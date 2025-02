Volver al inicio Set 2 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de este primer partido en la eliminatoria. Les esperamos para vivir en directo el duelo entre Pablo Carreño y Emilio Gómez. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Set 2 Y es el primer triunfo en partido individual de Feliciano López en la Copa Davis jugando en territorio español desde 2008, cuando se impuso al argentino Juan Martín del Potro. Set 2 Esta ha sido la primera victoria de Feliciano López en individuales en la Copa Davis en los últimos cinco años, concretamente desde 2016, cuando se impuso contra el indio Ramkumar Ramanathan. Set 2 En unos minutos saltará a pista Pablo Carreño para medirse a Emilio Gómez en el duelo de los número 1 de ambas delegaciones. Pero el asturiano lo hará con la red de seguridad que le da el hecho de que España ya cuenta con el primer punto de esta eliminatoria. Set 2 Ha sido un gran partido de Feliciano, sustentado con el saque. Ha conseguido 14 saques directos, muchos de ellos conseguidos en momentos realmente calientes porque lo cierto es que Roberto Quiroz le ha puesto las cosas muy complicadas. Set 2 Era una papeleta ciertamente complicada porque Feliciano estaba destinado a jugar el dobles, pero las bajas de Roberto Bautista primero y de Carlos Alcáraz segundo le han puesto en primera línea de fuego y con una responsabilidad enorme, la de conseguir el primer punto para la Armada en estas ATP Finals 2021. Set 2 VICTORIA DE FELICIANO LÓPEZ !!! Le da a España su primer punto en la eliminatoria contra Ecuador. Set 2 6 - 3

0 - 0 Impresionante passing shot de Feliciano López desde el fondo de la pista supera a Roberto Quiroz y le sirve para ganar el punto Set 2 Saque liftado de Roberto Quiroz, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 TRIPLE BOLA DE PARTIDO PARA FELICIANO !!! Set 2 5 - 3

40 - 0 El revés de Roberto Quiroz se va fuera Set 2 5 - 3

30 - 0 La volea de Roberto Quiroz se va fuera Set 2 5 - 3

15 - 0 Gran resto de derecha de Feliciano López que supera a Roberto Quiroz y consigue el punto Set 2 Feliciano se sitúa a un solo juego de poder llevarse la victoria !!! Muy trabajado este juego, con mucha tensión porque ha llegado a cometer tres dobles faltas. Set 2 5 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Roberto Quiroz se va fuera Set 2 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Feliciano López falla su segundo servicio, doble falta Set 2 4 - 3

ADV - 40 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 4 - 3

40 - 40 Impresionante passing shot de Roberto Quiroz desde el fondo de la pista supera a Feliciano López y le sirve para ganar el punto Set 2 Segundo servicio liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Feliciano López falla su segundo servicio, doble falta Set 2 4 - 3

40 - 30 Remate desde la red de Feliciano López que no opciones a Roberto Quiroz Set 2 4 - 3

30 - 30 Impresionante passing shot de Feliciano López desde el fondo de la pista supera a Roberto Quiroz y le sirve para ganar el punto Set 2 4 - 3

15 - 30 El passing shot de Feliciano López se va fuera Set 2 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 2 Feliciano López falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Aguanta Roberto Quiroz. Iba Feli a tumba abierta buscando el resto en este juego, pero no ha podido ser. Set 2 4 - 3

0 - 0 Roberto Quiroz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Saque liftado de Roberto Quiroz, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 2

40 - 40 El passing shot de Feliciano López se va fuera Set 2 OTRA BOLA DE BREAK PARA FELICIANO !!! Set 2 4 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Roberto Quiroz se va fuera Set 2 4 - 2

30 - 30 Remate desde el centro de la pista de Roberto Quiroz que no da opciones a Feliciano López Set 2 4 - 2

30 - 15 El golpe de derecha de Roberto Quiroz se va fuera Set 2 4 - 2

15 - 15 Impresionante passing shot de Feliciano López desde el fondo de la pista supera a Roberto Quiroz y le sirve para ganar el punto Set 2 4 - 2

