tiene el medalla de bronce en Tokyo. Set 1 En un encuentro más propio de tierra batida que de pista dura, Emilio Gómez ha sabido adaptarse mejor de primeras a la altura de Madrid con respecto a un Pablo Carreño muy fallón sobre todo a la hora de definir. Set 1 ¡¡¡ SEGUNDA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO PARA PABLO CARREÑO Y PRIMER SET PARA EMILIO GÓMEZ EN 46 MINUTOS DE JUEGO!!! ¡¡¡ EL MADRID ARENA SE QUEDA HELADO !!! Set 1 Pablo Carreño Busta falla su segundo servicio, doble falta Set 1 5 - 6

30 - 40 El passing shot de Emilio Gomez se estrella en la red Set 1 ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE SET PARA ECUADOR !!! Set 1 5 - 6

15 - 40 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 PABLO CARREÑO SE EQUIVOCA PRIMERO CON EL REVÉS CRUZADO Y DESPUÉS CON LA DERECHA INVERTIDA. La primera se fue más allá del pasillo de dobles y la segunda en la red. SOBREVUELA LA AMENAZA DEL BREAK POINT EN EL MADRID ARENA. 15-30 Set 1 5 - 6

15 - 30 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Emilio Gomez no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 6

0 - 15 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 EMILIO GÓMEZ SE ASEGURA EL TIE BREAK GRACIAS A UN PROVIDENCIAL SAQUE DIRECTO CON 30-30. Otra vez Pablo Carreño vuelve a quedarse en el 30-30 pero a diferencia de las otras ocasiones donde el asturiano falló en el ataque, ahora no ha podido hacer nada. Set 1 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 Ace de Emilio Gomez con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 1 5 - 5

30 - 30 Emilio Gomez estrella su golpe de derecha en la red Set 1 5 - 5

15 - 30 Emilio Gomez estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 5 - 5

0 - 15 Emilio Gomez con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 A pesar de complicarse el juego en los últimos instantes, Pablo Carreño cierra con relativa comodidad su servicio en un primer set que se encamina paulatinamente a la muerte súbita y donde los servicios han vuelto a retomar el protagonismo. Set 1 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 1 4 - 5

40 - 30 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 5

40 - 15 La dejada de Pablo Carreño Busta se estrella en la red Set 1 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 1 4 - 5

30 - 0 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 1 4 - 5

15 - 0 Emilio Gomez estrella su golpe de revés en la red Set 1 GRITA EMILIO GÓMEZ PORQUE ATA EL QUINTO JUEGO GRACIAS A UN BUEN PRIMER SERVICIO. Lo hizo todo bien en este juego el de Guayaquil en un primer punto bien leído, en un segundo apretando en la red a un rival, que volvió a la senda de los errores en otro punto. ECUADOR RESTA PARA APUNTARSE SU PRIMER SET EN ESTA DAVIS CUP FINALS. Set 1 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 4 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 4 - 4

30 - 15 El passing shot de Emilio Gomez se estrella en la red Set 1 4 - 4

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Emilio Gomez que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 1 4 - 4

15 - 0 Emilio Gomez estrella su golpe de revés en la red Set 1 HABÍA QUE CONFIRMAR EL BREAK Y CUMPLE PABLO CARREÑO. Con pelotas nuevas no empezó bien el juego nuestro representante con una doble falta (la segunda del encuentro), pero dos puntos gratuitos de saque allanó el camino, tranquilizó los ánimos y cerró el juego con el 4-4 que nos adentra en la fase crucial del set. Set 1 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 1 3 - 4

40 - 15 Emilio Gomez estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 1 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 1 Pablo Carreño Busta falla su segundo servicio, doble falta Set 1 ¡¡¡ LLEGÓ PABLO !!! ¡¡¡ LLEGÓ PABLO !!! ¡¡¡ LLEGÓ PABLO A UNA DEJADA IMPOSIBLE !!! ¡¡¡ PUNTAZO DE CARREÑO !!! ¡¡¡ PUNTAZO DE CARREÑO !!! ¡¡¡ PUNTAZO DE CARREÑO !!! Rally eterno de mucha tensión, de golpes duros con golpes cortados y más lentos, con el público exclamando y con un dejadón de Emilio Gómez al que ha llegado agónicamente el gijonés para cruza y pasar a su rival, y recuperar el terreno perdido. Esperemos que esta acción sirva de punto de inflexión. Set 1 3 - 4

