En Directo: Marcel Granollers # Feliciano López - Aslan Karatsev # Andrey Rublev. Partido de Copa Davis 2021 | Tenis en Hoy

Volver al inicio Set 3 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de este encuentro. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Set 3 Aún así, la Armada ha remado hasta el final y se llegó hasta el punto de dobles dependiendo de si mismo, sin embargo faltó rematar la faena cuando más fácil parecía todo. Set 3 A la baja ya conocida de Rafa Nadal se le unió posteriormente la de Roberto Bautista por lesión y un día antes de comenzar la competición fue Carlos Alcaraz el que se bajó del tren tras dar positivo por Covid-19. Set 3 Feliciano López ha sido el gran protagonista de estos dos días de competición, ganando sus dos compromisos en los duelos de individuales, aunque no ha podido rematar la faena en el dobles. Set 3 España defendía el título conseguido en 2019, pero la séptima Ensaladera tendrá que esperar al menos hasta 2022. Set 3 No ha podido ser. La empresa era complicada. Se ha llegado a esta cita con muchas bajas y aún así el equipo español ha dado la talla en todo momento y ha soñado con una posible clasificación para los cuartos de final hasta el último momento. Set 3 VICTORIA DE RUSIA !!! ESPAÑA CAE ELIMINADA EN LA COPA DAVIS !!! Set 3 4 - 6

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 3 BOLA DE PARTIDO PARA RUSIA !!! Eso sí, al resto... Veremos... Set 3 4 - 5

30 - 40 Gran resto de derecha de Aslan Karatsev que supera a Marcel Granollers y consigue el punto Set 3 4 - 5

30 - 30 El globo defensivo de Andrey Rublev se va fuera Set 3 4 - 5

15 - 30 Gran resto de derecha de Aslan Karatsev que supera a Marcel Granollers y consigue el punto Set 3 4 - 5

15 - 15 Gran resto de derecha de Andrey Rublev que supera a Marcel Granollers y consigue el punto Set 3 4 - 5

15 - 0 El revés de Aslan Karatsev se va fuera Set 3 Máxima presión ahora sobre el servicio de Feliciano López. Ya no hay red de seguridad alguna y no se puede fallar. Set 3 Sigue sin dar la más mínima opción el equipo ruso con su saque y se sitúa ya a las puertas de poder llevarse la victoria en este partido. Set 3 4 - 5

0 - 0 Feliciano López no consigue superar la red con su volea Set 3 4 - 4

30 - 40 Marcel Granollers con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Saque liftado de Aslan Karatsev, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 4 - 4

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Aslan Karatsev que supera a Marcel Granollers y consigue el punto Set 3 Segundo servicio liftado de Aslan Karatsev, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 4 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Aslan Karatsev se va fuera Set 3 No le pierde la cara al partido. Los integrantes del equipo español piden al público que anime. Toda ayuda es poca... Set 3 Saque liftado de Feliciano López, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Feliciano López falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Saque liftado de Feliciano López, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque liftado de Feliciano López, Aslan Karatsev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 3 - 4

15 - 15 La volea de Feliciano López se va fuera Set 3 Saque liftado de Feliciano López, Aslan Karatsev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Nada. No aflojan los rusos. Rublev está cuajando una sensacional actuación y agradece de este modo en pista la confianza otorgada por su entrenador después de terminar algo desquiciado tras caer contra Feli en el punto de individuales. Set 3 3 - 4

0 - 0 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque liftado de Andrey Rublev, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 3 - 3

15 - 30 Gran resto de derecha de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 3 3 - 3

0 - 30 Aslan Karatsev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 3 - 3

0 - 15 Remate desde el centro de la pista de Aslan Karatsev que no da opciones a Feliciano López Set 3 Buen juego ahora de España. Ha recordado a lo que nos ofrecieron en el primer parcial. Habrá que ver si consiguen ahora algún rédito al resto. Set 3 3 - 3

0 - 0 Marcel Granollers con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Saque liftado de Marcel Granollers, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 3

30 - 15 La volea de Marcel Granollers se va fuera Set 3 2 - 3

30 - 0 Remate desde la red de Feliciano López que no opciones a Aslan Karatsev Set 3 2 - 3

