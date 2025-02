En Directo: Feliciano López - Andrey Rublev. Partido de Copa Davis 2021 | Tenis en Hoy

Volver al inicio Set 3 Nosotros nos despedimos con las buenas noticias del triunfo de Feliciano y tras haberles contado este emocionante encuentro. Gracias por habernos acompañado, hasta pronto. Set 3 España sigue soñando con un puesto directo en la siguiente ronda, de momento ya ha cumplido en el primer encuentro, ahora es el turno de Pablo Carreño ante Daniil Medvedev. Set 3 SET, PARTIDO Y PUNTO PARA ESPAÑA. Feliciano López da la sorpresa ante el número 5 del mundo, remonta un primer set en contra y gana el primer encuentro de la eliminatoria. Set 3 Ace de Feliciano López con un saque plano que no puede devolver Andrey Rublev Set 3 BOLA DE PARTIDO PARA FELICIANO. Set 3 5 - 4

ADV - 40 El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera Set 3 La salva Feliciano con un saque directo. Deuce. Set 3 Ace de Feliciano López con un saque plano que no puede devolver Andrey Rublev Set 3 Bola de break para Andrey Rublev. Set 3 5 - 4

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 3 5 - 4

30 - 30 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 5 - 4

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 3 5 - 4

0 - 30 Gran resto de derecha de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 3 5 - 4

0 - 15 Impresionante passing shot de Andrey Rublev desde el fondo de la pista supera a Feliciano López y le sirve para ganar el punto Set 3 5 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 3 5 - 3

40 - ADV El revés de Feliciano López se va fuera Set 3 5 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Andrey Rublev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Feliciano López Set 3 Otra bola de break para Feliciano Lopez. Set 3 5 - 3

ADV - 40 Gran resto de derecha de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 3 5 - 3

40 - 40 Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 3 BOLA DE PARTIDO PARA FELICIANO. Set 3 5 - 3

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 3 5 - 3

40 - 40 Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 3 Dos buenos servicios de Rublev, que se encomienda a sus primeros, que le permiten poner el 30 iguales tras la ventaja 0-30 de Feli. Set 3 Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Feliciano López Set 3 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 3 5 - 3

30 - 0 Buen derechazo desde la red de Feliciano López que supera a Andrey Rublev Set 3 Primer punto de este juego que gana Feliciano subiendo a la red una vez más, 0-15. Set 3 5 - 3

15 - 0 Gran volea desde media pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 3 Va a intentar el toledano cerrar el partido al resto aunque no hay prisa, si no lo consigue tendrá a continuación la oportunidad de lograrlo con su servicio. Set 3 ¡Otra gran volea de Feliciano en la red! Juego para el toledado, 5-3 y solo un juego para poder ganar este encuentro. Set 3 5 - 3

0 - 0 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Saque plano de Feliciano López, el resto de Andrey Rublev se va fuera Set 3 Saque plano de Feliciano López, el resto de Andrey Rublev se va fuera Set 3 4 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 3 Juego en blanco para Andrey Rublev y ahora Feliciano dispone del servicio para poner el 5-3, lo que le dejaría a solo un juego de ganar el partido y lograr el primer punto para España en esta eliminatoria. Set 3 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 3 4 - 2

0 - 40 Revés desde el centro de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López Set 3 4 - 2

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 3 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 3 Otro saque directo de Feliciano con el que cierra el juego, 4-2 a favor del español. Set 3 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Andrey Rublev Set 3 3 - 2

40 - 30 El revés de Feliciano López se va fuera Set 3 3 - 2

40 - 15 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Saque plano de Feliciano López, el resto de Andrey Rublev se va fuera Set 3 3 - 2

15 - 15 Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red Set 3 3 - 2

0 - 15 El revés de Feliciano López se va fuera Set 3 Juego para Andrey Rublev que sigue teniendo uno de desventaja en este set, el marcador favorece a Felician López en una tercera manga que se está alargando más que las anteriores. Set 3 Saque liftado de Andrey Rublev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 3 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera Set 3 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 3 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 3 3 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 3 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 3 Juego para Feliciano que confirma el break anterior. El español está imparable en la red, ha mejorado los primeros aunque aún no alcanza altos porcentajes pero le están funcionando bien los segundos. Set 3 3 - 1

0 - 0 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 2 - 1

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 3 Ace de Feliciano López con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Andrey Rublev Set 3 2 - 1

