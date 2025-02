En Directo: Roberto Bautista-Agut - Gabi Adrian Boitan. Partido de Copa Davis. Play-Offs 2022 | Tenis en Hoy

Volver al inicio Set 2 Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión. Ha sido un placer. Saludos cordiales. Set 2 Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo el debut de Carlos Alcaraz en la Copa Davis en el segundo encuentro de esta eliminatoria de pay off contra Marius Copil. Set 2 El segundo set apenas ha tenido historia. Bautista comenzó con un break en su primer juego al resto y aunque el de Constanza trató puntualmente de reaccionar, lo cierto es que el español, muy superior en el ranking, supone imponer su ley sobre la arcilla del Club de Tenis Puente Romano de Marbella. Set 2 Gabi Adrian Boitan comenzó con mucha energía el partido. Se jugaba las bolas y se mostraba como un jugador agresivo y de recursos, aunque Bautista supo sujetarle bien en esos primeros instantes de turbulencias e imponer poco a poco su juego a medida que el rumano, además, se venía abajo cometiendo muchos errores y dobles faltas en momentos importantes. Set 2 VICTORIA DE ROBERTO BAUTISTA !!! En poco más de una hora, por la vía rápida, el jugador de Castellón le da a España el primer punto de la eliminatoria contra Rumanía. Set 2 6 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Gabi Adrian Boitan y consigue el punto Set 2 TRES PUNTOS DE PARTIDO PARA BAUTISTA !!! Set 2 5 - 1

40 - 0 Gabi Adrian Boitan estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque liftado de Roberto Bautista Agut, Gabi Adrian Boitan no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 1

15 - 0 Gabi Adrian Boitan estrella su golpe de derecha en la red Set 2 BREAK DE BAUTISTA !!! El tenista castellonense se sitúa a las puertas de la victoria y dispone ahora de su servicio para darle a España el primer punto de la eliminatoria. Set 2 5 - 1

0 - 0 Gabi Adrian Boitan estrella su golpe de revés en la red Set 2 BOLA DE BREAK PARA ROBERTO BAUTISTA !!! Set 2 4 - 1

40 - 30 Gabi Adrian Boitan estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 1

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Gabi Adrian Boitan que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Set 2 4 - 1

30 - 15 Gabi Adrian Boitan con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 4 - 1

30 - 0 Gabi Adrian Boitan estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 1

15 - 0 El revés de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 2 Sujeta Bautista bien este juego, en el intento del tenista rumano por meterse de nuevo en el partido. Se puso Gabi Adrian Boitan con un amenazador 0-30, pero en ese punto reaccionó el de Castellón para embolsarse un nuevo game. Set 2 4 - 1

0 - 0 El revés de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 2 Saque liftado de Roberto Bautista Agut, Gabi Adrian Boitan no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 2 Saque liftado de Roberto Bautista Agut, Gabi Adrian Boitan no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Gabi Adrian Boitan que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Set 2 3 - 1

0 - 15 El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 2 Suma mucho tiempo después un juego Gabi Adrian Boitan, aunque el partido está en estos momentos en manos de Bautista. Set 2 Saque liftado de Gabi Adrian Boitan, Roberto Bautista Agut no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Gabi Adrian Boitan con un saque liftado que no puede devolver Roberto Bautista Agut Set 2 3 - 0

30 - 30 Roberto Bautista Agut con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 3 - 0

15 - 30 Impresionante passing shot de Gabi Adrian Boitan desde el fondo de la pista supera a Roberto Bautista Agut y le sirve para ganar el punto Set 2 Saque liftado de Gabi Adrian Boitan, Roberto Bautista Agut no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 2 El parcial de Bautista es de 5-0 en juegos y Gabi Adrian Boitan debe tratar de frenar la sangría porque se le está escapando el partido entre los dedos. Set 2 Consolida el break Bautista y consigue ya una ventaja muy importante en el segundo set, camino de poder darle a España el primer punto de la eliminatoria. Set 2 Saque liftado de Roberto Bautista Agut, Gabi Adrian Boitan no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 0

40 - 0 Gabi Adrian Boitan estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 0

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Gabi Adrian Boitan y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Roberto Bautista Agut, Gabi Adrian Boitan no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BREAK DE BAUTISTA !!! Ha roto el saque en blanco el jugador español y lo cierto es que va cogiendo velocidad de crucero en un partido que se le está despejando enormemente. Set 2 2 - 0