15 - 0 Marcel Granollers con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 No hay forma. Lleva mucho tiempo España sin poder hacer daño desde la zona de resto y hay que empezar a buscar algo más, pero lo cierto es que son ahora los rusos los que están marcando la pauta y llevando la iniciativa tanto en el juego como en el simultáneo. Set 3 Ace de Aslan Karatsev con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Feliciano López Set 3 2 - 2

15 - 40 La volea de Feliciano López se va fuera Set 3 2 - 2

15 - 30 Remate desde la red de Andrey Rublev que no opciones a Feliciano López Set 3 2 - 2

15 - 15 El globo defensivo de Aslan Karatsev se va fuera Set 3 2 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Aslan Karatsev que supera a Marcel Granollers y consigue el punto Set 3 Está costando un mundo,pero España sigue ganando sus saques y continúa con opciones. Set 3 2 - 2

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Marcel Granollers que no da opciones a Aslan Karatsev Set 3 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Aslan Karatsev Set 3 1 - 2

30 - 30 Marcel Granollers no consigue superar la red con su volea Set 3 1 - 2

30 - 15 El revés de Aslan Karatsev se va fuera Set 3 1 - 2

15 - 15 La volea de Feliciano López se va fuera Set 3 1 - 2

15 - 0 Remate desde la red de Marcel Granollers que no opciones a Aslan Karatsev Set 3 Juego en blanco para Rusia. Gran nivel de Andrey Rublev en estos momentos del partido y le está dando muchos puntos a su equipo. Set 3 1 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Marcel Granollers y consigue el punto Set 3 1 - 1

0 - 40 Marcel Granollers no consigue superar la red con su volea Set 3 1 - 1

0 - 30 Gran volea desde media pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 3 Saque liftado de Andrey Rublev, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 España suma su primer juego del tercer set. Muy importante porque frena la progresión que llevaban los rusos, pero lo cierto es que está algo tensa ahora la dupla hispana. Set 3 Segundo servicio liftado de Marcel Granollers, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque liftado de Marcel Granollers, Aslan Karatsev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque liftado de Marcel Granollers, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 1

15 - 30 Feliciano López no consigue superar la red con su volea Set 3 0 - 1

15 - 15 Marcel Granollers no consigue superar la red con su volea Set 3 Saque liftado de Marcel Granollers, Aslan Karatsev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Sigue solventando sus turnos de servicio Aslan Karatsev con bastante acierto y esto hay que tratar de frenarlo ya porque la dupla española comienza a estar al límite. Set 3 Saque liftado de Aslan Karatsev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 40 Impresionante passing shot de Aslan Karatsev desde el fondo de la pista supera a Feliciano López y le sirve para ganar el punto Set 3 0 - 0

15 - 30 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque liftado de Aslan Karatsev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 0 Remate desde la red de Marcel Granollers que no opciones a Aslan Karatsev Set 2 Las cuentas a estas horas de la noche son claras. A España solo le vale ganar y Rusia ya estaría en cuartos de final como mejor segunda. O dicho de otro modo, si España gana este set, estarían los dos en la siguiente ronda. Set 2 Nadie dijo que fuera fácil y al esperanzador primer set del conjunto español en el primer set, le ha seguido otro bastante más impreciso. Se le nota cansado a Feliciano y Granollers no ha podido tirar del carro. Set 2 RUSIA SE LLEVA EL SEGUNDO SET !!! Set 2 2 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Marcel Granollers se va fuera Set 2 TERCERA BOLA DE SET PARA RUSIA !!! Set 2 2 - 5

40 - ADV El revés de Marcel Granollers se va fuera Set 2 Saque liftado de Feliciano López, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 5

30 - 40 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 DOS BOLAS DE SET PARA RUSIA !!! Set 2 2 - 5

15 - 40 Fabuloso resto de revés de Andrey Rublev que no consigue devolver Feliciano López Set 2 Saque liftado de Feliciano López, Aslan Karatsev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 5

