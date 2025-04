Volver al inicio Set 2 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de este partido. Ha sido un placer. Les esperamos en próximas citas. Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Set 2 Y continúa la maldición de Casper Ruud ante un Djokovic que se está convirtiendo en su 'bestia negra'. No solo es que haya perdido en sus cuatro duelos contra el jugador serbio, es que lo ha hecho sin poder anotarse un solo set. Set 2 Casper Ruud tendrá que seguir esperando. Ha cuajado una temporada excepcional, pero lo cierto es que ha perdido las tres finales importantes que ha disputado en la presente campaña, caso de Roland Garros, US Open y la Copa de Maestros. Set 2 Ha sido un año difícil para Nole, más por temas extradeportivos que por su desempeño en la pista. Ha disputado solo 11 torneos en este 2022, pero lo cierto es que se ha llevado cinco títulos y ha conseguido ser, junto a Carlos Alcaraz, el tenista con más torneos de la temporada. Consiguiendo, además, victorias de enorme prestigio como Wimbledon y el Masters 1000 de Roma, además de estas ATP Finals. Set 2 Novak Djokovic, con 35 años, 5 meses, y 26 días, se ha convertido en el jugador más veterano en conquistar las ATP Finals. Set 2 El tenista balcánico conquista su sexta Copa de Maestros e iguala a Roger Federer como el tenista con más entorchados de la historia en este torneo. Set 2 NOVAK DJOKOVIC GANA LAS ATP FINALS 2022 !!! Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 2 PUNTO DE CAMPEONATO PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 2 3 - 5

30 - 40 El globo defensivo de Casper Ruud se va fuera Set 2 3 - 5

30 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 5

15 - 30 Remate desde el centro de la pista de Novak Djokovic que no da opciones a Casper Ruud Set 2 3 - 5

15 - 15 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 5

15 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Casper Ruud se lleva su turno de saque y Novak Djokovic tiene ahora la oportunidad de cerrar el partido y llevarse el título con su servicio. Veremos.. Set 2 Saque liftado de Casper Ruud, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 5

40 - 30 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 2 2 - 5

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 Ace de Casper Ruud con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 Ace de Casper Ruud con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 Ace de Casper Ruud con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 Djokovic se sitúa a un solo juego de la victoria y ha salido bien parado de un juego en el que no le han entrado tantos primeros servicios. Aún así, el de Oslo tampoco se ha podido acercar a la bola de break y se le va agotando el margen de reacción en este partido. Set 2 2 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 2 2 - 4

30 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 2 - 4

15 - 40 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 2 2 - 4

15 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 4

0 - 15 Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 Casper Ruud trata de cumplir con su parte y vuelve a conseguir amarrar su saque. Sigue con un solo break de desventaja, pero Nole sigue sin bajar el nivel con su servicio. Set 2 Saque liftado de Casper Ruud, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 4

40 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 1 - 4

40 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Novak Djokovic supera a Casper Ruud y gana el tanto Set 2 1 - 4

40 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Saque liftado de Casper Ruud, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Casper Ruud, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Confirma el break Novak Djokovic y tiene la victoria al alcance de la mano. De ganar, recordemos, igualaría a Roger Federer como el tenista con más títulos de la historia en estas ATP Finals y sería el jugador más veterano en conquistar el título. Set 2 1 - 4

0 - 0 Remate desde la red de Novak Djokovic que no opciones a Casper Ruud Set 2 1 - 3

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 1 - 3

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 1 - 3

15 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 1 - 3

0 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 Tremendo el zarpazo que ha dado ahora Novak Djokovic, rompe el saque del noruego y va camino de conquistar su sexta ATP Finals. Set 2 BREAK DE NOVAK DJOKOVIC !!! Set 2 1 - 3

0 - 0 El globo defensivo de Casper Ruud se va fuera Set 2 DOS BOLAS DE BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 2 1 - 2

15 - 40 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 2 1 - 2

15 - 30 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 2

15 - 15 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque liftado de Casper Ruud, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Juego en blanco para Djokovic. Mientras el cinco veces campeón en las ATP Finals no baje el nivel con su saque, pocas opciones va a tener un Casper Ruud que no ha llegado a disponer hasta el momento de ninguna bola de rotura. Set 2 1 - 2

0 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 1

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 1 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Novak Djokovic, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Parece algo más bajo ahora Casper Ruud después de haber perdido el primer parcial, pero el noruego trata de continuar mostrando solidez con su saque y es que, en realidad, no le queda otra si quiere continuar manteniendo opciones de victoria en esta final. Set 2 1 - 1