0 - 0 Con un preciso passing shot desde el la red, Pablo Carreño Busta supera a Emilio Gomez y gana el tanto Set 1 Ahora es Emilio Gómez el que regala el punto con su paralelo en la red, CUARTA BOLA DE ROTURA PARA ESPAÑA. Set 1 2 - 4

ADV - 40 Emilio Gomez estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡¡¡ NO APROVECHA LAS TRES OPCIONES DE BREAK EL ASTURIANO QUE VUELVE A ENCOGERSE Y A FALLAR CUANDO MÁS LO NECESITA !!! Deuce. Set 1 Segundo servicio liftado de Emilio Gomez, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Emilio Gomez, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡¡¡ TRIPLE PUNTO DE CONTRABREAK PARA PABLO CARREÑO !!! Set 1 2 - 4

40 - 0 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 1 2 - 4

30 - 0 Emilio Gomez estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 1 ¡¡¡ BREAK PARA EMILIO GÓMEZ !!! ¡¡¡ ROMPE ECUADOR !!! ¡¡¡ SALTA LA SORPRESA EN EL MADRID ARENA !!! ¡¡¡ PABLO CARREÑO HA EMPEZADO ATASCADO Y SIGUE SIN ENCONTRAR SU MEJOR TENIS !!! Set 1 2 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 DOBLE PUNTO DE ROTURA PARA EMILIO GÓMEZ. Los primeros en general del encuentro. Set 1 2 - 3

15 - 40 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 PRIMERA DOBLE FALTA DE PABLO CARREÑO QUE SE COMPLICA DE NUEVO SU SERVICIO. Otra vez más Emilio Gómez, que está restando muy bien a los pies, se coloca con 15-30 a su favor. Set 1 Pablo Carreño Busta falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 3

15 - 15 El passing shot de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 1 INAPELABLE EMILIO GÓMEZ QUE CIERRA EN BLANCO. De cara el jugador de Guayaquil, no se esconde a la hora de pegarla y de avasallar a un Pablo Carreño que todavía no termina de soltarse. Los intercambios duros de momento para Ecuador Set 1 2 - 3

0 - 0 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Emilio Gomez que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 1 2 - 2

0 - 30 El globo defensivo de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 15 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 2

0 - 0 Impresionante passing shot de Pablo Carreño Busta desde el fondo de la pista supera a Emilio Gomez y le sirve para ganar el punto Set 1 1 - 2

ADV - 40 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 1 NUEVO JUEGO DE PABLO CARREÑO AL SAQUE, Y OTRO DEUCE. Pablo Carreño despejó cualquier fantasma de bola de break (15-30) con un saque directo, pero no logra estar afinado para ataca o mover a su rival topándose una y otra vez con la cinta. Set 1 1 - 2

40 - 40 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ace de Pablo Carreño Busta con un saque plano que no puede devolver Emilio Gomez Set 1 1 - 2

30 - 30 El revés de Emilio Gomez se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 0 El revés de Emilio Gomez se va fuera Set 1 SE REPITE EL MISMO GUIÓN QUE EN EL PRIMER JUEGO. Pablo Carreño acechante al resto para forzar la primera pelota de break del encuentro y jugando con los errores de su rival, pero con 30-30, el ataque, ahora de revés, ha vuelto a quedarse en la red. Set 1 1 - 2

0 - 0 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 40 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Emilio Gomez, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Emilio Gomez y consigue el punto Set 1 PABLO CARREÑO IGUALA EL INICIO DEL PRIMER SET. A través de constancia y solidez, el asturiano logra empatar en un encuentro más propio de la tierra batida que de la pista dura. La tenacidad a la hora de la elaboración y saber atacar será clave para el 20 del mundo. Set 1 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Emilio Gomez se va fuera Set 1 0 - 1

ADV - 40 Emilio Gomez estrella su golpe de revés en la red Set 1 PRIMER DEUCE DEL ENCUENTRO EN EL PRIMER JUEGO DE UN PABLO CARREÑO QUE HA EMPEZADO ATRANCADO. El asturiano sobrevive a base de buenos primer servicio, pero en el intercambio no domina y, además, ya ha cometido la primera caña. Set 1 0 - 1