30 - 15 Gran volea desde media pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 3 2 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 3 Saque plano de Feliciano López, el resto de Andrey Rublev se va fuera Set 3 Como comentábamos, este encuentro ha comenzado con retraso debido a que se ha alargado la eliminatoria anterior. Nada más concluir arrancará el partido entre Carreño y Medvedev. Set 3 BREAK DE FELICIANO. El toledano consigue romper el servicio de un Rublev que se desespera porque los puntos reñidos están cayendo del lado de su rival. Set 3 2 - 1

0 - 0 El passing shot de Andrey Rublev se va fuera Set 3 Dos bolas de break para Feliciano que puede dar un golpe de autoridad en esta tercera manga. Set 3 1 - 1

40 - 15 Gran volea desde media pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 3 Otra doble falta de Andrey Rublev que ya lleva dos en este set. Set 3 Andrey Rublev falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 3 Andrey Rublev falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Juego para el tenista español que ha sufrido para sacarlo adelante, 1-1 en el tercer set. Set 3 Ace de Feliciano López con un saque plano que no puede devolver Andrey Rublev Set 3 Saque al cuerpo, punto para Feli que ahora se pone con ventaja. Set 3 Saque plano de Feliciano López, el resto de Andrey Rublev se va fuera Set 3 Y la salva Feliciano con un saque directo. Iguales. Set 3 Ace de Feliciano López con un saque plano que no puede devolver Andrey Rublev Set 3 Segunda bola de break para el ruso en este juego. Set 3 0 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera Set 3 0 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 3 0 - 1

ADV - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 3 Saque plano de Feliciano López, el resto de Andrey Rublev se va fuera Set 3 Doble falta de Feliciano López que le pone en problemas porque supone bola de break a favor de Andrey Rublev. Set 3 Feliciano López falla su segundo servicio, doble falta Set 3 0 - 1

40 - 40 Impresionante passing shot de Andrey Rublev desde el fondo de la pista supera a Feliciano López y le sirve para ganar el punto Set 3 0 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera Set 3 0 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera Set 3 0 - 1

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 3 Saque plano de Feliciano López, el resto de Andrey Rublev se va fuera Set 3 0 - 1

15 - 0 Fácil dejada de Feliciano López con la que gana el punto Set 3 Había comenzado de forma esperanzadora este set para Feliciano con un 0-30 al resto pero ha reaccionado rápido Rublev para ganar el juego. El ruso lleva ya 10 aces en el partido frente a los ocho del toledano. Set 3 Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Feliciano López Set 3 0 - 0

30 - 40 Impresionante passing shot de Andrey Rublev desde el fondo de la pista supera a Feliciano López y le sirve para ganar el punto Set 3 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 3 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 0 Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Andrey Rublev falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Comienza el tercer y último set del primer partido de la eliminatoria, con Andrey Rublev al servicio. Set 2 Se igualan las fuerzas en este primer encuentro de la eliminatoria, fue mejor Rublev en el primer set pero Feliciano ha conseguido mejorar sus rendimiento en el segundo para llevárselo e igualar el partido. Set 2 SET PARA FELICIANO LÓPEZ. El español gana el punto con otro saque directo. Set 2 Ace de Feliciano López con un saque plano que no puede devolver Andrey Rublev Set 2 Bola de set para Feliciano López, anima el público al tenista toledano. Set 2 Saque plano de Feliciano López, el resto de Andrey Rublev se va fuera Set 2 5 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 2 Saque plano de Feliciano López, el resto de Andrey Rublev se va fuera Set 2 5 - 3

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 2 5 - 3

0 - 15 Gran resto de derecha de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 2 Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Feliciano López Set 2 Doble falta de Rublev cuando iba camino de ganar el juego en blanco a golpe de ace. Set 2 Andrey Rublev falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Feliciano López Set 2 Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Feliciano López Set 2 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 2 Juego para Feliciano, el más disputado del encuentro se lo lleva el tenista toledano para el 5-2 en la segunda manga. Set 2 Saque plano de Feliciano López, el resto de Andrey Rublev se va fuera Set 2 Ace de Feliciano López con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Andrey Rublev Set 2 4 - 2

40 - 40 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 4 - 2

40 - ADV Impresionante passing shot de Andrey Rublev desde el fondo de la pista supera a Feliciano López y le sirve para ganar el punto Set 2 Doble falta de Feliciano que tenía ahora ventaja para ganar el juego. Set 2 Feliciano López falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Segundo servicio liftado de Feliciano López, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Feliciano López, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Nueva ventaja ahora para Andrey Rublev en este juego. Set 2 4 - 2

40 - ADV La volea de Feliciano López se va fuera Set 2 De nuevo saque y red del español para ganar el punto y evitar que su rival le rompa el servicio. Set 2 4 - 2