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 1

40 - 15 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque liftado de Casper Ruud, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Casper Ruud, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque plano de Casper Ruud, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Continúa con paso firme Djokovic y lo cierto es que Casper Ruud no está encontrando el modo de hacer daño sobre los servicios del balcánico. Set 2 Saque liftado de Novak Djokovic, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 2 0 - 0

15 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

0 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 1 Continúa la maldición de Casper Ruud ante Nole y el noruego continúa sin poder hacer un solo set contra el balcánico. Set 1 El jugador serbio se lleva la primera manga de la final. Lo cierto es que en un partido igualado, ha sido algo superior Nole y ha llegado a disfrutar de hasta cuatro bolas de break. Ha acertado a la cuarta y eso le supuso el premio de llevarse un primer parcial en el que, además, no ha tenido apenas fisuras con su saque. Set 1 NOVAK DJOKOVIC SE LLEVA EL PRIMER SET !!! Ha impuesto ahora toda su experiencia el jugador de Belgrado... Set 1 5 - 7

0 - 0 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 1 BOLA DE SET PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Eso sí, al resto... Set 1 5 - 6

30 - 40 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 6

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 1 5 - 6

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 5 - 6

15 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 5 - 6

0 - 15 Fabuloso resto de revés de Novak Djokovic que no consigue devolver Casper Ruud Set 1 El tenista balcánico se asegura al menos la disputa del tie break y máxima presión ahora sobre el turno de servicio del tenista de Oslo. Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 5

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 1 5 - 5

15 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 5 - 5

0 - 15 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 4 - 5

40 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Casper Ruud falla su segundo servicio, doble falta Set 1 4 - 5

30 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque liftado de Casper Ruud, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Sigue gobernando con acierto y eficacia Djokovic sus turnos de saque y se sitúa a las puertas de poder llevarse el primer parcial de estas ATP Finals. Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 1 4 - 4

0 - 40 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 1 4 - 4

0 - 30 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 1 4 - 4

0 - 15 Remate desde la red de Novak Djokovic que no opciones a Casper Ruud Set 1 Sale airoso de nuevo Casper Ruud de una situación comprometida. Ahora ha tenido el noruego que salvar la tercera bola de rotura en contra del partido. Set 1 4 - 4

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 4

ADV - 40 Remate desde el centro de la pista de Casper Ruud que no da opciones a Novak Djokovic Set 1 Saque liftado de Casper Ruud, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Tercera del partido para el tenista de Belgrado. Set 1 3 - 4

30 - 40 La volea de Casper Ruud se va fuera Set 1 3 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 3 - 4

30 - 15 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 1 3 - 4

30 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque liftado de Casper Ruud, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Sigue manteniendo Novak Djokovic la iniciativa en el marcador en un partido de gran igualdad hasta el momento. Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 3

15 - 40 Remate desde el centro de la pista de Novak Djokovic que no da opciones a Casper Ruud Set 1 3 - 3

15 - 30 La volea de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 3

0 - 15 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 1 Parece que Casper Ruud se ha sacudido los nervios del comienzo de partido y ahora está consiguiendo servir a un enorme nivel. Set 1 3 - 3

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 2 - 3

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 2 - 3

30 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Ace de Casper Ruud con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 Y le devuelve ahora Novak Djokovic el juego en blanco a su rival. Claro dominio del saque en estos últimos compases después de unos primeros juegos con los saques algo más atascados. Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 1 2 - 2

0 - 40 Novak Djokovic con una precisa dejada a la que no llega Casper Ruud se apunta el tanto Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 1 Juego en blanco ahora para Ruud !!! Se ha tomado un respiro ahora el jugador de Oslo. Set 1 Segundo servicio liftado de Casper Ruud, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 2

40 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque liftado de Casper Ruud, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Casper Ruud supera a Novak Djokovic y gana el tanto Set 1 Solventa bien el juego Nole después de que Casper Ruud se hubiera llegado a situar con un amenazador 0-30 en el tanteador. Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 15 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

30 - 0 La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 1 1 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Complicado este primer turno de servicio para Ruud. El noruego ha tenido que levantar dos bolas de break en contra antes de sumar su primer juego del partido. Set 1 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Casper Ruud que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Casper Ruud, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Salva Casper Ruud las dos primeras bolas de break en contra Set 1 0 - 1

40 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque liftado de Casper Ruud, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 DOS BOLAS DE BREAK PARA DJOKOVIC !!! Primeras opciones del partido para el serbio. Set 1 0 - 1