0 - 30 La volea de Marcel Granollers se va fuera Set 2 2 - 5

0 - 15 Gran resto de derecha de Aslan Karatsev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 2 Juego en blanco para Rusia. Demasiado cómodo y los jugadores eslavos se sitúan ya a las puertas de poder forzar la tercera manga y ganar la opción de clasificar para los cuartos de final al menos como mejor segundo. Set 2 Segundo servicio liftado de Andrey Rublev, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Andrey Rublev con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Feliciano López Set 2 Saque liftado de Andrey Rublev, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 4

0 - 15 Remate desde el centro de la pista de Aslan Karatsev que no da opciones a Feliciano López Set 2 Con dificultades otra vez, pero la dupla española saca adelante su saque y al menos puede seguir poniendo presión sobre los turnos de servicios rusos. Set 2 Saque liftado de Marcel Granollers, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 4

40 - 30 Aslan Karatsev estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque liftado de Marcel Granollers, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Marcel Granollers con un saque liftado que no puede devolver Aslan Karatsev Set 2 Marcel Granollers falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Marcel Granollers falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Lo ha peleado la pareja española, pero no ha podido ser. Finalmente Rusia se lleva este importante juego, el cuarto que logra en este segundo parcial y está cada vez más cerca de poder igualar esta eliminatoria. Set 2 1 - 4

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Marcel Granollers y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Aslan Karatsev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 3

40 - 40 Remate desde la red de Feliciano López que no opciones a Aslan Karatsev Set 2 Ace de Aslan Karatsev con un saque liftado que no puede devolver Feliciano López Set 2 1 - 3

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Marcel Granollers que no da opciones a Aslan Karatsev Set 2 Saque liftado de Aslan Karatsev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 3

40 - 40 Andrey Rublev estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 3

30 - 40 Revés desde el centro de la pista de Andrey Rublev que supera a Marcel Granollers Set 2 1 - 3

30 - 30 El revés de Aslan Karatsev se va fuera Set 2 1 - 3

15 - 30 La volea de Andrey Rublev se va fuera Set 2 1 - 3

0 - 30 Feliciano López no consigue superar la red con su volea Set 2 Saque liftado de Aslan Karatsev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Con mucho sufrimiento y hasta teniendo que afrontar cuatro bolas de break en contra, pero España ha conseguido inaugurar su casillero de juegos en este segundo parcial. Set 2 Segundo servicio liftado de Feliciano López, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Feliciano López, Aslan Karatsev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 3

40 - 40 Feliciano López no consigue superar la red con su volea Set 2 Saque liftado de Feliciano López, Aslan Karatsev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Aslan Karatsev se va fuera Set 2 0 - 3

40 - ADV La volea de Marcel Granollers se va fuera Set 2 Levanta España las tres bolas de break en contra !!! Deuce... Set 2 Saque liftado de Feliciano López, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Feliciano López, Aslan Karatsev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Andrey Rublev Set 2 TRES BOLAS DE BREAK PARA RUSIA !!! Set 2 0 - 3

0 - 40 Feliciano López no consigue superar la red con su volea Set 2 0 - 3

0 - 30 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 3

0 - 15 Marcel Granollers estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Si el equipo ruso consiguiera un set en este partido se clasificaría como uno de los dos mejores segundos. Set 2 Confirma Rusia el break conseguido en el juego anterior y consigue abrir brecha en el marcador en el segundo parcial. Set 2 Ace de Andrey Rublev con un saque liftado que no puede devolver Marcel Granollers Set 2 0 - 2

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 2 Salva Rublev las dos bolas de break en contra y logra forzar el deuce... Set 2 0 - 2

40 - 40 Marcel Granollers no consigue superar la red con su volea Set 2 Segundo servicio liftado de Andrey Rublev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 DOS BOLAS DE BREAK AHORA PARA ESPAÑA !!! Set 2 Andrey Rublev falla su segundo servicio, doble falta Set 2 0 - 2

30 - 15 El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera Set 2 0 - 2

15 - 15 Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque liftado de Andrey Rublev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BREAK PARA RUSIA !!! A la tercera fue al vencida y consiguen quebrar por primera vez en el partido el saque del conjunto español. Set 2 0 - 2