40 - 40 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Bola de break a favor del tenista ruso. Set 2 4 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera Set 2 El juego se le había complicado a Feliciano con el 0-30 pero reacciona sin ponerse nervioso y consigue igualarlo. Set 2 4 - 2

30 - 30 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 4 - 2

15 - 30 El passing shot de Andrey Rublev se va fuera Set 2 4 - 2

0 - 30 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Importante este siguiente juego con el toledano al servicio para tratar de certificar el break anterior. Set 2 4 - 2

0 - 15 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 2 BREAK DE FELICIANO. El español aprovecha la primera oportunidad para romper el servicio de su rival y mandar en el marcador por dos juegos de diferencia con el 4-2. Set 2 4 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera Set 2 ¡Dos bolas de break para Feliciano! Primera oportunidad de break de la que dispone el toledano en este encuentro. Set 2 3 - 2

40 - 15 Gran resto de derecha de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 2 3 - 2

30 - 15 Gran volea desde media pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 2 3 - 2

15 - 15 Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera Set 2 Mejoran las sensaciones de Feliciano López con su saque, tercer juego que gana el toledano en este segundo set que está mucho más disputado de lo que lo estuvo el primero. Set 2 Segundo servicio liftado de Feliciano López, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Feliciano López con un saque plano que no puede devolver Andrey Rublev Set 2 Saque plano de Feliciano López, el resto de Andrey Rublev se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 0 Gran volea desde media pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 2 Como un ciclón ahora Andrey Rublev que ha ganado el juego en blanco y todos los puntos los ha sacado con primer servicio, por la vía rápida. Set 2 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 2 Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Feliciano López Set 2 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 2 2 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera Set 2 Recordemos que cuando termine este partido será el turno de Pablo Carreño y Daniil Medvedev que se medirán en el segundo de esta eliminatoria entre España y Rusia que se está disputando en Madrid. Set 2 Se anima Feliciano López que gana el juego y se va al descanso con el marcador a favor. Set 2 2 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 2 1 - 1

40 - 15 Andrey Rublev estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Feliciano López, el resto de Andrey Rublev se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 15 El passing shot de Andrey Rublev se va fuera Set 2 1 - 1

0 - 15 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Juego en blanco para Andrey Rublev, 1-1 en el marcador del segundo set. Sergi Bruguera da instrucciones a Feliciano que tiene que cambiar de raqueta. Set 2 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 2 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 15 Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 2 Buen inicio de segundo set para Feliciano López que ha controlado sus primeros y se ha llevado el juego con facilidad. Set 2 Saque plano de Feliciano López, el resto de Andrey Rublev se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 2 0 - 0

30 - 15 El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 2 0 - 0

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 1 Solo un 42% de primeros para Feliciano en el primer set, es el punto a mejorar de cara al segundo set. Set 1 SET PARA RUSIA. Andrey Rublev se impone por 6-2 a Feliciano López en el primer asalto de este primer encuentro de la eliminatoria. Set 1 Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Feliciano López Set 1 Tres bolas de set para Rublev. Set 1 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 1 2 - 5

0 - 30 El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera Set 1 2 - 5

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 1 Saque directo de Feliciano López que gana su segundo juego en el partido. 5-2 a favor del Andrey Rublev que servirá ahora para ganar la manga inicial. Set 1 Ace de Feliciano López con un saque plano que no puede devolver Andrey Rublev Set 1 1 - 5

40 - 30 Gran volea desde media pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 1 Está sirviendo ahora Feliciano tratando de evitar que el set llegue ya a su fin y que sea Rublev quien lo cierre para poder comenzar con el servicio el segundo. Set 1 1 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera Set 1 1 - 5

30 - 15 Remate desde el centro de la pista de Feliciano López que no da opciones a Andrey Rublev Set 1 Feliciano López falla su segundo servicio, doble falta Set 1 1 - 5

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 1 No falla ahora tampoco Andrey Rublev con su servicio y suma un juego más en esta primera manga. 5-1 a favor del tenista ruso. Set 1 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Andrey Rublev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 4

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 1 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 1 1 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera Set 1 1 - 4

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 1 BREAK DE ANDREY RUBLEV. Segunda falta consecutiva de Feliciano López que permite al ruso ampliar su ventaja. 1-4 a favor del número 5 del mundo. Set 1 Feliciano López falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Doble falta de Feliciano, continúan sus problemas con el primer saque. Set 1 Feliciano López falla su segundo servicio, doble falta Set 1 El español consigue salvar las tres bolas de break de las que disponía Rublev. Iguales. Set 1 1 - 3