15 - 40 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 30 La volea de Casper Ruud se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 1 0 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 No ha estado demasiado fino con los primeros saques, pero Novak Djokovic no ha tenido dificultades para anotarse el primer juego con turno de saque de la final. Set 1 0 - 1

0 - 0 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Este será el segundo partido que mida a los dos jugadores en las Nitto ATP Finals. El primero fue el año pasado, en el round robin, y Novak Djokovic se impuso en dos sets (7-6, 6-2). RUUD, SIN NINGÚN SET CONTRA NOVAK DJOKOVIC. Casper Ruud no solo no ha podido conseguir ninguna victoria contra el serbio, tampoco ha podido conseguir ningún set hasta el momento en esos tres duelos previos. DJOKOVIC, INVICTO CONTRA CASPER RUUD. Novak Djokovic cuenta todos sus enfrentamientos por victorias contra el tenista noruego. Así, el de Belgrado se ha impuesto en sus tres primeros duelos, el último de ellos disputado precisamente este año, en las semifinales del Masters 1000 de Roma, torneo que a la postre conquistó Nole. Ruud ha disputado, además, las finales del Masters 1000 de París y las de Roland Garros y el US Open. En la de Roland Garros cayó ante Rafa Nadal en tres sets (3-6, 3-6, 0-6), mientras que en la del US Open le derrotó otro jugador español, Carlos Alcaraz. Casper Ruud ocupa actualmente el puesto número 4 de la ATP y esta es su segunda participación en la Copa de Maestros. El jugador de Oslo ha logrado nueve títulos a lo largo de su trayectoria, tres de ellos conseguidos en la presente temporada, al imponerse en los torneos de Gstaad, Génova y Buenos Aires. PRIMERA FINAL EN LAS ATP FINALS PARA CASPER RUUD. El tenista de Oslo disputa hoy su primera final en unas ATP Finals después de alcanzar las semifinales en su debut en este torneo el año pasado. Es, además, el primer jugador de su país que disputa la final en este torneo. CASPER RUUD, PRIMER NORUEGO QUE PUEDE SER ‘MAESTRO’. Si decíamos que Novak Djokovic tenía hoy una cita con la historia. No es menor la importancia de este partido para un Casper Ruud que puede convertirse en el primer tenista noruego que tiene la oportunidad de imponerse en una Copa de Maestros. El tenista de Belgrado viene de perder la semana pasada la final del Masters 1000 de París Bercy tras caer contra el también noruego Holger Rune (6-3, 3-6, 5-7). DJOKOVIC SIGUE LOS PASOS DE CARLOS ALCARAZ. El tenista serbio ha levantado cuatro títulos en este 2022, conquistando Wimbledon, el Masters 1000 de Roma, además de los torneos de Astana y Tel Aviv. De conseguir la victoria en este campeonato, esta sería su quinta victoria de la temporada, algo que solo ha conseguido Carlos Alcaraz, actual número 1 del ranking ATP, hasta el momento. Novak Djokovic afronta este torneo como número 8 del ranking ATP en un año ciertamente convulso marcado por no poder participar en alguno de los grandes torneos del calendario después de su negativa a recibir la vacuna contra la Covid-19. Desde esa última victoria de Novak Djokovic en 2015, ningún jugador ha logrado dos victorias seguidas en este torneo. En 2016 se impuso Andy Murray, en 2017 Grigor Dimitrov, en 2018 Alexander Zverev, en 2019 Stefanos Tsitsipas, en 2020 Daniil Medvedev y Alexander Zverez levantó el título en 2021, en la primera edición que se disputaba en Turín. ÚNICO TENISTA CON CUATRO ATP FINALS CONSECUTIVAS. Novak Djokovic ha sido el único jugador que ha logrado cuatro títulos en este torneo de forma consecutiva. Lo consiguió entre 2012 y 2015, cuando el torneo se disputaba en Londres. De ganar, esta sería la primera Copa de Maestros para el jugador de Belgrado desde 2015, cuando derrotó precisamente en la final a Roger Federer. Desde entonces, Nole ha disputado dos finales más en este torneo, en 2016 y 2018, perdiendo contra Andy Murray y Alexander Zverev respectivamente. NOLE PERSIGUE SU SEXTA COPA DE MAESTROS. Novak Djokovic se cita con la historia, puesto que hoy podría conseguir su sexto título e igualar a Roger Federer (seis) como el tenista con más entorchados en este torneo. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre Casper Ruud y Novak Djokovic, final de las ATP Finals 2022. ¿Preparados? Comenzamos…