15 - 0 Roberto Quiroz no consigue superar la red con su volea Set 2 ENORME FELICIANO !!! CONFIRMA EL BREAK CON UN JUEGO EN BLANCO !!! Está sacando como los ángeles el cinco veces campeón de la Copa Davis. Set 2 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 2 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 2 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 2 Feli ha conseguido el break y ahora debe tratar de mantener sus turnos de saque. De hacerlo así, España tendrá el primer punto de esta eliminatoria. Set 2 BREAK DE ESPAÑA !!! No pudo a la primera, pero Feliciano López lo consigue a la segunda. Está jugando con muha inteligencia el tenista español apretando en el momento justo. Ya lo intentó en el resto anterior, pero ahora ha echado el resto en pista, consciente de que era el momento de atacar el saque de su rival. Set 2 3 - 2

0 - 0 El revés de Roberto Quiroz se va fuera Set 2 Tiene una segunda opción de rotura el toledano !!! Set 2 2 - 2

ADV - 40 Roberto Quiroz estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 2

40 - 40 Impresionante passing shot de Roberto Quiroz desde el fondo de la pista supera a Feliciano López y le sirve para ganar el punto Set 2 BOLA DE BREAK !!! Primera opción en este segundo parcial para Feliciano López !!! Set 2 2 - 2

40 - 30 El revés de Roberto Quiroz se va fuera Set 2 2 - 2

30 - 30 El golpe de derecha de Roberto Quiroz se va fuera Set 2 Saque liftado de Roberto Quiroz, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Feliciano López supera a Roberto Quiroz y gana el tanto Set 2 2 - 2

0 - 15 Feliciano López no consigue superar la red con su volea Set 2 Grande Feli !!! Complicado y tenso este turno de saque, como casi todos. Está creciendo el jugador ecuatoriano y el partido no concede un respiro. Set 2 2 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Feliciano López que supera a Roberto Quiroz y consigue el punto Set 2 1 - 2

40 - 30 Remate desde el centro de la pista de Feliciano López que no da opciones a Roberto Quiroz Set 2 1 - 2

30 - 30 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 2 1 - 2

0 - 15 El revés de Feliciano López se va fuera Set 2 Ha apretado ahora Feli desde la zona de resto, pero lo cierto es que Roberto Quiroz se está defendiendo bien y está consiguiendo grandes puntos, mostrando un gran aplomo ante el vigente campeón de la Copa Davis. Set 2 1 - 2

0 - 0 Impresionante passing shot de Roberto Quiroz desde el fondo de la pista supera a Feliciano López y le sirve para ganar el punto Set 2 1 - 1

30 - 40 Remate desde el centro de la pista de Roberto Quiroz que no da opciones a Feliciano López Set 2 1 - 1

30 - 30 El passing shot de Roberto Quiroz se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 30 Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 1

15 - 15 Impresionante passing shot de Feliciano López desde el fondo de la pista supera a Roberto Quiroz y le sirve para ganar el punto Set 2 1 - 1

0 - 15 Feliciano López no consigue superar la red con su volea Set 2 El saque se está convirtiendo en un seguro de vida para Feli. Tremendo el nivel con el que está sirviendo hoy el tenista español. Set 2 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 1

40 - 15 El passing shot de Roberto Quiroz se estrella en la red Set 2 Feliciano López falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 2 0 - 1

15 - 0 El passing shot de Roberto Quiroz se va fuera Set 2 Se lleva Quiroz el primer juego del segundo parcial y ha conseguido mover mucho a Feliciano. Esperemos que no se le alargue demasiado el partido al español porque posteriormente tiene que jugar también el punto de dobles. Set 2 0 - 1

0 - 0 El revés de Feliciano López se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 40 Roberto Quiroz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque liftado de Roberto Quiroz, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Roberto Quiroz, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