40 - 40 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 30 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Emilio Gomez se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 0 Emilio Gomez estrella su golpe de revés en la red Set 1 PRIMER JUEGO DEL ENCUENTRO PARA EMILIO GÓMEZ. Tras un carrusel de saque directo y doble falta por parte del sudamericano, Pablo Carreño ha estado a punto de forzar la bola de break, pero su ataque con la derecha se quedó en la red. Set 1 Saque plano de Emilio Gomez, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 40 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Emilio Gomez y consigue el punto Set 1 Emilio Gomez falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Ace de Emilio Gomez con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 1 0 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Emilio Gomez que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Todo preparado en el Madrid Arena de la Casa de Campo que presenta a esta hora mejor ambiente que en el encuentro de Feliciano López. Se nota que el público ha salido de trabajar. El juez de silla será el francés Damien Dumusois. Aplausos a ambos tenistas. Pablo Carreño a sellar el trámite ante Ecuador. Sin embargo, en Copa Davis cuenta con una dilatada experiencia. Ha disputado 30 partidos con un resumen de 17 victorias y 13 derrotas. Ha vencido sus últimos tres partidos: en la final del grupo I en 2018 ante Darian King (Barbados), en los cuartos de final del grupo I de 2019 contra Juan Lugo (Venezuela); y sobre todo en el Play Off de acceso a esta Davis Cup Finals en el 3-0 ante Japón derrotando a Go Soeda por 7-5 y 7-6. Su rival de hoy es Emilio Gómez, diestro de 29 años de edad y asesorado por Andrés Schneiter y Raúl Viver, y al que le cuesta estar en el Top 150 del mundo. Jugador de Challengers donde en este año 2021 ha llegado a dos finales, una la ganó (en Salinas 2 frente a Nicolas Jarry) y la otra la perdió (en Little Rock contra Jack Sock). Pablo Carreño es un tenista diestro muy regular y pausado en su estilo de juego. Más experto en la tierra batida que en la dura, es completo en todas las facetas del juego sin brillar en ninguno de ellos. Cuenta con un buen saque para superficie rápida pero su estilo es más elaborativo que directo, donde en ocasiones podemos ver puntos de mucho pundonor para levantarse del asiento. En cuanto a su andadura con nuestra bandera en la Copa Davis, la experiencia es negativa con un bagaje de dos victorias y cuatro derrotas, incluido su único antecedente en el Finals de 2019 donde participó en la Ensaladera conquistada por España. Sustituyó a Roberto Bautista que causó baja momentánea por la muerte de su padre y perdió en cuartos de final frente a Guido Pella por 7-6, 6-7 y 1-6. Ha sido su punto central de un 2021 en el que ha conquistado Hamburgo y Marbella. Un año que comenzó con las semifinales de la ATP Cup donde venció sus dos partidos en fase de grupos. Y en el que también cabe destacar las semifinales del Conde de Godó, de Mallorca y la final que perdió en Metz ante Hubert Hurkacz. De 30 años de edad y entrenado por Samuel López y César Fábregas, el gijonés cuenta con seis títulos en su haber en su carrera profesional, aunque el mayor éxito de su carrera profesional fue la medalla de bronce conseguido en los Juegos Olímpicos de Tokyo tras derrotar en el tercer y cuarto puesto a todo un Novak Djokovic. Además, contamos con un antecedente entre estos dos jugadores, y no hace mucho (hace mes y medio). También sobre superficie lisa, se vieron las caras por primera vez en la segunda ronda de Indian Wells y la victoria fue española con un claro 6-1 y 6-4 en un partido que duró 1h 10’ y en el que Pablo Carreño venció el 91% de sus primeros saques. Se miden el número 20 del mundo, el asturiano Pablo Carreño, contra el 149 en el Ranking ATP, el guayaquileño Emilio Gómez; por lo que, como ha pasado en el anterior compromiso, nuestro representante no debería tener problemas para pasar por encima al sudamericano y colocar el 2-0 en la eliminatoria. Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis en general y a los amantes de esta Copa Davis Finals en particular. Después del primer punto conseguido por Feliciano López frente a Roberto Quiroz; Pablo Carreño se dispone a hacer lo propio contra Emilio Gómez para asegurar la primera victoria de España en el Grupo A de la edición de este año.