0 - 0 El revés de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA BAUTISTA !!! Fruto de una nueva doble falta del rumano y ya suma tres en el global del partido. Set 2 Gabi Adrian Boitan falla su segundo servicio, doble falta Set 2 1 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 2 1 - 0

15 - 0 Gabi Adrian Boitan estrella su golpe de revés en la red Set 2 Se hace Bautista con su primer juego con saque del segundo set y es muy importante que pueda adquirir esta iniciativa en el marcador para ir añadiendo aún más presión sobre su rival. Set 2 1 - 0

0 - 0 El globo defensivo de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 30 Gran resto de derecha de Gabi Adrian Boitan que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Set 2 0 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 2 Saque liftado de Roberto Bautista Agut, Gabi Adrian Boitan no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 0 El revés de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Gabi Adrian Boitan y consigue el punto Set 1 Han sido determinantes los saques directos. Hasta cinco aces de Bautista que han valido su peso en oro. Eso, unido a que el jugador español ha cometido muy pocos errores no forzados. Set 1 Bautista ha sabido manejar bien este primer set, que es cierto que comenzó de forma sorprendente con un agresivo rival al que le salía todo en los primeros compases del encuentro. Era momento de aguantar y minimizar errores y es a lo que se dedicó esencialmente el tenista de Castellón antes de ir imponiendo poco a poco su juego y mayor fortaleza desde el fondo de la pista. Set 1 ROBERTO BAUTISTA SE LLEVA EL PRIMER SET DEL PARTIDO !!! Lo ha entregado con una doble falta Gabi Adrian Boitan y lo cierto es que se ha ido desinflando el rumano a medida que avanzaba el partido. Set 1 Gabi Adrian Boitan falla su segundo servicio, doble falta Set 1 5 - 3

40 - 15 Roberto Bautista Agut estrella su golpe de revés en la red Set 1 TRES BOLAS DE SET PARA BAUTISTA !!! Eso sí, al resto... Set 1 5 - 3

40 - 0 El golpe de derecha de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 1 5 - 3

30 - 0 Gabi Adrian Boitan estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 1 Está encontrando Bautista en los saques directos el mejor arma para dañar a Gabi Adrian Boitan. Ya acumula cinco el tenista español en el partido. Set 1 Ace de Roberto Bautista Agut con un saque liftado que no puede devolver Gabi Adrian Boitan Set 1 4 - 3

40 - 15 El golpe de derecha de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 1 4 - 3

30 - 15 Remate desde la red de Gabi Adrian Boitan que no opciones a Roberto Bautista Agut Set 1 Ace de Roberto Bautista Agut con un saque liftado que no puede devolver Gabi Adrian Boitan Set 1 4 - 3

15 - 0 La dejada de Gabi Adrian Boitan se estrella en la red Set 1 Juego en blanco ahora de Gabi Adrian Boitan. Sigue confiando en sus opciones en este primer parcial el tenista de Constanza. Set 1 4 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 1 4 - 2

0 - 40 Gabi Adrian Boitan con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 4 - 2

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Gabi Adrian Boitan que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Set 1 4 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 1 Consolida el tenista español el break conseguido en el juego anterior y abre brecha en el marcador en este primer parcial del partido. Set 1 4 - 2

0 - 0 Gabi Adrian Boitan estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Roberto Bautista Agut con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Gabi Adrian Boitan Set 1 Salva las dos bolas de rotura Bautista y consigue forzar el deuce... Set 1 3 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 1 Saque liftado de Roberto Bautista Agut, Gabi Adrian Boitan no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 DOBLE BOLA DE BREAK AHORA PARA GABI ADRIAN BOITAN !!! Set 1 3 - 2

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Gabi Adrian Boitan que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Set 1 3 - 2

15 - 30 Gran resto de derecha de Gabi Adrian Boitan que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Set 1 3 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 1 3 - 2

15 - 0 Gabi Adrian Boitan estrella su golpe de derecha en la red Set 1 BREAK DE BAUTISTA !!! Ha sabido esperar el primer momento de debilidad de Gabi Adrian Boitan para asestarle la primera dentellada y el castellonense consigue quebrar por primera vez su saque y ponerse por primera vez por delante en el marcador. Set 1 3 - 2

0 - 0 El revés de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 1 TRES BOLAS DE BREAK PARA BAUTISTA !!! Primeras oportunidades del partido... Set 1 2 - 2

