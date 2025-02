En Directo: Pablo Carreño Busta - Daniil Medvedev. Partido de Copa Davis 2021 | Tenis en Hoy

Volver al inicio Set 2 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de este segundo punto de la serie. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir lo que acontezca en el choque de dobles, en la resolución de esta vibrante eliminatoria entre Rusia y España. Set 2 Estamos a la espera de conocer los jugadores que disputarán finalmente el partido de dobles, pero lo que es seguro es que estaremos aquí para contarles todo lo que suceda en ese definitivo duelo. Set 2 Rusia, quizás la gran favorita para adjudicarse este torneo, lo está pasando realmente mal ante la resistencia que está oponiendo el equipo español y ahora todo queda pendiente del duelo fratricida en un partido de dobles que promete ser apasionante. Set 2 Buen partido del tenista de Moscú, haciendo valer al final su condición de número 2 de la ATP. Tras un gran primer parcial en el que arrolló a Pablo Carreño, el español igualó hasta el extremo el partido en el segundo. No pudo finalmente alargar aún más el choque, pero al menos ha podido desgastar a un Daniil Medvedev que no es descartable que dispute finalmente el partido de dobles. Set 2 VICTORIA DE RUSIA !!! Daniil Medvedev iguala la eliminatoria y esto se resolverá en el dobles... Set 3 Saque liftado de Daniil Medvedev, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Daniil Medvedev, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1-6. CINCO BOLAS DE PARTIDO PARA MEDVEDEV !!! Set 2 6 - 6

1 - 6 Remate desde el centro de la pista de Daniil Medvedev que no da opciones a Pablo Carreño Busta Set 2 1-5. Recupera uno de los mini breaks que tenía en contra el tenista español, pero esto está complicado, para que nos vamos a engañar... Set 2 6 - 6

1 - 5 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 2 0-5. Daniil Medvedev tiene el partido en sus manos con dos nuevos mini breaks en su poder... Set 2 6 - 6

0 - 5 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 2 6 - 6

0 - 4 Pablo Carreño Busta no consigue superar la red con su volea Set 2 0-3. Aprovecha sus dos saques el tenista ruso y toma ventaja en estos primeros compases del tie break. Set 2 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 2 6 - 6

0 - 2 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 2 0-1. Mini break a favor de Daniil Medvedev !!! Set 2 6 - 6

0 - 1 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 NOS VAMOS AL TIE BREAK !!! Digna resolución para este magnífico segundo parcial. Set 2 Segundo servicio liftado de Daniil Medvedev, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 6 - 5

15 - 40 Daniil Medvedev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 2 6 - 5

15 - 15 Daniil Medvedev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 6 - 5

15 - 0 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 El segundo set está siendo magnífico, con idas y venidas y los dos jugadores a tumba abierta. El público juega un factor decisivo en este torneo y hoy España juega en casa. Set 2 Juego en blanco para Pablo Carreño Busta !!! Y se asegura al menos la disputa del tie break Set 2 6 - 5

0 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 2 5 - 5

40 - 0 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 5 - 5

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BREAK DE ESPAÑA !!! ESTO ES LA DAVIS !!! Da igual el ranking, el favoritismo teórico. Carreño iguala el partido después de superar ya dos bolas de partido en contra. Set 2 5 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 OTRA BOLA DE BREAK PARA CARREÑO !!! Muy tenso ahora Daniil Medvedev... Set 2 4 - 5

ADV - 40 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 4 - 5

40 - 40 La volea de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 BOLA DE PARTIDO PARA MEDVEDEV !!! Segunda del partido, pero ahora con su servicio... Set 2 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 2 4 - 5

40 - 40 El passing shot de Pablo Carreño Busta se estrella en la red Set 2 Salva también Daniil Medvedev la segunda !!! Le queda una tercera bola de break al español. Set 2 4 - 5

40 - 30 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Salva la primera bola de break en contra Daniil Medvedev. Tremendo el punto que han jugado estos dos gladiadores... Set 2 4 - 5

40 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 TRIPLE BOLA DE BREAK PARA CARREÑO !!! No se rinde el español y levanta al público del Madrid Arena... Set 2 4 - 5