40 - 40 Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 3

30 - 40 El revés de Andrey Rublev se va fuera Set 1 Otro ace de Feli con segundo servicio, salva la primera. Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Andrey Rublev Set 1 Tres bolas de break para Rublev que puede romper el servicio de Feliciano López por segunda vez en este set. Set 1 1 - 3

0 - 40 El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera Set 1 Nuevos problemas para Feliciano que estrella dos bolas seguidas en la red y el juego se pone 0-30 a favor de su rival. Set 1 1 - 3

0 - 30 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 3

0 - 15 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Juego fácil para Andrey Rublev que pone el 3-1 en el marcador de este primer set. Set 1 Segundo servicio liftado de Andrey Rublev, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 1 Buen resto ahora del español que le permite ganar el punto aunque Rublev sigue muy fuerte con su servicio. Set 1 1 - 2

15 - 30 Gran resto de derecha de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 1 1 - 2

0 - 30 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera Set 1 Se lleva el juego Feliciano López, el primero que gana en el partido donde tiene aún un break en contra. Set 1 Saque plano de Feliciano López, el resto de Andrey Rublev se va fuera Set 1 0 - 2

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 1 0 - 2

40 - 15 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 2

40 - 0 El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera Set 1 0 - 2

30 - 0 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 0 - 2

15 - 0 El passing shot de Andrey Rublev se va fuera Set 1 Cómodo con su saque Andrey Rublev que gana el juego y certifica el break anterior. 2-0 para el tenista ruso. Set 1 0 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 1 Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Feliciano López se va fuera Set 1 Andrey Rublev falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 1 0 - 1

15 - 15 Andrey Rublev estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera Set 1 BREAK DE RUBLEV. Feliciano no ha estado fino con su primer servicio y ahora se equivoca al volear en la red. Set 1 0 - 1

0 - 0 La volea de Feliciano López se va fuera Set 1 Salva la primera el tenista talaverano con un ace de segundo servicio. Set 1 Ace con el segundo servicio de Feliciano López, un saque plano que no puede devolver Andrey Rublev Set 1 Domina los puntos el ruso en este inicio de partido y dispone ya de dos bolas de break. Set 1 0 - 0

15 - 40 Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Feliciano López que supera a Andrey Rublev y consigue el punto Set 1 0 - 0

0 - 30 Impresionante passing shot de Andrey Rublev desde el fondo de la pista supera a Feliciano López y le sirve para ganar el punto Set 1 Ha dado comienzo este primer partido con Feliciano López al servicio. Set 1 0 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Andrey Rublev que supera a Feliciano López y consigue el punto Acaba de finalizar el partido de dobles y ya hay vía libre para que comience el encuentro entre Feliciano López y Andrey Rublev. Se ha retrasado el inicio del partido debido a que todavía se está disputando en Madrid el partido de dobles de la eliminatoria entre Canadá y Kazajistán que se ha ido al tercer set. Este será el segundo enfrentamiento entre Feliciano, número 106 del ranking, y el número 5, Andrey Rublev. Ya se vieron las caras en el Open de Australia de este mismo año con victoria del tenista ruso por 7-5, 6-2 y 6-3. La baza de Sergi Bruguera para el primer encuentro de la eliminatoria es Feliciano López, como ya lo fue para el estreno el pasado viernes, y Shamil Taspischev ha elegido a Andrey Rublev. Tampoco tuvo problemas ayer Rusia para imponerse 3-0 a Ecuador, por lo que el ganador de esta eliminatoria entre España y el combinado ruso pasará automáticamente a cuartos de final como primero de grupo. El perdedor tendrá que esperar al resultado del resto de grupos para saber si está entre los dos mejores segundos. Enfrente una selección rusa con nombres destacados como el número 2 del mundo, Daniil Medvedev, y el número 5, Andrey Rublev, además de Karen Khachanov, campeón del Masters 1000 de París en 2018 y medalla de plata olímpica en los pasados Juegos de Tokio. Con las bajas de última hora de Carlos Alcaraz y Roberto Bautista, los hombres de Sergi Bruguera se impusieron el viernes por 3-0 a Ecuador con las victorias de Feliciano López y Pablo Carreño en los partidos individuales y de Carreño y Marcel Granollers en los dobles. España busca el pase directo a cuartos de final de la competición ante el potente combinado ruso, uno de los candidatos a llevarse la ensaladera. Buenas tardes y bienvenidos a este primer encuentro de la eliminatoria de España ante Rusia en la Copa Davis que enfrenta a Feliciano López y Andrey Rublev.