40 - 0 El golpe de derecha de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 1 Gabi Adrian Boitan falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 1 Se está viendo superado Bautista ante el jugador rumano en este tramo inicial del partido, aunque la buena noticia es que el español está aguantando bien con su saque en espera de que pueda ser él el que comience a imponer la pauta. Set 1 2 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 1 1 - 2

40 - 30 Roberto Bautista Agut no consigue superar la red con su volea Set 1 Segundo servicio liftado de Roberto Bautista Agut, Gabi Adrian Boitan no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 2

30 - 15 Roberto Bautista Agut estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 2

30 - 0 El revés de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 1 Está demostrando ser un jugador de recursos Gabi Adrian Boitan. Incisivo con el golpeo de derecha, pero agil también a la hora de finalizar en la red alguns puntos. Buenas sensaciones la del jugador rumano en este inicio de partido y Bautista ya debe estar sintiendo que este partido no va a ser nada sencillo. Set 1 1 - 2

0 - 0 Gran volea desde media pista de Gabi Adrian Boitan que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Gabi Adrian Boitan, Roberto Bautista Agut no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 40 Roberto Bautista Agut estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Gabi Adrian Boitan que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Set 1 1 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Gabi Adrian Boitan que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Gabi Adrian Boitan, Roberto Bautista Agut no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Roberto Bautista Agut, Gabi Adrian Boitan no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 15 Roberto Bautista Agut estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 1

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Gabi Adrian Boitan y consigue el punto Set 1 0 - 1

30 - 0 El revés de Gabi Adrian Boitan se va fuera Set 1 Saque liftado de Roberto Bautista Agut, Gabi Adrian Boitan no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Pues si había alguna esperanza de que al jugador rumano le pudiera la presión, no ha sido así. Gabi Adrian Boitan ha salido sólido a pista, peloteando con acierto desde el fondo de la pista y dispuesto a mover a su rival. Set 1 0 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 1 Gabi Adrian Boitan falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

15 - 40 Gabi Adrian Boitan con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Roberto Bautista Agut supera a Gabi Adrian Boitan y gana el tanto Set 1 0 - 0

0 - 30 El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Todo preparado ya para que arranque la eliminatoria. Después de la presentación de los jugadores de ambos equipos y de escuchar los himnos, el primer partido de la serie se pondrá en marcha dentro de breves instantes en el Puente Romano Club de Tenis de Marbella. Pocas referencias tendrá Bautista de Gabi Adrián Boitan, su rival en el primer duelo de esta serie. El jugador rumano se encuentra en el 721º puesto del ranking ATP y es un tenista que se desenvuelve en el circuito Challenger. Hoy disputa su segundo encuentro en la Copa Davis después de imponerse en su debut en 2021 ante el peruano Jorge Panta. Esta será la 5ª eliminatoria entre España y Rumania en Copa Davis a lo largo de la historia y la Armada se ha impuesto en cuatro de ellas, la última en 2016 disputada en Cluj-Napoca. Precisamente en esa eliminatoria tomó parte también Bautista y el castellonense se impuso en sus dos compromisos de individuales, primero contra Adrián Ungur y segundo ante Florin Mergea. DATO. Roberto Bautista disputa hoy su partido número 15 en Copa Davis y ha conseguido la victoria en 8 de los 14 anteriores, incluyendo las dos últimas de forma consecutiva en la referida fase final de 2019 disputada en Madrid. El tenista de Castellón de la Plana ocupa en estos momentos el 15º puesto del ranking ATP y esta temporada ya ha conseguido un título ATP, el 10º de su trayectoria, al imponerse en el torneo de Doha. Roberto Bautista retorna a la Copa Davis después de perderse las finales de 2021 debido a una lesión. Su última actuación fue en la fase final de 2019 en la que fue uno de los grandes protagonistas y convirtiéndose en pieza clave para que España consiguiera ese año su sexta Ensaladera. Carlos Alcaraz, la nueva perla del tenis español, debutará en esta competición, pero lo hará en el segundo partido de la serie porque los que abren fuego son Roberto Bautista y Gabi Adrián Boitan. No obstante, hay mucho en juego para la Armada en esta cita porque perder en esta eliminatoria supondría descender de categoría en la Copa Davis. Buenos días!!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la eliminatoria entre España y Rumanía, correspondiente al play off de Grupo Mundial de la Copa Davis en la que 24 países pelearán por 12 plazas de cara a la fase final del torneo. ¿Preparados? Comenzamos…