40 - 0 Daniil Medvedev no consigue superar la red con su volea Set 2 4 - 5

30 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Daniil Medvedev falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Cumple con su parte Carreño !!! Ha tenido que levantar una bola de partido en contra, pero ata su servicio y obliga a que sea Daniil Medvedev el que iguale la eliminatoria con su turno de saque. Veremos !!! Set 2 4 - 5

0 - 0 Revés desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Daniil Medvedev Set 2 3 - 5

ADV - 40 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 2 La salva Carreño !!! Fuerza el deuce... Set 2 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BOLA DE PARTIDO PARA MEDVEDEV !!! Set 2 3 - 5

30 - 40 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 3 - 5

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 2 3 - 5

15 - 30 Pablo Carreño Busta no consigue superar la red con su volea Set 2 3 - 5

15 - 15 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Daniil Medvedev confirma el break y se sitúa a las puertas de la victoria con una reacción que le ha llevado a sumar los cinco últimos juegos disputados de forma consecutiva. Set 2 3 - 5

0 - 0 Gran volea desde media pista de Daniil Medvedev que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 3 - 4

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Daniil Medvedev que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 Daniil Medvedev falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 2 3 - 4

30 - 30 El passing shot de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 3 - 4

30 - 15 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 2 Daniil Medvedev falla su segundo servicio, doble falta Set 2 3 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 BREAK DE DANIIL MEDVEDEV !!! Vaya reacción del tenista ruso y todo un jarro de agua fría el que ha echado el ruso en este momento porque se estaba viendo ahora a un Carreño capaz de hacer daño al actual número 2 de la ATP. Set 2 3 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 DOS BOLAS DE BREAK PARA RUSIA !!! Set 2 3 - 3

15 - 40 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que Pablo Carreño Busta no consigue devolver Set 2 3 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 3 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 3 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 2 Saque liftado de Daniil Medvedev, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 2 Segundo servicio liftado de Daniil Medvedev, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 2

30 - 0 Impresionante passing shot de Pablo Carreño Busta desde el fondo de la pista supera a Daniil Medvedev y le sirve para ganar el punto Set 2 3 - 2

15 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Pablo Carreño Busta supera a Daniil Medvedev y gana el tanto Set 2 BREAK DE RUSIA !!! Recupera el terreno perdido el tenista de Moscú y ahora tiene la oportunidad de poner las tablas en el simultáneo con su servicio en un segundo set qeu está respondiendo a las expectativas con mucha más igualdad en pista. Set 2 3 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 3 - 1

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 2 TRES BOLAS DE BREAK AHORA PARA MEDVEDEV !!! Son sus primeras opciones en este segundo parcial. Set 2 3 - 1

0 - 40 Impresionante passing shot de Daniil Medvedev desde el fondo de la pista supera a Pablo Carreño Busta y le sirve para ganar el punto Set 2 3 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 3 - 1

0 - 15 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Ha tenido Carreño una gran oportunidad, pero Daniil Medvedev ha levantado dos bolas de break para sumar su primer juego en este segundo parcial del partido. Set 2 3 - 1

0 - 0 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 0

40 - ADV El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 3 - 0

40 - 40 Daniil Medvedev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Saque liftado de Daniil Medvedev, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 DOBLE BOLA DE BREAK PARA CARREÑO !!! Set 2 3 - 0

40 - 15 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque liftado de Daniil Medvedev, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 0

30 - 0 Daniil Medvedev no consigue superar la red con su volea Set 2 3 - 0

15 - 0 Gran resto de derecha de Pablo Carreño Busta que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 2 Aquí todo cuenta y, aunque no se gane este partido, es importante conseguir al menos un set porque puede ser decisivo para clasificarse como uno de los dos mejores segundos en caso de que vengan mal dadas en esta eliminatoria. Set 2 Pablo Carreño confirma el break y despega en el marcador en este segundo set. Set 2 3 - 0

0 - 0 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 0

30 - 15 Pablo Carreño Busta con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 2 - 0