0 - 0 Andrey Rublev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 0 - 1

40 - ADV Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 1

40 - 40 El passing shot de Andrey Rublev se va fuera Set 2 Segunda bola de break en este juego para Rusia !!! Set 2 0 - 1

40 - ADV Marcel Granollers no consigue superar la red con su volea Set 2 Saque liftado de Marcel Granollers, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA RUSIA !!! Primera oportunidad del partido para la dupla eslava. Set 2 0 - 1

30 - 40 Marcel Granollers no consigue superar la red con su volea Set 2 0 - 1

30 - 30 Remate desde la red de Marcel Granollers que no opciones a Andrey Rublev Set 2 0 - 1

15 - 30 El revés de Marcel Granollers se va fuera Set 2 Saque liftado de Marcel Granollers, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 1

0 - 15 Marcel Granollers no consigue superar la red con su volea Set 2 Buen turno de servicio ahora de Aslan Karatsev. A pesar de haber cometido una doble falta, no le ha temblado el pulso al jugador ruso. Set 2 Saque liftado de Aslan Karatsev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Aslan Karatsev falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque liftado de Aslan Karatsev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

0 - 30 Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 2 Ace de Aslan Karatsev con un saque liftado que no puede devolver Feliciano López Set 1 Muy completo el partido de la dupla española y pocos peros se le pueden poner tanto a Granollers como a Feli. Sólidos con sus turnos de saque, rápidos en las decisiones y resolutivos en la red. Set 1 ESPAÑA SE LLEVA EL PRIMER SET !!! Esto empieza muy bien para el equipo capitaneado por Sergi Bruguera y la Armada se encuentra a un solo set ya de poder certificar su pase a los cuartos de final de las Copa Davis Finals. Set 1 Segundo servicio liftado de Feliciano López, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 TRES BOLAS DE SET PARA ESPAÑA !!! Set 1 Segundo servicio liftado de Feliciano López, Aslan Karatsev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 4

30 - 0 Remate desde la red de Marcel Granollers que no opciones a Andrey Rublev Set 1 5 - 4

15 - 0 Remate desde el centro de la pista de Feliciano López que no da opciones a Andrey Rublev Set 1 España tiene ahora la opción de poder cerrar el primer parcial de este definitivo partido en la eliminatoria contra Rusia. Al saque Feliciano López !!! Set 1 BREAK DE ESPAÑA !!! Dos restos ganadores decisivos de un Feliciano que se está erigiendo en el héroe de estos dos primeros días de eliminatoria. Set 1 5 - 4

0 - 0 Gran resto de derecha de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 1 DOS BOLAS DE BREAK PARA ESPAÑA !!! Puede que sea el momento.... Set 1 4 - 4

40 - 15 El remate de Aslan Karatsev se va fuera Set 1 4 - 4

30 - 15 Gran resto de Marcel Granollers que no consigue devolver Andrey Rublev Set 1 4 - 4

15 - 15 El revés de Andrey Rublev se va fuera Set 1 4 - 4

0 - 15 Aslan Karatsev con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Marcel Granollers, Aslan Karatsev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 4

40 - 15 Gran resto de Andrey Rublev que no consigue devolver Marcel Granollers Set 1 3 - 4

40 - 0 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Saque liftado de Marcel Granollers, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Marcel Granollers, Aslan Karatsev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Juego en blanco ahora para Aslan Karatsev y Andrey Rublev. A medida que nos acercamos a la resolución del primer parcial se irá incrementando la presión sobre los turnos de saque. Set 1 Saque liftado de Aslan Karatsev, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Aslan Karatsev, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 3

0 - 30 Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 3

0 - 15 Remate desde el centro de la pista de Andrey Rublev que no da opciones a Feliciano López Set 1 Dominio del saque de momento en este partido, aunque da la sensación de que los españoles se encuentran más cómodos en pista en este primer tramo del partido. Set 1 3 - 3

0 - 0 El passing shot de Andrey Rublev se va fuera Set 1 2 - 3

40 - 15 La volea de Feliciano López se va fuera Set 1 2 - 3

40 - 0 Aslan Karatsev estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 3

30 - 0 Remate desde la red de Feliciano López que no opciones a Andrey Rublev Set 1 2 - 3