0 - 15 La fortuna ha sonreído a Roberto Quiroz, su volea toca la red y gana el punto Set 1 Fue clave el hecho de que Feliciano pudiera romper el saque del jugador sudamericano relativamente pronto. Eso le ha dado mucho aplomo para terminar amarrando un set que puede tener una importancia capital en el devenir del partido. Set 1 Ha sabido feli imponer su veteranía y experiencia Feliciano en este primer parcial ante un Roberto Quiroz que está dejando buenas sensaciones en el Madrid Arena. Set 1 EL PRIMER SET ES PARA ESPAÑA !!! Excepcional Feli con el saque. Hasta nueve saques directos ha conseguido sumar el jugador toledano y muchos de ellos llegando en momentos verdaderamente comprometidos. Set 1 Segundo servicio liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 1 5 - 3

40 - 40 Gran resto de derecha de Roberto Quiroz que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 1 BOLA DE SET PARA FELICIANO LÓPEZ !!! Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 1 5 - 3

30 - 30 Gran resto de derecha de Roberto Quiroz que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Feliciano López falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Roberto Quiroz cumple con su parte. Se hace con el turno de saque y tendrá que ser Feliciano el que trate de cerrar ahora el primer set con su servicio. Set 1 5 - 3

0 - 0 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Roberto Quiroz, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 2

30 - 30 El golpe de derecha de Roberto Quiroz se va fuera Set 1 5 - 2

15 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Roberto Quiroz supera a Feliciano López y gana el tanto Set 1 Saque liftado de Roberto Quiroz, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 2

15 - 0 Impresionante passing shot de Feliciano López desde el fondo de la pista supera a Roberto Quiroz y le sirve para ganar el punto Set 1 Feli suma su quinto juego !!! Se sitúa a las puertas de poder llevarse la primera manga. Está sufriendo algo más en los intercambios, pero lo cierto es que el español está sacando con mucho acierto y cuando le entran los primeros consigue sellar la mayoría de sus puntos en la red. Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 1 4 - 2

ADV - 40 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 4 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera Set 1 4 - 2

ADV - 40 El globo de Roberto Quiroz se va fuera Set 1 4 - 2

40 - 40 Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 2

40 - 30 Roberto Quiroz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 1 4 - 2

30 - 15 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 2

0 - 15 Gran resto de derecha de Roberto Quiroz que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 1 Trata Roberto Quiroz de hacerse fuerte ahora con el saque y tendrá que seguir intentando buscar algo al resto porque su situación en esta primera manga del partido es ciertamente comprometida. Set 1 4 - 2

0 - 0 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 1 4 - 1

15 - 40 El revés de Feliciano López se va fuera Set 1 4 - 1

15 - 30 Gran volea desde media pista de Roberto Quiroz que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Roberto Quiroz, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 1

15 - 0 Roberto Quiroz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 CONFIRMA FELICIANO EL BREAK !!! Con algo de incertidumbre eso si porque tuvo que acometer otra bola de rotura en contra, pero lo cierto es que no le está temblando el pulso al español con el servicio y está solventando bien los puntos importantes. Set 1 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 1

ADV - 40 Gran volea desde media pista de Feliciano López que supera a Roberto Quiroz y consigue el punto Set 1 Ha levantado ya cinco bolas de break en contra Feliciano López !!! Set 1 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA ECUADOR !!! Set 1 3 - 1

30 - 40 Contradejada de Roberto Quiroz con la que supera a Feliciano López y gana el punto Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 1 3 - 1

15 - 30 Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 1

15 - 15 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 3 - 1

0 - 15 Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 1 BREAK DE ESPAÑA !!! Ha aprovechado Feliciano la primera oportunidad y ya camina el español con un break de ventaja en este primer parcial. Set 1 3 - 1

0 - 0 La volea de Roberto Quiroz se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA ESPAÑA !!! Primera oportunidad del partido para Feli !!! Set 1 2 - 1

40 - 30 Roberto Quiroz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 1

30 - 30 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 1

15 - 30 Roberto Quiroz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Roberto Quiroz se va fuera Set 1 2 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roberto Quiroz que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 1 Parece que Feli está consiguiendo sacudirse la tensión inicial y ahora ha conseguido jugar con su saque de forma mucho más fluida. Ya acumula cuatro aces el tenista toledano. Set 1 2 - 1

0 - 0 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 1 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 15 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