15 - 15 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 2 - 0

0 - 15 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 2 BREAK DE ESPAÑA !!! Se ha metido ya Carreño en el partido y parece que la historia en este segundo set puede ser bien diferente a la vista en el primero. Set 2 2 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA PABLO CARREÑO !!! Es su primera oportunidad en el segundo parcial... Set 2 1 - 0

40 - 30 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 0

30 - 30 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Set 2 Saque liftado de Daniil Medvedev, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Daniil Medvedev que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 Daniil Medvedev falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Comienza mandando Pablo Carreño en el segundo set !!! Es la primera vez que se logra situar con ventaja el tenista español. Set 2 1 - 0

0 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 2 0 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 2 0 - 0

15 - 15 El globo defensivo de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 El número 2 de la ATP ha salido decidido a tratar de equilibrar la situación en una eliminatoria que se les ha complicado sobremanera después de perder en su primer partido de individuales y que sea en el dobles en el que se decida todo. Set 1 Ha reaccionado a última hora Pablo Carreño Busta, pero lo cierto es que el dominio de Daniil Medvedev hasta el momento ha sido incontestable. Set 1 LA FEDERACIÓN RUSA DE TENIS SE LLEVA EL PRIMER SET !!! Set 1 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 1 TRES PUNTOS DE SET PARA RUSIA !!! Set 1 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 1 Saque liftado de Daniil Medvedev, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Daniil Medvedev, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Carreño ha levantado tres bolas de set en contra !!! Cada vez mejor el tenista español, tratando de sobreponerse a un inicio de partido en el que se ha visto claramente superado por el empuje del jugador moscovita. Set 1 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 5

ADV - 40 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 1 - 5

40 - 40 El passing shot de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 Ha saldo las dos primeras bolas de break en contra Carreño, pero dispone de una tercera Daniil Medvedev... Set 1 1 - 5

30 - 40 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 TRES BOLAS DE SET PARA RUSIA !!! Set 1 1 - 5

0 - 40 Daniil Medvedev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 5

0 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Daniil Medvedev supera a Pablo Carreño Busta y gana el tanto Set 1 1 - 5

0 - 15 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 BREAK DE ESPAÑA !!! Le ha costado, pero parece que Pablo Carreño emerge en este partido y de momento ha conseguido su primer juego al resto. El set le tiene prácticamente perdido, pero esta reacción puede ser importante de cara al segundo. Set 1 DOS BOLAS DE BREAK AHORA PARA CARREÑO !!! Son sus primeras oportunidades del partido. Set 1 0 - 5

40 - 15 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 5

30 - 15 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 0 - 5

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Daniil Medvedev, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Está siendo un inicio de partido muy complicado para Carreño porque Daniil Medvedev está jugando a un gran nivel en la capital de España, enmudeciendo de momento a la grada de un Madrid Arena que llegaba enardecida después del gran triunfo de Feliciano López. Set 1 BREAK DE RUSIA !!! Daniil Medvedev se sitúa ya a las puertas de poder conquistar el primer parcial y lo puede hacer con un 6-0 Set 1 0 - 5

0 - 0 La volea de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 OTRA BOLA DE BREAK PARA MEDVEDEV !!! Ha tenido opciones en los tres turnos de saque de momento. Set 1 0 - 4

30 - 40 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 4

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 1 0 - 4

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 1 0 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 0 - 4

15 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 1 Confirma Daniil Medvedev el break conseguido en el juego anterior y lo hace en blanco. Tremendo el inicio de partido del número 2 de la ATP, sin dar opción alguna a Carreño de momento. Set 1 Segundo servicio liftado de Daniil Medvedev, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 3

0 - 40 Gran remate desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que provoca un error de Pablo Carreño Busta Set 1 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 1 Saque liftado de Daniil Medvedev, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 BREAK DE RUSIA !!! Ha salido como un ciclón a pista Daniil Medvedev. El ruso quiere recuperar el camino perdido después de la derrota de Rublev ante Feliciano y ha conseguido romper por segunda vez el servicio del tenista asturiano. Set 1 0 - 3

0 - 0 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 DOBLE BOLA DE BREAK PARA MEDVEDEV !!! Set 1 0 - 2