15 - 0 El passing shot de Aslan Karatsev se estrella en la red Set 1 Mantiene la dupla rusa el saque. Están intentando los españoles cosas al resto, pero les está faltando un paso al frente para poner en serios aprietos a sus rivales. Set 1 Saque liftado de Andrey Rublev, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Andrey Rublev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 30 El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera Set 1 Saque liftado de Andrey Rublev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 2

15 - 15 Marcel Granollers estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 2

15 - 0 Aslan Karatsev no consigue superar la red con su volea Set 1 Juego en blanco para España. Sensacional Granollers al saque y ahora ha cerrado el juego con un ace, el primero del partido. Set 1 Ace de Marcel Granollers con un saque liftado que no puede devolver Andrey Rublev Set 1 Saque liftado de Marcel Granollers, Aslan Karatsev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 2

30 - 0 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 2

15 - 0 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Mantiene la pareja rusa el saque, ahora de forma más confortable que en el primero. Set 1 1 - 2

0 - 0 Marcel Granollers no consigue superar la red con su volea Set 1 Saque liftado de Aslan Karatsev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 30 Marcel Granollers estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Aslan Karatsev se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 15 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 1

0 - 15 Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 1 Sólido al saque Feli y muy resolutivo Granollers con sus voleas en la red. Ese es el camino a seguir... Set 1 1 - 1

0 - 0 Marcel Granollers con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Saque liftado de Feliciano López, Aslan Karatsev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 30 Marcel Granollers con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 0 - 1

15 - 30 Gran volea desde media pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 1 0 - 1

15 - 15 Marcel Granollers con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 0 - 1

0 - 15 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 1 El primer juego del partido se lo lleva Rusia y eso que ha tenido que levanar una bola de break en contra. Set 1 0 - 1

0 - 0 Derechazo afortunado desde el fondo de la pista de Aslan Karatsev que toca la red y consigue el punto Set 1 0 - 0

40 - ADV Impresionante passing shot de Andrey Rublev desde el fondo de la pista supera a Marcel Granollers y le sirve para ganar el punto Set 1 Saque liftado de Andrey Rublev, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA ESPAÑA !!! Primera del partido... Set 1 0 - 0

40 - 30 Aslan Karatsev no consigue superar la red con su volea Set 1 0 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 15 La volea de Aslan Karatsev se va fuera Set 1 Saque liftado de Andrey Rublev, Marcel Granollers no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 0 Aslan Karatsev no consigue superar la red con su volea Marcel Granollers disputa hoy su encuentro número 13 en dobles en la Copa Davis y cuenta con un 7-5 en el balance de victorias y derrotas. Granollers es uno de los grandes especialistas en dobles del circuito. De hecho, disputó las semifinales en la pasada Copa de Maestros celebrada la pasada semana en Turín. Este será el partido número 25 de Feliciano López en dobles en la Copa Davis. El tenista toledano ha registrado 11 victorias y 13 derrotas, aunque ha ganado los dos últimos, ambos en 2019 contra Reino Unido con Rafa Nadal de pareja y contra Rusia, con Marcel Granollers. En realidad, ese es el único partido de dobles que lograron vencer los españoles en las tres eliminatorias disputadas con Rusia a lo largo de la historia en este torneo. Los eslavos se impusieron tanto en el duelo de 2000, disputado en Málaga, como en 2015, en Vladivostok. La dupla formada por Marcel Granollers y Feliciano López ya fueron capaces de imponerse al equipo ruso en la eliminatoria disputada en Madrid en 2019. Ese día se impusieron a Karen Kachanov y Andrey Rublev por 2-0 (6-4, 7-6). No ha habido cambios en el equipo español, tampoco en la dupla rusa y eso que se ha especulado con que podría ser Daniil Medvedev el que disputara este decisivo encuentro en lugar de Rublev. Marcel Granollers y Feliciano López han sido los elegidos por parte de Sergi Bruguera para disputar este decisivo encuentro de dobles, mientras que la pareja rusa es la misma de la del duelo de ayer contra Ecuador, la compuesta por Aslan Karatsev y Andrey Rublev. Buenas noches !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de dobles de la eliminatoria entre España y Rusia. ¿Preparados? Comenzamos…