15 - 0 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Menos dificultades en su turno de saque para Roberto Quiroz... Set 1 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera Set 1 Saque liftado de Roberto Quiroz, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 30 Roberto Quiroz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 0

0 - 30 Impresionante passing shot de Roberto Quiroz desde el fondo de la pista supera a Feliciano López y le sirve para ganar el punto Set 1 Saque liftado de Roberto Quiroz, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Muy complicado el primer turno de servicio de Feliciano !!! Ha tenido que levantar cuatro bolas de break en contra el jugador español antes de anotar su primer juego del partido. Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 1 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 40 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 0 - 0

40 - ADV Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 1 Fuerza el deuce Feliciano !!! Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 1 Salva las dos primeras bolas de rotura en contra Feliciano Set 1 Segundo servicio liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 1 TRIPLE BOLA DE BREAK PARA ECUADOR !!! Set 1 0 - 0

15 - 30 Roberto Quiroz no consigue superar la red con su volea Set 1 0 - 0

0 - 30 Fácil dejada de Roberto Quiroz con la que gana el punto Set 1 Feliciano López falla su segundo servicio, doble falta Esta será la primera vez que se enfrenten Feliciano López y Roberto Quiroz. El ecuatoriano ocupa actualmente el puesto número 291 en el ranking y, aunque es un jugador que se desenvuelve con más asiduidad en el circuito challenger, esta temporada fue capaz de alcanzar los cuartos de final en el ATP 250 de Delray Beach. Esta es la segunda eliminatoria que disputen España y Ecuador en la Copa Davis. La primera fue en 1967, en semifinales, con contundente victoria del equipo español por 5-0 en el Real Club Tenis de Barcelona como sede y Manolo Santana como gran protagonista imponiéndose en los dos partidos de individuales, además de en el choque de dobles. No obstante, desde 2000, España ha ganado esta competición en seis de las 20 ediciones disputadas (2000, 04, 08, 09, 11 y 19), disputando además las finales de 2003 y 2012, más que ninguna otra nación. DATO. España es la sexta nación más laureada en la Copa Davis, con seis entorchados y solo Estados Unidos (32), Australia (28), Francia (10), Gran Bretaña (10) y Suecia (7) han conseguido más títulos a lo largo de la historia. Feliciano López ocupa en la actualidad el puesto 106 del ranking ATP. Ha ganado siete títulos ATP a lo largo de su trayectoria y su mejor resultado esta temporada lo consiguió al alcanzar la final en el torneo de Tenerife disputado hace apenas tres semanas. En cuanto a sus prestaciones en partidos individuales, el toledano ha disputado 15 choques en esta competición, con un balance de seis victorias y nueve derrotas. Con cinco títulos de Copa Davis a sus espaldas, Feliciano López es uno de los grandes artífices de la época dorada de España en este torneo. Ha estado presente en 29 eliminatorias hasta el momento, disputando un total de 39 partidos, con 17 victorias y 22 derrotas. El choque de dobles lo disputarán, en principio, Marcel Granollers y Feliciano López contra la pareja formada por Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo. De este modo, Feli haría doblete en una intensa primera jornada en la que asume un rol claramente protagonista. Esto ha provocado que Sergi Bruguera tenga que hacer cambios de última hora en el equipo y finalmente ha decidido que sea Feliciano López el que abra fuego en esta serie y se enfrente a Roberto Quiroz. El segundo duelo de individuales lo disputarán Pablo Carreño contra Emilio Gómez, el número 1 del equipo ecuatoriano. Así, a las bajas ya conocidas por lesión de Rafa Nadal y de Roberto Bautista se sumó a última hora de ayer la de Carlos Alcáraz, la nueva sensación del tenis español, tras dar positivo por Covid-19. La Armada comienza hoy la defensa del título conseguido en 2019 en la Caja Mágica y espera que Madrid vuelva a ser talismán, aunque es cierto que las lesiones y las bajas de última hora han dejado bastante mermado el equipo capitaneado por Sergi Bruguera de cara a esta importante cita con la que se cierra el curso tenístico 2021. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del estreno de España en las finales de la Copa Davis contra Ecuador. ¿Preparados? Comenzamos…