15 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Daniil Medvedev supera a Pablo Carreño Busta y gana el tanto Set 1 0 - 2

15 - 30 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 2

15 - 15 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Confirma Daniil Medvedev el break conseguido en el juego anterior y abre brecha en el marcador en este inicio de partido el tenista moscovita. Set 1 Saque liftado de Daniil Medvedev, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 40 Remate desde la red de Daniil Medvedev que no opciones a Pablo Carreño Busta Set 1 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 1 Saque liftado de Daniil Medvedev, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 0 Gran resto de derecha de Pablo Carreño Busta que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 1 0 - 1

15 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 1 BREAK DE RUSIA !!! Daniil Medvedev aprovecha dos errores de Carreño para quebrar por primera vez en el partido el saque del español. Toma ventaja de momento el número 2 de la ATP. Set 1 0 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA RUSIA !!! Presión para Carreño en su primer turno de servicio... Set 1 0 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 30 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

30 - 15 Impresionante passing shot de Pablo Carreño Busta desde el fondo de la pista supera a Daniil Medvedev y le sirve para ganar el punto Set 1 0 - 0

15 - 15 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

15 - 0 El revés de Daniil Medvedev se va fuera Tres de esos duelos han tenido lugar en este 2021, con dos victorias de Medveded, en las semifinales en Mallorca y en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinatti. Mientras que Carreño doblegó al jugador moscovita en los cuartos de final de los pasados JJOO de Tokio. Este será el séptimo enfrentamiento entre Pablo Carreño y Daniil Medveded. El jugador ruso domina de momento el cara a cara con cuatro victorias, frente a las dos derrotas del tenista asturiano. Por su parte, Daniil Medveded ha logrado cuatro títulos en este 2021, destacando su victoria en el US Open, el primer Grand Slam de su trayectoria. Además de su triunfo en Nueva York, el jugador moscovita se impuso además en el Masters 1000 de Canadá y en los torneos de Mallorca y Marsella. Esta es la octava eliminatoria de Copa Davis que disputa Pablo Carreño después de debutar contra Rumanía en 2016. De momento cuenta con un balance de cinco victorias y cinco derrotas en los diez partidos que ha disputado entre individuales y dobles. Pablo Carreño ha disfrutado en este 2021 de la mejor temporada de su trayectoria. Además de ganar la medalla de bronce en los JJOO de Tokio, se ha impuesto en los torneos de Hamburgo y Marbella. A pesar de la importante victoria de Feliciano López en el primer partido, aún queda mucho trabajo por delante y hay que tener en cuenta que Rusia es una de las grandes favoritas para alzarse con este torneo y cuenta en sus filas con Daniil Medveded, el actual número 2 del circuito ATP. Esta es la cuarta eliminatoria entre España y Rusia y la Armada ha conseguido dos victorias de momento. La primera fue en 2000, con un resultado de 4-1 y la segunda fue en 2019, ya con este nuevo formato en la Davis Cup Finals. Las dos veces que España derrotó a Rusia terminó llevándose la Ensaladera. Desde 2000, España ha ganado esta competición en seis de las 20 ediciones disputadas (2000, 04, 08, 09, 11 y 19), disputando además las finales de 2003 y 2012, más que ninguna otra nación. DATO. España es la sexta nación más laureada en la Copa Davis, con seis entorchados y solo Estados Unidos (32), Australia (28), Francia (10), Gran Bretaña (10) y Suecia (7) han conseguido más títulos a lo largo de la historia. El equipo capitaneado por Sergi Bruguera busca superar esta primera fase de las David Cup Finals después de debutar con victoria el pasado viernes contra Ecuador, con tres victorias en los tres encuentros disputados. El jugador español comienza con la red de seguridad que ha supuesto la impresionante victoria de Feliciano López hace unos minutos en el primer punto de la serie contra Andrey Rublev. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre Pablo Carreño y Daniil Medvedev, correspondiente al segundo punto de la eliminatoria entre España y Rusia en esta fase final de la Copa Davis 2021. ¿Preparados? Comenzamos…